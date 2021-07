എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 22

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: Christi

ഒച്ച വെക്കണ്ട വർമ്മ സാറേ. നിങ്ങളെപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. എൻറെ ഭാഗം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ പോണില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല. അമൻ കത്തി ജ്വലിച്ചു. എന്താ കുട്ടിയീ പറയണത്. അച്ഛനോടാ സംസാരിക്കുന്നേന്ന് ഓർമ്മവേണം. തെറ്റ് നിൻറെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാ കൂടുതൽ. ഒരു വാക്ക് നിനക്ക് പറയായിരുന്നു. അപ്പച്ചി നീരുവന്ന കാലുകൾ നിലത്തുകുത്തി എഴുന്നേറ്റു നിന്നു. സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചു. ഞാനും സ്വയം ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേന്ന് വച്ചാ അത് ആലോചിക്കാ.

ഏട്ടത്തി തന്നെ ഒരു തീരുമാനം പറ. രാജേന്ദ്രനാണ്. എൻറെ അഭിപ്രായത്തിൽ അടുത്ത മുഹൂർത്തതിൽ കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് ചെറിയൊരു ചടങ്ങ് നടത്താം. എന്താ ശേഖരാ നിൻറെ അഭിപ്രായം. ശേഖരൻ കനത്തിൽ ഒന്ന് മൂളി മുറിയിലേക്ക് പോയി. അയാളുടെ മുഖത്ത് ഭാവഭേദം ഒന്നുംതന്നെയില്ല . പക്ഷേ കണ്ണുകൾ മനസ്സിൻറെ തളർച്ചയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമന് യോജിപ്പ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എതിർക്കാൻ നിന്നില്ല.അച്ഛൻറെ പിന്നാലെ അവനും മുകളിലേക്ക് പോയി. എല്ലാവർക്കും സമ്മതം. ലേഖയുടെയും ചന്ദ്രനെയും മുഖത്ത് അത്ര തെളിച്ചമില്ല. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയാനും നിന്നില്ല. തറവാട്ടിലെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവിക യോട് സഹതാപം തോന്നി. ശേഖരൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരോടും വിശദീകരിച്ചത്.

***** മുഷ്ടി ചുരുട്ടി യും നിവൃത്തിയും അമൻ ദേഷ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഏത് നിമിഷവും പൊട്ടി തെറിക്കുമെന്നാ സ്ഥിതിയിലാ.അച്ഛൻറെ കണ്ണിലെ തളർച്ച അവനെ ഒന്നുകൂടെ പിടിച്ച് കുലുക്കി. എന്തെങ്കിലും തച്ചുടയ്ക്കാൻ കൈ തരിക്കുന്നു. മുറിക്കകത്തു കയറി കതക് വലിച്ചടച്ചു. കൃഷ്ണാ….. ശബ്ദം കേട്ടു ദേവിക ഞെട്ടി എണീറ്റു . അവളുടെ രണ്ട് ഉണ്ടകണ്ണും തള്ളി നിൽപ്പുണ്ട്. അമൻ അവളെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുൻപിൽ പോയിരുന്നു. കാര്യമായി എന്തൊക്കെയോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ്.അവൻറെ ഇരിപ്പ് കണ്ടാൽ അറിയാം അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്ന്.

അതിപ്പോ കുത്തി പൊട്ടിക്കുലോ. കുറച്ചുനേരം ഒന്നുമറിയാത്തപോലെ ജനൽവഴി പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു. ദേഹം ഒട്ടുന്ന പോലെ. ഇന്നലെ രാവിലെ കുളിച്ചതാണ്. ആകെമൊത്തം അസ്വസ്ഥത. റൂമിൽ പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറയാൻ അവനെ നോക്കി. കടന്നൽ കുത്തിയ പോലെയുണ്ട് മുഖം. ചെകുത്താനിത് എന്തുപറ്റി . ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതുവരെ കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. പേടിച്ച് നിൽക്കാതെ ചോദിക്ക്. ഉള്ളിൽനിന്ന് ആത്മ. പേടിയൊന്നുമില്ല. ചോദിക്കാൻ ഒരു മടി. വെറുതെ വല്ലവരുടെയും വായേ ഇരിക്കുന്നത് എന്തിനാ കേൾക്കാൻ പോണേ. കുറച്ച് ആയപ്പോൾ കയ്യില് ഞെട്ടു പൊട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അല്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പതിയെ വളരെ പതിയെ ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വാതിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു.

എങ്ങോട്ടാ? കേൾക്കേണ്ട താമസം കാലുകൾ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടു. റൂമിയ്ക്ക്. എന്തിനാ? കുളിക്കണം . Okay ഗുരുവായൂരപ്പൻ കാത്തു. ഒന്നു നിന്നെ. പാഞ്ഞ് വാതിൽക്കൽ എത്തിയതും അടുത്ത വിളി. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് എത്തിയേക്കണം. മമ മ് എന്ത് മമ മ്? വന്നോളാം. പിന്നെ ഒരു നിമിഷം കൂടി അവിടെ നിന്നില്ല . ഒരു മണിക്കൂറിൽ വന്നേക്കണം പോലും ഇതെന്താ ജയിലോ. ഒളിച്ചും പാത്തുമാണ് റൂം വരെ എത്തിയത്. അകത്തു കയറി കതക് അടച്ചപ്പോഴാണ് ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയേ. നന്നായി ഒന്ന് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ഭാരം എടുത്തുകളഞ്ഞ പോലെ . എല്ലാവരെയും ഒന്നു പോയി കണ്ടു മാപ്പ് പറയണമെന്നുണ്ട്.

പക്ഷേ അതിന് ധൈര്യം എന്നൊരു സാധനം വേണം. അത് പണ്ടേ ഇല്ലല്ലോ. ഒരുപാട് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നിമിഷത്തിന്. ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ഒന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ലയെന്ന്. നെഞ്ച് വീണ്ടും നീറി പുകയാൻ തുടങ്ങി. മീരെച്ചിയോടെങ്കിലും എല്ലാം തുറന്നു പറയണം. ഇല്ലേൽ ഈ ജന്മം സമാധാനം കിട്ടില്ല. ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആരോ വാതിലിൽ മുട്ടിയത്. അവളുടെ കയ്യും കാലും വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ആരായിരിക്കും. വല്ലാതെ പേടി തോന്നുന്നു. തനിയെ നിർത്തുമെന്ന് കരുതി മിണ്ടാതെ പതുങ്ങിയിരുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും മുട്ടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുവിധത്തിൽ ഈശ്വരന്മാരെ വിളിച്ച് വാതിൽ പോയി തുറന്നു.

ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മുഖം. കുറ്റബോധം കൊണ്ട് തലയുയർത്തി നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വേദന. നെഞ്ചിൽ കൂടംകൊണ്ട് അടിക്കുന്നപോലെ. നനഞ്ഞ നേത്രങ്ങൾ നീറ്റലിൽ തുറന്നു പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു അടി. അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാതെ കൊല്ലുന്ന മൂർച്ചയേറിയ ശാപവാക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ മുൻപിൽ നിന്നെയാൾ ശ്വാസം മുട്ടിക്കും വിധം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു. നിനക്ക് എന്നോടെങ്കിലും പറയാമായിരുന്നില്ലേ കൊച്ചെ. മീര പരിഭവത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആ വാക്കുകളിൽ ദേവിക പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയി. നീ എന്നാത്തിനാ വിഷമിക്കുന്നേ. നിൻറെ ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഇനിയാ കണ്ണുതുടച്ചേ ദേവൂട്ടി. ഒന്ന് ശകാരിച്ചെങ്കിൽ ഇത്രയും സങ്കടം വരില്ല . ഇതിപ്പോ ഇല്ലാതായിപ്പോയി.

അമ്മാവൻ എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നും ആരുടേയും തെറ്റല്ല. മീരയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്തോറും മിഴികൾ നിറയാണ്. എന്നെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാണ് കരയുന്നതെങ്കിൽ കേട്ടോളൂ. എനിക്കിപ്പോ വിഷമമില്ല. കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തകർന്നുപോയി. ഉള്ളിൽ നേരിയ നോവുണ്ട്. പക്ഷേ കാലം മാച്ചോളും. വേഗം മുഖം തുടച്ചേ…. എന്നിട്ട് ഉഷാറായേ അങ്ങോട്ട്. ഒരിക്കലും ഇതുപോലൊരു പ്രതികരണം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. തളർന്നു പോയി. തുടയ്ക്കും തോറും മിഴികൾ നിറയെയാണ്. ദേവിക ഒന്ന് ശാന്തമായപ്പോൾ മീര പിടിച്ച് വലിച്ച് പുറത്തേക്കിറക്കി. എല്ലാവരുടെയും അടുത്തുനിന്ന് വെറുപ്പാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ അകൽച്ച കാണിച്ചില്ല. അവർക്കും കാര്യങ്ങൾ ദഹിക്കാത്തതിന്റെ പ്രയാസമുണ്ട് .

അപ്പച്ചി ചേർത്തുപിടിച്ച് തലയിൽ തലോടി. ലേഖ മാത്രം മുഖം കൊടുത്തില്ല. കണ്ടപ്പോൾ സങ്കടമായി. മീര ചേച്ചി സാരമില്ലാന്ന് കണ്ണുചിമ്മി കാണിച്ചു. തങ്കം എന്ത് പറയും എന്നൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ചെറുതായി ശകാരിച്ചു എന്നല്ലാതെ വേറെയൊന്നും അവിടെയും ഉണ്ടായില്ല. ദേവികയ്ക്ക് അതിശയം തോന്നി. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെ. എല്ലാരോടും അമ്മാവൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു ദേവൂനെ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേന്ന്. ദേവൂൻറെ പകപ്പ് കണ്ട് മീര പറഞ്ഞു. അച്ഛനെ പോയി കാണണം എന്നുണ്ട്. നന്ദി പറയണം. എല്ലാം മറച്ചു വെച്ചതിന് മാപ്പും അപേക്ഷിക്കണം. ആരും ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു റൂമിൽ ഇരിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോയില്ല.

പിന്നെ കുറച്ചു നേരം അമ്മൂട്ടിയെ കളിപ്പിച്ചു. മനസ്സ് പൂർണമായും ശാന്തം. ഇപ്പോഴും ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇടയ്ക്ക് കൈത്തണ്ടയിൽ ചെറുതായി നുള്ളി നോക്കി. അത്താഴം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മ വന്നത്‌. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എത്തിയേക്കണം. തൊണ്ടയിൽ ഉമിനീര് തടഞ്ഞു. ചെകുത്താനീന്ന് കാതോണെ കണ്ണാ… കഴിക്കാൻ നടക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ കാലാവസ്ഥ മാറുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ അവനെ കാണാതായപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം. കടന്നു വന്നപ്പോൾ ചെറുതായൊന്നു ചിരിച്ചുയെന്നല്ലാതെ അച്ഛൻ മൗനമാണ്. ആ മനസ്സിൽ എന്തോ വിഷമമുള്ള പോലെ. മുഖത്ത് പതിവില്ലാത്ത ബലം പിടിത്തം. പാതി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അമനെ കാണുന്നില്ല. മെല്ലെ നെടുവീർപ്പിട്ടു നിവർന്നിരുന്നു. സന്തോഷംകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ വയ്യ.

എന്നാൽ ആ സന്തോഷത്തിന് അൽപ്പായുസ്സെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉള്ളം കൈ ചെറുതായി വിയർക്കുന്നുണ്ട്. ശ്വാസം വിലങ്ങി. കാലൊച്ച അടുത്തെത്തിയിട്ടും തലയുയർത്തി നോക്കാൻ നിന്നില്ല. അവൻറെ ചൂഴ്ന്നുള്ള നോട്ടം അറിയുന്നുണ്ട്. അടുത്താഴ്ച ഒരു മുഹൂർത്തം ഉണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിൽ താലികെട്ട്. എന്തെങ്കിലും റിസപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞു വേറൊരു ദിവസം നടത്താം. നിശബ്ദതയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ശേഖരൻ പറഞ്ഞു. അമൻ കേട്ട ഭാവം നടിച്ചില്ല. ദേവൂട്ടി ഈ ഒരാഴ്ച മീരയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കട്ടെ. മനസ്സൊന്ന് ശരിയായിക്കോളും. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു ചിരി പിടിവിട്ട് അവളുടെ ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞു. കണ്ണുകൾ പ്രകാശിച്ചു. അറിയാതെ അമനെ പാളിനോക്കി. അവൻറെ ചുവന്ന കണ്ണുകൾ കണ്ടതോടെ ചിരി താനെ മാഞ്ഞു.

എൻറെ ഭാര്യ എൻറെ ഒപ്പമാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. ഭാര്യണെന്ന വിചാരം നിനക്ക് എപ്പോ മൊതലാ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത്. 6 മാസം നിനക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അമൻ റെ മുഖം വലിഞ്ഞുമുറുകി. പിന്നെ മേരേജ് ഇൻറെ പേപ്പർ സ്റ്റീഫന്റെ കയ്യിന്ന് ഞാൻ വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് .താലി കെട്ടിയ ശേഷം അന്നുതന്നെ അതും നടത്താം. That’s none of your business. don’t interfere in my life. അമൻ വിഷം കലർന്ന വാക്കുകളിൽ ചീറ്റി . നിൻറെ കാര്യത്തിൽ അതിന് ആര് ഇടപെടുന്നു. ഞാൻ എൻറെ മോളുടെ കാര്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് . അമൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കലിപൂണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇതിവിടെ പതിവുള്ളതാ. അതിനാൽ ആരിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവമാറ്റം ഇല്ല. അവൾക്ക് അവനെ ഒന്നു പോയി ആശ്വസിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പിന്നാലെ ചെന്നാൽ ചെകുത്താൻ നമ്മളെ പിടിച്ചു തിന്നും………..തുടരും…….

എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 21

മുഴുവൻ പാർട്ടുകളും വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…