അസുരൻ 🔥: ഭാഗം 13

രചന: FANU

" അവൾക്ക് നിന്നെ വേണ്ട നിന്റെ കാട്ടിലും വലിയ ഒരുത്തനെ അല്ലെ അവൾ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് .... " ആകാശ് രാഹുലിനെ ചൂട് ഏറ്റാൻ പറഞ്ഞു..... "Plss ആകാശ് അത് വേണ്ട...." അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ രാഹുൽ പറഞ്ഞു "ഓഓഓ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല... " മുഖം തിരിച്ചു കൊണ്ട്... ആകാശ് പറഞ്ഞു .... "ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു കുഴപ്പാത്തിൽ ആണ്.... " രാഹുൽ അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു.... "എന്താ... " ആകാശ് സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു.... "അമ്മ എന്നോട് ഒരു കല്ലിയാണം കഴിക്കാൻ പറയുക ആണ്.... " അവൻ കുറച്ചു വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞൂ.... "എന്നാ നീ അത് ഒന്നും നടത്തി കൊടുത്താള... " ആകാശ് പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു "ഇല്ല ഡാ എനിക്ക് കയില്ല...." രാഹുൽ അവനെ നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു "എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല.... " അവൻ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു "അത് " അവൻ നിന്ന് കുഴങ്ങി..... "എന്താ നിനക്ക് ദക്ഷിണ യെ മറക്കാൻ വയ്യ.... " ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു

"No no അവളെ ഇനി എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കയില്ല..... " എടുത്തുചാടി കൊണ്ട് തന്നെ രാഹുൽ അത് പറഞ്ഞു "പിന്നെ....." ആകാശ് വിടാൻ ഉദ്ദേശമില്ല അതെ ചോദിച്ചു..... " നന്ദന.... " *** "ഡാ നിനക്ക് എന്താ പറയാൻ ഉള്ളെ " അച്ഛൻ അവനോട് ചോദിച്ചു..... "അത് അച്ഛാ എനിക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ ഇഷ്ടം ആണ്.... എനിക്ക് അവളെ കല്ലിയാണം കഴിക്കണം.... " അച്ഛാ നെയും അമ്മയെയും മാറി മാറി നോക്കി കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞൂ..... ഇത് കേട്ടതും... ഒരാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പൂര ചിരി....വേറെ ആര് നമ്മുടെ ആദവ്..... എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്ന ആദവിനെ നോക്കി... അവൻ ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നും കിടന്നും ചിരിക്കുക ആണ്..... "ആദി അവൻ നല്ല ഒരു ചവിട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്തു.... " "എന്തിനാ ഡാ പാട്ടി ചിരിക്കൂന്നേ.... " ആദി അവനോട് കലിപ്പിൽ ചോദിച്ചു.... "ഒന്നും ഇല്ല bro you continue " അവൻ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു പറഞ്ഞു.. അവനെ ഒന്ന് കടുപ്പിച്ചി നോക്കി ആദി പറയാൻ തുടങ്ങി...... "അമ്മ അച്ഛാ എനിക്ക്.... "

"അവൻ പറഞ്ഞു തീരും മുന്പേ അവിടെ ആദവിന്റെ ചിരി ഉയർന്നു..... " "ഇയ്യ് കള്ള പന്നി യെ ഞാൻ " ആദി പല്ല് കടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു..... "Sorry sorry bro you continue.... " Aadav ഇളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു "അമ്മ അച്ഛാ അവളെ ഒരു കേട്ട് കഴിഞ്ഞത് ആണ്.... " അവൻ അത് പറഞ്ഞതും അച്ഛനും അമ്മയും ഞെട്ടി കൊണ്ട് അവനെ നോക്കി.... "നീ എന്താടാ പറയുന്നേ " അമ്മ അവനോട് മനസിലാവാതെ ചോദിച്ചു... "അമ്മ അവൾ ഒരുവട്ടം അവളുടെ കല്ലിയാണം കഴിഞ്ഞത് ആണ് ആ ബന്ധം ആധികം നാൾ പോയില്ല " അവൻ അവരെ നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... "അമ്മ അച്ഛാ എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടം ആണ്.... അവൾ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് പറ്റില്ല... Plss ഇതിന് ആരും എതിർക്കരുത്....... " അവൻ അച്ഛന്റ്റെ യും അമ്മയുടെയും അടുത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ കൈ പിടിച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... അമ്മയും അച്ഛനും മുഖമുഖം നോക്കി.... "നിന്റെ ഏതാകിലും കാര്യം ഞങൾ എതിർത്തിട്ട് undo.... " അവന്റ തലയിൽ തലോടി കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു....

"പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ സീൻ ഉണ്ട്.... " അവൻ എല്ലാവരെയും നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു........ "എന്താ..ഡാ . " അച്ഛൻ അവനോട് ചോദിച്ചു... "അവൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടം ഇല്ല " അവൻ കുറച്ചു നിരാശയോടെ പറഞ്ഞു.... എന്റെ bro അത് ഒക്കെ നമ്മക്ക് sett ആക്കാം.... ആദവ് പറഞ്ഞു..... *** "അതെ ഞാൻ അഞ്ജലിയോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ.... " ദച്ചു അഞ്ജലിയോട് ചോദിച്ചു "അതിന്നതാ ചോദിക്ക്.... " അഞ്ജലി ഫോൺ എടുത്തു വച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു "നിനക്ക് രാക്ഷസനെ അല്ല aju വിനെ ഇഷ്ടം ആണോ " രാക്ഷസൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിർത്തി അത് തിരുത്തി aju എന്ന് ആക്കി കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു.... അത് കേട്ടതും അഞ്ജലി ഭയകര ചിരി...... "നീ എന്തിനാ ചിരികുന്നേ " അവളുടെ ചിരി ഇഷ്ട പെടാതെ ദച്ചു പറഞ്ഞു... "നീ എന്താ അങ്ങനെ ചോയിച്ചേ.... " ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അഞ്ജലി ചോദിച്ചു.... "അല്ല ഇവൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് aju വിനെ ഇഷ്ടം ആണ് നന്ന് " ദിയ യെ ചുണ്ടി കാട്ടി.... ദച്ചു പറഞ്ഞു..... "എന്ന്" സംശയത്തോടെ.... അഞ്ജലി ചോദിച്ചു..... "അന്ന് നീ ഇവിടെ വന്നു ഇറങ്ങിയപ്പോൾ....." ദച്ചു അഞ്ജലി യോട് പറഞ്ഞു അഞ്ജലി അവളെ ഒന്ന് നോക്കി അതിന് ദിയ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു... "ആണോ ദിയ.... " അഞ്ജലി അവളോട് ചോദിച്ചു....

അതിനും ദിയ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.... "Para ദിയ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ " അഞ്ജന അവളോട് ചോദിച്ചു അത് പിന്നെ ഏട്ടത്തിക്ക് ഏട്ടനെ ഇഷ്ട ആണോ നോക്കിയതാ... അവൾ ഇളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞൂ..... ദച്ചു അവളെ പല്ല് കടിച്ചു നോക്കി.... ദിയ 32 പല്ലും കാട്ടി ഇളിച്ചു.... "എന്നിട്ട് എന്തായി.... " അഞ്ജന ആകാംക്ഷയോടെ ചോദിച്ചു.... "എന്താവാൻ... ഒന്നും ആയില്ല.... " ദിയ നിരാശയോടെ പറഞ്ഞു "എനിക് ഒരു ഏട്ടനെ പോലെ ആണ് അജു ഏട്ടൻ.... " അഞ്ജലി ഒരു ചിരി യോടെ പറഞ്ഞു " അല്ല ദച്ചു നിനക്ക് aju ഏട്ടനെ ഇഷ്ടമാണോ.... " അഞ്ജലി അവളെ നോക്കി ചോയിച്ചു.... "എനിക്ക് ഒന്നും ഇഷ്ടം അല്ല ആ രാക്ഷസനെ.... " ദച്ചു മുഖം കൊട്ടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു റൂമിലേക്ക് പോയി..... എനിക്ക് ഒന്നും അവനെ ഇഷ്ടം അല്ല... " ദച്ചു സ്വയം പറഞ്ഞു.... കൊണ്ട് തയെക്ക് പോയി അവിടെ അഞ്ജലി യുടെ അമ്മ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ശാരദമ്മയും കൂടെ ഉണ്ട്.... *** ദിയ ദച്ചു പോവുന്നത് നിരാശയോടെ നോക്കി നിന്നു " സാരമില്ല എന്റെ ദിയാ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം.... " അഞ്ജന അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.... "എന്നാലും ഏട്ടൻ വീയോ.... ഏട്ടൻ ഏട്ടത്തിയെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല.... " താടിക്കും കൈയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദിയ പറഞ്ഞു....

"എന്റെ ദിയ ഇതെല്ലാം ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണആവും അല്ലാതെ ദച്ചുവിനെ ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.... " ( ഇവർക്ക് നന്ദനക്ക് പറ്റിയത് അറിയാം ) അഞ്ജലി അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.... "മ്മ്മ് " ദിയ അതിനൊന്നും മൂളി **** "ഹ്ഹ്ഹ് മോൾ വ ഇവിടെ ഇരിക്ക്..... " സുജാത... അവളെ വിളിച്ചു അവരെ....അടുത്തിരുത്തി "എന്റെ മോൾക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടം ഉണ്ടല്ലേ " അവർ അവളുടെ കവിളിൽ തലോടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... അതിന് അവൾ ഒന്നും പുഞ്ചിരിച്ചു...... "മോൾക് വീട്ടിൽ ഉള്ളവരെ കാണൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലേ..... " അവർ ചോദിച്ചതും അവൾ അതിന് തല യാട്ടി.... "എന്നാ മോൾക്ക് ..... വീട്ടിലേക്ക് പോണോ....." "ഏ വേണ്ട....." അവർ അത് ചോദിച്ചതും അവൾ എടുത്ത പാടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ..... അപ്പോൾ ആണ് അവിടേക്ക്.... Aju ആദി യും നിരഞ്ജനും കർത്തിക്കും വന്നതാ....... അവർ വന്നതും ദച്ചു പെട്ടന്ന് എഴുന്നേറ്റു.... "എവിടെക്കാ പെങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പോവുന്നെ " . അവിടെന്ന് പോവാൻ നിന്ന ദച്ചു വിനോട്.... ആദി ചോദിച്ചു..... അവൾ അജു വിനെ നോക്കി..... അജു ആണെകിൽ അവളെ പുച്ഛിച്ചു... കൊടുത്തു മുഖം തിരിച്ചു.... അത് കണ്ട് അവൾ പല്ല് കടിച്ചു...........തുടരും...

