🎀അനുപമ🎀: ഭാഗം 5

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: പ്രാണ അഗ്നി

“എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇല്ലല്ലോ തമ്പുരാട്ടി “രുദ്ര “മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് “അനുപമ “ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകാൻ നിന്റെ ആരാ അവിടെ ചാകാൻ കിടക്കുന്നത് “രുദ്ര “ഞാൻ അവിടെയാടോ കൊരങ്ങാ പഠിക്കുന്നത് “അനുപമ . “നിനക്കു ഇത്രയും ബുദ്ധി ഒക്കെ ഉണ്ടാരുന്നോ .പ്രവർത്തി ഒക്കെ മന്ദബുദ്ധി പിള്ളരെ പോലെ ആണല്ലോ “അനുവിനെ ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് രുദ്ര പറഞ്ഞു. “പോടാ പട്ടി ” അവൻ കേൾക്കാതെ മെല്ലെ അവൾ പിറുപിറുത്തു. “നീ വല്ലോം പറഞ്ഞോ …”രുദ്ര “ഇല്ലല്ലോ …ഞാൻ എന്തു പറയാനാ…. ഏട്ടാ…. “അനുപമ. “നിന്റെ ഏട്ടനോ….. ഏതു വകയിൽ “രുദ്ര “എന്നാ പോട്ടെ അച്ഛന്റ ഏട്ടൻ “അനുപമ “അച്ഛന്റ ഏട്ടനോ ……നിനക്ക് വട്ട് ഉണ്ടോ .ഇവൾ ഒക്കെ ഡോക്ടർ അയാൾ ഉള്ള അവസ്ഥ “രുദ്ര ഒരു ലോഡ് പുച്ഛം വാരി വിതറി .

മുഖവും വീർപ്പിച്ചു ഇരിക്കുന്ന അനുപമയെ മിററിൽ കൂടി നോക്കി കണ്ടു രുദ്ര.അവളുടെ ഈ നിഷ്കളങ്കതയും കുട്ടികളിയും അവളിലേക്ക്‌ അവനെ ആകർഷിച്ചു അവൻ പോലും അറിയാത്ത . “ഏട്ടാ ഇവിടെ നിർത്തിയാൽ മതി.ബാക്കി ഞാൻ നടന്നു പൊക്കോളാം “അനുപമ “ഇവിടം വരെ വരാൻ അറിയാം എങ്കിൽ ബാക്കി കൂടി കൊണ്ട് വിടാൻ എനിക്ക് അറിയാം.മിണ്ടാതെ അവിടെ അടങ്ങി ഇരിക്കടി “രുദ്ര “ഏട്ടൻ ആരാണ് എന്ന് ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ……….”അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു “സാരമില്ല ലേറ്റ് ആയതു കാരണം വഴിയിൽ നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞോളാം ” മനസ്സിലെ വിഷമം മറച്ചു ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടെ അനു പറഞ്ഞു. അവളുടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ അവൻ മിറററിൽ കൂടി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു .അവന്റ ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി.

അവളുടെ കണ്ണ് നീർ എന്തുകൊണ്ട് തനിക്കിത്ര പൊള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും അവനു മനസ്സിലാവുനുണ്ടായിരുന്നില്ലാ അവളെ കോളേജിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു .അവളെ ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അവൻ തിരിച്ചു പോയി .അവന്റ മനസ്സിൽ മുഴുവൾ അവളെ കുറിച്ച് ഉള്ള ചിന്തകൾ നിറഞ്ഞു നിന്നു. “കാലൻ ഒന്ന് നോക്കി പോലും ഇല്ല .”അനുപമ എന്തിനാ അനു അർഹിക്കാത്ത ആഗ്രഹിക്കുന്നത് .ആ അച്ഛനു അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മകനെ നൽകിയിട്ടു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എന്നന്നേക്കും ആയി ഈ അനുപമ പടി ഇറങ്ങും .അവൾ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു . അനുവിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടു രുദ്ര തൻറെ ബെഡ്ഢികളുടെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടു .അവന്റ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥം ആകുബോൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ആണ് പോകാറ് “ബഡ്ഡി എന്താ ഒരു മൂഡ് ഔട്ട് “ദീപു.

“ഒന്നും ഇല്ലടാ ….ഉറക്കം ശെരി അകഞ്ഞിട്ടു ആണെന്ന് തോനുന്നു “രുദ്ര “രുദ്ര അനു എന്ത് പറയുന്നു. എനിക്ക് അവളെ ഒരുപാടു ഇഷ്ടമായി ആയി .നല്ല കുട്ടി “റിയ “എനിക്കും …………..”ഇർഫ്യൂ . “എന്തോ…….എങ്ങനെ ……..”ദീപു “I think am falling for her .നീ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി തരുമോ .”ഇർഫു രുദ്രന്റ ജ്വലിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ ആയിരുന്ന അതിനു ഉള്ള മറുപടി . “നീ എന്തിനാ അവനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നത്.നിനക്ക് ഇനി അവളോടു വല്ല പ്രേമവും ……….”റിയ രുദ്ര ഒന്നും മിണ്ടാതെ എന്തോ ആലോചനയിൽ മുഴുകി .അവന്റ മൂഡൗട് കണ്ട് ആരും അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് സംസാരിച്ചതും ഇല്ലാ . അവന്റ മൈൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അവർ മ്യൂസിക്കും ചിരിയും കളിയും ആയി സമയം കളഞ്ഞു.വൈകുനേരം എല്ലാരും ആയിട്ടു കറങ്ങാൻ പുറത്തും ഇറങ്ങി.

“രുദ്ര ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി കഫേ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടാലോ …..”ഇർഫു “എന്ത് ചോദിക്കാൻ വിടുവല്ലേ അങ്ങോട്ട് “റിയ എല്ലാം കുടി ചിരിയും കളിയും ആയി കാഫെലോട്ടു വിട്ടു ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റീരിയർ ഉള്ള കഫേ .നടുക്ക് ആയിട്ടു ഒരു വലിയ ആൽ മരം .ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് .എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല വൈബ് . “നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ………”റിയ “ഓർഡർ എടുക്കാൻ ആരേലും വരട്ടെ അവരോട് ചോദിക്കാം ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ .എന്നിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം “രുദ്ര “ഓക്കേ ” “ക്യാൻ ഐ ഹെല്പ് യൂ ” പരിജയം ഉള്ള ശബ്ദം കേട്ട് ആളെ നോക്കിയ എല്ലാം ഞട്ടി “അനു ” എല്ലാം കൂടി ഒരു അലർച്ച ആയിരുന്നു “ആഹാ ചേച്ചി കുട്ടിയും ചേട്ടായിസും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ .ബഹളം വെച്ച് എന്റെ ജോലി കളയുമോ “അനു “താൻ എന്താ ഇവിടെ “ദീപു “കോളേജ് കഴിഞ്ഞാൽ .

ഞാൻ ഇവിടെ പാർട്ട് ടൈം ആയി ജോലി ചെയ്യും.ജീവിച്ചു പോകണ്ടേ “അനു “പ്രതാപ് അങ്കിളിന്റ ഫ്രണ്ടിന്റ്റെ മകൾ ഒരു കഫേ ജോലി ചെയ്യുകയോ .തന്റ പപ്പാ ഉറപ്പായും ഏതേലും ബിസിനസ് ടൈക്കോൺ ആയിരിക്കും”റിയ “പൈസയുടെ വില മനസിൽ ആക്കാൻ പപ്പാ തന്നെ പണി ആണോ .നമ്മുടെ ജോണി മോനേ ജോണി പോലെ “ദീപു അനു എല്ലാരേയും നോക്കി ചിരിച്ചു കാണിച്ചു. “പ്രതാപ് അച്ഛൻ എന്റ സ്പോൺസർ ആണ് .അദ്ദേഹം ആണ് എന്നെ മെഡിസിന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് .എല്ലാ കാര്യത്തിനും അദ്ദേഹത്തിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ശെരി അല്ലല്ലോ.”അനു “അപ്പോൾ തന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ “റിയ “ഈശ്വരന് അവരെ കൂടുതൽ ഇഷ്ട്ടം ആയതു കൊണ്ടോ എന്നെ ഇഷ്ട്ടം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ എന്തോ അവരെ നേരുതേ വിളിച്ചു “അനു അവരുടെ മുഖം മങ്ങുന്നത് കണ്ടു അനു വീണ്ടും പറഞ്ഞു

“നിങ്ങൾ എന്തിനാ സെന്റി ആവുന്നത് ഞാൻ ഹാപ്പി ആണ്.എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പാട് പേര് എന്റ ചുറ്റിനും ഉണ്ട് .ഇപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇല്ലേ”അനു “നമുക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾ എങ്കിലും ഉള്ളത് വല്യ അനുഗ്രഹം ആണ്.അവരുടെ കണ്ണ് നിറയാതെ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം.എന്നെ പോലെ സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ആരും ഇല്ലാത്തവർക്കേ അതിന്റ വില മനസ്സിലാവൂ “രുദ്രനെ നോക്കി ആണ് അനു അതു പറഞ്ഞത് .അവന്റ തല കുറ്റ ബോധം കൊണ്ട് താണു .അവളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കാൻ പോലും അവനു കഴിഞ്ഞില്ലാ . “അനു ഞങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞില്ലാ സോറി “ഇർഫു “എന്താ ചേട്ടായിസ് .ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചാലോ .എന്നെ നോക്ക് എന്ത് ഹാപ്പി ആണ് എന്ന് .കൂൾ മാൻ കൂൾ .പെട്ടെന്ന് ഓർഡർ പറ .എനിക്ക് ഒത്തിരി ജോലി ഉണ്ട് ” “നിന്റ ഇഷ്ട്ടം പോലെ .

ഏതാ നല്ലതു എന്ന് വെച്ചാൽ നീ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തോ “ദീപു “എല്ലാത്തിന്റയും തല ചൂടായി ഇരികുവല്ലേ എന്തെങ്കിലും തണുത്തത് എടുക്കാം പോരെ” അനു. അവളെ കുറച്ചു അറിഞ്ഞത് ഓർക്കേ രുദ്രന് വട്ടു പിടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി .അവനു അവനോടു തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നി.അവനു ചുറ്റും അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നും തന്നെ അവൻ പിന്നീട് കേട്ടില്ലാ . ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ ആണ് അവൻ ആ കഫെയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് . “എന്റ കാന്താരി ഇനി നീ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് Mrs അനുപമ രുദ്ര പ്രതാപ് വർമ്മ ആയിട്ടു ആയിരിക്കും.ഇത് രുദ്ര നിനക്കു തരുന്ന വാക്ക് ആണ് “. രാവിലെ ജോഗിങ് കഴിഞ്ഞു കൈയ്യിൽ ഒരു റെഡ് റോസും ആയിട്ടു വരുന്ന അനുവിനെ കണ്ടു കൊണ്ട് ആണ് രുദ്ര സ്റ്റെപ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് .പത്രം വായിച്ചു കൊണ്ട് പ്രതാപും സോഫയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് .

“ഇതു എന്താ അനുമോളെ റോസ് ഒക്കെ കൈയ്യിൽ “പ്രതാപ് . “അതോ അച്ഛാ ഒരാൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ആണ് .ഒരു സുന്ദരൻ ചേട്ടൻ ജോഗിങ് പോയപ്പോൾ പരിചയ പെട്ടതാണ് “അനു അവൾ ആ റോസ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന ഫ്ലവർ വെയ്സിൽ വെച്ച് ഫ്രഷ് ആവാൻ റൂമിലേക്ക്‌ പോയി.പോയ വഴിയിൽ രുദ്രനെ നോക്കി പുച്ഛിക്കാനും മറന്നില്ല. അവന് ആ റോസ് കണ്ടപ്പോള്‍ തന്നെ ദേഷ്യം ഇരച്ചു വന്നു.ഓടി ചെന്ന് അത് എടുത്തു പുറത്തേക്കു ഒരു ഏറും വെച്ച് കൊടുത്തു. “നീ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചത് അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് വെച്ചത് അല്ലേ “പ്രതാപ് “അത്…… അത് എനിക്ക് റോസ് അല്ലെർജി ആണ് അതാണ് എടുത്തു കളഞ്ഞത് “രുദ്ര “എപ്പോൾ തൊട്ടു നിനക്ക് റോസ് അല്ലെർജി ആയി .എന്നിട്ടു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതുവരെ “പ്രതാപ് “ആ ….ഇപ്പോൾ തൊട്ടു “അവൻ ആരും കേൾക്കാത്ത പോലെ പറഞ്ഞു.

“എന്താ നീ വല്ലോം പറഞ്ഞോ “പ്രതാപ് അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അച്ഛനെ നോക്കിയിട്ടു മുമ്പോട്ടു നടന്നു .അവന്റ പോക്ക് കണ്ടു പ്രതാപ് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പത്ര വായന തുടര്‍ന്നു . അനുപമ ഫ്രഷ് ആയി ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വന്നുപ്പൊളേക്കും പ്രതാപും രുദ്ര അവളെയും കാത്ത് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു . “അച്ഛാ……….ഞാൻ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ സാധിച്ചു തരുമോ …….”അനു “എന്റ മോൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ അച്ഛൻ അത് സാധിച്ചു തന്നിരിക്കും “പ്രതാപ് “എനിക്ക് ആഹാരം വാരി തരുമോ …….”അനു . “ഇത്ര ഉള്ളോ അച്ഛന്റെ മോൾ ഇങ്ങു വാ ……..”പ്രതാപ് “അച്ഛാ രുദ്രേട്ടനും ……..”അനു രുദ്രേട്ടൻ അനു ആദ്യം ആയിട്ടു ആണ് അവനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് .അവന് അവളുടെ ആ വിളി ഒരുപാടു ഇഷ്ടമായി. അവളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തിയും അവനു നിമിഷവും അത്ഭുതമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് .

“രുദ്ര നീയും അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇരിക്ക് .അച്ഛന്റ രണ്ട് മക്കക്കും ഇന്ന് അച്ഛൻ ആണ് ആഹാരം തരുന്നത് .”പ്രതാപ് അനുവും രുദ്രനും പ്രതാപിന്റ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും വന്നിരുന്നു . അച്ഛൻ ഓരോ ഉരുളയായി ആഹാരം വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി . മുന്ന് പേരുടേയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു . അനു പയ്യെ കണ്ണുകള്‍ തുടച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു “അയ്യേ.. അച്ഛാ എന്തിനാ കരയുന്നത് .അച്ഛന് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആണോ .അതോ ഏട്ടൻ രുചി കാരണം ഫുള്ള് കഴിക്കും എന്ന് ഓർത്തിട്ടോ… “അനു . അപ്പോൾ ആണ് രുദ്ര അവന്റ കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞതു ശ്രദ്ധിച്ചതു .ആരും കാണാതെ അവൻ അത് തുടച്ചു ഇവൾ ഇതു എന്തൊക്കയാ പറയുന്നത് .അവൻ രൂക്ഷമായി അവളെ ഒന്ന് നോക്കി . “ഏട്ടൻ അത്ര ദുഷ്ടൻ ഒന്നും അല്ലച്ഛാ.അല്ലേ ഏട്ടാ………”അനു . “എടി ചട്ടംബി മതി നിന്റ കുറുമ്പ് .

അവന്റ കൈയിൽ നിന്നും വെറുതെ വാങ്ങണ്ടാ “പ്രതാപ അവൾ രണ്ടു പേരയും നോക്കി കണ്ണ് അടച്ചു കാണിച്ച് ചരിച്ചു കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചാടി തുള്ളി അടുക്കളയിലേക്കു പോയി . “sorry for everything അച്ഛാ” രുദ്ര എഴുന്നേറ്റ് അച്ഛന്റെ തലയില്‍ തന്റെ ചുണ്ടുകള്‍ ചേർത്തു. നിറഞ്ഞു വന്ന കണ്ണുകള്‍ ആരും കാണാതെ തുടച്ചു കൊണ്ട് റൂമിലേക്ക് നടന്നു. തന്റെ മകൻ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകള്‍ക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് ആ അച്ഛന്‍ മാപ്പു നല്‍കി അവൻ പോകുന്നതും നോക്കി നിന്നു. എല്ലാം കണ്ടു നിന്ന അനുവിന്റെ കണ്ണിൽ സന്തോഷം നിറഞ്ഞു….. തുടരും….. എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്റെ അനുപമ കൊള്ളാമോ 🤔❓

🎀അനുപമ🎀: ഭാഗം 4

ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…