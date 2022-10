🌸Filia🌸: ഭാഗം 42

രചന: ഏട്ടന്റെ കാന്താരി (അവനിയ)

" എന്ന വേഗം ആകട്ടെ അമ്മച്ചി... പിന്നെ... എടുക്കാൻ ഉള്ളത് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വേഗം ഇറങ്ങിക്കോ... " " ഞാൻ... ഞാൻ പറയാം " പതിഞ്ഞ സ്വരം ടീനയിൽ നിന്ന് വന്നതും.... വിജയിച്ചവളെ പോലെ ലിയ ഒന്ന് ചിരിച്ചു..... " എന്ന വേഗം ആയികോട്ടെ.... " അതും പറഞ്ഞു കൈ കെട്ടി അവള് ടീനക്ക്‌ നേരെ തിരിഞ്ഞു.... ടീന പതിയെ സെലീന അമ്മച്ചിക്ക് നേരെ ചെന്നു.... " ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റായി പോയി ക്ഷമിക്കണം.... " പല്ലുകൾ കടിച്ച് കൊണ്ട് ടീന പറഞ്ഞു... " അയ്യോ.... ഇങ്ങനെയല്ല.... ആ കാൽ പിടിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞോ " " മാപ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ " ടീന ദേഷ്യത്തോടെ ലിയയേ നോക്കി.... " നിന്നോട് ആദ്യമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് വയ്യായിരുന്നല്ലോ അപ്പോ ഇനി ഇത് വില പോവില്ല.... പറഞ്ഞത് പോലെ ചെയ്തോ.... അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും എന്റെ സ്വഭാവം മാറാം.... അപ്പോ എന്റെ ഡിമാൻഡ് മാറും.... " ഒരു താളത്തിൽ ലിയ പറഞ്ഞു.... " ലിയ വേണ്ട വിട്ടേക്ക് " ആന്റണി അവളോട് പറഞ്ഞു... " ചേട്ടൻ അവിടെ മിണ്ടാതെ നിൽക്... " മനസ്സിൽ ലിയയെ ഒരു ആയിരം ആവർത്തി ചീത്ത വിളിച്ച് കൊണ്ട് അവള് സെലീന അമ്മച്ചിയുടെ കാലിൽ വീണു... പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ അവർ അവളെ തടഞ്ഞിരുന്നു.... " അയ്യോ വേണ്ട മോളെ... എനിക് എന്റെ ജോഷിയുടെ മക്കൾ എന്റെയും കൂടിയാണ്....

ഞാൻ നിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്.... അതല്ലാതെ " അവർ സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ടീനയുടെ ഉള്ളിലെ പിശാശ്‌ അത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല.... പക ആയിരുന്നു അവൾക്ക്.... " സെലീന അമ്മച്ചി കഴിക്കാൻ എടുത്ത് വെക്ക്... " " ആഹ് മോൾ ചെന്നു വേഷം മാറി വാ... " " എടീ നീ ചെന്നു വേഷം മാറു... ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇറങ്ങും.... " " ഇന്ന് തന്നെ പോണോ ചേട്ടാ " " ആഹ് പോണം... " " മ്മ്‌.. എന്ന പൊക്കോ... ഞാനെടുത്തു കഴിച്ചോളാം വൈകണ്ട... " " എന്ന അങ്ങനെ ആകട്ടെ... വാ അമ്മച്ചി... " " എന്ന ഞാൻ പോട്ടെ മോളെ... " ഇതേ സമയം ടീന മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ചു.... 🍁🍁🍁🍁🍁🍁 ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആന്റണിയും അമ്മയും വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത്.... അത് കൊണ്ട് തന്നെ വേഗം കുളിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവൻ കിടന്നിരുന്നു.... നല്ല ഉറക്കത്തിന് ഇടയിലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്തത്... അത് കേട്ട് ആന്റണി ഞെട്ടി എണീറ്റു... Aliyan calling... " അളിയൻ എന്താണോ ഇൗ നേരത്ത്... " സ്വയം ആത്മഗതം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ ഫോൺ എടുത്തു... " ഹലോ എവിടെയാണ് അളിയാ... " " എപ്പോ... എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്... " വേവലാതിയോടെയായിരുന്ന് അവന്റെ ചോദ്യം... " ഞാൻ... ഞാനിപ്പോ വരാം.. " അതും പറഞ്ഞു അവൻ കൈയിൽ കിട്ടിയൊരു ഷർട്ടും എടുത്തിട്ട് തിടുക്കത്തിൽ ബൈകും എടുത്ത് പോയി.... അവന്റെ ബൈക് നേരെ ചെന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് മുന്നിലായിരുന്നു...

വെപ്രാളപെട്ട് കൊണ്ട് അവൻ ഉടനെ Adam നേ വിളിച്ചു... " എവിടെയാണ്.... " " ഒകെ ഞാൻ ദ്ദേ എത്തി.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ വേഗം ഐസിയുവിന് അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു... " എന്താ അളിയാ... എന്താ അവൾക്ക് " അപ്പോഴാണ് ഐസിയുവിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ പുറത്തേയ്ക്ക് വന്നത്... " ഡോക്ടർ.... " " ആ കുട്ടിക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടികോളു... വളരെ മാരകമായ വിഷം ആയിരുന്നു ഉള്ളിൽ ചെന്നത്.... കുറച്ചൂടെ വൈകിയിരുന്നു എങ്കിൽ ജീവന് തന്നെ ആപത്ത് ആയാനെ... അത് കൂടാതെ ആ കുട്ടി vomit ചെയ്തു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞെ... അതാകാം വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാതെ ഇരുന്നത്.... എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് പോലീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടി വരും... " " No ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ ആദ്യം അവളോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അതിനു ശേഷം മതി.... " " എന്തായാലും ദൈവം കാത്തു... ഇൗ വിഷം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ല നല്ല ഹോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രേ കിട്ടു... പിന്നെ നിങ്ങള് പറഞ്ഞ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോലീസിൽ അറിയിക്കുന്നില്ല.... പക്ഷെ പിന്നീട് വരുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും നിങ്ങളാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്.... " " Ok doctor... ഡോക്‌ടറിനോ ഹോസ്പിറ്റലിനോ പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല.... " " Ok fine... ആളെ ഇപ്പൊ തന്നെ റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം.... " " Thankyou doctor.... "

" അളിയാ എന്താ പറ്റിയത്.... അളിയൻ എങ്ങനെയാ അവിടെ എത്തിയത്.... " " അവള് നാട്ടിൽ എത്തിയ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു വിളിച്ചതാണ്.... കൊറേ ആയല്ലോ കണ്ടിട്ട് അത് കൊണ്ട് വീഡിയോ കോൾ ഇട്ടു.... പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് എന്തോ അസ്വസ്ഥത തോന്നി അവള് ബാത്റൂമിലേക് ഓടി.... കുറച്ച് കഴിഞ്ഞും കാണാതെ ആയപ്പോ എന്തോ പേടി തോന്നി വീട്ടിലേയ്ക്ക് ചെന്നതാണ്.... അപ്പോഴാ ബോധം ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്.... " " അവളുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാ വിഷം എത്തിയത്... " " എനിക് മറ്റൊന്നും അറിയില്ല ആന്റണി... കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ അവള് തന്നെ പറയണം.... " അവർ ലിയയേ കാണാനായി വെയ്റ്റ് ചെയ്തു... കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളെ റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.... " ലിയ എന്താ പറ്റിയത്... എന്തിനാ നീ വിഷം കഴിച്ചത്.... " Adam വെപ്രാളത്തോടെ ചോദിച്ചു.... " ഞാൻ ആ കഞ്ഞി മാത്രേ കുടിച്ചുള്ളു... അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല... " " അവളുടെ പണി ആകും ആ ടീനയുടെ.... നീ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ആകും അവള്... " " അതിനു ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി... " Adam സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു... ആന്റണി ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങള് ഒക്കെ അവനോട് പറഞ്ഞു.... " ഇത്ര ഒക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയും അവളെ ആ വീട്ടിൽ നിർത്തുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല... ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞെന്ന് ഉള്ളൂ... ഇവളെ പോലെയൊരു വിഷ പാമ്പിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ നീ ഇനിയും എന്നെ അകറ്റുന്നത്...

" Adam തനിക് പറയാൻ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു.... " അവള് ഇനി എന്ത് ചെയ്താലും എന്റെ അനിയത്തിയാണ് അവള്.... അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയ വഴി പോകട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആകില്ല.... " " ആ വേണ്ട... അവളെയും കെട്ടിപിടിച്ച് ഇരുന്നോ... " അതും പറഞ്ഞു ദേഷ്യത്തിൽ Adam അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോയി.... " ഇൗ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അളിയന് ഒപ്പമാണ്...ഇനി അവളെ എന്ത് വിശ്വാസത്തിലാണ്.... എന്തായാലും ഞാനൊന്നു അവളെ കാണുന്നുണ്ട്... " അതും പറഞ്ഞു ദേഷ്യത്തിൽ പോകാൻ ആഞ്ഞ ആന്റണിയുടെ കൈയിൽ ലിയ പിടിച്ചിരുന്നു... " ചേട്ടാ പോകാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കേൾക്കാമോ... " " മ്മ്‌ എന്താണ് ഇനി നിനക്ക് പറയാൻ ഉള്ളത്.... അവളല്ല എന്നോ അതോ അവളുടെ അറിവില്ലായ്മ ആണെന്നോ... ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാണ് നീ അവളെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് " " എനിക് പറയാൻ ഉള്ളത് ഇതൊന്നുമല്ല... ഇത് ചെയ്തത് ടീനയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും എനിക്കില്ല... " " എന്താണെന്ന് വെച്ച പറഞ്ഞു തൊലക്കടി.... എനിക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് ലിയ " " ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്തത് ടീനയാണ്‌ ചേട്ടാ പക്ഷേ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാനല്ല.... ആൽബിച്ചനാണ്... " " നീ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തവുമായി വരണ്ട...

നീ അവളോട് കാണിച്ചതിന്റെ ദേഷ്യം കാണിച്ചതാണ് അവള്... നീയാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ചേർത്തത് ആകും " " ചേട്ടാ ദേഷ്യം കുറക്ക്‌ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നു കേൾക്.... നിങ്ങള് പോകുമ്പോൾ മുറിയിൽ കയറി വാതിൽ അടച്ചതാണ് അവള് പിന്നെ അത് തുറന്നിട്ടില്ല.... അവള് എന്നേയല്ല ഉന്നം വെച്ചത് ആൽബിച്ഛനെയാണ്.... " " നീ ഡ്രസ്സ് മാറാൻ പോകുമ്പോൾ വെല്ലോം ആകും അവള് അത് ചെയ്തത്.... " " ചേട്ടൻ ഒരുമാതിരി പൊട്ടൻമാരെ പോലെ സംസാരിക്കരുത്... വിചാരിച്ച ഉടനെ കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല വിഷം... അവള് നേരത്തെ preplanned ആയിരുന്നു... മിക്കവാറും ആ വിഷം നൽകാൻ ആകണം ഇന്നലെ ആ റിസ്‌വാൻ വീട്ടിൽ വന്നത്.... എല്ലാം നന്നായി നടക്കാൻ ആകണം അവള് സെലീന അമ്മച്ചിയെ ഇന്ന് അവിടുന്ന് ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്... ഇന്ന് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആൽബിച്ചൻ ഇതിന് ഇരയാകുമായിരുന്നു... " " പക്ഷെ എന്തിന് വേണ്ടി... അവൾക്ക് പക നിന്നോടല്ലെ.... " " അതിനു പക തീർക്കാൻ അല്ല ഇതവൾ ചെയ്തത്... എനിക് തോന്നുന്നത് ഇൗ റിസ്‌വാൻ ആരുടെയോ പാവയാണ് എന്നാണ്... അവനു പുറകിൽ ആരോ ഉണ്ട് ചേട്ടാ " " ഇപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം... " " ഇപ്പോ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട.... അവന്റെ പ്ലാൻ നടക്കാതെ ആകുമ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയി അവൻ തീർച്ചയായും വരു.... അത് വരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം " " എനിക് നീ ഇൗ പറയുന്നതിനോട് ഒന്നും യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല...

ഇനിയും അവളെ നിനകൊപ്പം നിർത്താൻ... " " ചേട്ടൻ ടെൻഷൻ ആകണ്ട... ഇനി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം.... " " നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്.... " 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന റോഷന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ റോസിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ആയിരുന്നു.... അന്ന് പുറത്ത് പോയി തിരിച്ച് വന്നതിനു ശേഷം ഇത് വരെ റോസി ഒന്ന് ചിരിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല.... ആർക്കോ വേണ്ടി എന്നത് പോലെയാണ് അവളുടെ പ്രവർത്തികൾ... പഴയ റോസിയുടെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണു അവളെന്ന് അവനു തോന്നി.... അകത്ത് ഇരുന്നു ശ്വാസം മുട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കൊണ്ട് അവനെ പുറത്തേക് ഇരുത്തിയതാണ് റോസി.... അപ്പോഴാണ് ജസ്റ്റിൻ ഒരാളുമായി വീട്ടിലേയ്ക്ക് വന്നത്.... അവരെ കണ്ടതും റോസിയുടെ മുഖം മാറിയത് റോഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു.... " നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്.... " " ഞാൻ ഇവന് കഞ്ഞി കൊടുക്കാൻ... " " ആ ഇയാൾ.... " എന്നാല് ജസ്റ്റിനേ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അവള് സംസാരിച്ചിരുന്നു.... " നിങ്ങള് അകത്തേയ്ക്ക് ഇരിക്കു... ഞാൻ ഇവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു വന്നു സംസാരിക്കാം... " അവളുടെ സംസാരത്തിൽ ദയനീയത ആയിരുന്നു.... അത് കേട്ട പോലെയോ എന്തോ ജസ്റ്റിൻ അയാളെയും വിളിച്ച് അകത്തേയ്ക്ക് പോയി.... അതേ പറ്റി മറ്റൊന്നും പറയാതെ അവള് അവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു... അതിനു ശേഷം എഴുന്നേൽക്കാൻ പോയ അവളെ അവൻ കൈയിൽ പിടിച്ച് അവിടെ ഇരുത്തി.... " അയാള് ആരാണ്... "

" അത്... അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആകും " " ഞാനും അവന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ആയിരുന്നു റോസി... നീ എന്നോടാണോ അഭിനയിക്കുന്നത്.... " അപ്പോഴേക്കും അവള് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയിരുന്നു.... " റോസി ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നീ ഇവിടുന്ന് പോ.... നീ കരുതും പോലെ ഒരാൾ അല്ല അവൻ... " അതിനു റോസി ഒരു വാടിയ പുഞ്ചിരി മാത്രമാണ് മറുപടിയായി നൽകിയത്.... " എനിക് ഇനി നീയേ ഉള്ളൂ റോഷ.. അതൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വയ്യ.... " " നിനക്ക് മാപ്പ് പറഞ്ഞു ആൽബിച്ചന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് പൊക്കൂടെ ആ മനുഷ്യൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു.... " " ഇല്ല അതിനുള്ള അർഹത എനിക്കില്ല.... പാപിയാണ് ഞാൻ.... ഇനിയും ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു കരടായി ഞാൻ ചെല്ലില്ല.... " അതും പറഞ്ഞു അവള് അകത്തേയ്ക്ക് ചെന്നു.... അവിടെ അവളെ കാത്ത് ജസ്റ്റിൻ നിന്നിരുന്നു... കൈയ്യിൽ ഒരു സാരിയും ആയി.... " ഇതുടുത്ത് അങ്ങ് ചെല്ല്‌... അയാള് അവിടെ കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ്.... " മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ റോസി അതും വാങ്ങി പോയി.... ആദ്യ സമയത്ത് കണ്ട എതിർപ്പുകൾ ഇല്ല എന്നത് ജസ്റ്റിനേ അൽഭുധപെടുത്തി.... എന്നാല് ഇതേ സമയം കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ നിൽകുമ്പോൾ റോസിക്ക്‌ തന്നെ വെറുമൊരു ഉപകരണമായി തോന്നി.... ഒരുവന് കാമം തീർക്കുന്ന ഉപകരണം ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരുവന് പണം ഉണ്ടാകുന്ന ഉപകരണം.... അല്ലെങ്കിലും ജീവനില്ലാത്ത ആത്മാവ് ഇല്ലാത്ത ഒരുവളാണ് താൻ.... ശ്വസിക്കുന്ന ശവം.... അവള് പുച്ഛത്തോടെ തന്നെ പറ്റി ഓർത്തു................. ( തുടരും ) ______

