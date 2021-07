എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 15

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: Christi

ഒന്നുല്യ… അവൻ അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ചു നെറുകയിൽ പുണർന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. “”ഷോപ്പിംഗ് “””(എൻറെ പെണ്ണ് പാർട്ട് 15) 12 മണിക്കൂറുകൾക്കു മുമ്പ്…… താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല.അവളെ കൂടുതൽ പേടിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് റൂമിൽ പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നിരാശയെക്കാൾ അധികം വേദന തോന്നി. അവൾ തന്നെ നിരസിക്കുമോ എന്ന ഭയവും ഇല്ലാതില്ല. പെണ്ണിൻറെ ആ ഒരോറ്റ മുത്തം അവന്റെ എല്ലാം ചിന്തകൾക്കും വിരാമം ഇട്ടു. അവളുടെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ ദി ഗ്രേറ്റ് അമൻ ശേഖര വർമ്മ ഇല്ലാതായി. തളർന്നുപോയ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ അവന് ഒരു നിമിഷം വേണ്ടിവന്നു. അപ്പോഴേക്കും അവൾ മുറിയ്ക് പുറത്തെത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവളെ എങ്ങാനും അവൻറെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു മുത്തത്തിൽ അവസാനിക്കില്ല.

പിന്നാലെ പോവാൻ ഒരുങ്ങിയതാണ് പിന്നെ പെണ്ണിനെ പേടിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതി ഉള്ളിലെ തീ കടിച്ചമർത്തി. മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വഴി ഇടനാഴിയിൽ രവിയേട്ടൻ അവനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞേ, അമനെ കണ്ടതും രവി പറയാൻ വായ തുറന്നു. ആശിപ്പിച്ച് ചതിക്കാനല്ല. ഒരായുസ്സ് മുഴുവൻ കൂടെ കൂട്ടാനാണ് . കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകാതെ അവൻ രവിയെ മറികടന്നു നീങ്ങി. വിരിച്ചിട്ട മെത്തയിൽ തൻറെ നിദ്രയെ കവർന്നെടുത്തവളെ ഓർത്തവൻ മലർന്നു കിടന്നു. ഇപ്പോൾ മനസ്സ് ശാന്തമാണ്. എന്തൊക്കെയോ നേടിയ പോലെ. സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കില്ലങ്കിലും അവനറിയാം അവളോട് ഭ്രാന്തമായ പ്രണയമാണ് തനിക്കെന്ന്. നാളെത്തന്നെ എല്ലാവരെയും എല്ലാം അറിയിക്കണം. ഇനിയും വെച്ച് നീട്ടുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അതിനുള്ള ക്ഷമയും തീരെയില്ല.

ഇത്രയും നാൾ ഭാര്യ എന്നതിലുപരി അവനുള്ളതുപോലെ അവൾക്ക് അവനോടും ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ശങ്കയില്ല. അവളോട് ചെയ്തതെല്ലാം തെറ്റാണ്. മാപ്പ് അർഹിക്കാത്ത അപരാധങ്ങൾ. എല്ലാ തെറ്റുകളും തിരുത്തണം. അവൻ പതിയെ കീഴ് ചുണ്ടിലൂടെ വിരലുകൾ ഓടിച്ചു. എന്ത് മധുരമായിരുന്നു അവളുടെ ചുണ്ടുകൾക്ക്. അവളുടെ അടിക്കു പോലും മധുരമാണ്. അവൾ കവിളിൽ തന്നുപോയ മുത്തത്തിനോ തൃമധുരമാണ്. അവൻറെ മുഖത്ത് ചിരി പടർന്നു. ഇതാണോ പ്രണയം. നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇവയെല്ലാം അവന് അപരിചിതമാണ്. ഉള്ളിൽ തിരതല്ലുന്ന വികാരങ്ങൾ മുൻപ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സുഖമുള്ള ഒരു അനുഭൂതി. ഓർക്കുന്തോറും മുഖത്തെ ചിരി കൂടുതൽ വിടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. aman you are acting like a love sick puppy. അവൻ സ്വയം പറയുമ്പോൾ നാണം കലർന്ന കുസൃതിച്ചിരി ആ മുഖത്ത് സ്ഥാനം പിടിച്ചു. മുറിക്കകത്തെല്ലാം കാച്ചിയ എണ്ണയുടെ ഗന്ധമാണ്. എന്ത് മണമാ പെണ്ണിന്? അവൻ ശ്വാസം വലിച്ചെടുത്തു .

വീണ്ടും അണച്ച കനല് പുകയാൻ തുടങ്ങി. ഗോഡ് , She is going to be the death of me. അമൻ തലയിണയിൽ മുഖം അമർത്തിപ്പിടിച്ചു. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവസാനം നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കുളിച്ചു വന്നുകിടന്നു. ആരോ വാതിലിൽ മുട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഉണർന്നത്. വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ മുന്നിൽ ഒരുകെട്ട് ഫയലുമായി ആകാശ് നിൽപ്പുണ്ട്. ഏട്ടാ ഇന്ന് എട്ടു മണിക്ക്‌ ശോഭ ബിൽഡേഴ്സ് മായി ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ന്റെ ബോർഡിന്റെ ഇടയിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായി വല്യച്ചൻ ഇന്നലെ നൈറ്റ് തന്നെ പോയി.so മീറ്റിംഗ് ചേട്ടൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടിവരും. മീറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം ഈ ഫയലിൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം ഏഴു മണി കഴിഞ്ഞു. അമൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നതിനു മുൻപേ ആകാശ് ഒറ്റശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തി. Fine.I will be there in 40 minutes. നുരഞ്ഞു വന്ന അമർഷം കണ്ട്രോൾ ചെയ്തു അമൻ പറഞ്ഞു.

റെഡിയായി പോവാൻ നേരം ദേവികയെ ഒരു നോക്ക് കാണാനായി അവളുടെ മുറിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടം ശൂന്യമാണ്. അടുക്കളയിൽ കാണുമെന്നു കരുതി അവിടെ ചെന്നു. പെണ്ണിൻറെ പൊടിപോലും എങ്ങുമില്ല. ഇവളിയീ ഒളിച്ചുകളി ഇതുവരെ നിർത്തിയിട്ടില്ല. അമന് ആകെമൊത്തം അരിച്ചു കേറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സാറിന് എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു വന്നവനെ രണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞു കലിതുള്ളി ഇറങ്ങി. ദേവൂട്ടി രാവിലെ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് കണ്ടു. ആ മുഖത്ത് നല്ല തെളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി രവിയേട്ടൻ അവനോട് നിശബ്ദത അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അതുകേട്ടപ്പോൾ അവൻ ഒന്ന് ശാന്തമായി.

അർജൻറീന്റ്‌ ആയി ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതാ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയതെന്ന് അവിടെ ചെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. കാറിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ രവിയേട്ടനോട് പറഞ്ഞു. എവിടെ ചെന്നാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് രവിയ്‌ക്‌ നന്നായി അറിയാം. ശരി സർ എന്നു മറുപടി പറയുമ്പോൾ രവിയുടെ മുഖം പോലെ കണ്ണുക്കളും തിളങ്ങി. രവി ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു തറവാട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ മണി പതിനൊന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു . ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം പറയുവാൻ ആയി അയാൾ ദേവികയെ തറവാടും മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടും കണ്ടില്ല. പ്രായത്തിന്റേതാക്കാം അയാൾക്ക് ആകെ സംഭ്രമം തുടങ്ങി. അവിടെ ഉള്ളവരോട് ചോദിച്ചിട്ടണെങ്കിലോ ആർക്കും ഒരു വിവരവുമില്ല. വല്ലാതെ ഭയം തോന്നി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അമനെ വിളിച്ചു. *****

മീറ്റിംഗിന്റെ ഇടയിലാണ് അമൻ രവിയേട്ടന്റേ അഞ്ചാറ് മിസ്ഡ് കോൾസ് കണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമില്ലാതെ രവിയേട്ടൻ വിളിക്കില്ലയെന്ന് അവന് അറിയാം. അപ്പോൾ തന്നെ ഫോൺ വീണ്ടും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. Excuse me .one second. ഹലോ ? നിമിഷനേരംകൊണ്ട് അവൻറെ മുഖത്തെ ഭാവം മാറിയത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു. രവിയേട്ടൻ എല്ലായിടത്തും നോക്കിയോ. അവൻ നല്ല ടെൻഷനിൽ ആണെന്ന് ശബ്ദം കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ വരാം. Arohi i have to leave now. മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ആകാശ്‌ പ്രെസൻറ്റേഷന്റേ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തോളൂ .Okay ? ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ വേഗത്തിൽ തിരിഞ്ഞുനടന്നു. നടക്കല്ല ഓടണെന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്തോ ഓർത്ത പോലെ ആകാശ് പിന്നാലെ ചെന്നു. ഏട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ്.

ആകാശ് പിന്നിൽനിന്ന് ഉറക്കേ വിളിച്ചു. Yes? മറുപടി പറയുമ്പോഴും അവൻറെ കാലുകൾ ചലനം തുടർന്നു. ഏട്ടാ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് മീര യോടൊപ്പം പുറത്തു പോണം . അവളും ദേവികയും എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദേവിക എന്ന പേര് കേട്ടതും സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ അവൻ നിന്നു. മീരയും ആരും? അമൻ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. ദേവും എന്നിട്ട് അവരെന്ത്യേ? കോൺഫ്രൻസ് റൂമിലുണ്ട്. വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചേക്കാ. Which floor? അമൻ ധൃതിയിൽ ചോദിച്ചു. ട്വൻറി ഫിഫ്ത് . അവിടെനിന്ന് മിന്നൽ പോലെ പാഞ്ഞു എത്തിയപ്പോൾ കാണുന്നത് അവളും അലക്സും അടുത്തിരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അവൻറെ പെണ്ണിനോട് അലക്സ് സല്ലപിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ കരണം പുകച്ചൊന്ന് പൊട്ടിക്കാനാണ് തോന്നിയത്. അവനെ കണ്ടതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ അത്ഭുതത്തോടെ വിടർന്നു.

പക്ഷേ ഒരു അപരിചിതനെന്നോടുപോലെയാണ് ഭാവിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തലയ്ക്ക് തീപിടിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെയൊപ്പം അവളുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടതും ഉള്ള കടിഞ്ഞാണും പൊട്ടാറായി. അവനെ കണ്ട ഷോക്കിൽ അവൾ മരവിപ്പിച്ച്‌ നിൽക്കാണെന്ന് അവന് അറിയില്ലല്ലോ.ഈ അവസ്ഥയിൽ സംസാരിക്കാൻ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെനിന്ന് പോന്നത്. ശാന്തമാകാൻ ശ്രമിക്കുന്തോറും ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുകയാണ്. കുറച്ചുനേരം ശ്വാസം വലിച്ച് വിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പുറത്തുനിന്ന് ബഹളം കേട്ടത്. പിന്നെ അവിടെ നടന്നതെല്ലാം യാന്ത്രികമായിരുന്നു . എല്ലാത്തിനെയും ചുട്ടെരിക്കാനുള്ള കലിയുണ്ട്. ഞരമ്പുകളിൽ ചോര തിളക്കുക യാണ്. പക്ഷേ ചങ്കിൽ വേദനയാണ്. എന്തൊകെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് അവനു തന്നെ ഒരു പിടിയില്ല.

മനസ്സും പ്രവർത്തികളും നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. പക്ഷേ അവൾ നെഞ്ചിൽ ചാഞ്ഞ ആ നിമിഷം അവൻ ശാന്തമായി. ശരീരം തണുത്തു. നാഡികൾ അയഞ്ഞു. ഒന്നൂല്യ. അവൻ അവളെ ചേർത്തുപിടിച്ച് നെറുകെയിൽ പുണർന്നു. പതിയെ അവളുടെ എങ്ങലുകൾ നിശബ്ദമായി. അവൻറെ നെഞ്ചിലെ ചൂടിലേക്ക് അവൾ ഒന്നുകൂടി മുഖം അമർത്തി. ദേവു….. പുറത്തുനിന്ന് മീരയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതും രണ്ടുപേരും സ്വബോധത്തിലേയ്ക്ക്‌ തിരിച്ചെത്തി. ദേവു പെട്ടെന്ന് കുറച്ചു മാറി നിന്നു. അകത്തു കയറിയതും മീര ദേവികയെ മുറുക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. പുറത്തുനിന്ന് നടന്നതെല്ലാം മീര അറിഞ്ഞിരുന്നു. സാരില്ല പോട്ടെ…… പേടിച്ചോ ദേവൂട്ടി….. എൻറെ കൊച്ചെ മോങ്ങാതെ നിനക്ക് അവൾ കിട്ടൊന്നു കൊടുക്കായിരുന്നില്ലേ. ഇങ്ങനെ പാവായാൽ എങ്ങനെയാ ശരിയാവോ. മീര ചേച്ചി എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു. ദേവിക മെല്ലെ പറഞ്ഞു. ഓ സോറി….. അതൊക്കെ പോട്ടെ.

നീ വെറുതെ ഗ്ലൂമി ആവണ്ട. ഒന്ന് പുറത്ത് പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വിഷമം ഒക്കെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും. നിൻറെ ഒപ്പം ദേവിക ഇനി എവിടേക്കും ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് അമൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നെന്ന് തന്നെ മീര കാണുന്നത്. പക്ഷേ അമൻ .. Enough meera . ആകാശി ൻറെ ഒപ്പം നിനക്ക് പോകാം.But Devika is not coming with you anymore. താഴ്ന്ന ശബ്ദത്തിലാണെങ്കിലും അവന്റെ വാക്കുകളിലെ കോപം പ്രകടമാണ്. ഇത് ശരിയല്ല. ദേവിക എൻറെ ഒപ്പം വന്നാൽ എന്തായിപ്പോ. നിൻറെ ഒപ്പം വന്നിട്ട് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നടന്നത് . ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ആകാശും കൂടെ ഉണ്ടാകും. നിനക്ക് എവിടെ വേണെങ്കിലും പോകാം. ദേവിക എൻറെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോരുന്നു. നോ… ദേവു…. ഞാനില്ല മീരെച്ചി .നിക്ക് വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി. നിങ്ങള് പോയിട്ട് വാ. മീര വീണ്ടും തർക്കിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ദേവിക പറഞ്ഞു.

എന്നാലും ദേവു…. സാരല്യ ചേച്ചി. പിന്നീ.. വാ പോകാം. പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനു മുൻപേ അമൻ ദേവികയുടെ കൈപിടിച്ചു നടന്നു. അവരുടെ പോക്ക് മീര മാത്രമല്ല മുഴുവൻ ഓഫീസും പകച്ചു നോക്കിനിന്നു. ദേവികയെ കാറിൻറെ ഫ്രന്റിൽ ഇരുത്തി അമൻ വാതിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ അവന്റെ കൈ മുറുകിയിരുന്നു. ദേവിക മൗനം പാലിച്ചു. എങ്കിലും ഉള്ളിൽ പേടിയുണ്ട്. ആരോടു ചോദിച്ചിട്ട നീ പുറത്തുപോയത്. അവൻ ഉച്ചത്തിൽ ചോദിച്ചു. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ തല താഴ്ത്തി ഇരുന്നു. ദേവിക വെറുതെ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട . ചോദിച്ചതിനു മറുപടി പറയ്‌. ആരോടും ചോദിച്ചില്ല. പിന്നെ? ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ആരോടെങ്കിലും പോവാന്ന് പറഞ്ഞോ അവൻ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ അടിച്ചു ചോദിച്ചു. ഞാ…..ൻ പെട്ടെ..ന്ന് പറയാൻ മറ…ന്നു പോ..യി. മറന്നു പോയിപോലും. അവിടെ എല്ലാവരും നിന്നെ അന്വേഷിക്കായിരുന്നു.

അറിയോ?.ഇനിയെങ്ങാനും എന്നോട് പറയാതെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ രണ്ട് കാലും ഞാൻ തല്ലിയൊടിച്ചിടും. മനസ്സിലായോ? അവൾ ശരിയെന്ന് തല ആട്ടി. Words Devika ? അമൻ അലറി. മ..നസ്സി..ലാ..യി.. വിക്കി പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തേങ്ങലുകളും പുറത്തുവന്നു. അവളുടെ കണ്ണീർ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ദേഷ്യത്തെ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു. സാരമില്ല .നടന്നത് നടന്നു .ഇനി ആവർത്തിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ മതി. അമൻ ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ട് ശാന്തമായി ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ഇന്നാ ..ആ മുഖം തുടയ്ക്ക്. അവൻ അവൾക്കു മുന്നിൽ കർച്ചീഫ് നീട്ടി. കരച്ചിൽ നിന്നപ്പോൾ അവൻ സൈഡിൽ ഒതുക്കിയിട്ട വണ്ടി വീണ്ടും മുന്നോട്ടെടുത്തു. പിന്നീടുള്ള യാത്ര നിശബ്ദമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ അവൻ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾക്കറിയാം. വണ്ടി നിർത്തുമ്പോൾ അവൾ ചെറുമയക്കം പിടിച്ചിരുന്നു. വാ ഇറങ്ങ്.. ദേവിക കണ്ണു തുറന്ന് ചുറ്റും നോക്കി. തറവാടല്ല.

ഏതോ തുണിക്കടയാണ്. അവൾ ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ അവനെ നോക്കി. അമൻ ആണെങ്കിലോ അവളെ തറപ്പിച്ചൊന്ന് നോക്കി മുന്നിലേക്ക് നടന്നു. കൂടെ ചെല്ലാനുള്ള സിഗ്നൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവളും പിന്നാലെ നടന്നു. ദേവിക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു കടയിൽ കേറുന്നത്. ചുറ്റും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ . ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ കൗതുകത്തോടെ അവൾ എല്ലാം നോക്കി കണ്ടു. എന്താ വേണ്ടെന്നു വെച്ചാൽ വേഗം വാങ്ങ്. അമൻ ഫോണിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞ് തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോഴും ദേവിക അവിടെ തന്നെ നിൽപ്പായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? നിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ദൃഷ്ടി തറയിലൂന്നി മന്ത്രിച്ചു. Sir , How may i help you. ഒരു സെയിൽസ് ഗേൾ അടുത്തെത്തി ചോദിച്ചു. എന്താ വേണ്ടത്.? അമൻ ദേവികയുടെ മുഖത്തുനോക്കി ചോദിച്ചു. നിക്കി ഒന്നും വേണ്ട അവൻറെ മുഖത്ത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അവൾ നോക്കുന്നുണ്ട് .

അവൻ അവിടെ നിന്ന് അവളെ കണ്ണുകൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം. വല്യ ലോകപരിചയം ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെയോകെ തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് നല്ല വിലയാക്കും എന്ന് അവൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. കയ്യിൽ ആകെയുള്ളത് 500 രൂപയാണ്. One minute. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടൈം വേണം. സെയിൽസ് ഗേൾ അവിടെനിന്ന് പോയതും അവൻ അവളോട് ചേർന്ന് നിന്നു. നിന്റെ മീര ചേച്ചിയുടെ ഒപ്പം പട്ടി ചന്തയ്ക്കു പോണപോലെ രാവിലെ കെട്ടിഇറങ്ങിയത് ഷോപ്പിങ്ങിനല്ലേ. ഇപ്പൊ എന്തേ നിനക്കൊന്നും വാനിക്കാനിലേ . പറയാൻ… മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്ന അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടി ചേർന്നവൻ ചോദിച്ചു . എൻറെൽ പൈസയില്ല. ഉണ്ടക്കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ തുളുമ്പാൻ തയ്യാറെടുത്തു.

ഇപ്പോ എല്ലാം കോളം തികഞ്ഞു. അമൻ റെ രണ്ടു ചെവിയിൽ നിന്നും ദേഷ്യം കൊണ്ട് പുക വരെ വരാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ താലി കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ പോറ്റാനുള്ള കെൽപ് എനിക്ക് ഉണ്ട്. അവളുടെ കാതിൽ പറയുമ്പോൾ പല്ലുകൾ ഞെരിഞ്ഞമരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കഴുത്തിൽ അവൻറെ ചുടുനിശ്വാസം പതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു….തുടരും….

എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 14

മുഴുവൻ പാർട്ടുകളും വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…