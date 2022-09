🌸Filia🌸: ഭാഗം 24

രചന: ഏട്ടന്റെ കാന്താരി (അവനിയ)

ഇന്ന് പുതിയൊരു സുദിനമാണ്.... സന്തോഷമുള്ള ദിനം.... ആൽബിൻ ഇന്നു മുതൽ കടയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്.... ലിയയുടേ പഠനം evening ക്ലാസുകൾ മാത്രം ആക്കിയെങ്കിലും ആൽബിന്റെ നിർബന്ധത്തില് അവള് വീണ്ടും കോളേജിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി.... അതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം ചന്ദ്രശേഖരന് ആയിരുന്നു.... ആൽബിൻ ഇപ്പോള് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു ആങ്ങളയാണ്.... ഒരുപാട് മുന്നേ കടയിൽ പോയി തുടങ്ങാം എന്നവൻ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ലിയ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ നീണ്ട് പോയി.... ടീനയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ ഉള്ളത് ലിയ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.... രോഹിത് സസ്പെൻഷന്‌ ശേഷം സർവീസിൽ കയറി.... രാവിലെ ലിയക്ക്‌ ഒപ്പമാണ് ആൽബിൻ കടയിൽ എത്തിയത്.... അവള് ഐശ്വര്യമായി താക്കോൽ അവന്റെ കൈയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു.... " മോളെ ഇൗ കട... ഇത് ഞാൻ എത്രയോ തവണ.... " " പഴയ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ഇരിക്കാതെ അങ്ങ് ചെല്ല്‌ മനുഷ്യ... എനിക് കോളേജിൽ പോണം... ആദ്യദിവസം തന്നെ താമസിച്ച് കേറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല.... " " അളിയൻ വരാമെന്നല്ലെ പറഞ്ഞെ.... " " ആ ഇപ്പൊ വരുമായിരിക്കും... " ലിയ ശ്രേധയോടെ എല്ലാം ആൽബിന്‌ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.... കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും Adam ബൈക്കുമായി എത്തിയിരുന്നു....

" ഇതെന്താ മാഷേ ബൈക് ഒക്കെ.... കാർ ആണല്ലോ സാധാരണ... " " അതോ കാറിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആകുമ്പോൾ ഒരു സുഖമില്ല.... " ഒരു കണ്ണിറുക്കി അവനൊരു കള്ളചിരി ചിരിച്ചു.... " അതിലും സുഖം ആകും ഞാൻ ബസിന് പോയാൽ.... " അതേ താളത്തിൽ അവളും തിരികെ പറഞ്ഞു.... " അയ്യോ എന്റെ പൊന്നേ... നാളെ മുതൽ ഞാൻ കാർ കൊണ്ട് വന്നോളാം.... പോരെ... " " എന്ന ഇനി ബൈക് തന്നെ മതി.... " കള്ളച്ചിരിയോടെ അവള് പറഞ്ഞു.... " എന്നെ വട്ടാക്കാതെ ഇങ്ങ് കേറിക്കെ പെണ്ണേ.... " ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അവള് വീണ്ടും കോളേജിൽ... അതിൽ അവളെക്കാൾ സന്തോഷം അവളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ആയിരുന്നു.... അവളെ കാത്ത് അവരുടെ gang ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഹാജരായിരുന്നു.... അവളെ കണ്ടതും അവർ വേഗം അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു.... അവർ ആറ് പേരാണ് ആ ഗാങ്ങിൽ... തേജസ് ( തേജു) യാഷ് വിഹാൻ ഇഷാൻ ( ഇഷു) റയാൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലിയയുടെ ചങ്ക്‌സ്.... അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏക പെണ്ണതരിയാണ് ലിയ.... അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളില്ലാത്ത ദിനങ്ങൾ അവർക്ക് വിരസമായിരുന്നു.... അവളുടെ അടുത്തെത്തിയതും വിഹാൻ അവളുടെ കൈ പിടിച്ച് തിരിച്ചിരുന്നു.... " ആ.... വിടട പട്ടി.... " " നീ എന്താ ഡീ പുല്ലേ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാതെയിരുന്നത്.... "

" അത് ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ.... " " മിണ്ടരുത്... " റയാൻ ഇടക്ക് കയറി.... " ശെരി.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് ചൂണ്ടുവിരൽ ചുണ്ടിൽ വെച്ചു. " നീ ഇവിടേ നിന്ന് പോയതിനു ശേഷം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടന്നെന്ന് അറിയോ... ആ ശാലിനി ഇല്ലെ... അവള് കോളേജ് മൊത്തം നീ അവളെ പേടിച്ച് ഇവിടെ വിട്ട് പോയതാണ്... പിന്നെ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ അവളുടെ ചിലവിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടന്നു.... " " ഇഷു ആ ശവത്തിന് ചേരുന്ന പേര് ശാലിനി എന്നല്ല കാളിനി എന്നാണ്... " വിഹാൻ പല്ല് ഞെരിച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.... " നീ എന്താ ഡീ ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടിട്ടും വായിൽ പഴം കേറ്റിയത് പോലെ നില്കുന്നത്.... " ലിയ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട റയാൻ വീണ്ടും അവളോട് ചൂടായി.... " നീ അല്ലേ ഡാ പുല്ലേ എന്നോട് മിണ്ടാതെ നിൽകാൻ പറഞ്ഞത്... പിന്നെ പഴം കേറ്റിയത് നിന്റെ.... " അപ്പോഴേക്കും തേജൂ അവളുടെ വാ പൊത്തി.... " വന്ന ഉടനെ തുടങ്ങല്ലെ... ഇനിയും സമയം ഉണ്ടല്ലോ.... " അവൻ ദയനീയമായി പറഞ്ഞു... " എന്റെ തേജൂ പറഞ്ഞ കൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ച്.... " " അല്ലേൽ ഇവൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തു കളയും.... " " അതെന്തുവാ യാഷേ ഡ്രൈ ചെയുക എന്ന.... " " ഉലർത്തുക.... എങ്ങനെ ഉണ്ട് കളർ ആയിട്ടില്ലേ.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ സ്വയം ചിരിച്ചു.... " ഇവന്റെ തലയിലെ ചെളിക്ക്‌ മാത്രം ഒന്നും വന്നില്ല അല്ലേ... " ലിയ നിസ്സഹായയായി ചോദിച്ചു... " നീ കഴിഞ്ഞ 2 മാസം എങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെ... അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കാര്യമോ.... "

അതേ ടോണിൽ റയാൻ അവളെ നോക്കി ചോദിച്ചു.... " എന്തെ ഇഷ്ടം ആയില്ലേ... എന്ന ഞാൻ മറ്റൊന്ന് പറയാം.... " " ഇന്നത്തെ നിന്റെ കോട്ട കഴിഞ്ഞു... ഇനി നീ വാ തുറക്കരുത്.... " വിഹാൻ അവന്റെ തോളിലേക്ക് കൈയിട്ട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... ആദ്യം ചിരിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന യാഷിന്റെ മുഖത്ത് വിവിധ തരത്തിൽ ഉള്ള നവരസങ്ങൾ വന്നു നിറഞ്ഞു.... " ഡാ വിട്ടേക്കട.... പാവം.... " ലിയ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൻ പിടി അയച്ചു... " അല്ലെങ്കിലും എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് മാത്രേ ഉള്ളൂ എന്നോട് സ്നേഹം... " " വിഹാനെ ഇനി ഇവൻ വാ തുറന്ന ആ ഞെരിച്ചത് കഴുത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്.... " " പോടി body മാത്രേ ഉള്ളൂ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ചെക്കനാണ്.... " " ഡാ... " അതും പറഞ്ഞു വിഹാൻ അവന്റെ പുറകെ പോകാൻ ആഞ്ഞതും ലിയ അവനെ പിടിച്ച് നിറുത്തി.... " മതി... ഇനി കാര്യം പറയ്.... " " എടീ ആ മൂദ്ദേവി ഒരു പെണ്ണായി പോയി അല്ലേൽ പണ്ടെ ഞാൻ അവളുടെ അണപല്ല് കൊഴിച്ചാനെ.... " അവൻ ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തി.... " അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം വാ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ പോകാം.... " 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

കടയിൽ ആൽബിൻ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ എല്ലാം ചെയ്തു..... ആദ്യം അവനെ അവിടെ കണ്ടവർക്ക് ഒക്കെ അൽഭുതം ആയിരുന്നു.... പെങ്ങന്മാരെ അടിച്ചിറക്കി അവൻ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു എന്നൊക്കെ ആളുകൾ അടക്കം പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് ടീനയും ആന്റണിയും ഒക്കെ വന്നു പോയപ്പോൾ അതിനൊരു ശമനം വന്നു.... പതിയെ ആളുകൾ കടയിലെത്തി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി തുടങ്ങി.... ഉച്ചയോടെയാണ് റോസി ജസ്റ്റിനുമായി അതുവഴി വന്നത്.... അത്ര നേരം ചിരിച്ച് നിന്നിരുന്ന ആൽബിന്റേ മുഖം എന്ത് കൊണ്ടോ ദേഷ്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു.... കടയിലേക്ക് തന്നെയാണ് അവർ വരുന്നതെന്ന് മനസിലായതും ആൽബിൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് നൽകി കൊണ്ടിരുന്നു.... " നാണം ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നാളും ഇൗ കട പൂട്ടിക്കാൻ നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ ജോലിക്ക് നില്കുന്നു.... " റോസിയുടെ ചൊറിയുന്ന നാവ് അതിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചിരുന്നു.... എന്നാല് ആൽബിൻ അത് തന്നോട് അല്ല എന്നത് പോലെ വീണ്ടും തന്റെ ജോലി തുടർന്നു.... അത് കണ്ട് ഭ്രാന്ത് കയറിയ പോലെ റോസി വീണ്ടും അവന്റെ മെക്കിട്ട് കേറി കൊണ്ടിരുന്നു.... " നീയൊക്കെ കൂടി തല്ലി ചതച്ച് കൊല്ലാൻ ആക്കിയ എന്റെ ആങ്ങള ഇല്ലെ അവനു ജീവൻ തിരിച്ച് കിട്ടി.... ഇപ്പൊ റൂമിലാണ്.... അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊന്നു ഇറങ്ങട്ടെ... നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും മുചൂട് മുടിപ്പിക്കും ഞാൻ.... " " അത് ഒരു മൂന്നു കൊല്ലത്തിനു മുന്നേ മുടിഞ്ഞതാണ്...

നിന്നെ പോലൊരു മൂദേവി അവിടെ കാൽ കുത്തിയ നിമിഷം.... " ആൽബിൻ പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു.... " കരുതി ഇരുന്നോ.... അവനു സംസാരിക്കാൻ ആകുന്ന നിമിഷം അവനെ കൈ വെച്ച എല്ലാവർക്കും സ്റ്റേഷനിൽ കേറാം.... " റോസി വീറോടെ പറഞ്ഞു.... " ആയിക്കോട്ടെ അറിയിച്ച മതി... ഇവിടെ കിടന്നു ഇങ്ങനെ കുരക്കണ്ട.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ കട അടച്ച് വീട്ടിലേയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി നടന്നു.... " റോസി മതി ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നമുക്ക് പോകാം.... " " അവനെന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടില്ലേ.... കുരകണ്ട എന്ന്.... എന്റെ മുന്നിൽ ഇത്ര നാളും വാലാട്ടി നിന്നിരുന്ന കൊടിച്ചി പട്ടി ആയിരുന്നു അവൻ ആ അവനാണ് ഇന്നു എന്നോട്.... " " അവൻ പഴയ ആൽബിൻ അല്ല റോസി.... " " ആവണ്ട.... പക്ഷേ അവൻ എനിക് മുന്നിൽ വരണം പട്ടിയെ പോലെ.... എന്നോട് അപേക്ഷിക്കാൻ.... " " റോസി നീ ഭ്രാന്ത് പറയാതെ ഇങ്ങ് വാ... ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണം... " 🍁🍁🍁🍁🍁🍁 ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് ക്യാന്റീനിൽ എത്തിയതാണ് ലിയയും കൂട്ടരും.... " ചേട്ടാ 6 ഊണ്... " അതും പറഞ്ഞു അവർ അവിടെ ഉള്ള കസേരയിൽ ഇരുന്നു.... " എടീ ദ്ദേ ആ കാളിനി വരുന്നുണ്ട്.... " റയാന്റേ വാക്കും കേട്ട് പുറത്തേയ്ക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ശാലിനിയും അവളുടെ കൂടെ ഉള്ളവൾമാരും വരുന്നുണ്ട്.... ഇൗ ശാലിനിയെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ....

അത് തന്നെ ലിയയുടെ കസിൻ... പ്രായത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു വയസ്സിനു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്... അത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കണം എന്നാണ് മുതിർന്നവരുടെ ഓടർ... പക്ഷേ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ്.... ലിയയുടെ ആജന്മ ശത്രു.... " എടീ അവള് ദ്ദേ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്.... വെറുതെ മനുഷ്യനെ മെനകെടുത്താൻ..... " " ആരാണെന്ന് വെച്ച വരട്ടെ ഡാ... അത് അവിടെ കിടന്നു കുരചിട്ട്‌ പോകും... മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട.... " " മ്മ്‌.... " അപ്പോഴേക്കും ഊണും എത്തിയിരുന്നു.... അതിനൊപ്പം ചൊറിയാൻ ആയി അവരും എത്തി.... " മഹാഭാരതം വീണ്ടും ആരംഭിക്കുക ആണ് അല്ലേടി റാണി.... " " അതേ അതേ.... പാഞ്ചാലി വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു.... " " ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം പുറത്ത് വേറെ കൊറേ എണ്ണം.... ഇവളെ ഒക്കെ സമ്മതിക്കണം... എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയുന്നോ എന്തോ.... " " ഇവളെ ഇന്നു ഞാൻ " അതും പറഞ്ഞു വിഹാൻ എണീറ്റ് എങ്കിലും ലിയ അവന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ച് ഇരുത്തി.... " അവളൊരു scene ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്... നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെ വരെ പോകുമെന്ന്.... " അത് കേട്ട് വിഹാൻ അക്ഷമനായി ഇരുന്നു.... " കുഞ്ഞിലെ മുതൽ ആണിനെ മയക്കി എടുത്തല്ലെ ശീലം.... അപ്പോ ഇതൊക്കെ നിസ്സാരം.... പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യവും അതാണല്ലോ.... "

" ലിയോ അത് ശെരി ആണ് കേട്ടോ മോളെ... നിനക്ക് ഒരു കസിൻ ഇല്ലെ.... പ്രേമിച്ച് അവന്റെ അടിവേരു വരെ ഇളകുന്ന ഒരു കാളിനി.... അപ്പോ കുടുംബ പാരമ്പര്യം ശെരിക്കും ഉണ്ട്... " മുന കൊള്ളിച്ച് കൊണ്ട് റയാൻ പറഞ്ഞു... അത് കേട്ടതും അവരുടെ വാ ചെറുതായി അടഞ്ഞു.... അത് കണ്ടതും ത്രില്ല് കൂടിയ പോലെ അവന്മാർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു.... " എന്നാലും എന്റെ ലിയ നീ ഏതോ കാളിയെ പേടിച്ചാണ് ഇവിടം വിട്ട് പോയതെന്ന് ഒക്കെ ചിലവർ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട്.... ശെരി ആണോ ഡീ.... " " അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് വരുമായിരുന്നോ.... " ഒറ്റ കണ്ണിറുക്കി കൊണ്ട് ലിയ പറഞ്ഞു.... " ആഹ്‌ അതേ അതേ.... അപ്പോ മോളെ കാളിനി... ഓ സോറി ശാലിനി... ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് മോൾ ആൾകാരോട് പറഞ്ഞത് ഒക്കെ മാറ്റി പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ.... " താടി കൈ കൊടുത്തോണ്ട് ഇഷൂ പറഞ്ഞു.... " നിങ്ങള് വാടി.... " വീർപ്പിച്ച മുഖത്തോടെ തന്റെ സുഹൃത്തുകളെ വിളിച്ചോണ്ട് അവള് പോയി... അവള് പോയതും അവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര ചിരി ആയിരുന്നു.... 🍁🍁🍁🍁🍁🍁

രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് സഹോദരങ്ങൾ മൂവരും ഒന്നിച്ചാണ് ഇരുന്നത്.... ടീന അത്രക്ക് തെളിച്ചം ഇല്ലാത്ത മുഖത്തോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിലും മറ്റ് 2 പേരും സന്തോഷത്തിൽ ആയിരുന്നു... അവർ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഒക്കെ തമ്മിൽ പങ്കുവെച്ചു... കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതും ടീന ഉടനെ മുറിയിലേക്ക് പോയി.... ലിയ പണികൾക്ക് ശേഷം മുറിയിലേക്ക് പോകാൻ പോയപ്പോഴാണ് തന്റെ റൂമിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത് ഓർത്തത്.... പണ്ടത്തെ പതിവ് പോലെ അവള് 3 കുപ്പികളിലായി വെള്ളമെടുത്ത് ഒന്ന് ആൽബിന്റേ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ട് ചെന്നു.... മറ്റൊന്നുമായി ടീനയുടെ മുറിയിൽ തട്ടി.... കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവള് വാതിൽ തുറന്നത്.... അവള് നെറ്റിയിൽ അസാധാരണമായി പൊടിഞ്ഞ വിയർപ്പ് കൂടാതെ അവളുടെ പേടിച്ച മുഖം ഒക്കെ ലിയയിൽ വല്ലാത്ത സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി... " എന്തായിരുന്നു അകത്ത് പണി.... " " അത്.... അത് ഞാൻ ടോയ്‌ലറ്റിൽ ആയിരുന്നു.... " " മ്മ്‌.... " അത് കേട്ടവൾ ഒന്നമർത്തി മൂളി.... തിരികെ മുറിയിൽ വന്നു കിടന്നെങ്കിലും അവൾക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല... എന്തോ ടീനയുടെ പരിഭ്രമിച്ച മുഖം തന്നെ ആയിരുന്നു അവളുടെ ഉള്ളിൽ.... അവളെന്തോ തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ലിയയുടെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.... ഒരു ചേച്ചിയുടെ വ്യാകുലതകൾ അവളിൽ നിറഞ്ഞു.... ★ Having an elder sister is almost like having a second mother ★...............തുടരും.........

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...