സിദ്ധവേണി: ഭാഗം 54

എഴുത്തുകാരി: ധ്വനി

“എന്ത് 🙄🙄🙄എനിക്ക് പഠിക്കണ്ട ☹️☹️” “വേണം നീ തോറ്റാൽ നാണക്കേട് എനിക്കാ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിന്നെ ഞാൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കും എക്സമിനു നല്ല മാർക്ക്‌ വാങ്ങി നീ പാസ്സ് ആവുകയും ചെയ്യും ” അതോടെ എനിക്കൊരു നഗ്നസത്യം (I mean തുണിയില്ലാത്ത സത്യം ) മനസിലായി my sleepless nights are coming “ഇതെന്തൊരു കഷ്ടവാ ഈശ്വരാ.. സിദ്ധു ഏട്ടാ ഇത് cheating ആണ്.. എക്സാംന് ജയിച്ചാൽ പോരെ ഞാൻ sem എക്സാംന് എല്ലാം പാസ്സ് ആവാറുണ്ട് 5th sem ആയിട്ടും ഒന്നിനും സപ്പ്ളി ഇല്ലാ അതുപോരെ ” “അതുപോരാ മുൻപത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ നീ ” “അതെന്താ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് കൊമ്പ് മുളച്ചോ ” “വേണി 😬😬😬”

“Sorry തറുതല പറഞ്ഞു ശീലം ആയി poyi അറിയാതെ വന്നതാ ” “ഹ്മ്മ് ഇപ്പോൾ നീ എന്റെ വൈഫ്‌ ആണ് നിനക്ക് മാർക്ക്‌ കുറയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇത് ഫൈനൽ sem അല്ലെ നന്നായി പഠിച്ചു നല്ല മാർക്ക്‌ വാങ്ങി പാസ്സ് ആവണം ” അതുകൂടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞതും ഇനി സിദ്ധുവിനോട് തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് വേണിക്ക് മനസിലായി ഇതാണ് പറയുന്നത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേരെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കല്ലെന്ന്.. അതെങ്ങനെയാ എന്നേ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറിനെ കേറി പ്രേമിച്ചപ്പോൾ ഓർക്കണമായിരുന്നു – ആത്മ “വല്ലതും പറഞ്ഞിരുന്നോ ” “ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല തമ്പ്രാ 🙏🙏” സിദ്ധുവിനോടുള്ള ദേഷ്യത്തിന് വേണി പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കേറി കിടന്നു അവനോടുള്ള കലിപ്പ് മുഴുവനും അടുത്ത് ഇരുന്ന കൗച്ചിൽ കിടന്ന കുറിഞ്ഞിയോട് തീർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു

“ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് കെട്ടണ്ട കെട്ടണ്ടാന്ന് ആരും എന്റെ വാക്ക് കേട്ടില്ല..എന്നിട്ടിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ” “ആ മിണ്ടാപ്രാണിയോട് ക്രൂരത കാണിക്കതേടി ദേഷ്യം വല്ലതും ഉണ്ടേൽ എന്നോട് തീർത്തോ… പിച്ചുവോ മാന്തുവോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിക്കോ ” “നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കട്ടെ 😁” “പിന്നെന്താ ഉപദ്രവിച്ചോ.. പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചും വേദനിപ്പിച്ചെന്നു വരും അതിന് റെഡി ആണെങ്കിൽ come on ” “മാണ്ട 😬” “വേണം ” “വേണ്ടന്നല്ലേ പറഞ്ഞെ ” “വേണമെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞല്ലോ ” “എങ്കിൽ എന്നേ പഠിപ്പിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ആണേൽ ok 😜” “അത് എന്തായാലും നടക്കില്ല അതിന് വെച്ച വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങിവെച്ചേക്ക്.. ഇതും പറഞ്ഞെന്നെ ബ്ലാക്‌മെയ്ൽ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതണ്ട എനിക്ക് നല്ല കണ്ട്രോൾ ആ ”

“ഓഹ് ആയിക്കോട്ടെ ” സിദ്ധുവിനെ mind ആക്കാതെ വേണി തിരിഞ്ഞു കിടന്നു പക്ഷെ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ തലവെക്കാതെ അവൾക്കോ അവളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാതെ അവനോ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല “വേണി ഇങ്ങ് തിരിഞ്ഞു കിടന്നേ ” “ഓഹ് വേണ്ടാ സാറെ… നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളല്ലേ ഞാൻ ഇല്ലാതെ കിടന്നാൽ മതി 😏😏” With ലോഡ് കണക്കിന് പുച്ഛം വേണി പറഞ്ഞതും സിദ്ധുവിന് കലികേറി അവനൊന്ന് തറപ്പിച്ചു നോക്കിയതും അനുസരണ ഉള്ള കുട്ടിയെ പോലെ അവൾ അവനോട് ചേർന്നുകിടന്നു ബുദ്ധിവളർച്ച കൂടിയ ഇനമാ എപ്പോഴാ ഉറങ്ങികിടക്കുന്ന കടുവ ഉണരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല risk എടുക്കണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാ അല്ലാതെ പേടിച്ചിട്ട് ഒന്നുമല്ല – വേണി ആത്മ 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 രാവിലെ തന്നെ വേണിയുടെ ഫോൺ കാൾ കണ്ടാണ് ശോഭ എണീക്കുന്നത് “ഹലോ” “ഹലോ അമ്മേയെന്തിനാ ഫോൺ എടുത്തത്…

ഞാൻ പിള്ളേച്ചനെയല്ലേ വിളിച്ചത് ” “അതെന്താ എന്റെ കെട്ടിയോന് വരുന്ന ഫോൺ എനിക്ക് എടുത്തുകൂടെ ” ഓഹ് god രാവിലെ തന്നെ അമ്മ terror ആണല്ലോ അച്ഛനെ വിളിച്ചു അതുവഴി move ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനും സമ്മതിക്കില്ല – ആത്മ “അമ്മേ അച്ഛനൊന്ന് ഫോൺ കൊടുക്കുവോ.. ” “അതല്ലേ ചോദിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന്.. സത്യം പറ വേണി നീ വല്ല കുരുത്തക്കേടും കാണിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നീ അച്ഛനെ വിളിക്കില്ല ” “അയ്യോ അമ്മേ മനസാ വാചാ കർമണാ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല കടുവ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് അച്ഛനോട് പറയാനാ ” “കടുവയോ 🙄🙄?? ” കടുവ അല്ല അമ്മേ പുലി ചീറ്റ പുലി – ആത്മ “എന്റെ പൊന്ന് മാതാശ്രീ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മോൾ അല്ലെ enne ഇങ്ങനെ പ്രതികൂട്ടിൽ കേറ്റി ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ ഒന്ന് ഫോൺ കൊടുക്ക് ” അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ മുള്ളിന്റെ മേലേയാ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴാ അമ്മയുടെ വക ചോദ്യോത്തരപന്തി

“ഹലോ അച്ഛേ… പിന്നെ അതാണേലുണ്ടല്ലോ ” “ഏതാണേൽ 🙄” “അച്ഛേ അത് ഇല്ലേ ” “ഏതാടി ” “എനിക്ക് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാൽ ഞാൻ ഉഴപ്പും അതുകൊണ്ട് എന്നോട് വീട്ടിൽ വന്നു നിന്നോളാൻ സിദ്ധു ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരാൻ 😬😬 അവിടെ വന്നാൽ എനിക്ക് time table ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് പഠിക്കാലോ ” “അതിന് ഇവിടെ നീ എപ്പോഴാ പഠിക്കാറുള്ളത് 🧐 എക്സാംന്റെ തലേന്ന് ബുക്ക്‌ എടുത്ത് നോക്കി റോബോട്ടിനെ help ന് വിളിച്ചവൾ അല്ലെ നീ ” “അച്ഛാ ☹️☹️☹️അതൊക്കെ പണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മാർക്ക്‌ കുറഞ്ഞാൽ സിദ്ധു ഏട്ടൻ നാണക്കേട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ” “വളരെ വിചിത്രമായ തീരുമാനം.. നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഈ തീരുമാനം മാറുമല്ലോ അല്ലെ ??

” “അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ” “സാധാരണ അതാണല്ലോ പതിവ്.. ” വന്നു വന്നു അച്ഛനും ട്രോളി തുടങ്ങി “അച്ഛാ 😬😬” “അഹ് ശരി ശരി ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ വരണോ ” “വേണ്ടാ അച്ഛാ ഞാൻ വന്നോളാം, 😁😁 ഉമ്മ ” മ്മ് ശരി ശരി ചട്ടമ്പിയുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു പിള്ളേച്ചൻ ഫോൺ cut ആക്കി 🌺🌺🌺🌺🌺 അങ്ങനെ പ്ലാൻ A വർക്ക്‌ out ആയി ഇനി അമ്മവഴി ആ കടുവയെ സമ്മതിപ്പിക്കണം ഹോ എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടാ പരീക്ഷ സമയത്ത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അനുഭവിക്കുന്നത് this is too much അമ്മക്ക് നല്ല സുഖമില്ലെന്ന് ശ്രീദേവിയോട് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണി അനുവാദം വാങ്ങി സിദ്ധുവിനോട് പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിക്കാമെന്ന് അവരും പറഞ്ഞു അതുംകൂടി കേട്ടതോടെ വേണിക്ക് സന്തോഷമായി

രാവിലെ സിദ്ധുവിനുള്ള ചായയും ആയി റൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ സിദ്ധു കുളി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി തലതോർത്തി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഹോ ഈ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ee ജിം ബോഡിയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഭഗവാനെ ചുമ്മാ മനുഷ്യനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ ആയിട്ട് “എന്താടി ഉണ്ടക്കണ്ണി.. എന്നേ നോക്കി കണ്ണുവെക്കുവാണോ ” “അയ്യാ കണ്ണുവെക്കാൻ പറ്റിയ മുതൽ.. ഇനി അഥവാ വെച്ചിട്ടുണ്ടേൽ തന്നെ എന്റെ സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ആണ് കണ്ണുവെച്ചത് ” സിദ്ധുവിനുള്ള ചായ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് പോവാൻ തുടങ്ങിയതും അവൾക്കു മുന്നിൽ കേറി സിദ്ധു വാതിൽ കുറുകെ നിന്നു നിമിഷനേരം കൊണ്ട് വേണിയെ കൊണ്ട് കട്ടിലിലേക്ക് മറിയുകയും അവൾക്കു മേലെ കൈകുത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു “മ്മ് 🤨🤨”

“അല്ല ഒന്നുമില്ല രാവിലെ hot ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോന്ന് അറിയാൻ ” “ദേ മേശപ്പുറത്ത് ചൂട് ചായ ഉണ്ട് നല്ല ഹോട്ടാ എടുത്ത് അണ്ണാക്കിലേക്ക് കമഴ്ത്ത് ” “ഹോ എന്താ ഒരു ചൂട് ” “ചൂടല്ല തണുപ്പ് ” അതും പറഞ്ഞു സിദ്ധുവിനെ തള്ളിമാറ്റി വേണി പോവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും അവൻ കയ്യിൽ പിടിത്തം ഇട്ടിരുന്നു “പോകുവാണോ ” “അല്ല വരുവാ ” “എന്നോട് പിണക്കം ആയിരിക്കും ” “അല്ല ഇണക്കം.. answer sheet ഉം കയ്യിൽ പിടിച്ചു എന്നേ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ” “ഹാ അത് പറഞ്ഞപോഴാ ഓർത്തെ.. നിനക്കുള്ള time table ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ” “ഇതെപ്പോ ഉണ്ടാക്കി പാതിരാത്രി എണീറ്റ് ചെയ്തൊ ” “ഹേയ് ഇല്ലാ ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ സെറ്റ് ആക്കിയതാ ” ഈശ്വരാ ഈ മനുഷ്യൻ പ്രാന്ത് ആണോ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് എണീറ്റിരുന്ന് timetable ഉണ്ടാക്കാൻ 🙄🙄

“രാവിലെ 5 മണിക്ക് എണീക്കണം 5- 8 study time പിന്നെ breakfast ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് 9 – 1 വീണ്ടും then 2-5 പിന്നെ 6 -8 food ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു 9-11 എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന time അതായത് 12 വരെ നിന്നോട് ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ചത് question ചോദിക്കും ” “Wow.. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ 10 മണിക്കൂർ എങ്കിലും ഉറങ്ങുന്ന എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ ആകെ 5 മണിക്കൂർ അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ആകെ ദിവസത്തിൽ ഫ്രീടൈം 3 മണിക്കൂർ ” “Yes അതിനെന്താ ഇത് follow ചെയ്താൽ രണ്ടാഴ്ചകൊണ്ട് എല്ലാ സബ്‌ജക്റ്റും കവർ ചെയ്യാം ” “ഈ time table വെച്ച് ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിലും നല്ലത് ദേ ഏട്ടൻ പോയി ഒരു ഇലകീറും വെള്ളമുണ്ടും കൊണ്ടുവാ ഞാൻ അതിനുമുകളിൽ മലർന്ന് കിടക്കാം എന്നിട്ട് എന്റെ മൂക്കിൽ ലേശം പഞ്ഞിയും വെച്ച് തലക്ക് മുകളിൽ രണ്ട് ചന്ദനത്തിരിയും കത്തിച്ചു വെക്ക് ” “വേണി ചുമ്മാ കളിക്കല്ലേ hardwork ചെയ്യാതെ എവിടെയും എത്തില്ല ”

“അത് ശരിയാ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ hardwork ചെയ്താൽ ആൾ തട്ടിപോവും 😒 പിന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിലോ നരകത്തിലോ ലാൻഡ് ചെയ്യാം ” അവളുടെ മറുപടി കേട്ടതും സിദ്ധു ചാടി തുള്ളി റൂമിനു വെളിയിലേക്ക് പോയി ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പ്ലാൻ B വേഗം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ doubt തോന്നും അമ്മയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാം – വേണി ആത്മ ബ്രേക്ക്‌ ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സിദ്ധുവിനോട് ശ്രീദേവി വേണിയുടെ അമ്മക്ക് വയ്യെന്നും വേണിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണമെന്നും പറഞ്ഞു “അമ്മയെ ആന്റി വിളിച്ചിരുന്നോ ” “ഇല്ലാ വേണിമോളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ” “മ്മ് എനിക്കിന്നൊന്ന് പുറത്ത് പോണം പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം ” “മ്മ് മതി മോനെ അപ്പോഴേക്കും മോൾ റെഡി ആയി നിന്നോളും ” ഈശ്വരാ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അമ്മക്ക് കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യൻ എന്നേ വെച്ചേക്കില്ല …

കള്ളം പറഞ്ഞെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവിടുന്നും കിട്ടും ..എല്ലാരും കൂടി എന്നേ പഞ്ഞിക്ക് ഇടുമോ ആവോ 😒 ആഹ് എന്തായാലും നനഞ്ഞു കുളിച്ചകേറാം വൈകിട്ട് സിദ്ധു വന്നപ്പോഴേക്കും വേണി റെഡി ആയി നിന്നു “ആഹ് നീ വന്നോ വേഗം വേണിമോളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ല് ??” “എന്തിന് ??” “എന്തിനെന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സിദ്ധു അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് വിടണം എന്ന് ” “ആഹ് തല്ക്കാലം ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല ” “മോൾ ഒരുങ്ങി ഇരിക്കുവാടാ ” “അതിനിപ്പോൾ എന്താ അമ്മേ ഇന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല ” “നിനക്ക് വയ്യെങ്കിൽ വേണ്ടാ ഞാൻ അച്ചുവിനെ കൂട്ടി വിട്ടോളം ” “അതൊന്നും വേണ്ടാ അമ്മക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ മനസിലാവാത്തെ ?? അവളുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാ പോകേണ്ടന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകണ്ട അത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി ”

അതും പറഞ്ഞു സിദ്ധു മുകളിലേക്ക് കേറിപോയി അപ്പോഴേക്കും step ഇറങ്ങി വേണി താഴേക്ക് വന്നു അവൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശ്രീദേവിയിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സങ്കടത്തെക്കാൾ ഉപരി വേണിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അവളും സിദ്ധുവിന് പിന്നാലെ മുറിയിലേക്ക് പോയി “സിദ്ധു ഏട്ടാ രാവിലെ സമ്മതിച്ചതല്ലേ എന്നേ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാമെന്ന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ വാക്ക് മാറ്റുന്നെ ” “അത് അപ്പോൾ അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു നീ പോകണ്ട ” അതെന്താ … ഞാൻ പോയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ അലിക്ക് ആഭരണം എടുക്കാൻ പോണമെന്ന്😡😡😡 – വേണിസ് ആത്മ (നാഗവല്ലി വേർഷൻ ) “സിദ്ധു ഏട്ടാ പ്ലീസ് എന്റെ അമ്മക്ക് വയ്യാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ” അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതും സിദ്ധു എണീറ്റ് വന്നു വേണിയെ ഭിത്തിയോട് ചേർത്തു നിർത്തി കയ്യിൽ പിടിമുറുക്കി വേദന കൊണ്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞെങ്കിലും കാര്യം മനസിലാവാതെ വേണി സിദ്ധുവിനെ നോക്കി

“നിന്റെ അമ്മക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ” “ആഹ് .. അത് ..അതുപിന്നെ ” “തപ്പി തടയണ്ട ..അമ്മ രാവിലെ പറഞ്ഞപോഴേ എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയതാ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടാ വരുന്നേ എല്ലാം അറിഞ്ഞു നീ ഫോൺ വിളിച്ചതുൾപ്പടെ എല്ലാം ” “സിദ്ധു ഏട്ടാ അത് ..പിന്നെ ..ഞാൻ ” “വേണ്ടാ ഇനി ഏറ്റു പറച്ചിൽ ഒന്നും വേണ്ടാ” “ഏട്ടാ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ” ” execuses ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ടാ നിനക്ക് വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ എന്തൊക്കെ നുണകളാ നീ പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്നത് ” “ഏട്ടാ പ്ലീസ് ” “എന്നോട് ഒന്നും പറയാതെ എല്ലാം ഒളിച്ചു വെക്കുന്നവരോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ” അതും പറഞ്ഞു സിദ്ധു മുറിയിൽ നിന്നുപോയി വേണിയുടെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ നിറഞ്ഞുവന്നുഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ പോലും സിദ്ധു അവളെ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല രാത്രി കഴിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ വേണിയെ താഴെ എങ്ങും കണ്ടതുമില്ല

“അമ്മേ അവൾ എവിടെ ??” “എനിക്കറിയില്ല ” “അറിയില്ലേ ” “നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് നീയല്ലേ .. പിന്നെ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാനാ അവൾ എവിടെയെന്ന് .. കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഭർത്താവ് അവൾ എവിടെയുണ്ടെന്നും പോയി കണ്ടുപിടിക്ക് ” ഇതും പറഞ്ഞു അവർ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി രാവിലത്തെ കലിപ്പിൽ ആണ് ശ്രീദേവി ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് സിദ്ധുവിന് മനസ്സിലായിരുന്നു അടുക്കളയിലേക്ക് ചെന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞതിനെല്ലാം സോറി പറഞ്ഞു സിദ്ധു അമ്മയുടെ പിണക്കം മാറ്റി സിദ്ധു മുറിയിലേക്ക് പോവാൻ നേരം വേണിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു hot water bag ഉം കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു എന്തിനെന്നു മനസിലായില്ലെങ്കിലും അവൻ അതുമായി മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു ലൈറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ തലയിണ വയറിൽ അമർത്തി പിടിച്ചു കണ്ണടച്ചു കിടക്കുന്ന വേണിയെ ആണ് കാണുന്നത് ഇടക്കിടക്ക് വേദന കൊണ്ട് അവളുടെ മുഖം ചുളിയുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം മനസ്സിലായതും സിദ്ധു അവൾക്കരികിലേക്ക് ചെന്നിരുന്നു

തലയിണ മാറ്റി വയറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും top മാറ്റി അവിടേക്ക് hotwater bag വെച്ചുകൊടുത്തു ശരീരത്തിൽ ചൂടുതട്ടുന്നത് അറിഞ്ഞതും വേണി കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കി മുന്നിൽ അവളെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന സിദ്ധുവിനെ കണ്ടതും അവൾ അവന്റെ കൈതട്ടി മാറ്റി എഴുന്നേറ്റ് പോവാൻ തുടങ്ങി “അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങിയാൽ ” സിദ്ധുവിന്റെ ഒറ്റ ഡയലോഗിൽ വേണി പ്രതിമ പോലെ അനങ്ങാതെ അവിടെയിരുന്നു അത് നോക്കി ചിരിയോടെ സിദ്ധു അവളുടെ വയറിന് മേലേക്ക് കൈ അമർത്തി പിടിച്ചു ചൂട് പിടിപ്പിച്ചു പക്ഷെ കയ്യിൽ നനവ് അറിഞ്ഞു സിദ്ധു നോക്കിയപ്പോഴാണ് വേണി കരയുന്നത് കണ്ടത്അവളുടെ താടി തുമ്പിൽ പിടിച്ചു മുഖം ഉയർത്തിയതും കണ്ടു കണ്ണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നവളെ ഒരുവേള ആ കണ്ണുനീർ അവനെ നോവിച്ചെങ്കിലും അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അവനവളെ നെഞ്ചോടടുക്കിയിരുന്നു “എന്നോട് മിണ്ടാതിരിക്കല്ലേ ഏട്ടാ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല .. സോറി ഏട്ടൻ പറയുന്നതുപോലെ ഞാൻ പഠിച്ചോളാം ” “അയ്യെ എന്റെ കാന്താരി ഇത്രയേ ഉള്ളു .

നീ കള്ളം പറഞ്ഞതിന് വെറുതെ ഞാൻ ഒന്ന് ജാഡ ഇട്ടതല്ലേ ” “എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തിനാ എന്നോട് വന്നു മിണ്ടിയത് .. നീ കിടന്ന് വേദനിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്റെ വാശിയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നതെങ്ങനെയാ പെണ്ണെ എനിക്കതിന് പറ്റുമോ എന്റെ പ്രാണനല്ലേ നീ നീ വേദനിക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്നതെങ്ങനെയാ ഈ സമയത്ത് നീ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയും വിഷമങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ദേഷ്യവും വാശിയും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ mood swings നെ പറ്റി എനിക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളു രണ്ട് ആൺമക്കൾ ആണെങ്കിലും ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാം നന്നായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മ അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞു തല പുകക്കണ്ട ” അതും പറഞ്ഞു വേണിയെ സിദ്ധു നെഞ്ചോടുചേർത്തിരുത്തി നെറ്റിയിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തു വേണിയുടെ കണ്ണും മനസും നിറഞ്ഞു അവളാ ചുംബനം സ്വീകരിച്ചു എത്ര വലിയ വഴക്കും ഒരു കരുതലിൽ അവസാനിക്കുമെങ്കിൽ വഴക്ക് നല്ലതല്ലേ 🤪😜……….. തുടരും………..

സിദ്ധവേണി: ഭാഗം 53

