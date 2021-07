എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 23

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: Christi

ഭാര്യണെന്ന വിചാരം നിനക്ക് എപ്പോ മൊതലാ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസം നിനക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അമൻറെ മുഖം വലിഞ്ഞുമുറുകി. പിന്നെ മേരേജ് ഇൻറെ പേപ്പർ സ്റ്റീഫന്റെ കയ്യിന്ന് ഞാൻ വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് .താലി കെട്ടിയ ശേഷം അന്നുതന്നെ അതും നടത്താം. That’s none of your business. don’t interfere in my life. അമൻ വിഷം കലർന്ന വാക്കുകളിൽ ചീറ്റി . നിൻറെ കാര്യത്തിൽ അതിന് ആര് ഇടപെടുന്നു. ഞാൻ എൻറെ മോളുടെ കാര്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് . അമൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കലിപൂണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇതിവിടെ പതിവുള്ളതാ. അതിനാൽ ആരിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവമാറ്റം ഇല്ല. അവൾക്ക് അവനെ ഒന്നു പോയി ആശ്വസിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ട്.

പക്ഷേ പിന്നാലെ ചെന്നാൽ ചെകുത്താൻ നമ്മളെ പിടിച്ചു തിന്നും. അവൻ എഴുന്നേറ്റു പോയതോടെ വിശപ്പ് അണഞ്ഞു. മുറിയിൽ എത്തിയിട്ടും മനസ്സിന് ഇരുപ്പുറയ്ക്കുന്നില്ല. അതുതന്റെ നാഥന് വേണ്ടി തുടിക്കുകയാണ്. അന്നത്തിൻറെ മുന്പി ലാ ദേഷ്യം കാണിക്കോ. ഒരു എഴുന്നേറ്റ് പോക്ക് ചീത്ത പറയുമ്പോഴും അവളെ അലട്ടിയത് അവൻറെ കലങ്ങിയ കണ്ണാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദേഷ്യവും വെറുപ്പും മാത്രേ അതിൽ കാണാൻ കഴിയൂ .പക്ഷേ അതിൻറെ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ഏഴുവയസ്സുകാരന്റെ മനസ്സുണ്ട്. ഇപ്പോഴും വേട്ടയാടുന്ന ഓർമ്മകളുണ്ട്. അവൾ കണ്ടത് പരിഭവമായിരുന്നു. വഞ്ചനയുടെ വിഷം ചാലിച്ചു ജ്വലിക്കുന്ന പരിഭവം. അവൻ ഓഫീസ് റൂമിൽ ഉണ്ടാകും എന്നവൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.

തിരക്കിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ശീലം. ചെന്നാൽ വയറുനിറച്ച് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ അവനെ കാണാതെ ഇനി ഒരു നിമിഷം കൂടി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നു കണ്ടാൽ മതി ചീത്ത കേട്ടാലും സാരമില്ല. മീരയോട് മുറിയിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം എന്നു പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി. ഓരോ അടിയും പണിപ്പെട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത്. തലച്ചോറ് അപായ സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മനസ്സ് വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട്‌ ധിക്കാരിയായി കാലുകളെ ഉന്തി വിടാണ്. വാതിൽക്കൽ എത്തിയപ്പോ ശരീരത്തിന് സ്വബോധം വന്നു. അപ്പോഴും മനസ്സ് ഒരു വിഡ്ഢിയെ പോലെ ശാഠ്യം പിടിച്ചു. വികാരങ്ങൾ വിവേകത്തിൻറെ വിദൂര ദർശനത്തിന് മൂടുപടം തീർത്തു. പാമ്പിൻറെ വായിൽ സ്വയം കേറി ചെല്ലണോ എന്ന വിഷയത്തിൽ തർക്കം തകർത്തു നടക്കുന്നുണ്ട് അണിയറയിൽ.

പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്ത് ഉണ്ടാവാനാ. കൂടി വന്ന…… ഉമിനീരിർ നല്ലതുപോലെ വിഴുങ്ങി. വെപ്രാളത്തിൽ വാതിലിൽ മുട്ടാൻ ഒന്നും വന്നില്ല. പതിയെ വാതിൽ തുറന്നു അകത്തു കയറി. വാതിൽകെ തന്നെയാണ് നിൽപ്പ്. അവതാവുമ്പോ ചുവട് പിഴച്ചാലും പതിനെട്ടാമത്തെ അടവായി ഓടാലോ. ചോദിക്കാതെ അകത്തു കയറി വന്നവനെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യത്തിലാണ് അവൻ തലയുയർത്തി നോക്കിയത്. അവളെ കണ്ടതും അവൻറെ ഉള്ളം ഒന്ന് ശാന്തമായി. എങ്കിലും പൂച്ച കണ്ണിൽ താണ്ഡവമാടുന്ന കോപം തെല്ലും ശമിച്ചിട്ടില്ല.അവൻറെ നോട്ടത്തിൽ അവൾ നിന്ന് ഉരുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വരാൻ തോന്നിയ നിമിഷത്തെ ഉള്ളിൽ പഴിചാരി. നിന്നോട് ഞാൻ എപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തണമെന്നാ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. അമൻ കനത്തിൽ കടുപ്പിച്ച് ചോദിച്ചു.

അ…ത് ഞാൻ മീ..രെച്ചി ചോദിച്ചതിന് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി . നിന്നോട് എപ്പോ വരാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞെ പല്ലുകൾ ഞെരിച്ചമർത്തി വരുന്ന വാക്കുകളിൽ അവൾ നിന്നു വിറച്ചു. ഒരു മ..ണിക്കൂറി…..നുള്ളിൽ. എന്നിട്ട് നീ വന്നോ? വ…രാൻ നിന്നതാ…… അപ്പോ…..തേക്കു മീര ചേച്ചി. വന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന്? അമൻ റെ ശബ്ദം ഉയർന്നു. ….ല്ല്യാ ഉപ്പുനീരിൽ പൊതിഞ്ഞൊരു മറുപടി. Why? മറുഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും ഗൗരവം. ശബ്ദം ചെറുതായിയൊന്ന് മയപെട്ടിട്ടുണ്ട്. മീരെ..ച്ചി വന്നപ്പോ ഞാൻ മറ….ന്നു. കരഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വെണ്ണപുല്ല് ഇപ്പൊ പൊട്ടും എന്ന് കേട്ടാലേ അറിയാം. അതോടെ ചെകുത്താൻ ഒന്നടങ്ങി. നിൻറെ പിന്നാലെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കലല്ല എൻറെ പണി. പോവാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോണം. ഇന്നലെ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇത്.

അടുത്ത തവണ പറച്ചിൽ ഉണ്ടാകില്ല ഒന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്കും. ഉണ്ടക്കണ്ണുകൾ അടുത്ത മഴയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്തു. അവനെ നോക്കുന്നില്ല. ദൃഷ്ടി നിലത്താണ്. ഇനി പറയാതെ പോകോ…. അമൻ കടുപ്പത്തിൽ ചോദിച്ചു. പറയാനായിട്ട് നാവുയരുന്നില്ല. മെല്ലെ തലയാട്ടി. Words Devika അതൊരു അലർച്ചയായിരുന്നു. സബാഷ്. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു. കേരളം മുങ്ങി. പക്ഷേ അത് സാരമായി ബാധിച്ചത് അസുര ലോകത്തെ ആണ്.കണ്ണീരിനോടൊപ്പം ഈണത്തിൽ ചെറിയ വിതുമ്പലും. അമൻ കസേരയിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു നിമിഷനേരംകൊണ്ട് അവളുടെ അരികിൽ പാഞ്ഞെത്തി. കരയാനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ? കാറ്റുപോലെ മൃദുലമായി പറയാൻ വിഫലമായെങ്കിലും അവൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. പുറത്ത് കാൽപ്പെരുമാറ്റം കേട്ടതും അമൻ വാതിൽ അടച്ചു. ആശ്വാസ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ വലഞ്ഞു.

മെല്ലെ അവളുടെ മുഖം പിടിച്ചുയർത്തി തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് കണ്ണീർ തുടച്ചെടുത്തു. മായ്ക്കും തോറും അവ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു. എന്തായാലും സംഭവം കയ്യീന്ന് പോയി. അമൻ അവളെ സൈഡിൽ ഒതുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന സോഫയിൽ ഇരുത്തി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു . എന്നിട്ട് അവളോട് ചേർന്നിരുന്നു. വെള്ളം കുടിക്കടോ? അവൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും അതുകഴിഞ്ഞ് പത്ത് മിനുട്ടോളം അവനവളെ മിഴി ചിമ്മാതെ നോക്കി ഇരുന്നു. മൂക്കിൻറെ തുമ്പെല്ലാം ചുവന്നിട്ടുണ്ട്. കൺതടം ചെറുതായി വിങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് മുൻപ് കത്തിജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദേഷ്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല. നെഞ്ചിനകത്ത് ഒരു ഭാരം. പെണ്ണിൻറെ കരച്ചിൽ നിന്നപ്പോൾ അവൻ കർച്ചീഫ് കൊണ്ട് മുഖം എല്ലാം തുടച്ച്‌ നെറ്റിയിൽ മൃദുലമായി ചുണ്ടുകൾ അമർത്തി ആ നെഞ്ചോട് ചേർത്തപ്പോൾ വീണ്ടും സങ്കടം. ക്ഷമിക്കടോ” നീയിങ്ങനെ കരയല്ലേ ദേവീ. കാലം താളുകൾ മറച്ചു.

അമൻ ശേഖര വർമ്മ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാംതവണ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അതും ഒരേ വ്യക്തിയോട്. അവൻറെ മാത്രം ദേവിയോട്. ദേവിക അതിശയത്തോടെ അമനെ നോക്കി. ഇങ്ങേർക്ക് ഓന്തിന്റെ സ്വഭാവമാണോ? ചീത്ത പറഞ്ഞ് കരയിപ്പിച്ചിട്ട്‌ പുന്നരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അവൾക്ക് ദേഷ്യം ഇരച്ചു കയറി. അവനെ തട്ടിമാറ്റി പോകാൻ എഴുന്നേറ്റു. പക്ഷേ അടുത്ത നിമിഷം അവന്റെ മടിയില്ലായിരുന്നവൾ. അവൻറെ ചുടുനിശ്വാസം കഴുത്തിൽ പതിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻറെ കൈകൾ അവളെ അരക്കെട്ടിലൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവളുടെ ഹൃദയതാളം മാറി. ചാടി എഴുന്നേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും അവൻറെ മുഖം കഴുത്തിൽ അമർന്നു. നനഞ്ഞ ചുംബനങ്ങളുടെ ഒരു പെരുമഴക്കാലം. ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായി കടിക്കുന്നുമുണ്ട്. കാലുകൾ തളരുന്ന പോലെ.

വിട് നിക്ക് പോണം. പൂർണ്ണമായും ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു. എൻറെ പെണ്ണിൻറെ സങ്കടം മാറ്റണ്ടേ… പൂച്ച കണ്ണിൽ കൃസൃതി നിറഞ്ഞു. അവൻറെ കൈകൾ സാരി തലപ്പിനടയിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞ് കയറി. ചുണ്ടുകൾ വീണ്ടും കഴുത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. ഷോൾഡറിനു താഴെയുള്ള കറുത്ത പുള്ളിയിൽ മതിവരാതെയവ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ കൊടുത്ത പാടിൻറെ മുകളിലൂടെ പുതിയതൊന്ന് കൂടി സമ്മാനിച്ചു. ഷർട്ടിൽ അവളുടെ കൈകൾ മുറുക്കി. ഫോൺ ബെല്ലടിച്ചപ്പോഴാണ് ദേവിക ഉണർന്നത്. അവൻറെ കയ്യിൽ കിടന്ന് കുതറാൻ ശ്രമിച്ചു. ഫോൺ കിതച്ചുകൊണ്ടവൾ പറഞ്ഞു. ശൂ…. അവളുടെ അധരങ്ങളിലേക്ക് അവൻ അടുത്തു. ഫോൺ നിർത്താതെ കൂവി വിളിച്ചു. അമന് അരിച്ച് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

അവസാനം ഒരു നെടുവീർപ്പിട്ടു ഫോൺ പോയി എടുത്തു. എന്തോ അത്യാവശ്യ കാര്യം ആയിരിക്കണം അവൻറെ ശരീരപ്രകൃതി ആകെ മാറി. രക്ഷപെട്ടതിലുള്ള ആശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അവളിൽ എവിടെയോ നിരാശ നിറഞ്ഞു. ആകെ ഒരു പരവേശം. പേടികൊണ്ടാ. ശീലിച്ചത് കൊണ്ടാകണം കാലുകൾക്ക് ഓടാൻ വല്ലാത്തൊരു പ്രവണത. അവൻറെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഒരുവിധം ഡോറിനടുത്തു വരെ എത്തി. ടീ….. ആ വിളിയിൽ അനുസരണയുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെപ്പോലെവൾ തിരിഞ്ഞു തല കുമ്പിട്ടു നിന്നു. എങ്ങോട്ടാ ഞാ……ൻ…. മര്യാദയ്ക്ക് നമ്മുടെ റൂമിൽ പോയി കിടന്നോ. ഞാൻ ഹാഫ് ആൻഡ് അവറിൽ എത്തിയേക്കാം. ശബ്ദത്തിൽ വീണ്ടും സ്ഥിരം ഗൗരവം. മനസ്സിലായോ? മ് മ് മ് ബാക്കി പിണക്കം ഞാൻ വന്നിട്ട് തീർത്തു തരാം. പിന്നെ അധികം നിന്നില്ല.

ഇറങ്ങി ഓടി. അവൻറെ മുറിയിലേക്ക് പോകാനോ. അച്ഛനെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട്. ചെകുത്താൻറെ മുഖം ഓർക്കുമ്പോൾ പേടിയാകുന്നു. മോൾ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ. നേരം ഒരുപാട് ആയല്ലോ. ഇതുവരെ കിടന്നില്ലേ? എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ശേഖരൻ വന്നത്. കിടക്കാൻ പോകായിരുന്നു അച്ഛാ. ശേഖരൻ അവളുടെ നെറുകയിൽ പതിയെ തലോടി. അച്ഛൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു .ഇനി ആരും ഒന്നും പറയില്ല. അച്ഛൻറെ കുട്ടി വിഷമിക്കണ്ടട്ടോ. വാത്സല്യത്തോടെ ഉള്ള വാക്കുകൾ. പോയി കിടന്നൊള്ളു. പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ നിന്നില്ല. മീരയുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി. മീര എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി തൂകി. മായം ഇല്ലാത്ത സ്നേഹം. ഉമിയിൽ എരിയുന്ന പോലെ ആ മനസ്സ് വെന്തു നീറുന്നുണ്ട്.

ആരാധന തോന്നുന്നു. ആർക്ക് വിധിച്ചതാണെങ്കിലും തനി തങ്കം ആണ്. പത്തരമാറ്റ് തങ്കം.ഈ സ്നേഹം കാണുന്തോറും കണ്ണുനിറയെയാണ്. കഥകൾക്കിടയിൽ എവിടെയോ വെച്ച് അവൾ മയങ്ങി. അതേസമയം ചെകുത്താൻ റെ കോട്ടയിൽ ഫ്ലവർ വെയ്സ് ഒരെണ്ണം ചിന്നിച്ചിതറി. ഒരുപാട് കൂട്ടിയ കണക്ക് മുറിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ പിഴച്ച ദേഷ്യം കൊണ്ടായിരിക്കണമത്. *** രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വന്നത് അവൻറെ മുഖമാണ്. ചുണ്ടിൽ ഒരു മന്ദഹാസം മുട്ടിട്ടു. കൈകൾ കഴുത്തിൽ വിരലോടിച്ചു. റൂമിലിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നതും മുട്ടിട്ട ചിരി അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞു. ന്റെ കണ്ണാ…. അറിയാതെ ഭഗവാനെ വിളിച്ചുപോയി. ബ്രേക്ഫാസ്റ്റിന് ഇരിക്കാൻ പോയില്ല. അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എത്തിനോക്കി.

അവൻറെ കഴുകൻ കണ്ണുകൾ ചുറ്റും പരത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വേഗം ഉള്ളിലേക്ക് തല വലിച്ചു. ഫോണിലൂടെ പതിവുപോലെ ഏതോ പാവത്തിനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ചീത്ത വിളിയുടെ ആംബ്ലിട്ടുടും ഫ്രീക്വൻസിയും ഹൈ ആണെന്ന് മാത്രം. പോരാത്തതിന് അമ്പലത്തിന് വെടിക്കെട്ട് പിരിവ് ചോദിക്കാൻ കമ്മിറ്റിക്കാർ വന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെറിയ അപകടം ഉണ്ടായതാണ്. കുഞ്ഞേ….. വിളിച്ചുച്ചെന്നതും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വെടിക്കെട്ടായിരുന്നു. തറവാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും വിഷമവും നാണക്കേടും തോന്നി. അതിശയം ഒന്നും ആർക്കും ഇല്ല . കാരണം ഇതാണ് അമൻ. അമനെന്ന ഇടഞ്ഞ കൊമ്പനെ തളക്കാൻ തൽക്കാലം ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഒരു പാപ്പാൻ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ പാപ്പാൻ അടുക്കളയിൽ ഒച്ച കേട്ട് കിടുങ്ങി ഇരിപ്പാണ്. ഇന്നലത്തെ സംഭവം അവനോട് വിശദീകരിക്കണമെന്ന് ദേവൂന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതു കേട്ടതോടെ ആ ചിന്ത പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ചു.

അവൻറെ മുൻപിൽ തന്നെ പോകുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. അവൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴും അവൾ പുറത്തിറങ്ങിയില്ല. അമനാണെങ്കിൽ അവളെ കാണാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാലിനടിയിൽ തീയിട്ട പോലെ. എവിടെ നോക്കിയിട്ടും പെണ്ണിൻറെ പൊടിപോലുമില്ല. ആരെങ്കിലോടും ചോദിക്കാൻ നിന്നാൽ നാണം കെടും. അത്താഴത്തിനും അവളെ കാണാതായതോടെ കടിഞ്ഞാൻ പൊട്ടി. അവളെവിടെ? അവൻ മീരയോട് ചോദിച്ചു. ആരെയാണ് തിരയുന്നേന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നേരത്തെ കഴിച്ചു കിടന്നു. അപ്പോഴേക്കും അർഥം വച്ചുള്ള മൂളലായി ചുമക്കലായി ചിരിയായി. പിന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ നിന്നില്ല.ഒന്നു കാണാൻ മീരയുടെ മുറിയുടെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പലപ്രാവശ്യം നടന്നു. അകത്തുകയറാൻ തുനിഞ്ഞതും മീര വന്നു. ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാണ് റൂമിൽ എത്തിയത്. പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല. ഇന്നലെയും ഉറങ്ങിയില്ല. അവൾ വെച്ചിരുന്ന തലയിണയിൽ മുഖമമർത്തി. അവളുടെ ഗന്ധം.

മെല്ലെ നാഡികൾ അയഞ്ഞു. വെളുപ്പിനെപ്പോഴോ അവളുടെ ഓർമയിൽ ഒന്നു മയങ്ങി. രാവിലെ 7:00 ആവുന്നതിനു മുൻപേ തയ്യാറായി അവൻ താഴേക്കിറങ്ങി. ഒരു വീട്ടിൽ ആയിട്ട് പോലും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചു കളയും. അവളുടെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഉമറത്തേക്ക് ചെന്നത്. പക്ഷേ അവന് കണ്ടതും അവൾ ഓടിക്കളഞ്ഞു. പിന്നാലെ പോവാൻ ഒരുങ്ങിയതാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും വർമ്മ സാർ മീറ്റിംഗിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടു വന്നു. പിന്നെ പെണ്ണ് നിന്നിടത്തു പൂട പോലുമില്ല. ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടും ഒന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെയോ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഉള്ളിൽ ഒടുങ്ങാത്ത അശാന്തി. അവൾ മനപ്പൂർവ്വം ഒളിച്ചു നടക്കണേന്ന് ഓർക്കുംതോറും ആകെയൊരു പിരിമുറുക്കം. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും മനസ്സ് നിയന്ത്രണത്തിലൊതുങ്ങുന്നില്ല. ഇതവളുടെ അവസാനത്തെ ഒളിച്ചുകളിയാണ്. അമൻ മനസ്സിൽ ചതുരംഗം നിരത്തി. അവൻറെ മുഖത്ത് നിഗൂഢമായൊരു പുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞു……….തുടരും…….

എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 22

