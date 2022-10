🌸Filia🌸: ഭാഗം 30

രചന: ഏട്ടന്റെ കാന്താരി (അവനിയ)

" എന്താ ശാലിനി മോളെ നീ ഇവളോട് പറഞ്ഞത്... " ജോൺ വാത്സല്യത്തോടെ അവളോട് ചോദിച്ചു... " അത്... അത് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല... " " അത് കള്ളം... ഒന്നും പറയാതെ അവള് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല.... " ആന്റണി ലിയായുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നു.. " അത് ശെരിയാണ്.... " ആൽബിനും അവൾക്ക് ഒപ്പം ആയിരുന്നു... " നീ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് ധൈര്യമായി പറ മോളെ... " അഡ്രിന് ശാലിനിയോട് പറഞ്ഞു... ഉടനെ അവള് കരച്ചിലിന്റെ വോളിയം ഒന്ന് കൂടി കൂട്ടി.... " അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാൾ വിശ്വാസം ഇവളെ അല്ലേ.... ശെരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു... ഇൗ ടീന മോൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സംസാരിച്ച് അതിനാണ് ഇവൾ എന്നെ.... " " ശാലിനി ചേച്ചി പറഞ്ഞതാകും ശെരി... ഇവർക്ക് അല്ലെങ്കിലും കയ്യേറ്റം കൂടുതലാണ്... " ടീന രൂക്ഷമായി ലിയയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... " ടീന... നിന്നോടാരും അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ല.... കൊച്ച് കൊച്ചിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന മതി " ആൽബിൻ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു... " ജോണിച്ചായാൻ ഇനി എന്തും നോക്കി നിൽക്ക... എന്റെ മോൾ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ... ഇവളുടെ അഹങ്കാരം ഇവിടെ വെച്ച് തീർക്കണം.... " " ലിയ ഇനി നിനക്ക് എന്താണ് പറയാൻ ഉള്ളത്... " " അതേ ഇനിയും എന്ത് കള്ളമാണ് നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് " അഡ്രിൻ അവളെ പുച്ഛിച്ചു... " നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും മുന്നിൽ എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല... കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും ചിലവിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്.... പിന്നെ ഇച്ചായൻ ചേട്ടൻ...

അവർ മാത്രം എന്താ നടന്നത് എന്നറിയണം അതിനു എനിക് സത്യങ്ങൾ തെളിയിക്കണം.... പക്ഷേ അതിന് ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ട്... " " എന്താണ് ആവോ " ഒരു പുച്ഛത്തോടെ തോമസ് ചോദിച്ചു... " ഇനിയൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം എനിക് മാത്രം തരണം... ഞാനെന്ത് ചെയ്താലും ആ അഞ്ചുമിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രം ചോദ്യം ചെയ്യാവൂ... പറ്റുമോ " ഒരു വെല്ലുവിളി പോലെ അവള് ചോദിച്ചു... " അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നീ എന്ത് ഉലത്താൻ ആണഡീ... " " അത് നിങ്ങളെ ബോധിപ്പികേണ്ട കാര്യമില്ല... വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ്.... അത് കൂടി നൽകാൻ ഉള്ള ധൈര്യം ഇല്ലെ നിങ്ങൾക്ക്.... " " എന്റെ മോളുടെ നിരപരാധം തെളിയണം.... അഞ്ച് മിനിറ്റ്... അതിന് ശേഷം... ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല.... " ഒരു രോഷത്തോടെ ജോസ് പറഞ്ഞു... " മതി " അതും പറഞ്ഞു അവളൊന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു.... അതേ സമയം ആരുടെ മരണ മണി അടികുന്ന ശബ്ദം പോലെ ആന്റണിക്ക് തോന്നി... " തുടങ്ങിക്കോ detectiveന്റേ കുറ്റാന്വേഷണം.... " ജോൺ പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി.... അവള് നേരെ പോയത് ശാലിനിക്ക് മുന്നിലേക്ക് ആയിരുന്നു.... " ശാലിനി... ഞാൻ എന്തിനാ നിന്നെ കൈ വെച്ചത് എന്ന് നിനക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം അത് അവരോട് പറയ് " " പറയാൻ എന്താ... ഒന്നുമില്ല.... ഇൗ ടീനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ നീ എന്നെ തല്ലിയത് "

" ആണോ ശാലിനി... എന്തിനാ നീ കള്ളം പറയുന്നത്... എന്റെ നിരപാധിത്വം തെളിയിക്കണം.... Please ഞാൻ നിന്റെ കാൽ പിടിക്കാം.... " " ചുമ്മാ sentiments ഇട്ട് നീ ആളെ വലയിൽ ആക്കാൻ നോക്കണ്ട... " ലിയ ഒന്ന് താഴ്ന്നു എന്ന് കണ്ടതും ശാലിനിക്ക്‌ അഹങ്കാരം കയറി.... " ശാലിനി please say the truth " " ടീനക്ക് നല്ലത് വരുന്നത് ഒന്നും നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അല്ലോ... അത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം... എന്നാലും നീ ഒരു ചേച്ചി ആണോടി... ഇത് തന്നെയാണ് സത്യം " അതും പറഞ്ഞൊരു വിജയ ഭാവത്തിൽ അവള് ലിയയെ നോക്കി.... പക്ഷേ അതിന് മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ ലിയ വെറുതെ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു.... ഇതൊക്കെ കണ്ട ബാക്കി ഉള്ളവരുടെ ചുണ്ടിൽ പുച്ഛത്തോടെ ഉള്ളൊരു വിജയിഭാവം ആയിരുന്നു.... പക്ഷേ ആന്റണിയുടെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്തൊരു ആത്മവിശ്വാസം ആയിരുന്നു.... പൊടുന്നനെയാണ് അവിടെ നിന്നിരുന്നവരെ ഒക്കെ അതിശയിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ശാലിനിയുടെ കരണത്ത് ഒന്ന് വീണത്.... തടയാനായി ചെന്ന അഡ്രിനെ ശാലിനിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ചേർത്ത ഒരു കത്തിയുടെ ബലത്തിൽ ലിയ അകറ്റി.... " ജോണിച്ച എന്റെ മോൾ... ഇൗ ഒരുംബെട്ടവൾ എന്താണ് ഇൗ കാണിക്കുന്നത്.... " " കാണിച്ചില്ലല്ലോ ജോസ് പപ്പെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നല്ലെ ഉള്ളൂ.... "

അതും പറഞ്ഞു ലിയ ശാലിനിക്ക്‌ നേരെ തിരിഞ്ഞു കത്തിയുടെ പിടി ഒന്ന് കൂടി അമർത്തി പിടിച്ചു.... " ലിയ.... " അവളിൽ നിന്നൊരു ചിലമ്പിച്ച ഒരു സ്വരം കേട്ടു.... " പറയടി പുല്ലേ എന്തിനാ ഡീ ഞാൻ നിന്റെ കൊങ്ങക് പിടിച്ചത്.... മര്യാദ്ധിക്ക്‌ സത്യം പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് അമർത്തും.... നിനക്ക് അറിയാലോ എന്നെ... പറഞ്ഞ ചെയ്തിരിക്കും... " അവളുടെ വാക്കുകളുടെ ഉറപ്പ് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് നിശ്ചയം ഉള്ളതായിരുന്നു.... അനുഭവം ഗുരു എന്നല്ലേ... " എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ... ഞാൻ പറയാം." " പറയടി.... " കത്തിയുടെ പിടി അയക്കാതെ തന്നെ അവളോട് ലിയ ആക്രോശിച്ചു... " ഞാൻ ഇവളെ കുറിച്ച് മോശമായ കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞ കൊണ്ടാണ് ഇവൾ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് " " എന്തായിരുന്നു ഡീ നീ പറഞ്ഞ മോശം...." " അത്... അത് പിന്നെ " " പറയടി " " ഇവൾ.. ഇവൾ കൊറേ പേരെ വേചോണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന്.... കൊറേ പേരുമായി മോശം ബന്ധം ഉണ്ട് എന്ന് " " എനിക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോടി... " " ഇ... ഇല്ല... " ഉടനെ ലിയ അവളുടെ നേർക്ക് ഉള്ള കത്തി മാറ്റി അവളെ ജോസിന്റെ മുന്നിലേക്ക് തളളി.... " കേട്ടല്ലോ എല്ലാവരും.... എന്റെ മാനാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ കേട്ടൊണ്ട് നിൽക്കില്ല ഞാൻ.... അത് ഏത് VIP യുടെ മോൾ ആണെങ്കിലും ശെരി.... "

അതും പറഞ്ഞു അവള് കത്തി മേശയിൽ കൊണ്ട് പോയി വെച്ചു.... വലിയൊരു ആപത്ത് കടന്നു പോയത് പോലെ ജോൺ നെഞ്ചില് കൈ വെച്ച് പോയി.... " ഇങ്ങനെ ഒരു സില്ലി കാര്യത്തിന് ആണോ നീ അവളെ തല്ലിയത് " അഡ്രിൻ ചോദിച്ചത് കേട്ട് അവൾക്ക് വലിയ അൽഭുതം ഒന്നും തോന്നിയില്ല.... " അതേ അതിനാണോ നീ... " സ്റ്റാലിൻ അവനു ഒപ്പം നിന്ന് സംസാരിച്ചു.... അവള് അതിനു മറുപടി നൽകാതെ നേരെ സ്റ്റാലിന്റെ മകളുടെ മുന്നിലേകാണ് പോയത്.... അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ്.... " ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ അല്ലേ... അപ്പോ വീട്ടിൽ കണ്ടവന്മാർ ഒക്കെ കേറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ.... " " ഡീ " അതും പറഞ്ഞു അവള് ലിയക്ക്‌ നേരെ കയോങ്ങി.... ഉടനെ അവള് അതിൽ പിടിച്ചിരുന്നു... " തല്ലേണ്ടത് എന്നെയല്ല ആ നില്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അപ്പനെയാണ്.... അടി കൊള്ളേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ പറഞ്ഞത്.... " സ്റ്റാലിൻ വിളറിയ പോലെ അവളെ നോക്കി.... " എന്താ സ്റ്റാലിൻ പപ്പേ എനികിട്ട്‌ ഒന്ന് തരാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ.... സാധ്യത കുറവാണ്... നല്ല നട്ടെല്ല് ഉള്ളവർക്കെ ഇതൊക്കെ കേട്ടാൽ പൊള്ളുക ഉള്ളൂ... പക്ഷേ അപ്പനില്ലാതത് മകൾക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ.... " ഒരു ചിരിയോടെ അവള് പറഞ്ഞു.... ആൽബിൻ ഉടനെ ജോസിന് അരികിലേക്ക് ചെന്നു ശാലിനിയെ പിടിച്ച് നിർത്തി അവളുടെ കരണത്ത് ഒന്ന് കൂടി കൊടുത്തു.... "

ആൽബിൻ " ജോസ് ദേഷ്യത്തോടെ വിളിച്ചു... " ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളുടെ ഇച്ചായൻ ആണെന്ന് പറയുന്ന എന്നാതിന.... " " ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ എനിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ട്... പക്ഷേ ശവത്തിനെ തൊട്ട കൈ ചീത്ത ആകും " ആന്റണി ഒരു പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു.... " ആന്റണി നീ ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട " സെലീന ഒരു താക്കീതോടെ പറഞ്ഞു.... " എന്താണ് അമ്മെ ഇവിടെ ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യം... ഇവൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ദ്ദേ ഇൗ നില്കുന്ന എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലോ... ലിയക്ക്‌ നേരെ കൈ പൊക്കാൻ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഉഷാർ ആയിരുന്നല്ലോ.... വാദി പ്രതി ആയപ്പോൾ പഴയ ആവേശം കാണുന്നില്ല അല്ലോ.... മതിയായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും... ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അനിയന്റെ മകൾ തന്നെയല്ലേ അവള്... സ്നേഹിക്കണ്ട ഉപദ്രവിക്കാതെ ഇരുന്നുടെ.... " " കണ്ട അവനു അവളെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പൊള്ളിയത്‌... അതിന് ഇവൾ അവന്റെ ആരാണ്... ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ മകളും പറഞ്ഞത്.... അവള് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റും ഞാൻ കാണുന്നില്ല.... " " മഞ്ഞപിത്തം ബാധിച്ചാൽ കാണുന്നത് എല്ലാം മഞ്ഞ ആകും അത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണ്... " ആന്റണി ഒരു പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു.... " എന്റെ കണ്ണിനു പിടിച്ചത് ഒന്നും നീ പറയണ്ട...

കുറച്ച് നാൾക്ക് മുന്നേ ഇൗ വീട്ട് പടിക്കൽ ഇത് പോലൊരു സഭ കൂടിയപ്പോൾ നടന്നത് ഞാൻ ആരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട അല്ലോ... അന്ന് സ്വന്തം അനിയത്തിയെ കേറി പിടിക്കാൻ നോക്കിയ ഇവനെ ആയിരുന്നു അവൾക്ക് വിശ്വാസം.... അങ്ങനെ ആകുമല്ലോ... ഇവനല്ലെ അവളുടെ.... " പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പേ ഒരു അടി ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു.... അത് ലിയ ടീനയുടെ കരണത്ത് പൊട്ടിച്ചത് ആയിരുന്നു.... " അന്ന് എന്താടി നടന്നത് സത്യം പറയഡീ... നിന്നെ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ... സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ " " എന്നെ കേറി പിടിക്കാൻ നോക്കി സത്യമാണ് " അത് കേട്ടതും കലി കേറിയ പോലെ ലിയ അവളെ വീണ്ടും തല്ലി.... മുടികുത്തിനു പിടിച്ച് അവളുടെ മുഖം മതിലിലേക് ഇടിച്ചു.... " ആൽബിൻ അവളെ പിടിച്ച് മാറ്റ് അല്ലേ അവള് ആ കൊച്ചിനെ കൊല്ലും " " ഇല്ല.... തല്ലാൻ ആയാലും കൊല്ലാൻ ആയാലും അവളെ പോലെ അവകാശം ഇവിടെ ആർക്കും ഇല്ല.... അവള് ചെയ്യട്ടെ... " ആൽബിന്റേ സംസാരം കേട്ടതും ഇനിയൊരു രക്ഷപ്പെടൽ ഇല്ലെന്ന് ടീനക്ക്‌ മനസിലായി.... രൗദ്ര രൂപത്തിലാണ് ലിയ സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൊന്നെന്ന് വരും...

അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഭീതി നിറഞ്ഞു... " പറയാം.... പറയാം ഞാൻ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ.... ഇൗ ശാലിനി ചേച്ചിയും ജോസ് പപ്പയും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്.... " അതൊരു ഞെട്ടലോടെയാണ് അവിടെ ഉളളവർ കേട്ടത്.... അതേ സമയം ആന്റണി തന്റെ അമ്മയെ ഒന്ന് നോക്കി... വേദനയിൽ കലർന്നൊരു പുഞ്ചിരി അവനിൽ നിറഞ്ഞു.... അപമാനിക്കപെട്ടവന്റെ പുഞ്ചിരി.... അവിശ്വസിക്കപെട്ടവന്റെ പുഞ്ചിരി.... ( തുടരും ) ______

ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമോ ചോദിച്ചാൽ എനിക് അറിയില്ല.... ഒരു ജീവിതം ഞാൻ കാട്ടുന്നു അത്രമാത്രം.... ലിയയൂടെ പ്രവർത്തികൾ ചിലർക്ക് എങ്കിലും അലോസരം കൊടുക്കാം... പക്ഷേ അവൾക്ക് അങ്ങനെ കഴിയൂ... അല്ലെങ്കിൽ അതെന്റെ ലിയ അല്ലാതെ പോകും.... അപ്പോ നാളെ കാണാം... പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ശാലിനിക്ക്‌ ഒന്ന് കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ട്... ടീനക്കും... ബാക്കി നാളെ കൊടുക്കാം... 🤭 അപ്പോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം... ഇന്നലെ കമന്റ്സ് കുറവ് ആയിരുന്നു😶

