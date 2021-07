സിദ്ധവേണി: ഭാഗം 39

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: ധ്വനി

എന്റെ കുഞ്ഞിഷ്ണ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ്‌ 😬 അതും ആ കടുവയോടൊപ്പം…. എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുവോ – വേണി ആത്മ ശ്രീദവി ആന്റിയുടെ കയ്യിൽനിന്നും പാൽ ഗ്ലാസ്‌ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ നന്നായി വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അറിയാവുന്ന സകല ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ചു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തോരം കഴിച്ചാലും ഒരുപാട് തടിവെക്കാത്ത ശരീരവും പരീക്ഷക്ക് പഠിക്കാതെ ജയിക്കാനുള്ള കഴിവും മാത്രമേ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ നിന്നോട് ആവശ്യപെട്ടിട്ടുള്ളു ഇപ്പോൾ ദേ ഒന്നുകൂടി ആവശ്യപ്പെടുവാ ആ കടുവയുടെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ 🌺🌺🌺 ” സിദ്ധു… മോനെ ” “എന്താ അമ്മേ ” ” അമ്മ ഇപ്പോൾ വന്നത് ഒരു പ്രധാന പെട്ട കാര്യം പറയാനാ….. വേറൊന്നുമല്ല വേണി മോളുടെ കാര്യമാ അവളെ നീയായിട്ട് ഇനി വിഷമിപ്പിക്കരുത് പാവമാ ആ കുട്ടി.. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് മോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന് വന്നത്.. പൊരുത്തപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സമയം വേണമെന്നും അറിയാം എങ്കിലും നിസ്സാര കാര്യത്തിന് ദേഷ്യപെടുകയോ അവളെ വേദനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ” “ഞാൻ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രേശ്നത്തിനും പോവില്ല അമ്മേ ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനെങ്കിലും വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ react ചെയ്‌തെന്ന് വരും.. എങ്കിലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ”

“മ്മ് അത് മതി… ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിന്റെ അപ്പച്ചിയുടെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം മനസിലാക്കി തന്നത് അവളാ.. ശീതൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയല്ലേ അവൾക്കാഗ്രഹിച്ച ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായതും അവൾ കാരണമാ അതൊന്നും മോൻ മറക്കരുത് ” “ഇല്ലാ അമ്മേ ഞാൻ ആയിട്ട് അവളെ വേദനിപ്പിക്കില്ല ” “അത് കേട്ടാൽ മതി അമ്മക്ക് ” 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 റൂമിൽ വന്നതും ഞാൻ പുറത്ത് നിന്ന് അകത്തേക്ക് തല ഇട്ട് എത്തിനോക്കി ഭാഗ്യം ആരുമില്ല ചാടി അകത്ത് കേറി അങ്ങേരോടുള്ള revenge ന് നേരെ വാതിലടച്ചു കുറ്റിയിട്ട് കേറി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാലോ ഇന്ന് പുറത്ത് കിടക്കട്ടെ അല്ലേൽ വേണ്ടാ ചിലപ്പോൾ വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് അകത്ത് കയറി വന്നാൽ എന്റെ ആരോഗ്യത്തിനു അത് ഹാനികരം ആയി മാറും ഓരോന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു ഞാൻ റൂം മുഴുവനും കണ്ണോടിച്ചു പകൽ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇടക്ക് വെച്ച് ആ ചെറ്റ വന്നതുകൊണ്ടാ മ്മ് കൊള്ളാം നല്ല റൂം എനിക്ക് ഓടിനടന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ട് പക്ഷെ കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ സാരവില്ല അതിന് പകരമായി കടുവയുടെ മുതുകത്ത് ചവിട്ടു നാടകം കളിക്കാം ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു നിന്നപ്പോഴാണ് പിന്നിലൊരു കാൽപ്പെരുമാറ്റം തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ തന്നെ എനിക്ക് മനസിലായി അതാരാണെന്ന്..

ജ്ഞാനദൃഷ്ടി ഒന്നുമല്ല ഞാൻ കണ്ണാടിയിലൂടെ കണ്ട് 😁😁 വന്നതും വാതിലടയുന്നതും ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഈശ്വരാ വാതിലടക്കാതെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ്‌ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുവൊന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു “വേണി എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം ” “എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട ” ഇത്തിരി കലിപ്പ് ഇട്ട് നിക്കാം എന്നോട് പറഞ്ഞതൊന്നും അത്ര വേഗം ഞാൻ മറക്കില്ല “സംസാരിക്കേണ്ട… ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി ” “വേണ്ടാ എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല.. ഒന്നും കേൾക്കുകയും വേണ്ടാ ” “വേണി പ്ലീസ് ” “വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ” കയ്യുയർത്തി വേണി തടഞ്ഞതും പിന്നെ സിദ്ധു ഒന്നും പറയാൻ മുതിർന്നില്ല കട്ടിലിന്റെ ഒരു മൂലക്ക് അവൾ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു കട്ടിലിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി കിടന്ന സോഫയിൽ സിദ്ധുവും ഇരുന്നു ഇടക്കിടക്ക് സിദ്ധുവിന്റെ നോട്ടം അവളിലേക്ക് പാറി വീണുകൊണ്ടിരുന്നു അതറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവളത് പാടെ അവഗണിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടി അവളോട് സംസാരിക്കാൻ ആയി സിദ്ധു തീരുമാനിച്ചു “വേണി…. എനിക്ക് സംസാരിക്കണം ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല ” “ഇതെന്തൊരു ശല്യവാ ദൈവമേ എനിക്ക് ഒന്നും കേൾക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടത് തന്നെ ധാരാളം.. ഞാൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് പോലും എന്നെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളു… അന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസിലുണ്ട് ” അവസാന വാചകം പറഞ്ഞപ്പോൾ അറിയാതെയെങ്കിലും അവളുടെ ശബ്ദമിടറിയിരുന്നു

“വേണി പ്ലീസ്… അന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞതൊന്നും ഞാൻ… ഞാൻ മനസ്സിൽ തട്ടി പറഞ്ഞതല്ല.. അന്ന് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട എന്ന് ഒക്കെ നീ പറഞ്ഞപ്പോൾ.. അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് വന്ന ദേഷ്യത്തിന് പറഞ്ഞുപോയതാ അതല്ലാതെ I really don’t mean it” “സർ പ്ലീസ്…. കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഉള്ളതെ പുറത്തേക്കും വരൂ.. സാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെയാ അന്ന് സാർ പറഞ്ഞത്.. ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ അറിയാതെ അത് പുറത്തേക്ക് വന്നെന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് സാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല.. അന്ന് സാർ പറഞ്ഞതൊക്കെ സാറിന് പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും എനിക്ക് പറ്റില്ല… അത്രക്കും ആ വാക്കുകൾ എന്നെ നോവിച്ചിട്ടുണ്ട് ” “വേണി പ്ലീസ് അന്ന് കഴിച്ചതിന്റെ എഫക്റ്റിൽ നീ പറഞ്ഞതും കൂടിയായപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ പുറത്തേക്ക് വന്നതാ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഞാൻ… ” “ഞാൻ സമ്മതിച്ചു… അറിയാതെ പുറത്തേക്ക് വന്നതാ.. പക്ഷെ സാർ അന്ന് പറഞ്ഞതോർമ ഉണ്ടോ?? ‘ഞാൻ മദ്യപിച്ചിട്ട് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു നിന്നെ അറിയാതെ ചുംബിച്ചതാണെന്ന് പക്ഷെ നിനക്കെന്നെ തടയാമായിരുന്നു പക്ഷെ നീ നിന്ന് തന്നതല്ലെന്ന്..

‘ ഓർമയുണ്ടോ അത് എത്രയോ ദിവസം aa വാക്കുകൾ എന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുവോ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ചെയ്തത് ആണെന്ന് ഈ ഞാനും അന്ന് അതേ അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നില്ലേ അതെന്തേ ഓർക്കത്തെ എന്നിട്ടെന്താ പറഞ്ഞെ ആദ്യം നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആദർവേട്ടനുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചു അതിൽനിന്നും തന്നെ എന്റെ character മനസിലായെന്ന് ‘ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപെട്ട ആളുടെ നാവിൽനിന്നു തന്നെ ഇത് കേൾക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തെ എന്റെ അവസ്ഥയോ എത്രത്തോളം ഞാൻ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ആ വാക്കുകൾ എന്നെ എത്രത്തോളം വേദനിപ്പിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നോ ” “വേണി പ്ലീസ്.. പറഞ്ഞുപോയതെല്ലാം തെറ്റാ അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയെങ്കിലും നീ ക്ഷമിക്കണം ” “ഇതെല്ലാം സാറിന്റെ മനസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാ… പക്ഷെ ആദർവേട്ടനുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചതും അന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടു പോയതും ശീതളിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതിലെല്ലാം സാറിന് കുറ്റബോധം തോന്നി അതല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ഷമാപണത്തിന് പിന്നിൽ.. ഇനി ഞാൻ ക്ഷമിക്കാത്തത് കാരണം സാറിന്റെ മനസമാധാനം നഷ്ടപെടുത്തണ്ട ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു പോരെ ”

അത്രയും പറഞ്ഞു സിദ്ധുവിനെ നോക്കുക കൂടി ചെയ്യാതെ പില്ലോയും എടുത്ത് വേണി സെറ്റിയിൽ പോയി കിടന്നു കട്ടിൽ കിടക്കാൻ സിദ്ധു നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും അവളതിനെ ചെവികൊണ്ടില്ല ഒരുപാട് നേരം അവള് പറഞ്ഞതെല്ലാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സിദ്ധു വേണിയെ നോക്കി കിടന്നു പതിയെ അവനും മയക്കത്തിലേക്ക് വീണു 🌺🌺🌺🌺🌺 “കിച്ചേട്ടാ ” ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിന്ന കിച്ചുവിന്റെ തോളിൽ താടിവെച്ചുകൊണ്ട് ശീതൾ വിളിച്ചു “എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ … സിദ്ധു ഏട്ടന്റെയും വേണിയുടെയും കാര്യമാണോ ” “മ്മ് അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വേറെന്താ ആലോചിക്കാൻ ഉള്ളത് .. നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അവർ രണ്ടുപേരും ” “ഇന്നവർക്ക് ഇന്നയാൾ എന്ന് നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നതല്ലേ കിച്ചേട്ടാ അവർ തമ്മിൽ ഒന്നിക്കാനാവും ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം ” “എങ്കിലും നമ്മൾ കാരണമല്ലേ മനസുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം അല്ലാഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നത്” “അവിടെ നമുക്ക് തെറ്റി ” “മ്മ് അതെന്തേ ” “അവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാ ” “എന്റെ ശീതു നീ ഇതെന്തറിഞ്ഞിട്ടാ പറയുന്നേ .. ” “They are in love ” “കണ്ടാലേ കടിച്ചു കീറാൻ നിക്കുന്നവരാ അവർ രണ്ടും.. ആ അവരാണോ ..?? Its impossible ” “അവർ ഇഷ്ടത്തിലാണെന്നല്ലേ കിച്ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞൊള്ളു പക്ഷെ അത് അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല …

വേണിയുടെ ഉള്ളിൽ സിദ്ധു ഏട്ടൻ ഉണ്ടെന്ന് അഥീനയാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ അച്ചു ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊരു കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ എനിക്കറിയാം വേണിയുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രേം അല്ല സിദ്ധു ഏട്ടന്റെ ഉള്ളിൽ വേണിയും ഉണ്ട് ” “എന്നിട്ട് നീ എന്തെ പറഞ്ഞില്ല … എന്താ അങ്ങനെ തോന്നാൻ ??” “ഞാൻ വന്ന അന്ന് മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മിണ്ടുമ്പോൾ സിദ്ധു ഏട്ടനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതെനിക്ക് വേഗം മനസിലായത് എന്നിലും അതേ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാ .. അന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോന്നതിനു ശേഷം ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രേം അധികാരത്തോടെ വിളിച്ച കിച്ചേട്ടാ എന്നുള്ള വിളി വേണിയിൽ നിന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്രയേറെ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മിണ്ടുന്ന ഓരോ നിമിഷവും എന്നിൽ നിന്ന് കിച്ചേട്ടൻ കൂടുതൽ അകലുകയും വേണിയോട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി കിച്ചേട്ടൻ ഇല്ലാതെ ഒട്ടും പറ്റില്ല എന്റെ ശ്വാസം പോലും നിലച്ചുപോവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയത് നിങ്ങളുടെ വിവാഹ കാര്യം തീരുമാനിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതലാ അതുവരെ അമ്മയെ പേടിച്ചു ഒന്നും ആരെയും അറിയിക്കാതെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചതാ

പക്ഷെ അന്ന് ആദിയേട്ടന്റെ വിവാഹ തലേന്ന് എല്ലാം കൂടി ഭ്രാന്ത്‌ പിടിക്കുമെന്ന് തോന്നിപോയി എനിക്ക് കിച്ചേട്ടനെ നഷ്ടപെടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഞാൻ സ്വയം ഇല്ലാതാവുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അന്ന് ഒരു നിമിഷം തോന്നിയ aa ചിന്തയിൽ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴാണ് വേണിയും അച്ചുവും എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് കൊണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞേനെ … ചെറുപ്പത്തിൽ പോലും അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും എല്ലാം സ്നേഹം നഷ്ടപെട്ടതാ എനിക്ക് ആ സ്നേഹം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കിച്ചേട്ടൻ തന്നപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഞാൻ അടുത്തുപോയി അമ്മയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉള്ളുകൊണ്ട് ഞാൻ നീറി നീറി കഴിയുവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ അന്ന് വേണി എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞതും … അവൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കിച്ചേട്ടന്റെ താലിയും അണിഞ്ഞു എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ആ അവൾക്ക് വേണ്ടി അത്രയുമെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ എന്നെ ഞാനും ഓർത്തൊള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ ആരെയും ഒന്നും അറിയിക്കാത്തത് ” “അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ അതൊക്കെ വിട് നിനക്ക് ഞാൻ തന്ന promise ഓർമ്മയുണ്ടോ ?? എന്നെ കെട്ടിയാൽ ബോണസ് ആയിട്ട് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൂടെ കിട്ടും എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇനി അതോർത്ത് മോൾ വിഷമിക്കണ്ട ” ഓരോന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു സെന്റി അടിച്ച ശീതളിന്റെ മൂഡ് മാറ്റാൻ അഥർവ് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ചു ഒരിക്കലും കൈവിടില്ലെന്ന ഉറപ്പോടെ

🌺🌺🌺🌺🌺 സൂര്യ രശ്മികൾ കണ്ണിലേക്ക് പതിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് വേണി പതിയെ കണ്ണ് തുറന്നത് ആ ജനൽ പൂട്ടിയിരുന്നതാണല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞു കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത് പില്ലോയും കെട്ടിപിടിച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സിദ്ധുവിനെയാണ് പെട്ടെന്നാണ് അവൾക്ക് സ്വബോധം വന്നത് അവൾ ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു അവസാനം നോട്ടം ചെന്ന് പതിച്ചത് നിഷ്കളങ്കമായി ഉറങ്ങുന്ന സിദ്ധുവിൽ തന്നെയായിരുന്നു വേണി പതിയെ നടന്നു അവന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു “ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു …. ഇന്നലെ മാപ്പ് ചോദിച്ചതൊക്കെ ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ തട്ടി തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നെ കുറെ വിഷമിപ്പിച്ചതല്ലേ പകരത്തിനു പകരം തന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ അതുകൊണ്ടാ ” ആരോടെന്നില്ലാതെ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സിദ്ധുവിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു അവൾ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിലേക്ക് പോയി നിന്നു അന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഈ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന താലിയും നെറ്റിയിലെ സിന്ദൂരവും ഇതായിരിക്കും അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്റെ കയ്യിൽ വന്നു ചേർന്നതാ ഇത് … പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് എന്റെ ജീവന്റെ വിലയുണ്ട് ഈ താലി എന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റരുതേ കുഞ്ഞിഷ്ണ……. തുടരും…….

സിദ്ധവേണി: ഭാഗം 38

