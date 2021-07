കൃഷ്ണ: ഭാഗം 11

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: Crazy Girl

“പിന്നെ എങ്ങനുണ്ട് ക്ലാസ്സ്‌ ഒക്കെ “ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു അജു ചോദിച്ചത്.. “കൊഴപ്പമില്ല കുറച്ചു പാടാണ് ” “പെങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിക്ക് പെങ്ങളെ ” ” ഹഹ നീയാണ് എനി ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നത്… ” “നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ തരാനല്ലേ പറ്റൂ😂😂…. പിന്നെ ഇന്ന് ഋഷിയെട്ടൻ ചോദിച്ചു കൃഷ്ണ എങ്ങോട്ടാ രാവിലെ പോകുന്നെ എന്ന് ” “നിന്നോടോ ” ” ആഹ് എന്നോട് തന്നെ ” ” എന്നിട്ട് നീയെന്ത് പറഞ്ഞു ” ” ഞാനെന്ത് പറയാനാ… പെങ്ങൾ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ” “ഹോ ഇന്ന് രാവിലെ മൂപര് ചോദിച്ചായിരുന്നു കെട്ടി ഒരുങ്ങി ആരെ മയക്കാൻ പോകുവാ എന്ന്…അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞില്ല…

മയക്കാൻ പോകുന്നു എന്നെന്നെ പറഞ്ഞു അതോണ്ട് കുറച്ച് കലിപ്പായിട്ട പോയത് ” “ഹോ വെറുതെ അല്ല ” എന്നും പറഞ്ഞു അവന് കഴുത്തൊന്ന് തൊട്ടു… ഞങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു ബിൽഡിങ് എത്തി രണ്ടു പേരും ഇറങ്ങി… ലിഫ്റ്റ് കേറാൻ തുറക്കുമ്പോൾ ആണ് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആൻ ചേച്ചിയും ഭർത്താവും പൊന്നു മോളും എല്ലാം ഇറങ്ങി വന്നത്… ആൻ ചേച്ചി പൊന്നുവും സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ട്.. പൊന്നുമോൾ വെള്ള ഫ്രോക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത്.. അവള്ടെ പേര് പോലെ തന്നെ അവള് ഒരു angel ആയിരുന്നു… ആൻ ചേച്ചിയാണേൽ നല്ല വൈറ്റ് സാരിയാണ്.. ചേച്ചീടെ ഹസ്ബന്റും വൈറ്റ് പാന്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഷർട്ട്‌ ആണ്… “ആഹാ മൊത്തത്തിൽ പ്രകാശം പരാതി ഈ വൈകുനേരം നിങ്ങള് എങ്ങോട്ട് പോകുവാ “അജു ആയിരുന്നു.. “ഇന്ന് പൊന്നുന്റെ ബര്ത്ഡേ ആണ്…

പാർട്ടി ഉണ്ട് ബീച്ചിനടുത്” “ആഹാ ഹാപ്പി ബര്ത്ഡേ പോന്നുസേ “അവന് അവളോട് കൊഞ്ചലോടെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അർജുനെ കണ്ടപ്പോ പൊന്നു ആൻ ചേച്ചീടെ ചുമലിൽ ചാഞ്ഞു.. ” ഹാ ഏതായാലും അർജുനെ കണ്ടത് നന്നായി നിങ്ങള് എല്ലാരും ഒരുങ്ങിയിട്ട് വാ….ഇന്ന് നൈറ്റ്‌ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൂടാം “ചേച്ചീടെ ഹസ്ബന്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് ” എന്താ ഫുഡ്‌? ” “ഹഹ നിനക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഉണ്ട് നീ വാ ചെർക്ക ” അർജുന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് ആൻ ചേച്ചി ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു… ” എന്ന ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ എല്ലാരും വരുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ചു പണി ഉണ്ട് അവിടെ… കിച്ചു വേഗം വരണം കേട്ടോ “ചേച്ചി തിടുക്കത്തോടെ പറഞ്ഞു നടന്നു.. “നിനക്ക് അവരെ അറിയോ “ലിഫ്റ്റിൽ കേറുമ്പോ ഞാൻ അർജുനോട് ചോദിച്ചു “പിന്നെ ഞാൻ പണ്ട് ഋഷീടെ കൂടെ ആയിരുന്നു താമസിച്ചേ..

പിന്ന എനിക്ക് കുറച്ചു നാൾ നാട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴാണ് രാഹുൽ എന്ന പുതിയ റൂമേറ്റ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ വേറെ ഫ്ലാറ്റിൽ മുറിയെടുത്തു… ” “ഓഹ് ” ” ഹാ വേഗം റെഡി ആകു എല്ലാർക്കും ഒപ്പരം പോകാം “ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ അവന് പറഞ്ഞു “ഞാൻ വരണോ… എനിക്കെന്തോ”ഞാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു നിർത്തി… എനി പോകാൻ എന്തോ ചമ്മലാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ.. ” അതെന്താ കിച്ചു… എന്താ വരാത്തെ “അവന് സംശയത്തോടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി “അത് പിന്നെ ഇത് വെല്ല്യ പാർട്ടി അല്ലെ.. ഒരുപാട് ആളുമുണ്ടാകില്ലേ… ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കോലത്തിൽ വന്നാൽ അവർക്ക് നാണകേടാകില്ലേ ” “ഓഹ് അതാണ്‌ പ്രശ്നം… നമ്മക്ക് ശെരിയാക്കാം.. ഇപ്പൊ ഒരു 4അര ആയി..

നമ്മക് ഒരു 6 മണിയാകുമ്പോൾ പോയാൽ മതി… പെങ്ങൾ വേഗം കുളിച് റെഡി ആകു ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ” ” അല്ലാ നീ എവിടെ പോകുവാ.. അർജു പറഞ്ഞിട്ട് പോടാ ” ” ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരാം “എന്നും പറഞ്ഞു വന്ന ലിഫ്റ്റിൽ തന്നെ അവന് കേറി പോയി… ഞാൻ ഡോർ തുറന്ന് കുളിച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഋഷിയെട്ടൻ വന്നിരുന്നു…. ” എത്ര നേരവായി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു… കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്ക വെള്ളം കാണുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഇത്രേം സമയം “ബാത്‌റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ കുളിക്കാൻ കേറാൻ ഒരുങ്ങി ഇരിക്കുവായിരുന്നു മഹാൻ അതിനാണ് കിടന്ന് അടിയാക്കുന്നെ… ” നിങ്ങളെ പോലെ കാക്കക്കുളി കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല… അതെങ്ങനാ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുളിച്ചിറങ്ങുന്ന നിങ്ങൾക് എങ്ങനാ അറിയാനാ ” ” നീ അധികം കിടന്ന് കുരക്കൊന്നും വേണ്ടാ…. ഞാൻ കുളിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും നീ റെഡി ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകും പാർട്ടിയിലേക്ക്… ” ” നിങ്ങള്ടെ കുളി 5 മിനിറ്റ്…

ആ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡി ആവാൻ ഞാൻ robot ഒന്നുമല്ല… ” ” ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോടീ ” ” ആ പോകേണ്… ഈ ബാത്‌റൂമിൽ ഞാൻ സ്ഥിരതാമസം ആകാൻ വന്നതൊന്നുമല്ല 😬” ബാത്റൂമിലെ പടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആണ് അങ്ങേര് ബാത്റൂമിലേക്ക് കേറിയത്… പെട്ടെന്ന് കേറിയപ്പോ കാലിലെ വെള്ളം സ്ലിപ് ആയി ഞാൻ വീഴാൻ പോയി.. പക്ഷെ അങ്ങേരുടെ കഴുത്തിൽ തൂങ്ങി പിടിക്കാൻ ഞാൻ മറന്നില്ല… ആരുടെയോ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അങ്ങേരും എന്നെ താങ്ങി പിടിച്ചിരുന്നു എന്തോ ഓർത്ത പോലെ രണ്ട് പേരും അടർന്നു മാറാതെ നിന്നു… അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തെ തിളക്കവും.. ആ കുട്ടി താടിയും വല്ലാതെ മനസ്സിൽ ആകർഷിച്ചു… കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിന്നു…പെട്ടെന്നാണ് ഋഷിയെട്ടൻ താങ്ങി നേരെ നിർത്തിയത് കൂടെ അങ്ങേരുടെ ഉണ്ടക്കണ്ണു വെച്ച് മനുഷ്യനെ നോക്കി പേഡിപ്പിക്കലും…

ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ രാമാ എന്ന പോലെ ബാത്‌റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരം ആണ് ഇതെല്ലാം കണ്ട് അന്തം വിട്ട് നിക്കുന്ന അർജുനെ കണ്ടത്… “അപ്പൊ നിങ്ങള് ഒരുമിച്ചാണോ കുളിച്ചത് ” “ഏഹ് ” ” അല്ല രണ്ടുപേരും എന്താ ബാത്‌റൂമിൽ നിങ്ങള് ഒരുമിച്ചാണോ എന്ന് “മുഖത്ത് നാണം വരുത്തി കാലു കൊണ്ട് കളം വരച്ചു ഞങ്ങളേ നോക്കാൻ തൊടങ്ങി…. “അയ്യേ… ഇവളെ ഒപ്പരം കുളിക്കുന്നതിലും ഭേദം എനിക്ക് ചളിയിൽ പോയി നിരങ്ങുന്നതാ “തൊരപ്പൻ വീണ്ടും എനിക്കിട്ട് താങ്ങി “അല്ലേൽ ഇപ്പൊ ആര് വരുന്നു നിങ്ങള്ടെ കൂടെ കുളിക്കാൻ.. ഹും 😏” “അയ്യോ മതി മതി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എന്തെക്കെയോ വിജാരച്ചു.. എല്ലാം എന്റെ തെറ്റ് “അർജു കയ്യ് കൂപ്പി പറഞ്ഞു അത് കണ്ടു ഋഷിയെട്ടൻ ബാത്‌റൂമിൽ കേറി ഡോർ അടച്ച് ഞാൻ റൂമിലും കയറി “ഇവർ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഞാൻ മൊട്ടയടിക്കേണ്ടി വരുവോ… ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത് എനിക്കും നിനക്കെ അറിയൂ ശിവനെ …

ഞാൻ എടുത്ത് പ്രതിജ്ഞ അങ്ങ് മായിച്ചു കളഞ്ഞേക്ക്… ഇവർ ഈ ജന്മത്തിൽ ഒന്നാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല… “അർജു ഓരോന്ന് ഓർത്തു കിച്ചുവിന്റെ മുറിയിൽ കയറി… കിച്ചു ആണെല്ലോ ഉള്ള ഡ്രസ്സ്‌ എല്ലാം എടുത്ത് ബെഡിൽ ഇട്ടേക്കുവാ.. ” ടാ അർജു ഈ ഡ്രസ്സ്‌ കൊള്ളാവോ…അല്ലേൽ ഇതാണോ നല്ലത് ” രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് അര്ജുന് നേരെ നീട്ടി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി…. “ഇതൊന്നും വേണ്ടാ… പെങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഡ്രെസ്സും ഐറ്റംസും എന്റെ കയ്യില് ഉണ്ട്…” എന്നും പറഞ്ഞു അവന് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്തോ പാക്കറ്റ് എടുത്ത് വീണ്ടും വന്നു എന്നിട്ട് എനിക്ക് നേരെ നീട്ടി ” എന്താ ഇത് ” ” തുറന്ന് നോക്ക് ” ഞാൻ അത് തുറന്നു നോക്കി… ഒരു ബ്ലൂ കളർ ലോങ്ങ്‌ ചുരിദാർ ആയിരുന്നു… നല്ല ഭംഗിയിൽ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു പാർട്ടി വെയർ ചുരിദാർ…. അതിനുള്ളിൽ അതിനു മാച്ച് ആയ ഒർണമെന്റ്സ് മേക്കപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം കോസ്റ്റലി ആണെന്ന് കണ്ടാൽ തിരിയും

” അർജു ഇതൊക്കെ നീ വാങ്ങിയതാണോ.. ഇതിനെല്ലാം നല്ല കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ… എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ” ” അയ്യോ പെങ്ങളെ ഇങ്ങള് അധികം ഒന്നും പറയണ്ടാ.. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി വെയർ ഡ്രസ്സ്‌ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്… അതുകൊണ്ട് ഋഷിക്കും എനിക്കും ഡ്രസ്സ്‌ എടക്കുന്നത് ഫ്രീയാ… അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ വേഗം പോയി ഒന്നെടുത്തിട്ട് വന്നത്… പക്ഷെ സെലെക്ഷൻ കൊള്ളാവോ”അവന് സംശയത്തോടെ നോക്കി “അമ്പോ കിടിലം… നിനക്ക് ഇത്രേം കളർ സെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലാട്ടോ ” ” ആഹ്ഹ് താങ്ക് യൂ താങ്ക് യൂ… ഞാൻ ആര മോന് നോക്കണ്ടേ ” “ആരുടെയാ ” “ധര്മേന്ദ്രൻ ആണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.. കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിലെ പോരാളി എന്റെ അച്ഛന് എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങേരെ ആണല്ലോ ” ” എന്റെ ദേവിയെ…നിന്റെ അമ്മ കേൾക്കണ്ട 😂” ” അയ്യോ കിച്ചു ആയിട്ട് പറയരുത്.. എന്റെ അമ്മ ആയോണ്ട് പറയുവല്ല… she is terror 😂😂” “ok ok ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കാം ന്നാ ഞാൻ റെഡി ആവട്ടെ നിന്റെ മൊയലാളി ലേറ്റ് ആയാൽ കൂട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുവാ ” ഞാൻ ഡോർ അടച്ച് വേഗം ഒരുങ്ങാൻ തുടങ്ങി…. *************

” ഇതാ ദാമു എനിയും അവള് ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മക്ക് ഇറങ്ങാം അവളേം കാത്ത് നിൽകേണ്ടാ ആവിശ്യമൊന്നും നമ്മക്കില്ല ” ” എടാ ഒരഞ്ചുമിനുറ്റ്… നിന്നെ പോലെ അല്ലല്ലോ കിച്ചു ഒരു പെണ്ണല്ലേ ഒരുങ്ങാൻ ടൈം വേണ്ടി വരും ” ” എന്ത് കോപ്പ് ആണേലും എത്ര സമയമായി… ” ” ആ ഇപ്പൊ വരും .. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കാർ എടുത്ത് ബിൽഡിങ് താഴെ നിൽക്ക് അപ്പോഴേക്കും ഞാനും കിച്ചുവും വരാം ” ” ആ അതാ നല്ലത്.. അല്ലെങ്കിൽ അവള് വന്നാൽ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ച് പോകും ” ഹും അവളോട് പറഞ്ഞതാ കുളിച് കഴിയുമ്പോളേക്കും റെഡി ആവണം എന്ന്… അതെങ്ങനാ… ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കേൾക്കില്ല… മുൻപൊക്കെ എങ്ങനാ ആയിരുന്നു.. ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ അപ്പർത്തേക്ക് പോകില്ല… കാണിച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്… ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കാർ പാർക്കിങ്ങിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കാർ എടുത്തു ബില്ഡിങ്ങിന്റെ താഴെ നിന്നു… എന്നിട്ടും അവർ എത്തീലാ… മനുഷ്യന്റെ ക്ഷമ കളയാനായിട്ട്…

ഞാൻ ദാമുവിന്റെ വിളിക്കാൻ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ആണ്… ദാമു ഓടി വന്ന് കാറിൽ കയറിയത് ” എവിടെ ആ പിശാശ് എവിടെ.. “ദാമുവിന് നേരെ അലറിയപ്പോൾ ആണ് അവന് ബിൽഡിങ്ങിനു നേരെ ചൂണ്ടിയത്… ഞാനും ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി…. ഇത് കൃഷ്ണ ആണോ.. ഈ രാത്രിയിലും അവള് ഒട്ടാകെ തിളങ്ങുകയായിരുന്നു…പാറിപ്പറക്കുന്ന മുടികളുടെ ഒതുക്കി വെപ്രാളത്തോടെ അവള് നടക്കുമ്പോളും അവളുടെ മുഖത്ത് നുണക്കുഴി തെലിഞ്ഞു വന്നു… അവളിൽ ഇത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നൊ…ഞാൻ അത് കണ്ടില്ലല്ലോ… അല്ലാ ഞാൻ അത് കാണാൻ ശ്രെമിച്ചില്ലല്ലോ…പെട്ടെന്നാണ് അവള് കാറിൽ കയറി ഡോർ അടച്ചത് ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി… ചിലനേരം അവളിലേക്ക് ലയിച്ചു പോകുന്നു… പക്ഷെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് വേലക്കാരിയെ ഭാര്യ ആയി കാണാൻ കഴിയില്ല… ഭംഗിയിലും സ്വഭാവത്തിലും അല്ല വീഴേണ്ടത്… അവരുടെ കുടുംബ മഹിമയിൽ ആണ് അത് അവൾക്കില്ല… മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് ആലോചിച് ഞാൻ വണ്ടി വിട്ടു… ***********

ഒരു ബീച്ചിൽ റോഡിൽ കാറ്‌ നിർത്തി ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇറങ്ങി… ഋഷിയെട്ടൻ ഇടക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ ലേറ്റ് ആയതിനാൽ വഴക്ക് പറയാൻ ആകും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ മൂപ്പരെ നോക്കിയേ ഇല്ലാ…. ഋഷിയെട്ടനും അർജുനും ആരോടോ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.. എനിക്കാണേൽ ആരെയും അറിയില്ല… ഞാൻ അവർ സംസാരിച്ചു കഴിയുന്നത് വരെ കാത്ത് നിന്നു പെട്ടെന്നാണ് എന്റെ പുറകീന്ന് കഴുത്തിലേക്ക് ചുറ്റി ഒരാൾ ചാടിയത്… ” അമ്മേ ” എന്റെ അലർച്ച കേട്ട് ഒരുവിധം ആളൊക്കെ നോക്കി.. ഋഷിയെട്ടനും നോക്കി “അയ്യോ കിച്ചു അലറല്ലേ ഞാൻ ആണ് ” ” ഡീ കുറ്റിപിശാശി ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ” എല്ലാർക്കും ഒരു ചിരി കൊടുത്ത് ഞാൻ അച്ചുവിലേക്ക് നീണ്ടു ” അല്ല നീയെന്താ ഇവിടെ ” ” എന്റെ നെയ്‌ബർ ആണ് ആൻ ചേച്ചി…. നീ എന്താ ഇവിടെ ” ” അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ആൻ ചേച്ചീടെ ഹസ്ബന്റ് സൊ ഞങ്ങളും വന്നു ”

” ഹോ നീ വന്നത് നന്നായി എനിക്ക് ആരേം അറിയില്ലായിരുന്നു… ഞാൻ വിചാരിച്ചു പെട്ടന്ന് പോയി എന്ന് ” ” അതാണ്‌ ഞാൻ എവിടെയും എപ്പോഴും എങ്ങനെയും എത്തും ഈ അശ്വതി ” ” ഓഹ് തള്ള് റാണി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇവിടെ… വലിഞ്ഞു കേറി വന്നതാണോ നീ ” അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അർജുനും വന്നത്.. ” ദേ കിച്ചു ഈ ചെക്കനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞാട്ടെ… രാവിലെ തുടങ്ങിയതാ എന്റെ നെഞ്ചത് കേറാൻ… ” ” ഓഹ് പിന്നെ കേറാൻ പറ്റിയ നെഞ്ച് ” ” നീ പോടാ… നീ ആരെന്ന നിന്റെ വിചാരം… എന്റെ പപ്പയെ അറിയില്ലല്ലോ അതാണ്‌ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ… അലവലാതി ” ” അലവലാതി നിന്റെ അച്ചനാടി.. അമ്പനീടെ ഫ്രണ്ട് അല്ലെ…. ഈ തള്ളുറാണീടെ അച്ഛന് ആകുന്നതിലും ഭേദം അയാൾക് ഒരു വാഴ നട്ട പോരായിരുന്നോ… ” “എടാ ” ” അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് കുഞ്ഞാടുകളെ ഇത് പാർട്ടി ആണ് ചന്തയല്ല….

ഏത് നേരത്താണാവോ രണ്ടിനേം എനിക്ക് പരിചയപെടുത്താൻ തോന്നിയെ… ടാ അർജു നീ അങ്ങോട്ട് ഋഷിയെട്ടന്റെ അടുത്ത് പോയാട്ടെ… നീ എന്റെ കൂടേം വാ നമ്മക് ആൻ ചേച്ചിയെ നോക്കാം ” ഞാനും അച്ചുവും ആൻ ചേച്ചിയെ നോക്കി നടന്നു… ബീച്ചിനടുത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ ആണ് പരിവാടി..അവിടെ ഓഡിറ്റോറിവും ഉണ്ട്… നല്ല വെല്ല്യ പാർട്ടി തന്നെ ആണ്… ഒരുപ്പാട് ആൾകാർ ഉണ്ട്.. ഞാനും അച്ചുവും അപ്പോഴാണ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ആൻ ചേച്ചിയെയും ഹസ്ബന്റും പൊന്നുവിനെയും കണ്ടത് ഞങ്ങൾ വേഗം അങ്ങോട്ട് നടന്നു… സ്റ്റേജിൽ കേറാം നേരം ഒരു പെട്ടെന്ന് എന്തോ കാtt വീശി ഞാൻ ഷാൾ കൊണ്ട് മൂക്കും വായയും പൊത്തി പിടിച്ചു സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ പടി കയറുമ്പോ കോട്ടും സുയിട്ടും ഇട്ടു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു…. അവനു ഇറങ്ങാൻ വഴി മാറി കൊടുത്തു… ” താങ്ക്സ് ” തലപൊക്കി എനിക്ക് നേരെ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു…

പക്ഷെ അവന് എന്നെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അത് നോക്കാതെ സ്റ്റേജിൽ കയറി.. കൂടെ അച്ചുവും…. “ഹാ വന്നല്ലോ ഞൻ നോക്കിയായിരുന്നു നീ വന്നില്ലേ എന്ന്.. വന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നോടുള്ള കൂട്ട് തന്നെ വിടാൻ നില്കുവായിരുന്നു… ” “ആഹഹാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ വന്നതു…പൊന്നു കുട്ടി ചുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ… എവിടെ ചേച്ചിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ” “മമ്മ ചോക്കേറ്റ്…. ചേച്ചി കൊക്ക് മമ്മ “അവള് കൊഞ്ചലോടെ ആൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ” ആഹ്ഹ് പൊന്നു കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് കേക്ക് മുരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കൊടുക്കാട്ടോ ” കുറച്ചു നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരാംന് ആൻ ചേച്ചി കയ്യിലൊരു മുഖം മൂടി പോലെ ഒന്ന് തന്നത്…. ” ഇതെന്തിനാ ചേച്ചി… ” ” ഇവിടെ ബര്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ ട്രെൻഡ് ആണ്… ഇത് മുഖത്ത് കെട്ടി കുറച്ചു നേരം ഡാൻസ് എന്നിട്ടാണ് കേക്ക് കട്ടിങ് ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ്‌ ആകും എല്ലാരും പെയർ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ നീയും ഋഷിയും കളിക്ക് കേട്ടോ… ” എന്നും പറഞ്ഞു ചേച്ചി ആരുടെയോ അടുത്ത് പോയി ഞാനും അച്ചുവും അത് പിടിച്ചു ഇറങ്ങി…

” അപ്പൊ കിച്ചു നിന്റെ മാര്യേജ് കഴിഞ്ഞതാണല്ലേ… ദ്രോഹി എന്നിട്ട് എന്നോട് നീ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞെ ഹോസ്റ്റൽ നിക്കുന്നു… മിണ്ടില്ല നിന്നോട് പോക്കോളണം ” ” അയ്യോ നിനക്ക് സർപ്രൈസ് തരാൻ പറഞ്ഞേയാണ് സോറി കുട്ടാ…. ” ” എന്നാലും അത്രക്കൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു… ” അവള് മുഖം തിരിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയോ സോപ്പിട്ടു പിടിച്ചു.. അല്ലേടി ഈ കുന്ത്രാണ്ടം കൊണ്ട് നമ്മക്ക് എന്തായാലും ഡാൻസ് ഒന്നും കളിക്കാൻ പോണില്ല… ഇത് നീ പിടിച്ചോ “സാരില്ല നീ വെറുതെ മുഖത്ത് കെട്ടിക്കോ ഇതാ നോക്ക് എല്ലാരും മുഖത്ത് അണിഞ്ഞിരിക്കുകയാ ” അപ്പോഴാ ഞാനും ശ്രേദ്ധിച്ചത്.. എല്ലാരും അത് മുഖത്ത് അണിഞ്ഞിരിക്കുവാ… എന്തിന് അർജുനും ഋഷിയെട്ടൻ പോലും അണിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളത്… അതുകൊണ്ട് ഞാനും അച്ചുവും അതിട്ടു… അപ്പോഴേക്കും ലൈറ്റ് ഓഫ്‌ ആയി… നല്ലൊരു പാട്ട് ഒൺ ആയി… toota jo kabhi yaara sajnaave tuje rabse maanga… rabse jo maanga mileyaave… ❤❤

എല്ലാരും ആ പാട്ടിനു പെയർ ഡാൻസ് തുടങ്ങി ഞാനും അച്ചുവും മുഖത്തോട് മുഖത്ത് നോക്കി… നമ്മക്ക് പയറും ഇല്ലാ ഒരു കോപ്പും ഇല്ലാ… അൽ ശോകം… അപ്പോഴാണ് ഋഷിയെട്ടൻ ഏതോ ഒരു പെണ്ണുമായി കളിക്കുന്നത് കണ്ടത് എന്തോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നു… പക്ഷെ ഞാൻ കടിച് പിടിച്ചു നിന്നു… ഒന്നുല്ലേലും ഇവിടെ ഭാര്യ എന്ന ആള് പോസ്റ്റ്‌ ആയി നിൽകുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു വിചാരം അങ്ങേർകില്ല.. പട്ടി തെണ്ടി… മനസ്സിൽ ഉള്ള ചീത്ത മൊത്തം അങ്ങേരെ വിളിച്ചു…. ” ഇതാ പറയണേ വാടകക്കെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ set ആകണം എന്ന്… നോക്കിയേ അവർ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നെ കൊതിയാവാ.. ” അച്ചു ഡാൻസും നോക്കി വെള്ളമിറക്കുവാ പാവം അപ്പോഴാണ് അവൾക് നേരെ ഒരു കയ്യ് നീണ്ടത് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ മുഖത്ത് മുഖം മൂടി ഇട്ടു അർജുൻ ആയിരുന്നു അവള് ഡാൻസ് കളിക്കാനുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് അവനു കയ്യ് കൊടുക്കാൻ നിന്നതും ആ കയ്യ് എനിക്ക് നേരെ തന്നു അവൾക്ക് നേരെ കൊഞ്ഞനം കുത്തി…

” പോടാ പട്ടി ” അവള് ദേഷ്യത്തിൽ അവനു നേരെ വിളിച്ചു അത് കണ്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് ഞാൻ അവനു കയ്യ് കൊടുത്തു … എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പെയർ ഡാൻസ് കളിച്ചു… പെട്ടെന്ന് പാട്ട് മാറി കൂടെ കളിച്ചവരിൽ പയറും മാറി ഞാൻ ആരുടെയോ കയ്യില് കറങ്ങി ചെന്ന് അപ്പോഴാണ് നേരത്തെ കണ്ട ആ പയ്യൻ… അവന്റെ മുഖം തെളിയുന്നില്ല മുഖം മൂടിയുള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷെ അവന്റെ നോട്ടം എന്റെ കണ്ണിലേക്കു തന്നെയായിരുന്നു… എനിക്കാണേൽ നോക്കാനും പറ്റുന്നില്ല… ആരാന്ന് പോലും അറിയില്ല… എന്റെ കണ്ണിലേക്കുള്ള നോട്ടം എനിക്ക് അസ്വസ്ഥമായി… പക്ഷെ അവനിൽ നിന്ന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാ.. എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അവന് കണ്ണെടുത്തില്ല… എന്നെ ഇവിടെ ആക്കിയ ആ അർജുൻ തെണ്ടിയെ നോക്കിയപ്പോൾ അവന് അച്ചുവുമായി ജോർ ആയി ഡാൻസ് കളിക്കുവാ… അവസാനം അവനിൽ നിന്ന് അകലുവാൻ നിന്നപ്പോ അവന് ഒന്നുടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്റെ കണ്ണിലേക്കു നോക്കി നിന്നു……………………………തുടരും………..

കൃഷ്ണ: ഭാഗം 10

