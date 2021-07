സിദ്ധവേണി: ഭാഗം 37

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: ധ്വനി

എന്റെ കുഞ്ഞിഷ്ണ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് മുഴുവനും ട്വിസ്റ്റുകൾ ആണല്ലോ ഇങ്ങനാണെങ്കിൽ ഞെട്ടി ഞെട്ടി എനിക്ക് വല്ല അറ്റാക്കും വരും കുളി കഴിഞ്ഞിറങ്ങി ഒരു ചുരിദാറിട്ട് തലയും തോർത്തി നിന്നപ്പോൾ കടുവ മുറിയിലേക്ക് വന്നു ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ തമ്മിലിടഞ്ഞു.. നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിദ്ധുവിന്റെ കണ്ണുകൾ വേണിയിൽ സംശയം ഉളവാക്കി പക്ഷെ അപ്പോഴും സിദ്ധു അവളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു പതിയെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നടുത്തു സിദ്ധു മുന്നോട്ട് വരുന്നതനുസരിച്ചു വേണി പിന്നോട്ട് നീങ്ങി കൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ ഭിത്തിയിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചു നിന്നു ഈശ്വരാ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയതിനൊക്കെ പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള വരവ് ആണോ ഇത് 🙄 – ആത്മ (പാവം പേടിച്ചിട്ടാ ) ഇനി എങ്ങോട്ടെന്നറിയാതെ അവിടെ നിന്ന് അവനെ ഉറ്റുനോക്കി സിദ്ധു അടുത്തേക്ക് വരും തോറും ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിച്ചു വരുന്നത് അവളറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവളിലേക്ക് അടുത്ത് വന്നു ഭിത്തിയിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വേണിയിലേക്ക് അവനമർന്നു

അപ്പോഴും അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടോ ആ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ വേണിയിൽ നോവുണർത്തി കൈനീട്ടി ആ മിഴിനീരൊപ്പാൻ അവളാഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അതിന് കഴിയാതെ അവളവിടെ തന്നെ നിന്നു പക്ഷെ അവളെ പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വേണിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു സിദ്ധു അവളെ നെഞ്ചോടടക്കി വേണിയുടെ മുഖം കൈകുമ്പിളിൽ എടുത്ത് ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തു കണ്ണുകളടച്ചു ആ ചുംബനം അവൾ സ്വീകരിച്ചു നിമിഷനേരം കൊണ്ട് സിദ്ധുവിന്റെ കൈകൾ അവളെ ഇറുകെ പുണർന്നിരുന്നു ഓരോ നിമിഷവും കൂടുതൽ തന്നിലേക്ക് ചേർത്തു നിർത്തി കൈകളുടെ മുറുക്കം കാരണം വേണിക്ക് ദേഹം ചെറുതായി വേദനിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി പക്ഷെ സിദ്ധുവിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വേണി തറഞ്ഞു തന്നെ നിന്നു “I’m sorry വേണി really സോറി കുറച്ച് മുൻപ് വരെ ഞാൻ കരുതിയത്……. എന്റെ തോന്നലുകൾ എല്ലാം തെറ്റ് ആയിരുന്നു… പക്ഷെ അങ്ങനെ കരുതിയപ്പോൾ പോലും എനിക്ക് നിന്നെ വെറുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.. because…. Because I…. ”

സിദ്ധു പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കും മുന്നേ ഡോറിൽ തട്ടി ആരോ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടു അപ്പോഴാണ് സ്വബോധം വന്നു അവൻ അവളിൽ നിന്നും വിട്ടു മാറിയത് പെട്ടെന്ന് അവൻ തോർത്തുമെടുത്ത് കുളിക്കാൻ കയറി വേണി പോയി വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ അച്ചു ആയിരുന്നു “വേണിയേച്ചി ഉടനെ താഴേക്ക് ചെല്ലണ്ട വൈകിട്ട് റിസപ്ഷൻ ആവുമ്പോഴേക്കും വന്നാൽ മതി.. റസ്റ്റ്‌ എടുത്തോളാൻ അമ്മ പറഞ്ഞു ” അതും പറഞ്ഞു അവൻ താഴേക്ക് പോയി പക്ഷെ അപ്പോഴും വേണിയുടെ മനസിൽ കുറച്ച് മുന്നേ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്തിനാ സിദ്ധു അങ്ങനെ പെരുമാറിയതെന്ന് അവൾക്കൊരു എത്തും പിടിയും കിട്ടിയില്ല കട്ടിലിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾ കണ്ണടച്ചു ക്ഷീണം കാരണം പതിയെ പതിയെ അവൾ വഴുതി മയക്കത്തിലേക്ക് വീണു 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

ഷവറിനടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും സിദ്ധുവിന്റെ മനസ് ശാന്തമായിരുന്നില്ല തണുത്ത വെള്ളം ദേഹത്തൂടി അരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോഴും ഉള്ളിൽ നീറി പുകയുന്ന ചിന്തകളൊക്കെ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു പതിയെ അച്ചുവിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് അവന്റെ ഓർമ്മകൾ സഞ്ചരിച്ചു “അച്ചു…. സത്യം പറയണം….. ഇന്ന് അവിടെ വെച്ച് എന്തിനാ നീ വേണിയുടെയും എന്റെയും വിവാഹം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞത്…. അതാരുടെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു” “ഏട്ടാ……. അത്……. ” “അച്ചു വേണ്ടാ…. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സത്യം എന്താണോ അതറിഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക്.. വേണിയുടെ പ്ലാൻ ആണോ അത്.. നീ സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതവൾ ആണെന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂ ” “അല്ല ഏട്ടാ അല്ല… അങ്ങനെയൊന്ന് ചേച്ചി അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടിയില്ലായിരുന്നു ” മ്മ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതവൾ ആണോ എന്നോർത്ത്… അന്ന് അപ്പച്ചിയോട് അങ്ങനെ അവൾ പറഞ്ഞതോർത്ത്.. പക്ഷെ അച്ചു ഇന്ന് ആ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ മുഖത്തു ഉണ്ടായ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നു അതിൽ അവൾക്ക് ഒരു മനസ്സറിവുമില്ലെന്ന് സിദ്ധു മനസിലോർത്ത് ഒന്ന് ദീർഘമായി നിശ്വസിച്ചു “പിന്നെ ആരാ ”

അച്ചുവിന് നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു “അത് ഞാൻ തന്നെയാ ഏട്ടാ… എന്റെ മനസിലെ ആഗ്രഹം തന്നെയാ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് അത് പറയാൻ ഏറ്റവും നല്ല അവസരം അതാണെന്ന് തോന്നി… ഞാൻ എല്ലാവരോടുമായി അത് ചോദിക്കുമെന്ന് അഥീന ചേച്ചിക്കും അശ്വിൻ ഏട്ടനും അറിയാമായിരുന്നു “എന്തിനാ അച്ചു അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നീ അത് പറഞ്ഞത് ” “പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴായിരുന്നു ഏട്ടാ പറയേണ്ടത്… വേണിയേച്ചിക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാ ഏട്ടനെ.. അത് ആരെക്കാളും മുൻപ് അറിഞ്ഞത് ഞാനാ.. അന്ന് ഏട്ടൻ ചേച്ചിയുടെ സ്നേഹം നേരംപോക്ക് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള സങ്കടമത്രയും കടിച്ചമർത്തി ചേച്ചി ഓടി പോയത് ഇപ്പോഴും എനിക്കോർമ്മ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ ഇത് പറഞ്ഞത് ” “പിന്നെ ” “ഏട്ടനും അതേ ഇഷ്ടം വേണിയേച്ചിയോട് ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാ ” അത് കേട്ടതും ഒരു പകപ്പോടെ സിദ്ധു അച്ചുവിനെ നോക്കി അവനെന്ത് മറുപടി പറയണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു “അച്ചു നീ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നേ ” “ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലേ…

എനിക്കറിയാം ഏട്ടന്റെ മനസിൽ വേണിയേച്ചിക്ക് ഉള്ള സ്ഥാനം പോലും ശീതുവേച്ചിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നെന്ന്.. അച്ഛന്റെ വാക്ക് അത് ഒന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമാ ഏട്ടൻ വേണിയേച്ചിയോട് ഉള്ള ഇഷ്ടം തുറന്ന് പറയാത്തത് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് എത്ര തവണ പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെയൊക്കെ വാദിച്ചാലും ഉള്ളിലെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ അറിയാതെ പുറത്ത് വന്നു പോവും ഏട്ടാ ആ സത്യം ഞാൻ മനസിലാക്കിയത് ഏട്ടനിലൂടെ തന്നെയാ അന്ന് അപ്പുവേച്ചിയുടെയും ആദിയേട്ടന്റെയും കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് രാത്രി വേണിയേച്ചി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാ (അത് കണ്ടത് ആരാന്ന് ഉള്ള doubt മാറിയല്ലോ അല്ലെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഇത് ശരിയായി പറഞ്ഞൊള്ളു എനിക്ക് തോന്നുന്നു sajesh ഏട്ടൻ ആണെന്ന് ) ചേച്ചിയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഏട്ടന്റെയും കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് വേദനിച്ചപ്പോൾ ഏട്ടന് കൂടിയാ നൊന്തത് അന്ന് അപ്പുവേച്ചിയെ യാത്ര ആക്കിയപ്പോൾ വേണിയേച്ചി സങ്കടങ്ങൾ തീർത്തത് ഏട്ടന്റെ തോളിലേക്ക് ചാഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഒരുപാടൊരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഏട്ടാ ചേച്ചി ഏട്ടനെ ” സിദ്ധു എല്ലാം കേട്ടിരുന്നു അവന് പറയാൻ മറുപടി ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല “ഇതെല്ലാം പോട്ടെ ഇന്ന് ശീതളേച്ചിയും കിച്ചേട്ടനും തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടം പോലും മണ്ഡപത്തിൽ എത്തുന്നതിനു മുന്നേ ഏട്ടൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ??

ആരാ ഏട്ടനോട് അത് പറഞ്ഞത് ” “അശ്വിൻ ” “അല്ല വേണിയേച്ചിയാ ” “അച്ചു നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ.. ” “സത്യം… മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഏട്ടൻ തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ചേച്ചിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല.. ഏട്ടനോട് പറയുന്നത് risk ആണ് പറയണ്ട എന്ന് അഥീനെച്ചിയും ശീതുവേച്ചിയും പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും ചേച്ചി സമ്മതിച്ചില്ല എല്ലാവരെയും എതിർത്ത് സ്വന്തം ജീവിതം പോലും മാറ്റിവെച്ചു ശീതുവേച്ചിക്ക് ആഗ്രഹിച്ച ജീവിതം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേണിയേച്ചി ചെയ്തതൊന്നും മറ്റാരും ചെയ്യില്ല അതോർത്തപ്പോൾ വേണിയേച്ചിയുടെ നിർബന്ധത്തിനു അവർക്കെല്ലാം സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നടക്കാൻ വേണിയേച്ചി ആകെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് എല്ലാം ഏട്ടന്റെ അറിവോടെയാവണം ഏട്ടന്റെ സമ്മതത്തോടെയാവണം വിവാഹം നടക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾ 4 പേരിൽ 3 പേർക്കും ഇത് നടക്കില്ലെന്നു അറിയാം എങ്കിലും ഒന്നുമറിയാതെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ പറ്റിക്കപെട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഏട്ടന്റെ അവസ്ഥ ഓർത്തപ്പോളാ risk ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഏട്ടനോട് എല്ലാം തുറന്ന് പറയാൻ ചേച്ചി നിർബന്ധം പിടിച്ചത് അങ്ങനെയാ അഥീനേച്ചി അശ്വിൻ ഏട്ടനെ അത് അറിയിച്ചതും ഏട്ടൻ അറിഞ്ഞതും ..

ശീതുവേച്ചി പറഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടും ആദ്യം ചേച്ചിയെ സ്വീകരിക്കാൻ അഥർവേട്ടൻ തയ്യാറായില്ല സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പിനനെ പോലെ കാണുന്ന ഏട്ടനെ ചതിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ജീവിതം വേണ്ടെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അധർവ് ഏട്ടന്റെ തീരുമാനം പിന്നീട് എല്ലാ സത്യങ്ങളും ഏട്ടനെ അറിയിച്ചിരിക്കും ഏട്ടന്റെ കൂടി സമ്മതം കിട്ടിയാൽ അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്ന വേണിയെച്ചിയുടെ ഉറപ്പ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അഥർവ് ഏട്ടനും വിവാഹത്തിന് സമ്മതം അറിയിച്ചത് പക്ഷെ അറിഞ്ഞ കാര്യം ഏട്ടൻ പറ്റിക്കപെടാതിരിക്കാൻ എന്ന രീതിയിൽ അശ്വിനേട്ടൻ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതറിയിച്ചത് വേണിയേച്ചിയുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരമാണ് എന്റെ ഏട്ടന്റെ പെണ്ണായി എന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മയായി എനിക്ക് വേണിയേച്ചിയെ മതി ഏട്ടാ അതാ ഞാൻ …. പക്ഷെ എടുത്തുചാടി എന്റെ സ്വാർത്ഥതക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതല്ല ഞാൻ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവർ തന്നെയാ നിങ്ങൾ .. ആ നിങ്ങൾ ഒരുമിക്കണം എന്നേ ഞാൻ ആശിച്ചൊള്ളു ഇനിയെങ്കിലും ഏട്ടൻ എന്റെ വേണിയേച്ചിയെ തെറ്റദ്ധരിക്കരുത്

ഒരുപാട് കുരുത്തക്കേടുകൾ കാണിക്കുമെങ്കിലും പാവമാ വേണിയേച്ചി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരോടും ഒരു ഉപദ്രവവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഏട്ടൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ചേച്ചിയെ വേദനിപ്പിച്ചു ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതും ചേച്ചി ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞു വാക്കുകളാൽ എത്രവട്ടം മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ചേച്ചി ഏട്ടനെ വെറുത്തോ ഇല്ലാ .. വേണമെകിൽ ഏട്ടൻ നാണം കെടട്ടെ എന്ന് കരുതി ഒന്നും അറിയിക്കാതെ ഇരിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അതും ചെയ്തില്ല ഇനിയെങ്കിലും ചേച്ചിയെ മനസിലാക്ക് ഏട്ടാ ചേച്ചിയോടുള്ള സ്നേഹം തുറന്ന് പറ ” പറഞ്ഞു തീർത്തപ്പോഴേക്കും അച്ചു കരച്ചിലിന്റെ വക്കിൽ എത്തിയിരുന്നു സിദ്ധുവിന്റെ അവസ്ഥയും മറിച്ചായിരുന്നില്ല എന്നെ ഇത്രയൊക്കെ സ്നേഹിച്ചിട്ടും ഞാൻ നിന്നെ അറിയാതെ പോയല്ലോ പെണ്ണെ ….. ഇത്രമേൽ ആഴത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നോ ??? കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ മുൻപ് നടന്നതെല്ലാം സിദ്ധു ഓർത്തു.. കുറ്റബോധവും സങ്കടവും എല്ലാം അവനെ പൊതിഞ്ഞു ഷവർ ഓഫ്‌ ചെയ്ത് അവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി

കുളി കഴിഞ്ഞു വന്ന സിദ്ധു കാണുന്നത് ഒന്നുമറിയാതെ ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്ന വേണിയെ ആണ് അവന്റെ പേരുകൊത്തിയ താലിയിലേക്കും ചുവപ്പുരാശി പടർന്ന അവളുടെ സീമന്തരേഖയിലേക്കും അവന്റെ ദൃഷ്ടി പതിച്ചു ഇത് നിന്നെ ഇത് അണിയിച്ചത് യന്ത്രികമായിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നാളുകളായി മോഹിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ദിവസം ഈ ഒരു നിമിഷം ക്ഷമിക്കുവോ നീ എന്നോട് ?? അവളുടെ നെറ്റിയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു മുഖത്തേക്ക് പാറിവീണ ചെറിയ കുറുനിരകളെ മാടിയൊതുക്കി അവൻ പുറത്തേക്ക് പോയി 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

അച്ചു വന്നു വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റത് അല്ലെങ്കിലേ കട്ടിൽ കണ്ടാൽ ഞാൻ പണ്ടേ ശവമാ ഒരു കോട്ടുവായും വിട്ട് ചുറ്റും നോക്കി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ കെട്ടിയവനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചത് കുറച്ച് മുന്നേ നടന്നതൊക്കെ വീണ്ടും മനസിലേക്ക് ഓടിയെത്തി എന്താണ് അങ്ങനെയൊരു പെരുമാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം എന്ന് ചിന്തിച്ചെങ്കിലും അതിന് വ്യക്തമായൊരു ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഷൻ വന്നെന്ന് ആരോ വന്നു പറഞ്ഞു ഒരുങ്ങാനായി തുടങ്ങി റെഡ് കളർ ത്രെഡ് വർക്കും സ്റ്റോൺസ് ഉം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഹെവി വർക്കേഡ് ലെഹെങ്ക ആയിരുന്നു വേണിയുടെ വേഷം മിതമായ മേക്കപ്പും കഴുത്തിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഡയമണ്ട് പെൻഡന്റ് നെക്‌ലേസ് ഉം താലിമാലയും അതിന് മാച്ച് ചെയ്ത ഇയറിങ്‌സും കയ്യിൽ ഒരു ബ്രേസ്‌ലെറ്റും Stair ഇറങ്ങി വരുന്ന വേണിയെ നോക്കി ശ്രീദേവി (സിദ്ധുവിന്റെ അമ്മ ) മനോഹരമായി പുഞ്ചിരിച്ചു കണ്ണിൽ നിന്നൊരല്പം കണ്മഷിയെടുത്ത് അവളുടെ ചെവിക്ക് പിന്നിലായി തൊട്ട് കൊടുത്തു

“എന്റെ സുന്ദരികുട്ടിക്ക് ആരുടേയും കണ്ണ് തട്ടാതെ ഇരിക്കട്ടെ ” അവളോടായി പറഞ്ഞു മൃദുവായി കവിളിലൊരു സ്നേഹചുംബനം നൽകി ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടും വേണിയുടെ കണ്ണുകൾ ആരെയോ തേടി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു ചുറ്റും നോക്കിയിട്ടും ആളെ കാണാതെ അവൾ നിരാശയോടെ തലതാഴ്ത്തി അത് മനസിലായെന്നോണം അച്ചു സിദ്ധുവിനെ അവൻ റെഡി ആവാൻ പോയ റൂമിൽ നിന്നും പിടിച്ചുകൊണ്ടു വന്നു വേണിയുടെ അടുത്തായി നിർത്തി ബന്ധുക്കൾക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കാൻ ഒതുങ്ങുന്ന വിധം റിസെപ്ഷനും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത് crownplaza യിലെ വലിയൊരു കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലേക്ക് അവർ യാത്ര തിരിച്ചു വേണിയും സിദ്ധുവും അവിടെ എത്തിയ ഒപ്പം തന്നെ അഥർവും ശീതളും എല്ലാം എത്തി ചേർന്നിരുന്നു അച്ഛനെയും അമ്മയെയും അപ്പുവിനെയും കണ്ടപോഴേക്കും വേണി അവർക്കരികിലേക്ക് ഓടി അവരോടായി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നിൽക്കെയാണ് മാറി നിന്ന് എന്തോ സംസാരിക്കുന്ന അഥീനയെയും അച്ചുവിനെയും വേണി കാണുന്നത് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കരികിലേക്ക് അവൾ നടന്നു “പുതിയ ഗൂഢാലോചനയിൽ ആയിരിക്കും രണ്ടും …എന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ടു ആണോ അതോ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും നെഞ്ചത്തോട്ടു ആണോ ”

അവൾ ചോദിച്ചു തീർന്നതും രണ്ടും 32 പല്ലും കാണിച്ചു വെളുക്കനെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണിച്ചു രണ്ടിന്റെയും കൈ തിരിച്ചുകൊണ്ടു പെട്ടെന്ന് ആരുടേയും ശ്രദ്ധ കിട്ടാത്ത ഒരു കോറിഡോറിലേക്ക് അവർ മാറി നിന്നു “രണ്ടും സത്യം പറഞ്ഞോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെയും നിന്റെ അശ്വിനെയും ഞാൻ അടിച്ചു പിരിപ്പിക്കും ” അധീനയോടയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ചുവിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു “നിന്റെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മൊട്ടിട്ട ആ പ്രണയം ഇല്ലേ … അതും ഞാൻ തകർത്തു തരിപ്പണം ആക്കും അത് വേണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും മണി മണി ആയി സത്യം പറഞ്ഞോ ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി അവരെ ഞാൻ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിനെ overtake ചെയ്തുകൊണ്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടി ലൈൻ വലിച്ചു രണ്ടും കൂടി nice ആയിട്ട് എനിക്കിട്ട് പണിതു അല്ലെ ???” “വേണിയേച്ചി അത് പിന്നെ ചേച്ചിയോട് ഉള്ള എന്റെ ഇഷ്ട കൂടുതൽ കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ..” “മിണ്ടരുത് നീ ഒന്നിനും പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായി പോയി ഞാൻ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പൊന്നു മോന്റെ ടൈമിംഗ് എല്ലാവരുടെ മനസിലും കൊല്ലിണ്ടടത്ത് തന്നെ അത് കൊണ്ടു അതുകൊണ്ടെന്തായി എന്റെ ജീവിതം കടുവ നക്കി ”

“അതേ ഇവന്റെ ടൈമിംഗ് തീരെ ശരിയായിരുന്നില്ല “-ആധു “ദേ നിന്റെ ഈ കളിമണ്ണ് നിറച്ച തലമണ്ട ഞാൻ തല്ലിപൊളിക്കും നീ കൂടി അല്ലേടി എന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു വിവാഹത്തിന് സമ്മതിപ്പിച്ചത് ” “ടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപെട്ട ആളെ കെട്ടി അവർക്കൊരു ജീവിതം കിട്ടി എങ്കിൽ പിന്നെ നീ കൂടി അർമാദിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞങ്ങളൊരു ഉപകാരം ചെയ്തതാ അല്ലേടാ അച്ചു ” “പിന്നല്ലാഹ് പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ അല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു സത്യം ” “പിന്നെ ” അച്ചുവിന്റെ ആ മറുപടിയിൽ സംശയിച്ചു വേണി ചോദിച്ചു “ആ സമയത്ത് വിവാഹ കാര്യം എടുത്തിട്ടത് ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ” “ങേ 🙄🙄🙄കടുവയോ ” “Yes സാക്ഷാൽ കടുവ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഗെയിം പ്ലാൻ ന്റെ പിന്നിൽ “…….. തുടരും…….

സിദ്ധവേണി: ഭാഗം 36

