എന്റേത് മാത്രം: ഭാഗം 11

എഴുത്തുകാരി: Crazy Girl

“ആ അമാനെ നീ ഇവിടെ നിക്കുവാണോ… വാ ഫുഡ്‌ കഴിക്കാം “ശ്രീജിത്ത് സർ അടുത്ത് വന്നതും അപ്പോഴാണ് അവളെ ശ്രീജിത്ത് കാണുന്നത്… “താനെന്താ ഇവിടെ… എല്ലാവരും ഫുഡ്‌ കഴിക്കാന് ക്യാന്റീനിൽ എത്തിയല്ലോ “അവളെ നോക്കി സംശയത്തോടെ ശ്രീജിത് ചോദിച്ചു… “അത്… സർ…ഞാൻ..വെറുതെ… അല്ല ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു അറിഞ്ഞില്ല ഫുഡ്‌ കഴിക്കാന് ആയത് ” അവൾക് നേരത്തെ നടന്നത് പറയണമെന്ന് തോന്നിയില്ല… “ഹ്മ്മ് എന്നാ വാ ക്യാന്റീനിൽ പോകാം ” എന്നും പറഞ്ഞു ശ്രീജിത് സർ മുന്നിൽ നടന്നു… അവൾ അമൻ സർ നെ ഒന്ന് നോക്കി…

അയാൾ ഇപ്പോഴും ഒരു ദാക്ഷിനയും ഇല്ലാതെ തന്നെ നോക്കുവാണെന്ന് കണ്ടതും അവൾ ശ്രീജിത്ത് സർന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു… പുറകെ അമനും…. “… ആഹാ.. നേരത്തെ ഫിസിക്സ്‌ ആർട്ട്‌ കാണാൻ എല്ലാത്തിനേം വിളിച്ചപ്പോ ഒന്നിനേം. കണ്ടില്ല…ഫുഡിന്റെ നേരായപ്പോ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്… ” കാന്റീനിന്റെ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവിടെയും ഇവിടെയും കലപിലയാക്കി ഫുഡിന് കാത്ത് നില്കുന്നവരെ നോക്കി ശ്രീജിത്ത് സർ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾക് ചിരി വന്നു… “ഇവിടെ വാ “ദൂരെ നിന്ന് നിഹാൽ വിളിച്ചത് കണ്ടു അവൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു… വട്ട ടേബിൾ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവനു ചുറ്റും ആൾകാർ നിറഞ്ഞിരുന്നു…. “എല്ലാരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്‌താൽ ഒരു ചെയർ ഇവിടെ കേറ്റി മറിയത്തിന് ഇരിക്കാം ”

നേഹ പറഞ്ഞത് കേട്ട് എല്ലാവരും ഒതുങ്ങി ഇരിക്കാൻ ചെയർ വലിച്ചും മാറ്റിയും ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടമാകെ ചെയർ വലിക്കുന്ന ശബ്ദം നിറഞ്ഞു… “നോണ്സെന്സ് നിങ്ങളെന്താ ഡിസ്‌സിപ്ലിന് എനിയും പഠിച്ചില്ലേ… കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം ചന്ത പിള്ളേരെ പോലെ ചെയർ വലിച്ചു നോയ്‌സ് ക്രീറ്റ് ചെയ്യുവല്ലേ… ബാക്കിയുള്ള കോളേജിൽ സ്റുഡന്റ്സിനെ നോക്ക് മാന്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്… കോളേജിനേ പറയിപ്പിക്കാൻ ഓരോന്ന് ” അമൻ സർ വന്നു ദേഷ്യപ്പെട്ടതും എല്ലാത്തിന്റെയും സ്ഥലത്ത് തലഉയർത്താതെ ഒറ്റ ഇരുത്തം ഇരുന്നു… ഇപ്പൊ ഒരു മുട്ടുസൂചി ഇട്ടാൽ കേൾക്കുന്ന അത്ര സൈലെൻസ് ആണ്.. “സർ… മറിയത്തിന് സീറ്റ്‌ ” “ശ്ശ് ” സഹദ് പറയാൻ വന്നതും സർ കൈ വെച്ച് തടഞ്ഞു…

“യു ഗോ ആൻഡ് sit there ” എനിക്ക് നേരെ ദൂരെയുള്ള സീറ്റ്‌ ചൂണ്ടി കൊണ്ട് സർ പറഞ്ഞു…ഒന്നും നോക്കാതെ മറിയു അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു ശ്രീജിത്ത് സർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവൾ ശ്രീജിത്ത് സാറിനു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി ഇരുന്നു… “എന്താ മറിയം കിട്ടിയോ വഴക് “സർ കളിയോടെ ചോദിച്ചതും അവൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു… “ഓർഡർ കൊടുത്തോ “അമൻ സർ അടുത്ത് വന്നു ശ്രീജിത്ത് സർനോടായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു “ഹ്മ്മ് 70 ബിരിയാണി ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്…”ശ്രീജിത്ത് സർ “ഹ്മ്മ്മ് “അമൻ ഒന്ന് മൂളി “ഇന്നെന്തോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേഷ്യന്റ് നഴ്സിനെ കേറി അടിച്ചു കേട്ടു….. എന്താ പ്രശ്നം” “അയാളാ ആ അബ്ദു… അയാൾക്കുള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് “അമൻ കലിയോടെ പറഞ്ഞു… “നിങ്ങള് തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും

“ശ്രീജിത്ത് അമ്പരപ്പോടെ… “ഇപ്പോഴും അല്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാ”അമൻ ശ്രീജിത്തിനെ കണ്ണുരുട്ടിയപ്പോൾ അവന് തല കുടഞ്ഞു വിഷയം മാറ്റി… ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ടേബിളിൽ വെച്ചിരുന്ന ഗ്ലാസിന്റെ ഭംഗി നോക്കി അതിന്റെ അളവെടുപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എനിയെന്താ എന്നാ മട്ടിൽ ഇരിക്കുകയിരുന്നു മറിയു… ബിരിയാണി വന്നതും പിന്നെ ഒന്നിലും ശ്രെദ്ധ കൊടുത്തില്ല… എന്നാൽ എന്നും ഹാഫ് ബിരിയാണി വാങ്ങുന്ന അവൾ ഇന്ന് ഫുൾ ബിരിയാണി ആണ്… ഹാഫ് എടുത്തു പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ടു കഴിച്ചു പകുതി ആയപ്പോൾ തന്നെ അവള്ടെ വയർ നിറഞ്ഞു… മുന്നിൽ രണ്ടും സർ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടതും അവൾ വായിൽ കുത്തിനിറക്കാൻ തുടങ്ങി… എന്നാൽ…. തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു… അവള്ടെ പ്ലേറ്റിലെ ബിരിയാണിയും കൊണ്ട് വന്ന പ്ലേറ്റിലെ ബിരിയാണിയിലും ഒന്ന് നോക്കി

അത് മുഴുവൻ അവൾ കഴിക്കണ്ടേ എന്നോർത്തു കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി… അപ്പോഴാണ് അമൻ ഇരുന്ന് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നത് ശ്രേദ്ധിച്ചത്… “ചപ്പാത്തിയോ… അയ്യേ… എനി ബിരിയാണി തികയാഞ്ഞിട്ടാണോ ഏയ് ചെലപ്പോ ഡയറ്റ് ആയിരിക്കും…”അവന് കഴിക്കുന്നതും നോക്കി അവൾ ഓർത്തു… “എന്തെ വേണോ “അമൻ അവളോടായി ചോയ്ച്ചപ്പോൾ അവൾ ഒന്ന് ഞെട്ടി ഒന്നുല്ല എന്നും പറഞ്ഞു പ്ലേറ്റിലെ ചോറിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി…ഓരോരുത്തരും കഴിച്ചു എഴുനേൽക്കുന്നത് കണ്ടതും അവൾക് പേടിയായി… “എനി ഇത് കഴിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ എന്നേ കൂട്ടാതെ പോകുമോ…”(ആത്മ ) “സർ “ശ്രീജിത്ത് സർനെയാ അവൾ വിളിച്ചതെങ്കിലും വിളി കേട്ടത് അമൻ ആയിരുന്നു..ശ്രീജിത്ത് ആണെങ്കിൽ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോ തൊട്ടുകൂട്ടാൻ എന്ന പോലെ ഫോണിൽ കുത്തി കളിക്കാ… “മ്മ് എന്താ ”

കടുപ്പമേറിയ സ്വരം കേട്ട് പറയണോ വേണ്ടയോ എന്ന മട്ടിൽ ബിരിയാണി നോക്കി “നിക്ക്… മതി… യായി”അവൾ. പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു… അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം അയാൾ ഹാഫ് ബിരിയാണി എടുത്തു അവന്റെ പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ടു… കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി… “പ്ലേറ്റിൽ കുഴച്ചു വെച്ചത് കഴിക്കാതെ എണീറ്റു പോകരുത് “മറിയത്തിന്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചൂണ്ടി അമൻ പറഞ്ഞതും അവൾ തലയാട്ടി വാരി വിഴുങ്ങാൻ തുടങ്ങി…. —————- പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് സമയം പോയിരുന്നു… എല്ലാവരും അവരുടേതായ ലോകത്തു… ഫോട്ടോ എടുപ്പും വീഡിയോ എടുപ്പും വ്ലോഗ്ഗർ മിശലിന്റെ വ്ലോഗ്ഗറും ഒക്കെ കൂടി അടിപൊളി ആക്കി… അവസാനം സർ മാറും കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ്‌ pic എടുത്തു എല്ലാവരും പോകാനായി ബസ്സിൽ കേറാൻ ഒരുങ്ങി… ഒരുവിധം ബോയ്സ് എല്ലാം ഒറ്റക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി… അവിടെ അടുത്തുള്ള ഗേൾസും അവർ പൊയ്ക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പെർമിഷൻ വാങ്ങിയിട്ട് പോയി..

. ബാക്കിയുള്ളവർ സർ കൊണ്ട് വന്ന ബസ്സിൽ കയറി… വന്ന അതേ സൈഡ് സീറ്റിൽ തന്നെ ഇരുന്നു പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടു അമൻ സർ ന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഷിഫാനയെ….. ബസിനു തൊട്ടടുത്ത നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറയുന്നത് നല്ല പോലെ കേൾക്കാം… “സർ “ഷിഫാന “ഹ്മ്മ്മ് ” “സർ ബസ്സിൽ അല്ലല്ലോ പൊന്നെ ” “അല്ലെങ്കിൽ ” “ഞാനും വന്നോട്ടെ… സർ ന്റെ കൂടെ എന്നേ വീട്ടിലിറക്കിയ മതി ” “ഞാൻ ആരുടേയും ഡ്രൈവർ ഒന്നുമല്ല.. നിനക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒറ്റക്ക് പോകാം “അയാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവള്ടെ മുഖം നല്ല പോലെ ദേഷ്യം നിറഞ്ഞു ചവിട്ടി തുള്ളി ബസ്സിലേക്ക് കയറി പെട്ടെന്ന് മുഖം ചിരിയോടെ മാറി… “സർ എന്ത് പറഞ്ഞുവെടി ” അവളോട് അവള്ടെ ഫ്രെണ്ട്സ് വന്നു ചോദിച്ചു..

“അമന്ക്കാക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണമെന്ന്… ഞാൻ ചെന്നാൽ എന്നേ കൊണ്ട് വിടൽ രാത്രി ആകും… അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ബസ്സിന്‌ പൊക്കോളാം”അവൾ അതും പറഞ്ഞു സീറ്റിൽ കേറി ഇരുന്നു… “എടി കള്ളി… എന്തൊരു നുണയാ പറയുന്നേ ഇതൊക്കെ അങ്ങേര് അറിയുന്നുണ്ടോ “അവള്ടെ കള്ളം കേട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേരെ നോക്കിയപ്പോ ദേ നോക്കുന്നു… പടച്ചോനെ എന്റെ കണ്ണ്… അവൾ വേഗം നോട്ടം മാറ്റി… ************* “അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന് കോഡ് ആക്കാലെ “രാമൻ മാഷ് “ഓ ഇന്ന് മീറ്റിംഗ് പറഞ്ഞല്ലോ ടീച്ചസിനു കോഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ആകാമെന്ന്… “സുധ ടീച്ചർ “നജീം സാറെ എന്നാൽ നിങ്ങള് ആണുങ്ങൾ ഒരു കളർ തീരുമാനിച്ചു റെഡി ആക്ക്… ഞങ്ങള്ടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം “രാധിക ടീച്ചർ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള ചർച്ച ആണ്..

ഓണം വരാൻ പോകുവാന് അതിനു വേണ്ട ഡ്രസ്സ്‌ കോഡ് ആക്കാൻ പ്ലാൻ ആണ് ഇടുന്നത്… എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും തലയിടാതെ ആയിഷ ബുക്കിൽ നോക്കി ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു… “ആയിഷ എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് “രാധിക ടീച്ചർ “നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്ക് ടീച്ചറെ “അവൾ സൗമ്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി…. ————————————- “ആയിഷക്ക് ഇന്ന് തിരക്കുണ്ടോ ” പോകുംവഴി നജീംമാഷ് ആയിരുന്നു… “എന്താ മാഷേ “അവൾ നജീമിനെ ഒന്ന് നോക്കി “സർ മാർക്ക് തുണി എടുത്തുകൊടുക്കേണ്ട പണി എനിക്കാ കിട്ടിയത്… ആയിഷ വന്നിരുന്നേൽ സഹായമായേനെ….” “മാഷേ അതിന് എനിക്ക് സെലക്ട്‌ ചെയ്യാനൊന്നും ” “താൻ ജസ്റ്റ്‌ ഒന്ന് വന്ന മതി… ബാക്കിയുള്ള ടിച്ചേഴ്‌സൊക്കെ പോയി അതാ തന്നോട് ഞാൻ ”

“അല്ല മാഷേ ഇപ്പൊ എങ്ങനാ… ഞാൻ ബസ്സിൽ വരാം എന്നാൽ ” “ഞാൻ ബൈക്കിൽ. അല്ല കാറിൽ ആണ് വന്നത്”അവന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചു… “എന്നാ പൊയ്ക്കൂടേ ” അവൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു… ശേഷം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു… “ഇപ്പോ ഹസ് കൂട്ടാൻ വരാറില്ലല്ലോ?” “ഇല്ലാ ആദ്യം മോൾടെ വാശിക്ക് വരുന്നതാ.. ഇപ്പൊ കുറച്ചു തിരക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു… വൈകിയേ എത്താറുള്ളു”അവൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു… പിന്നീട് നജീം ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ നിന്നില്ല… അവിടെയുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറി സർ ഡ്രസ്സിന് തുണി എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി…. ഇടയ്ക്കിടെ അയ്ഷയോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാനും മറന്നില്ല…. അപ്പോഴാണ് അവള്ടെ കണ്ണിൽ അവിടെയുള്ള ഡമ്മിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള പട്ടുപാവടേം ബ്ലൗസും കണ്ടത്…

അത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾക് മിന്നുവിനെ ആണ് ഓർമ വന്നത്…. ഇത്പോലെ ഒരു ജോഡി ഡ്രസ്സ്‌ അവൾക്കില്ല എന്നവൾ ഓർത്തു…. ശേഷം സെയിൽസ് ഗേൾനോട് ചോദിച്ചു… പക്ഷെ അതിന്റെ ചെറിയ സൈസ് ഇല്ലായിരുന്നു… എന്നാൽ അവർ അടിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ അവർക്ക് വേണ്ടേ അളവ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു… അപ്പോഴേക്കും നജീം മാഷ് തുണിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു…. ************* കുളിച്ചിറങ്ങിയത് മുതൽ വല്ലാത്ത തല വേദന… ഓണപരീക്ഷ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ ഇരിക്കാനും നിക്കാനും സമയമില്ലായിരുന്നു…അപ്പോഴാ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ പറയാൻ മീറ്റിംഗ് കൂടാതെ നജീമിന്റെ കൂടെയുള്ള യാത്രയും അവൾക് നല്ല ക്ഷീണം തോന്നി… അവൾ ബെഡിൽ വന്നു കിടന്നു കണ്ണുകൾ അടച്ചു…

രണ്ട് കുഞ്ഞികയ്കൾ മുഖത്ത് തലോടുന്നത് അറിഞ്ഞത് കണ്ണ് തുറക്കാതെ തന്നെ കുഞ്ഞി പെണ്ണിനെ എടുത്ത് കട്ടിലിൽ കിടത്തി കെട്ടി പിടിച്ചു കിടന്നു… “ഉമ്മിക്ക് ഉവ്വ ആനോ “കുഞ്ഞികയ്യ് കൊണ്ട് തലോടി അവൾ ചോദിച്ചു… “ഹ്മ്മ് വയ്യെടാ “ആയിഷ അവള്ടെ നെറ്റിയിൽ ചുണ്ട് ചേർത്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു… “ചാച്ചിക്കോ വാവോ ചാച്ചിക്കോ “അയ്ഷയുടെ പുറത്ത് തലോടി കൊണ്ട് മിന്നു പാടുന്നത് കേട്ട് അവൾക് ചിരി വന്നു എന്നാൽ. ക്ഷീണം കാരണം കണ്ണുകളടച്ചു എപ്പോഴോ ഉറങ്ങി പോയിരുന്നു… മിന്നുവിന്റെ ചിരി കേട്ടാണ് ആയിഷ കണ്ണു തുറന്നത്… സോഫയിൽ കിടന്നു മിന്നുവിനെ വയറിൽ ഇരുത്തി കളിപ്പിക്കുന്ന ആദിയെ കണ്ടു അവൾ പിടഞ്ഞെഴുനേറ്റു…കണ്ണുകൾ തുടച്ചു സമയം നോക്കിയപ്പോൾ 8 മണി ആയിരിക്കുന്നു…

അവൾ വേഗം പിടഞ്ഞെഴുനേറ്റു… “ഞാ… ന് ഒറങ്ങി… പോയി “സോഫയിൽ നിന്നു അവളെ നോക്കുന്ന ആദിയോടായി അവൾ പറഞ്ഞു…. “ഹ്മ്മ്മ് “അവനൊന്നു മൂളി “കഴിച്ചോ…” “സമയം ആയില്ലല്ലോ “അവന് സമയം നോക്കി പറഞ്ഞു… “ഉമ്മി ഉവ്വ പോയോ”മിന്നു അവന്റെ ദേഹത്തു നിന്നു അവളെ നോക്കി ചോദിച്ചു… അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തലയാട്ടി… പുറത്തേക്ക് നടന്നു… ഉമ്മ ഭക്ഷണം എല്ലാം ആക്കിയിരുന്നു… അവൾ വല്ലാതെ തോന്നി… ഞാനിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മായേ അടുക്കള കയറ്റിയതിൽ വല്ലാത്ത കുറ്റബോധം നിറഞ്ഞു എന്നാൽ അതൊക്കെ തമാശയാക്കി ഉമ്മ അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു… രാത്രിയിലെ ഫുഡും കഴിച്ചു മിന്നുവിനെ പാലും കൊടുത്തു അവളെ തോളിലിട്ട് നടന്നു…. മിന്നു ഉറങ്ങിയതും അവളെ ബെഡിൽ കിടത്തി…

നേരത്തെ ഉറങ്ങിയതിനാൽ എനി ഇപ്പോഴേ ഉറക്ക് വരില്ലെന്ന് അവൾക് ഉറപ്പായിരുന്നു അത്കൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ബാക്കി ആൻസർ പേപ്പർ എടുത്ത് സോഫയിൽ ചെന്നിരുന്നു… ആദി ബാത്‌റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതും കാണുന്നത് പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആയിഷയെ ആണ്… “ലൈറ്റ്… ഓഫ്‌ ചെയ്തോ ഞാൻ ഡിം ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിക്കോളാം “ആദി ബെഡിലിരുന്നത് അറിഞ്ഞു ആയിഷ അവനോടായി പറഞ്ഞു… “വേണ്ട എനിക്കും കുറച്ചു പണി ഉണ്ട് “അവന് അതും പറഞ്ഞു ബെഡിൽ നിന്നു എണീറ്റു ലാപ് എടുത്തു സോഫയിൽ ഇരുന്നു… ആദ്യം അവളൊന്നും ഞെട്ടിയെങ്കിലും പിന്നീട് അവനെ ശ്രെദ്ധിക്കാനേ നിന്നില്ല… എന്നാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും അവന് ലാപ് അടച്ച് വെച്ചു ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ആൻസർ ഷീറ്റ് എടുത്തു നോക്കാൻ തുടങ്ങി… പെട്ടെന്നാണ് അവന്റെ പൊട്ടിച്ചിരി ഉയർന്നത്… കാര്യമറിയാതെ ആയിശു ആദിയെ നോക്കി…

അവനെന്നാൽ പേപ്പറിൽ നോക്കി ഒരേ ചിരിയാണ്… “എന്താ “അവന്റെ ചിരിയിൽ കാര്യമറിയാതെ അവൾക്കും ചിരി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു… “ടീച്ചർ തന്നെ നോക്ക്”അവന് ചിരി നിർത്താതെ അവൾക് നേരെ പേപ്പർ നീട്ടി “what are three things you want to do in the future ” 1.get a girlfriend 2.send her to work 3.have 10 babies ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടതും അവള്ടെ കണ്ണ് മിഴിഞ്ഞു… “നല്ല ടിച്ചേരും നല്ല കുട്ട്യോളും “അവന് വീണ്ടും വയറിൽ കൈ വെച്ചു ചിരിച്ചതും അവൾ ചുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചവനെ നോക്കി എന്നാൽ അവന്റെ ചിരിയിൽ പതിയെ അവളും പങ്ക് ചേർന്ന്….അവൾക് വല്ലാതെ ചിരിച്ചു പോയി അയ്ഷയുടെ ചിരി കണ്ടതും അവനിലെ ചിരി പതിയെ കുറഞ്ഞു വന്നു… ചിരിക്കുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന നുണക്കുഴിയും.. ചുവന്ന നിറത്തിലെ ചുണ്ടിലും അവന്റെ കണ്ണുകൾ പാഞ്ഞു… പീലി നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ പോലും ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നി അവനു…

എന്നാൽ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കെ ആദിയുടെ നോട്ടത്താൽ അവൾ ചിരി മങ്ങി വന്നു… അവന്റെ വശ്യമായ നോട്ടത്തിൽ അവൾ ഒന്ന് പതറി… കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയതും അവൾ അതിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി… എന്നാൽ ബോധംവീണ്ടെടുത്തു ഒരുതരം പിടപ്പോടെ അവന്റെ കയ്യില് നിന്നു ഉത്തരകടലാസ് വാങ്ങി വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി… മീശ തുമ്പിൽ പൊടിഞ്ഞ വിയർപ്പ് കണങ്ങൾ അവൾ തുടച്ചെടുത്തു…. അവളുടെ വിറയൽ കണ്ടു അവനിൽ കുസൃതി ചിരി വിരിഞ്ഞു…. കൊറേ കഴിഞ്ഞതും ആദിയുടെ അനക്കം ഒന്നും കാണാത്തത് കണ്ട് അവൾ തലചെരിച്ചു നോക്കി… സോഫയിൽ ചാരി അവന് ഉറങ്ങിയിരുന്നു കയ്യില് മടക്കി വെച്ച ലാപും പേപ്പറും ഉണ്ട്… അവൾ സോഫയിൽ നിന്നു എണീറ്റു പതിയെ അവന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവന്റെ കയ്യില് നിന്നു ലാപ്പും പേപ്പറും എടുത്തു ടേബിളിൽ വെച്ചു…

തിരികെ വന്നിരിക്കാൻ തിരിഞ്ഞതും അവൾ അവനെ ഒന്ന് നോക്കി… അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കവേ കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല…. അവൾ അവന്റെ മുഖത്ത് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കാൻ തോന്നി… പതിയെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു നിലത്ത് മുട്ടിന്മേൽ ഇരുന്നു… പതിയെ കൈ കൊണ്ട് നെറ്റിയിൽ ഒന്ന് തൊട്ടു… പെട്ടെന്ന് കയ്യ് പിൻവലിച്ചു… അവൾക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നി… വീണ്ടും പുരികത്തിൽ തൊട്ടു നോക്കി പതിയെ മൂക്കിന് തുമ്പിൽ തൊട്ടു… അവൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചു പോയി… പെട്ടെന്ന് ഉറക്കത്തിൽ അവന്റെ തല ചെരിഞ്ഞു പോയതും അവന്റെ കവിളിൽ കൈവെച്ചു അവൾ താങ്ങി നിർത്തി… “ഹോ എണീറ്റില്ല “അവൾ നെഞ്ചിൽ കൈവെച്ചു പറഞ്ഞു… പതിയെ സോഫയുടെ സൈഡിൽ തലവെച്ചു കൊടുത്തു അവൾ അവിടെ നിന്നു

എണീറ്റു വീണ്ടും പേപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി… ഇടയ്ക്കിടെ ആദിയിലേക്കും കണ്ണ് പാഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു… എന്തിനോ ചുണ്ടിൽ ചിരി തത്തിക്കലിച്ചു… വല്ലാതെ തൊണ്ട വറ്റുന്നത് പോലെ തോന്നി ആദിക്ക്… അവന് കണ്ണുകൾ തുറന്നു… ടേബിളിൽ നിന്ന് കയ്യെത്തിച്ചു ജഗ് എടുത്തു വായിലേക്ക് വെള്ളം കമിഴ്ത്തി തിരികെ ജഗ് അവിടെ വെച്ചു…ഇപ്പോഴും ഓഫാക്കാത്ത ലൈറ്റ് കണ്ടു അവന് സമയം നോക്കി…2 മണി… ആയിരിക്കുന്നു… ബെഡിലേക്കും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു ഒറ്റക്ക് ഉറങ്ങുന്ന മിന്നു മോളേ… അപ്പോഴാണ് അവനു സോഫയിൽ ആണ് കിടന്നത് എന്ന് ഓർമ വന്നത് അവന് പെട്ടെന്ന് തലചെരിച്ചു നോക്കി.. തൊട്ടടുത്തായി സോഫയിൽ ചാരി ഇരുന്നു ഉറങ്ങുന്ന ആയിഷയെ കണ്ടു അവനിൽ പുഞ്ചിരി വന്നു…

സോഫയിൽ ചെരിഞ്ഞു ഇരുന്ന് സോഫയിൽ തല ചാരി വെച്ചു അവന് കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്നു… കാറ്റത്തു പാറി കളികുന്ന അവൾ മുടി അവന് ചെവിയിൽ മാടി ഒതുക്കി കൊടുത്തു… പതിയെ അവന് അവള്ടെ മൂക്കത്ത് ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കി… പലപ്പോഴും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഈ മൂക് ചുവന്ന് കിടക്കും.. അവന് ഓർത്തു അറിയാതെ ചുണ്ടിൽ ചിരി മോട്ടിട്ടു… “ഈ കണ്ണ് പിടക്കും “അവന് അവളുടെ അടഞ്ഞ കണ്ണിൽ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കി… “ഈ കവിൾ ചുവക്കും “അവന് കവിളിലൂടെ കൈകൾ തഴുകി.. “പിന്നെ ഈ ചുണ്ട് വിറയ്ക്കും “അവന് പതിയെ ചുണ്ടുകൾ തൊടാൻ നിന്നതും അവൾ ചെരിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ തട്ടി കിടന്നു പെട്ടെന്നവൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി പോയി… എന്നാൽ അവൾ ഉറക്കത്തിൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായതും അവന് ഒന്ന് മന്ദഹസിച്ചു…

അവന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കാരണം അവൾ എണീക്കുമോ എന്നവൻ തോന്നി അവളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കൈകൾ വെമ്പി…. എന്നാൽ എന്തോ അവനു തടഞ്ഞു നിർത്തി… അവന് ഒന്ന് നിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് അവളുടെ അരയിലൂടെ കൈകൾ ഇട്ടു കാലുകളിൽ കൈകൾ ഇഴച്ചുകൊണ്ട് അവളെ കോരി എടുത്തു എണീറ്റു… അവള്ടെ കയ്യിലെ പെൻ നിലത്തു വീണു അവള്ടെ കവിൾ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ചാരി കിടന്നു… അവന് പതിയെ നടന്നു മിന്നുവിന്റെ അടുത്ത് അവളെ കിടത്തി… താഴെ മടക്കി വെച്ച പുതപ്പ് അവളെ പുതച്ചു കൊടുത്തു അവൾ ഒന്ന് കുറുകി കൊണ്ട് മിന്നുവിനെ ഇറുക്കെ പിടിച്ചു… അവന് ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ്‌ ചെയ്‌ത് എന്നും അവൾ കിടക്കാറുള്ള ജനലരികത്ത് കിടന്നു… മിന്നുവിന്റെ കൊലുസുള്ള കുഞ്ഞി കാല് അവന്റെ വയറ്റിൽ കേറ്റി വെച്ചു

അവന് അതിൽ തലോടി കൊണ്ട് കിടന്നു… ************* രാവിലെ കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്നു… മിന്നുവിന്റെ കുഞ്ഞി മുഖം കണ്ടതും അവൾ മിന്നുവിന്റെ കവിളിൽ ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് എണീറ്റിരുന്നു പക്ഷെ മിന്നുവിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത് കിടക്കുന്ന ആദിയെ കണ്ടു അവൾക്കെന്തോ പന്തികേട് തോന്നി… അപ്പോഴാണ് അവൾക് അവള്ടെ ദേഹത്തു പുതച്ച പുതപ്പ് കണ്ടത്… “ഇന്നലെ ഞാൻ സോഫയിൽ അല്ലെ.. എപ്പോഴാ ബെഡിൽ വന്നത്…ഇന്നലെ എന്റെ സ്ഥലത്താണോ കിടന്നത്.. സോഫയിൽ ഉറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണല്ലോ “അവൾ ആദിയെ ഒന്ന് നോക്കി ശേഷം സോഫയിലേക്കും നിലത്ത് വീണ പെൻ കണ്ടു ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ നെറ്റിയിൽ കൈ വെച്ചു… “ന്തേ വയ്യേ “പെട്ടെന്ന് ഗംഭീരമുള്ള ശബ്ദം കേട്ടതും അവൾ ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് ആദിയെ നോക്കി… “ഒന്ന്.. ഒന്നുല്ല “അവൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ബെഡിൽ നിന്നു എണീറ്റു ബാത്‌റൂമിൽ പോയി… അവള്ടെ പോക്ക് കണ്ടു അവന് ഒന്ന് തലകുടഞ്ഞു അടുത്ത കിടന്ന മിന്നുവിനെ കെട്ടിപിടിച്ചു കിടന്നു………………………….തുടരും………….

എന്‍റേത് മാത്രം: ഭാഗം 10

