എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 21

എഴുത്തുകാരി: Christi

കണ്ടവരുടെ കയ്യീന്ന് അടി വാനിച്ച് കൂട്ടാണ്ട്‌ നിനക്കാ തിരുവായ തുറന്നൊന്ന് മൊഴിഞ്ഞൂടെ ദേവീ. മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ചതും അമൻ കടുപ്പിച്ച് ചോദിച്ചു. ഒച്ച ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അവൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ശബ്ദം അവൾക്ക് കിട്ടണില്ല. സങ്കടം തേട്ടി തേട്ടി വരാ. നി…. നി…നി ..ക്കി.. മുഴുവിപിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ അമൻ അവളെ വാരിപ്പുണർന്നു. നിന്നെണ്ടല്ലോ പെണ്ണെ. അവളെ ഒന്നുകൂടി തന്നിലേക്ക് ചേർത്തവൻ ആർദ്രമായി കാതോരം ശകാരിച്ചു. ദേവീ… അവന്റെ വിളിയിൽ അവൾ മുഖം ഒന്നുകൂടെ നെഞ്ചിൽ മറച്ചു.

അമന്റെ നെഞ്ച് നനഞ്ഞു കുതിരാണ്. അവൾ ഒന്ന് ശാന്തമാകാൻ അമൻ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു. പെണ്ണ് ഈയടുത്തൊന്നും നിർത്തുന്ന ലക്ഷണമില്ല. നിമിഷങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും കണ്ണീർചാലിൻറെ വീതി കൂടികൊണ്ടിരിക്കാ. മീരെ….ച്ചി എന്നോ..ട് ഒരിക്കലും ക്ഷ..മിക്കില്ല. ഒരുപാടു നേരത്തെ നിശബ്ദതയ്ക്കു ഒടുവിൽ അവൾ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി പറഞ്ഞു. ഡോ നോക്ക്.. അമൻ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം എടുത്തതിനുശേഷം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇതിൽ തൻറെ തെറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ എല്ലാം പറയേണ്ടതായിരുന്നു.പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോന്ന്‌ ചിന്തിച്ചതിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റോ?

ന്നാ…..ലും ഒരു എന്നാലുമില്ല. മീരയോട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാം. she definitely will understand എല്ലാവർക്കും വെറുപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നോട് അവൾ ചെറുതായി തല ഉയർത്തി പറഞ്ഞു. ഇനിയും എണ്ണി പറക്കികൊണ്ട് നിന്ന എൻറെ കയ്യീന്ന് വാനിക്കും നീ. ഇത് കേട്ടതോടെ പിന്നെയും അവന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി ഷട്ടർ തുറന്നു. എല്ലാവരോടും ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളാം എല്ലാം. പോരേ.. നീയീ കരച്ചിൽ ഒന്ന് നിർത്ത് ദേവീ. അതോടെ വിതുമ്പൽ ഒന്നുകൂടി ഇരട്ടിച്ചു. സാരല്ല്യടോ . എല്ലാം പതിയെ ശെരി ആകും. താനിങ്ങനെ വിഷമിക്കല്ലേ. മണിക്കൂറുകൾ തകർത്തു ചെയ്തതിനുശേഷം മഴ ചെറുതായിട്ടൊന്നു തോർന്നു. കാറുമാറി മാനം തെളിഞ്ഞു. മാറിയോ സങ്കടൊക്ക്കേ… മ് മ് മ്.. വിശക്കുന്നില്ലേ? ഹ് ..മ് …ന് വേണംന്നാണോ? വേണ്ടാന്നാണോ?. അവൻ അവളെ നീക്കി നിർത്തി ചോദിച്ചു. വേണ്ട … അതെന്താ വേണ്ടാതെ?

അമൻ കടുപ്പിച്ച് ചോദിച്ചു. നി…ക്കി വി..ശപ്പില്ല. അത് സാരമില്ല. വാ നമ്മുക്ക് പോയി എന്തങ്കിലും കഴിക്കാം. നി..ക്കി വേ….ണ്ട വിതുമ്പിയാണ് പറച്ചില്‌. .അമൻ അവളെയൊന്ന് ഉഴിഞ്ഞു നോക്കി. Devika don’t make me lose my temper. മര്യാദയ്ക്ക് മിണ്ടാതെ നടന്നോ അങ്ങോട്ട്. പിന്നെ അവൻറെ പിന്നാലെ പതിയെ ചെന്നു. ഗോവണി പടികൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ പാദസരം കിലുക്കം നിലച്ചു. അവസാന പടിമേ പരുങ്ങി നിൽക്കാ ആള്. മയതിൽ പറഞ്ഞിട്ട്‌ കാര്യമില്ല. മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ വശവുമില്ല. അമൻ അവളെ നന്നായി ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ച് നോക്കി. പിന്നെ വീണ്ടും മടിച്ചു നടന്നു. അവൾക്ക് പേടിയാണെന്ന് അവനറിയാം. പക്ഷേ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല.

ഇവരെ കണ്ടതും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ലേഖ എഴുന്നേറ്റ് പോയി. എല്ലാരുടെയും മനസ്സിലെ ഈർശ മുഖത്ത് കാണാം. ഓഫീസിൽ പോയവരും മീരയും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പലരുടെയും കണ്ണുകൾ കലങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മടെ കൊച്ചിന്റെ അത്രയൊന്നും ഇല്ലാട്ടോ. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ദേവിക ഒരിക്കൽ പോലും തല ഉയർത്തിയില്ല. അമൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു കൂസലില്ലാതെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പോരാത്തതിന് അവളുടെ പ്ലേറ്റിക്ക് ഓരോന്ന് വാരി കോരി വിളമ്പുന്നുമുണ്ട്. എല്ലാവരും കഴിച്ച്‌ എഴുന്നേറ്റു. ദേവികയുടെ മാത്രം വിളംബിയതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കിയുണ്ട്. ഒരു വറ്റ് പോലും തൊണ്ടേന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ല. മതിയാക്കാനും പറ്റില്ല. തൊട്ടപ്പുറത്തു അവൻ നോക്കികൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ വീണ്ടും സങ്കടം വന്നു തുടങ്ങി.

അവനെ പേടിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കുറച്ച് കഴിച്ചൂന്ന് വരുത്തി. അവൻറെ മുഖത്തേക്ക് ദയനീയമായി നോക്കി. ഇത് മുഴുവനും കഴിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേൽക്കാന്ന് നീ വിചാരിക്കേണ്ട. കരയാൻ നിന്നാലുണ്ടല്ലോ! ദേവികേ നീ എൻറെ കയ്യിന്ന് വാനിക്കും. ഇപ്പൊ ചെറുതായി കാർമേഘങ്ങളെല്ലാം ഇരുണ്ടു കൂടി. എന്നാലും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. പകുതി ആയപ്പൊ അവളുടെ മുഖഭാവം കണ്ട് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു മതീന്ന്. ദേവിയ്ക്‌ തിരിച്ച് അവളുടെ മുറിയിൽ പോണമെന്നുണ്ട്. ആരോട് പറയാൻ. റൂമിലെത്തിയതും അവനെ നോക്കാതെ കട്ടിലിൽ പോയി കണ്ണടച്ചു കിടന്നു. നെഞ്ച് കിടന്ന് നീറി പുകയാ. മീരയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം. അമൻ ലാപ്പിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇടക്കയ്ക്ക്‌ ആരൊക്കെയോ ഫോൺ വിളിച്ചു ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട്. **** Hello Stephan ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി.

ഫോർമാലിറ്റീസെല്ലാം കഴിയാറായോ.? I don’t want to hear any excuses. നാളെ തന്നെ എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കണം. ഫോൺ കട്ടാക്കിയത് ശേഷം അമൻ ദേവികയെ നോക്കി. അവൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നവനറിയാം. മനസ്സ് പാകപ്പെടുത്താൻ അവൾക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടിവരും.ഇപ്പോ മനസ്സിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ഭാരം ഒഴിച്ചപോലെ. അവളാ കട്ടിലില് കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത് തന്നെ വല്ലാത്തൊരു ആത്മനിർവൃതിയാണ്. ഈ നിമിഷം എത്രയോ നാൾ സ്വപ്നം കണ്ടതാ. ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മീറ്റിംഗാണ് . പക്ഷേ ഇതിനെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോയ സമാധാനം കിട്ടോ. അവൻ വർക്ക്‌ കഴിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ആള് നല്ല ഉറക്കമാണ്. കവിൾ മൊത്തം ചുമന്നിട്ടുണ്ട്. കട്ടിൽ മൊത്തം തപ്പിയിട്ട് അവളെ കിട്ടാഞ്ഞാപ്പോഴാണ് അമൻ രാവിലെ കണ്ണ് തുറന്നത്. ഒരല്പം ദേഷ്യവും നിരാശയോകെ തോന്നി. ആദ്യം തന്നെ ഇവളുടെയീ ഓടിപ്പോക്ക്‌ നിർതിക്കണം .

അമൻ മനസ്സിൽ കുറിച്ചുവച്ചു. റൂമിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ. താഴെ ബഹളം . വെറുതെ പോയി നോക്കിയതാണ്. അവിടെ എത്തി അവളെ കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നെഞ്ചിൽ ആരോ കത്തി കുത്തിയിറക്കുന്ന പോലെ തോന്നി. പെണ്ണിൻറെ മുഖമെല്ലാം വിളറിയിരിക്കാ. എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചുണ്ടുകൾ മാത്രം കിടന്ന് വിറയ്ക്കാ. അവൻ കൂടി ഒച്ചവെച്ചാ പെണ്ണ് പേടിച്ചു ഇല്ലാതായിപ്പോവും. സ്വയം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചു എന്ന് അവനു തന്നെ അറിയില്ല. ഇപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോൾ സമ നിലതെറ്റി പോകാ.

***** വാതിലിൽ ആരോ മുട്ടി. അമൻ ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്നു. രവിയേട്ടൻ ആണ്. വർമ്മ തമ്പുരാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. രവിയേട്ടൻ ചെന്നോളൂ. ഞാൻ എത്തിയേക്കാം. അവളെ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കി. നല്ല മയക്കാ. കവിളിൽ ചെറുതായൊന്ന് തലോടി. പുറത്തുനിന്ന് വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ടാണ് പോയത്. വർമ്മ സാർ ഇപ്പോഴേ ക്കും A to Z അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അക്കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അവൻ സ്വന്തം തന്തയെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെയായി. വർമ്മസർ ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞില്ല . അതുതന്നെ അതിശയമാണ്.അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലതതാണ്. ** ഹാളിൽ തന്നെ എല്ലാരും ഹാജരാണ്. എന്തൊക്കെയോ പിറു പിറുക്കുന്നുണ്ട്. അമൻ കയറി ചെന്നതും ശേഖരൻ ചെകിടകുറ്റി നോക്കിയൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു.

ഇത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ വേലക്കാരിയായി കൊണ്ടുവന്നു നിർത്തിയതിനും അത് എല്ലാരോടും മറച്ചുവെച്ചതിനും. നിൻറെ കല്യാണക്കാര്യം തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കി എന്നറിഞ്ഞിട്ടു കൂടി നീ മിണ്ടാതിരുന്നു. മറ്റൊരു പെൺകൊച്ചിന്റെ മനസ്സ് കൂടി വേദനിച്ചു നീ കാരണം. എങ്ങനെ കഴിയുന്നു നിന്നെക്കൊണ്ട്. നിനക്ക് കണ്ണീചോരയുണ്ടോ. എൻറെ സുഭദ്ര ഇതൊന്നും കാണാൻ ഇല്ലാഞ്ഞത് നന്നായി. മതി. എന്റെ അമ്മ ഇല്ലാതാവണമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്നും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. അമൻ.. ഒച്ച വെക്കണ്ട വർമ്മ സാറേ. നിങ്ങളെപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. എൻറെ ഭാഗം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ പോണില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല………..തുടരും…….

എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 20

മുഴുവൻ പാർട്ടുകളും വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…