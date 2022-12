🌸ചെമ്പരത്തി🌸: ഭാഗം 53

രചന: SHOBIKA

"അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റന്നാൾ പോവുന്നു ലെ."ഐഷു "നാളെ ഹാഫ് ഡേ ലീവ് എടുക്കാം.എന്നിട്ട് ഷോപ്പിംഗിനു പോവാം.ലെച്ചുന്റെ എൻഗേജ്‌മെന്റ് ഡ്രസ് നമ്മുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെയെടുക്കാം.പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാരും നാളത്തെ ലീവിനുള്ള ഫോം അയച്ചു കൊടുക്ക്.ഇല്ലേൽ ചിലപ്പോൾ സമ്മതിച്ചെന്നു വരില്ല.പിന്നെ ഏട്ടന്മാരെ നിങ്ങളും ലീവിനുള്ളത് apply ചെയ്തോട്ടാ."ആദി "എന്റെ ആദി എല്ലാം ചെയ്തോളാം.ദാ ലെച്ചു വരുന്നുണ്ട് ."കിച്ചു "ലച്ചുസെ എന്തായി കാര്യങ്ങൾ"ആദി "എന്താവാൻ അവളുടെ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെയറിയില്ല ."ചാരു. "ശെരിയാണ് അവൾടെ മുഖത്തു നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു സാധനം കണ്ടു"അന്നമ്മ "എന്ത്"കിച്ചു "വേറെന്താ നാണം.ഇതുവരെ ഇവളുടെ ഇങ്ങനെയൊരു ഭാവം കണ്ടിട്ടില്ല"ആദി "ഒന്നു പോയെടി,"ലെച്ചു. "ആ പിന്നെ അമ്മ വിളിച്ചയിരുന്നു. ഒരു നാലു ദിവസം മുൻപ് എല്ലാവരോടും വീട്ടിലോട്ട് എത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്."ലെച്ചു "നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും"ആദി

"എന്നാ ഞാൻ പോയി കിച്ചുനേം അജുനേം വിളിച്ചു പറയട്ടെ"ലെച്ചു "ആ വിളിക്ക്"ആദി ~~~~~~~~~ "ഡാ രാവിലെ പോകുമ്പോൾ നിന്റെ ബുള്ളെറ്റിന്റെ ടൈരിൽ കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ.പിന്നെയെന്തു പറ്റി" "അറിയില്ലെടാ.ഞാൻ ശ്രെദ്ധിച്ചില്ല"Acp "എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് ടയറിൽ ആണോ കാറ്റില്ലാത്തെ" "അല്ലേടാ രണ്ടിലുമില്ല"acp "അതെങ്ങനെയാടാ രണ്ടിലും ഒരുമിച്ചില്ലാതായത്.ഇതു നിനക്ക് ആരോ പണിതന്നതാടാ." "ഓ shit ! ഞാനിന്ന് ആകെ മൂഡോഫ് ആയിരുന്നു.അതോണ്ട് ആ കാര്യം ശ്രെദ്ധിച്ചില്ല.അവിടെ cctv ഉണ്ട് അതു ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാഗറിനോട് പറയാം."acp. ~~~~~~~~~ (ആദി) പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ ഓഫീസിലോട്ട് ചെന്നു.വർക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഹെഡ് വിളിച്ചേ.അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാണിപ്പോ.ഇന്നിപ്പോ അവിടെ എന്താണാവോ. "May i coming mam"ആദി "Getting" "Mam, വിളിച്ചുന്ന് പറഞ്ഞു."ആദി "ആ ആദി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് acp വിളിച്ചിണ്ടായിരുന്നു.താൻ അവിടിരിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്തു തരാം"mam

"ഒക്കെ mam"ആദി 'ദൈവമേ ഇനി ഞാനാണ് ബുള്ളെറ്റിന്റെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടെ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ.ഏയ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കൊന്നുല്ല. പോലീസ് അല്ലെ അപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചിണ്ടാവും ടൈക്കണേ പെട്ടോ. കത്തൊണെ ഭഗവാനെ'(ആദിടെ ആത്മ) "ആദി ദാ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്"mam ഹെഡിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫോൺ വാങ്ങി.ദൈവത്തിനെ മനസിൽ വിജാരിച്ച് ഫോൺ വാങ്ങി. "ഹലോ"ആദി "ഹാലോ ആദി ഞാൻ ACP ആദവ്.ഇന്നലെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തന്ന കെമിക്കലിന്റെ ഡീറ്റൈൽസ് അറിയാനാണ് വിളിച്ചേ"acp ഹോ രക്ഷപെട്ടു അപ്പൊ ബുള്ളെറ്റിന്റെ കാര്യമല്ല. "അത് സർ, ആ കെമിക്കൽ ഒരു ഡ്രഗ് ആണ്.It is a rare drug called flakka . It is chemical make up to amphetamine like drug found in bath salt . Flakka is typically white or pink in color, and is found in crystal form."ആദി

"How is it used?"ആദി "The drg may be eaten, snorted, injected, or vaporized in e-cigarettes."ആദി "How does it affect the body?" "Paranoia and hallucinations that may lead to violent aggression and self-injury. Overdose and death have been linked to the use of this drug."ആദി. "അപ്പൊ താങ്ക്സ് ആദി.എന്തേലും ആവശ്യമുണ്ടേൽ വിളിക്കാം"acp "ഒക്കെ സർ"ആദി രക്ഷപെട്ടു.ആ ഡ്രഗിനെ കുറിച്ചു ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചതാ.ഞാൻ പേടിച്ചു. അവിടുന്ന് നേരെ അവളുമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി..പിന്നെ ഉച്ചയായപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗിനു പോയി.എന്നിട്ട് നേരെ ഫ്ലാറ്റിലോട്ട് പോയി.ഇനി നാളെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക്. ~~~~~~~~~ (ACP ആദവ്) രാവിലെ നേരത്തെ തന്നെ ഓഫീസിലോട്ട് പോയി.ഇവിടെ വന്നതിനു ശേഷം രണ്ടാമത്തെ തവണ കിട്ടിയ കേസാണ് ഡ്രഗ് മാഫിയെ കുറിച്ച് .ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ച ഡ്രഗ് ആണ് SHR ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ടെസ്റ്റ്നയച്ചേ.അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റൈൽസ് അറിയാൻ SHR ലേക്ക് വിളിച്ചു .അതിന്റെ ഡീറ്റൈൽസ് ഒക്കെ കിട്ടി. "സാഗർ

"ആദവ് "സർ"സാഗർ "CCTV ചെക്ക് ചെയ്തോ"ആദവ് "ചെയ്തു സർ.സർ പറഞ്ഞതു ശെരിയാ. ബുള്ളെറ്റിന്റെ കാറ്റഴിച്ചു വിട്ടത് തന്നെയാ."സാഗർ "ആരാ അത്. "ആദവ് "ഒരു പെണ്കുട്ടിയാ സർ. CCTVയിൽ മുഖം മുഖം പതിഞ്ഞിട്ടില്ല.സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടോന്നുമില്ല. പുറത്തു കൊറേ നേരം നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.പിന്നെ ഉള്ളിലോട്ട് കേറിവന്നിട്ടാണ് കാറ്റഴിച്ചു വിട്ടേക്കുന്നെ."സാഗർ. "താൻ പൊയ്ക്കോ"ആദവ്. എന്നാലും ഏതാവളായിരിക്കും അത്. ~~~~~~~~~ (ആദി) ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് പോവുകയാണ്.അവിടെ ഇന്ന് തങ്ങിയിട്ട് നാളെ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോവാനാണ് പ്ലാൻ.വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാലക്കാടുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട് എന്ന പറഞ്ഞിരിക്കണേ.പിന്നെ അച്ചായിയും അമ്മയെയും കൂട്ടണം.അതിനുവേണ്ടിയാണ് കോഴിക്കോട് പോണേ.ഞങ്ങളിവിടുന്നു ട്രൈനിലാണ് പോണേ.ഏട്ടന്മാർ ഞങ്ങ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു.അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ അഞ്ചും കൂടെ കോഴിക്കോട്‌ പോവും.

അവിടെ നന്ദു wait ചെയ്യും എന്ന പറഞ്ഞേ.ഇനി അവിടെ എത്തിട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോടെത്തി.പറഞ്ഞപോലെ നന്ദു അവിടെ wait ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.അവനെ കണ്ടതും ഞാൻ അവന്റടുത്തേക്ക് ഓടി. "എന്തൊക്കെയുണ്ടെടാ കോപ്പെ വിശേഷം"ആദി നന്ദുന്റെ കെട്ടിപിടിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചു. "ഇത്രയും ദിവസം നന്നായി പോയിണ്ടായിരുന്നു.ഇനിയെന്താവോ എന്തോ"നന്ദു "ഡാ"ആദി "ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാടി.എല്ലാരും വന്നേ .അവിടെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ നിങ്ങളെ വൈത് ചെയ്തു നിക്കുവാണ്.നിങ്ങൾ വാ പോവാം"നന്ദു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീടെത്തി. അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അച്ചായിയും അമ്മയും ഞങ്ങളെ wait ചെയ്തു നിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. "ആകെ ക്ഷിണിച്ചു പോയല്ലോ ആദി"'അമ്മ "ഒന്ന് പോ അമ്മേ.അവളിവിടുന്നു പോയിട്ട് രണ്ടഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ.

അപ്പോഴേക്കും എന്തു മാറ്റമുണ്ടാവനാണ്"നന്ദു "ആന്റി അവള് മാത്രല്ല ഞങ്ങളും ഉണ്ട്."ചാരു "നിങ്ങളെ ഞാൻ മറക്കോ. നിങ്ങളെല്ലാം എന്റെ മക്കൾ തന്നെയല്ലേ.എല്ലാരും അക്കത്തേക്ക് വാ."അമ്മ. അങ്ങനെ വന്നാപ്പോ താനെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ഒന്നു കിടന്നു.പിന്നെ ഏണിക്കുമ്പോഴേക്കും രാത്രിയായിരുന്നു.പിന്നെ നാളെത്തേക്ക് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തു വെച്ചു.അതിൽ ഞാനെന്റെ ഫസ്റ്റ് സാലറി വെച്ച് എല്ലാർക്കും ഡ്രെസ്സ് എടുത്തുകൊടുത്തായിരുന്നു.അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അപ്പുനും കുഞ്ചുനും പിന്നെ കണ്ണേട്ടനും ഉള്ള ഡ്രെസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ എടുത്തു പാക്ക് ചെയ്തു.എല്ലാരും കിടന്നുറങ്ങി.എനികുറക്കം വരാതെ ഞാൻ ഗാർഡനിൽ പോയിരുന്നു. ശെരിക്കും ഇതൊക്കെ ഞാൻ മിസ്സ് ചെയ്യും ഇവിടെന്ന് പോയാൽ. ...തുടരും...…..........

