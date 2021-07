🎀അനുപമ🎀: ഭാഗം 15

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: പ്രാണ അഗ്നി

ചീറിപ്പായുന്ന ബൈക്കിന്റെ പുറകില്‍ അവനോട് ചേര്‍ന്നിരുന്ന് ആ യാത്ര അവൾ ആസ്വദിച്ചു. “എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഏട്ടാ” “അവിടെ എത്തുമ്പോള്‍ എന്റെ മോൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും അതുവരെ 🤫” ശരി എന്ന് തലയാട്ടി സമ്മതിച്ചു അവൾ ആ രാത്രിയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ചെറിയ തണുപ്പിനെ സുഖത്തില്‍ എപ്പോളോ അവൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു. മൂഖത്ത് ശക്തമായ വെളിച്ചം വന്നു തട്ടിയപ്പോൾ ആണ് അവൾ കണ്ണുതുറന്നത്. ചാടി വണ്ടിയില്‍ നിന്നുമിറങ്ങി ചുറ്റുപാടും നൊക്കി അവൾ അന്തിച്ചു നിന്നു പോയി. അവൾ അടിമുടി അവളെ തന്നെ നൊക്കി പിന്നെ ദയനീയമായി രുദ്രനെയും.

അവളുടെ ഒരോ പ്രവൃത്തിയും താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്തു ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു അവൻ നൊക്കി നിന്നു. ചിരിച്ചു പോയാൽ തനിക്കു തന്നെ പണിയാവുമെന്ന് അവനു നല്ലതുപോലെ അറിയാം. “ഏട്ടാ നമ്മൾ നൈറ്റ് റൈഡിനു വന്നിട്ട് ഇപ്പോള്‍ എന്തിനാ airportil നിക്കുന്നത്.” “എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോള്‍ അകത്തേക്ക് കയറ്” “ഈ വേഷത്തിലോ….” ഒരു cartoon ബനിയനും ട്രാക് പാൻറ്റുമായിരുന്നു അവളുടെ വേഷം “എല്ലാം നമ്മൂക്ക് ശരിയാക്കാമടോ” ഒരു കുസൃതിനിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ ഭദ്രയുടെ കൈയ്യും പിടിച്ച് VIP ലോഞ്ചിലേക്ക് അവൻ നടന്നു. അവിടെ അവരെയും കാത്തു മൂന്നുപേർ നിക്കുന്നത് ഭദ്രാ ശ്രദ്ധിച്ചു. ബ്ലാക്ക് സ്യൂട്ടും വെട്ടി ഒതുക്കിയ മുടിയും കട്ടിയുള്ള മീശയും ആറടി പോക്കവും സിക്സ് പാക്ക് ബോഡിയുമായി രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരും.

അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് സ്യൂട്ട് ധരിച്ച സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയും. “ഗുഡ് മോണിംഗ് സാർ” തികച്ചും ഓഫിഷലായി അവർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. “ഗുഡ് മോണിംഗ് guys. എല്ലാം റെഡി അല്ലേ” “എസ്സ് സാർ” “സാറാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെ ” സ്യൂട്ട് ധരിച്ച പെൺകുട്ടി രുദ്രന്റെ നേരെ ഒരു കവർ നീട്ടി .അവൻ അത് വാങ്ങിച്ചു ഭദ്രയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു അവളുടെ കൈയ്യിൽ കൊടുത്തു . “ഇടാൻ ഉള്ള ഡ്രസ്സ് ആണ് വാഷ്‌റൂമിലിൽ പോയി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടു വാ “തലകുലിക്കി പാവയെ പോലെ സമ്മതിച്ചു വാഷ്‌റൂം ലക്‌ഷ്യം ആക്കി അവൾ നടന്നു . റെഡി ആയി വന്ന ഭദ്രയെ രുദ്ര കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്ക് നിന്നു .വൈറ്റ് കളർ ക്നീ ലെങ്ത് ഫ്രോക്ക് അതിൽ വെള്ള പെർള കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനു മാച്ചിങ് ആയിട്ടിട്ടുള്ള ഷൂസും .

ഒരു മേക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ അവളെ കാണാൻ ഒരു കുഞ്ഞു പാവക്കുട്ടിയെ പോലെ തോണി . “പോകാം ഭദ്രാ …” “ഏട്ടാ അച്ഛനോടും ഏട്ടന്മാരോടും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ” പരിഭവത്തോടെ അവൾ പറഞ്ഞു . “പേടിക്കണ്ടടാ ഞാൻ ഹരിയേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ” അവരെ പ്രതിഷിച്ചു കാത്തു നിന്നതു എന്നപോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ജാഗ്ഗർ അവിടെ നിർത്തിയിരുന്നു രണ്ടു പേരും നടന്നു അതിലേക്കു കയറി.അവരുടെ പുറകിലായി പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വേറെ ഒരു ബ്ലാക് കാറിൽ ബാക്കി മൂന്ന് പേരും കയറി . ഒരു പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റിന്റെ മുൻപിൽ ആ കാറുകൾ വന്ന നിന്നു .എല്ലാം കണ്ടു ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും ആവാതെ ഒരു പാവയെ പോലെ ഭദ്രാ രുദ്രന്റെ ഒപ്പം ഇറങ്ങി . “പ്രൈവറ് ജറ്റോ …….”ആകാംഷയോടെ ഭദ്രയുടെ വായിൽ നിന്നു വന്നതും നോക്കി രുദ്ര നിന്നു . “ഉം …ഇഷ്ടായില്ലേ ” “ഇതിൽ ആണോ നമ്മൾ പോകുന്നത് ” “ആണല്ലോ ഭദ്രക്കുട്ടിയെ “വായും പൊളിച്ചു നോക്കി നിക്കുന്ന ഭദ്രയുടെ കൈയും പിടിച്ചു അവൻ അതിലേക്ക് നടന്നു . ‌

എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ഒരു ജെറ്റ് ആയിരുന്നു അത് രണ്ടു സീറ്റ് വീതം ഉള്ള മൂന്ന് റോ .അതിന്റ ബാക്കിലായി ഒരു ബെഡ്‌റൂമും വാഷ്‌റൂമും .അത്യാധുനിക ആയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു .ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ കൗതുകത്തോടെ ഭദ്രാ എല്ലാം നോക്കി കണ്ടു . രുദ്രന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവളും സീറ്റിൽ ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചു .ബാക്കിയുള്ളവർ അവരുടെ ബാക്കിലെ സീറ്റുകളിലും .ഒരു സംശയങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായി അവളുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു നിന്നു .അവളുടെ മനസ്സ് വായിച്ചതു എന്നപോൽ അവൻ അവളുടെ കൈ തന്റെ കയ്യിൽ കോർത്ത് പിടിച്ചു . “ഭദ്രാ എല്ലാത്തിനും ഉള്ള ഉത്തരം നിനക്ക് അവിടെ ചെല്ലുബോൾ കിട്ടും അതുവരെ സമാധാനമായി ഇരിക്ക് എന്റെ കുറുമ്പി “എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ നിറുകയിൽ ചുണ്ടുകൾ അമർത്തി .

അവന്റെ മുഖത്തു വിരിഞ്ഞ പുഞ്ചിരി അവളിലേക്ക്‌ പടർന്നു അവന്റെ കയ്യിൽ കോർത്ത് പിടിച്ചു അവന്റെ ഷോൾഡറിലേക്കു തല ചായിച്ചു അവൾ കിടന്നു.ഈ ലോകത്തു ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കുന്നത് അവനെ ആണ് എന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് റൺവേയിലേക്കു കടന്നു അവരുമായി പറന്നു .മറക്കാൻ ആവാത്ത കുറേ നിമിഷങ്ങൾ അവർക്കു സമ്മാനിക്കുവാനായി . ആരോ തട്ടി വിളിക്കുന്നതറിഞ്ഞാണ് ഭദ്ര കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് “ഭദ്രാ ലാൻഡ് ചെയറായി വന്നു സ്റ്റീൽ ഇരിക്ക് ” കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ പോലെ കണ്ണ് ചിമ്മി തുറന്നു ഭദ്ര അവളുടെ ചുറ്റും നോക്കി .അവൾ ഇപ്പോൾ ബെഡ്‌റൂമിൽ ആണെന്ന് അവൾക്കു മനസ്സിലായി .അവന്റെ നേരെ കൈ പൊക്കി ചിണുങ്ങി കൊണ്ട് അവൾ നിന്നു . “ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് “എന്ന് പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ അവളെ തന്റെ കൈയ്യിൽ കോരിയെടുത്തു .

അവന്റെ കഴുത്തില്ലൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണ് മാറ്റാതെ അവൾ അവിടെ കിടന്നു അവന്റെ ഹൃദയതാളം ആസ്വദിച്ച് . ഫ്ലൈറ്റ് വല്യ ശബ്ദത്തോടെ ലാൻഡ് ചെയ്തു വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയ ഭദ്ര ഒന്ന് ഞെട്ടി .ഒരു പത്തു പന്ത്രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബെൻസ് കാർ വരി വരിയായി ഇട്ടിരിക്കുന്നു .അവർക്കു ചുറ്റുമായി ബ്ലാക്ക് ഡ്രെസ്സും ബ്ലാക്ക് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും വെച്ച പത്തിരുപതു ബോഡിഗാർഡ്‌സ് . അവൾ ഞെട്ടി രുദ്രനെ ഒന്ന് നോക്കി . എന്നിട്ടു തോണ്ടി അവനെ വിളിച്ചു .എന്ത് എന്ന രീതിയിൽ അവൻ പിരികം പൊക്കി അവളോടയി ചോദിച്ചു .അവൾ ഡ്രെസ്സിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു അവന്റെ ചെവി അവളിലേക്ക്‌ അടുപ്പിച്ചു “തലിപ്പൊളി താൻ അണ്ടർ വേർഡ് ഡോൺ ആണോ .എന്നെ തട്ടി കൊണ്ട് വന്നത് ആണോ “അവളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ചോദ്യം കേട്ട് അവനു ചിരിവന്നെങ്കിലും അവൻ അത് വിദക്തമായി മറച്ചു . “അങ്ങനെ തോന്നിയോ ……”

തെല്ലൊരു കുറുമ്പൊടെ അവൻ ചോദിച്ചു . അവൾ കണ്ണുരുട്ടി അവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു . “ഇങ്ങോട്ടു വാടി എന്റെ ഉണ്ടക്കണ്ണി “എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവളുട കൈയ്യും പിടിച്ചു കാറിലേക്ക് നടന്നു . മിന്നി മറയുന്ന വേഗത്തിൽ എല്ലാ കാറുകളും എയര്പോര്ട്ടിന്റെ വെളിയിൽ കടന്നു .എല്ലാം കണ്ടു ഇരിക്കുവാൻ മാത്രമേ ഭദ്രയ്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളു .അവളുടെ കണ്ണിൽ മിന്നി മറയുന്ന ഓരോ ഭാവങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് അവൻ അവളുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നു . എല്ലാ കാറുകളും വല്യ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ പൊടിപടലങ്ങൾ പറത്തി നിന്നു .ബോഡിഗാര്ഡിന്റെ സഹായത്തോടെ ഡോർ തുറന്നു രുദ്ര അവന്റെ കയ്യും പിടിച്ചു ഭദ്രയും പുറത്തേക്കു ഇറങ്ങി .കുറച്ചു മാറി അവരെയും കത്ത് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു .അവർ അതിനെ ലക്ഷ്യമായി നടന്നു . ഇങ്ങനെ ഞെട്ടി നടക്കാൻ ഭദ്രയുടെ ജീവിതം വീണ്ടും ബാക്കി .

പാവം നമ്മുടെ ഭദ്ര എന്താ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലാകുന്നു പോലും ഇല്ലാ .കീ കൊടുത്ത വിട്ട പാവയെ പോലെ അവന്റെ കയ്യും പിടിച്ചു അവൾ നടന്നു . “നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ ആണോ പോകുന്നത് ” “ആണല്ലോ ……” “goodmorning sir .we are ready for take off ” “ok captain lets start “എന്നും പറഞ്ഞു അവളുമായി അവൻ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി . ചുറ്റുപാടും അത്ഭുതത്തോടെ വീക്ഷിച്ചു അവൾ അവന്റെ ഒപ്പം അവനോട് ചേർന്ന് ഇരുന്നു .ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും അവളുടെ കൈ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു മാറിയതേയില്ലാ . കുറച്ചു നേരത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം കടലിന്റെ നടുവിലായി പ്രകാശത്തിൽ തുളുംബി നിക്കുന്ന ഒരു ഐലൻഡ് അവളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വന്നു പതിച്ചു . ഇടതൂർന്ന പച്ചപ്പിന്റെ ഇടയിൽ സ്വർണം വാരി വിതറിയത് പോലെ തോന്നി അവൾക്കു .കൊട്ടാര സാദൃശ്യമുള്ള വല്യ വിശാലമായ ബിൽഡിങ്ങുകൾ അവിടെ നിരന്നു നിക്കുന്നു .

അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം കടൽ വെള്ളത്തിൽ വന്നു പതിച്ചു ചിന്നി ചിതറി ഒരു മായാ ലോകം തീർത്തത് പോലെ അവൾക്കു തോന്നി . ആ കാഴ്ച അടുത്ത് അടുത്ത് വരും തോറും അവൾ അതിൽ തന്നെ മതി മറന്നു ഇരുന്നു . ഹെലിപാഡിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കിയ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഭദ്രാ വായും പൊളിച്ചു അവിടെ തറഞ്ഞു നിന്ന് പോയി . “sapphire island” “അവൾ അറിയാതെ തന്നെ അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് അത് വന്നു .അത്ഭുതത്തോടെ അവൾ രുദ്രനെ നോക്കി . “നിനക്ക് അറിയുമോ ഈ island ” “പിന്നെ അറിയാതെ ലോകത്തിലെ താനെ luxurious ആയിട്ടുള്ള seven star ഹോട്ടലിൽ ഒന്ന് .ഷോപ്പിംഗ് മാള് ,സിനിമ റ്റിയറ്റർ എന്നു വേണ്ട luxurious ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഈ islandil ഒരിക്കിയിരിക്കുന്നു .

ട്രെന്റിങ് ലിസ്റ്റിൽ നമ്പർ one ആയി നിക്കുന്നതാണ് ഇതിനുള്ളിലുള്ള കാഴ്ചകള്‍ .വേൾഡ് ഫേമസ് കമ്പനി ആയ sapphire ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹോട്ടൽ ശൃംഖലയിൽ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു sapphire island .but ഇതു open ആയിട്ടില്ലാണ് ആണല്ലോ ധ്രുവ പറഞ്ഞത് .അവൻ ആണ് ഇതിന്റെ വീഡിയോസ് കാണിച്ചത് ” “പിന്നെ എന്തൊക്കെ അറിയാം ” “വേൾഡ് ഫേമസ് ബിസിനസ് ടൈക്കൂൺ mr r .p ആണ് ഇതിന്റെ ഓണർ .ബട്ട് ഹി ഈസ് unknown പേഴ്സൺ മീഡിയാക്ക് പിടുത്തം കൊടുക്കാത്ത ഒരു യംഗ് ബിസിനസ്സ് മാൻ.ഒരു പിക് പോലും ഇല്ലാ ഗൂഗ്ലെളിൽ . “ഭദ്ര ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തി . “വേറെ “ഒരു കൗതുകത്തോടെ അവൻ ചോദിച്ചു “വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല “ഭദ്രാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ മുഖവും വീർപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ അവൻ അവളെയും പിടിച്ചു മുൻപോട്ടു നടന്നു . തനിക്കു ചുറ്റും എന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലാവാതെ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ കൗതുകത്തോടെ തനിക്കു ചുറ്റും അവൾ വീക്ഷിച്ചു .

അവളയും കൊണ്ട് അവൻ നടന്നത് കൊട്ടാര സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു വല്യ കെട്ടിടത്തിന്റ ഫ്രോന്റിലേക്കാണ് .കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഗ്ലാസിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു വല്യ ബിൽഡിങ് അതിന് ചുറ്റും അതിനെ ഉറപ്പോടെ താങ്ങി നിർത്താൻ മാത്രം വലുപ്പമുള്ള വല്യ തൂണുകൾ ഫ്രോന്റിൽ ഏക്കറുകളോളം വിശാലമായ ഗാർഡൻ.ഒരു സെവെൻസ്റ്റർ ഹോട്ടലിന്റെ എല്ലാ തലയെടുപ്പോടെയും നിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ തീർത്ത കവാടം .ഇതിനെല്ലാം പുറമെ സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശം അവിടെമാകെ ഒരു മായിക ലോകം തീർക്കുന്നു . തന്റെ മുൻപിലേക്ക് നടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ട് ഭദ്രാ ഒരുനിമിഷം അന്താളിച്ചു നിന്നു. പിന്നെ ഒരു ഓട്ടമായിരുന്നു “ചേട്ടായിസ് ” .അവർ വാത്സല്യത്തോടെ അവളെ തന്നിലേക്ക് അടിപ്പിച്ചു നിർത്തി . “ഞാൻ കരുതി നിങ്ങൾക്കു എന്നോട് പിണക്കം ആയിരിക്കും എന്ന് ” “ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞി പെങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പിണങ്ങുമോ.നീ ഞങ്ങളുടെ ചങ്കിന്റെ ചങ്കല്ലേ .അല്ലേടാ ഇർഫൂ “ദീപു “പിന്നെ അല്ലാതെ ” ഇർഫ്യൂ .

ഇതെല്ലാം കണ്ടു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് രുദ്ര അവരെ തന്ന നോക്ക് നിന്നു . “എങ്ങനാ ബഡ്ഡി അപ്പോൾ അത് അങ്ങു നടത്തുവല്ലേ “ദീപു രുദ്ര ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഭദ്രയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു .അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു എൻട്രൻസിലേക്ക് നടന്നു . എൻട്രൻസിലേക്ക് ഉള്ള വഴി മുഴുവൻ ഫ്ലവർ കൊണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു റെഡ് കാർപെറ്റ് വിരിച്ചു അതിമനോഹരമാക്കിയിരുക്കുന്നു അത് അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് വല്യ ഒരു ബൗ പോലെ ക്ലോത് കൊണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ഡോറിന്റ രണ്ട സൈഡിലും യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . “ഭദ്രാ ഐശ്വര്യമായിട്ടു അതങ്ങ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്‌തേക്കും “രുദ്ര “ഞാനോ “അത് ഒരു അലർച്ച തന്നെ ആരുന്നു . “പിന്നെ അല്ലാതെ നിനക്ക് ഉള്ള ഗിഫ്റ്റ നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരാ ഓപ്പൺ ചെയുക “രുദ്ര “ഗിഫ്റ്റോ “കണ്ണും മിഴിച്ചു രുദ്രൻ തന്നെ നോക്കി നിന്നവൾ . “അതേല്ലോ… കെട്ടിയോളെ നിനക്കുള്ള എന്റെ വിവാഹ സമ്മാനം .ഈ R. Vയുടെ പ്രാണൻ ആയ അവന്റെ ഭദ്രക്കുള്ള സമ്മാനം “രുദ്ര “ആ…..ർ ……..വി…..യോ …….” വാ പൊളിച്ചു അവിടെ തന്നെ തറഞ്ഞുപോയി അവൾ .

ബോധം പോകുന്നതുപോലെ അവൾക്കു തോന്നി . യാന്ത്രികമായി അവൾ ആ റിബൺ കട്ട് ചെയ്തു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് വല്യ ശബ്ദത്തോടെ ആകാശത്തു നിന്ന് പൂക്കളും ബലൂണുകളും അവളുടെ ദേഹത്തേക്കു വന്നു വീഴുവാൻ തുടങ്ങി .ആകാശത്തു ഫയർ വർക്ക് സ്റ്റാർ ചെയ്തു.ആകാശം മുഴുവന്‍ പലവർണ്ണങ്ങളിൽ പ്രകാശപൂരിതമായി. എല്ലാം കണ്ടു ഭദ്രയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ രുദ്രനെ കെട്ടിപിടിച്ചു.അവൻ അവളെയെടുത്തുയർത്തി. I LOVE YOU BADRA ഉറക്കെ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു . താൻ കേട്ടത്‌ വിശ്വസിക്കാനാവാതെ ഭദ്രാ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ അവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു . അവളെ താഴെ ഇറക്കി അവൻ തന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് അടിപ്പിച്ചു നെറ്റിയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു .പിന്നെ അവളുടെ മുഖം കൈക്കുള്ളിലാക്കി എന്നിട്ടു അവളോടായി പറഞ്ഞു . “ഈ രുദ്രന്റെ പ്രാണൻ ഈ ഭദ്രയിലാണ് .അവൾ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇല്ലാ .

മരണത്തിനല്ലാതെ രുദ്രനിൽ നിന്ന് അവന്റെ പ്രാണനെ വേർപെടുത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല .” അവരുടെ കണ്ണുകൾ കോർത്ത് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മതി മറന്നു അവർ അവളുടെതായ ലോകത്തിൽ നിന്നു . “നിന്ന് കാലു കഴച്ചു ഒന്ന് അകത്തു കേറിയിരുനെകിൽ നന്നായിരുന്നു “ദീപുവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് അവർ സ്വബോധത്തിലേക്കു തിരിച്ചു വരുന്നത് . ചുറ്റിനും നോക്കിയപോൾ തങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി വായു പൊളിച്ചു നിക്കുന്ന ഇർഫുനെയാണ് കാണുന്നത് .നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാം എല്ലാ കിളികളും ഈ ഐലൻഡ് വിട്ട് പോയി എന്ന് . ഭദ്ര ആരെയും ഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തെ തലയും താഴ്ത്തി നിന്നു .രുദ്ര അവളുട കൈയ്യും കൊർത്തു പിടിച്ചു അകത്തേക്ക് നടന്നു . ദീപു തട്ടി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഇർഫ്യൂ ബോധ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് . “എടാ നമ്മുടെ കലിപ്പൻ തന്നെ ആണോടാ അത് .എന്റെ രുദ്ര ഇതു അല്ലാ .ഇത് വേറെ ആരോ ആണ് ” “നിന്ന് വട്ടു പറയാതെ നാടക്കടാ അങ്ങോട്ട് ”

“ഓക്കേ ബഡ്ഡീസ് നിങൾ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കു ഞാൻ ഇവളെ ഇവിടെ എല്ലാ ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ “രുദ്ര “ഉം …ഉം “ഒന്ന് ഇരുത്തി മൂളി ദീപുവും ഇർഫ്യൂവും രു വളിച്ച ചിരിയും പാസ്സാക്കി രുദ്ര ഭദ്രയുടെ കയ്യും പിടിച്ചു നടന്നു . അവൻ അവളുമായി നടന്നത് ഗ്ലാസ് റൂമിലേക്കാണ് .ആ റൂമിനു ചുറ്റും നോക്കി അവൾ വായും പൊളിച്ചു നിന്ന് പോയി .തങ്ങൾ കടലിനാൽ ചുറ്റ പെട്ടിരിക്കുന്നു .മനോഹരമാ പല നിറങ്ങളിൽ ഉള്ള മൽസ്യങ്ങൾ തങ്ങൾക്കു ചുരുറ്റും ഒഴുകി നടക്കുന്നു .നിലത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നീല നിറത്തിലുള്ള വാട്ടർ ബെഡ് അതിലും വര്‍ണ്ണ മത്സ്യങ്ങൾ ഓടി നടക്കുന്നു. പെർഭൂമ്ട ക്യയാറ്റിൽ കൊണ്ട് റൂം മുഴുവന്‍ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. തനിക്കു ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകൾ അവക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല . “എന്താ രുദ്രേട്ടാ ഇതൊക്കെ .എനിക്ക് ഒന്നും മനസിലാവുന്നില്ല .ശെരിക്കും നിങ്ങൾ ആരാ🤔 ” ‘എല്ലാം ഞാൻ പറയാം “എന്നും പറഞ്ഞ് അവളെ അവൻ ബെഡിലേക്കിരുത്തി .അവളുടെ മുഖം കൈകുമ്പിളിലെടുത്തു തനിക്കു നേരെ പിടിച്ചു .അവളുടെ രണ്ടു കവിളിലും തന്റെ ചുണ്ടുകൾ അമർത്തി “ഏട്ടാ പ്ളീസ്.എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയു ”

“എന്താ എന്റെ ഭദ്രക്കുട്ടിക് അറിയേണ്ടത് .ചോദിക്ക് ഞാന്‍ പറയാം “എന്നും പറഞ്ഞ അവൻ അവളുടെ നേരെ ചമ്പ്രം പടഞ്ഞിരുന്നു . “ഏട്ടാ ആരുടേയാ ഈ sapphire ഐലൻഡ് ” “എന്റെ .അല്ല ഇപ്പോൾ നിന്റെ .” “അപ്പോൾ R. V ” “അത് ഞാൻ തന്നെ .രുദ്ര പ്രതാപ് വർമ്മ ” കണ്ണും മിഴിച്ചു വായും പൊളിച്ചു ഭദ്രാ അവനെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു. “വാ അടക്കടി ഈച്ച കേറും. Sapphire ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങളുട ആണ് .ദീപുവും ഇർഫ്യൂവും ഞാനും കുടി തുടങ്ങിയത് ആണ് .തുടക്കത്തില്‍ ചെറിയ ചെറിയ ഹോട്ടൽസ് ഗ്രൂപ്പിൽ തുടങ്ങിയത് ആണ് .ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചെസ് ഉണ്ട് .ബട്ട് sapphire Island അത് എന്റെ ഭദ്രയുടെയാണ് “ചെറു ചിരിയോടെ രുദ്ര പറഞ്ഞു നിർത്തി . അവൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ മനസിലാകാതെ അവൾ അവിടെ തറഞ്ഞു നിന്ന് പോയി . “എന്താ ഭദ്ര .പ്രതാപ് വർമ്മയുടെ തല്ലിപ്പൊളിയായ മകൻ രുദ്ര പ്രതാപ വർമ്മയെ നന്നാക്കുവാൻ വേണ്ടി കല്യാണും കഴിച്ച അനുപമ എന്ന അനാഥ പെണ്ണിന് ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ .”

“പ്രതാപ് അച്ഛന് ഇതു ഒക്കെ അറിയുമോ ” “ഇല്ലാ ……U. Kപഠിക്കാൻ വിട്ട മകൻ .അച്ഛന് പിടി കൊടുക്കാതെ നടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഞാൻ എല്ലാ രീതിയിരും മോശമായി .അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു പോയി എന്ന് .ഇനിയും വൈകിയാൽ എന്നെ നഷ്ടമാകും എന്ന് കരുതി ആണ് ആ പാവം അച്ഛൻ നീയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം എടുപിടിയിൽ നടത്തിയത് .പിന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഭദ്ര എന്റെ പ്രാണൻ ആരുന്നു എന്നും അറിയാമായിരുന്നു.നിന്നെ നഷ്ട പെട്ടപ്പോൾ അല്ലെ അവരിൽ നിന്നും എല്ലാം ഞാൻ അകന്നത്.നിന്നിലൂടെയേ അവർക്കു എന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളു എന്ന് എന്റ അച്ഛന് തോന്നി ” രുദ്ര പറയുന്നത് എല്ലാം കേട്ട് ഭദ്രയുടെ കണ്ണുകള്‍ നിറഞ്ഞു. താന്‍ എന്ത് പറയണം എന്ന് അറിയാതെ കുഴഞ്ഞു. ” എട്ടാ ഞാന്‍…. എനിക്ക് ഏട്ടന്റെ സ്നേഹത്തിനു അർഹതയില്ലാത്ത പോലെ “…………….. തുടരും….. എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്റെ അനുപമ കൊള്ളാമോ

🎀അനുപമ🎀: ഭാഗം 14

