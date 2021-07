Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: ഗൗരി ലക്ഷ്മി

രാത്രിയുടെ മധ്യയാമങ്ങളിലെപ്പോഴോ അവന്റെ നഗ്നമായ നെഞ്ചിൽ തലചായ്ചുറങ്ങുമ്പോഴും വേദയുടെ മുടിയിഴകളിലൂടെ അത്രമേൽ പ്രണയത്തോടെവാത്സല്യത്തോടെ ഗൗതത്തിന്റെ കൈകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. ഒപ്പം അവന്റെ കണ്ണുകളെ ഈറനണിയിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ അവന്റെ കവിളിലൂടെ പിടഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. ************ വേദ കണ്ണെഴുക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഗൗതം കുളി കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയത്..അവൻ ഒരു നിമിഷം അവളെ നോക്കി നിന്നുപോയി.. ചമയങ്ങൾ ഏതുമില്ലാത്ത മുഖം.. കണ്ണെഴുത്തുന്നതിനിടയിൽ കണ്മഷി ഒരല്പം പടർന്നിട്ടുണ്ട്..

മുടിയിൽ ടവ്വൽ ചുറ്റി കഴുത്തിലൂടെ മുൻപോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.. നനഞ്ഞ മുടി നെറ്റിയിലും കഴുത്തിലുമായി പറ്റി ചേർന്ന് കിടപ്പുണ്ട്.. നെറ്റിയിലും കഴുത്തിലും ഉള്ള വെള്ളത്തുള്ളികൾ ലൈറ്റിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തിളങ്ങും പോലെ ഗൗതത്തിനു തോന്നി.. ഒരു കോട്ടൺ സാരിയാണ് വേഷം.. മ്മ്.. അവൻ നോക്കുന്നത് കണ്ട് വേദ പുരികം ഉയർത്തി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു.. അവൻ മുൻപോട്ട് വന്നു.. സാരിയ്ക്കിടയിലൂടെ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന ഇടുപ്പിലൂടെ അവൻ കൈചുറ്റി.. വേദ ഒന്നുയർന്ന് പൊങ്ങി.. അവൾ അവനെ നോക്കി.. അവൻ കുറുമ്പോടെ മുഖം താഴ്ത്തി അവളുടെ പിൻ കഴുത്തിലെ ജലകണങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചുണ്ടമർത്തി.. ഒന്നെരിവ് വലിച്ചു വേദ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു..

പെട്ടെന്ന് ഒരാവേശത്തിൽ ഗൗതമവളെ കോരിയെടുത്തു.. കട്ടിലിലേക്ക് കിടത്തി.. ഗൗ.. തം.. അത്രമേൽ നേർത്തു പോയിരുന്നു അവളുടെ വിളി. അവൾ സാരിതുമ്പു മാറിൽ നിന്നു മാറ്റി അനാവൃതമായ അണിവയറിലെ മറുകിലേയ്ക്ക് അമർത്തി ചുംബിച്ചു.. വേദ പിടഞ്ഞു.. അവന്റെ കൈകൾ തന്നിൽ കുസൃതി കാട്ടി തുടങ്ങിയതും വേദ ഒന്നു പിടഞ്ഞു.. ഒടുവിൽ തളർന്ന് അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ വേദ ഒന്നെഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ നെഞ്ചിലേയ്ക് അമർത്തി ചുംബിച്ചു.. ഗൗതം.. ഐ ലവ് യു… വേദ മെല്ലെ പറഞ്ഞു..വീണ്ടും ഗൗതത്തിന്റെ കൈകളുടെ മുറുക്കം കൂടി.. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സങ്കടമാകുമോ.. എന്തേ.. ഗൗതം ആലോചനയോടെ തന്നെ നോക്കികിടക്കുന്നവളുടെ മുടിയിഴകളിലൂടെ വിരലോടിച്ചു പ്രണയതോടെ അവളെ നോക്കി ചോദിച്ചു..

ഗൗതത്തിന്റെ അമ്മ.. പെട്ടെന്ന് അവന്റെ മുഖം മങ്ങി.. സങ്കടമാകുമെങ്കിൽ പറയേണ്ടാട്ടോ… ഹേയ്.. എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള അവകാശം തനിക്കും ഉണ്ടല്ലോ.. അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു.. അവകാശം കൊണ്ടല്ല.. അന്ന് കല്യാണം ആലോചിച്ചു വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഗൗതത്തിനു അമ്മയില്ല എന്ന്.. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വന്ന ദിവസം ഒന്നും ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല.. ഇവിടെ വന്നേപിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കണ്ടു.. വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഗൗതത്തിന്റെ കുഞ്ഞിലെയൊക്കെയുള്ള ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു തന്നു.. അതിലൊന്നും അമ്മയില്ല.. എന്തോ വേറെ ആരോടും ചോദിക്കാൻ തോന്നിയില്ല.. അവനവളെ തഴുകി.. ഫോട്ടോ.. ഫോട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല..ഓര്മയിലുണ്ട്.. ഒരു പഴയ ചിത്രം.. എപ്പോഴും ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപം.. പക്ഷെ ആ ചിത്രം അവ്യക്തമാണ്.. ഒരഞ്ച് വയസ്സുകാരന്റെ ഓര്മകളിലെവിടെയോ ഉള്ള ചിത്രം.. അമ്മ.. ഇപ്പോൾ.. മരിച്ചിട്ടില്ല.. ജീവനോടെ ഉണ്ട്..അല്ല.. ഉണ്ടാകാം..

അവൾ സംശയത്തോടെ അവനെ നോക്കി.. ഒരു രാത്രി അമ്മയുടെ നെഞ്ചിൽ ചാഞ്ഞുറങ്ങിയ ഒരഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ നേരം വെളുത്ത് ഉണർന്നപ്പോൾ കൂടെ അമ്മയില്ലായിരുന്നു.. എന്നും ചെറു ചിരിയോടെ വിളിച്ചുണർത്തുന്ന അമ്മയെ തേടി വീട് മുഴുവൻ നടന്നു അവൻ.. പിന്നെ എപ്പോഴോ കരഞ്ഞു തളർന്ന അവനരികിൽ അച്ഛൻ വന്നിരുന്നു പറഞ്ഞു അമ്മ പോയി ഇനി വരില്ലെന്ന്.. എന്താ പറ്റിയത് എന്ന്മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു.. പിന്നെ വളർച്ചയുടെ കാലങ്ങളിൽ എപ്പോഴോ അറിഞ്ഞു 5 വയസ്സുള്ള മകനെ ഉറക്കികിടത്തി കാമുകനെ തേടി പോയ അമ്മയുടെ കഥ.. പിന്നെ മനസ്സിലായി എന്നും അച്ഛന്റെ മുറിയിൽ നിന്നുയർന്ന കേട്ടിരുന്ന ഒച്ചപ്പാടിന്റെയും ബഹളത്തിന്റെയും കാരണം.. വെറുപ്പ് തോന്നിയിരുന്നു അവരോട്. പിന്നെപ്പോഴോ ഒരു ദിവസം ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു നിറകണ്ണോടെ എന്നെ താരാട്ട് പാടി ഉറക്കിയ അമ്മയെ..

അവസാനമായി ഞാൻ അമ്മയെ കണ്ട ഓർമ..ചിലപ്പോൾ സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം.. എന്നെ വിട്ട് പോകുന്നതിൽ.. എന്നെക്കാളും വലുത് അമ്മയുടെ പ്രണയം ആയിരുന്നിരിക്കാം.. ആന്റിയാണ് പിന്നെ എന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വളർത്തിയത്… ഒരു കുറവും അറിയിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛനും ആന്റിയും. അവന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞത് കണ്ടതും വേദ അവന്റെ ഇരു കണ്ണുകളിലും ചുംബിച്ചു.. അവളുടെ കണ്ണിൽ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരാണ്കുട്ടി നിറഞ്ഞു.. അമ്മയെ അന്വേഷിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ്..അവൾക്ക് ഗൗതത്തോട് അലിവ് തോന്നി.. സ്നേഹം തോന്നി.. പ്രണയം തോന്നി.. സ്വന്തമെന്ന ഉറപ്പോടെ അവളവനെ മെല്ലെ തഴുകി.. എന്താ അമ്മയുടെ പേര്.. ഗീത.. വേദ സംശയത്തോടെ എന്തോ ആലോചിച്ചു.. പിന്നെ അവനെ നോക്കി.. അവനും വേറേതോ ലോകത്താണെന്നു തോന്നി..

കാണണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അമ്മയെ.. എന്ന് ചോദിച്ചാൽ.. പണ്ട് തോന്നിയിരുന്നു.. പിന്നെ എന്തിനാണെന്ന് തോന്നി.. എനിക്കല്ലേ അവരെ കാണാൻ പറ്റാത്തത്.. ഞാൻ ആരാണെന്നു അവർക്ക് അറിയുമായിരിക്കുമല്ലോ.. അവർ കാണുന്നുണ്ടാകും എന്റെ വളർച്ചയും.. ഗൗതം.പറഞ്ഞു.. വേദ ചിരിച്ചു അവന്റെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചു.. പാവമാണ് ഗൗതം നിങ്ങൾ.. വെറും പാവം.. കുറച്ചു നാളെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഞാൻ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുപോയി.. എന്റെ കണ്ട്രോള് കളയും താൻ.. അവൻ കുറുമ്പോടെ പറഞ്ഞു.. അവൾ നാണത്തോടെ അവനെ നോക്കി… ഉറങ്ങിക്കോ.. ഇത്രേം യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നതല്ലേ. നാളെ മധുവാന്റി വരും.. നമുക്ക് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാ ജോലിയും ഒതുക്കാം.. ഗൗതം പറഞ്ഞു.. വേദ അവന്റെ നെഞ്ചിലേയ്ക്ക് തല ചായ്ച്ചു..

തനിക്ക് പറ്റുമോടോ നാളെ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ.. ഗൗതത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് വേദ മറുപടി നൽകിയില്ല പകരം അവളവനെ വാത്സല്യത്തോടെ ചേർത്തു കിടത്തി മെല്ലെ തഴുകി… താങ്ക്സ് വേദാ.. ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.. അതും പറഞ്ഞു അവൻ കണ്ണടച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ വേദയ്ക്ക് അവനോട് തോന്നിയത് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു . ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്നേഹം.. ഒപ്പം എന്തൊക്കെയോ ചില സംശയങ്ങളും.. ***********

കോളിങ്ങ് ബെൽ കേട്ടാണ് ഉമാ വന്ന് വാതിൽ തുറന്നത്.. പുറത്തു പുഞ്ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്ന പെണ്കുട്ടിയെ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല . कोन हो तूम?? ഗീതാമ്മ.. ഗീതാമ്മയുടെ വീടല്ലേ.. വേദ ചോദിച്ചു.. അതേ.. കേറി വരൂ.. ഗീതേ.. ഉമാ അകത്തേയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞു.. വേദയും അകത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശിച്ചു.. വിശാലമായ ഒരു ഹാൾ.. ഇരിക്ക്.. അവർ പറഞ്ഞു. വേദ സോഫയിലിരുന്നു.. എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായില്ല.. എന്റെ പേര് വേദ.. വേദ അഷ്ടമൂർത്തി.. അന്ന് ഇവിടുത്തെ അമ്മയെ റോഡിൽ വീണപ്പോ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ്.. ഗൗതം മോഹന്റെ.. ഉമ സംശയത്തോടെ ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചു.. വേദയ്ക്ക് മനസ്സിലെ സംശയം ഒന്നുകൂടി തെളിഞ്ഞു വന്നു.. എന്റെ ഭർത്താവാണ്.. അവൾ പറഞ്ഞു.. ഉമ്മയുടെ മുഖം വിടർന്നു.. കണ്ണു നിറഞ്ഞു.. മോളിരിക്ക് ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം.. അമ്മ.. മുകളിൽ മുറിയിൽ കാണും.. ഒരുപാട് വായിക്കും ഗീത.

വായിക്കാൻ ഇരുന്നാൽ പിന്നെ ഒന്നും അറിയില്ല. മോള് വേണമെങ്കിൽ മുറിയിലേയ്ക്ക് ചെന്നോളൂ.. അത്.. സ്വന്തം വീടായി കരുതിക്കോളൂ.. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചാലൊന്നും ഗീത കേൾക്കില്ല. അത്യാവിശം വന്നാൽ ഫോണിലാണ് വിളിക്ക. എനിക്കീ സ്റ്റെപ്പ് അധികം കേറാനും ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല.. ഉമ പറഞ്ഞു..വേദ ചിരിയോടെ എഴുന്നേറ്റു.. അവൾ മുകളിലേക്ക് നടന്നു.. സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു വീട്.. തുറന്നിട്ട ഒരു മുറിയിലേയ്ക്ക് വേദ നോക്കി.. അകത്തു ജനാല ഒക്കെ തുറന്നു കിടപ്പുണ്ട്. ടേബിളിൽ പാതി വായിച്ച ഒരു ബുക്കും.. ആരും മുറിയിൽ ഇല്ല.. അവൾ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി ചുറ്റും നോക്കി.. അപ്പോഴാണ് ബെഡ് സൈഡ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന ഫോട്ടോ വേദയുടെ കണ്ണിൽ തടഞ്ഞത്.. ഗൗതം.. സ്വയമറിയാതെ അവൾ പറഞ്ഞു.. അവൾ അവിടേയ്ക്ക് ചെന്നാഫോട്ടോ കയ്യിലെടുത്തു..

ആര്യ തന്നെ കാണിച്ച ഗൗതത്തിന്റെ പഴയകാല ചിത്രങ്ങളൊന്നൊന്നായി അവളുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു . പെട്ടെന്നാണ് ബാത്റൂമിലെ ഡോർ തുറന്ന് ഗീത പുറത്തേയ്ക്ക് വന്നത്.. ഒരു നിമിഷം വേദയെ കണ്ട് അവർ പകച്ചുപോയി..ഒപ്പം അവളുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന ഗൗതത്തിന്റെ ചിത്രം കൂടി കണ്ടതും ഗീത അവളെ നോക്കി.. എനിക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നി.. അതാ ഞാൻ ഓടി വന്നത്.. വേദ ആ ഫോട്ടോ തിരിച്ചു വെച്ചു പറയുമ്പോൾ ഗീതയുടെ മുഖം താഴ്ന്നുപോയി.. അവൾ ചുറ്റും നോക്കി.. ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ.. ചിത്രങ്ങൾ.. പലതിലും വല്ലാത്ത നഷ്ടബോധം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഗൗതം മോഹന്റെ അമ്മ എന്താ ഇങ്ങനെ മാറി താമസിക്കുന്നത്.. വേദ ചോദിച്ചു.. അത് മോളെ ഞാൻ.. ഗൗതം പറഞ്ഞറിഞ്ഞ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ.. ഒപ്പം ചോദിക്കാൻ ഒരു ചോദ്യവും..

ഗീത പുച്ഛത്തോടെ ഒന്നു ചിരിച്ചു.. അറിയാം.. ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു.. ആ ചിത്രം എന്താണെന്ന്.. ഗീത പറഞ്ഞു.. വേദ അവരെ നോക്കി.. കുട്ടി വരൂ.. ഗീത അതും പറഞ്ഞു താഴേയ്ക്കിറങ്ങി.. വീണ്ടും ഗൗതത്തിന്റെ ചിത്രത്തിലേയ്ക്ക് നോക്കിയ ശേഷം വേദയും.. മാധവ്.. മാലയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിന് മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഒരർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞ നേരത്ത് കുറച്ചു കാപാലികന്മാർ ചേർന്ന് നടുറോഡിൽവെച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരു പെണ്ണിനെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായി താമസിപ്പിച്ച ആൾ.. കഥകൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നേ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചുള്ളൂ.. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നോ എന്നു.. കുറച്ചുകാലം പഴയ ഓർമകളിൽ നീറി നീറി രണ്ടു വ്യക്തികളായി ജീവിച്ചു..

പിന്നെ എപ്പോഴോ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം അറിയാതെ അടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ മരിച്ചുപോയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചു.. ആ താലി അണിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആയിരുന്ന 7 വർഷം..അന്നും എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞത് ഗൗതത്തെ ഓർത്ത് മാത്രമായിരുന്നു.. പലവട്ടം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാനൊന്ന് മൂളിയാൽ അവനെ എന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി തരാം എന്ന്.. ഇവിടുന്ന് അവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ മോഹൻ എന്നല്ല ഒരു ശക്തിയ്ക്കും കഴിയുമായിരുന്നില്ല.. ഞാനത് ചെയ്തേനെ.. പക്ഷെ അപ്പോഴേയ്ക്കും കണ്ടാൽ പോലും വെറുപ്പോടെ നോക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവൻ എന്റെ മോൻ മാറി പോയിരുന്നു.. അവനെയും കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല..

അവൻ കേട്ടതും വിശ്വസിച്ചതും അതാണ്.. വേദയോടൊപ്പം പുറത്തെ ലോണിലെ ടേബിളിന് ചുറ്റുമുള്ള ചെയറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഗീത പറഞ്ഞു.. ഇത്രേം സ്നേഹിച്ചിട്ടും അമ്മ എന്തിനാ ഗൗതത്തെ വിട്ടിട്ട് പോരുന്നത്.. അവിടെ എന്തേലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഗൗതത്തെയും കൂടെ കൂട്ടാമായിരുന്നു.. വേദ പറഞ്ഞു. എങ്ങോട്ട്.. പാതിരാത്രി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഒരുവൾ എന്തിന് തന്റെ പൊന്നോമനയെ കൂടെ കൂട്ടണം.. പ്രത്യേകിച്ചും അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ ചുറ്റും ഒരുപാട് പേരുള്ളപ്പോൾ.. വേദ അവരെ സംശയത്തോടെ നോക്കി.. സത്യമാണ് കുട്ടി.. ആ രാത്രി ഞാൻ ഗൗതത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിറങ്ങിയത് ആരോടുമൊപ്പം കാമം തീർക്കാൻ അല്ല. ആത്മഹത്യയ്ക്കാണ്. അത്രത്തോളം മടുത്തു പോയ ജീവിതത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ..

വേദ അവരെ ഞെട്ടലോടെ നോക്കി.. 16 വയസ്സ് വരെ എന്റെ അപ്പയുടെ പൊന്നു മോളായി വളർന്നവളണ് ഞാൻ. എന്റെ 16ആം വയസ്സിൽ അപ്പ പോയതിൽ പിന്നെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഏട്ടനും ഏട്ടത്തിയും ആയി.. വലിയ സമ്പത്തും പ്രതാപവും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും എന്നെയും ഏട്ടനെയും നന്നായി പഠിപ്പിക്കാൻ അമ്മ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിരുന്നു മോഹന്റെ ആലോചന വരുന്നത്.. എവിടെയോ വെച്ചിട്ട് എന്നെ കണ്ട് ഇഷ്ടപെട്ടതാണത്രെ..ഡോക്ടർ. ആഢ്യത്വം ഉള്ള കുടുംബം… പാരമ്പര്യവും അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവും ഉള്ളവർ..കാണാനും തെറ്റില്ലാത്ത പ്രകൃതം.. ആരോടും നല്ല പെരുമാറ്റം.. കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനും പെങ്ങളും മാത്രം.. പെങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതാണ്.. മോഹനുമായുള്ള വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാൻ വേറൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. ആര്ഭാടപൂർവമുള്ള വിവാഹം..

എല്ലാം പുറം മോഡി മാത്രമായിരുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ അധികം ഒന്നും താമസിച്ചില്ല.. ഒരുപാട് സഹിച്ചു കുട്ടി.. ഒത്തുപോകാൻ ഒരു വഴിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല..ഒടുവിൽ ആത്മഹത്യ അല്ലാതെ മറ്റു വഴിയില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണ് അവിടുന്ന് അർദ്ധരാത്രി ഇറങ്ങി പോന്നത്.. ചെന്ന് പെട്ടത് കുറച്ചു കാട്ടാളന്മാരുടെ കയ്യിലും.. അവിടുന്ന് രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ.. നാട് നൽകിയ വേദനകളിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്ത് ഈ നാട്ടിൽ.. സങ്കടങ്ങൾ ഒന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ.. ഒടുവിൽ തനിച്ചാക്കി പോയപ്പോഴും പറയാൻ പരാതികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹമെന്നെ.. ഏട്ടനെയും കൂടെ കൂട്ടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ. അവിടെ വേറെ ആരാ.. അവർക്കും മക്കളില്ല.. ഗീത പറഞ്ഞു നിർത്തി.. വേദ അവരെ നോക്കി..

വളർന്നിട്ടും എന്റെ മോനെ ഞാൻ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു . ആദ്യ സിനിമയിൽ ഒരു ഗെസ്റ്റ് റോൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും.. ഇപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് കുട്ടി. നിന്നെപ്പോലെ ഒരു നല്ല കുട്ടിയെ അവനു ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയില്ലേ.. നിന്റെ മുഖത്തേ സന്തോഷം കാണുമ്പോ ഈ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം മോഹനല്ല ഗൗതമെന്നു. വേദ പുഞ്ചിരിച്ചു.. ഞാനെന്നാൽ ഇറങ്ങട്ടെ അമ്മേ.. ഇടയ്ക്ക് വരാം.. ഗൗതത്തിനോട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ . വേണ്ട മോളെ. എന്നെ കണ്ട കാര്യം പറയാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അവനെന്നെ കാണാൻ തോന്നട്ടെ… പഴയതൊക്കെ അവൻ അന്വേഷിക്കട്ടെ . ഇന്ന് ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് അവന്റെയുള്ളിൽ നിറച്ച മാലിന്യം നാളെ അവനായി കഴുകി മാറ്റട്ടെ.. എന്നിട്ട് അവൻ തനിയെ എന്നെ തേടി വരട്ടെ.. അവന്റെ കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് ഞാനുണ്ടല്ലോ.. വേദ അവർക്ക് ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകി.. ഇറങ്ങുവായോ.. ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ..

പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ആകാം. വീട്ടിൽ ഡാഡിയും ആന്റിയും ഉണ്ട്. ആരോടും പറയാതെയാണ് ഈ വരവ്.. സൂക്ഷിക്കണം മോളെ . എല്ലാവരും കാണും പോലെ ആകില്ല. പുറമെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.. മ്മ്.. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങാം.. പോട്ടെ.. രണ്ടളോടുമായി യാത്ര ചോദിച്ചു തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ വേദയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിറയെ സന്തോഷമായിരുന്നു.. *********** ഗൗതത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം.. വേദയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് ഗൗതം അവളെ നോക്കി.. വേദ തുണി മടക്കുകയാണ്.. അറിയില്ല വേദാ.. ആരുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും തെറ്റ്.. അത് നീയെന്തിനാ അറിയുന്നത്..

പെട്ടെന്ന് കേട്ട ചോദ്യത്തിന് വേദയും ഗൗതവും ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. മധു അകത്തേയ്ക്ക് കയറി.. നീയെന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത്.. ആന്റി ഞാൻ.. ഗൗതം എന്റെ മോനാണ്.. എന്റെ മാത്രം.. നൊന്ത് പ്രസവിച്ചത് കൊണ്ട് അമ്മയാകില്ല.. എന്റെ.. എന്റെ മോനാണ് അവൻ.. ഞാനാണ് അവനെ വളർത്തിയത്.. ഇനി നീയായിട്ട് എന്റെ മോനെ എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ നോക്കിയാൽ ഉണ്ടല്ലോ.. കത്തുന്ന മിഴിയോടെ മധു വേദയെ നോക്കി.. ആന്റി.. ഗൗതം ശാസനയോടെ വിളിച്ചു.. ഈ വീട്ടിലേയ്ക്ക് ഇവളെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യമൊക്കെ നിനക്ക് ഓര്മയുണ്ടല്ലോ.. അതൊന്ന് ഓര്മിപ്പിച്ചേരെ ഭാര്യയെ.. ആന്റി.. ഗൗതത്തിന്റെ ആ വിളിയിൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.. ആന്റി പ്ലീസ്.. ഇമ്മാതിരി സംസാരം ഇവിടെ വേണ്ട.. വേദയെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചാൽ..

അത് ആരോടായാലും ഗൗതം ക്ഷമിക്കില്ല.. മധു വേദനയോടെ അവനെ നോക്കി.. അവൾക്കായി നീ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ.. അവൾക്കായി ചോദിക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ആന്റി.. അവർ വേദയെ നോക്കി..പകയോടെ.. വേദ അവരുടെ നാവിൽ നിന്നു വീണ വാക്കുകളിൽ കുരുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു.. ആ കണ്ണുകൾ കലങ്ങിയിരുന്നു.. മധു വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു പുറത്തേയ്ക്ക് പോയി.. വേദാ.. ഗൗതം അവളുടെ തോളിൽ പിടിച്ചു.. എത്ര മറന്നാലും പഴയകാലം ഓര്മയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ചുറ്റും ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഗൗതം.. നിറകണ്ണുകളോടെ ഉള്ള അവളുടെ വാക്കുകൾ ഗൗതത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലും പോറൽ വീഴ്ത്തി.. അവനവളെ തന്നിലേക്ക് അണച്ചു പിടിച്ചു.. വേണ്ട ഗൗതം… സ്വാതന്ത്ര്യം.. അതൊരുപാട് ഞാൻ എടുക്കുന്നു..

അല്ലെ.. എന്നിൽ നിനക്ക് പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. വേദ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അവളാ നെഞ്ചിലെ ചൂടിൽ അലിഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു.. ഒപ്പം ഒരാളുണ്ടെന്ന തോന്നൽ അവളിലുണ്ടാക്കുന്ന സുരക്ഷിതത്വ ബോധത്തെ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു.. മുൻപിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ചുഴിയെ അറിയാതെ നീന്തി തുടിക്കുന്ന കുറുമ്പി പെണ്ണിനെപോലെ.. *********** മുറിയുടെ വാതിൽ വലിച്ചടച്ചു മധു കിടക്കയിലേക്ക് ഇരുന്നു.. അവർക്ക് ദേഷ്യം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.. ആ.. ഒരു നിലവിളിയോടെ അവർ ഷീറ്റ് വലിച്ചു പൊക്കി എറിഞ്ഞു.. കണ്ണിൽ കണ്ട ഓരോ വസ്തുക്കളും ഭ്രാന്തമായി എടുത്തെറിഞ്ഞു അവർ.. സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ.. ഗൗതം. ഗൗതം എന്റെയാണ്.. എന്റെ.. എന്റേത് മാത്രം.. അവരുടെ കണ്ണുകൾ വന്യമായി തിളങ്ങി.. ചുണ്ടിൽ ക്രൂരമായ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.

വേദ… ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തിനോട് അവർക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത പക തോന്നി.. ഇല്ല വേദാ.. ഇനി നീ എനിക്ക് വിലങ്ങു തടിയാകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല.. ഗൗതം എന്റെയാണ്.. എന്റേത് മാത്രം.. എന്നിൽ നിന്നും അവനെ തട്ടിയെടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ ക്ഷമിക്കില്ല ഞാൻ.. മധു ഫോണെടുത്തു.. ഒരു നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്ത് അവർ കാതോട് ചേർത്തു.. അപ്പോഴും അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ വന്യമായ പക എരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു..തീവ്രമായി.. ********* വേദാ.. ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വരാൻ ഇത്തിരി വൈകുമേ.. താൻ ക്യാബ് എടുത്തോ.. ഓകെ.. പോയിട്ട് വാ.. വേദ ചെറു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു.. ഗൗതം ചിരിച്ചു.. അവൾ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങും മുൻപ് തന്നെ അവനാ കൈകൾ കവർന്ന് അതിൽ ചുംബനം നൽകിയിരുന്നു.. വേദ ചിരിച്ചു.. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക് പറ്റിയാൽ മൂകാംബികയിൽ പോയാലോ വേദാ..

എന്തേ ഇപ്പോൾ.. പോണംന്ന് തോന്നി.. മ്മ്.. അവൾ ഗൗതത്തിന്റെ കവിളിൽ മെല്ലെ ചുംബിച്ചു.. ഇനി ഞാനിരുന്നാൽ ക്ലാസ്സിൽ വൈകും.. ടെസ്റ്റ് അടുത്ത മാസമാണ്.. ഓകെ . പോയിട്ട് വാ.. വേദ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി.. അവൾ കണ്ണിൽ നിന്നും മറയും വരെ നോക്കി നിന്നു ശേഷമാണ് ഗൗതം പോയത്.. मुझे परेशानी है। मैं सुपरहीरो नहीं हूं .. लेकिन मुझे जीवित रहने का आत्मविश्वास है। यदि आप इसे मानते हैं .. तो कृपया मेरी प्रतीक्षा करें। मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा ( i have problems. i am nit a superhero.. but i have the confidence to survive. if u believe it.. then please wait for me. i will come to your life.. ) ഗൗതം അതും പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു സ്റ്റോപ്പിലേയ്ക്ക് പോയി.. Cut it!!!! Is it ok sir?? Ok Gautham.. fine.. ഗൗതം ചിരിയോടെ പോയി ചെയറിൽ ഇരുന്നു.. ഗൗതം ഫോൺ.. ആരാ അക്ഷിത്.. അത് ഒരു നമ്പർ ആണ്.. ആവോ.. നീ വീട്ടിലേയ്ക്ക് വരുന്നില്ലേ. വേദയെ നീ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ.. ഇന്ന് വരുന്നില്ല.. എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോണം.. ബെസ്റ്റ്.. ദേ വീണ്ടും കോൾ..

അവൻ ഫോൺ നീട്ടി..ഇത് വേദേടെ പുതിയ നമ്പർ ആണല്ലോ.. ഗൗതം ഫോണെടുത്തു.. വേദാ.. ഫോണിൽ നിന്ന് കേട്ട കാര്യം ഗൗതത്തെ അടിമുടി തകർത്തു കളയുന്നതായിരുന്നു.. എന്താടാ. കോൾ കട്ട് ചെയ്ത് തളർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഗൗതത്തോടായി അക്ഷിത് ചോദിച്ചു.. വേദ. വേദയ്ക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി.. ഞാൻ പോകുവാ അങ്ങോട്ട്. സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം.. അതും പറഞ്ഞു ഗൗതം അകത്തേയ്ക്ക് പോയി. ഞെട്ടലോടെ അക്ഷിത് അവിടെ നിന്നു…… തുടരും..

പെയ്‌തൊഴിയാതെ: ഭാഗം 37

ഇതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…