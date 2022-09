🌸Filia🌸: ഭാഗം 25

രചന: ഏട്ടന്റെ കാന്താരി (അവനിയ)

ലിയ പണികൾക്ക് ശേഷം മുറിയിലേക്ക് പോകാൻ പോയപ്പോഴാണ് തന്റെ റൂമിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത് ഓർത്തത്.... പണ്ടത്തെ പതിവ് പോലെ അവള് 3 കുപ്പികളിലായി വെള്ളമെടുത്ത് ഒന്ന് ആൽബിന്റേ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ട് ചെന്നു.... മറ്റൊന്നുമായി ടീനയുടെ മുറിയിൽ തട്ടി.... കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവള് വാതിൽ തുറന്നത്.... അവള് നെറ്റിയിൽ അസാധാരണമായി പൊടിഞ്ഞ വിയർപ്പ് കൂടാതെ അവളുടെ പേടിച്ച മുഖം ഒക്കെ ലിയയിൽ വല്ലാത്ത സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി... " എന്തായിരുന്നു അകത്ത് പണി.... " " അത്.... അത് ഞാൻ ടോയ്‌ലറ്റിൽ ആയിരുന്നു.... " " മ്മ്‌.... " അത് കേട്ടവൾ ഒന്നമർത്തി മൂളി.... തിരികെ മുറിയിൽ വന്നു കിടന്നെങ്കിലും അവൾക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല... എന്തോ ടീനയുടെ പരിഭ്രമിച്ച മുഖം തന്നെ ആയിരുന്നു അവളുടെ ഉള്ളിൽ.... അവളെന്തോ തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ലിയയുടെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.... ഒരു ചേച്ചിയുടെ വ്യാകുലതകൾ അവളിൽ നിറഞ്ഞു.... ★ Having an elder sister is almost like having a second mother ★ ഒന്നുറങ്ങാനായി കണ്ണുകൾ അടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പല വിധത്തിലുള്ള ദുസ്വപ്നങ്ങളും അതിൽ നിറയുന്നു... ആശങ്കകൾ അവളിൽ പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.... സമയം വീണ്ടും പൊയിക്കൊണ്ടിരുന്നു...

ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സമയം രണ്ടരയോട് അടുത്തിരിക്കുന്നു... അവള് എണീറ്റ് മുറിക്ക് പുറത്തേക് ഇറങ്ങി.... ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മിഠായി എടുക്കുക ആണ് ഉദ്ദേശം.... മധുരം എന്നത് ചില നേരം നമ്മുടെ ടെൻഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും... അതെടുത്ത് തിരികെ റൂമിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അവളെ ആരോ നയിക്കും പോലെ അവള് ടീനയുടെ മുറിക്ക് അരികിൽ എത്തി.... വാതിൽ തുറക്കാനാണ് പോയതെങ്കിലും അപ്പോഴാണ് അകത്ത് നിന്ന് അടക്കിപിടിച്ച സംസാരവും കൊഞ്ചലും ഒക്കെ കേട്ടത്.... അത് കേട്ട് അവൾക്ക് ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒന്നിച്ച് വന്നു.... പക്ഷേ അവള് സംയമനം പാലിച്ചു... ഇപ്പോ എടുത്ത് ചാടി ഒന്നും ചെയ്തുകൂടാ... അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക ഉള്ളൂ.... എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു അവള് പോയി കിടന്നു.... 🍁🍁🍁🍁🍁🍁 രാവിലത്തെ period എല്ലാം ലിയയുടെ മുഖത്ത് ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു.... ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച അവർ ഉച്ചക്ക് കാര്യം തിരക്കി... എന്തോ അവളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല.... കൂട്ടത്തിലെ അവൾക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പം വിഹാനോട് ആണ്... അവൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തി കുറച്ച് ചീത്ത ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവള് കാര്യം പറഞ്ഞു.... " ഏയ് കൊച്ചെ നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആകണ്ട... നീ കരുതും പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല... "

" എനിക് അറിയില്ല ഡാ... പക്ഷേ അവളുടെ സ്വഭാവം നിനക്കും അറിയാവുന്ന അല്ലേ.... എടുത്ത് ചാട്ടമാണ്.... ഇന്നലത്തെ സംസാരം ഞാൻ കേട്ടതാണ്.... " " മ്മ്‌... നീ അതോർത്ത് ഇരിക്കണ്ട.... നമുക്ക് ഇത് ആരുമറിയാതെ പരിഹരിക്കാം.... " " പക്ഷേ എങ്ങനെ... " " നീ പറഞ്ഞത് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രണയമാകാൻ ആണ് സാധ്യത.... " " അതേ നല്ലതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല... സമയം ആകുമ്പോൾ കെട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം... പക്ഷേ പലതും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ... ഓരോന്ന് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു നെഞ്ചിടിപ്പ് ആണ്... " " മ്മ്‌.... പ്രണയം ആണെങ്കിൽ ആരാണ് ആളെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം... പിന്നെ അവള് ഗേൾസ് ഒൺലി യിൽ അല്ലേ പഠിക്കുന്നത്... " " അതേ... " " ട്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവൾക്ക്... " " ഇല്ല ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞ വീട് അത്രേയുള്ളൂ... പിന്നെ പള്ളി " " മ്മ്‌ ഇൗ ഇടയായി പള്ളിയിൽ പോകാൻ എന്തെങ്കിലും ഉത്സാഹം കാട്ടുന്നുണ്ടോ... " " ഏയ് ഇല്ലട... ആർക്കോ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങോട്ട് അവള് പോകുന്നത് തന്നെ... " " അപ്പോ ഇൗ സ്കൂളിനും വീടിനും മദ്ധ്യേയാണ് കാണുന്നത്... " " ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വെറും തോന്നലുകൾ അല്ലേ... " " അതേ... അല്ല അവൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട് ആരാണ്.. I mean best friend " " അവൾക്ക് സ്ക്കൂളിൽ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറവാണ്.... അവൾക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പം ആ ശാലിനിയോടാണ്... "

" അവൾക്ക് അറിയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ... " " ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പറയില്ല.... " " മ്മ്‌.... നമുക്ക് ഇന്നു തന്നെ അന്വേഷിക്കാം.... നീ വിഷമിക്കണ്ട ഒന്നും ഇല്ലേലും അവള് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അനിയത്തി അല്ലേ... ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം.... " " മ്മ്‌ ഞാൻ ചേട്ടനോട് ഒന്ന് പറയട്ടെ.... " " ആദ്യം ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മതി... ചിലപ്പോ നമ്മുടെ തോന്നൽ ആണെങ്കിലോ... " " ശെരി... " വിഹാന്റെ വാക്കുകൾ അവളുടെ പിരിമുറുക്കത്തെ ഒരു പരിധി വരെ കുറച്ചു... 🍁🍁🍁🍁🍁 ദിവസങ്ങൾ വീണ്ടും കടന്നു പോയി.... ഇതിനിടയിൽ വിഹാൻ പലപ്പോഴും ടീനയുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു.... ആൽബിന്റേ കച്ചോടം ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്... കട നോക്കി നടത്തുന്നത് ആൽബിൻ ആണെങ്കിലും വരുമാനം അവൻ ലിയയുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കും... ലിയ അത് നിരസിച്ചത് ആണെങ്കിലും ആൽബിൻ അത് മതിയെന്ന് കൽപ്പിച്ചു... ആന്റണിയും Adam വും അതിനൊപ്പം നിന്നു.... അവള് കോളജിൽ ഒറ്റക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും Adam അതിനു സമ്മതിക്കാതെ daily വരും.... ശാലിനി ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമൊക്കെ പണിയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതെല്ലാം അവൾക്ക് നേരെ തന്നെ തിരിച്ച് വരുന്നു... അല്ല നമ്മുടെ ചെക്കന്മാർ അവൾക്ക് എതിരെ ആക്കുന്നു...

അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് കോളേജ് കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് വിഹാൻ ഒരിടം വരെ പോകാനുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു ലിയയുമായി പോയത്... " എന്താടാ ആളെ കണ്ട് പിടിച്ചോ... " " മ്മ്‌... " " ആരാണ്... " " നമ്മുടെ ടൗണിൽ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് നടത്തുന്നവനാണ്... പേര് റിസ്‌വാൻ " " അത് ആരാണ്.... " " നമ്മുടെ മജീദ് ഇക്കയുടെ മകൻ.... " " നല്ല ചെക്കൻ ആണോ ഡാ... " " നീ ടെൻഷൻ അടിക്കരുത്... ആൾ അത്രക്ക് വെടിപ്പല്ല... ആ ഉപ്പയുടെ ഒരു നല്ല ഗുണവും ഇല്ല.... മൊബൈൽ ഷോപ്പിന്റെ മറവിൽ അവനു പല business ഉണ്ടെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്... " അപ്പോഴേക്കും അവർ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു... " ദ്ദേ ആ നിൽകുന്നവനാണ്.... " അതും പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം ഫ്രീക്കൻ ആയൊരു ചെക്കനെ അവൻ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു... " കാണാൻ വലിയ കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ല.... പക്ഷേ... " " ഒന്നും നോക്കണ്ട... അവളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക അതാണ് നല്ലത്.... " " അത്രക്കും മോശമാണോ... " " അവന് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ട്... ഓരോ നേരം ഓരോരുത്തരാണ്... ജാതി വേറെയാണ്... പക്ഷേ അതല്ല... അവൻ ശെരി അല്ല... നിന്നോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത പലതും ഉണ്ട്... " " മ്മ്‌ ശെരി " " എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നല്ലേ... നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു അവനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കു... ചിലപ്പോ നിന്നെ അറിയാൻ പറ്റും...

പിന്നെ ഇൗ നേരം അവള് മിക്കവാറും ഇവിടെ വന്നാണ് വീട്ടിലേയ്ക്ക് പോകുന്നത്... ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തോടെ കൈയ്യോടെ പിടിക്കാൻ പറ്റും " " ആഹ്‌... " അവളുടനെ കടയിലേക്ക് ചെന്നു... " ഒരു 199 റീചാർജ് " " ഏത് സിം ആണ് മോളെ... ഫോൺ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതിക്കോ... " അതും പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അവൻ കസ്റ്റമറിന്റെ മുഖത്തേയ്ക്ക് നോക്കിയത്... ലിയയേ കണ്ടതും അവന്റെ മുഖമൊന്നു പതറിയത് അവള് ശ്രദ്ധിച്ചു.... അവളവനെ ഒന്ന് തറപ്പിച്ച് നോക്കി കൊണ്ട് നമ്പർ എഴുതി രജിസ്റ്റർ തിരിച്ച് നൽകി... സിം അവള് പറയാതെ തന്നെ അവൻ എഴുതി... ടീനയാണ് എപ്പോഴും ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അവളോർത്തു... " എന്റെ സിമ്മിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ... " " അത്...അത് നമ്പർ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി... " " മ്മ്‌... " അവളൊന്നു അമർത്തി മൂളി... സമയം വൈകുന്നേരം ആകാൻ ആകുന്നു... ഇപ്പൊ ടീന ഇവിടേക്ക് വരും അവനോർത്തു... ലിയ കണ്ടാൽ... അതോർത്തപ്പോൾ അവനൊരു പേടി തോന്നി... അവൻ തന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് ടീനയെ വിളിച്ചെങ്കിലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ്... " എടോ " " എ.. എന്താ... " " താൻ ആരെ സ്വപ്നം കാണുവാ എനിക് ആ earbuds ഒന്ന്‌ കാണിച്ച് തരുമോ... " " അത്.. അതിവിടെ ഇല്ല... " അപ്പോഴാണ് അത് കേട്ട് കൊണ്ട് അവന്റെ ഒരു തൊഴിലാളി അവിടേക്ക് വന്നത്...

" സാർ അത് ദ്ദേ ഇവിടെ ഉണ്ട്... കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച്ച stock വന്നല്ലോ... " അവൻ മനസറിഞ്ഞ് തന്റെ തൊഴിലാളിയെ ഒന്ന് സ്മരിച്ചു... " മ്മ്‌... എടാ ഒന്ന് കാണിച്ച് കൊടുക്ക്... " " നീ ആ മജീദ് ഇക്കയുടെ മകനല്ലെ.... " " ഉപ്പയെ അറിയോ... " " ഉപ്പയെ മാത്രമല്ല മകനെയും... " " എങ്ങനെയാ പരിചയം... " " ടീനയെ അറിയോ... " " ടി... ടീനയോ അതാര... " " എന്റെ അനിയത്തിയാണ് അവള് ഇവിടെ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ട് അതാണ് ചോദിച്ചത്... " " മ്മ്‌ " അവൻ ഇന്നു ടീന എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് വരാതെ ഇരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചു... പക്ഷേ ആഗ്രഹത്തിന് വിപരീതമായി അവള് അവിടേക്ക് എത്തി.... " ഇക്കാ.... " അങ്ങനെയൊരു വിളി കേട്ടാണ് ലിയ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത്... ലിയയെ കണ്ട് ടീനയുടെ മുഖം വിളറി വെളുത്തു.... " നീ എന്താ ഇവിടെ.... " ലിയ കടുപ്പിച്ച് ചോദിച്ചു... " അത്... ഞാൻ ഫോൺ... " " ഏത് ഫോൺ.... " " അത് എന്റെ... " " അതിന് നിനക്ക് കാശ് എവിടുന്നാ... " " അത്... അത്... ശാലു ചേച്ചി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പണം തന്നിരുന്നു... " " അതിന് നിന്റെ ഫോൺ കഴിഞ്ഞ ആഴ്‍ച്ച അല്ലേ charge ചെയ്തത്... പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ... " " നിങ്ങള് എന്താ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുക ആണോ.... ഞാൻ എന്റെ പൈസ കൊണ്ടല്ലേ ചെയുന്നത്... " അവള് വീറോടെ പറഞ്ഞു... " മര്യാധിക്ക് സംസാരിക്കടി...

കൂടുതൽ ഷോ കാണിച്ച അടിച്ച് അണപല്ല് താഴെയിടും ഞാൻ... " അത് കേട്ട് ടീന തന്റെ വിരലുകൾ ഞെരിച്ചു.... " ഇനി എന്താ ഇവിടേ വീട്ടിൽ പോ... വിഹാനേ ഇവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയിട്ട്‌ വാ നീ... " " എന്നെ ആരും കൊണ്ട് ആകണ്ട എനിക് അറിയാം പോകാൻ... " " പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാലോ ടീന... പോടി... " അത് കേട്ട് അവള് ചാടി തുള്ളി പോയി.... " എടോ ദാ ഇത് മതി.... എത്രയാണ് " പരിഭ്രമിച്ച് നില്കുന്ന റിസ്‌വാന്‌ മുന്നിലേക്ക് അവള് ഒന്നെടുത് നൽകി... " 800 " അവളുടനെ പണം നൽകി... " അതാണ് ടീന എന്റെ അനിയത്തി... പരിചയം ഇല്ലെന്നല്ലെ പറഞ്ഞത് " " അ അത് ഞാൻ പേരൊന്നും " " മ്മ്‌...പേര് അറിയാതെ ഒക്കെ ഇൗ കാലത്ത് പ്രേമിക്കും അല്ലേ... " " എടോ ഞാൻ എനിക്കവളെ " " ഇപ്പൊ currently എത്രേണ്ണം ഉണ്ട്.... ചരിത്രം ഒക്കെ അറിഞ്ഞു.... " " അപ്പോ എല്ലാം അറിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ്.... " " അതേ... അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്ന വേറൊന്നുമല്ല... അവളെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്ക്... എന്തിനാ വെറുതെ... ഇനി അവളെ നിനക്കൊപ്പം കാണരുത്.... അവളെ ഞാൻ കണ്ടോളാം.... " " കണ്ട നീ എന്ത് ചെയോടി.... " " അത് നിന്റെ ഉപ്പയോട് ചോദിച്ച് നോക്ക് അപ്പോ പറഞ്ഞു തരും.... " " ഞാൻ ഇനിയും അവളെ കാണും സംസാരിക്കും വേണമെങ്കിൽ അവളുടെ കൂടെ കിടക്കുകയും ചെയും... " പറഞ്ഞതും അവന്റെ കവിൾ പുകഞ്ഞു... " ഇനി മേലാൽ നിന്നെ അവകൊപ്പം കണ്ട... നിന്റെ മുട്ടുകാൽ തല്ലിയോടിക്കും ഞാൻ... കേട്ടോട.... " ദേഷ്യത്തോടെ അത്രയും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവള് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി................തുടരും.........

