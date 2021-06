എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 6

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: Christi

“ഇനി നീ എങ്ങോട്ട് പോയി ഒളിക്കും.”? ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അകത്തു കയറി വാതിൽ അടച്ചു. വാതിൽ അടഞ്ഞതും അവളുടെ ശ്വാസം നിലച്ചു. ജീവനും കൊണ്ടോടണമെന്ന് എന്ന് അവൾക്ക് ഉണ്ട് .പക്ഷേ അവന്റെ തീക്ഷണമായ നോട്ടതിനുമുന്‌പിൽ ഓടാൻ പോയിട്ട് ഒന്നനങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താ ഓടുന്നില്ല ? അവൻ ഷർട്ടിന്റെ കൈ മടക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ശാന്തമായി ചോദിച്ചു. അവന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ ശാന്തത അലർച്ചയേക്കളും അവളെ ഭയപെടുത്തി . അടുക്കളയിൽ കിടന്ന് ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കമല്ലോ ?ഇപ്പോ എന്താ നിന്റെ നാവു വിഴുങ്ങി പോയോ? അവൻ അവളുടെ അരികിലുള്ള ടേബിളിൽ ഒരു കൈ കുത്തി ചെരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു.

അവള് ഒന്നും മിണ്ടാതെ തലകുനിച്ചു നിന്നു.പക്ഷേ അവളുടെ കാലുകൾ കിടന്ന് വിറയ്ക്കുന്നത് അവന് കാണാം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ മറുപടി എനിക്ക് കിട്ടിണം. അവൻ ഒരടികൂടി മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അവൾ കാലുകളോട് ഓടാൻ ഉറക്കെ പറയുന്നുണ്ട് . പക്ഷേ അവ അവൻറെ നോട്ടത്തിൽ ബന്ധനസ്തമാണ്. മനസ്സിലായോന്ന്? അവൻ അവളുടെ മുഖം മെല്ലെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കടുപ്പിച്ച് ചോദിച്ചു. അവൾ മെല്ലെ തലയാട്ടി . Words Devika? അവൻ അവളുടെ കാതിൽ പറഞ്ഞു. മ്….. മനസ്സിലായി . വരണ്ട ചുണ്ടുകൾ നനച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു. അവൻറെ തറപ്പിച്ചു ഉള്ള നോട്ടത്തിൽ അവൾ വെട്ടി വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി.ഹൃദയം ഏതു നിമിഷവും പൊട്ടി തെറിക്കും എന്നുപോലെ. അവൻറെ വിലകൂടിയ പെർഫ്യൂമിന്റെ സുഗന്ധം ഓൾടെ ചിന്തകളെ മരവിപ്പിച്ചു.

വിറക്കുന്ന അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ ഒരു കാന്തം പോലെ അവനെ ആകർഷിച്ചു. അവയെ ഒന്നു രുചിച്ചു ഒന്നു അതിയായ കൊതി തോന്നി. അവൻറെ രക്തത്തിൽ കറുപ്പ് കലരാൻ തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് അവൻറെ ഫോൺ റിങ്ങ് ചെയ്തു. വയർലസ് ഇയർ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്ത് അവൻ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ആ…ആകാശ് …. അവളുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാതെ അവൻ പറഞ്ഞു. അവൻറെ നോട്ടം എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അവൾക്കറിയാം പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കാനുളള വിവേകം പോലും ആ തലച്ചോറിന് അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Okay….Akaash What? അവൻറെ മുഖത്തെ പെട്ടെന്നുള്ള ഭാവമാറ്റം അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. Wait a minute.let me check it . ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടവൻ കട്ടിലിനരിക്കിലുള്ള വലിപ്പിൽ എന്തോ തിരയുന്നയാൻ തുടങ്ങി . അവൻറെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിയെന്ന് കണ്ടതും അവൾ വാതിലിനടുത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട്‌ ഓടി. അടുത്ത നിമിഷം അവൻറെ കരങ്ങൾ അവളെ അരക്കെട്ടിലൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ചു.

ഇടത്തെ കൈ അവളുടെ വാപൊത്തി. Akash ,i will call you back . ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോൾ കട്ട് ചെയ്തു. അവളുടെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. Where do you think you are going.?huh? അവളെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് അവൻ ചോദിച്ചു. അവൾക്ക് ഷോക്കേറ്റതുപോലെ ആയി. നിൻറെ ഈ ഓട്ടം ഇന്ന് നിർത്തി തരാം. അവൻറെ വാക്കുകൾ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞതും. അവൾ കയ്യും കാലുമിട്ടടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൻ രണ്ടുകൈകൊണ്ടും അവളെ വരിഞ്ഞുചുറ്റി. ഒന്നടങ്ങു പെണ്ണേ? അരക്കെട്ടിലുള്ള അവന്റെ പിടിത്തം മുറിക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു. വിടൂ….. അവൾ വയറിനു പുറത്തുള്ള അവൻറെ കൈ വിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അവളുടെ സാമീപ്യം അവന്റെ ചിന്തകളിൽ ലഹരി കലർത്തി.

അവനിൽ അഗ്നി ഉണർത്തി. അവൻ അവളുടെ ഗന്ധം മെല്ലെ വലിച്ചെടുത്തു. അവളുടെ കഴുത്തിനുതാഴെ ഷോൾഡർ മേൽ ഉള്ള കറുത്ത പുള്ളി അവൻറെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു. എ…..ന്നെ അടുക്കളയിൽ നി ..ക്ക്‌ ജോ..ലിയുണ്ട്. വിടൂ….. പ്ലീസ്…… അവൾ വിക്കി വിക്കി ഒരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞു. അവളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ശബ്ദം കേട്ടതും അവൻറെ ആത്മനിയന്ത്രണം കയറു പൊട്ടിച്ചു. അവൻ ആ കറുത്ത പുള്ളി മേൽ തലതാഴ്ത്തി അമർത്തി ചുംബിച്ചു. അവൻറെ ചുണ്ടുകൾ ശരീരത്തിൽ പതിഞ്ഞതും അവളുടെ ശരീരം നിശ്ചലമായി. ചിന്തകൾ നിലച്ചു. അവൻറെ കയ്യിൽ മേലുള്ള അവളുടെ പിടിത്തം മുറുകി. ചുണ്ടുകളുടെ സ്ഥാനത്തു പല്ലുകൾ ആഴ്ന്നതും അവൻറെ കൈയ്യിൽ അവളുടെ നഖം താഴ്ന്നിറങ്ങി. അമൻ അവളുടെ കഴുത്തിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി ചുടുചുംബനങ്ങൾ വെക്കാൻ തുടങ്ങി.

you are all mine ! Only mine അവൻ മെല്ലെ മന്ത്രിച്ചു. അവരിരുവരും സ്വയം മറന്നുപോയി. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അവളുടെ ശരീരം ആ അനുഭൂതിയിൽ മതിമറന്നു. അമൻ സർ . വാതിൽ മുട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതും രണ്ടുപേരും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു എന്നിട്ടും അവളുടെ മേലുള്ള അവന്റെ കൈ അഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താ രവിയേട്ടാ? അമൻ ഗൗരവത്തിൽ അകത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചു. സർ കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡെറിക് സാർ മീറ്റിങ്ങിന് എത്തി എന്ന് പറയാൻ ആകാശ്‌ പറഞ്ഞു. രവിയേട്ടൻ താഴേക്ക് ചെന്നോളൂ. ഞാൻ അഞ്ചുമിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്താം. രവി പോയെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവൻ അവളെ നോക്കി. പെണ്ണിന് അനക്കം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവളുടെ മുഖം മുഴുവൻ ചുവന്നിരിക്കുന്നു. മാറ് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നുണ്ട്. അവളുടെ ഭാരമേറിയ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അകത്തളത്തിൽ പെരുമ്പറ മുഴക്കി.

അടുത്ത തവണ എന്നെ ധിക്കരിച്ചാൽ ഇവിടെകൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കില്ല . അവൻ ലഹരി കലർന്ന ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു. അവൻറെ പിടിത്തം അഴിഞ്ഞതും അവൾ ജീവനുംകൊണ്ടോടി. അവൾ മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ചു. ഇപ്പോഴും നടന്നതൊന്നും തലച്ചോറിൽ കയറിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അടിവയറ്റിൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന അനുഭൂതി. എന്താ നടന്നേ എന്ന് മനസ്സിലായതും അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി വിടർന്നു. അന്ന് രാത്രി അമൻ തറവാട്ടിൽ വന്നില്ല. ബിസിനസ് ട്രിപ്പിന് പോയീന്നു ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു. അവൾക്ക് വല്ലാതെ നിരാശ തോന്നി. അമൻ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചയായി. ഓരോ നിമിഷവും അവൾ അവനെ വല്ലാതെ മിസ്സ് ചെയ്തു. നടന്നതെല്ലാം ആലോചിക്കുമ്പോൾ നാണംകൊണ്ട് മുഖം ചുമക്കാൻ തുടങ്ങും. വീണ്ടും പ്രതീക്ഷകൾ നാമ്പിട്ടു.

അന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിളിൽ എല്ലാവരും എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് . എന്തോ പന്തിയല്ല എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി. ഏട്ടാ എല്ലാത്തിനും ഒരു അതിരുണ്ട്! അവനവൻറെ ഇഷ്ടത്തിന് തോന്നിവാസം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പറ്റില്ല. ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരോട് എന്തു പറയും. അമൻറെ ഇളയച്ഛൻ ഫോണിലൂടെ ആരോടോ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് ദേഷ്യം വ്യക്തമാണ്. അടുക്കളയിൽ എത്തിയതും അവൾ തങ്കത്തിനോട് കാര്യം ആരാഞ്ഞു. അപ്പൊ നീ പത്രം കണ്ടില്ലേ? അമൻ സാറും ഏതോ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് മോഡലും റിലേഷനിൽ ആണെന്ന്. സാറും ആ കുട്ടിയും ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് കയറുന്ന ചിത്രവും അതിലുണ്ട്. ദേവികയ്ക്ക് ആരോ നെഞ്ചിൽ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയ പോലെ . തെമ്മാടിത്തം. എന്നല്ലാതെ ഇതിനൊക്കെ എന്താ പറയാ. കാശുണ്ടെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാൻ ഒക്കോ.

വർമ്മ സർ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തങ്കം ഓരോന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും അവൾ കേട്ടില്ല. അവളുടെ തലയിൽ ഒന്നും കയറുന്നില്ല. ചേച്ചി എനിക്ക് ചെറിയൊരു തലവേദന. ഞാനൊന്നു കിടക്കട്ടെ. ഒരുവിധത്തിൽ അവൾ കരച്ചിൽ ഒതുക്കി പറഞ്ഞു. അവളുടെ വിളറിയ മുഖം കണ്ടതും തങ്കം പരിഭ്രമിച്ചു. ദേവു മോളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണോ? വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു മുറിയിലേക്ക് നടന്നു. എന്തിനാ……. എന്നോട്……. ൻറെ കൃഷ്ണാ….. അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലത്തിരുന്നു. ഒന്നും പറയുവാനുള്ള ശേഷി അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരെയും പഴിചാരാൻ ഉള്ള ശക്തിയുമില്ല . അവൾ വിതുമ്പി കരഞ്ഞു . അന്നു മുഴുവൻ കരഞ്ഞു തീർത്തു. . കരഞ്ഞുകരഞ്ഞ് എപ്പോഴോ അവിടെ കിടന്നു തന്നെ മയങ്ങി പോയി. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ രവിയേട്ടൻ അവളെ കാണാൻ വന്നു.

മോളെ സുഖമല്ലേ….. ആ ചോദ്യം കേട്ടതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ വീണ്ടും നിറഞ്ഞു. മോള് റെഡി ആക്ക്. ഒരിടം വരെ പോണം. കൂടെ മോളുടെ ബാഗും എടുത്തേക്ക്. രവിയേട്ടന്റെ മുഖത്തെ വ്യാകുലത അവൾക്ക് കാണാമായിരുന്നു. നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന അവളുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ടതും രവിയേട്ടൻ ഒന്നു നിർത്തി.. ശ്വാസമെടുത്തു വീണ്ടും പറഞ്ഞു. സാർ മോളെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. . ഇത് കേട്ടതും അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു വിതുമ്പൽ പുറത്തു വന്നു….തുടരും….

എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 5