🌸Filia🌸: ഭാഗം 33

രചന: ഏട്ടന്റെ കാന്താരി (അവനിയ)

ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ലിയയുടെ ഫോൺ ബെൽ അടിച്ചത്... അത് കേട്ടതും സർ അവളെ get out അടിച്ചു....അവള് പുറത്ത് ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ആന്റണി ആണ്... " ചേട്ടാ എന്താ കാര്യം... ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ആയിരുന്നു... " " ലിയ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്... " " എന്താണ് ടെൻഷൻ ആകല്ലെ.... " " നീ ഗേറ്റിന്റെ അങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട്... വേഗം " " Ok " അവള് പുറത്തേയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ കാത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... " എന്താ ചേട്ടാ.... " " അത്... " " നീ ആളെ ഭ്രാന്ത് ആകാതെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടോ.... " " നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് ഇപ്പൊ എത്തും... " " പോലീസോ എന്തിന് " " ഒരു ചതി നടന്നിട്ടുണ്ട്... നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്... " " What.. " അതൊരു അലർച്ച ആയിരുന്നു " നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് എത്തും... എന്നെ രോഹിത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്.... നീ എത്രയും വേഗം കീഴടങ്ങണം." " But അതെങ്ങനെ... " " ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ... ചതിയാണ്... ആ എസ്ഐയാണ് വന്നത്.... " " എന്താണ് പിടിച്ചത് " " ഏതോ സാധാരണ സാധനമാണ് " " മ്മ്‌... Quantity എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു " " ഒരു കിലോ കൂടി ഇല്ല... " " മ്മ്‌ കുഴപ്പമില്ല... ചുമ്മാ ഒന്ന് പേടിപ്പികാനാണ് ഉദ്ദേശം...

അതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല.... സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിട്ടോ " " മ്മ്‌... ആൽബിച്ചായൻ എവിടെയുണ്ട്... " " കടയിലുണ്ടായി... അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.... ഓണറെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തോളാം എന്നും പറഞ്ഞു പോയി.... പക്ഷേ ആ കടയുടെ ഓണർ ഇപ്പൊഴും അവന്റെ അച്ഛനല്ലെ " " Lease agreement ഉണ്ടല്ലൊ ചേട്ടാ... അതിൽ എന്റെ പേരല്ലെ... അപ്പോ ഈസി ആയി എന്നെ പൂട്ടാം... " " മ്മ്‌ " സംസാരിച്ച് തീർന്നപ്പോഴേക്കും അവർ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരുന്നു.... " എടീ... പ്രശ്നം ആകോ " " അറിയില്ല... സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയില്ല.... പക്ഷേ കോടതിയിൽ ജാമ്യം കിട്ടാൻ ഉള്ള വഴി നോക്കാം.... ചന്ദ്രശേഖരൻ സാർ ബാക്കി ഉള്ളത് നോക്കും " " മ്മ്‌ " " ചേട്ടൻ കുറച്ച് പണം റെഡി ആക്കണം... അത്രേം മതി " " മ്മ്‌... " അവള് സ്റ്റേഷന്റെ അകത്തേയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ രോഹിത് അവിടെ നിന്നിരുന്നു... " അങ്ങനെ ആ എതിരാളി പുറത്ത് വരാൻ ആയല്ലോ രോഹിതേട്ട " " മ്മ്‌ വരും ഉടനെ തന്നെ.... അതിലേക്ക് ഉള്ള വഴികൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം " " കേസ് strong ആണോ " " ഏയ് അല്ല... ചെറിയ കേസ് ആണ്... നിനക്ക് അതേ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞ മതി... പിന്നെ ആൽബിനെയും നിന്നെയും വൈദ്യ പരിശോധനക്ക്‌ വിടും... അതിൽ പ്രശ്നം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം കിട്ടാൻ ഉള്ള വഴി നോക്കാം "

" പക്ഷേ ഡ്രഗ് അല്ലേ ജാമ്യം കിട്ടോ" " സാധ്യത കുറവാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്നു തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും അവിടുന്ന് ജാമ്യം എടുക്കാം നോക്കട്ടെ " " മ്മ്‌ പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചുരുങ്ങിയത് 1 ദിവസങ്ങൾ എങ്കിലും എടുക്കില്ലെ " " മ്മ്‌ അതൊരു കുരിശാണ് മകളെ " " മറ്റെ എസ്ഐ എന്തേ... " " അയാള് പുറത്തേയ്ക്ക് പോയതാണ് " " അപ്പോ ഐശ്വര്യമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളു " " എന്താ ഡീ പെണ്ണേ നിനക്ക് ഒരു പേടിയും ഇല്ലെ... " " വോ എന്നാത്തിന.... വരും പോലെ കാണാന്നെ... പേടിച്ചിട്ട്‌ ഇപ്പൊ എന്തോ ഉണ്ടാക്കാനാണ്... " " ആയിക്കോട്ടെ ദേവസേന വന്നാട്ടെ " " ഒന്ന് പോ മനുഷ്യ കളിയാക്കാതെ " ആന്റണി വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് Adam വും എത്തി... പക്ഷേ എന്തായാലും കോടതിയിൽ നാളെ ഹാജരാക്കാൻ പറ്റുക ഉള്ളൂ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു... കാരണം ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കൂടി വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.... അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് അതിനടുത്ത ദിവസം അവരെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി... അവരുടെ ബ്ലഡ് സംപിൾസിൽ കഞ്ചാവിന്റെ അംശം ഇല്ല എന്നതിനാലും ക്രിമിനൽ പാശ്ചാത്തലം ഇല്ലാത്തതിനാലും പതിനായിരം രൂപ പിഴ അടച്ചു അവരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കി.... പുറത്ത് ലിയയെയും ആൽബിനെയും കാത്ത് അവരുണ്ടായിരുന്ന് " പണം റെഡി ആക്കി വെച്ചിരുന്ന കൊണ്ട് അധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല "

" ആ.. ആരാ പണം അടച്ചത് " " ഞാനാണ് കൊടുത്തത് ഇനി അത് തിരികെ തരാൻ ഉള്ള പണിയൊന്നും നോക്കണം എന്നില്ല " Adam ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു... " ഓ തരുന്നില്ല പോരെ " ചുണ്ട് കോട്ടി കൊണ്ട് ലിയ പറഞ്ഞു. " ആന്റോ വീട്ടിൽ ആരാ അവള് ഒറ്റക്കല്ലേ " " അമ്മച്ചിയുണ്ട് ടെൻഷൻ ആകണ്ട... " " എന്ന വാ പോകാം.... " " എന്നാലും ആരാകും ഇത് ചെയ്തത് " ആൽബിൻ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു " ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എത്രയോ ആളുകൾ വന്നു പോകുന്ന ഇടമാണ്... " " പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ല മോളെ ഇത് അകത്തായിരുന്ന് ഇരുന്നിരുന്നത്... കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെച്ചത് പോലെ ആയിരുന്നു അയാളത് എടുത്തത് " " ആ എന്തായാലും എനിക് ആ പോലീസുകാരനെ ഒന്ന് കാണണം " " വെറുതെ പ്രശ്നത്തിന് ഒന്നും പോകണ്ട മോളെ " " ഏയ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം ഇച്ചായോ ഒന്ന് കുളിക്കണം കഴിക്കണം കിടക്കണം " " എന്ന വാ " വഴിമധ്യേ അവളുടെ ഫോണിലെ മെസ്സേജ് tune അടിച്ചു.... എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ രോഹിതിന്റെ ആണ്.. * Meet on tomorrow at morning 10am * * Location will be shared later * * Come lonely * അവളതിന് ഒരു ഒകെ തിരികെ അയച്ച് ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് തല ചായ്ച്ചു... അപ്പോ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു.... 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

രാവിലെ രോഹിതിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എത്തിയതാണ് ലിയ... കോളജിൽ പോകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇറങ്ങിയത്.... Adam ന് എന്തോ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന കൊണ്ട് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല.... " എന്താ രോഹിത്തേട്ട കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് " " ഒറ്റക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ട് ആയോ " " ഏയ് പ്രശ്നമില്ല പറയ് " " നിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആരോ ഒരാൾ നിങ്ങളെ ഒക്കെ ചതികുകയാണ്... അതാരാണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ഒറ്റക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞത് " " കാര്യം പറയ് " " നീ ശ്രീമംഗലം തറവാടിനേ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ... " " ഇല്ല അവരാരാണ് " " അവരാണ് നീ തേടി നടക്കുന്ന നിന്റെ ശത്രുക്കൾ " " എന്റെ ശത്രുക്കളോ... ഞാൻ ആദ്യമായാണ് അങ്ങനെയൊരു പേര് കൂടി കേൾക്കുന്നത്.... അവിടെ ആരെയും എനിക് അറിയുക പോലുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ.... " " അറിയാം... നിനക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട് അവിടെ " " ആരാണ് " അവള് ആകാംഷയോടെ ചോദിച്ചു.. " അപർണ... അപർണ ഗോപിനാഥ് എന്ന അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ കാർന്നോരുടെ മകൾ.... ഇപ്പൊ അപർണ രോഹിത് "

" അപർണയോ.... " " അതേ എന്റെ ഭാര്യ അപർണ.... അവള് ആ കുടുംബത്തിലെയാണ്.... " " പക്ഷേ.... " " കൂടുതലൊന്നും എനിക് അറിയില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് നിന്നോട് എന്നല്ല നിന്റെ കുടുംബത്തോട് ഉള്ള പകയാണ്... നിന്നെ എന്നിൽ നിന്നും അകറ്റിയത് അവരുടെ ഇൗ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.... അപർണ ഒന്നും അറിയാതെ പെട്ട് പോയതാണ്.... " " പക്ഷേ എന്തിന് " " നീ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം എല്ലാം " " മ്മ്‌ thanks " " നീ അവിടേക്ക് പോണം ലിയ... നിന്റെ പപ്പയുടെ തറവാടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ആ തറവാടും നീ പോണം.... പലതിനുമുള്ള ഉത്തരം നിനക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടും.... നീ അന്വേഷിക്കുന്ന പലതും നീ അവിടെ കണ്ടെത്തും... അവിടെയാണ് നിന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ളതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ " .. ( തുടരും ) ______

