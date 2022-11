🌸ചെമ്പരത്തി🌸: ഭാഗം 1

രചന: SHOBIKA

ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയുടെ മുന്നിൽ സർവാഭരണഭൂഷിതയായി നിൽക്കുന്ന നായിക. മഞ്ഞച്ചരടിൽ കോർത്ത ആലിലത്താലി അവൻ അവളുടെ മാരൻ അതാ കഴുത്തിലേക്കു ചാർത്തുന്ന. തെല്ലു നാണത്തോടെ മുഖമുയർത്തി അവനെ നോക്കുന്നു . "ന്റെ അമ്മേ" എന്താ നിലവിളി എന്നല്ലെ നിങ്ങൾ വിചാരകുന്നേ . എന്താ സംഭവം എന്നു നമ്മുക്ക് നോക്കാം. "ഡീ രാവിലെതന്നെ കിടന്നു സ്വപനം കാണാതെ പോയികുളിച്ചൊരുങ്. ഇന്നല്ലേ ക്ലാസ് തുടങ്ങണേ." "ഡാ കാലമാട രാവിലെതന്നെ എന്റെ നടുവൊടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണോ. ഒന്ന് പിടിച്ചെഴുന്നേല്പിക്കട . " "തന്നത്താൻ അങ്ങു എണിച്ചാൽമതി. ടൈം എന്തായിന്നറിയോ തമ്പുരാട്ടിക്ക് "

"എത്രേയണവോ" "6.30" "ദൈവമേ. ഒന്നുവിളിച്ചൂടെ കാലമാട നിനക്ക് " "Best. ഇത്രേനേരം നിന്നെ വിളികയിരുന്നു. എവിടെ ബോധുണ്ടേൽ അല്ലെ എഴുന്നേൽക്കു. വിളിച്ചിട്ടേണിക്കണ്ടായപ്പ്പോള ചവിട്ടി താഴെയിട്ടെ" "😊 അതുപിന്നെ കണ്ണേട്ടനെ സ്വപ്നം കണ്ടു ഉറങ്ങായിരുന്നു അതാ" "എന്നിട്ടു നിന്റെ കണ്ണേട്ടനെ കണ്ടോ" "ഇല്ല .just miss . അപ്പളല്ലേ നീ ചവിട്ടി താഴെയിട്ടെ" "😋" "ആ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല നാളെ കാണാം" "വേഗം പോയി റെഡിയാവ്" "ആ" "അല്ല പിള്ളേരെ നിങ്ങൾക്ക് വലതും മനസ്സിലായോ എവിടെ ലെ. എന്ന ചോയ്ക്കണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരിലെ" "ഞാൻ ആത്മിക മാധവൻ എന്ന ആതി . ഇവിടെനിന്നു കൊറച്ചു മുൻപ് ഇറങ്ങി പോയത് ന്റെ bro ആണ്. ശ്രീനന്ദ്‌ എന്ന നന്ദു.ബാക്കിയുള്ളവരെ വഴിയേ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോളേക്കും ഞാൻ കുളിച്ചു റെഡി ആവട്ടെ . ഇന്നാണ് കോളേജ് തുറങ്ങുന്ന ദിവസം."

ആതി കുളിച്ചുറേഡിയായി അവളുടെ ബോയ് കട്ടടിച്ച മുടിയോതിക്കുവെച്ചു. Bag എടുത്തു താഴോട്ടിറങ്ങി അടുകളിയിലോട്ടെക്കു വച്ചു പിടിച്ചു. "Sorry അനിയമ്മേ" ചെവിരണ്ടുംപിടിച്ചുകൊണ്ട് ആതി പറഞ്ഞു. "അതുസാരമില്ല . സ്വപ്നം കണ്ടു കിടന്നിട്ടല്ലേ"അനിയമ്മ "അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്‌ അമ്മേ " നന്ദു അനിയമ്മ എന്നത് നന്ദുന്റേം ആതിയുടേം അമ്മ അനിത. "അനിയമ്മേ"ചിണുങ്ങികൊണ്ടു ആതിയമ്മയെ വിളിച്ചു. "അല്ല എന്നിട്ട് ഇന്ന് കണ്ണേട്ടനെ കണ്ടോ" "ഇല്ല . അപ്പോളേക്കും ഇവൻ വന്നു ചവിട്ടിയിട്ടു എന്നെ . പിന്നെങ്ങനെ കാണാന."ആതി "😀" "അതികം ഇളിക്കല്ലേ പല്ലു താഴെ പോവും"ആതി "മതി രണ്ടുകൂടെ തല്ലു കൂടിയത് കഴിച്ചിട്ട് എണ്ണിട്ടു പോവാൻ നോക്ക്"അനിയമ്മ രണ്ടാളും പോവാനിറങ്ങി. ഉമ്മർത്തു പത്രം വായിച്ചിരികിണ്ടായിരുന്നു ശ്രീധരൻ. നന്ദുവിന്റെ അച്ഛൻ ആതിയുടെ അച്ചായി.ബിസിനെസ്സ്കാരനാണ്.

"അച്ചായി ശരിയന്നാ ഞങ്ങളിറങ്ങുകയ".ആതി "ശരിഅച്ഛാ"നന്ദു "എന്ന ശരി മക്കള് വിട്ടോ"അച്ചായി "സൂക്ഷിച്ചു പോണേ" അനിയമ്മ "അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചോളം"നന്ദു നന്ദു അവന്റെ ബുള്ളറ്റ് എടുത്തു start ആക്കി ആതി പുറകിൽ കയറിയിരുന്നു.അവർ കോളേജിലേക്ക് യാത്രയായി. "ഡി സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും നിന്നെക്കണേ"നന്ദു "എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കികൊള്ളാം .നിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി" ആതി "എനിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം.ഞാനൊരു കൊഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കില്. എനിക്ക് നിന്നെയ പേടി. ഡീ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലം ആണ് . വൈകിട്ടു ഞാൻ വരാം കേട്ടോ."നന്ദു "Oo ശരി. നീ നേരെ നോക്കി വണ്ടിയോടിക്കു .ഇല്ലെങ്കിൽ free വിസയ സ്വർഗ്ഗത്തിലോട്ടു."ആതി "ശരി രാജാവേ"നന്ദു "😄" അങ്ങനെ അവർ കോളേജിലെത്തി "എന്ന തമ്പുരാട്ടി ഇറങ്ങിക്കാട്ടെ" നന്ദു " ന്നാ ശരി എനിക്കു ടൈം ആയി.

"നന്ദു "എന്ന വിട്ടോ" ആതി നന്ദു അവന്റെ വണ്ടിയും കൊണ്ടു പോയി.ആതി കോളേജിൽ ഗേറ്റിനു മുമ്പിൽനിന്നു. നന്ദു വേറെ കോളേജിൽ ആണ് .അവൻ BBA first year വിദ്യാർഥിയാണ്. ആതി കോളേജിലേക്ക് കാലെടുത്തു വച്ചു. MNHMS COLLEGE KOZHIKODE (അങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ലാട്ടോ) എന്ന കോളേജിൽ BSC CHEMISTRY വിദ്യാർഥിനിയാണ് ആത്മിക. ഇന്ന് ആതിയുടെ ആദ്യ ദിവസമാണ് ഈ കോളേജിൽ. "എത്ര വലിയ കോളേജ് ആണ് . ന്നാലും Nss ന്റെ അത്ര പോര ലെ"എന്നു ആത്മഗതം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ആതി നടന്നു. കോളേജിൽ അവിടവിടെയായി കൊറേ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സീനിയേഴ്‌സ് ആയിരിക്കും. ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ 6 പേർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവര് നമ്മുടെ ആതിയേയും വേറെ രണ്ടു പിള്ളേരെയും വിളിച്ചു .ആതി ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി.

മറ്റേ കുട്ടികൾ പേടിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അവർ 4 girlsum 2 ബോയ്സും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. "തന്റെ പേരെന്താ?"അതിലൊരുത്താൻ ആതിയുടെ കൂടെ വന്ന കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു. ആ കുട്ടി പേടിച്ച് പേടിച്ച് അഖിലയെന്നു പറഞ്ഞു.മറ്റേ കുട്ടിയോടും ചോദിച്ചു .അവളുടെ പേരു അഞ്ജനയെന്നും പറഞ്ഞു. Next turn നമ്മടെ ആതിടെയാണ്. "നിന്റെ പേരെന്താ?"അതിലൊരു പെണ്ണുകുട്ടിയാണ് അതിയോട് ചോദിച്ചത്. "ആത്മിക ശ്രീധരൻ"ആതി പറഞ്ഞു അവർ ഇതാ ഡിപാർട്മെന്റ് എന്നു ചോദിച്ചു ആതിയും അഞ്ജനയും chemistryയും അഖില ബോട്ടണി ഡിപാർട്മെന്റ് ആണ്. അഖിലയോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. "ഇവർക്കെന്താ പണികൊടുക്ക"അതിലൊരുത്തി . അഞ്ജനയോട് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവളുണ്ടാക്കി കാണിച്ചു. "നിനക്കിപ്പോ ന്താ തരുക" "ഒരു പാട്ട് പാട്" നമ്മടെ ആതിയോടാണ്.

"നിലാവിന്റെ നീലഭസ്മ കുറിയാണിഞ്ഞവളെ കാതിലോല കമലിട്ടു കുണിങ്ങി നിൽപവാളെ.............."ആതി അവളുടെ fav song പാടി. അവളെ കണ്ടാൽ പാട്ടു പാടുന്ന പോലെ തോന്നില്ല .അതുകൊണ്ടു അവരൊക്കെ ഒന്നു ഞെട്ടി. അവർ ആതിയോടും അഞ്ജനയോടും പൊക്കൊ എന്നു പറഞ്ഞു. "എന്ന നിങ്ങൾ വിട്ടോ. ഞങ്ങളും അതേ dept ആണ് അപ്പൊ കാണാം"അതിലെ ഒരു താത്തകുട്ടി പറഞ്ഞു. "താൻ പൊക്കൊ"ആതി അഞ്ജനയോട് പറഞ്ഞു. "നീയെന്താ പോണില്ലേ"അതിലൊരുത്തി ചോതിച്ചു. "ഇല്ല നിങ്ങളെ പരിചയപെട്ടിട്ടു പോവാന്നു വിചാരിച്ചു" ആതി "കേട്ടില്ലേടാ കിച്ചു ഇവൾ നമ്മളെ പരിചയപെട്ടിട്ടെ പോവു എന്ന്."അതിലൊരു ചെക്കനെ നോക്കി ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞു. "അല്ല കൊച്ചേ നിന്റെ മുടിയേന്തിയെ . അവള് ബോയ് കട്ടും അടിച്ചോണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു പരിചയപ്പെടാൻ."അപ്പോളേക്കും അടുത്ത ആൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. "തലക്കു ഭാരമായത്‌ കൊണ്ട് മുടി മുറിച്ചു കളഞ്ഞു.പിന്നെ seniors അല്ലെ അപ്പോ പരിചയപ്പെടാം എന്നു വിചാരിച്ചു 😉."ആതി പറഞ്ഞു.

"അപ്പൊ സീനിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയപേടില്ലേ"കിച്ചുന്ന് പറഞ്ഞ ചെക്കൻ ചോദിച്ചു. "പരിചയപ്പെടും തീർച്ചയായും പരിചയപ്പെടും"ആതി പറഞ്ഞു "ഓഹോ" "നിങ്ങള് ഫൈനൽ years ആണോ"ആതി "അല്ല 2nd years. Nthe പിടിച്ചില്ലേ"താത്തകുട്ടി ചോദിച്ചു. "പിടിച്ചു പിടിച്ചു നന്നായി പിടിച്ചു."ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആതി പറഞ്ഞു. " എന്ന ആത്മിക കൊച്ചു വിട്ടോ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാറായി. ഫസ്റ്റ് day തന്നെ ലൈറ്റ് ആവണ്ട."കിച്ചു പറഞ്ഞു. "ഓ ആയിക്കോട്ടെ . ന്നാ ശരി കാണട്ടോ" ആതി അവരൊന്നു അമർത്തി മൂളി. ആതി ഡിപാർട്മെന്റിലേക്ക് HODയെ കാണാൻ പോയി. "May i coming mam"ആതി "Yes" HOD "Mam ഞാൻ ആത്മിക ശ്രീധരൻ" ആതി "ഹാ മനസിലയാടോ. പ്രിൻസിയിടെ റെക്കോമെന്റിൽ വന്നാള് ലെ"HOD "അതേ Mam"ആതി "പ്രിൻസിയുടെ റെക്കോമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് തനിക്കിവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത്."HOD "അറിയാം mam"ആതി "അതുകൊണ്ടു തന്നെ നന്നയി പടിച്ചോണം"HOD "ശരി mam"ആതി "എന്ന താൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് ചെല്ലു"HOD "Thanks mam" ആതി ആതി ക്ലാസ് തപ്പിയിറങ്ങി. അങ്ങനെ ആതി ക്ലാസ് കണ്ടു പിടിച്ചു. "BSC Chemistry 2nd year" എന്നെഴുതിയ ക്ലാസ്റൂമിനു മുമ്പിലാണ് ഇപ്പൊ ആദി. തുടരും.