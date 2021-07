എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 11

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: Christi

ഒരു കാര്യം മര്യാദയ്ക്ക് തലയിൽ കേറ്റിക്കോ നീ എൻറെ പെണ്ണാ……………. “താലി “(എന്റെ പെണ്ണ് part 10) . “”കോഫിയുമായി അവൻറെ ഓഫീസിലേക്ക് നടന്നപ്പോൾ ദേവിയുടെ ഹൃദയം ശക്തമായി ഇടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. വിറയാർന്ന കയ്യാൽ അവൾ വാതിലിൽ മുട്ടി. Come in….””””” അവൻറെ ശബ്ദം കേട്ടതും നെഞ്ചിലെ ആന്തൽ ഇരട്ടിയായി. മുൻപ് ഇതിനകത്തു വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം അവളുടെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നുവന്നു. വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കാല് കുത്തിയപ്പോൾ അവനെ ഒരു നോക്ക് നോക്കി. കാല് രണ്ടും മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് കസേരയിൽ ചാരിയിരിക്കുന്നു ഒരു രാക്ഷസനെ പോലെ.

അവളെ തന്നെ നോക്കി ഇരിക്കുകയാണ്. അവൻറെ ശരീരപ്രകൃതിയും കഴുകൻറെ നോട്ടവും കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ ശ്വാസം നിലച്ചു. തൊണ്ട ഇടറി. ഉമിനീർ ഇറക്കി കൊണ്ട് തറയിൽ നോക്കി മുന്നോട്ടു നടന്നു. പക്ഷേ അവൻറെ ചൂഴ്ന്നുള്ള നോട്ടം ശരീരത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നതായി അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അവളുടെ ഓരോ ചലനവും അവ സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷിച്ചു കണ്ടു. റൂം മുഴുവൻ സിഗരറ്റിൻറെ പുക നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു . ദേവുവിന് സിഗരറ്റ് മണം വെറുപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം അതൊന്നും അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നുമല്ല. ചെകുത്താൻറെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം എന്നൊരു ഒരൊറ്റ ചിന്തയെ അവളുടെ തലചോറിൽ ഉള്ളൂ.

ഏതു നിമിഷവും ഒരു പൊട്ടിത്തെറി അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ മുറിയിൽ വന്യമായ ഒരു ശാന്തത കൊടുങ്കാറ്റിനു മുൻപുള്ള ഭീകരാവസ്ഥ. ഗ്ലാസ് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചതും വേഗത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നടന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത നിമിഷം അവൾ അവൻറെ മടിയിൽ ആയിരുന്നു. എല്ലാം ശരവേഗത്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് ദേവി അൽപനേരം പകച്ചു നിന്നു. അവളുടെ മൃദുവായ ശരീരം അവൻറെ നെഞ്ചിൽ പതിച്ചപ്പോൾ അമൻ എല്ലാം മറന്നു. അവളുടെ ഗന്ധം….. അതിൽ ലയിച്ചുപോയി… അവൻറെ ചുടു നിശ്വാസം അവളുടെ കഴുത്തിൽ വീണപ്പോൾ ദേവിക ഞെട്ടലോടെ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവൾ ചാടി എഴുന്നേല്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ വയറിനു ചുറ്റും ഉള്ള അവൻറെ കരങ്ങൾ ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ല. വി……ടൂ എ…..ന്നെ. എന്നെ വിടാൻ….

അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒച്ച വെക്കും. വിങ്ങി പൊട്ടി കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു. അവളുടെ ഭീഷണി കേട്ടതും അമൻറെ പുച്ഛത്തിൻറെ ചിരി ചുറ്റും ധ്വനി ച്ചു. എരിതീയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചതു പോലെ അവൻറെ ദേഷ്യം ആളിക്കത്തിച്ചു. എന്നാ ഒച്ച വെക്കാൻ? നിന്റെ മറ്റവൻ വരോന്ന് നോക്കട്ടെ. അവളുടെ നഗ്നമായ അരക്കെട്ടിലെ പിടുത്തം മുറുക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു…… അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു ഏങ്ങൽ പുറത്തുവന്നു. അവൻ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നൊ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നൊ എന്തിനാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതെന്നൊ അവൾക്കറിയില്ല. മനസ്സാവാചാകർമ്മണാ അറിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനാണ് അവൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. വീണ്ടും അവളുടെ ഗന്ധം അവൻറെ ചിന്തകളെ വലിച്ചെടുത്തു. അവൻ അവളുടെ കാതിന് പുറകിൽ അമർത്തി ഉമ്മവച്ചു.

മൂക്ക് കൊണ്ട് തലോടി പതിയെ താഴേക്ക് നീങ്ങി. അവൻറെ സ്പർശത്തിൽ അവൾ സ്തംഭിച്ചു പോയി. പക്ഷേ കഴുത്തിനുതാഴെ അവൻറെ പല്ലുകൾ ആഴ്ന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് അസഹനീയമായി വേദന തോന്നി. അവൾ അവൻറെ കയ്യിൽ കിടന്ന് പിടയാൻ തുടങ്ങി.വിടിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും അവൻറെ പിടിത്തം അയഞ്ഞില്ല.പല്ലുകൾ കൂടുതൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങികൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ചുമന്നു തടിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടം. അവളിൽ തൻറെ മുദ്രപതിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവന് സ്വയം ഒരു അഭിമാനം തോന്നി. വേദന ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന പോലെ അവിടെ തന്നെ മൃദുവായ ചുംബിച്ചു. കൈ കഴിഞ്ഞതും അവൾ അവനെ തട്ടിമാറ്റി ഓടി. റൂം ൻറെ പകുതി ആയപ്പോഴേക്കും അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പിടി വീണു.പിന്നാലെ പിന്നിലേക്ക് ഒരു വലിയും. അവളുടെ ശരീരം അവൻറെ മേൽ അമർന്നു.

അവൾ അവൻറെ നെഞ്ചിൽ കൈകൊണ്ട് തലങ്ങും വിലങ്ങും അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. വി…… ടാൻ എന്നെ…… അവൾ നിസ്സഹായമായി കേണു. ഒരു കാര്യം തലയിൽ കേറ്റിക്കോ നീ എൻറെ പെണ്ണാ………… അവൻ അവളെ ചുവരിനോട് ചേർത്ത് കാതിൽ പറഞ്ഞു. കാറ്റ് പോലും വഴി മറന്ന് നിന്നുപോയി. അവളുടെ വിങ്ങലുകൾ തൊണ്ടയിൽ തന്നെ അറ്റു. മാൻമിഴികൾ അവൻറെ കണ്ണിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി. ആ കണ്ണുകളിലെ നിഷ്കളങ്കത അവൻറെ ഉള്ളിലെ കനൽ അണച്ചു. ഹൃദയത്തിന് ചുറ്റും അവൻ പണിതുയർത്തിയ കൂറ്റൻ മതിൽക്കെട്ടുകൾ തച്ചുടച്ചു ആ ഒരൊറ്റ നോട്ടം.വലിഞ്ഞു മുറുകിയ നാഡീഞരമ്പുകൾ വീണ്ടും ശാന്തമായി. അവൻറെ കണ്ണുകൾ പതിയെ താഴേക്ക് നീണ്ടു അതവളുടെ ചുമന്ന അധരങ്ങളിൽ ചെന്ന അവസാനിച്ചു. അവൻ അതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ടു ആഞ്ഞു.

അവൻറെ ചുണ്ട് പതിയുന്നതിന് ഒരല്പം മുമ്പ് ദേവിക മുഖം തിരിച്ചു. കോപത്താൽ അവൻറെ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നത്‌ അവൾക്ക് അറിയാം. അവൾ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു. Dammit….. അവൻ അരികിലെ ചുമരിന്മേൽ മുഷ്ടിചുരുട്ടി ഇടിച്ചു.ഞെട്ടിതെറിചെങ്കിലും ദേവിക കണ്ണുതുറന്നു നോക്കിയില്ല. പെട്ടന്ന് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നു ചൂട് വിട്ടുമാറി തുടർന്ന് വാതിൽ കൊട്ടിയടക്കുന്ന ശബ്ദവും കേട്ടു . അവൻ പോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൾ കണ്ണു തുറന്നു. അത്രയും നേരംതൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി കിടന്ന വിങ്ങലുകൾ പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു. ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് തളർന്നിരുന്നു . കരഞ്ഞ് ഒരു വിധം ആയപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് മുറിയിലേക്ക് പോയി. മുറിയിലെത്തിയതും അമൻ വീണ്ടും ചുമരിൽ ഇടിച്ചു.

ഓരോ തവണയും അതിൻറെ ശക്തി കൂടിക്കൂടി വന്നു. അവളെ വേദനിപ്പിച്ചതിന് അവൻ സ്വയം ശിക്ഷിക്കുകയാണ്. കയ്യിൽ നിന്ന് ചോര വാർന്നൊലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു . അവളുടെ കരയുന്ന കണ്ണുകൾ അവൻറെ ചങ്ക് കലക്കുകയാണ് അതുവെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കയ്യിലെ വേദന ഒന്നുമല്ല. അമൻ ഷെൽഫിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു മദ്യകുപ്പി എടുത്തു ഒറ്റവലിക്ക് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശരീരം മരിച്ചപ്പോൾ കട്ടിലിൽ കിടന്ന് കണ്ണടച്ചു. വീണ്ടും അവളുടെ മുഖം. പ്രാന്ത് പിടിക്കുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ പിന്നെ പാതിരാത്രിയാണെന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു. ലൈറ്റ് ഓഫ് ആണെങ്കിലും ജനലിലൂടെ നിലാവെട്ടം അകത്തു വെളിച്ചം വിതറി.

കട്ടിലിൽ ചുരുട്ടി കൂടിക്കിടക്കുന്ന അവളെ കണ്ടതും അവ ന്റെ മനസ്സ് തണുത്തു. മുഖത്ത് കണ്ണീർ ചാലിട്ടൊഴുകിയ പാട് വ്യക്തമാണ്. അവൻ വിരൽ കൊണ്ട് പതിയെ അവ തുടച്ചുമാറ്റി. അവളുടെ മുഖം അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കഴുത്തിൽ അവൻ സമ്മാനിച്ച ചിത്രപ്പണി കണ്ടത്. അതിപ്പോ നീലനിറത്തിലായി . അവൻ തലകുനിച്ചു അവിടെ ചുണ്ടുകൾ അമർത്തി. ഉറക്കത്തിൽ അവൾ ഞെരുങ്ങിയപ്പോൾ ഉടനെ തല ഉയർത്തി പക്ഷേ എന്തോ ഒന്ന് ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൻസിൽ കുടുങ്ങി. അവളെ ഉണർത്താതെ തിരിക്കാൻ മെല്ലെ അത് ബട്ടൻസിൽ നിന്ന് വിടിയിച്ചു. വിടിയിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവളെ നോക്കി .നല്ല ഉറക്കമാണ്. അതുകണ്ടപ്പോൾ ആശ്വാസമായി. പെട്ടെന്നാണ് കുടുങ്ങിയത്‌ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത്. നല്ല പരിചയമുള്ള ചരട്. കൗതുകം കൊണ്ട് സാരിയുടെ മറവിൽ നിന്ന് അവ പുറത്തെടുത്തു.

അതു കണ്ടതും അവന് കാൽക്കീഴിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്ന പോലെ തോന്നി. ഒരായിരം വികാരങ്ങൾ അവനുള്ളിൽ ആർത്തടിച്ചു . അവ തിളച്ചു പൊന്തി മിഴികളിൽ ഇരുണ്ടു കൂടി. അതിൽ നിന്നു പുറത്തു ചാടിയ തീ ഗോളങ്ങൾ അഗ്നിസാക്ഷിയായി അവൻ കെട്ടിയ താലിയെ പുണർന്നു.ആ നിമിഷം ഉറപ്പിച്ചു അവൾ അവൻറെ പെണ്ണാണെന്ന്. ഈ ലോകത്തിലെ ഒന്നിനും അവളെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലയെന്ന്. എത്ര നേരം അവളെ നോക്കി നിന്നു എന്നവനറിയില്ല. ഓരോ നിമിഷവും അവളോടുള്ള ഇഷ്ടവും ബഹുമാനവും ഉള്ളിൽ ഇരട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. I don’t deserve you ………. but you are mine………. Only mine…….. അവൻ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. രാത്രി മുഴുവനും അവളെ നോക്കിയിരുന്നു. പിന്നെ ചന്ദ്രനോടൊപ്പം ഉദയത്തിനു മുൻപേ അവനും മടങ്ങി . രാവിലെ കുളിച്ച് സാരിയുടുക്കാൻ കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോൾ ദേവുൻറെ കണ്ണ് പുറത്തുചാടി. ഇന്നലെ അവൻ കടിച്ചിടം നീലച്ചിരിക്കുന്നൂ.

തലേന്നത്തെ ഓർമ്മകൾ ഓരോന്നായി തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ കണ്ണുകൾ വീണ്ടും താനേ നനഞ്ഞു. അവൻറെ വാക്കുകൾ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങി. നീ എന്റെ പെണ്ണാ….. അതിൻറെ അർത്ഥം അവൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല . അത് വിശ്വസിക്കാൻ തലച്ചോർ അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. വീണ്ടും സ്വപ്നങ്ങൾ മെനഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉള്ള ധൈര്യം അ വൾക്കില്ല. അങ്ങനെ പല വിധ ചിന്തകൾ കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് വാതിലിൽ ആരോ മുട്ടിയത്. ദേവൂ…… താൻ അവിടെ എന്തെടുക്കുവാ? കഴിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ…. മീര ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം.മീരയേച്ചി നടന്നോളൂ. ദേവിക മറുപടി പറഞ്ഞു. മീര പോയതും അവൾ വീണ്ടും കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി .

പാടിനു മുകളിൽ കൈവിരൽ മെല്ലെ ഓടിച്ചു. ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഗുരുവായൂരപ്പാ …… ഇതുവെച്ച് കൊണ്ട് എങ്ങനെ താഴെ പോകും……… ദേവിക നെറ്റിയിൽ കൈ വച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ദേവിക അകത്ത് കടന്നതും അമൻ അവളെ അടിമുടി നോക്കി. ആ പൂച്ച കണ്ണുകൾ എന്തോ തേടി അവളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് നീണ്ടു. പക്ഷേ അവ മുടിയിഴകൾ കൊണ്ടു പൂർണ്ണമായും മറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻറെ നോട്ടത്തിൽ അവൾ നിന്നുരുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അധികം പിന്നെ നോക്കാൻ നിന്നില്ല. ദേവിക come .. ജിതൻ അരികിലുള്ള സീറ്റ് കാട്ടി വിളിച്ചു. ഇത് കേട്ടതും അമൻറെ ചോര തിളച്ചു. പക്ഷേ ദേവിക മീരയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നത്‌ കണ്ടപ്പോൾ അമൻറെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു. ****

മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം അറിയിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മനസ്സ് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ അവൾക്ക് കുറച്ചു സമയം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അവനു തോന്നി.ഇതെല്ലാം അവളോട് നേരിൽ കണ്ടു പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അമൻ പലവട്ടം ശ്രമിച്ചു.പക്ഷേ അവൻറെ തലവെട്ടം കാണുമ്പോഴേക്കും അവൾ ജീവനുംകൊണ്ടോടി ഒളിക്കും. അവനെ കാണുന്നത് പോലും പെണ്ണിന് പേടിയാണെന്ന് അമന് അറിയാം. അതൊക്കെ മാറ്റി എടുത്തിട്ട് മതി ബാക്കിയെല്ലാം.പക്ഷേ ജിതൻ അവളോട് മിണ്ടുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവളെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി പൂട്ടി ഇടാൻ തോന്നും ……… അമൻ ദേവികയോടൊത്തുള്ള ഒരു കുടുംബജീവിതം സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങി. സ്വന്തമായി ഒരു വീട്, മക്കൾ, മക്കളുടെ പേര് , എണ്ണം, നാൾ അങ്ങനെ എല്ലാം അവൻ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി. അവളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടരും.

എപ്പോഴും കടിച്ചു കീറാൻ നിൽക്കുന്ന സാർ മയത്തിൽ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓഫീസിൽ എല്ലാവരും പകച്ചുപോയി.ഒരു ദിവസം ഹാഫ് ഡേ ലീവ് കൂടി തന്നതോടെ അമന് ഭ്രാന്തായി എന്ന് എല്ലാവരും പറയാൻ തുടങ്ങി. ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റിന് അമനെ കാണാതായപ്പോൾ ദേവിക ചുറ്റും നോക്കി. ചെകുത്താൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇനി ഓഫീസിൽ പോയിക്കാണോ. അവൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തു. അപ്പോഴാണ് അവളുടെ അപ്പുറത്തുള്ള ചെയറിൽ ആരോ വന്നിരുന്നത്. അതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായതും അവളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടി.അവൻറെ പെർഫ്യൂം ഇൻറെ ഗന്ധം അവളുടെ ചിന്തകളെ തളച്ചിട്ടു. എഴുന്നേൽക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ കാലുകൾ ചലിക്കുന്നില്ല.

പക്ഷേ അവൻറെ സാമീപ്യം അവളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നപോലെ തന്നെ ഇരുന്നു. അമൻ പലതവണ നോക്കിയിട്ടും അവളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു പ്രതികരണവുല്ല. അവഗണന സഹികെട്ടപ്പോൾ അവളുടെ തുടയിൽ ഒരു നുള്ള് വെച്ചുകൊടുത്തു. ആഹ്…. എന്തുപറ്റി ദേവൂ …… മീര പരിഭ്രമത്തോടെ ചോദിച്ചു. ഒ….ന്നുല്ല്യ. ദേവിക വിറയാർന്ന ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു. അമൻ മുഖത്ത് യാതൊരു ഭാവഭേദവും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നു. അവളുടെ നെറ്റി വിയർക്കുന്നതും കൈകൾ വിറക്കുന്നതും അവന് കാണാം. അവളുടെ രണ്ടു കവിളും ചുമന്ന തുടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻറെ മുഖത്ത് ആത്മനിർവൃതിയുടെ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു…..തുടരും….

