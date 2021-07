Mr. Rowdy : ഭാഗം 6

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: കുറുമ്പി

“വേഗം തന്നെ ഒരു ഓലകിറും വെള്ളത്തുണിയും എടുത്തോളൂ “അമ്പിളിസ് ആത്മ. അർജു ദേഷ്യത്തോടെ അമ്പിളിക്കടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞടുത്തു അവളെ ചുമരിനോടടുപ്പിച്ചു. “നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെ മേലും കീഴും നോക്കില്ല നിനക്ക് എന്നെ ശെരിക്കറിയില്ല “അർജു അമ്പിളിയെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. “മേലും കീഴും നോക്കാതെ നടന്നാൽ തട്ടി വിഴില്ലേ “അമ്പിളി ഒരു വിരൽ വായിൽ ഇട്ടോണ്ട് ചോദിച്ചു. “ഇവളെ ഇന്ന് ഞാൻ…. നീ ശെരിക്കും പൊട്ടി ആണോ അതോ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നതാണോ “അർജു അമ്പിളിയുടെ കയ്യിൽ പിടി മുറുക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.

അമ്പിളി ചുണ്ട് പിളർത്തി അവനെ നോക്കി. കൂടാതെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണീർ തുളുമ്പി. “ഇനി നീ എന്റെ വഴിയിൽ വന്ന് നിൽക്കരുത് കേട്ടല്ലോ പിന്നെ ഇനി എന്നെ റൗഡിന്നു വിളിച്ചാൽ നിന്റെ നാവ് ഞാൻ പിഴുതെടുക്കും “അർജു കലിപ്പിൽ അമ്പിളിയുടെ കയ്യിലെ പിടി അഴിച്ചു. “ദുഷ്ട്ടൻ പാവം എന്റെ കൈ “അമ്പിളി കയ്യ് തടവിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. “ഇനി എന്നെ വിളിക്കോടി…”അർജു ശബ്‌ദം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. “💕Mr. Rowdy💕ആണേ സത്യം ഇനി റൗഡിയെ ഞാൻ റൗഡി എന്ന് വിളിക്കില്ല വേണേൽ റൗഡിയെ പിടിച്ചു സത്യം ഇട റൗഡിന്നു വിളിക്കില്ല ഞാൻ “അമ്പിളി നിഷ്കു ആയി പറഞ്ഞതും അർജുന്റെ മുഖം ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചുവന്നു.

“ഡീ…..”അർജു അടിക്കാനായി കയ്യ് പൊക്കിയതും അമ്പിളി അവന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തു. അർജു ഷോക്കടിച്ച കാക്കയെ പോലെ സ്റ്റെക് ആയി. ഈ സമയം അമ്പിളി അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടി. “ഇവളെ ഇന്ന് ഞാൻ “അർജു ദേഷത്തോടെ തിരിഞ്ഞതും കാണുന്നത് തന്നെ നോക്കിനിക്കുന്ന വേണുനെയും ശാമളയെയും ആയിരുന്നു. “നീ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വലിയ ജാഡ ഇട്ടിട്ട് ആരും കാണാതെ റൊമാൻസിക്കുകയാണ് അല്ലേ “വേണു ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു. അർജു ദേഷ്യം കൊണ്ട് പല്ല് ഞെരിച്ചു. “ദെ മനുഷ്യ മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അടി വാങ്ങിയ അച്ഛൻ എന്ന് കേൾക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് സ്ക്യൂട്ട് ആവുന്നതാ നല്ലത് “ശാമള അടുക്കളയിലേക്ക് വലിഞ്ഞു.

“എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് “വേണു അർജുനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ച് അടുക്കളയിലേക്ക് സ്ക്യൂട്ട് ആയി. “അവൾ കാരണം എല്ലാരുടെയും മുന്നിൽ ഞാൻ നാണം കേട്ടു ഹോ ഷിറ്റ് “അർജു മുഷ്ട്ടി ചുരുട്ടി ചുമരിനിട്ടടിച്ചു കാറ്റ് പോലെ പുറത്തേക്ക് പോയി. “എന്നാലും അല്ലു എന്നോട് ഈ ചതി വേണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് അല്ലുന്നല്ല പേരിടേണ്ടത് ചന്തു എന്ന ചതിക്കുന്ന ചന്തു നിന്നോടുള്ള കൂട്ട് ഞാൻ വെട്ടി “അമ്പിളി അല്ലുനെ കെർവോടെ നോക്കി മുഖം കൊട്ടി. “എന്റെ പഞ്ചാര അമ്പു അല്ലേ എനിക്ക് പെട്ടന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ആ സാധനം ഇല്ലേ ആ റൗഡി ബേബി നിനക്ക് ഒരു പെണ്ണാണെന്നുള്ള പരിഗണന കിട്ടും എനിക്കോ കുനിച്ചു നിർത്തി അടിക്കും

പിന്നെ അതിന്റെ കയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ ഇരുമ്പും കൊണ്ട് ഇണ്ടാക്കിയതാ “അല്ലു അമ്പിളിയുടെ അടുത്തേക്ക് നിന്നുക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. “നീ ഒന്നും പണയണ്ട മാളു ചേച്ചിക്കെങ്കിലും പറയായിരുന്നു “അമ്പിളി മാളൂനെ നോക്കി മുഖം കൊട്ടി. “എന്റെ അമ്പുട്ട അർജുനോട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അവിടുന്ന് സ്ക്യൂട്ട് ആയത് “മാളു അമ്പിളിടെ കയ്യിൽ പതുക്കെ തലോടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ആ തലോടലിൽ ഒരു ചേച്ചിടെ വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. “നിന്റെ പെർഫോമൻസ് പൊളിച്ചു അമ്പു എന്റെ മോൻ ഇങ്ങനെ കിളി പോയി നിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യായിട്ട കാണുന്നെ. You carry on “വേണു അമ്പിളിയുടെ കയ്യ് പിടിച്ചു പറഞ്ഞതും അവൾ വേദനയോടെ കയ്യ് പിൻവലിച്ചു.

“അയ്യോ അവൻ എന്ത് പിടിയാ പിടിച്ചേ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കയ്യ് ചുവന്നു “അമ്പിളീടെ കയ്യ് തടവിക്കൊണ്ട് ശാമള പറഞ്ഞു. “അതെ അമ്പിളി നീ റൗഡി ബേബിനെ വളക്കാൻ വേണ്ടി ആ റൂട്ടിൽ പോവണ്ട അവസാനം പത്തു മാസം കഴിഞ്ഞാലേ നീ ഫ്രീ ആവും “അല്ലു അമ്പിളിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവളാണെങ്കിൽ ഒന്നും മനസിലാവാതെ ശാമളയെ നോക്കി. “കൊച്ചുങ്ങളോടാണോ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നത് “വേണു അപ്പൂന്റെ കയ്യ്ക്കിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തുക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. “തഞ്ചം കിട്ടിയാൽ മൂട്ടിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്ന ഇവളാണോ കൊച്ച് കുട്ടി “അല്ലു അമ്പിളിയെ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതും അമ്പിളി അവനെ നോക്കി കണ്ണ് ഉരുട്ടി.

“പിന്നെ അവനെ എങ്ങനെയാ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മെരുക്ക ഒരു വഴിയും കിട്ടുന്നില്ല നാളെ അവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാ ഫങ്ക്ഷൻ നടത്ത “ശാമള വേണുവിനെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. “അതിനൊരു വഴിയെ ഉള്ളു ഡാഡിടെ സെന്റി ഡാഡി കരയുന്നത് കണ്ട റൗഡി ബേബിക്ക് സഹിക്കില്ല അതുക്കൊണ്ടല്ലേ അമ്പുനെ റൗഡി കെട്ടിയത് പോലും “അല്ലു പറഞ്ഞതും വേണു അത് ശെരിവെച്ചു. “ഇനി ഏത് പാതിരാത്രി കേറി വരാനാ “ശാമള “ഇന്നിനി നോക്കണ്ട നാളെ നേരം പുലരുന്നതിനു മുൻപ് അവൻ ഇവിടെ എത്തും “വേണു ശാമളയെ നോക്കി പറഞ്ഞു. “അതാ നല്ലത് അച്ഛാ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടും വലിയ കാര്യം ഒന്നും ഇല്ല “മാളു പറഞ്ഞു. ________

“ഡാ അതാരാ വരുന്നെ ആ ഷാജി അല്ലേ “കാർത്തി ഗേറ്റിലേക്ക് നോട്ടം കൊടുത്തുക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. “ആരാന്ന് അറിയും എങ്കിൽ പിന്നെ നേരെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ നീ എന്തിനാ വളച്ചുകെട്ടിയെ പിന്നെ വരുന്നവർ എല്ലാം വരട്ടെ വന്നപോലെ തിരിച്ചും പോവാൻ പറ്റിയാൽ ഭാഗ്യം “വിജയ് കാർത്തിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു. “എവിടെടാ നിന്റെ ഒക്കെ ചെകുത്താൻ “ഷാജി അകത്തേക്ക് നോക്കി ചോദിച്ചു. “നീ ഏതാടാ “വിജയ് അവനെ നോക്കി ചോദിച്ചു. “ഞാൻ ഷാജി “ഷാജി വിജയ്‌യെ നോക്കി പറഞ്ഞു. “ഹോ നീ ആണല്ലേ പെണ്ണുകളെ ശല്യപെടുത്തുന്ന അലവലാതി ഷാജി “വിജയ് ശാജിയെ നോക്കി ജയന്റെ സ്റ്റൈലിൽ പറഞ്ഞു. “നീ എന്തടാ കളിയാക്കുവാണോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നത് ഒരു കണക്ക് തീർക്കാനാ “ഷാജി രണ്ടാളെയും നോക്കി പറഞ്ഞു.

“ഹോ കണക്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒക്കെ വീക്ക് ആണല്ലോ സാറേ “കാർത്തി. “അതെനിക്കറിയാടാ അതുക്കൊണ്ട് ആണ് വന്നത് അവൻ ഇല്ലേ ആ അർജുൻ അവൻ എന്റെ ചെക്കനെ ഒന്ന് തല്ലി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവനെ തല്ലാന്ന് പക്ഷേ അത് വേണ്ട അവനെ തല്ലിയിട്ട് കാര്യം ഇല്ല നിങ്ങളെ തല്ലിയാലേ അവന് നോവും അപ്പോൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങല്ലേ “ഷാജി അവന്റെ ആൾക്കാരെ നോക്കി പറഞ്ഞു. ഷാജി ഒരു വലിയ തടികഷ്ണം കയ്യിൽ എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് കാർത്തിക്ക് നേരെ അടിക്കാൻ ഓങ്ങിയതും അർജു അതിനെ തടുത്തു. “എന്നോട് എന്തേലും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നോട് തീർക്കണം അല്ലാതെ എന്റെ പങ്കാളികളെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ നീ ഒക്കെ വിവരം അറിയും “അർജു കത്തുന്ന കണ്ണുകളോടെ പറഞ്ഞു. “നീ അല്ലേടാ പറഞ്ഞെ ഇവൻ ഇവിടില്ലന്ന് ”

ഷാജി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളവന്റെ ചെവിക്കടുത്തു നിന്നു ചോദിച്ചു. “ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടില്ല ഇനി കിട്ടുന്നതൊക്കെ വാങ്ങാം നമുക്ക് ഇതൊരു പുത്തരി അല്ലല്ലോ “അവൻ പറഞ്ഞതും ഷാജി അവനെ തറപ്പിച്ചു നോക്കി. “എന്നാൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങല്ലേ “കാർത്തി ഷർട്ടിന്റെ കയ്യ് കേറ്റിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. “ഹാ എന്നാൽ ഒരു കയ്യ് നോക്കികളയാം ഒരു കടവും ബാക്കി വെക്കരുതെന്ന എന്റെ കാർണോർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് “ഷാജി “ഹോ അപ്പോൾ ആ കാർണോർക്ക് വയ്ക്കരി ഇടാൻ സമയമായി “വിജയ് “എനിക്ക് അതികം സംസാരിച്ചു ശിലം ഇല്ല എന്നാൽ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം “അർജു അതും പറഞ്ഞു ഷാജിയുടെ നെഞ്ചും കൂടം നോക്കി ചവിട്ടി അവൻ ആ ചവിട്ടിൽ തെറിച്ചു വീണു. പിന്നെങ്ങാട്ട് അടിടെ പൂരം ആയിരുന്നു (എഴുതാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട അല്ലാതെ എനിക്ക് ഫൈറ്റിങ് സീൻ എഴുതാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല 😌😌).

“ഹയ്യോ തളർന്നു നീ എന്ന അടിയ പന്നി അവനെ അടിച്ചേ “അർജുനെ നോക്കി വിജയ് ചോദിച്ചു.അതിന് അർജു അവനെ ഒന്ന് തുറിച്ചു നോക്കി. “ഇത് ഇവൻ ആരോടോ ഉള്ള ദേഷ്യം തീർത്തത അതിന് ആ ഷാജി ഇരയായെന്ന് മാത്രം “കാർത്തി പറഞ്ഞതും വിജയ് അത് ശെരി വെച്ചു. “നീ ആ കുപ്പി ഇങ് എടുക്ക്”അർജു കാർത്തിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു. “നീ കുടിക്കാൻ പോവണോ “മുഖം ചുളിച്ചുകൊണ്ട്കാർത്തി ചോദിച്ചു. “പിന്നെ വെറുതെ ആരേലും കുപ്പി ചോതിക്കോ നീ അതിങ് എടുക്ക് അളിയാ “കാർത്തിയെ നോക്കി വിജയ് പറഞ്ഞതും മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ കാർത്തി അതെടുത്തു കൊടുത്തു. അമ്പിളിയോടുള്ള ദേഷ്യത്തിന് ഒരു കുപ്പി മൊത്തം അർജു അകത്താക്കി പിന്നെ മദ്യത്തിന്റെ അലസ്യത്തിൽ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു. ______

“ദേ ഡാഡി അമ്മ എങ്ങാൻ കണ്ടാൽ എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു “ഒരു കുപ്പി ബിയറുമായി ടെറസിലേക്ക് കേറിക്കൊണ്ട് ആദി പറഞ്ഞു. “നീ ഒന്ന് പോടാ ഇതില്ലാതെ എന്ത് ആഘോഷം “വേണു കുപ്പി കയ്യിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. “ഞാൻ ഒഴിക്കാം “ആദി 2 ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അത് പകർന്നു. മൂന്നാമത് ഒരു ഗ്ലാസ്സ് കണ്ടതും ആദി തലപൊക്കി നോക്കി. അതാ മുന്നിൽ ഇളിച്ചോണ്ട് നിക്കുന്നു സാക്ഷാൽ അമ്പിളി. “നീയോ നിനക്ക് ഉറക്കം ഒന്നും ഇല്ലേ പെണ്ണെ “അമ്പിളിയെ നോക്കി ആദി ചോദിച്ചപ്പോൾ ആണ് വേണു അമ്പിളിയെ കാണുന്നത്. “അമ്പിളി ഉറങ്ങാറില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണല്ലേ ഇവിടെ രാത്രി ആയാൽ പരിപാടി “അമ്പിളി രണ്ടാളെ നോക്കി പറഞ്ഞതും കള്ളൻ മാരെ പോലെ അവർ ഒന്ന് ചിരിച്ചു.

“മോള് കിടന്നോ ചെല്ല് “വേണു അമ്പിളിയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. “ഒരു ഗ്ലാസ്സ് എനിക്കും തന്നാൽ ഞാൻ പോവാം “ഗ്ലാസ്സ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പിളി പറഞ്ഞു. “അമ്പു നീ പോയെ ഇതൊന്നും പെൺകുട്ടികൾ കുടിക്കാൻ പാടില്ല “ആദി അമ്പിളിയെ തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. “മര്യാദക്ക് തരുന്നത നല്ലത് ഇല്ലേൽ ഞാൻ ഇപ്പം പോയി അമ്മേനെയും മാളു ചേച്ചിയെയും വിളിക്കും “അമ്പിളി ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു. “അയ്യേ അവൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞപ്പോയെക്കും നീ പിണങ്ങിയോ…. ഒഴിച്ചു കൊടുക്കടാ “വേണു ആദിയെ നോക്കി പറഞ്ഞതും അവൻ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു.

“വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ലേ “അമ്പിളി ആദിശയത്തോടെ ആദിയെ നോക്കി. “ബിയറിൽ വെള്ളം നീ ഒന്ന് പോയെ അമ്പു “ആദി. അമ്പിളി മൂക്ക് പൊത്തിപിടിച്ചു. “നീ എന്തിനാ അമ്പു മുക്ക് പൊത്തിയെ “വേണു സംശയത്തോടെ അമ്പിളിയെ നോക്കി. “സിനിമയിൽ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാ “എന്നും പറഞ്ഞ് അമ്പിളി അത് ഒറ്റയടിക്ക് വായിലാക്കി. “എന്റമ്മോ എന്തൊരു കയ്പ്പാ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കുടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശെരി ഗുഡ് നൈറ്റി “അമ്പിളി രണ്ടാളെയും ഒന്ന് നോക്കി തിരിഞ്ഞു നടന്നു. “ഇവളെ കൊണ്ട് “ആദി ചിരിച്ചോണ്ട് ബിയർ കുപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു. പിന്നെ രണ്ടാളും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച മദ്യവും എടുത്ത് കുടിച്ച്. സുഭാഷ് രണ്ടാളും നല്ല പൂര ഫിറ്റ്‌. “അ… ളി… യ ചേ അളിയാ വാ നമ്മക്ക്… സോഫയിൽ കിടക്കാൻ പോവാ അതാവുമ്പോ… അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവൂല”

ആദി എഴുനേറ്റ് നിന്ന് ആടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. “ചി……അളിയൻ നിന്റെ തന്ത “വേണു എഴുനേറ്റ് നിന്ന് ആടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. “വാട്ട്‌ നോൺസെൻസ് you are ടോകിങ് ഡാഡി അത് തന്നെ അല്ലേ ഞാനും പറഞ്ഞത് ഡാഡിയെ അല്ലേ ഞാൻ അളിയന്ന് വിളിച്ചേ “ആദി വേണുന്റെ തോളിൽ കയ്യ് ഇട്ടോണ്ട് പറഞ്ഞു. “I am വി സോറി അളിയാ സോറി.”ആദിടെ തോളിൽ ചാഞ്ഞുക്കൊണ്ട് വേണു പറഞ്ഞു. “ഇറ്സ് ok ഡാഡി ബാ പോവാം “അങ്ങനെ വേണുവും ആദിയും ആടി കുഴഞ് തായെ എത്തി നിലത്തേക്ക് ഒറ്റ വീഴൽ ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കാനുള്ള മടിക്കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ കിടന്നു. ____

“രാവിലെ തന്നെ ആ സാധനത്തിനെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വരരുതേ “അർജു ഓരോന്ന് പിറുപിറുത്തു അകത്തേക്ക് കേറിയതും കാണുന്നത് സ്റ്റെപ്പിന് തായെ കെട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ആദിയെയും വേണുവിനെയും ആണ്. “ഹോ ഇന്നലെ ഇവിടുള്ളവരും പൂസ് ആയിരുന്നോ “അർജു ആദിടെ പിന്നാപുറം നോക്കി ഒരു ചവിട്ടങ് വെച്ചു കൊടുത്തു. “അയ്യോ മാളു അടിക്കല്ലേ സത്യയിട്ടും ഞാൻ ആ മിനുനേ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടും പോലും ഇല്ല “ആദി ചാടി എണീറ്റതും കാണുന്നത് കലിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അർജുനെ ആണ് ആദി മുഖത്തേക്ക് വീണു കിടക്കുന്ന മുടി ഒന്ന് മാടി ഒതുക്കി വേണുനെ തട്ടി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി.

“എന്റെ ശാമളെ നീ ഇങ് വന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ “എന്നും പറഞ്ഞു ആദിയെ വലിച്ചു വേണു നെഞ്ചത്തേക്കിട്ട്. ആദിടെ വായ് ഒന്ന് തുറന്നു പോയതും വേണു ഞെട്ടി എണിറ്റു. “പല്ല് തേച്ചില്ലേ നീ എന്തൊരു നാറ്റമ “വേണു ആദിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു. “പിന്നെ ഉറക്കത്തിൽ പല്ല് തേക്കുന്ന വിദ്യ ഞാൻ പഠിച്ചിക്കില്ല……. പിന്നെ ഡാഡി അർജു ചോദിക്ക് അവനോട് “ആദി പറഞ്ഞപ്പോൾ വേണു സംശയത്തോടെ അർജുനെ നോക്കി. “ഞാൻ ചോദിച്ചോള നീ മിണ്ടണ്ട “വേണു ആദിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു. “അത് മോനെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് “വേണു തുടക്കം കുറിച്ചു. “എന്താ ഡാഡി ഒരു മുഖവര കാര്യം പറ “അർജു രണ്ട് കയ്യും മാറിൽ പിണഞ്ഞു കെട്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു………..തുടരും………

Mr. Rowdy : ഭാഗം 5

ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…