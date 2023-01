അസുരൻ 🔥: ഭാഗം 24

രചന: FANU

അത് കേട്ടതും അവൻ തലയാട്ടി സമ്മതിച്ചു.... അജു വിന്റെ വീടിനു മുൻപിൽ എത്തിയതും.... അവൻ കയറണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു..... "എന്താ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്.... വാ....." ആരു അവനെ വിളിച്ചു... "അത് ഇവിടെ.... " അവൻ ഒരു മടിയോടെ ചോദിച്ചു....... അത് okke പറയാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാ..... ദച്ചു അതും പറഞ്ഞ് അവരെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു.... അവർ രണ്ടുപേരും ഉള്ളിലേക്ക് കയറി.... ആരെയും അവിടെ കാണാൻ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല.. അപ്പോൾ ആണ്..... ശാരദാമ്മ അവിടേക്ക് വന്നത്..... "നിങ്ങൾ വന്നോ.... " ശാരദാമ്മ അവരെ കണ്ടു ചോദിച്ചു... Hhh "അല്ല ആരാ ഇത് " രാഹുലിനെയും സുരേഷിനേയും കണ്ട് സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു.... "അത് ഇത് ഏട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് " ദിയ ഒന്ന് വിക്കി കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.... "അയ്യോ അവർ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ.... ഒന്ന് പുറത്തു പോയതാ... " ശാരദാമ്മ പറഞ്ഞു "അത് സാരമില്ല.... " നിങ്ങൾ ഇരിക്കു.... കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം...." അതും പറഞ്ഞ് ശാരദാമ്മ അടുക്കളയിൽ പോകാൻ നിന്നു... , "അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട അമ്മേ..... " രാഹുൽ അപ്പോൾത്തന്നെ നിരസിച്ചു... " അയ്യോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ... "

ശാരദാമ്മ പിന്നെയും നിർബന്ധിച്ചു " അയ്യോ വേണ്ട" രാഹുൽ പിന്നെയും നിരസിച്ചു " എന്നാ ശരി എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ കുറച്ചു പണിയുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ അങ്ങ് പോട്ടെ " അതും പറഞ്ഞ് ശാരദാമ്മ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി.... " ദച്ചു നീ എന്തിനാ ഞങ്ങളെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്... " രാഹുൽ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു... " ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ചോദിക്കാനും കാണിച്ചു തരാനും... " ദച്ചു അത് പറഞ്ഞതും രാഹുൽ മനസ്സിലാവാതെ അവളെ നോക്കി " നിങ്ങളൊക്കെ വാ..." സ്റ്റെയർ കയറി കൊണ്ട് ദച്ചു...അവരെ നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... അവർ dachu vint പിന്നാലെ നടന്നു.... നന്ദു വിന്റെ മുറിയിലെത്തിയതും.... ദച്ചു രാഹുലിനെ ഒന്ന് നോക്കി.... എന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്നു അകത്തേക്ക് കയറി..... " ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരൂ.... " ദച്ചു അത് പറഞ്ഞതും രാഹുലും... രാഹുലിനെ ഫ്രണ്ടും... ദിയയും ഉള്ളിലേക്ക് കയറി....... ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയതും മരുന്നുകളുടെ ഗന്ധം എല്ലാം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.....

രാഹുൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ആ room മുഴുവൻ ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചു .... ഒരു വലിയ റൂമാണ്.... അതിന്റെ നടുക്ക് കട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്...... ഒരു ഭാഗത്ത് വലിയ അലമാരയും...... ജനലിലെ കർട്ടൻ നീക്കിയിട്ടുണ്ട്..... ഭിത്തിയിൽ ദിയയും നന്ദുവും അഞ്ജുവും ഉള്ള ഫോട്ടോകൾ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്..... അത് കണ്ട് അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് ചുരുങ്ങി..... ദച്ചു നന്ദുവിനെ അടുത്തേക്ക് പോയി.... രാഹുൽ സംശയിച്ചു കൊണ്ട്... ആ കട്ടിലിലേക്ക് നോക്കി.... ഒരു ശരീരം അവിടെ കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവനു തോന്നിയത്.... അല്ലാതെ മുഖവും ഒന്നും വ്യക്തമല്ല ആയിരുന്നു..... " എന്താ രാഹുൽ ചേട്ടാ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വാ.... എന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് വാ " ദിയ അവരെ നോക്കി കൊണ്ടു വിളിച്ചു.... രാഹുൽ പതിയെ ചുവടുവച്ച് അവിടേക്ക് നടന്നു.... എന്തോ അവന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ്ഉയർന്നിരുന്നു...... തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരോ ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്ന് അവന് തോന്നി.....

ആ കട്ടിലിനെ അവിടെ എത്തി ആ വ്യക്തിയെ നോക്കിയതും.....അവന് തളരുന്നത് പോലെ തോന്നി.... കൈകൾക്കും കാലുകൾക്കും.... ബലമില്ലാതെ ആയതുപോലെ തോന്നി.... താൻ വീണു പോവുകയോ വരെ അവനെ തോന്നിപ്പോയി..... ന...ന്ദു ഒരുതരം വിറയലോടെ അവൻ അവളെ വിളിച്ചു...... പക്ഷേ അവളിൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്തരം ഇല്ലായിരുന്നു.... കണ്ണുകൾ തുറന്നാണ് കിടക്കുന്നത്.... പക്ഷേ അവനിലേക്ക് ഒരു നോട്ടം അവളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല.... ന..ന്ദു പിന്നെയും അവൻ വിളിച്ചു.... "അതെ നന്ദന എന്ന നന്ദു തന്നെ..... ഒരുകാലത്ത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ വാൾ..... നിങ്ങളെ ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിച്ചവൾ.... ഇപ്പോൾ ജീവശവം ആയി കിടക്കുന്നു " ദച്ചു അവളെയും അവനെയും നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... രാഹുൽ ഒന്നൂടെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി നിന്നു.... "നന്ദു... " എന്നും വിളിച്ച് അവളെ തൊടാൻ നിന്നതും അവൻ അവനൊരു ചവിട്ടേറ്റ്.... പുറകിലേക്ക് വീണു...... തല ഉയർത്തി നോക്കിയതും.... അസുര രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന.... അജുവിന് ആണ് കണ്ടത്.... 😡😡😡

""മോനേ..... എന്ത് ധൈര്യം വന്നിട്ടാണ്.... നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ പെങ്ങളുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നത്.. 😡😡😡😡😡""" ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു രാഹുലിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുന്നു.... അവന്റെ ഷർട്ടിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു....... ".... മോനേ പറയടാ" എന്നും പറഞ്ഞ് രാഹുലിനെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഒന്നു കൊടുത്തു.... രാഹുലിന്റെ മുഖമൊന്നു കൂടിപ്പോയി വായയിൽ രക്തം കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നത് പോലെ തോന്നി....... പക്ഷേ രാഹുലിന് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.... ഒരുതരം നിർവികാരതയോടെ കൂടി ..... അവൻ നന്ദുവിനെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു..... നന്ദുവിനെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഒളിച്ചു..... ഒരുകാലത്ത് ഒരു കാലത്ത് അല്ല.... ഇപ്പോഴും ജീവൻ ഏറെ ഇന്നലെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആണ്.... പക്ഷേ തന്നെ ചതിച്ചു പോയവൾ..... 💔 അന്ന് ആ ദിവസം നടന്നത് അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതും... അവൻ അവളിൽ നിന്നും മുഖം തിരിച്ചു..... 💔

"പറയടാ ...... മോനേ എന്നും പറഞ്ഞ് അജു അവനെ വീണ്ടും തല്ലാൻ പോയതും..... അജു വിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പിടി വീണിരുന്നു...... അവൻ തന്റെ പിടിച്ച ആളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി..... ദച്ചു ആയിരുന്നു അത്.... അവൻ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന കണ്ണാലെ അവളെ നോക്കി...... "ഞാനാ കൊണ്ടുവന്നത്...." അവനെ നോക്കി ഒരു ഭയവും കൂടാതെ അവൾ പറഞ്ഞു... ".... മോളേ നീയും നിന്റെ ഇവനും കൂടെ 😡😡😡" അജു ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു അവളിൽ നിന്ന് കൈ കുടഞ്ഞു ...രാഹുലിനെ തള്ളി.... ദച്ചു വിന്റെ മുഖത്തേക്ക് കൈ വീശാൻ നിന്നതും... ആ കൈയും ദച്ചുപിടിച്ചു വച്ചിരുന്നു...... "നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ.... ഒരാൾ പറയുന്നത് എന്താ എന്ന് സമാധാനത്തോടെ... കേട്ടു നോക്കിയിട്ടില്ല.... ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്..... എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് എന്ന് പോലും നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല....... ഞാനൊന്നു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ കേൾക്ക്.... നിങ്ങൾ ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ അഭിനയിക്കാതെ...... " വിറച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചു പറഞ്ഞുനിർത്തി.... അജു അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു....

"നിങ്ങളെ സത്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ഉള്ളൂ നിങ്ങളും രാഹുലും... അല്ലാതെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കുമറിയാം..... ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണോ എന്ന് ആദി ഏട്ടനോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം അവർക്കും അറിയാം....." ആദിയും മറ്റു മറ്റുള്ളവരെയും ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു..... ദച്ചു നേരെ രാഹുൽ ന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി..... രാഹുൽ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു.... "രാഹുൽ ചേട്ടാ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു.... അതെനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്നു തന്നെ കേൾക്കണം... " . ദച്ചു രാഹുലിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു "നീ എന്താ ദച്ചു പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല....." സംശയത്തോടെ ദച്ചു വിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട്.... രാഹുൽ പറഞ്ഞു "പറയാം.... നിങ്ങൾ നന്ദുവിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ.... എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്...മുൻപ്.... " ദച്ചു രാഹുലിനെ നോക്കി ചോദിച്ചതും എല്ലാവരും രാഹുലിനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു..... രാഹുൽ ദീർഘമായി ഒന്ന് നിശ്വസിച്ചു.... എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു "സ്നേഹിച്ചിരുന്നു " അവൻ എവിടേക്കോ നോട്ടം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട്.... പറഞ്ഞു "പിന്നെ എന്തിനാണ്.... നിങ്ങൾ എന്റെ നന്ദുവിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്.....

" നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണുകൾ അമർത്തി തുടച്ചു കൊണ്ട് അവൾ അവനോട് ചോദിച്ചു രാഹുൽ അതുകേട്ടതും ഞെട്ടലോടെ.... ദച്ചു വിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി..... "നീ എന്താ പറയുന്നേ..... " അവൻ ഒരു സംശയത്തോടെ അവളോട് ചോദിച്ചു... "നിങ്ങളല്ലേ എന്റെ നന്ദുവിനെ റേപ്പ് ചെയ്തത്..... അവളെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ആക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങളെന്നെ.... " ദച്ചു അത് പറഞ്ഞതും ദച്ചു..... രാഹുലിന് ശബ്ദം അവിടെ ഉയർന്നിരുന്നു.... " നന്ദുവിനെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി അവൾ എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ വേണ്ടി.... അവളുടെ നാവുകൾ ഉയരുന്നു....... എന്നാൽ തൊണ്ട കുയിയിൽ നിന്ന് ശബ്ദം വരാത്തത് പോലെ.....അവൾക്കു ശ്വാസം കിട്ടാതെ ആയി.... കണ്ണുകൾ എല്ലാം മേലോട്ട് മറഞ്ഞു....... മരിച്ചുപോകുമോ എന്നുവരെ അവൾക്ക് തോന്നിപ്പോയി....... " ദിയ അവരിൽനിന്ന് നോട്ടം നന്ദു വിലേക്ക് തെറ്റിച്ചതും അവള് ആ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്.... ആണ് ദിയ കണ്ടത്..... "നന്ദു ചേച്ചി.... " എന്നും വിളിച്ച് ദിയ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി....

ദിയ യുടെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് എല്ലാവരും അവളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്.... മോളെ... നന്ദു... നന്ദു..... രാഹുലിനെയും അജു വിനെയും ശബ്ദം അവിടെ ഉയർന്നു.... രണ്ടുപേരും അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി.... "മോളെ നിനക്ക് ഒന്നും ഇല്ല..... " അജു അവളുടെ കൈകൾ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു " നന്ദു ഒന്നുമില്ലടാ ഞാൻ ഇല്ലേ.... " രാഹുലും പറഞ്ഞു.... " ആദി ഡോക്ടറെ വിളിക്ക്.... " അജു ആദി യോട് ആയി അലറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... " എടാ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻഷൻ ആവാതെ ഇപ്പോൾ എത്തും .... " ആദി പറഞ്ഞതും..... ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതും ഡോക്ടർ അവിടെയെത്തി.... "ഡോക്ടർ എന്റെ മോൾക്ക്... " അജു ഡോക്ടറെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു "He cool ഞാനൊന്നു നോക്കട്ടെ.... നിങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് നിൽക്ക്...." ഡോക്ടർ അത് പറഞ്ഞതും എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് നിന്നു.... അഞ്ചു എനിക്ക് പൊറുതി ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടക്കുകയായിരുന്നു..... 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ വന്നു.... "ഡോക്ടർ എന്റെ മോൾക്ക് " അജു അതും പറഞ്ഞു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു "She is fine.... ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്.... പേഷ്യൻ റ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്....

കൈകളും കാലുകളും അനങ്ങുന്നു ഉണ്ട്.... മെല്ലെ സംസാരിക്കാനും കഴിയും....... ഇനി ഫിസിയോതെറാപ്പി എല്ലാം ചെയ്തു തുടങ്ങാം..... പതിയെ പതിയെ എല്ലാം ശരിയാവും..... പിന്നെ ഇപ്പോൾ പെഷ്യൻറ് ചെറിയ മയക്കത്തിലാണ്.... ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ എഫക്ട് ആണ്.... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയായിക്കോളൂ.... " ഡോക്ടർ അതും പറഞ്ഞു അവന്റെ തോളിൽ തട്ടി..... "എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തും.... " ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അതും പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ നടന്ന് നീങ്ങി.... അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന.... എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി.... അജു നേരെ ദച്ചു വിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.... അവൾ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ കണ്ണുകൾ തുടക്കുകയായിരുന്നു..... അജു വിന്റെ കണ്ണുകൾ നേരെ രാഹുൽ ന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി.... അവനെ കണ്ടതും അവന്റെ മുഖം വലിഞ്ഞു മുറുകി... കയ്യിൽ മുഷ്ടി തിരിച്ചുപിടിച്ചു... " നീ കാരണം എന്റെ പെങ്ങൾ...ഇതേ അവസ്ഥയിൽ ആയത്....

അവൾ ആദ്യം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് നിന്നെ സ്നേഹിച്ചത് ആണ് " ഒന്നു മാറി നിൽക്ക് ഞാൻ ഒന്നു പറയട്ടെ.... " നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിലും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്.... രാഹുൽ ചേട്ടാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്നത്.... നിങ്ങളാണ് നന്ദു വിന്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്ന്.... " ദച്ചു.....അവരെ രണ്ടുപേരെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു "...ഞാൻ.... " അവൻ മനസ്സിലാകാതെ അവളെ നോക്കി "അതെ നിങ്ങൾ തന്നെ.... " "നീയെന്താ ദച്ചു പറയുന്നത് എനിക്കൊരു എന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയുണ്ട് അമ്മയെ തിരിച്ചറിയുന്ന വാൻ ആണ് ഞാൻ.... ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ....... എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇയ്യ് കിടക്കുന്നവരെ പ്രണയിച്ചത് എന്ന തെറ്റ്....... 💔 അവനത് പറഞ്ഞതും എല്ലാവരും അവനെ മനസ്സിലാവാതെ ഉറ്റുനോക്കി.... നിനക്കറിയുമോ.... സ്നേഹിച്ച ഒരു പുരുഷനും.... കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടത്...... 💔

അത്രയേറെ ഞാൻ അവളെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു സ്നേഹിച്ചിരുന്നു.... എന്റെ ജീവനായിരുന്നു.... ആ അവളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തി കണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം... പൊട്ടി .... മരിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി.... അത്രയേറെ എന്നെ കൊല്ലാതെ കൊന്ന ഒന്ന്.... 💔 അവൻ അത് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു...... അജു അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ ഉറ്റുനോക്കി..... "നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിലും.... തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്.... ഒരിക്കൽപോലും നന്ദു നിങ്ങളെ ചതികണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല............. നിങ്ങൾക്കറിയോ നന്ദു ഈ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് എന്ന്...... അവളെ ആരോ മൃഗീയമായി റേപ്പ് ചെയ്തതാണ്..... 💔" ദച്ചു....അതു പറഞ്ഞതും ഒരു ഞെട്ടലോടെ രാഹുൽ അവളെ നോക്കി.... ദച്ചു അവൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം അവർക്കെല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു...... അജു അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു...... അവന്റെ കണ്ണിൽ കുറ്റബോധം നിലച്ചുവോ....? " ഇനി പറ അന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത്.... " ദച്ചു അത് ചോദിച്ചതും രാഹുൽ പറയാൻ തുടങ്ങി..... *** അന്ന് നന്ദുവിനെ കാത്തുനിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു msg വന്നത്...... അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതും മോർഫ് ചെയ്ത്....

ചില pic ആയിരുന്നു..... പക്ഷേ അതിൽ ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ മുഖം വ്യക്തമല്ല ആയിരുന്നു..... എന്നാൽ നന്ദുവിനെ മുഖം വ്യക്തമായിരുന്നു...... എനിക്കെന്തോ അത് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നിയില്ല...... പിന്നെ രണ്ടു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതും അതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു.... അത് ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു.... അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് എന്റെ സമനിലതെറ്റുന്നത് പോലെ തോന്നി.... നന്ദു വേറെ ഒരുത്തനുമായി ഫിസിക്കൽ.. റിലേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്..... സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും അത് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു.... 💔 പക്ഷേ അതിലും.... അയാളുടെ മുഖം വ്യക്തമല്ല ആയിരുന്നു....... അതിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഒരു ലൊക്കേഷനും.... അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു..... ഞാൻ വേഗം അവിടേക്ക് വണ്ടി തിരിച്ചു..... എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന്..... അധികം ആരും പോകാത്ത സ്ഥലമാണ്.... ആ വീടിനുള്ളിലേക്ക്... ഗേറ്റ് തുറന്നു കയറി.... ഞാൻ ആ വാതിൽ പതിയെ തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി.... ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... ഞാൻ ആ റൂമിലേക്ക് പോയി പതിയെ വാതിൽ തുറന്നു.....

അതുവരെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇതൊന്നും സത്യം ആകരുത് എന്നായിരുന്നു..... എന്നാൽ എന്റെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ്.... അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്..... ഒരുവൻ റെ നെഞ്ചിൽ... കിടക്കുന്ന നന്ദുവിനെ ആണ് ഞാൻ കണ്ടത്....,. എന്തോ അവരെ നോക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോന്നു..... എന്റെ മനസ്സ് വിങ്ങി പൊട്ടുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു.... സ്നേഹിച്ച പെണ്ണ് നിന്ന് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല.... അത്രത്തോളം ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു..... 🥺💔 അതു പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ എല്ലാവരെയും നോക്കി.... എന്നിട്ട് അവൻ അജുവിന് അടുത്തേക്ക് നടന്ന് അവന്റെ അടുത്ത് മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു..... അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു "ഒരിക്കലും നിന്റെ പെങ്ങളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല... നിന്റെ പെങ്ങൾ എന്നല്ല ഒരാളെയും...... ഇതുവരെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്.... എന്നെ അവൾ ചതിച്ചതാ ആണെന്ന്... ആണ്.... പക്ഷേ അറിയില്ലായിരുന്നു അവളെ.... ഇങ്ങനെയാണെന്ന്......" "ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്.... നന്ദുവിനെ ഈ കാര്യം ഒന്നും എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല.....

തന്നൂടെ അവളെ എനിക്ക് എന്റെ തായി..... പൊന്നുപോലെ നോക്കാം.... തന്നൂടെ ഡാ..... " അഞ്ചു വിന്റെ കൈകൾ പിടിച്ചു കൊണ്ട് രാഹുൽ പറഞ്ഞു.... അജു എന്തുപറയണമെന്നറിയാതെ നിന്നു... നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും ഒരുപോലെ ആരോ വിഡ്ഢി ആക്കിയതാണ്.... അത് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം.... " ആകാശ്... അവനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്.... " പെട്ടെന്ന് സുമേഷിനെ റെ വാക്കുകൾ അവിടെ ഉയർന്നു..... എല്ലാവരും അവനിലേക്ക് നോട്ടം പഠിപ്പിച്ചു.... " നീ എന്താണ് സുമേഷ് പറയുന്നത്..... " രാഹുൽ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... "ഞാൻ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്.... പക്ഷേ അന്ന് അവൻ ഒന്നും തെളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആയിരുന്നു.... അവൻ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ ആണ് പറഞ്ഞത്.... പക്ഷെ ഒന്നെനിക്കറിയാം.... അവന് നന്ദനയെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു.... എന്നാൽ അവൾ അത് നിരസിച്ചിരുന്നു..... ഇനിയാണ് നീ വന്നു പറയുന്നത് നിനക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഉള്ള കാര്യം....

അതോടെ അവന്.... നിന്നോട് പതിവായി മാറി..... " സുമേഷ് അതും പറഞ്ഞു നിർത്തി കൊണ്ട് രാഹുലിനെ നോക്കി..... രാഹുല് ആകെ തളർന്ന അവനെ പോലെ നിന്നു..... തന്റെ ആത്മമിത്രം.... ഇത്രയും കാലം തന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു .... 💔 എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല..... "നന്ദു ഉണർന്നാൽ എല്ലാ സത്യം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും..... " രണ്ടുമൂന്നു മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം..... "ദക്ഷിണ.... " അജു അവളെ വിളിച്ചു.... എല്ലാവരും സോഫയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു....... അപ്പോളാണ് അജു വന്നത് "എന്താ.... " ദച്ചു അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.... "ഇന്നാ.... " ഒരു കടലാസ് അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു.... "ഇതെന്താ" അവൾ മനസ്സിലാകാതെ ചോദിച്ചു "തുറന്നു നോക്ക് " അജു അത് പറഞ്ഞതും.... അവൾ അത് തുറന്നു നോക്കി... അത് കണ്ടതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു... അവൾ പതിയെ അത് വായിച്ചു Divorce notice.... 💔 ......തുടരും...

