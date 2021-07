സിദ്ധവേണി: ഭാഗം 53

Share with your friends















എഴുത്തുകാരി: ധ്വനി

ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ കരുതി എന്റെ ഭർത്താവ് നന്നായെന്ന് .. എന്തോ പറ്റിയെന്ന് ഇല്ലാ ഇല്ലാ അത് വെറും തോന്നൽ ആയിരുന്നു നോർമൽ ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായി ഇയാൾ കടുവ തന്നെയാ കള്ള കടുവ – വേണി ആത്മ ഒരു ചിരിയോടെ ആലോചിച്ചു വേണി ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു സിദ്ധു ഇടക്കിടക്ക് അവളെ പാളി നോക്കി ക്ലാസ്സ്‌ എടുത്തു ക്ലാസ്സിനിടയിലും ഇടക്ക് രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ണുകൾ തമ്മിലിടയും ഫ്രണ്ട്‌സിൽ ചിലർ ആക്കി ചുമക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നോട്ടം മാറ്റും Extra ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഉച്ചവരെ സിദ്ധുവിന്റെ hour ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത വേണി അന്ന് കണ്ണിമ വെട്ടാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇന്റർവൽ ആയതും സിദ്ധു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു..

ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനു മുന്നേ വേണിയോട് സ്റ്റാഫ്‌ റൂമിലേക്ക് വരാനും പറഞ്ഞു പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് അപ്പോൾ വന്ന കലിപ്പിന് ആ പറഞ്ഞത് കുട്ടി അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ചതേയില്ല 😁😁 കടുവയുടെ മടയിലേക്ക് അങ്ങട്ട് ചെന്ന് കേറാനോ ഒരിക്കലുമില്ല 😬😬 ഫ്രണ്ട്‌സ് വിളിച്ചിട്ട് ക്യാന്റീനിൽ പോലും പോവാതെ ബുക്ക്‌ വായിച്ചിരുന്നു ബ്രേക്ക് time കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത hour സിദ്ധു ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ഒന്നുമറിയാത്തതുപോലെ വേണി ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അവൻ വിളിച്ചിട്ട് ചെല്ലാത്തതിന്റെ ചെറിയൊരു പരിഭവവും ദേഷ്യവും അവനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുസൃതിക്ക് വേണ്ടി വേണിയോട് സിദ്ധു question ചോദിച്ചു പക്ഷെ സിദ്ധുവിനെ പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടി അതിന് answer പറഞ്ഞു “ടി നീ അതിന് എങ്ങനെയാ answer പറഞ്ഞത് നീ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവൊന്നും അല്ലായിരുന്നു സാറിനെ വായിനോക്കുവായിരുന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെങ്ങനെയാ ” –

കാർത്തു “Interval ന് ഞാനിരുന്ന് വായിച്ചു ” “കൊച്ചു കള്ളി ” “😁😁” സിദ്ധു ക്ലാസ്സ്‌ എടുക്കുന്നതിനിടക്ക് പലപ്പോഴും വേണി അവനെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചു കാണിക്കുകയും ചുണ്ടുകോട്ടി 😘😘 എന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് കണ്ട് പലപ്പോഴും കൈവിട്ട് പോവുമെങ്കിലും ചിരിയും ചമ്മലും മുഖത്ത് പ്രകടമാവാതെ ഇരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എങ്കിലും അതിന് കഴിയാതെ പലപ്പോഴും വേണിയിൽ നോട്ടം നിറഞ്ഞു സ്തബ്‌ധനായി അവൻ നിന്ന് പോകും കുട്ടികളുടെ വിളിയാണ് പിന്നീട് അവനെ സ്വബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു സോറി പറഞ്ഞു വീണ്ടും ക്ലാസ്സ്‌ restart ചെയ്യും വേണിയെ ഒന്ന് നോക്കി കണ്ണുകൂർപ്പിക്കാനും അവൻ മറക്കില്ല പക്ഷെ ആ സമയം മുഖത്തു എളിമ വരുത്തി ഒന്നുമറിയാത്ത പോലെ വേണി ഇരിക്കും ഒരുവിധം ആ hour ക്ലാസ്സ്‌ കഴിഞ്ഞ് സിദ്ധു സ്റ്റാഫ്‌ റൂമിലേക്ക് പോയി ക്ലാസ്സ്‌ കഴിഞ്ഞ് പോവാൻ നേരം അനുവും വേണിയും കൂടി ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ചെന്നു

“ആഹാ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയ ക്ലൈമറ്റ്.. ഇന്നലെ ഉറക്കം ശരിയായില്ല ആ ക്ഷീണം ഉറങ്ങി തീർത്താലോ ” വേണി ആത്മ “നീ എന്താടി ഇന്നലെ കക്കാൻ പോയോ ” അനുവിന്റെ മറുപടി കേട്ടതും വേണിക്ക് മനസിലായി ആത്മയുടെ ശബ്ദം കൂടിയെന്ന് “ഒന്നുവില്ലേ.. മോൾ പോയി ബുക്ക്സ് ഒക്കെ തപ്പിയെടുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വല്ലിടത്തും ഉണ്ടാവും ” “ഓഹ് നിനക്ക് പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ആൾ വീട്ടിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലലോ” “ഓഹ് പിന്നെ ആ കടുവ എന്നേ പഠിപ്പിച്ചതും ആ ” “നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉടക്ക് ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ലല്ലേ ” “ഹേയ് അതങ്ങനെ കഴിയുവോ തുടർന്ന് കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കീരിയും പാമ്പും ആണെടി ” “പോട്ടെടി സാരമില്ല .. ഞാൻ പോയി അതെടുത്തിട്ട് വരാം ” ലൈബ്രറിയുടെ തന്നെ comic ബുക്ക്‌ സെക്ഷനിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ആരോ വേണിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചത്

അവൾ ഒച്ച വെക്കും മുന്നേ അവളുടെ വാപൊത്തി പിടിച്ചിരുന്നു ബുക്ക്സ് ന്റെ റാക്കിനിടയിലേക്ക് അവളെ കൊണ്ട് കയറിനിന്നു പക്ഷെ രണ്ട് സെക്കന്റിന് ഉള്ളിൽ പൊത്തിപിടിച്ച ആളുടെ ശബ്ദം അവിടെ ഉയർന്നു വേറൊന്നുമല്ല കുട്ടി കയ്യിൽ കടിച്ചു പറിച്ചതാ 😬😬 ആ ശബ്ദം കേട്ടതും അതുവരെ കയ്യിൽ കിടന്ന് കുതറിയ വേണി അടങ്ങി നിന്നു “നിങ്ങൾ എന്താ മനുഷ്യ എന്നേ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ നോക്കുവാണോ? ” “ഹോ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു മൊതൽ 😏” “അതെന്താ എന്നേ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ട് വിളിച്ചു ക്യാഷ് ചോദിച്ചാലോ അങ്ങനൊക്കെ സംഭവിക്കാലോ ” “അയ്യോ ചിരിപ്പിക്കല്ലേ അങ്ങനെ ആരേലും കൊണ്ടുപോയാലും 10 മിനുട്ടിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ക്യാഷ് തരും ഇതിനെ പുറത്ത് ഇറക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാടി കുട്ടിപ്പിശാശ്ശെ നീ എന്നേ കടിച്ചത് ”

“ഓഹ് പിന്നെ ആരും കാണാതെ എന്നേ കേറിപിടിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ആ കയ്യിൽ ഉമ്മ വെക്കണോ ” “ആ ഉമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് നന്നായി ഇന്ന് ക്ലാസിലിരുന്ന് എന്തായിരുന്നു മോളുടെ ഭാവാഭിനയം അത് ചോദിക്കാനാ സത്യത്തിൽ ഞാൻ വന്നത് ” ഈശ്വരാ മൂർഖൻ പാമ്പിനെയാണോ ഞാൻ ചവിട്ടിയത് 🙄 – ആത്മ “അത് പിന്നെ എനിക്കൊരു ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണ്ടേ അതിനാ 😁😬” “ഹോ അതെയോ അതിനിപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ തരാലോ എന്റർടൈൻമെന്റ് ” വേണിക്ക് പതിയെ അപകടം മണത്തു അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാൻ തുടങ്ങിയതും സിദ്ധുവിന്റെ കൈകൾ അവളുടെ ഇടുപ്പിനെ വലയം ചെയ്ത് അവളെ നെഞ്ചോടു ചേർത്തിരുന്നു പതിയെ വേണിയുടെ മുഖം കൈകുമ്പിളിലാക്കി അവളുടെ അധരങ്ങളെ സിദ്ധു പൊതിഞ്ഞിരുന്നു വേണിയുടെ കൈകൾ സിദ്ധുവിന്റെ ഷർട്ടിൽ മുറുകി ബുക്ക്‌ എടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചുവന്ന അനു കാണുന്നത് ഈ രംഗമാണ് അത് കണ്ടതും കുട്ടിയുടെ കിളികൾ എല്ലാം അറബിക്കടലും കടന്നു പോയി 🐦🐦🐦

ഈശ്വരാ ഇപ്പോഴത്തെ കീരിയും പാമ്പും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ – അനു ആത്മ പിന്നധിക നേരം അവിടെ നിൽക്കാതെ അനു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി പതിയെ വേണിയെ ചുംബനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു സിദ്ധു അവളിൽ നിന്നും വിട്ട് മാറി “ഇനി ക്ലാസിലിരുന്ന് ഭാവാഭിനയം കാഴ്ച വെക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർക്കണേ.. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാക്കി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ” അതും പറഞ്ഞു വേണിയുടെ നെറ്റിയിലെ ചന്ദനം തുടച്ചു നേരെ ആക്കി സിദ്ധു പുറത്തേക്കിറങ്ങി പോയി “അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ബാക്കിയും ഉണ്ടല്ലേ സുഭാഷ് 😬😬 സന്തോഷമായി ഗോപിയേട്ടാ സന്തോഷമായി ഇതിനെയാണ് അവനവനുള്ള കുഴി അവനവൻ തന്നെ വെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ” – വേണി ആത്മ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നതും ഒന്നുമറിയാത്തത് പോലെ വേണി ഫ്രണ്ട്‌സിനിടയിൽ ചെന്നിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അനന്ദു കാർത്തുവിന്റെയും കാർത്തിയുടെയും അടി കോമ്പ്രോമൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി പരാജയപ്പെട്ട് അവർക്കരികിൽ വന്നിരുന്നത്

“ഇതുങ്ങളെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഏതു സമയവും കീരിയും പാമ്പും ആണ് ” “അനന്ദു ഈ കീരിയും പാമ്പും എന്ന് പറഞ്ഞു നീ അധിക്ഷേപിക്കരുത്.. ee കീരിയും പാമ്പും രണ്ടുതരം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവരെ പോലെ 24 മണിക്കൂറും അടിയും വഴക്കും മറ്റൊന്ന് കീരിയും പാമ്പും എന്ന് പുറമേ പറയുമെങ്കിലും തമ്മിൽ കണ്ടാൽ സാഹചര്യം അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ കൂടി liplock വരെ സാധിക്കുന്ന കീരിയും പാമ്പും ” വേറെ ആർക്കും ഒന്നും മനസിലായില്ലെങ്കിലും വേണിക്ക് കൃത്യമായി മനസിലായി അവിടുത്തെ രംഗം അവൾ കണ്ടെന്ന് പറയരുതെന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടതും അനു സമ്മതിച്ചു 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതും ബാക്കി ഫ്രണ്ട്‌സ് എല്ലാം കൂടി സിനിമക്ക് പോകാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടു വേണി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു . ബസ്‌സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടക്കും വഴി സിദ്ധു കാറുമായി വേണിയുടെ പിന്നാലെ ചെന്നു എത്ര ഹോൺ അടിച്ചിട്ടും കക്ഷി mind ചെയ്യതില്ല വേണി കാര്യമായി പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കുന്നു

സഹികെട്ടു സിദ്ധു അവളെ overtake ചെയ്ത് കാർ സൈഡ് ആക്കി ഇറങ്ങി അവൾക്കടുത്തേക്ക് നടന്നുവന്നു “നീ ആരാടി പക്ഷി നിരീക്ഷകയോ കൊറേ നേരമായല്ലോ മണ്ടക്കും നോക്കി നടക്കുന്നു ” “ആഹ് അതിലെ ഒരു സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് ചാടി പോയി അതിനെന്റെ കെട്ടിയോൻ കടുവയുടെ ഛായ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിയതാ ” വേണിയുടെ മറുപടി കേട്ടതും സിദ്ധുവിന് ദേഷ്യം വന്നു അവളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു സിദ്ധു കാറിലേക്കിരുത്തി തമാശക്ക് പറഞ്ഞത് അവൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തെന്നു മനസ്സിലായതും വേണി മിണ്ടാതെ നല്ല കുട്ടിയായി ഇരുന്നു വീടെത്തിയതും സിദ്ധു ഒന്നും മിണ്ടാതെ കാറ്റുപോലെ അകത്തേക്ക് കേറി പോയി വേണി പിന്നാലെയും മുറിയിലേക്കു ചെന്നതും സിദ്ധു വാഷ്‌റൂമിലാണെന്ന് വേണിക്ക് മനസിലായി കുളി കഴിഞ്ഞിറങ്ങി ടവൽ തോളിലൂടെ ഇട്ട് ഒരു ഷോർട്സ് മാത്രം ഇട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന സിദ്ധുവിനെ വേണി കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കിയിരുന്നു

ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ കണ്ട്രോൾ കളയും പാവപ്പെട്ടവരുടെ സൽമാൻ ഖാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇയാൾ ആണോ ആവോ എന്താ ബോഡി ഓരോ ദിവസവും മസിൽ ഉരുട്ടി കേറ്റുവാ ഇതെല്ലാം കൂടി എന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ടു ആണല്ലോ സിദ്ധുവിന്റെ ദേഹത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ള തുള്ളികളെ കണ്ണിമയ്ക്കാതെ നോക്കി വേണി മനസ്സിലോർത്തു ആഞ്ജനേയ കണ്ട്രോൾ തരണേ അതും പറഞ്ഞു വേണി ഡ്രസ്സ്‌ എടുത്ത് കുളിക്കാനായി പോയി കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നതും സിദ്ധു ബാൽക്കണിയുടെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു പതിയെ പിന്നിലൂടെ ചെന്ന് അവനെ കെട്ടിപിടിച്ചു അവന്റെ നഗ്നമായ മുതുകിലേക്ക് മുഖം ചേർത്തു വെച്ചു “Sorry ഞാൻ വെറുതെ തമാശക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ ” “അതിന് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലാലോ ” “എന്തിനാ പറയുന്നേ മിണ്ടാതിരിക്കുവല്ലേ.. ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം മിണ്ടാതിരിക്കല്ലേ ”

വേണി പറഞ്ഞു തീർന്നതും സിദ്ധു തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അവളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തി അവിടെ ചുണ്ട് ചേർത്തു ഒന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും പതിയെ വേണിയുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചിരി വിരിഞ്ഞു “എന്ത്‌ വേണമെകിലും ചെയ്യും അല്ലെ ..?? എങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു kiss വേണം ” “സിദ്ധുവിന്റെ ആവശ്യം കേട്ടതും വേണിയുടെ കിളികൾ പതിയെ കൂടും തുറന്നു തലക്ക് ചുറ്റും വട്ടമിട്ടു പറക്കാൻ തുടങ്ങി ” ആ സമയം കൊണ്ട് സിദ്ധു അവളെയും കൊണ്ട് മുറിയിലേക്ക് നടന്നു സിദ്ധുവിന്റെ കൈകൾ വേണി ഇട്ടിരുന്ന T-shirt ന്റെ ആദ്യത്തെ ബട്ടണിൽ അമർന്നു രണ്ടും കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ബട്ടണിൽ തൊട്ടതും അവൾ വേണ്ടെന്ന് തലയാട്ടി ഈശ്വരാ ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലേക്കാണല്ലോ കയ്യ് കടത്താൻ നോക്കുന്നത് – ആത്മ ” സിദ്ധു ഏട്ടാ ” “ഹോ ഇപ്പോൾ എന്താ സ്നേഹം അല്ലാത്തപ്പോൾ കടുവ കുരങ്ങൻ കാട്ടുമാക്കാൻ ”

“ആഹാ നിങ്ങളും മോശമൊന്നുമല്ലലോ രാത്രിയിൽ പൊന്നെ തേനേ പാലെ അല്ലാത്തപ്പോൾ വേണി stand up.. look here .. above turn ..left turn ഹും this is too much ” “ഇതൊക്കെ എന്റെ ഓരോ നമ്പർ അല്ലെ നീ ക്ഷമി ഇന്നോരിത്തിരി തിരക്ക് ആയതുകൊണ്ടാ നിന്നെ കൂട്ടാതെ പോയത് sorry ” “മ്മ് കാലൊന്നും പിടിക്കേണ്ട ഞാൻ വിശാല മനസ്കയാ ക്ഷമിച്ചു ” വേണി പറഞ്ഞതും വീണ്ടും സിദ്ധുവിന്റെ കൈകൾ അവളുടെ അടുത്ത ബട്ടനിലേക്ക് നീണ്ടു “ഏട്ടാ വേണ്ടാ ഞാൻ കുളിച്ചതല്ലേ ” “സാരമില്ല നമുക്ക് ഒന്നൂടി കുളിക്കാം .. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഹെല്പ് ചെയ്യാം ഞാനും വിശാല മനസ്കനാണ് ” “ഓഹ് വേണ്ടാ ” “വേണി നീ ഒട്ടും റൊമാന്റിക് അല്ല ” “അതേ ഞാൻ ഒരു unromantic മൂരാച്ചിയാണ് 😁😁 ” അത് കേട്ടതും മുഖവും വീർപ്പിച്ചു ഏട്ടൻ താഴേക്ക് പോയി ഈശ്വരാ ഇത്രയും നാളും ഒരിത്തിരി റൊമാൻസ് ഇങ്ങേരുടെ മണ്ടയിൽ തോന്നണേ എന്നായിരുന്നു എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരു പൂവല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചോള്ളൂ

പക്ഷെ ഇപ്പോഴാ മനസിലായത് റോമൻസിന്റെ ഒരു വൻമരം ആണ് നീ എനിക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തതെന്ന് താഴെ അടുക്കളയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു അമ്മ അച്ചു അടുത്തിരുന്നു അവനാലാവും വിധം അത് തിന്ന് സഹായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇടക്ക് എന്നേ ഏൽപ്പിച്ചു അമ്മ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് പോയി “ചേച്ചി ട്രിക്‌സ് ഒക്കെ ഫലിച്ചു തുടങ്ങിയോ .. പ്രണയത്തിന്റെ വിത്ത് പാകിയിട്ട് വല്ല പ്രോഗ്രെസ്സും ഉണ്ടോ ??” “ഉണ്ടോന്നോ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ aa വിത്ത് പൊട്ടി മുളച്ചു വളർന്നു പന്തലിച്ചു കായ്ച്ചു പൂവുമിട്ടെടാ ” “ഇത്ര പെട്ടെന്നൊ 😳😳” “അതെയെടാ ഇപ്പോഴാ എനിക്ക് മനസിലായത് പട്ടിക്കുള്ള എല്ലും പശുവിനുള്ള പുല്ലും നിന്റെ ഏട്ടന്റെ റൊമാൻസും തേടി പോകരുതായിരുന്നു … അതവർ സ്വയം കണ്ടെത്തും ” “ഹോ മൈ god അപ്പോൾ ചേച്ചി പറയുന്നത് ഏട്ടനൊരു പ്രേമരോഗി ആയി കഴിഞ്ഞെന്നാണോ ” “ആയി കഴിഞ്ഞെന്നോ ..

നിന്റെ ഏട്ടനിപ്പോൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആ എന്നുവെച്ചാൽ റോമാൻസിന്റെ extreme ലെവൽ ” Food കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റപ്പോൾ വേഗം മുറിയിലേക്ക് വരാൻ എന്റെ കാതിൽ പറഞ്ഞു മീശയും പിരിച്ചു സിദ്ധു ഏട്ടൻ മുകളിലേക്ക് പോയി അടുക്കളയിലെ കുറച്ച് പണികൾ കഴിഞ്ഞതും നേരം വൈകി ജെഗ്ഗിൽ വെള്ളവും നിറച്ചു ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ കട്ടിലിൽ ഒരു പേപ്പറും പിടിച്ചു വേണിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സിദ്ധുവിനെയാണ് കാണുന്നത് “ഈശ്വരാ ആ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുറിപ്പടി എനിക്കൊരു കുരുക്കാവുമോ ആവോ ” ആത്മ “ആഹ് വന്നോ മാഡം🤨 എന്തോന്നടി ഇത് ” കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേപ്പർ എനിക്ക് നേരെ ഉയർത്തി ചോദിച്ചു “പേപ്പർ അല്ലെ ” “വെറും പേപ്പർ അല്ല നിന്റെ answer sheet അതും എന്റെ സബ്ജെക്ട് ” “ഈശ്വരാ 😪😪 ”

“മോഡൽ examinte മാർക്ക്‌ ആണ് 15 out of 50 ” “ഹേയ് എനിക്ക് ഫുൾ ഓ 😳😳” “ഫുൾ അമ്പതിൽ പതിനഞ്ചു ” “അപ്പോൾ ഞാൻ പാസ്സ് ആയോ ” അത്ഭുതത്തോടെ അതിലേറെ സന്തോഷത്തോടെ ചോദിക്കുന്ന വേണിയെ കണ്ടപ്പോൾ സിദ്ധുവിന് ദേഷ്യം വന്നു “Just പാസ്സ് ആയതേയുള്ളു എന്നിട്ടാണോടി ഇങ്ങനെ പോയാൽ മെയിൻ എക്സമിനു എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ” “അതൊക്കെ ഞാൻ പാസ്സ് ആവും ” “അത് പോരാ നാളെ മുതൽ സ്റ്റഡി ലീവ് അല്ലെ കൃത്യമായൊരു time table ഉണ്ടാക്കി നിന്നെ ഞാൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുവാ ” “എന്ത് 🙄🙄🙄എനിക്ക് പഠിക്കണ്ട ☹️☹️” “വേണം നീ തോറ്റാൽ നാണക്കേട് എനിക്കാ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിന്നെ ഞാൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കും എക്സമിനു നല്ല മാർക്ക്‌ വാങ്ങി നീ പാസ്സ് ആവുകയും ചെയ്യും ” അതോടെ എനിക്കൊരു നഗ്നസത്യം (I mean തുണിയില്ലാത്ത സത്യം ) മനസിലാക്കി my sleepless nights are coming……….. തുടരും………..

സിദ്ധവേണി: ഭാഗം 52

മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…