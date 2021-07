🎀അനുപമ🎀: ഭാഗം 3

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: പ്രാണ അഗ്നി

“ഈശ്വരാ ആ കാലന്റെ കൈയില്‍ നിന്ന് കഷ്ടിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാ ലുക്കാ പണ്ടാരകാലന് .ആ വെള്ളാരം കണ്ണും ഒടുക്കത്തെ ഹയ്റ്റും. എന്താകുവോ എന്തോ”റൂമിലേക്ക് ഓടി കയറി ഡോർ അടച്ചു മുകളിലേക്ക് കൈയുയർത്തി ഓരോന്ന് പിറുപിറുത്തു കൊണ്ടിരുന്നു അനു. വാഷ് റൂമിൽ കയറി ഫ്രെഷ് ആയി ഒരു വെള്ളയും പിങ്കും ചുരുദാർ ഒക്കേ ഫിറ്റ് ചെയ്തു താഴേക്ക് ഇറങ്ങി. ” ഭാഗ്യം ആ ചെകുത്താൻ ഇവിടെ ഇല്ലാ. ” ചുറ്റുപാടും കണ്ണുകൾ ഓടിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ” എന്താ അനുമോളെ വീട് ഓക്കെ ഇഷ്ടം ആയോ ❓”പ്രതാപ് ” പിന്നെ ഇല്ലാതെ. ഞാന്‍ ഇത് ഒക്കേ എപ്പോൾ കണ്ട കഴിയാൻ ആണോ🤔🤔”അനു ” . ഇപ്പോള്‍ ഇതു വെറും ഒരു കെട്ടിടമാണ്. ഇതൊരു വീടാക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആണ്. എല്ലാം ഞാന്‍ നിന്നെ ഏല്പിച്ചേക്കുവാ……..

എല്ലാം എന്റെ മോള് ശെരിയാക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്” പ്രതാപ്. “അപ്പോൾ കൊലക്ക് കൊടുക്കാന്‍ ആണ് പ്ലാൻ എല്ലേ…. ” കുറുമ്പു നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ പ്രതാപിനെ നോക്കി അവൾ ചോദിച്ചു. ” നിനക്ക് ഇത് ഒക്കേ സിംപിൾ അല്ലേ…… ഈശ്വരാ എന്റെ മോന്‍ ബാക്കി കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു “പ്രതാപ് രണ്ടു പേരും പരസ്പരം നോക്കി പൊട്ടി ചിരിച്ചു. ഫുഡ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു അനു നേരെ റൂമിലേക്ക് ആണ് പോയതു . ” വന്നപ്പോള്‍ ആ തല്ലിപൊള്ളിയെ കണ്ടതാ.പിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങും കണ്ടതും ഇല്ലാ .എവിടെ പോയോ എന്തോ ❓” അനു അവൾ ഹെഡ് സെറ്റ് ചെവിയില്‍ വെച്ച് പാട്ടും കേട്ട് ഹെഡ് റസ്റ്റിൽ തലയും വെച്ച് കിടന്നു. ക്ഷീണം കാരണം പെട്ടന്ന് തന്നെ ഉറങ്ങി പോയി.തന്റ് അടുത്ത് ആരുടേയോ ആളനക്കം അനക്കം അറിഞ്ഞാണ് അനു ഉണർന്നത്. “ബെസ്റ്റ് നാലു കാലില്‍ ആണല്ലോ സേട്ടൻ……

“തന്റെ മുൻപിൽ ആടി ആടി നിൽക്കുന്ന രുദ്രനെ കണ്ടു കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു “ഡീ…..നിന്നോട് ആരു പറഞ്ഞു എന്റെ ബെഡിൽ കയറി കിടക്കാന്‍” രുദ്ര “അരും പറഞ്ഞില്ല. ഞാന്‍ തന്നെ കിടന്നത് ആണ്.” അനു “ദേ….. ഈ നിലത്ത് കിടന്നോണം” രുദ്ര “പിന്നെ എന്റെ പട്ടി കിടക്കും” അനു “വല്ലോം പറഞ്ഞോ നീ 😡😡” രുദ്ര ” ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞതാ…. ” അനു ” നിന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടം അല്ലാ…. ഒരു ഗ്രാമീണ തനിമ… തൂഫ…… ” രുദ്ര ” യു മീന്‍ ഗ്രാമവാസി “അനു ഡീ…… പറഞ്ഞ്‌ തീരുന്നതിനു മുൻപ് രുദ്ര കട്ടിലേക്ക് വീണു. “എന്ത് ഒക്കെ ആരുന്നു മലപ്പുറം കത്തി അമ്പും വില്ലും അങ്ങനെ പവനായി ശവം ആയി” എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ അവനെ നേരെ കിടത്തി കാലിൽ കിടന്ന ഷൂ എല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റി .ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് എടുത്തു പുതപ്പിച്ചു . “ഗ്രാമവാസി എല്ലേ….

ശരി ആക്കി തരാം” കട്ടിലിൽ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന രുദ്രനെ നോക്കി യേണിൽ കൈയ്യും കുത്തി അവൾ പറഞ്ഞു രാവിലെ റൂമിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന സുഗന്ധം ആസ്വദിച്ചാണ് രുദ്ര ഉണർന്നത്. “ഇത്‌ ഇപ്പോള്‍ അവിടുന്നാ എത്ര നല്ല സുഗന്ധം. Lavender smell wow…. ” അവൻ ബഡിൽ ചമ്പ്രം പടഞ്ഞിരുന്നു കണ്ണ് അടച്ച് ആ സുഗന്ധം മുകർന്നു .മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കയറുന്ന സുഗന്ധം അവനെ ശാന്തനാക്കുന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞു .മെല്ലെ അവന്റെ മുഖത്തു ഒരു ചിരി വിരിഞ്ഞു . പെട്ടന്ന് ഡോർ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് കണ്ണ് തുറന്ന അവൻ ഞെട്ടി. ട്രാക് സ്യൂട്ടും ഇട്ടു ഹുഡിയും ധരിച്ചു സ്പോര്‍ട്സ് ഷൂസ് ഹെയര്‍ പോണിടെയിൽ കെട്ടി . കൈയില്‍ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അനു . ” വാ അടയ്ക്കു ഈച്ഛ കയറും “എന്ന്‌ പറഞ്ഞ്‌ അവന്റെ താടിയിൽ ഒരു വിരൽ വെച്ച് വാ അടപ്പിച്ചു അവൾ ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി. “എന്താ ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെ നടന്നത്.

ആ…….. കോപ്പ് മനുഷ്യന്റെ ഉറക്കവും കളഞ്ഞു”. അത്രയും പറഞ്ഞു വീണ്ടും അവന്‍ കട്ടിലിലേക്ക് കിടന്നു ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു. ജോഗിങ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു അനു തിരിച്ചു എത്തിയ അനു .ഗാര്‍ഡനിലെ ലോണിൽ പോയി കുറച്ചു സമയം ആകാശം നോക്കി കിടന്നു . “അനൂ…….” അവൾ പുൽത്തകിടിയിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു പ്രതാപ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു “ഗുഡ്മോർണിംഗ് അച്ഛാ….” അനു “ഗുഡ്മോർണിംഗ് മോളേ ഇന്ന്‌ രുദ്ര ആയിട്ട് ഒന്ന് അമ്പലത്തില്‍ പോകണം കേട്ടോ….” പ്രതാപ് “രുദ്രന്‍ തമ്പുരാൻ വരുമോ…. 🤔❓” അനു “ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്ക് ചിലപ്പോൾ വന്നാലോ ” പ്രതാപ് അനു നേരെ റൂമിൽ പോയി കുളിച്ചു മെറൂണും ഗോള്‍ഡും കളർ ദാവണി എടുത്തു ചുറ്റി. കണ്ണ് എഴുതി മുടി അഴിച്ചിട്ടു. ഒരു ജിമിക്കിയും ഫീറ്റ് ചെയ്തു. ” ബെസ്റ്റ് ഈ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന പോത്തിനെ കൊണ്ട് ആണോ അമ്പലത്തില്‍ പോകണ്ടത്”അനു “ഡോ…… ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ ” എന്നും പറഞ്ഞു അവനെ കുലുക്കി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. “ഇത്‌ വല്യ ശല്യം ആണല്ലോ.

എന്താടി പുല്ലേ….” രുദ്ര കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോള്‍ അവന്റെ കിളി എല്ലാം പോയി. നല്ല മലയാളി മങ്ക ആയിട്ട് നില്‍കുന്ന അനുപമ. ” അച്ചൻ പറഞ്ഞു അമ്പലത്തില്‍ പോകാണം എന്ന് “അനു ” ഹാ…. പൊക്കോ……. അതിന്‌ ഞാന്‍ എന്ത് വേണം” രുദ്ര “നിങ്ങളും വരണം എന്ന്‌ പറഞ്ഞു”അനൂ ” ഓ… ശരി” രുദ്ര. “രാവിലെ ഇനി തന്തപടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് കേള്‍ക്കാന്‍ വയ്യ. അല്ലാ അപ്പൊൾ നേരത്തേ അവളെ കണ്ടത് സ്വപ്നം ആരുന്നോ…. …”അവൻ മനസ്സിൽ പറയാൻ ആണ് ഉദേശിച്ചത്‌ എങ്കിലും പറഞ്ഞത് ഇച്ചിരി ഉറക്കെ ആയി പോയി . അവൻ പറയുന്നത് വെക്തമായി കേട്ട അവൾ ചെറിയ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ താഴേക്ക് പോയി. ” എന്താ അനു രുദ്ര വരാം എന്ന്‌ പറഞ്ഞോ. “പ്രതാപ് ” ഉം…. അച്ഛാ”അനു അപ്പോൾ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരുന്ന രുദ്രനെ കാണുന്നത്‌. നല്ല സെറ്റ് മുണ്ടും മെറൂൺ ഷർട്ടും.

മുടി ജൽ ചെയ്തു പുറകോട്ടു ഒതിക്കിയിരിക്കുന്നു “ഈശ്വരാ ഇയാള്‍ എന്നെ ചീത്ത ആക്കും ……….”എന്നും പറഞ്ഞു ആരോടും മിണ്ടാതെ കാറിലേക്ക് പോയ രുദ്രന്റെ പുറകേ ഓടി അവൾ അമ്പലത്തില്‍ എത്തിയട്ടും രുദ്ര കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതേയില്ല … ‘അമ്പലത്തില്‍ വരുന്നില്ലേ…’ അനു ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടം ആയിരുന്നു അതുനുള്ള മറുപടി. പിന്നെ അവൾക്കു ഒന്നും ചോദിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവൾ അമ്പലത്തില്‍ പോയി തൊഴുതു വന്നു. ഫോൺ നോക്കി കുത്തിക്കോണ്ടിരുന്ന രുദ്രന്റെ അടുത്തേക്ക് അവൾ നടന്നു .അവൾ വന്നതോ അടുത്തു നിന്നതോ ഒന്നും അവൻ അറിഞ്ഞില്ല നെറ്റില്‍ ചന്ദനത്തിന്റെ തണുപ്പ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് അവൻ ഫോണി നിന്നും കണ്ണുയർത്തി മുൻപിലേക്ക് നോക്കിയത് .തന്റെ കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ മനോഹരമായി വിടർന്ന രണ്ടു കണ്ണുകൾ .

അവൻ അത്ഭുതത്തോടെ അവളെ നോക്കി നിന്നു .അവൾ ഒരിക്കലും തന്റെ നെറ്റിയിൽ ചന്ദനം തൊട്ടു തരും എന്ന് അവൻ പ്രേതീക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് അവന്റെ ആ നിൽപ് കണ്ടാൽ അറിയാമായിരുന്നു . പെട്ടന്ന് തന്നെ അവന്റെ മുഖഭാവം മാറ്റി അവിടെ ദേഷ്യം വന്നു മൂടി ചന്ദനം തുടക്കാൻ കൈ ഉയർത്തിയതും അവൾ അവന്റെ കൈയിൽ കയറി പിടിച്ചതും ഒരുമിച്ചു ആയിരുന്നു. ” നെറ്റിയിൽ ചന്ദനകുറി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്‌ സംശയം ആവും അതാണ്” അനു അവൾ പറഞ്ഞത് ശെരി ആണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് അവളെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടം നോക്കി കാറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി .നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ആണ് പോയത് .പോകുന്ന വഴിയിൽ രണ്ടു പേരും പരസ്പരം ഒന്ന് നോക്കുകയോ മിണ്ടുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ലാ “കലിപ്പൻ ഒന്ന് മിണ്ടിയാൽ മുത്ത് പോഴിയുമോ.

ജാട തെണ്ടി” വണ്ടി കുറേ മുൻപോട്ടു പോയിട്ടും അവൻ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് കണ്ടു അവൾ പിറുപിറുത്തു “വല്ലോം പറഞ്ഞോ…..” രുദ്ര “മംഛ…..” ചുമൽ കുച്ചി നിഷ്ക്കു ഭാവത്തിൽ അവൾ മറുപടി നൽകി “ഇന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വീട്ടില്‍ വരും. അവരുടെ മുൻപിൽ വന്നു പോയേക്കരുത് ഈ കോലവും ആയിട്ട്. റൂമിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരുന്നോണം” വീട്ടിൽ എത്തി കാർ പാർക്ക് ചെയ്‌തു അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിനു മുൻപ് രുദ്ര അനുവിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു . അനു തന്നെ തന്നെ അടി മുടി ഒന്ന് നോക്കി. “ഇപ്പൊൾ അല്ലെ കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് മനസ്സിലായത്. നമ്മൾ ഏതോ നാട്ടും പുറത്തകാരി ഒരു മിണ്ടാ പൂച്ച ആണെന്ന് ആണ് പുള്ളിടെ വിചാരം. വിഷമിക്കേണ്ട എന്റെ കുട്ടി ഈ അനുപമ എല്ലാം ശെരി ആക്കി താരാം കോട്ടോ…. എല്ലാം കണ്ടു ജീവനോടെ ഉണ്ടായാല്‍ മതിയായിരുന്നു.

“അവൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു പൊട്ടി വന്ന ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു തല കുലുക്കി സമ്മതം അറിയിച്ചത്. കുറച്ച് നിശ്കു എക്സ്പ്രശനും ഇട്ട് അകത്തേക്ക് വിട്ടു. ബ്രേക് ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ കഴിച്ചു നേരെ റൂമിൽ പോയി ഡ്രെസ്സ് ഓക്കെ മാറി. ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ച് ഇരുന്നുപ്പോൾ ആണ് താഴെ വലിയ ഒച്ചപാടും ബഹളവും കേട്ടത്. “ഹോ…… കലിപ്പന്റെ കൂട്ടുകാര്‍ എത്തി എന്ന് തോനുന്നു. വായിക്കാന്‍ ഉള്ള മൂടും കളഞ്ഞു ശല്യം” അനു “ഇനി ഈ റൂമിൽ ഇരുന്നാൽ ബോര്‍ അടിച്ചു ചാവും” എന്ന് പറഞ്ഞു അവളുടെ ഗിറ്റാറും 🎸 എടുത്തു ഗാര്‍ഡനിലേക്ക് വിട്ടു. സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരുന്ന അവളെ കണ്ടു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും കണ്ണും തള്ളി ഇരുന്നു പോയി .രുദ്രനിൽ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞെട്ടൽ ബ്ലാക്ക് ജീൻസ് വൈറ്റ് ബനിയന്‍ ബ്ലൂ ജാക്കറ്റ് സ്നിക്കേഴ്സ് ഷൂസ്. ഹൈ ബൺ ഹയര്‍ സ്റ്റെയിൽ.

മേക്കപ്പിന്റെ ഒരു അംശം പോലും ഇല്ലാ ബട്ട് ആരും നോക്കി പോകുന്ന ഒരു അടാർ ലുക്ക് .പോരാത്തതിന് കൈയ്യിൽ ഒരു ഗിറ്റാറും. 🎸 എല്ലാവരെയും നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണിച്ചു അവൾ ഗാര്‍ഡനിലേക്ക് നടന്നു. “രുദ്ര….. ആരാടാ…… ഇത്” ദീപക് “സാറേ….. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും കാണാന്‍ പറ്റുന്നില്ല” ഇർഫാൻ. “ആരാ രുദ്ര ആ കൂട്ടി….” റിയാ ഇതെല്ലാം രുദ്രന്റെ ബഡീസ് ആണ്. ദീപക് എന്ന ദീപു. ഇർഫൂ എന്ന ഇർഫാൻ. റിയ എന്ന റിയ😜. എല്ലാം അനുപമയെ കണ്ട് അന്തം വിട്ട് നിക്കുവാണ്. കൂട്ടത്തില്‍ രുദ്രനും. ” എടാ……….. ” ” എന്താടാ…….. തെണ്ടികളെ😡😡😡”രുദ്ര “ആരാടാ….. അവൾ” ” അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ട്ന്റെ മകള്‍ ആണ്” രുദ്ര “ഇഷ്ടായി കുട്ടിയെ പെരുത്ത് ഇഷ്ടായി” ഇർഫൂ “😡😡😡😡” രുദ്ര. “നീ നോക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ടാ….. ഒന്ന് പരിചയപെടുത്തി താടാ….” ദീപു “, & #@%&$#. ഇനി പരിചയപ്പെടണോ എന്റെ മക്കള്‍ക്ക് “രുദ്ര ” വേണ്ട” രണ്ട്‌ പേരും ഒറ്റ സ്വരത്തില്‍ പറഞ്ഞു “അവളെ കണ്ട് എന്റെ കിളി എല്ലാം എവിടയോ പറന്നു പോയി. എന്നാ ലുക്കാ… .അവൻമാരെ കുറ്റം പറയാന്‍ പറ്റില്ല.

അപ്പൊൾ ഞാന്‍ രാവിലെ കണ്ടത്‌ സ്വപ്നം അല്ലായിരുന്നു എല്ലേ…” രുദ്ര മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾ പോയിടത്തേക്കു നോക്കി നിന്നു എങ്കിലും ഒരിക്കലും ഞാന്‍ അവളെ എന്റെ ഭാര്യ ആയി സ്വീകരിക്കില്ല. അവന്മാരും ആയി വഴക്കും കളിയാക്കലും വർത്തമാനവുമായി ഇരിക്കുമ്പോള്‍ അണ് പുറത്ത് നിന്നും പാട്ട് കേട്ടത്. പിന്നെ പാട്ട് ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തില്‍ അലിഞ്ഞതായതു കൊണ്ട് ഒന്നും നോക്കി ഇല്ലാ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പിടിച്ചു. രുദ്രന്റെ ഫ്രണ്ടസിനെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണിച്ചു നേരെ ഗാര്‍ഡനിലേക്ക് വിട്ടു. അവിടുത്തെ കാഴ്ച എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഫൗണ്ടേന്റെ സൈഡിലായ ഒരു ഗ്ലാസ് കനോപ്പി . അകത്ത് കുറിച്ച് ബീൻ ബാഗ്‌സ്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ലാ…. അവിടേക്കു കയറി ഒരു ബീൻ ബാഗിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു .ഗിറ്റാർ റ്റൂൺ ചെയ്തു പാടാന്‍ തുടങ്ങി.

മനസ്സില്‍ വിഷമം ഉള്ളപ്പോൾ ഇത് ഒരു ആശ്വാസം തന്നെ ആണ്. “you were the shadow to my light Did you feel us Another star, you fade away Afraid our aim is out of sight Wanna see us, alive……..” “Manzilein ruswa hain Khoya hai rasta Aye le jaye Itni si ilteja”…… വെളിയില്‍ വന്ന്‌ പാട്ട് പാടുന്ന ആളെ കണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഞെട്ടി. 😮😮😮 “ദേണ്ടേ…. അവൾ പാടുന്നു” ദീപു “faded…. 😮😮പോളി…” ഇർഫൂ. “ഈ കുട്ടി മതി” റിയ “ശരിയാ…” ദീപു ഇർഫൂ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു. അവളെ തന്നെ നോക്കി ഓരോന്ന് പറയുന്ന തന്റെ കുട്ടുകാരെ രുദ്ര ഒന്ന് ദഹിപ്പിച്ച് നോക്കി “നീ നോക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ട. നമുടെ ബാന്‍ഡിന് പറ്റിയ സിങ്ങർ ആണ്” റിയാ. “ഇനി അവൾ സമ്മതിക്കുമോ 🤔❓” ദീപു “അവൾ സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലക്കിലും നടക്കില്ല 😡😡😡”രുദ്ര രുദ്ര ദേഷ്യപ്പെട്ടു അകത്തേക്ക് നടന്നു. സോഫായിൽ പോയി തലക്ക് കയ്യും കൊടുത്ത് കിടന്നു “ശെരിക്കും ആരാണ് അവൾ.

എന്റെ ആരെല്ലാമോ ആണ് എന്ന് ഒരു തോന്നല്‍. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ണുകള്‍ “രുദ്ര പാട്ട് പാടി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ അനു കണ്ടതു തന്നെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്ന ആറ് കണ്ണകളെ ആണ് അതിൽ ഒരു ചേച്ചി ഓടി വന്നു കെട്ടി പിടിച്ചു. ചേട്ടന്മാര്‍ വന്ന് കൈ തന്നു. ആ കലിപ്പന്റെ ഫ്രണ്ടസ് ആണേലും അയാളെ പോലെ അല്ല നല്ലവരാണ്. ഞങ്ങള്‍ പെട്ടന്ന് തന്നെ കുട്ടായി. “അനു നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ട് കൂടി പാടിയാലോ” ദീപു “നിങ്ങള്‍ ഒക്കെ പാടുമോ…🤔” അനു. ” ഞങ്ങള്‍ പാടില്ല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്ലേ ചെയ്യും. ഞാൻ drums, ദീപു violin, റിയ keyboard” ഇർഫൂ “പിന്നെ എന്തിനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തകർക്കാം…” അനു പിന്നെ ഒരു ഓട്ടം ആരുന്നു. എല്ലാം കൂടി ആ കനോപ്പി ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നെ ആക്കി എടുത്തു.

“പോളിക്കുവല്ലേ…..” അനു “Vijanathayil paathi vazhi theerunnuChuri manalil veenu veyilaarunnuAazhamariyaa sagarangal neendi neendiTheeramanaya koorirulil ekayaay orolamaakayo……..” “Raste pe nain veDil ye bechein veRaste pe nain veJindari behaal ha Sur hai na taal hai Aaja savariyaAa aa aa aa Taal se taal milaa-o Taal se taal mila” വീണ്ടും പട്ടും ബഹളവും കേട്ടാണ് രുദ്രന്‍ ഗാര്‍ഡനിലേക്ക് പോയത്.ഞെട്ടി പണ്ടാരമടങ്ങാൻ രുദ്രന്റെ ജൻമം ഇനിയും ബാക്കി 😮😮😮 ” ഇവൻമാര് എന്റെ ഫ്രണ്ടസ് ആണോ അവളുടെ ആണോ… കള്ള പന്നികൾ” രുദ്ര “രുദ്ര…….” റിയ. റിയ മൈക്ക് 🎤 എറിഞ്ഞ് തന്ന്‌ പാടാന്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കി ഇല്ല അവരുടെ ഒപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തു. എന്റെ ബഡീസിന്റെ കൂടെ ഉള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. ആ കുരുപ്പ് ഉണ്ടക്കണ്ണ് ഉരുട്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ലോഡ് പുച്ഛം 😏😏😏വിതറി ഞാനും അവരുടെ ഒപ്പം കൂടി.

“Ooo…Ek Sooraj Nikla Tha Kuchh Paara Pighla Tha Ek Aandhi Aayi Thi Jab Dil Se Aah Nikli Thi Dil Se Re……..” ഈശ്വരാ ഈ കലിപ്പൻ പാടുമോ…… 🤔🤔 ഇയാളുടെ ലുക്കും പാട്ടും… ഈശ്വരാ…. എന്നെ രക്ഷിക്കണേ…… അനു മനസ്സില്‍ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവർ രണ്ട് പേരും ചേര്‍ന്ന് പാടാന്‍ തുടങ്ങി. ” Uyirae Uyirae Vanthu Ennodu KalanthuviduUyirae Uyirae Ennai Unnoadu KalanthuviduNinaivae Ninaivae Enthan Nenjoadu KalanthuviduNilavae Nilavae Intha Vinnoadu KalanthuviduKaathal Irunthaal Enthan Kannoadu KalanthuviduKaalam Thaduthaal Ennai Mannoadu Kalanthuvidu” രണ്ടു പേരും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും അറിയാതെ കണ്ണുകളില്‍ നോക്കി ലയിച്ചു പാടി. അവരുടെ ചുറ്റും ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നു കൂടി അവർ മറന്നു. പെട്ടന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് മുസിക്ക് നിന്നപ്പോള്‍ ആണ് തങ്ങളുടെ മുന്നില്‍ നിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടത്.

എന്നെയും അവളെയും മാറി മാറി നോക്കുന്ന അച്ഛന്‍. പിടിച്ചതിലും വലുതാണല്ലോ…അളയിൽ ഉള്ളത് എന്ന മുഖഭാവം. എനിക്ക് ചിരിവന്നു ഞാൻ നിലത്തേക്ക് നോക്കി ഫുഡ് ബോളും തട്ടി തട്ടി നിന്നു. ബഡീസിനെ നോക്കിയപ്പോള്‍ നക്ഷത്രം ഒക്കെ എണ്ണി മാനം നോക്കി നിപ്പുണ്ട്. അവൾക്ക് മാത്രം ഒരു കൂസലും ഇല്ലാ… പോരാത്തതിന് അച്ഛനെ പോയി കെട്ടി പിടിച്ചു നിക്കുന്നു. “അച്ഛാ……” അനു “എന്താ മോളെ ഇത് ഒക്കേ” പ്രതാപ് “എന്റെ വര്‍മ്മേ…. ഒന്ന് സമാധാനപ്പെട്. ഈ അനുനെ വിശ്വാസമല്ലേ എന്റെ അച്ഛന്. വാ…. വന്ന് ചായ കുടിക്ക് എന്റെ കുട്ടൻ” അനു “ഉം…… ബാ….. എന്റെ കുറുമ്പി…” പ്രതാപ് അച്ഛനും മോളും നടന്നത് വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി. കലിപ്പനായ തന്റെ അച്ഛൻ അവളെ കെട്ടി പിടിച്ചു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കയറി പോകുന്നത് കണ്ടു കണ്ണും തള്ളി നിക്കുന്ന രുദ്രനും ബഡീസും…..തുടരും…..

🎀അനുപമ🎀: ഭാഗം 2

