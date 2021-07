എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 24

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: Christi

ഇതവളുടെ അവസാനത്തെ ഒളിച്ചുകളിയാണ്. അമൻ മനസ്സിൽ ചതുരംഗം നിരത്തി. അവൻറെ മുഖത്ത് നിഗൂഢമായൊരു പുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞു. പ്ലാനിങ്നിന്റെ ഭാഗമായി അമൻ ഓഫീസിൽനിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങി. തറവാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയതും നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി.അവൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നവന് വ്യക്തമായി അറിയാം. അമനെ കണ്ടതും പണിക്കാരെല്ലാം നിശ്ചലമായി. പക്ഷേ സാറ് അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വന്ന കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. സമയം പിന്നീടുതോറും അവൻറെ കഴുത്തിലെ ഞരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു.എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോയാൽ ചോദിക്കുന്നവന്റെ അന്ത്യം ആയിരിക്കും.

പേടിച്ചിട്ട് ആരും ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ നിന്നില്ല. ദേവിക എവിടെ? പ്രിയ കൊച്ചിൻ റെ റൂമിലുണ്ട്. കൂട്ടത്തിലാരോ പതിയെ പറഞ്ഞു. അമൻ പല്ലു കൂട്ടി പിടിച്ചു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു തെറിയും പറഞ്ഞു പുറത്തേക്കിറങ്ങി. പ്രിയയുടെ റൂമിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു മടി. നാട്ടിൽ വന്നിട്ടിപോ നാലു വർഷമായി. ഇതുവരെ അപ്പച്ചി യോട് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ആരോടും സംസാരിക്കാറില്ല. അമ്മയെ അടക്കം ചെയ്ത മണ്ണായതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇവിടം വിട്ട് പോകാത്തത്.ഇവിടെ ഉള്ളവർ എല്ലാം അവനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടൊള്ളൂ. ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല . ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിലെ അകലം അവനാണ് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. അമൻ കലിതുള്ളി റൂമിലേക്ക് പോയി. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ട് അവന് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

അവളെ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഉണ്ടല്ലോ? അവൾക്ക് ഈ ഒളിച്ചു കളിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ. ഞാനെന്താ പിടിച്ചു തിന്നോ? റൂമിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതനുസരിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് അവളുടെയൊരു …………. I definitely need to teach her a lesson. അമൻ റൂമിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടന്നു കൊണ്ട് പിറു പിറുത്തു. ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എത്ര വലിച്ചു വിട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല . തല മുഴുവൻ കിടന്ന് പെരുകുന്നു. ഇനിയും പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വയ്യ. അമൻ ഷെൽഫിൽ നിന്ന് വിലകൂടിയ ഒരു കുപ്പി പുറത്തെടുത്തു.ആർക്കോ വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് ഈ ശീലം. എന്നാൽ ഇന്നിത് കൂടിയേ തീരൂ.തലയ്ക്കകത്ത് വല്ലാത്ത കനം. .ഗ്ലാസിൽ പകർത്താൻ നിന്നില്ല മൊത്തമായിട്ട് വായിൽ കമത്തി. ഏകദേശം പകുതി കാലി ആയപ്പോൾ ശരീരത്തിൻറെ ഭാരം കുറഞ്ഞു.

ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇതിൻറെ ആവശ്യം വരാറില്ല. ഉള്ളം കീറിമുറിച്ചു വേരിറങ്ങിയ ഓർമ്മകൾ വീണ്ടും മുത്തു സൂചികൊണ്ട് കുത്തിയിറക്കാണ്. പാതി ഉണങ്ങിയ മുറിവിൽ നിന്ന് ചോര പൊടിഞ്ഞു. എപ്പോഴും വേട്ടയാടിയിരുന്ന ഭൂതകാലം ഓർമകളിൽ മാഞ്ഞു പോയിരുന്നു. പകരം അവളുമായുള്ള ഭാവികാലം ചിന്തകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. ശേഖരന്റെ വാക്കുകൾ അവനെ ഇരുട്ടിൽ ബാല്യം അടച്ചിട്ട ഏഴുവയസ്സുകാരൻ ആയി പിന്നെയും മാറ്റുകയാണ്. അവനിലെ മുറിവുണക്കുന്ന ഔഷധം അവളാണ്. അവൻറെ മനസ്സും ശരീരവും അവളെന്ന ലഹരിയിൽ അടിമപ്പെട്ടു. അതില്ലാതെ പറ്റില്ല. അച്ഛനുമായുള്ള സംസാരം അപൂർവ്വമാണ്. തികച്ചും അപരിചിതർ. സ്വന്തം സുഖത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ഏഴുവയസുകാരനെ അനാഥത്വത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട അച്ഛൻ.

ശേഖരൻ പലതവണ അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു. ശ്രമിക്കുന്തോറും അവൻ കൂടുതൽ അകന്നു കൊണ്ടിരുന്നു.ലക്ഷ്മി അവനെ ചേർത്തു പിടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവൻറെ നിഷ്കളങ്കമായ കണ്ണിൽ കാണുന്ന അവരോടുള്ള വെറുപ്പ് അവരെ തളർത്തി. മാനസിക നില തന്നെ തെറ്റിച്ചു. പിന്നീടവർ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഇത്തവണ ശേഖരന്റെ ഒപ്പം വരാൻ നിന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇനിയും അവൻറെ വെറുപ്പ് കാണാൻ ആ അമ്മയ്ക്ക്‌ കരുത്തില്ല. കുഞ്ഞു അമന് ഇരുട്ടിനെ പേടിയായിരുന്നു. പിന്നീടവൻ ജീവിച്ചത് തന്നെ അന്ധകാരത്തിലാണ്. വെളിച്ചത്തിനോട് വെറുപ്പായി. അമൻ അവനു ചുറ്റും ഒരു വലയം തീർത്തു. ആ ചെങ്കൽ കോട്ടയിലേക്ക് ആർക്കും പ്രവേശനമി ല്ലായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് മാസം മുൻപ് വരെ.

പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ കോട്ട മുഴുവൻ കാച്ചിയ എണ്ണയുടെ ഗന്ധമാണ്. ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ പതിയെ കട്ടിലിൽ പോയി കിടന്നു. എന്നാണ് അവളോട് പ്രണയം തോന്നിച്ചത്? മലർന്നു കിടന്നു കൊണ്ടവൻ അവൻ ചിന്തിച്ചു. കെട്ടിയ താലിക്ക് ഒരു അർത്ഥവുമില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു അവളെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ശ്വാസം വിലങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നി. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവളെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. മൂന്നാല് ദിവസം കാണാതായപ്പോൾ കാണാൻ ഒരു കൗതുകം. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവൾക്കുവേണ്ടി അവൻറെ കണ്ണുകൾ അലഞ്ഞു. മനസ്സ് എന്തെന്നില്ലാതെ അസ്വസ്ഥമായി. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായി അവളെ കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത ആഹ്ലാദം തോന്നി. ഒരു നോട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ നെഞ്ചിലൊരു കൊത്തി വലി.

അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഓഫീസിൽനിന്ന് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ താഴെ ഇടയ്ക്കിടെ ചെല്ലും. ആ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അടുക്കളയുടെ അടുത്തുള്ള ഹാളിൽ മണിക്കൂറോളം ഇരിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിനുശേഷം ഒന്നുമുണ്ടായിട്ടല്ല എന്ന് മനസ്സിനോട് സ്വയം പറഞ്ഞു കബളിപ്പിക്കും. അവളുടെ ഒരു നോട്ടത്തിനു വേണ്ടി കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെ ഓരോന്ന് ചെയ്യും. എന്നിട്ടും കിട്ടാതെവരുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരും. ആ ദേഷ്യം മുഴുവൻ കൈയിൽ കിട്ടുന്ന വരോട് തീർക്കും. അവളെ ഹോസ്റ്റലിൽ ആക്കിയപ്പോൾ അവൻ കഴിച്ച പാട് അവനെ അറിയൂ. ചാവാതെ ചാവായിരുന്നു. സ്വയം ഇല്ലാതാകുന്ന പോലെ. ദിവസങ്ങളോളം ഉറങ്ങിയില്ല . മദ്യം ആയിരുന്നു ഏക ശരണം. ഓർമ്മകളിൽ എപ്പോഴോ കൺപോളകൾ താഴേക്ക് വീണു. ****

ദേവിക അവൻറെ കണ്മുന്നിൽ പോകുന്നില്ല എന്നെ ഉള്ളൂ ഒളിച്ചും പാത്തുമുള്ള നോട്ടത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല. ഒന്നു പോയി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. അതിനുള്ള ധൈര്യമില്ല. എന്തിനാണ് ഇത്രയും പേടിക്കുന്നേ? പല കുറി സ്വയം ചോദിച്ചു. അതിന് മറുപടിയില്ല. അവനെ ആദ്യമായി കണ്ടത് മുതൽ അവൻറെ അടുത്ത് പോകാനും മുഖത്ത് നോക്കാനും പേടിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതത്വവും സന്തോഷവും കിട്ടുന്നത് അവൻറെ നെഞ്ചിൽ ചേർന്ന് കിടക്കുമ്പോഴാണ്. ഇതുവരെ ആരെയും പ്രണയിച്ചിട്ടില്ല. അത് എന്താണെന്ന് കൂടി നിശ്ചയമില്ല. അമന്റെ സാമീപ്യത്തിൽ ഹൃദയം പെട പെടാന്ന് ഇടിക്കുന്നതും ശ്വാസഗതി തെറ്റുന്നതും ചിന്തകൾ മരവിക്കുന്നതും എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല . അവൻ തൊടുമ്പോൾ അടിവയറ്റിൽ നിന്ന് എന്തോ ഉരുണ്ടു കയറുന്ന പോലെയാണ്. ആദ്യമൊക്കെ പേടി കൊണ്ടാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്.

പക്ഷേ അതല്ല. ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം അനുഭൂതിയാണ്. പിന്നെയും പിന്നെയും അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഭൂതി. അവൻറ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവൾക്ക് ഒരുപാടൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ അവൻറെ കണ്ണിൽ വേദന കാണുമ്പോൾ അത് പൂർണമായും ഒപ്പിയെടുത്ത് അവളുടേതാക്കി മാറ്റാൻ തോന്നും. സാർ അടുക്കളയിൽ വൈകുന്നേരം അന്വേഷിച്ച് വന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ചെകുത്താനെ കാണാൻ മുകളിലേക്കുള്ള പടികൾ ഓടി കയറിയതാണ് എന്നാൽ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഓർത്തപ്പോൾ കയറിയ പടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങി. അത്താഴത്തിനും അവനെ കണ്ടില്ല. കിടന്നിട്ട്‌ ഉറക്കം വന്നില്ല.കുറച്ചുനേരം അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞുകിടന്നു.

പറ്റാതായപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ജനലരികിൽ പോയി ഇരുന്നു. നല്ല നിലാവെട്ടം. ചെറുതായി തണുക്കുന്നുണ്ട്. മന്ദമാരുതൻ മെല്ലെ തലോടിയപ്പോൾ നിശാഗന്ധിയെ പോലെ ഓർമ്മകൾ രാവിൽ വിടർന്നു. മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഗന്ധം. അവൻറെ നെഞ്ചിൽ ചുരുണ്ടുകൂടാൻ വല്ലാത്ത കൊതി തോന്നി. ആ രാത്രി വെളുത്തപ്പോഴും അവളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിരുന്നു. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവനെ പോയി കാണും എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു. കുളി കഴിഞ്ഞു അവൻ വാങ്ങിച്ചു തന്ന സാരികളിൽ ഒരെണ്ണം ഉടുത്തു. കണ്ണിൽ പതിവിലും കറുപ്പിച്ച് കരി വാരിപുരട്ടി. അവൻ ദാവണി കൊടുക്കണ്ട എന്നു പറഞ്ഞ അന്നുമുതൽ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് വളകൾ. പക്ഷേ ഇന്നെന്തോ ഒരു പൂതി തോന്നുന്നു.പെട്ടിയുടെ താഴേന്നു 4 കുപ്പിവള എടുത്തണിഞ്ഞു. സമയം കളയാതെ നേരെ അടുക്കളയിൽ കേറി. കനംകുറച്ച് പൊരിച്ചെടുത്ത് നെയ്യ് പെരട്ടി അവൻറെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ദോശ ഉണ്ടാക്കി.

കൂടെ എരിവ് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ കടുക് ഇടാത്ത ചട്നിയും വറ്റൽമുളകും മസാലയും ചേർത്ത് ഉരുളകിഴങ്ങ് കറിയും ഉള്ളി സാമ്പാറും. പിന്നെ സാറിൻറെ സ്പെഷ്യൽ കാപ്പിയും. അവൻറെ പേരും പറഞ്ഞു അടുക്കളയിൽ മൊത്തം അവളെ കളിയാക്കൽ ആയിരുന്നു. ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കുമ്പോഴും വിളമ്പും പോഴും വല്ലാത്ത ഉത്സാഹമായിരുന്നു . പക്ഷേ അവൻ കഴിക്കാതെ പോയെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നത്താനെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. ഉച്ചയ്ക്കും അവന് ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അമൻ കഴിക്കാൻ വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും അവൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രം തൊട്ടില്ല. അപ്പച്ചി ദേവിക മോൾ ഉണ്ടാക്കിയ പായസം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വിളമ്പിയിട്ടും കഴിക്കാതെ എഴുന്നേറ്റു. രാവിലെ നിറഞ്ഞകണ്ണുകൾ ഒന്നുകൂടെ തുളുമ്പി. അവിടെ അവൾ ഉണ്ടെന്നു പോലും ഭാവിക്കാതെ അമൻ ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അവൻ പോയതിന് പിന്നാലെ അവളും മതിയാക്കി.

അവൻറെ ദേഷ്യം അവളെക്കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവഗണന ഒരു നിമിഷം പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. വൈകുന്നേരം വരെ റൂമിൽ തന്നെ അടച്ച് പൂട്ടി ഇരുന്നു. പിന്നെ മീര വന്നു കുറെ നേരം സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് സങ്കടം കുറച്ച് കുറഞ്ഞത്. പിന്നെയും ചടഞ്ഞ് ഇരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ മീര ഉന്തിത്തള്ളി കുളിച്ച് ഉഷാറായി വരാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു. **** മീരയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേവിക ഇപ്പോഴും ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാണ്. 18 വയസ്സിന്റെ പക്വത കൂടിയില്ല. അമ്മാവൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു. ചെറുപ്പത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി കളിക്കുമ്പോൾ മാറിനിന്നു അവരെ നോക്കുന്ന കുട്ടിയോടുള്ള അനുകമ്പ ആയിരുന്നു ആദ്യം എല്ലാം അമനോട്.പലപ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും അവൻ കളിക്കാൻ കൂടിയിട്ടില്ല .

കൗമാരത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളോട് വലിയ വായയിൽ ഒരു രസത്തിന് പറഞ്ഞതാണ് അമ്മാവൻറെ മോനോട് ഇഷ്ടം ആണെന്ന്. പറയുന്ന സമയത്ത് അവൻറെ മുഖം എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി അറിയില്ലായിരുന്നു.എങ്കിലും ഒരിഷ്ടം എവിടെനിന്നോ അപ്പൊ ഉള്ളിൽ കേറി പറ്റി. അവൾ വലുതായതിനോടൊപ്പം ഉള്ളിലെ ഇഷ്ടവും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വളർന്നു.ഓർമ്മവെച്ച നാൾ മുതൽ അവനോടു ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ അടുത്തുവരുമ്പോൾ ഹൃദയതാളം ഒരിക്കൽ പോലും മാറിയിട്ടില്ല ഒരു തരം വാത്സല്യമാണ് തോന്നുക. ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായ അനുകമ്പ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സ്നേഹമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചത്. അവൾക്കറിയാം ദേവിക എന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രണയത്തിൻറെ അർത്ഥം കൂടി അറിയില്ല.

പക്ഷേ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ അമനു വേണ്ടി മാത്രം ജ്വലിക്കുന്ന പ്രണയത്തിന് തന്നേക്കാൾ ശോഭയുണ്ട്. നിഷ്കളങ്കതയുടെ പവിത്രത. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ഇഷ്ടം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ വിചാരിച്ചത്ര നൊന്തില്ല. ജിതന് ദേവികേയോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ച്‌ മീരയ്ക്കും അറിയാം. കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയി. പാവം അവന് നല്ല വിഷമമുണ്ട് . **** റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അവളുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ അവനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഓഫീസിൽനിന്ന് തിരിച്ചു വരാറായിട്ടുണ്ട്. റൂമിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ. പോയി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുംമില്ല. എത്ര വയറു നിറഞ്ഞാലും ഒരു സ്പൂൺ പായസം കഴിച്ചാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. രുചിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്താ ഇപ്പോ ഉണ്ടാവാൻ പോണേ?

എപ്പോ കണ്ടാലും വഴക്ക് മാത്രം പറയുള്ളൂ. പിന്നെങ്ങനെയാ ചെകുത്താൻറെ മുമ്പിൽ പോവാ . ഓരോന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടവൾ റൂമിലേക്ക് നടന്നു. സന്ധ്യ ചക്രവാളത്തിൽ രക്തവർണ്ണതാൽ കളമൊരുകി പടർന്നുകയറി.പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ ജനൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നേരിയ ചുവപ്പ് വെളിച്ചം മുറിക്കകതുണ്ട്. അവളുടെ മനസ്സ് ചിന്തകളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ കട്ടിലിൽ നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരൂപം ദൃഷ്ടിയിൽ തെളിഞ്ഞില്ല. അവനു വേണ്ടി മാത്രം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിതാണ് രാവിലെ. അവനൊന്ന് നോക്കുക കൂടി ചെയ്തില്ല എന്നോർത്തപ്പോൾ സങ്കടത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ദേഷ്യമാണ് തോന്നിയത്. അതിൻറെ അമർഷത്തിൽ ഡ്രസ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അലമാരയുടെ വാതിൽ ആഞ്ഞടച്ചു. ആ ചെകുത്താനെ എൻറെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ ?

അവൾ ഉറക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചു. കിട്ടിയാൽ ? അവൾ ഞെട്ടിയെങ്കിലും തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല. ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ശരീരം തളർന്ന പോലെ. ഹൃദയം താളംതെറ്റി തുടിച്ചു. കാരണം ആ ശബ്ദം ആരുടേതാണെന്ന് തലച്ചോർ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുൻപ് അവളുടെ ശരീരം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വായിലെ ഉമിനീര് ബാഷ്പമായി. തൊണ്ട വരണ്ടു. പിന്നിൽ ആളനക്കമില്ല. അവൻറെ ചൂഴ്ന്നുള്ള നോട്ടം അവളെ പൊള്ളിക്കുന്നു . മുറിക്കുള്ളിൽ ഊഷ്മാവ് പെട്ടെന്ന് കൂടി.കാറ്റ് പാതി വഴിയേ മടങ്ങി. ജീവ വായുവിന് ഭാരമേറി. ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവൻറെ നിശബ്ദത വീർപ്പുമുട്ടിക്കുകയാണ്. ഒരലർച്ച പ്രതീക്ഷിച്ചു . അടുത്തന്തെത് . ഹൃദയമിടിപ്പ് ഒന്നു കൂടി അധികിച്ചു. അക്ഷമയായ അവൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കി. കട്ടിലിൽ ഒരു കൈ കുത്തി അവളെ നോക്കി ചെരിഞ്ഞു കിടക്കാണ്. സന്ധ്യയുടെ സിന്ദൂര വെട്ടത്തിൽ അവൻറെ പൂച്ചക്കണ്ണുകൾ തിളങ്ങുകയാണ്.

അവയുടെ തീക്ഷ്ണതയിൽ അവളുടെ നട്ടെല്ലിലൂടെ ഒരു തരിപ്പ് മിന്നി കയറി. നീ പോയി ഒളിക്കുന്നില്ലേ? അമന്റെ ശബ്ദത്തിൽ യാതൊരുവിധ ഭാവഭേദവുമില്ല. എന്റെ ഭാര്യയ്‌ക്ക് ഒളിച്ചു കളിക്കാൻ അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഭർത്താവായ ഞാനല്ലേ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്‌. അമൻ കട്ടിലിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റു പതിയെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു. അവൻറെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വ്യത്യാസം രാപ്പകൽ പോലെ പ്രകടം. സോ,ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? വാക്കുകളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിഗൂഢത. തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയുന്തോറും അവളുടെ ശരീരത്തിൽ പുതിയ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു. ഒളിക്കുന്നില്ലേ? മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചോദ്യം. അവളുടെ അവസ്ഥ അവൻ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻറെ ചുണ്ടിലെ കുസൃതിയും വാക്കുകളിലെ ചാതുര്യവും അന്തരീക്ഷത്തെ കൂടുതൽ ആർദ്രമാക്കി. മ്മ്മ്? അമൻ മുഖം അവളോട് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. ഇത്രയും നേരം അവനിൽ ഉടക്കി കിടന്ന കണ്ണുകൾ ദേവിക പിൻവലിച്ചു………..തുടരും………….

എന്റെ പെണ്ണ്: ഭാഗം 23

മുഴുവൻ പാർട്ടുകളും വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…