സിദ്ധവേണി: ഭാഗം 50

എഴുത്തുകാരി: ധ്വനി

“ഈ താലി കൂടി പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം മിഷ്ടർ അല്ലേൽ വേണ്ടാ ഞാൻ പൊട്ടിക്കാം അതോടെ തീരുവാണേൽ തീരട്ടെ ” ഇതും പറഞ്ഞു താലിയിൽ പിടിമുറുക്കിയ വേണിയെ കണ്ട് ഒരുനിമിഷം സിദ്ധുവിന്റെ നെഞ്ച് വിങ്ങി അവളുടെ കണ്ണുനീർ അവനെ കൊല്ലാതെ കൊല്ലുന്ന പോലെ തോന്നി അവൾ പൊട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ താലി മാല അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി സ്വന്തം കൈകുമ്പിളിലാക്കി അവൻ തന്റെ പേരുകൊത്തിയ താലിയിലേക്ക് ചുണ്ടുചേർത്തു അതോടൊപ്പം വേണിയെ ഉറ്റുനോക്കി ഇതുകണ്ട് അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളും കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ കള്ള ചിരിയും മുഖത്തൊളിപ്പിച്ചു അവൾ അവനെയും ഉറ്റുനോക്കി

“പൊട്ടിക്കുന്നില്ലേ ” കുസൃതി നിറഞ്ഞ നോട്ടത്തോടെ അവളോടായി അവൻ ചോദിച്ചു “എനിക്ക് മനസില്ലാ എനിക്ക് തോന്നുമ്പോ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചോളാം “മുഖം വെട്ടിച്ചു സിദ്ധുവിൽ നിന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങിയതും വേണി വീഴാൻ തുടങ്ങിയതും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ വീഴും മുന്നേ സിദ്ധുവിന്റെ കൈകൾ അവളെ താങ്ങിയിരുന്നു “വേണ്ടാ എന്നേ നിങ്ങൾ തൊടണ്ട.. എന്നോട് ഇത്തിരി എങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നാ ഞാൻ ഓർത്തെ എന്നേ മനസിലാക്കും എന്നോർത്തു പക്ഷെ 😭😭😭” “പക്ഷെ.. ബാക്കി പറയെടി.. ” “എങ്കിൽ ഈ കണ്ണുനീർ നിങ്ങൾ തുടക്ക് യൂ വെയിറ്റ് mr കടുവ. ഞാൻ ഇതൊന്ന് തുടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം ” കണ്ണുനീർ തുടച്ചു വേണി വീണ്ടും സിദ്ധുവിന് നേരെ നിന്നു “നമ്മൾ എവിടാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെ ” “🤨😠”

“ഓഹ് ഇങ്ങനെ നോക്കല്ലേ ഞാൻ അങ്ങ് പേടിച്ചു വിറച്ചു പോവും ഹും ” അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മേശയുടെ മുകളിലേക്ക് കേറാൻ തുടങ്ങികൊണ്ട് വേണി സിദ്ധുവിനോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവൾക്ക് അതിന് മുകളിൽ കേറാൻ പറ്റിയില്ല കാലു നിലത്ത് ഉറക്കാതെ അവൾ അതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു സിദ്ധുവിന് ആണെങ്കിൽ അവളുടെ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കാതിരിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല എത്രയേറെ കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടും അവനറിയാതെ തന്നെ ചിരി പുറത്തേക്ക് വന്നു “ഹോ മനുഷ്യനിവിടെ പ്രാണവേദന നിങ്ങൾക്കവിടെ വീണവായന ഇവിടെ വാടോ ” “ഇവിടെ come on ” ഈ സമയത്ത് അവളോട് വാശി കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നത്കൊണ്ട് സിദ്ധു അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു

“തന്റെ ഈ ചിരി ഉണ്ടല്ലോ അതെന്റെ ഇവിടാ വന്നു കൊള്ളുന്നെ.. അതറിയാവോ തനിക്ക് ” നെഞ്ചിൽ കൈവെച്ചു വേണി പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിദ്ധുവിന്റെ മുഖത്തെ ചിരി മാഞ്ഞു അവനവളെ അലിവോടെ നോക്കി ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പറയുന്നതാണെങ്കിലും അവളുടെ ഓരോ വാക്കുകളിലൂടെയും അവനറിയുകയായിരുന്നു താൻ അവളുടെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് “ആാാ നോക്ക് നോക്കിപീഡിപ്പിക്ക് ഷോറി my mistake നോക്കി പേടിപ്പിക്ക് നോക്കി പേടിപ്പിച്ചാലും ഞാൻ പറയും പറയാൻ ഉള്ളത് മുഴുവനും തന്റെ മുഖത്ത് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനാ ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചത് ” സിദ്ധു ഒന്നും പറയാതെ അവളെ നോക്കികൊണ്ടേയിരുന്നു “ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാതെ എന്നേ എടുത്ത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കേടോ ”

“എന്തോന്ന് ” “എന്നേ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കേറ്റി വെക്കാൻ ” വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ അവനവളെ മേശക്ക് മുകളിൽ കേറ്റി ഇരുത്തി കേറി ഇരുന്നതും ഒരു കാലിന് മേൽ കാൽവെച്ചു അവളവനെ നോക്കി “എന്തായിരുന്നു പേര് പറഞ്ഞത് ” “ഏഹ് ” “പേരെന്തായിരുന്നുന്ന് ” “സിദ്ധാർത്ഥ് ” “അഹ് അത്രക്കൊന്നും വേണ്ടാ കടുവ അത് മതി ” “മ്മ് ” “അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് എന്താ… ഛെ ഇത് കുടിച്ചാൽ എല്ലാം മറന്നപോകുവാ ബോധം ഇല്ലാ ” അല്ലെങ്കിൽ ബോധം ഉള്ളപോലെ – സിദ്ധു ആത്മ “എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ??? ” “ഇല്ലാ ” “അഹ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതാ തനിക്കെന്നെ ഇഷ്ടാണോ അല്ലയോ.??

ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കാരണം അറിയണം താൻ എന്നേ പിടിച്ചു kiss ചെയ്തത് എന്തിനാന്നു അറിയണം?? കല്യാണത്തിന് താൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്നിട്ടും താൻ സമ്മതം പറഞ്ഞതെന്തിനാണെന്ന് അറിയണം പറ പറയാൻ ” “എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ” “ആഹ് അങ്ങനെ പണ…. എന്താ പറഞ്ഞെ😳😳😳😳😳 ” “എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചതെന്ന്… നിന്നെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ തന്നെയാ അന്ന് തന്നെ നിന്നെ കെട്ടി കൂടെ കൂട്ടിയത്… ഇനിയെന്താ അറിയണ്ടേ മ്മ്?? ” “അപ്പോൾ എന്നേ ഡിവോഷ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞതോ 😭?? ” “അതിന്റെ ഒക്കെ കാരണങ്ങൾ നിനക്ക് നാളെ ബോധം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ”

“ഇല്ലാ എനിക്കിപ്പോ അറിയണം ” “വേണി പറയുന്നത് കേൾക്ക് നി ഇപ്പോൾ നല്ല ഫോമിലാ കേറി കിടക്കാൻ നോക്ക് ” “ശരി കിടക്കാം പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കിടക്കാം ” “അതൊന്നും പറ്റില്ല നി വന്നു കിടന്നേ ” “ഇല്ലാ… ഞാൻ കിടക്കണോ എങ്കിൽ അത് പറയണം ” “ഹോ ഇനി അത് എന്താ ” “അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ എന്നോട് പറ ” “എന്ത് പറയാൻ ” “എന്നോട് പറ ഐ ലവ് യൂ ന്ന് 🙈🙈🙈” “എന്തോന്ന് ” “എന്നേ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് സമ്മതിച്ചു തരില്ലലോ അതുകൊണ്ട് പറ.. എനിക്കിപ്പോ കേൾക്കണം എന്നോട് പറ ” മേശയിൽ നിന്നും ചാടി ഇറങ്ങി വേണി വാശി പിടിച്ചു ഒപ്പം കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോട്ടിൽ ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ചു

സിദ്ധു അത് പിടിച്ചുമാറ്റാൻ നോക്കിയിട്ടും വേണി അത് കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ വേണിയുടെ ബോധം മറയാൻ തുടങ്ങി പതിയെ അവന്റെ കൈകളിലേക്ക് തന്നെ വേണി ബോധം മറഞ്ഞു വീണു വേണിയെ കൈകളിൽ കോരിയെടുത്തു സിദ്ധു കട്ടിലിലേക്ക് കിടത്തി “U know something mr kaduva I luv u deeply madly truly ” ഉറക്കത്തിനിടയിലും പിച്ചും പെയ്യും പറയുന്നവളെ നോക്കികൊണ്ട് ഒരു ചിരിയോടെ ഒരറ്റത്ത് ആയി അവനും കിടന്നു പക്ഷെ കൃത്യമായി വേണി തിരിഞ്ഞു അവന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ടു തന്നെ തല കേറ്റിവെച്ചു കിടന്നു “ബോധം ഇല്ലാതെ ഫുൾ ഫോമിൽ ആണെങ്കിലും കൃത്യമായി ഇങ്ങ് പോന്നോളും..

എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നോ ആവോ എന്റെ നെഞ്ചിൽ എന്തോ കാന്തം പിടിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പോലെയാ ” ഒരു ചിരിയോടെ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അവനും ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീണു 🌺🌺🌺🌺🌺 രാവിലെ കണ്ണ് തുറന്നതും വേണിക്ക് തല പൊട്ടിപൊളിയും പോലെ തോന്നി അസഹനീയമായ തലവേദന കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും പറ്റാത്തപോലെ ഒടുവിൽ ആയാസപ്പെട്ട് അവൾ കണ്ണ് തുറന്നു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കണ്ണ് ചിമ്മി തുറന്ന് അവൾ ചുറ്റുമൊന്ന് നോക്കി എഴുനേൽക്കാൻ തുടങ്ങിയതും മനസിലായി ആരുടെയോ കരവലയത്തിനുള്ളിൽ ആണെന്ന് ഉറങ്ങികിടക്കുന്ന സിദ്ധുവിനെ കുറച്ച് നേരം നോക്കി കിടന്നു ദൈവമേ ഇന്നലെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ആവോ

മനസിൽ ഉള്ളത് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം എന്റെ മുന്നിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിലൂടെയെങ്കിലും എല്ലാം തുറന്ന് പറയണം അങ്ങനെ എങ്കിലും എന്നേ മനസിലാക്കട്ടെ എന്നേ അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയുള്ളൂ ഇന്നലെ നടന്നതൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും അതിന് കഴിയാതെ തലക്ക് കൂടുതൽ വേദന അനുഭവപെട്ടു സിദ്ധുവിന്റെ നെഞ്ചോടു ചേർന്നുള്ള ആ കിടപ്പിൽ നിന്ന് ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ അവൾക്ക് തോന്നിയതുമില്ല കുറച്ച് നേരം കൂടി അങ്ങനെ കിടക്കാമെന്ന് കരുതി ഇന്നലത്തേതിന്റെ after effects ആയിട്ട് വേണി വീണ്ടും ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതും സിദ്ധു കണ്ണ് തുറന്നു തന്റെ നെഞ്ചിൽ തലവെച്ചു ഉറങ്ങുന്ന പെണ്ണിനെ ഒന്ന് തലോടി

ഇന്നലെ നടന്നതൊക്കെ ഓർത്തപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചിരി വിരിഞ്ഞു അവളെ ഉണർത്താതെ നെഞ്ചിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റി കിടത്തി അവൻ വാഷ് റൂമിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നു ആരോടോ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു ശേഷം താഴേക്ക് പോയി ജനൽ വഴി ശക്തമായി വെളിച്ചം മുഖത്തേക്ക് തട്ടിയപ്പോൾ വേണി മടിയോടെ ആണെങ്കിലും കണ്ണുകൾ തുറന്നു അടുത്തു സിദ്ധു ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായതും അവൾ എഴുന്നേറ്റ് ചമ്പ്രം പടിഞ്ഞു താടിക്ക് കൈ കൊടുത്തു ഒരല്പനേരം ഇരുന്നു കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത് ഓർത്ത് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും വ്യക്തമായി ഓർമ കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ മനസിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു സിദ്ധു പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ ആ അവസ്ഥയിലും അവളുടെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിരുന്നു

അതെല്ലാം ഓർമ വന്നതും അറിയാതെ തന്നെ വേണിയുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചിരി വിരിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് സിദ്ധു മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നത് കയ്യിൽ ആവി പറക്കുന്ന രണ്ട് കോഫി മഗ് ഉം ഉണ്ടായിരുന്നു “ആഹ് പള്ളിയുറക്കം കഴിഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റോ?? കെട്ടൊക്കെ വിട്ടോ അതോ ഞാൻ മോര് കലക്കി തരണോ?? ” “വേണ്ടാ 😬😬” “ഹ്മ്മ് ഇത് കുടിക്ക് ” സിദ്ധു നീട്ടിയ ഗ്ലാസിൽ നിന്നും കോഫീ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞതും വേണിക്ക് ഒരല്പം ആശ്വാസം തോന്നി എങ്കിലും തലവേദന കാരണം തലക്ക് കയ്യൂന്നി അവൾ ഇരുന്നു “കെട്ട് പൂർണമായി വിട്ട് കാണില്ല.. വേഗം പോയി ഫ്രഷ് ആയി വാ തലയിൽ വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ ലേശം വെളിവ് വരും ” സിദ്ധു പറഞ്ഞത് കേട്ടതും ഇളിച്ചുകൊണ്ട് വേണി എഴുന്നേറ്റു

സിദ്ധു എടുത്തു കൊടുത്ത ഡ്രസ്സ്‌ ഉം ആയി കുളിക്കാനായി പോയി തലയിൽ തണുത്ത വെള്ളം വീണതും വേണിക്ക് ഒരല്പം ആശ്വാസം തോന്നി കുളി കഴിഞ്ഞിറങ്ങി വന്നു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് തല തോർത്തികൊണ്ട് നിന്നതും പിന്നിലൂടെ രണ്ട് കൈകൾ അവളെ പുണർന്നിരുന്നു വേണി ഞെട്ടി തലയുയർത്തി നോക്കി പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സിദ്ധുവിനെ കണ്ടതും അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയായി കാണുന്നത് സ്വപ്നമാണോ എന്നറിയാതെ അവൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നു “കണ്ണ് മിഴിക്കാതേടി ഉണ്ടക്കണ്ണി ഞാൻ തന്നെയാ സ്വപ്നം അല്ല ” “അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് ചെന്നിട്ട് വാ എന്നിട്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ” പോകാൻ തുടങ്ങിയ വേണിയെ സിദ്ധു പിടിച്ചു നിർത്തി

മിറർ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരുന്ന ചെപ്പിൽ നിന്നും ഒരു നുള്ള് സിന്ദൂരമെടുത്ത് വേണിക്ക് തൊട്ട് കൊടുത്തു പോയി പോയി വേണിയുടെ തലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിധം കിളികൾ എല്ലാം പറന്നുപോയി മുന്നിൽ നടക്കുന്നത് സത്യമോ മിഥ്യയോ എന്നറിയാതെ കണ്ണുമിഴിച്ചു നിൽക്കുന്നവളെ സിദ്ധു ഒന്ന് തട്ടി ശേഷം വേണിയുടെ കവിളിലേക്ക് ചുണ്ടുചേർത്തു “പോയിട്ട് വേഗം വാ ” എന്ന് പറഞ്ഞതും വേണി ഒരു ശില കണക്കെ താഴേക്ക് നടന്നു ഇന്നലെ കാര്യമായി എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇങ്ങേരുടെ തലക്കടിച്ചു വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല

പാവം കുട്ടിയുടെ തലയിൽ മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്ന കിളികളും കൂടും തുറന്ന് പോയി താഴേക്ക് ചെന്നതും ഹാൾ മുഴുവനും കണ്ടതും വേണിയുടെ കണ്ണിൽ വീണ്ടും അത്ഭുതം നിറഞ്ഞു ബ്ലാക്ക് and പീച്ച് കളർ ബലൂൺസ് പാർട്ടി പ്രൊപ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രിങ്സ് ഡെക്കറേഷൻസ് കൊണ്ടും വളരെ മനോഹരമായി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ വേണി നോക്കി നിന്നു ഉടനെ തന്നെ വേണി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രെസ്സിലേക്ക് നോക്കി same കളർ കോമ്പിനേഷൻ സ്റ്റെയർ ഇറങ്ങി താഴോട്ട് ചെന്ന് നിലത്തുകൂടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബലൂൺസിനിടയിലൂടി മുന്നോട്ട് നടന്നതും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പാർട്ടി ബോംബർ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അച്ചുവും അപ്പുവും വന്നു ഒപ്പം ഹാളിനു നടുക്കായി 🥳🥳🥳HAPPY BIRTHDAY VENI🥳🥳🥳 എന്ന് എഴുതിയ name banner താഴേക്ക് വന്നു

ആദിയും അഥീനയും വേണിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സിദ്ധുവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അശ്വിനും എല്ലാവരും birthday song പാടി കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിടത്തെക്ക് നടന്നടുത്തു അവളെ wish ചെയ്ത് അപ്പു നീട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ്‌ വാങ്ങി വേണി അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു ” താങ്ക്സ് അപ്പൂസേ for this beautiful birthday surprise ” “എല്ലാ തവണയും നിനക്ക് surprise തരുന്നത് ഞാനാ പക്ഷെ ഇത്തവണത്തേത് എന്റെ വക അല്ല ” അത് കേട്ടതും വേണി സംശയത്തോടെ അപ്പുവിനെ നോക്കി “ഇത്തവണത്തെ സർപ്രൈസ് നിന്റെ കെട്ടിയോന്റെ വകയാ” അപ്പു പറഞ്ഞത് കേട്ട് അത്ഭുതത്തോടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു വേണി

കിട്ടിയ സർപ്രൈസുകളെക്കാളും അവളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് തനിക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് സിദ്ധു ആണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ആയിരുന്നു അത്ഭുതവും അതിലേറെ സന്തോഷവും അവളെ പൊതിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും സിദ്ധുവും താഴേക്ക് എത്തിയിരുന്നു കേക്ക് cut ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു event management ന്റെ വക തന്നെ ചെറുതായൊരു സദ്യയും ഒരുക്കിയിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഹാളിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരും അവരോടൊപ്പം നടന്നു വരുന്ന അശ്വതി മിസ്സ്‌ നെയും വേണി കണ്ടത് സിദ്ധു തന്നെ ആ രണ്ടുപേരെ എല്ലാവർക്കും പരിജയപെടുത്തി കൊടുത്തു ധ്രുവ് and അവി ഡയറിയിൽ ആ പേര് പരിജയം ഉള്ളത്കൊണ്ട് വേണിക്ക് അവരാറാണെന്ന് മനസിലായി

അവളെ ഞെട്ടിച്ച മറ്റൊന്ന് അശ്വതി മിസ്സ്‌ ന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നു സിദ്ധുവിന്റെ ഫ്രണ്ട് അവി ആണ് മിസ്സ്‌ നെ വിവാഹം ചെയ്തത് അഥീനയിൽ നിന്നും വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചത് ഇയാളുമായിട്ട് ആണെന്നുള്ളതുകൂടി കേട്ടപ്പോൾ അശ്വതി മിസ്സ്‌ അന്ന് സിദ്ധുവിനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഏറെക്കുറെ വേണിക്ക് മനസിലായി അവർ ഒന്നിച്ചല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷവും മറ്റാരോടും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അദുവിനെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തി വേണി അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അവളെ ധരിപ്പിച്ചു ചേച്ചിയുടെ കാര്യത്തിലെ ടെൻഷൻ മൂലമാണ് അന്ന് അശ്വിൻ അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുവിധം അവളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇനിയതൊന്നും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി

ആഘോഷങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞതും വേണി മുറിയിലേക്ക് വന്നു അവളെ കാത്തെന്ന പോലെ സിദ്ധു കട്ടിലിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവനെ ഒന്ന് നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് പോവാൻ തുടങ്ങിയ വേണിയെ അവന് പിന്നിൽ നിന്നും കൈകൾ കൊരുത്തു തടഞ്ഞു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബോക്സിൽ നിന്നും റിങ് എടുത്തു അവളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തു “Happy birthday wifey 😘😘and…. ” അവളുടെ ചെവിയിൽ ആർദ്രമായി പറഞ്ഞതും അവൾ അവനഭിമുഖമായി തിരിഞ്ഞു “And…..?? ” അവനോടായി അവൾ ചോദിച്ചു “I LOVE YOU 😘😘😘” ……….. തുടരും………..

സിദ്ധവേണി: ഭാഗം 49

