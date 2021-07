എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 12

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: Christi

അമൻ പലതവണ നോക്കിയിട്ടും അവളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു പ്രതികരണവുല്ല. അവഗണന സഹികെട്ടപ്പോൾ അവളുടെ തുടയിൽ ഒരു നുള്ള് വെച്ചുകൊടുത്തു. “മഴ” അമൻ മുഖത്ത് യാതൊരു ഭാവഭേദവും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നു. അവളുടെ നെറ്റി വിയർക്കുന്നതും കൈകൾ വിറക്കുന്നതും അവന് കാണാം. അവളുടെ രണ്ടു കവിളും ചുമന്ന തുടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻറെ മുഖത്ത് ആത്മനിർവൃതിയുടെ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു. .അമൻ പലതവണ നോക്കിയിട്ടും അവളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു പ്രതികരണവുല്ല. അവഗണന സഹികെട്ടപ്പോൾ അവളുടെ തുടയിൽ ഒരു നുള്ള് വെച്ചുകൊടുത്തു. ആഹ്…. എന്തുപറ്റി ദേവൂ …… മീര പരിഭ്രമത്തോടെ ചോദിച്ചു. ഒ….ന്നുല്ല്യ.

ദേവിക വിറയാർന്ന ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു. അമൻ മുഖത്ത് യാതൊരു ഭാവഭേദവും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നു. അവളുടെ നെറ്റി വിയർക്കുന്നതും കൈകൾ വിറക്കുന്നതും അവന് കാണാം. അവളുടെ രണ്ടു കവിളും ചുമന്ന തുടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻറെ മുഖത്ത് ആത്മനിർവൃതിയുടെ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു. ഇങ്ങേര് എന്തിനാ കൃഷ്ണാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. …. കാലൻ… ന്റെ പുക കണ്ടേ അടങ്ങൂ……. അവൾ തുടയിൽ ഉഴി ഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അവൾ അവിടെയിരുന്ന് വെട്ടി വിയർക്കുമ്പോൾ അവൻ അപ്പുറത്തിരുന്നിരുന്ന വെട്ടി വിഴുങ്ങുന്നത്‌ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഇരുന്ന് അമനെ പ്‌രാക്കി. ദേവിക അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ കാത്തിരുന്നു. ഈ ചെകുത്താന് ഇത് എന്തിൻറെ സൂക്കേടാ? അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നതിനു മുൻപേ എഴുന്നേറ്റു പോകുന്നത് കാണാം ഇന്ന് ഈ മനുഷ്യന് ഓഫീസിൽ ഒന്നും പോകേണ്ടേ.

അവൾ മനസ്സിൽ പിറുപിറുത്തു. അവൻ ഇന്നൊന്നും എഴുന്നേൽക്കാൻ ലക്ഷണം ഇല്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാൻ വിചാരിച്ചതും അവളുടെ കൈയിൽ പിടി വീണു. ടേബിനടിയിലൂടെ കൈവലിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഓരോ നിമിഷവും പിടിത്തം മുറുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവൾ അവൻറെ മുഖത്ത് നോക്കി. അവിടെ ആണെങ്കിലോ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് . ആദ്യം ഇതെല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്. എന്നിട്ട് പോയാൽ മതി. അവളുടെ പ്ലേറ്റിൽ നോക്കികൊണ്ട് അവൻ ഫോണിൽ പറഞ്ഞു. അവൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റാർക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും അവൾക്കറിയാം. അവൾ കഴിച്ചു കഴിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓഫീസിലേക്ക് ലേറ്റ് ആവുമെങ്കിലും അമൻ കാത്തിരുന്നത്‌.

അവൻ അവിടെ വന്നിരുന്ന ആ നിമിഷം അവളുടെ വിശപ്പ് പമ്പകടന്നതാണ്. കഴിക്കാതെ വിടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ദേവിക വെപ്രാളത്തിൽ കഴിച്ചു തുടങ്ങി. ചവയ്ക്കാൻ ഒന്നും നിന്നില്ല എല്ലാംകൂടി വായിലിട്ട് വെള്ളം എടുത്തു കുടിച്ചു. കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവൾ വീണ്ടും അവൻറെ മുഖത്തേയ്ക്ക് നിസ്സഹായമായി നോക്കി . Good… അമൻ അവളുടെ പ്ലേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോണിലൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു. കയ്യിൽ നിന്ന് പിടി വിടാൻ തീരെ മനസ്സിലെങ്കിലും വിട്ടില്ലേൽ വെണ്ണ പുല്ല് ഇപ്പോ പൊട്ടുമെന്ന് അവനറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവളുടെ കൈപ്പത്തി മെല്ലെ തഴുകിക്കൊണ്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റു. അവൻ പോയതും അവൾ അതുവരെ പിടിച്ചുവെച്ച ശ്വാസം പുറത്തുവിട്ടു. *******

അമൻ സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡോക്യുമെൻറസ്‌ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് രാവിലത്തെ സംഭവം ഓർമ്മ വന്നത്. അതോർത്തതും ഒരു ചിരി ഒച്ച നിയന്ത്രണം വിട്ട് അവൻറെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടി. ഇത് കേട്ടതും ആകാശ് അമന്റെ തലയിൽ കൊമ്പ് മുളച്ചത് പോലെ അവനെ നോക്കി . Are you okay bro? ആകാശ്‌ വേവലാതിയോടെ ചോദിച്ചു. Yeah…… എന്താ ചോദിചേ……. അല്ല ….. കോടികൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമ്പോ പോലും ഈ തിരുമുഖത്ത് ഒരു ചിരി കാണാറില്ല. ഇതിപ്പോ ഏതുസമയവും ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റ് നെ കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ആകാശ് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. Don’t you have any job today. ഫയൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിൻറെ ക്യാബിനിലേക്ക് അയക്കാം. You may leave now. അമൻ കുറച്ച് ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു. Something is fishy. സാരമില്ല ഞാൻ കണ്ടു പിടിച്ചോളാം. ആകാശ പോകുന്ന വഴി ഉറക്കേ പറഞ്ഞു. ********

അമനോട് ഇപ്പോഴും പിണക്കത്തിലാണെങ്കിലും അവനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ദേവൂൻറെ മുഖം ചുവക്കാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷേ അത് സമ്മതിച്ചൊന്നും കൊടുക്കില്ല. ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി . അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി നടുമുറ്റത്ത് ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയാമായിരുന്നു. പതിവുപോലെ അമൻ സാർ മുകളിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അമന് കോഫി കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോയ ശോഭന വല്യമ്മ….. മീരയുടെ തലയിൽ വന്നു തലോടി. കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കണ്ണുകൾ. ന്റെ കുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥന തേവര് കേട്ടു…… കാര്യം അറിയാതെ എല്ലാവരും വല്യമ്മയെ ഉറ്റുനോക്കി. എന്തുപറ്റി ഏട്ടത്തി? ശേഖരൻ പരിഭ്രമത്തോടെ ചോദിച്ചു. തറവാട്ടിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം കൂടി നടക്കാൻ പോക്കാ……..

വല്യമ്മ മീരയുടെ നെറുകയിൽ ഉമ്മ വച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ൻറെ…. ഏട്ടത്തി കാര്യം പറയുന്നേ. അമൻ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു. അമ്മുവിനെ എടുത്തു ഒരു മൂലയ്ക്ക് നിക്കായിരുന്നു ദേവിക. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ ഒരു നീർ കണ്ണുനീർ പോലും തുളുമ്പിയില്ല. കേട്ടതിൻറെ ആഘാതത്തിൽ മനസ്സു മാത്രമല്ല ആത്മാവു പോലും മരവിച്ചു പോയി. തറവാട്ടിലെ ആർക്കും അത് കേട്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. നേരോ ഏട്ടത്തി….. ശേഖരൻ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ചോദിച്ചു. നേര്. നിൻറെ പ്രാർത്ഥന ദൈവങ്ങള് കേൾക്കാതിരിക്കോ മോനേ. പക്ഷേ ആരും അമനോട് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട . ആകാശിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി നേരിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചിരിക്കാ….. മീര മോളെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ പറാ.. ഇപ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടിയത്.

ആകാശ് ഉത്സാഹത്തോടെ പറഞ്ഞു. എന്ത്? ജിതൻ ചോദിച്ചു. ഏതു സമയവും ചിരി യായിരുന്നില്ലേ ഒരാള്? ആര്? വേറെയാര് നമ്മുടെ lover boy. one and only the aman Shekara varma. ഓഫീസിൽ എല്ലാരും വിചാരിച്ചിരിച്ചത് ചേട്ടന് ഭ്രാന്തായി എന്ന. ഇപ്പോഴല്ലേ കാര്യം പിടി കിട്ടിയത്. ഇത് കേട്ടതും എല്ലാവരും പൊട്ടി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. മീര മാത്രം നാണിച്ച് തല കുനിച്ചു. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിൽ മതിമറന്നപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഹൃദയം മാത്രം ഒരായിരം കഷ്ണമായി ചിന്നിച്ചിതറിറുന്നത് ആരും കണ്ടില്ല. ചിതറിത്തെറിച്ച ഓരോ കഷ്ണവും അവളുടെ ആത്മാവിൽ ആഴത്തിൽ തുളച്ചുകയറി. ****** രാത്രി ഏറെ ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ മുറിയിൽ പോയി . മുറിയിൽ എത്തിയതും അവൾ കണ്ണാടിയിൽ സ്വയം നോക്കി. അന്നാദ്യമായി അവൾക്ക് തൻറെ സ്ത്രീത്വത്തിൽ കുറവ് തോന്നി.

എന്തിന് എന്നോട് ഇത് ചെയ്തു. അവൾ താലിയെ നോക്കി ചോദിച്ചു. എന്നെ വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടി. അവൾ അലറി . അവൻ അവളുടെ വികാരങ്ങളെ വെച്ച് കളിക്കായിരുന്നു . അമൻ കടിച്ചത്തിന്റെ പാട് കഴുത്തിൽ നിന്ന് അറപ്പോടെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. അവൻ തൻറെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പുറക്കെ നടന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അവനോട് ഉള്ളതിനേക്കാൾ അറപ്പും ദേഷ്യവും സ്വയം തോന്നി. കുറേനേരം ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ നിലത്തു ഇരുന്ന് അതുമിതും പിറു പിറുത്തു. മനസ്സൊന്ന് ശാന്തമായപ്പോൾ മുഖം കഴുകി കിടന്നു. തന്നേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും ഈ തറവാടിന് അനുയോജ്യമായ മരുമകൾ മീര യാണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി. ഇതിലാണ് എല്ലാരുടെയും സന്തോഷവും. ഇതു തന്നെയാണ് നടക്കേണ്ടതും. ദേവിക ശാന്തമായി സ്വയം പറഞ്ഞു.

പക്ഷേ ആ വാക്കുകൾക്കു മുന്നിൽ അവളുടെ ഹൃദയം ചെവിപൊത്തി . ഉള്ളിൽ അത് നെഞ്ചുപൊട്ടി കരയുന്നുണ്ട്. ദേവു ആ നിലവിളികൾ കേൾക്കാത്ത പോലെ നടിച്ചു. ഇക്കുറി മിഴികളും ഹൃദയത്തിന്റെ ഒപ്പം ചേരാതെ അവളുടെ കൂടെ നിന്നു. ******* അമൽ നാളത്തെ മീറ്റിങ്ങിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് കോഫിയുമായി വല്യമ്മ വന്നത്. വല്യമ്മ ഈ വയ്യാത്ത കാലുമായി എന്തിനാ മുകളിലോട്ട് വന്നേ ?ജോലിക്കാരെ വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ? അമൻ വല്യമ്മയെ കണ്ടതും ചോദിച്ചു. ൻറെ കുട്ടിയോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി കൂടിയാ വന്നത്. വല്യമ്മ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് അമനറിയാം. ശോഭന അമ്മാളിന് ഞാനൊന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു കാണണം.

എൻറെ വല്യമ്മയുടെ ആഗ്രഹം അതാണെങ്കിൽ അങ്ങ് കെട്ടികളയാന്നേ അമൻ വല്യമ്മയുടെ രണ്ട് കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. നീ ആരെങ്കിലും കണ്ടു വച്ചിട്ടുണ്ടോ കുട്ടി? അവൻറെ മുഖത്ത് കള്ള ചിരി കണ്ടപ്പോൾ ശോഭന പുഞ്ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുട്ടിയാണോ? …..മ്. ആകാശി ന്റെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞോളാം. ഇത് കേട്ടതും വല്യമ്മ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അമനെ വാരിപ്പുണർന്നു. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം അവൻറെ മുഖത്ത് ആത്മാർത്ഥമായ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുനിറഞ്ഞു. ******

പേപ്പർ വർക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അവൻ കിടന്നപ്പോൾ പാതി രാത്രിയായി. കിടന്നതും അവളുടെ മുഖം മനസ്സിൽ വന്നു. ഇനി അധികം വൈകാതെ നീ എൻറെ മാത്രമാകും…… അമൻ തലേണ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഒരാൾ അവിടെ നെഞ്ചുപൊട്ടി കരയുന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. ****** പിറ്റേദിവസം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിളിൽ അവൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാരുടെയും മുഖത്ത് പതിവില്ലാത്ത വിധം ഒരു പ്രകാശവും .അമൻ കടന്നതും ജിതൻ മീരേയെ കളിയാക്കുന്നതും അവൻ കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അവൻറെ ചിന്ത അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ആയിരുന്നു. അമന് ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദേവികയ്ക് വയ്യാന്ന് മീര ജിതനോട് പറയുന്നത് കേട്ടു. അവൾക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് മീരയോട് ചോദിച്ചപ്പോ ജിതൻ അർത്ഥവെച്ച് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

പിന്നെ അധികം തിരക്കാനും നിന്നില്ല. തിരിച്ച് ഓഫീസിൽനിന്ന് വന്നപ്പോഴും പെണ്ണിനെ എവിടെയും കാണാനില്ല. രാത്രി അത്താഴത്തിനും കണ്ടില്ല. അമന് ആകെമൊത്തം വേവലാതി തുടങ്ങി. ഇരുന്നിട്ട് ഇരിപ്പുറക്കാത്ത പോലെ. അപ്പോഴാണ് ശേഖരൻ തങ്കത്തിനൊട് അവളുടെ വിവരം തിരക്കിയത്. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല . എല്ലാം ശരിയായി. രാത്രി അവളെ പോയി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അവൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു. എന്നാലും ഇന്ന് തങ്കം ദേവുന്റെ ഒപ്പം കിടന്നോളൂ….. ഇത് കേട്ടതും അവന് നിരാശയും ദേഷ്യവും ഒരുമിച്ച് വന്നു. ******** പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ദേവിയെ കണ്ടിട്ടില്ല.

പണ്ടൊക്കെ അവളുടെ ഒച്ചങ്കിലും കേൾക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതുമില്ല. ആകാശിന്റെ കല്യാണം അടുത്തതിനാൽ തറവാട് മൊത്തം ആളും ബഹളവും തിരക്കുമാണ്. ഓരോ ദിവസവും അവന്റെ ഉള്ളിൽ വീർപ്പുമുട്ടൽ ഇരട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ആകാശിൻറെ കല്യാണ നിശ്ചയം വന്നെത്തി. ഇത്രയും ദിവസം അവൻറെ മുന്നിൽ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ദേവികയ്ക്ക് അറിയാം. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പുത്തനുടുപ്പ് അവള്ക്കും കിട്ടി. ഗോൾഡൻ കസവുള്ള നീല പ്ലെയിൻ സാരി. ഒരുങ്ങാതെ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ തങ്കം വഴക്കുപറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരുക്കി കൊടുത്തു. എന്തുപറ്റി എൻറെ കുട്ടിക്ക്? കുറച്ചുസായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആകെ വല്ലാതെ ആയല്ലോ കണ്ണും മുഖവും ഒക്കെ . വാൽസല്യത്തോടെ ഉള്ള ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ദേവിക്ക് കരച്ചിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അവൾ തങ്കത്തിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി.

ഇത്രയും ദിവസം ഉള്ളിലൊതുക്കിയ നീറ്റലെല്ലാം പെയ്തിറങ്ങി. എന്തു പറ്റി? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എൻറെ കുട്ടിയെ? ദേവു തലയാട്ടി ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ? അ……ച്ഛൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല ചേച്ചി? നിനക്ക് ഞാൻ ഞാനുണ്ട് മോളെ. എൻറെ കൂടപ്പിറപ്പായെ നിന്നെ ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടുള്ളു. ഇനി ആ കണ്ണൊക്കെ തുടച്ചേ അങ്ങ്. മുഹൂർത്തം ആവാറായി. തങ്ക ത്തിനോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തോ ഭാരം ഇറക്കി വെച്ച പോലെ തോന്നി. രാവിലെ മുതൽ അമൻ ദേവികയെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാണ്. Where is she god? അമൽ ഫ്രെസ്ട്രേഷൻ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഉള്ളിൽ പിറു പിറുത്തു. അപ്പോഴാണ് തങ്കത്തി നോടോപ്പം അവൾ കയറി വന്നത്.

അവളെ കണ്ടതും അവൻറെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടി. ഓടിപ്പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ അവൻറെ മനസ്സ് അലമുറയിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കി അമൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു.പക്ഷേ ഓരോ തവണയും ആരെങ്കിലും അത് മുടക്കും. ദേവിക പരമാവധി അവനെ നോക്ക കൂടി ചെയ്തില്ല. ഓരോ നിമിഷവും അമന് ആണി പുറത്ത് നിൽക്കുന്നപോലെ തോന്നി. **** അങ്ങനെ സന്ധ്യയായി. തിരക്കെല്ലാം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ദേവിക പുറത്ത് അമ്മൂനെ എടുത്ത്‌ നടക്കാണ്. താൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാ ? ജിതൻ അവർക്ക് അടുത്തേക്ക് വന്നു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. അമ്മൂന് ഭയങ്കര വാശി. അതാ തിരക്കിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ.

അമ്മുക്കുട്ടി ആൻറിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണോ? ജിതൻ അമ്മൂനെ കൊഞ്ചിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു . കളിപ്പിക്കുന്നത് അമ്മുവിനെ ആണെങ്കിലും അവൻറെ ശ്രദ്ധ അവളില്ലായിരുന്നു അവളുടെത്‌ ദൂരെയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തിലും. എല്ലാവരും അമനെ വട്ടം ഇട്ട് പിടിച്ചേക്കാണ്. ദേവികയെ ആണെങ്കിൽ കാണാനുമില്ല അവനെ അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും വിടുന്നില്ല. പ്രാന്ത് പിടിച്ച്‌ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മീര ദേവൂനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയത്. അത് കേട്ടതും അവന്റെ മുഖത്ത് ചെറു പുഞ്ചിരി തെളിഞ്ഞു. ആ ചിരിയിൽ ഒരാളുടെ ഹൃദയം തകരുന്നത് ആരും കണ്ടില്ല. ദേവു തന്നോട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ജിതൻ കുറച്ചുകഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അധികം വളച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ്.

തനിക്ക് എതിർപ്പില്ലെങ്കിൽ വല്യച്ഛനോട് ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ. ജിതൽ പറച്ചിൽ നിർത്തിയിട്ട് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. മീര പറയുന്നത് ഇഷ്ടത്തോടെ കേട്ട് നിൽക്കുന്ന അമനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കായിരുന്നു അവളുടെ ചിന്തകൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജിതൻ പറഞ്ഞതൊന്നും അവൾ കേട്ടിട്ടില്ല. ഇനിയും അത് നോക്കിനിൽക്കാൻ അവൾക്ക് ത്രാണിയില്ല. നെഞ്ചിൽ കല്ലുകൊണ്ട് കുത്തുന്ന പോലെ. താൻ എന്താടാ ഒന്നും പറയാതെ. ഇത്രയും നേരം അവൾ പ്രതികരിക്കാത്ത തുകൊണ്ട് ജിതൻ തോളിൽ തട്ടി ചോദിച്ചു. അവൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവൻറെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു വിധത്തിൽ ചിരിച്ചു. അമ്മുനെ പ്രിയയെച്ചിയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കോ? തൊണ്ട ഇടറുന്നു ണ്ടെങ്കിലും അവൾ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേവിക തിരിഞ്ഞു ഓടിയപ്പോൾ ജിതൻ വിചാരിച്ചു നാണംകൊണ്ട് ആയിരിക്കുമെന്ന്. ആ മൗനം സമ്മതമായി അവൻ എടുത്തു. *****

ഇരുട്ടിൽ തൊടിയിലെ ഒരു മൂലയിൽ ആരും കാണാതെ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആകാശം നോക്കി ഇരുന്നു. എത്ര ഒക്കെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും മനസ്സ് നീറി പുകയാണ്. ഇരുണ്ടു കൂടിയ അവളുടെ മിഴികൾ ക്കൊപ്പം മാനവും പെയ്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. കോരി ചൊരിയുന്ന മഴയിൽ അവൾ നിർജീവമായി നിന്നു. അവളിലെ ദുഃഖങ്ങളെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ജലധാരകൾ തഴുകി തലോടി പതിയെ നിലത്ത് പതിച്ചു. ********* ടാ എന്തായി? ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു വരുന്ന ജിതനെ നോക്കി ആകാശ് ചോദിച്ചു. ദേവു സമ്മതിച്ചു. അവളുടെ പേര് കേട്ടതും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമൻറെ കാലുകൾ നിശ്ചലമായി . ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ കാര്യം അച്ഛനോടും വല്യച്ഛനോടും പറയണം. ജിതൻ ഉത്സാഹത്തോടെ ആകാശിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതുകേട്ടതും പൂച്ച ക്കണ്ണിൽ ചോര പടർന്നു . മുറിവേറ്റ മൃഗത്തെപ്പോലെ അവൻ ആരെയോ തേടാൻ തുടങ്ങി. *********

പിന്നിൽ കാൽപെരുമാറ്റം കേട്ട് ദേവിക തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ഇരുട്ടിൽ ഒരു ആൾരൂപം. ജിതൻ ? അവളെ മെല്ലെ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു. ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ആ രൂപം എത്തിയതും അവളുടെ ശ്വാസം നിലച്ചു. കാമുകനെ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നൊ തമ്പുരാട്ടി? വിഷം നിറഞ്ഞ അവൻറെ വാക്കുകൾ കേട്ടതും അവൾ തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ ഒരുങ്ങി. പക്ഷേ അടുത്ത നിമിഷം അവളുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ പിടിച്ചവൻ നിർത്തി. വിട് എനിക്ക് പോണം. അവൾ അതേ വിഷത്തിൽ അവൻറെ മുഖത്തുനോക്കി പറഞ്ഞു. ഇങ്ങോട്ടാടി നീയീ പോകുന്നേ? അമൻ ദേവികയെ നെഞ്ചിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളാരാ? ദേവു രൂക്ഷമായി തന്നെ ചോദിച്ചു.

ഞാൻ ആരാണെന്നൊ? അമൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം ചോദിച്ചു. അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് അവൻറെ പേര് കേട്ട ആ നിമിഷം പോയതാണ് അവൻറെ അവസാന തുള്ളി ക്ഷമയും . അവളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും അവൻറെ ഉള്ളിലെ തീ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളി കത്തിച്ചു. ഞാൻ ആരാണെന്നോ?അതിന്റെ ഉത്തരം നിൻറെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വേണം. പതിയെ ആണെങ്കിലും ഭയം ഉളവാക്കുന്ന സ്വരത്തിൽ അവൻ അവളുടെ കാതുകളിൽ പറഞ്ഞു. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവൻറെ കയ്യിൽ നിന്നും തൻറെ കൈകൾ വേർപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു . അവളുടെ കൈകളെ ഒന്നുകൂടെ മു റുക്കിക്കൊണ്ട് പല്ലുകൾ ഞെരിച്ച് അവൻ ചോദിച്ചു. ഞാൻ നിൻറെ ആരാണെന്ന്? “ആരും അല്ല”.

അവള് മെല്ലെ മന്ത്രിച്ചു. ഞാൻ നിൻറെ ആരുമല്ല അല്ലേ? ദേവികയെ തൻറെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി അമർത്തിക്കൊണ്ട് അമൻ ചോദിച്ചു. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ തലകുനിച്ചു നിന്നു. എൻറെ പൊന്നു മോൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല എങ്കിൽ ഓർമ്മ വരുത്തുവാനുള്ള മരുന്ന് എൻറെ കൈയിലുണ്ട്. ഇതും പറഞ്ഞ് അവൻ അവളുടെ ചുമന്ന അധരങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു . സ്നേഹത്തിൻറെ വർഷ ദാരാ ആയിരുന്നില്ല അത്. ദേഷ്യവും വാശിയും തിരഞ്ഞ അവൻറെ തലച്ചോറ് അവളുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ ഉപ്പുരസം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല . മഴയുടെ ഇരമ്പലിൽ അവളുടെ വിങ്ങലുകൾ കേട്ടതുമില്ല.

അവനിലെ മൃഗം അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ നിർദയമായി കീഴ്പ്പെടുത്തി. ശ്വാസം കിട്ടാതായപ്പോൾ അവൻ മുഖമുയർത്തി അവളുടെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് നോക്കി. ചോരയുടെ ചുവപ്പുനിറമായിരുന്നു അവളുടെ ചുണ്ടുകൾക്ക് അതേ ചോരയുടെ രുചിയായിരുന്നു അവൻറെ ചുണ്ടിലും. ഞാൻ നിൻറെ ആരാണ്? അവൻ കറുപ്പ് കലർന്ന ശബ്ദത്തിൽ ചോദിച്ചു . എ.. എ.. എ ൻറെ …… പറഞ്ഞ് തീരുന്നതിനു മുമ്പേ അവൻ വീണ്ടും അവളുടെ അധരങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി …..തുടരും….

എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 11