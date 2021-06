എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 8

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: Christi

“ആരെ വശീകരിക്കാനാടി ഈ ഒരുങ്ങി കെട്ടിയേക്കണേ…….” വിഷം കലർന്ന സ്വരത്തിൽ അമൻ അലറി അസൂയ (എന്റെ പെണ്ണ് part 8) ആരെ വശീകരിക്കാനാടി ഈ ഒരുങ്ങി കെട്ടിയേക്കണേ……. വിഷം കലർന്ന സ്വരത്തിൽ അമൻ അലറി. “ആരെ വശീകരിക്കാനാടി ഈ ഒരുങ്ങി കെട്ടിയേക്കണേ…….” വിഷം കലർന്ന സ്വരത്തിൽ അമൻ അലറി ദാവണി ഉടുത്തു നടക്കാൻ നിനക് പ്രായം 16 ആണോ? ഹ്. അവള് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു. ആണോന്ന്? ചുമരിൽ ചാരി നിൽക്കുന്ന അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചേർന്നു നിന്നുകൊണ്ടവൻ ചോദിച്ചു. അ…അല്ല പിന്നെ? അവൻ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നു. പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് അവൻ ചെയ്ത ഓരോന്നും ഓർമ്മയിൽ വന്നു. ഞാൻ എന്ത് ഉടുതാലും ഇങ്ങക്ക് എന്താ? ശബ്ദം ദുർബലം ആയിരുന്നങ്കിലും അവൾ അവൻറെ പൂച്ച കണ്ണിൽ നോക്കി തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇനി ഇമ്മാതിരി വേഷം കെട്ടിയ എനിക്ക് എന്താണേന്ന് അപ്പോ നിന്നെ കാണിച്ചു തരാം.

അവൻ പല്ല് ഞെരിച്ച് അവളുടെ കാതിൽ പതിയെ ആണെങ്കിലും ഭയം ഉളവാക്കുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു.. അവൻറെ ചുടുനിശ്വാസം കഴുത്തിൽ പതിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ദേഹമാകെ വിറകൊണ്ടു. ഒരു നിമിഷം എല്ലാം മറന്നു. പെട്ടെന്ന് അവൻ അവളിൽ നിന്ന് അടർന്നുമാറി തിരിഞ്ഞു നടന്നു. *** റൂമിലെത്തിയതും അവൾക്ക് കലി കയറി. ഞാൻ എന്തുടുത്താലും ഈ കാലമാടന് എന്താ? എന്നെ കണ്ടാൽ ആലുവ മണപ്പുറത്ത് വച്ച് കണ്ട പരിചയം പോലും ഇല്ല. ഒന്ന് നോക്കു കൂടിയില്ല. എന്നിട്ടിപ്പോ എൻറെ വേഷത്തിനായി കുറ്റം. അവൾ കയ്യിലെ വളകൾ ദേഷ്യത്തിൽ ഊരി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. മുഖത്ത് ദേഷ്യം ആണെങ്കിലും അകത്ത് അവൻറെ വാക്കുകൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴ്ന്നു മുറിച്ചു. ചെകുത്താൻ തന്നെ ….. അവള് കട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് താലിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദേഷ്യത്തിൽ പിറുപിറുത്തു. ****

റൂമിൽ എത്തിയതും അമൻ എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അവൻറെ ഉള്ളിൽ ഒരായിരം വികാരങ്ങൾ കൂടികുഴഞ്ഞു. നെഞ്ച് കത്തുന്ന പോലെ . എല്ലാത്തിൽനിന്നും ഒളിച്ചോടാൻ മദ്യത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചു. ഉള്ളിലെ കത്തൽ ഒന്ന് അണഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണടച്ച് ശ്വാസമെടുത്തു. ഓർമ്മകൾ ഓരോന്നായി അവനിലേക്ക് തിരികെ വന്നു. Flashback……. അന്നവൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഓടി പോയപ്പോൾ അവൻറെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചിരി പടർന്നു . പെണ്ണിനെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോഴോ എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയി. അവളുടെ കാച്ചിയ എണ്ണയുടെ ഗന്ധം മാത്രം മതി അവനെ മത്തു പിടിപ്പിക്കുവാൻ. മീറ്റിംഗിന്റെ ഇടയിലും അവൻറെ ചിന്ത അവൾ മാത്രമായിരുന്നു. നാണം കൊണ്ട് ചുവന്ന അവളുടെ മുഖം ഓർത്തപ്പോൾ പിന്നെയും ഒരു ചിരി അവന്റെ ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞു.

പെട്ടന്ന് കൊലുസിന്റെ കാര്യം അവന് ഓർമ വന്നു. Shit🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️…. Any problem sir? ഇത് കേട്ടതും അമൻ സ്വബോധത്തിൽ തിരിച്ചുവന്നു. ടേബിളിൽ എല്ലാവരും അവനെ തന്നെ തുറിച്ചു നോക്കുകയാണ്. Are you okay aman? Mr. David ചോദിച്ചു. Yeah ….iam fine. Please continue…… ഒരു വിധത്തിൽ മീറ്റിംഗ് അവസാനിച്ചു തറവാട്ടിൽ എത്തണമെന്ന ഒരൊറ്റ ചിന്തയെ അവൻ ഉണ്ടായുള്ളൂ. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരം ആയി. തിരിച്ചു ഇറങ്ങാൻ വരുന്ന സമയത്താണ് അമന് കോൾ വന്നത്. കോളർ ഐഡി കണ്ടതും അവൻറെ മുഖത്തെ ചിരി എല്ലാം മാഞ്ഞു. What you want now? കോൾ എടുത്തതും അവൻ മുഖത്തടിച്ച പോലെ ചോദിച്ചു. എൻറെ ഒരേയൊരു മകനെ വിളിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം വേണോ? വർമ്മ സാറിനെ ഞാൻ ഇന്നും ഇന്നലെയും തൊട്ട് കാണുന്നതല്ലല്ലോ?no need for any formalities. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളച്ചു നീട്ടാതെ പറയ്? UK യിൽ ഒരു ചാരിറ്റി ഗാല നടക്കുന്നുണ്ട്. പല പല വലിയ ബിസിനസുകാരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

So?…. So i want you there . നമ്മുടെ പുതിയ ഈ പ്രൊജക്ടിൽ ഇന്വെസ്റ്റേഴ്സിനെ ചേർക്കാൻ ഇത് നല്ലൊരു അവസരം ആണ്. Okay . അമൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു കോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി. അടുത്താഴ്ച ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോരും. കൂടെ അമ്മയും ഉണ്ടാകും. അമ്മയല്ല . രണ്ടാനമ്മ വെറുപ്പോടെ അത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടവൻ കോൾ കട്ട് ചെയ്തു. എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവൻ പഴയതെല്ലാം ഓർത്തു. അമന് ഏഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അമ്മ സുഭദ്ര മരിച്ചത്. അമ്മ മരിച്ചു ഒരു മാസം തികയുന്നതിനുമുമ്പ് അച്ഛൻ അമ്മയുടെ അനിയത്തി ലക്ഷ്മിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അത് അവൻറെ ചെറിയ മനസ്സിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചു. അവൻ അച്ഛനെ വെറുക്കാൻ തുടങ്ങി. വളരുന്തോറും ആ വെറുപ്പ് കൂടി കൂടി വന്നു. ചെറുപ്പത്തിലെ അധികം സംസാരിക്കാത്ത കുട്ടിയായിരുന്നു അമൻ. അവൻറെ ലോകം മുഴുവൻ അമ്മയായിരുന്നു. അമ്മയെ പകരം വയ്ക്കാൻ വന്ന ലക്ഷ്മിയോട്‌ അവനു വെറുപ്പും ദേഷ്യവും തോന്നി.

അച്ഛൻ അമ്മയെ ഇത്രയും നാൾ ചതിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന തോന്നൽ അവനിൽ എവിടെനിന്നോ ഉടലെടുത്തു. അതിൽ പിന്നെ അവൻ ശേഖരനെ അച്ഛാ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല. പഠിത്തം ബോർഡിംഗിൽ നിന്ന് ആയിരുന്നു പിന്നീട്. അതും അവന്റ് നിർബന്ധപ്രകാരം മാത്രം. മദ്യവും പാർട്ടികളുമായി മാറി അവൻറെ ജീവിതം . അമ്മയുടെ മരണത്തിൻറെ ഷോക്കിൽ നിന്ന് അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ശേഖരൻ വിവാഹം കഴിച്ചത്.അമ്മ കഴിഞ്ഞാൽ അമന് ഏറ്റവും പ്രിയം ലക്ഷ്മിയോട് ആയിരുന്നു. തൻറെ കുഞ്ഞിനോരു അമ്മ അത്രമാത്രം അവനപ്പോൾ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷേ അമൻറെ കുഞ്ഞ് മനസ്സിനെ അത് ഇത്രത്തോളം വ്രണപ്പെടുത്തുമെന്ന് ശേഖരൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല. അച്ഛനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും അവൻ പാഴാക്കിയില്ല. അവൻറെ ജീവിതത്തിലേക് പല സ്ത്രീകളും കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും മോഹിച്ചത് അവൻറെ സ്വത്തു മാത്രമാണ്. തൻറെ രണ്ടാനമ്മയെ പോലെ.

പെണ്ണെന്ന ജാതിയോട് തന്നെ അവന് പുച്ഛം തോന്നി. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെണ്ണ് ഒരു ഉപഭോഗവസ്തു മാത്രമായി മാറി. ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ ജാലകങ്ങളും പതിയെ അവൻ കൊട്ടിയടച്ചു. ഈ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് ഒരു പെണ്ണില്ല എന്നവൻ ശപദം ചെയ്തു….. സാർ, രവിയേട്ടൻറെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവൻ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവന്നു. ആ രവിയേട്ടാ? സാറേ പറയാനുള്ള അധികാര എനിക്കില്ല. എന്നാലും പറയുവാ . ആ കൊച്ചിനെ വെറുതെ മോഹിപ്പിക്കരുത്. അമന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ കിതചോടുന്ന ദേവികയെ രവി കണ്ടിരുന്നു. അമൻ അതിന് മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. രവി കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനും നിന്നില്ല.വണ്ടിയിൽ നിശബ്ദത കൂടുകൂട്ടി. എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയതും അമൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ബാഗ് എടുത്ത് നടന്നു.

യുകെയിൽ വെച്ചും അവൻറെ ചിന്തകൾ മുഴുവനും അവള് മാത്രമായിരുന്നു. .അവളോടുള്ള പ്രണയം വെറും ആകർഷണം മാത്രമാണെന്ന് അവൻ സ്വയം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു. രവിയുടെ വാക്കുകൾ അവന്റ് യുക്തിയെ പിടിച്ചു കുലുക്കി. അവൾക് ഒന്നും നൽകാൻ തനിക്ക് ആകില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് അവളെ വലിച്ചിഴക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് അവന് തോന്നി. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ രവിയോട് ഒരു നല്ല കോളേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിനടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനും പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചു. അവളെ കൺമുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് കടിഞ്ഞാണിടാൻ അസംഭവ്യം ആണെന്ന് അവനറിയാം. അതാ മനസ്സിലെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറ്റാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. എത്ര ശ്രമച്ചിട്ടും പിന്നെയും അവളുടെ ഓർമ്മകൾ . കണ്ണടച്ചാൽ അവളുടെ മിഴികൾ .

അവന്റെ നിദ്രയെ അവളുടെ ഓർമ്മകൾ കവർന്നെടുത്തു. ചാരിറ്റി ഗാലയിൽ അവന്റെ date ആയിരുന്നു മിയ. കപ്പിൾസിനെ എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ . അത്രയധികം സുന്ദരികൾ ചുറ്റും നിൽക്കുമ്പോഴും അവൻറെ മനസ്സിൽ ഒരു ഉണ്ടക്കണ്ണിയുടെ മുഖം മാത്രമായിരുന്നു. അമന് നല്ല തൻറെടവും ചുറുചുറുക്കുമുള്ള കുട്ടികളെ ആണ് ഇഷ്‌ടം. ഈ ചെകുത്താൻ മഞ്ഞുതുള്ളി പോലൊരു പെണ്ണിന് മുമ്പിൽ തലയും കുത്തി വീഴും എന്ന് ഭൂതകാലം പോയിട്ട് ഭാവികാലം പോലും നിനച്ചില്ല. അമൻ….. ചിന്തകളിൽ മുഴുകി നിന്ന അവനെ മിയ വിളിച്ചു. Can we dance…… മിയ ഡാൻസ് ഫ്ലോറിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. No Devika!you can go if you want to . Iam fine here . അമൻ താൽപര്യമില്ലാതെ പറഞ്ഞു. Aman ,it’s miya.not Devika .By the way who is this Devika. your girlfriend? മിയ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.

അവൻ ഒന്നും പറയാതെ ബാർ കൗണ്ടറിലേക്ക് നടന്നു. ഓരോ നിമിഷവും അവനെ പിന്തുടരുന്ന അവളുടെ ഓർമ്മകളെ മറക്കാൻ മദ്യപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവളെ മനസ്സിൽനിന്ന് വേരോടെ പറച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് മിയയുടെ ഒപ്പം അവളുടെ അപാർട്മെന്റിൽ പോയത്.പക്ഷേ സാധിച്ചില്ല. അവളുടെ മുഖം ഓർത്തപ്പോൾ തിരിച്ച് പോന്നു. അമൻ ശേഖര വർമ്മ ഇതുവരെ ആർക്കും വിശദീകരണവും നൽകിയിട്ടില്ല .പക്ഷേ അവന്റെയും മിയയുടെയും news വന്നപ്പോൾ അവൾ സത്യം അറിയണമെന്ന് അവനു തോന്നി. ശേഖരൻ നാട്ടിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് രവിയേട്ടനെ വിളിച്ച്‌ അന്നു തന്നെ അവളെ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞത്. അവളില്ലാത്ത തറവാട്ടിൽ തിരിഎത്തിയപ്പോൾ അവന് മനസ്സിൽ ഒരു ശൂന്യത തോന്നി. ഞാൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നിനക്ക് നല്ലത് എന്ന് അവൻ അവളുടെ കൊലുസ്സുക്കൾ നോക്കി പറഞ്ഞു. കുറച്ചുനേരം അത് ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചു പിന്നീട് ഡ്രോവറിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഭദ്രമായി വച്ചു.

അവളെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ അവൻ പോയിരുന്നു ഹോസ്റ്റലിൽ. പക്ഷേ ഗേറ്റിനു മുമ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ തിരിച്ചു പോന്നു. ശേഖരൻ അവളെ കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ മനപ്പൂർവ്വം നോക്കാതെ ഇരുന്നതാണ്. അവളുടെ കണ്ണു നിറയുമ്പോൾ അവൻറെ ചങ്ക് പെടയും. അവളുടെ വിഷമത്തിന് കാരണം താനാണെന്ന് അവനറിയാം അതുകൊണ്ട് പരമാവധി അകലം പാലിച്ചു നിന്നു. അവളെ വാരിപ്പുണരാൻ ഒരായിരം തവണ മനസ്സ് കേണമെങ്കിലും അവൻ അതിനൊന്നും ചെവി കൊടുത്തില്ല . അമ്പലത്തിൽ വച്ച് അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻറെ ശ്വാസം നിലച്ചു. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവളിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മറ്റുള്ളവർ അവളെ നോക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻറെ രക്തം തിളച്ചു . അവനു തന്നെ അറിയില്ല അവളെ അവിടെ നിന്നും പിടിച്ചോണ്ട് പോവാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെ അവൻ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു എന്ന്. അപ്പോഴാണ് ജിതൻ അവളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടത്.

അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അവളുടെ മുഖത്തെ ചിരി കണ്ടപ്പോൾ അവൻറെ അവസാന തുള്ളി ആത്മനിയന്ത്രണവും കടിഞ്ഞാൺ പൊട്ടിച്ചു. ജിതനെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം അവനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് എല്ലാം യാന്തിക ആയിരുന്നു. അസൂയ കൊണ്ട് അവൻറെ ബുദ്ധി മരവിച്ചു. ബാക്കിയൊന്നും അവൻ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചില്ല. അവൻ അതിരു കടന്നെങ്കിലും അവൾ തിരിച്ച് മറുപടി പറയുമെന്ന് അവൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പക്ഷേ അത് അവനിൽ അഗ്നി കോരിയിട്ടു. ഒരു നിമിഷം എല്ലാം മറന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അവന് എന്താ ചെയ്യണേ എന്ന് വെളിപാടുണ്ടായി. Flashback end ……. *** What is your problem asshole ? അവൻറെ ബോധമനസ്സ് ചോദിച്ചു. എന്ത് ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ട് വേണം അവൾ അവൻറെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചത്. അവൻ പല്ല് കടിച്ചു പിടിച്ച് പറഞ്ഞു.

അവൾ ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചാലും നിനക്കെന്താ ? എനിക്കുണ്ട്.എൻറെ മുഖത്ത് നോക്കി മഹാറാണി ഇതുവരെ ചിരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടിപ്പോ ഇന്നലെ കണ്ട ഒരുത്തനെ നോക്കി ഇളി ക്കണ്. അതിന് ? അതിനെന്നോ ?she is fucking mine. അവളുടെ ചിരിയും കരച്ചിലും എല്ലാം എന്റെ മാത്രമാണ് . എന്നിട്ടും ഇതുവരെ നീ ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞതും ചെയ്തതും? So what?that doesn’t change anything . അവൾ എൻറെയാ ഞാൻ താലികെട്ടിയ എൻറെ പെണ്ണ് ……….തുടരും….

എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 7