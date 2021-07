സിദ്ധവേണി: ഭാഗം 52

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: ധ്വനി

ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാ പെണ്ണെ നിന്നെ പ്രണയമാണെന്നോ ജീവൻ ആണെന്നോ പോലും തിരിച്ചറിയാനാവുന്നില്ലെനിക്ക് നിന്റെ കുറുമ്പിനെയും നിന്റെ ദേഷ്യത്തിനെയും അഹങ്കാരത്തിനെയും അങ്ങനെ പലതിനെയും… എനിക്ക് വേണം നിന്നെ 😘😘 ഇനിയങ്ങോട്ടെന്നും എനിക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായി ആർക്കും വിട്ട് കൊടുക്കില്ല നിന്നെ ഞാൻ ” സിദ്ധുവിൽ നിന്ന കേട്ട വാക്കുകൾ തന്നെ വേണിക്ക് ധാരാളം ആയിരുന്നു അവനിലെ പ്രണയത്തിന്റെ ആഴം തിരിച്ചറിഞ്ഞതുമുതൽ പലപ്പോഴും ആ കണ്ണുകളിൽ കുരുങ്ങി പോവുന്നതായി വേണിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണിമ വിട്ടാതെ അവനെ തന്നെ വേണി നോക്കി ഇരുന്നു…സിദ്ധുവിന്റെ കൈകൾ സ്ഥാനം മാറികിടന്ന സാരീക്ക് ഇടയിലൂടെ വയറിൽ സ്പർശിച്ചത് വേണി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു സിദ്ധുവിനെ നോക്കുന്നതിനിടയിലും അവളുടെ ചുണ്ടിൽ നാണത്തിൽ കുതിർന്നൊരു പുഞ്ചിരി സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു “പണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നീ കൊടുക്കുന്ന പരിഗണന പോലും എനിക്ക് തരുന്നില്ലലോ എന്നോർത്ത് വല്ലാത്ത കുശുമ്പ് തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിനെല്ലാം അപ്പുറം സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളു പെണ്ണെ ഈ ഉള്ളു നിറയെ നീ മാത്രമേ ഉള്ളു❤️❤️ ” അവന്റെ വാക്കുകൾ തെല്ലൊന്നുമല്ല വേണിയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് സിദ്ധുവിന്റെ നെറ്റിമേൽ വേണി ചുണ്ട് ചേർത്തു (ഇത് വായിക്കാതെ ആരും പോവരുത്…

ഇനിയങ്ങോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ റൊമാൻസ് എഴുതുന്നുണ്ട് കുല സ്ത്രീകളോ കുട്ടികളോ ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ jst move back ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത് വായിചിട്ട് ഇനി ഞാൻ എല്ലാരേയും വഴി തെറ്റിച്ചു എന്നുള്ള കമന്റ്‌ ഉം ആയി വന്നാൽ സത്യമായും നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള മറുപടി എനിക്ക് തരാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ലാ ചിലപ്പോൾ മറുപടി തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അതിനർത്ഥം ഞാൻ aa കമന്റ്‌ കാണുന്നില്ല എന്നല്ല എന്റെ story എവിടെയൊക്കെ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം വരുന്ന കമന്റ്‌ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് റിപ്ലൈ തന്നില്ലെങ്കിൽ അതർഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസിലാക്കുക ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ) സാരിയുടെ വിടവിലൂടെ വേണിയുടെ വയറിൽ അമർന്ന സിദ്ധുവിന്റെ കൈകൾ അവിടെ കുസൃതി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി…. രൂക്ഷമായ നോട്ടത്തിലൂടെ അവനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇടുപ്പിലമർന്ന സ്പർശനത്തിൽ ആ നോട്ടംപോലും പുഞ്ചിരിയിലേക്ക് വഴിമാറി സിദ്ധുവിന്റെ മറുകൈ വേണിയുടെ കഴുത്തിന് പിന്നിലായി പിടിച്ചു നാണത്താൽ തലതാഴ്ത്തി ഇരുന്നവളുടെ മുഖം താടിത്തുമ്പിൽ പിടിച്ചു ഉയർത്തി രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ണുകൾ ഇടഞ്ഞു സിദ്ധുവിന്റെ നോട്ടം പതിയെ വേണിയുടെ ചെഞ്ചുണ്ടിലേക്ക് മാറി അവൾ അവനിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറാൻ ഒരുങ്ങിയതും അവൻ അവളുടെ അരക്കെട്ടിൽ ചുറ്റി പിടിച്ചു അവളെ ഒന്നുകൂടി അവനിലേക്ക് ചേർത്തു പിടിച്ചു…… പതിയെ അവന്റെ മുഖം താഴ്ന്നു അവളിലേക്ക് അടുത്തു സിദ്ധുവിന്റെ ശ്വസോച്ഛാസങ്ങൾ അവളുടെ നെറ്റിയിലും മുക്കിലും എല്ലാം തട്ടി തടഞ്ഞു അവളുടെ ചൊടികളിലെ തേൻ നുകരാൻ അവന്റെ ഉള്ളം തുടിച്ചു…..

. അവളിലേക്ക് അടുത്തു അവളുടെ അധരങ്ങളിൽ അവന്റെ ചുണ്ട് ചേർന്നു പതിയെ അവയെ നുകരനായി തുടങ്ങി അവളുടെ കൈകൾ അവന്റെ പിൻകഴുത്തിലും മുടിയിലും മാറി മാറി സഞ്ചരിച്ചു….. ഇരുവരുടെയും അധരങ്ങളും നാവുകളും മാറി മാറി പരസ്പരം ഇണ ചേർന്നു ഇരുവരും ആവേശം ഒട്ടും കുറയാതെ പരസ്പരം തേൻ നുകർന്നു..ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഒരു തടസമായപ്പോൾ സിദ്ധു വേണിയെ മോചിപ്പിച്ചു 😘😘😘😘 കൈമാറിയ ചുംബനത്തിൽ വർധിച്ച ഹൃദയമിടിപ്പോടെ ഇരുവരും ഒരു നിമിഷം അങ്ങനെ തന്നെയിരുന്നു ശേഷം സിദ്ധു വേണിയെ കൈകളിൽ കോരിയെടുത്തു മുറിയിലേക്ക് നടന്നു ബെഡിലേക്ക് അവളെ കിടത്തിയപ്പോൾ സിദ്ധുവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ആ പുതിയ ഭാവമേതെന്ന് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുകയായിരുന്നു വേണി ഒരു പരവേശം.. നാണം കൊണ്ടുള്ള വിവശത.. ഉള്ളിൽ ഉണർന്ന വികാരത്തിന്റെ ലാഞ്ചന ഉള്ളം മറ്റെന്തൊക്കെയോ കൊതിക്കുന്ന പോലെ എന്നിലേക്ക് ചാഞ്ഞു വന്നു ചുണ്ടുകൾ കഴുത്തിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു എന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് മുഖമമർത്തി കൊണ്ട് തന്നെ കൈകൾ തമ്മിൽ കൊരുത്തു “നീ എന്റേത് മാത്രമാണ് u are only mine❣️നമുക്കിടയിൽ ഒരു നേരിയ ആവരണം പോലും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് നിന്നെ പ്രണയിക്കണം… പ്രണയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം നിന്നിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങണം. ” ആ വാക്കുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്കാണ് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയത് എന്റെ ചുണ്ടിൽ അറിയാതെ തന്നെ ഒരു പുഞ്ചിരി തെളിഞ്ഞു

നാണത്തിൽ കുതിർന്നൊരു പുഞ്ചിരി ഈശ്വരാ ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റി ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയത്?? വികാരം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ സ്നേഹം ഇല്ലാത്ത ദുഷ്ടൻ ഭാര്യയെ വേണ്ടാത്തവൻ Don’t judge a book by it’s cover എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സത്യമാ.. ഇത്രയും കാലം ഒരു തരി സ്നേഹം കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുമോന്ന് ആ doubt – വേണി ആത്മ “സിദ്ധു ഏട്ടാ ” എന്റെ ശബ്ദം പോലും വല്ലാതെ ഇടറിയിരുന്നു എന്റെ ചുണ്ടുകൾക്ക് മീതെ വിരൽ വെച്ചു തടഞ്ഞു ചെവിക്ക് പിന്നിൽ പതിഞ്ഞ നിശ്വാസത്തിൽ ഉള്ളു മുഴുവനും ഒരു തണുപ്പ് പടർന്നു കേറും പോലെ തോന്നി “സ്വന്തമാക്കിക്കോട്ടെ ഞാൻ മ്മ് 😘😘” “മ്മ് മ്മ് 😌😌” നാണത്തോടെ ഉമിനീർ വിഴുങ്ങി സമ്മതം ഒരു മൂളലിലൂടെ അറിയിച്ചു. കഴുത്തിൽ പതിഞ്ഞിരുന്ന വിയർപ്പുകണങ്ങളെ തട്ടി തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സിദ്ധു അവളുടെ മേലേക്ക് ഒന്നുകൂടി അമർന്നു ശരീരം ചൂടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഹൃദയം അതിവേഗത്തിൽ മിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ചുണ്ടുകൾ നെറ്റിയിൽ നേർത്ത ചുംബനങ്ങളായി പതിഞ്ഞു അവിടെ നിന്നും കവിളിലേക്കും കണ്ണുകളിലേക്കും അവസാനം അവ ചുണ്ടിൽ എത്തിനിന്നു മൃദുവായൊരു ചുംബനം അധരങ്ങളിൽ നൽകി കണ്ണുകൾ കൂമ്പിയടഞ്ഞു സിദ്ധു ഒരു ചിരിയോടെ വേണിയുടെ മുഖത്തെ ഭാവങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് നേരമായിട്ടും പ്രതികരണം ഒന്നുമില്ലാതെ കണ്ണുതുറന്നു നോക്കിയ വേണി കാണുന്നത് തലക്ക് കൈ കൊടുത്തു തന്നെ തന്നെ നോക്കി കിടക്കുന്ന സിദ്ധുവിനെ ആണ് അവന്റെ നോട്ടവും കള്ളചിരിയും കണ്ടതും വേണി കുറുമ്പൊടെ അവന്റെ തോളിൽ തട്ടി തിരിഞ്ഞു കിടന്നു

അവളുടെ തോളിൽ പിടിച്ചു സിദ്ധു അവനഭിമുഖമായി തിരിച്ചു കിടത്തി അവളിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു അവളുടെ കഴുത്തിടുക്കിലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തി അവന്റെ താടിരോമങ്ങൾ ഇക്കിളി പെടുത്തിയതും വേണി പിടഞ്ഞുകൊണ്ട് സിദ്ധുവിന്റെ ഷർട്ടിൽ പിടി മുറുക്കി അവനെ തള്ളിമാറ്റി ഓടാൻ തുടങ്ങിയ വേണിയെ അവൻ ബന്ധനത്തിലാക്കി സിദ്ധുവിന്റെ കൈകൾ വേണിയുടെ ദേഹമാസകലം പരതി നടന്നു തേടിയതെന്തോ കയ്യിൽ തടഞ്ഞപോലെ വേണിയുടെ ബ്ലൗസിന് പിന്നിലുള്ള സ്ട്രിപ്പിൽ സിദ്ധു പിടി മുറുക്കി വേണിയുടെ മുടി മുന്നോട്ട് ഇട്ട് സിദ്ധു അത് കടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു പതിയെ വേണിയുടെ കഴുത്തിൽ സിദ്ധു പല്ലുകൾ ആഴ്ത്തി ഒന്ന് പിടഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കിയ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ചുംബിച്ചു. അവളുടെ പരിഭവം സിദ്ധു ഏറ്റെടുത്തു എങ്കിലും നാണത്തോടെയും പേടിയോടെയും വിമുഖതയോടും വേണി അവനെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കി നോട്ടത്തിന്റെ തീവ്രതയേറി വന്നു സിദ്ധുവിന്റെ കൈകൾ യാന്ത്രികമായി തന്നെ വേണിയുടെ ഇടുപ്പിലമർന്നു ആദ്യാനുഭവത്തിന്റെ ഉന്മാദത്തിലായിരുന്നു സിദ്ധുവും വേണിയും തമ്മിൽ ഇണചേരാൻ രണ്ടുപേരുടെയും ഉള്ളു തുടിച്ചു സിദ്ധുവിന്റെ കൈകൾ വേണിയുടെ സാരിയുടെ പിൻ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് എത്തിനിന്നു അതഴിച്ചുമാറ്റി വേണിയിൽ നിന്നും സാരീ അവനടർത്തി മാറ്റി അവളിലേക്കമർന്നു അവളുടെ കഴുത്തിലും തോളിലും മൃദുവായി ചുംബിച്ചു ദന്തങ്ങൾ അവിടെ ആഴ്ത്തിയിറക്കി സിദ്ധുവിന്റെ മേലുള്ള വേണിയുടെ പിടി ഒന്നുകൂടി മുറുകി തന്റെ പേരുകൊത്തിയ താലി വേണിയുടെ നെഞ്ചിനു താഴെ പറ്റിച്ചേർന്നു കിടക്കുന്നതിലേക്ക് സിദ്ധുവിന്റെ കണ്ണുകൾ എത്തിനിന്നു

ആ താലിയിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തു പതിയെ അവളുടെ പുക്കിൾ ചുഴിയിലും ചുംബിച്ചു അവന്റെ താടിരോമം ശരീരത്തിൽ ഉരസിയപ്പോൾ വേണി ഒന്ന് പുളഞ്ഞു ഒരു നാണത്തോടെ മാറുമറച്ച വേണിയുടെ കൈകളെ സിദ്ധു അടർത്തിമാറ്റി വിവസ്ത്രയാവുന്നത് തെല്ലു നാണത്തോടെ വേണി തിരിച്ചറിഞ്ഞു പുതപ്പിനുള്ളിലേക്ക് അവൾ നൂഴ്ന്നു കയറി ഇട്ടിരുന്ന ബനിയൻ അവൻ ഊരിമാറ്റി ഒരുവേള അവന്റെ രോമാവൃതമായ നെഞ്ചിലേക്ക് വേണിയുടെ നോട്ടം ചെന്നെത്തി സിദ്ധുവും ആ പുതപ്പിനുള്ളിൽ കയറി അവളെ ഇറുകെ പുണർന്നു സിദ്ധുവിന്റെ കൈകളും അധരങ്ങളും വേണിയിലൂടെ ഓടി നടന്നു അവന്റെ ചുംബനമേൽക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലവും അവളിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല അവളുടെ ചെറു രോമകൂപങ്ങളെ പോലും സിദ്ധു ചുംബിച്ചുണർത്തി അവനെയും അവന്റെ പ്രണയത്തെയും സ്വീകരിക്കാൻ വേണിയുടെ ഉള്ളും തുടിച്ചു തുടങ്ങി… ഇരുമെയ്യും മനസും ഒന്നായി ഒരു മഴപോലെ അവളിലേക്ക് സിദ്ധു ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി വിയർപ്പുകണങ്ങൾ ശരീരരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒപ്പിയെടുത്തു വേണിയുടെ ഓരോ അണുവിലും ചുംബിച്ചു ഒരു പേമാരിയായി സിദ്ധു അവളിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങി ഇനി ഒരിക്കലും വേർപിരിയില്ലെന്ന ഉറപ്പോടെ വേണിയുടെ കൈകൾ സിദ്ധുവിന്റെ പുറത്തും മുടിയിലും ഓടിനടന്നു അവന്റെ മുടിയിഴകളിൽ അവൾ കൈകോർത്തു വലിച്ചു സിദ്ധുവിന്റെ ദേഹത്ത് വേണിയുടെ നഖക്ഷതങ്ങൾ ഏറ്റു ഒരു ചെറുനോവുണർത്തി സിദ്ധു തന്റെ പ്രണയം അതിന്റെ പൂർണതയിൽ തന്നെ അവളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകി തളർന്നുകൊണ്ട് വേണിയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് തലവെച്ചു സിദ്ധു കിടന്നു വേണിയുടെ കൈകൾ സിദ്ധുവിന്റെ മുടിയിഴകളിൽ തലോടി കൊണ്ടിരുന്നു “വേണി വേദനിച്ചോ നിനക്ക് ” ഇല്ലെന്ന് തലയാട്ടി..

എന്നിൽ നിന്നടർന്ന് മാറി എന്നേ ആ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുകിടത്തി ഇറുകെ പുണർന്നു ac യുടെ തണുപ്പിലും ഇരുവരുടെയും ദേഹത്ത് വിയർപ്പുകണങ്ങൾ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു സിദ്ധുവിന്റെ നെഞ്ചിൽ ചാഞ്ഞിരുന്നു വേണി അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി നെറ്റിയിലാകെ പടർന്ന സിന്ദൂരവും കരിമഷി പടർന്ന കണ്ണുകളും വേണിയുടെ ഉണ്ടക്കണ്ണുകൾ കൊണ്ടുള്ള നോട്ടവും ഉയർന്നു താഴുന്ന നിശ്വാസങ്ങളും സിദ്ധുവിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും വികാരത്തിന്റെ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നെ ആവരണം ചെയ്ത കൈകൾ ദേഹത്ത് വല്ലാതെ മുറുകുന്നതായി വേണിക്ക് തോന്നി സിദ്ധുവിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കേ അവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വീണ്ടും വേണിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ താളം തെറ്റിച്ചു പുറത്ത് പതിയെ കാറ്റുവീശി തുടങ്ങി ഭൂമിയിലെ ഓരോ മൺതരിയോടുമുള്ള കാർമേഘത്തിന്റെ പ്രണയം മഴത്തുള്ളികളായി മണ്ണിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നു… അവൾക്കായി ദാഹിക്കുന്ന മനസിനെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ അവനും കഴിഞ്ഞില്ല വേണിയോടുള്ള സിദ്ധുവിന്റെ പ്രണയം ഒരു മഴപോൽ അവനും അവളിലേക്ക് വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി തങ്ങളുടെ പ്രണയം അവർ പങ്കുവെച്ചു ആ രാത്രിയും മഴയും അവരുടെ പ്രണയ സംഗമത്തിന് മൂക സാക്ഷികളായി 🙈🙈🙈 വേണിയുടെ ഓരോ അണുവിലും ചുംബിച്ചുണർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി അവളെ അവന് സ്വന്തമാക്കി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തന്റെ നല്ല പാതിയെ സ്വീകരിച്ച നിർവൃതിയിൽ വേണിയുടെ കൺകോണിൽ നിന്നും രണ്ട് തുള്ളി കണ്ണുനീർ പൊഴിഞ്ഞു വീണു വേണിയുടെ നെറ്റിയിന്മേൽ സിദ്ധു ചുണ്ടുചേർത്തു കണ്ണുകളടച്ചു അവൾ ആ ചുംബനം സ്വീകരിച്ചു ആദ്യാനുരാഗത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ ഇരുവരും ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു (All of u close your mouth ഇതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ റൊമാൻസ് എഴുതാത്തത് 🙈🙈🙈 ) 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

അലാറത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴാണ് വേണി കണ്ണുകൾ തുറന്നത് സിദ്ധുവിന്റെ നെഞ്ചിൽ തലവെച്ചാണ് കിടപ്പ് ഇന്നലെ രാത്രിയിലത്തെ ഓർമ്മകൾ അവളിൽ ചെറിയൊരു ജാള്യത ഉളവാക്കി തന്നെ ഇറുകെ പുണർന്ന സിദ്ധുവിന്റെ കൈകളെ വേർപെടുത്തി വേണി എഴുന്നേറ്റു സിദ്ധുവിനെ നോക്കും തോറും എന്തോ ഒരു നാണം പൊതിഞ്ഞപോലെ കുറുനിരകളെ വകഞ്ഞുമാറ്റി വേണി അവന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് ചുണ്ടുചേർത്തു ഉറക്കത്തിൽ എന്ത് നിഷ്കളങ്കനാ😘😘 ഇന്നലെ ഉള്ള പരാക്രമങ്ങൾ ഒക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഹും 🙈🙈 സിദ്ധുവിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് അവനെ വിളിക്കാതെ അവനുള്ള അലാറം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് വേണി കുളിക്കാനായി കേറി വാഷ്‌റൂമിലെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുംതോറും വേണിക്ക് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞുപോയ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ ഓർമവന്നു നെറ്റിയിൽ പടർന്ന സിന്ദൂരത്തിലേക്കും

സിദ്ധുവിന്റെ ദന്തങ്ങൾ മുറിവേൽപ്പിച്ച ചുണ്ടിലേക്കും അവന്റെ ദന്തങ്ങൾ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ കഴുത്തിലേക്കും അവളുടെ കൈകൾ ചലിച്ചു നിർത്താതെയുള്ള അലാറത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതും മടിയോടെ സിദ്ധു കണ്ണ് തുറന്നു ഇന്നലെ വേണിക്ക് പകർന്നു നൽകിയ പ്രണയത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ കിടക്ക വിട്ട് ഉണരാനെ അവന് തോന്നിയില്ല ഇന്ന് മുതൽ എക്സാം അടുത്തതിന്റെ extra ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ള കാര്യം ഒരുമിച്ചപ്പോൾ സിദ്ധു പതിയെ എഴുന്നേറ്റു ഡ്രെസ്സുമെടുത്ത് കുളിക്കാനായി മറ്റൊരു റൂമിലേക്ക് പോയി കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്ന വേണി റൂമിൽ സിദ്ധുവിനെ കണ്ടില്ല അവനെ നേരിടേണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവൾ വേഗം ഡ്രസ്സ്‌ മാറി മുടി കെട്ടിവെച്ച തോർത്തഴിച്ചു മുടി ഉണക്കുന്ന സമയത്താണ് സിദ്ധു മുറിയിലേക്ക് കേറി വന്നത് കണ്ണാടിയിലൂടെ അവനെ കണ്ടതും നാണത്താൽ വേണിയുടെ തലതാഴ്ന്നിരുന്നു അവനടുത്തേക്ക് വരും തോറും വല്ലാത്തൊരു വെപ്രാളവും പരവേശവും വേണിക്കടുത്തേക്ക് വന്നു പിന്നിൽ നിന്നും അവളെ കെട്ടി പിടിച്ചു അവളുടെ തോളിൽ സിദ്ധു താടി വെച്ചു “Thank you😘 for the beautiful night ”

അവളുടെ ചെവിയിൽ ആർദ്രമായി പറഞ്ഞു അവനവിടെ മൃദുവായി ചുംബിച്ചു താഴെ നിന്നും ശ്രീദേവിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതും രണ്ടുപേരും അകന്നുമാറി വേണി വേഗം താഴേക്കിറങ്ങി പോയി റെഡി ആയി സിദ്ധു വന്നപ്പോഴേക്കും എല്ലാം ഡൈനിങ്ങ് ടേബിളിൽ നിരന്നിരുന്നു extra ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവന് വേഗം ഇറങ്ങി അവന് ഇറങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വേണിയും കോളേജിലേക്കിറങ്ങി കോളേജ് compound കടന്നു ക്ലാസ്സ്‌ റൂമിലേക്ക് കേറാനായി വരാന്തയിലൂടെ നടന്നപ്പോഴേ എന്തോ പറഞ്ഞു കുട്ടികളോട് ദേഷ്യപെടുന്ന സിദ്ധുവിന്റെ ശബ്ദം വേണിയുടെ കാതിൽ പതിഞ്ഞു ഉള്ളിൽ നുരഞ്ഞു പൊന്തിയ നാണത്തെ മറച്ചുവെച്ചു ഡോറിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു നിന്ന് “May I come in sir ” അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള അനുവാദം ചോദിച്ചു വേണി അവിടെ നിന്ന് പക്ഷെ അപ്പോൾ സിദ്ധുവിന്റെ മുഖത്ത് കണ്ട ഭാവത്തിൽ അവളിൽ ചെറിയൊരു സംശയം ഉളവായി കയ്യിൽ വടിയും പിടിച്ചു സിദ്ധു വേണിക്കരികിലേക്ക് വന്നു… ഈശ്വരാ വടിയും പിടിച്ചു ആണല്ലോ വരവ് ഇനി കടുവ എന്നേ തല്ലാനോ മറ്റോ വരുന്നതാവുമോ – ആത്മ “മിസ് വേണി താനെന്താ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത് ” സിദ്ധുവിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ തെല്ലു സങ്കടവും ദേഷ്യവും തോന്നിയെങ്കിലും വിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണിക്കും തോന്നിയില്ല “Ms അല്ല സർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ mrs ആണ് mrs വേണി സിദ്ധാർഥ് ” അത് കേട്ടതും ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന വേണിയുടെ ഫ്രണ്ട്‌സ്നിടയിൽ ഒരു ചിരി ഉയർന്നു അവളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മറുപടിയിൽ സിദ്ധുവിന് ചെറുതായി ചമ്മൽ തോന്നി എങ്കിലും അവൻ വാലുമുറിയാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നോക്കി “അതെന്തുമാവട്ടെ..താൻ എന്താ late ആയത് അതല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ” ആ ചോദ്യം കേട്ടതും വേണിക്ക് വീണ്ടും ദേഷ്യം വന്നു അവനെ അവൾ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു അവളെന്താണ് വിളിച്ചു പറയുന്നതെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സിദ്ധു അവൾക്കടുത്തേക്ക് ചെന്നു “അതേയ് രാത്രിയിൽ മനുഷ്യനെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കണം എങ്കിലേ എനിക്ക് നേരത്തു കാലത്ത് ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ പറ്റുവൊള്ളൂ

രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ല രാവിലെ എന്നേ കൂട്ടാതെ ഒറ്റക്ക് പോവുകയും ചെയ്തിട്ട് ലേറ്റ് ആയി വന്നതിനു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറ്റം ” വേണി പറഞ്ഞു തീർന്നതും സിദ്ധു അവളെ നോക്കി വെളുക്കനെ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കാണിച്ചു അവൾക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാനുള്ള അനുവാദവും കൊടുത്തു ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ കരുതി എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്തോ പറ്റിയെന്ന് ഇല്ലാ ഇല്ലാ അത് വെറും തോന്നൽ ആയിരുന്നു നോർമൽ ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായി ഇയാൾ കടുവ തന്നെയാ കള്ള കടുവ – വേണി ആത്മ ഒരു ചിരിയോടെ ആലോചിച്ചു വേണി ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു സിദ്ധു ഇടക്കിടക്ക് അവളെ പാളി നോക്കി ക്ലാസ്സ്‌ എടുത്തു ക്ലാസ്സിനിടയിലും ഇടക്ക് രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ണുകൾ തമ്മിലിടയും ഫ്രണ്ട്‌സിൽ ചിലർ ആക്കി ചുമക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നോട്ടം മാറ്റും Extra ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഉച്ചവരെ സിദ്ധുവിന്റെ hour ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത വേണി അന്ന് കണ്ണിമ വെട്ടാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ……….. തുടരും…….