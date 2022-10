രചന: ഏട്ടന്റെ കാന്താരി (അവനിയ)

" മോളെ.... " എന്നും വിളിച്ച് കൊണ്ട് അവള് വീഴും മുൻപ് അവളെ ആന്റണി കൈകളിൽ താങ്ങിയിരുന്നു.... എന്നാല് അതിനുള്ളിൽ അവളുടെ ബോധം മറഞ്ഞിരുന്നു.... പക്ഷേ അപ്പോഴും എന്നുമുണ്ടാകുന്ന ആ പുഞ്ചിരി അവളുടെ ചൊടികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.... " ഇച്ചേച്ചി.... " ടീന അത് കണ്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി.... എന്നാല് Adam മുന്നിൽ നടന്നത് കണ്ട് സ്തംഭിച്ചു പോയി.... അവൻ കൈയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന തോക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ലിയക്ക്‌ അടുത്തേയ്ക്ക് ഓടി.... " ലിയ.... " അവന്റെ ശബ്ദം വല്ലാതെ നേർത്തിരുന്നു.... അവളെ തൊടാൻ ആഞ്ഞതും ആന്റണി അവന്റെ കൈകൾ തട്ടിയെറിഞ്ഞു.... " തൊട്ടു പോകരുത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ... " പക്ഷേ തട്ടി എറിഞ്ഞ കൈ ചെന്നു കൊണ്ടത് ബുള്ളറ്റ് തറഞ്ഞു കേറിയിടത്താണ്.... പെട്ടെന്ന് വേദനിച്ചത് പോലെ അവളൊന്നു പിടഞ്ഞു.... " ആൽബിച്ച വണ്ടി എടുക്ക് ഇവളെ വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം.... " അതും പറഞ്ഞു ആന്റണി അവളെയും എടുത്ത് ഓടി... എന്നാല് കൈകളിൽ ആയ ലിയയുടെ രക്തം Adamനേ തളർത്തിയിരുന്നു.... അവൻ അത് തന്റെ നെഞ്ചോട് അടുപ്പിച്ചു.... അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി.... " വലിയേട്ട... " നിലത്തേക്ക് ഇരുന്നവന് നേരെ യദു നടന്നടുത്തു.... " യദു എന്റെ ജീവനെ ഞാൻ... ഞാൻ തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു....

എന്റെ പെണ്ണിന്റെ ചോര എന്റെ കൈകളിൽ.... " " വലിയേട്ട ഏടത്തിക്ക്‌ ഒന്നും പറ്റില്ല.... " " ലിയ.... ലിയ.... " അവൻ അത് തന്നെ ഒരു മന്ത്രം പോലെ ഉചരിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു.... " വലിയേട്ട.... വാ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാം... ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലെ.... ഏടത്തിക്ക്‌ ഒരു ആപത്തും വരില്ല.... " " അതേ വരില്ല... ഞാൻ ഉള്ളിടത്തോളം ഒരു ആപത്തും അവളിലേക്ക് എത്തില്ല.... " 🍁🍁🍁🍁🍁🍁 മൾട്ടിനാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഐസിയുവിനു മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആന്റണിയും മറ്റുള്ളവരും... ബുള്ളറ്റ് തറച്ചത് ഹൃദയത്തില് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് റഫർ ചെയ്തതാണ്... അവിടേക്കാണ് Adam എത്തിയത്.... " എന്തിനാ ഡാ നീ ഇനിയും ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്.... അവളുടെ മരണ ഒപ്പീസ് കൂടി ചൊല്ലിച്ചെ നീ പോകോള... ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ അതിനെ ഇത്ര കണ്ട് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടും മതിയായില്ലേ നിനക്ക്... " അവന്റെ കോളറിൽ പിടിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു ആന്റണി ചോദിച്ചത്... എന്നാല് Adam മൗനമായിരുന്നു.... " എന്താണ് ഇവിടെ... ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെന്ന് ബോധം ഇല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും... " ഐസിയുവിൽ നിന്നും പുറത്തേക് വന്ന ഡോക്ടർ അവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു.... " സോറി ഡോക്ടർ... " " ഫിലിയയുടെ കൂടെ ഉള്ള 2 പേര് എന്റെ ക്യാബിനിലേക് വേഗം വരണം... അത്യാവശ്യമാണ്... "

അത് കേട്ട് ആൽബിനും ആന്റണിയും ചെന്നു... അതിനു പുറകിലായി Adam വും അവരെ അനുഗമിച്ചു.... ഇത് കണ്ട് ദേഷ്യത്തോടെ ആന്റണി അവനു നേരെ തിരിഞ്ഞെങ്കിലും അവന്റെ കണ്ണുകളിലെ നിസ്സഹായത കണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നും പറയാൻ തോന്നിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം.... " ഡോക്ടർ... " " ആ ഇരിക്കു... " അത് കേട്ടെങ്കിലും Adam അവിടെ തന്നെ നിന്നു... മറ്റ് രണ്ട് പേരും അവിടെ ഇരുന്നു.... " ലിയക്ക്‌... " " സീ മിസ്റ്റർ ആ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് വെടിയേറ്റത് അതും aorta യുടെ ഭാഗത്ത് ആണ്.... അതിലൂടെയാണ് ബ്ലഡ് complete ബോഡിയിലേക് പമ്പ് ചെയപെടുന്നത്.... അത് damage ആയ സ്ഥിതിക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടിയേ ഇനി ആയുസ്സ് ഉണ്ടാകൂ.... " " No... " അതൊരു അലർച്ചയായിരുന്നു.... " അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ കൊന്നു കളയും തന്നെ ഞാൻ " അലറി കൊണ്ട് Adam ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക് പാഞ്ഞു ചെന്നു... " ഏയ് മിസ്റ്റർ നിങ്ങള് ഇത് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്.... ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള ഏക മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഹൃദയം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്... അതും ഒരു 50% ചാൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ... " " അത് സാരമില്ല.... എത്ര പണം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല.... അൻപത് ശതമാനം സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ.... "

" പണമല്ല പ്രശ്നം... ആ കുട്ടിക്ക് suit ആകുന്ന ഹൃദയം കൂടി വേണം... ആ കുട്ടിയുടെത് ആണെങ്കിൽ ഒരു rare blood ഗ്രൂപ്പ് ആണ്.... കിട്ടുക എന്നത് അത്രക്ക് എളുപ്പമല്ല.... മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ടോട് കൂടെ വളരെ കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ ഇനി ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആകു.... So അറിയിക്കെണ്ടവരെ അറിയിച്ചോളു... " ആന്റണി ഒരു മരവിപ്പോടെ കസേരയിൽ തറഞ്ഞു ഇരുന്നു പോയി.... " ആന്റോ നീ വാ.... " " ആൽബിച്ച ലിയ.... " " നീ വാ.... " അതും പറഞ്ഞു ആൽബിൻ അവനെ അവിടുന്ന് വലിച്ച് കൊണ്ട് പോയി.... അവരുടെ വരവും പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ മറ്റെല്ലാവരും അക്ഷമരായി കാത്ത് നിന്നിരുന്നു.... " എന്തായി ഇച്ചായാ.... " " അവൾക്ക് നമ്മളെക്കാൾ ഒക്കെ ഇഷ്ടം അവളുടെ പപ്പയോട് അല്ലേ.... പപ്പയുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് പോകാൻ പോക അവള്... " ഉള്ളിൽ അത്യധികം വേദന നിറഞ്ഞു കൊണ്ട് ആൽബിൻ പറഞ്ഞു.... എന്നാല് ആന്റണി അവിടെ ഒരു കസേരയിൽ ഇരുന്നു.... ജീവനുണ്ട് എന്ന് പോലെ തോന്നാത്ത രീതിയിൽ ആയിരുന്നു അവന്റെ ഇരുപ്പ് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒന്നും അവൻ അറിയുന്ന പോലും ഇല്ലായിരുന്നു.... സമയം കടന്നു പോയി..... കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റർ അവർക്ക് അരികിലേക്ക് എത്തി... " നിങ്ങളിൽ 2 പേരെ ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്.... " അത് കേട്ടതും ആൽബിൻ ആന്റണിയെ പോകാനായി വിളിച്ചു.... " അവളുടെ മരണമറിയാൻ ഞാനില്ല.... എനിക് വയ്യ ആൽബിച്ച.... " " അവള് നമ്മുടെ ലിയ അല്ലേ... നീ വാ... " അവർ 2 പേരും ചേർന്ന് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു...

. " ആ നിങ്ങള് വന്നോ.... നിങ്ങൾക്കൊരു ഹാപ്പി news ഉണ്ട്... " " എന്താ ഡോക്ടർ... " " നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിക്ക്‌ സൂട്ട്‌ ആയ ഒരു ഹൃദയം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.... ഉടനെ സർജറി നടത്താം... സാധ്യത കുറവാണ്.... എന്നാലും ദൈവം ഉണ്ടല്ലൊ ഡോ.. എല്ലാം നന്നായി നടക്കും... എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു.... " " സത്യമാണോ ഡോക്ടർ.... " " അതെടോ.... " " ആരാണ് ഡോണർ " " അത്... അയാളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ താൽപര്യം ഇല്ല... ഞാൻ എല്ലാ ടെസ്റ്റും നടത്തി... പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് ആണ്.... " " ഒകെ thank you doctor... ആരാണെങ്കിലും ആ ആത്മാവിനും ആ വീട്ടുകാർക്കും നൂറ് കോടി പുണ്യം കിട്ടും... ഞാനിത് അവരെയൊക്കെ അറിയിക്കട്ടെ... " അതും പറഞ്ഞു ആൽബിൻ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് ഓടി.... എന്നാല് ആന്റണി ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്നു.... " താനും പോയി ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയടോ.... " " ദേവനാരയാണൻ എവിടെ.... " ആ ചോദ്യത്തിൽ ഡോക്ടർ ഒന്ന് പതറി.... " അതരാണ് താൻ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്.... " " ഡോക്ടർ... എനിക് അവനെ കാണണം.... കണ്ടെ പറ്റൂ.... ഞാൻ ഇത് മറ്റാരോടും പറയില്ല... പക്ഷേ എനിക് അവനെ കണ്ടേ മതിയാകൂ.... " " താനിത് ഒരു പ്രശ്നം ആക്കരുത്.... എന്റെ ജോലി പോകുന്ന കാര്യമാണ്.... അയാളുടെ വാശി കാരണമാണ് ഞാൻ.... "

" എനിക് അറിയാം ഡോക്ടർ... തനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല... " " മ്മ്‌ വരു " അവർ നേരെ അകത്തെ ഒരു മുറിയിലേക്കാണ് ചെന്നത്.... അവിടെ Adam ഇരുന്നിരുന്നു.... " എന്താണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശം.... " ആന്റണി അവനു നേരെ ചോദിച്ചു... " എനിക്കൊരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല ആന്റണി.... എന്റെ പെണ്ണ് ജീവനോടെ വേണം... " " അതിനു ഇൗ operation കഴിഞ്ഞാൽ നീ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ... ആരെ കാണികാനാണ് ഇൗ പ്രഹസനം " " അവള് ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് എനിക് ജീവിക്കാൻ ആകില്ല ആന്റണി.... ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു.... എനിക് എന്റെ പെണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കാമല്ലോ... " " നിനക്ക് ഭ്രാന്താണോ.... " " അവള് മരിക്കുന്ന ആ നിമിഷം ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയും... എനിക് അവളില്ലാതെ പറ്റില്ല.... " " Adam ഇതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല.... അവള് നീയാണ് തന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ " " അവള് ഇനി അൽഭുതം നടന്നു തിരികെ വന്നാൽ പോലും ഒരിക്കലും എന്‍റെതാകില്ല.... അവള് ഒപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം എനിക്കും കഴിയില്ല.... എനിക് അവളോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഇത്... ആന്റണി എന്നെ തടയരുത്.... " അത് കേട്ട് ആന്റണി ഇനിയൊന്നും പറയാൻ ഇല്ലാത്തത് പോലെ തിരിഞ്ഞു നടന്നു.... " ആന്റണി എനിക് ഒരു request കൂടി ഉണ്ട്... "

" എന്താണ് " " അവള് ഒരിക്കലും ഞാനാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്നറിയരുത് അവള് എന്നല്ല ആരും അറിയരുത്.... പിന്നെ അവൾക്കൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടാകണം.... ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നെനിക്ക് അറിയാം... എന്നാലും പറയുകയാണ്.... ആൽബിനെയും ടീനയേയും അടുപ്പം അവൾക്ക് നിന്നോടാണ്.... അവളെ ഒറ്റക്ക് ആകരുത്.... " " മ്മ്‌... " അതും പറഞ്ഞു അവനവിടുന്ന് ഇറങ്ങി.... 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം..... നീണ്ട ഹോസ്പിറ്റലിൽ വാസത്തിനു ശേഷം ഇന്നാണ് ലിയ ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നത്.... ആന്റണിയും ആൽബിനുമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്.... ഡിസ്ചാർജ് ഷീറ്റും മറ്റും വാങ്ങാനായി ആൽബിൻ പുറത്തേക് പോയിരുന്നു.... അന്നേരം ആന്റണി സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ ഒതുക്കി വെക്കുകയായിരുന്നു... പെട്ടെന്നാണ് അവന്റെ കൈയിൽ ലിയ പിടിച്ചത്... " എന്താ... " " Adam " പെട്ടെന്നത് കേട്ട് പൊള്ളി പിടഞ്ഞ പോലെ ആന്റണി അവളെ നോക്കി... ബോധം തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് അവള് അവനെ ചോദിക്കുന്നത്.... " നീ എങ്ങനെയാണ് Adam ദേവ നാരായണൻ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.... " " പപ്പ മരിക്കും മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു... Adam നേ വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് പറയാനായി... എനിക് അന്നു മുതലറിയാം...

പക്ഷേ എന്റെ പപ്പയെ കൊല്ലാൻ മാത്രമുള്ള കാരണം അതെനിക്ക് അറിയണമായിരുന്നു.... പിന്നെ ഒരിക്കൽ Adam ന്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ അവന്റെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്... അത് ശ്രീ മംഗലത്ത് പോയപ്പോൾ അവർ ദേവനാരയണന്റെ കുഞ്ഞിലെ ഫോട്ടോ ആയി കാണിച്ച് തന്നു... അന്ന് മുതൽ എനിക്കറിയാം... " " Mm.... അവനെ ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്തിനാ " ഇനിയും അവള് അവനെപ്പറ്റി ചോദിക്കാതെ ഇരിക്കനായി അവൻ മറുചോദ്യം എറിഞ്ഞു... " ചേട്ടാ.... ഒന്നും അറിയാത്ത ആണോ... അതോ അങ്ങനെ നടികുകയാണോ... " " അത് ഒരു അടഞ്ഞ അധ്യായം അല്ലേ ലിയ എന്തിനാ വെറുതെ... " " എന്തോ എത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഹൃദയം കൊണ്ട് വെറുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക് " തൊണ്ട ഇടറി കൊണ്ട് അവള് പറഞ്ഞു.... " മ്മ്‌.... " അതും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്നും മാറി നിന്നു.... * ഒരു മിടിപ്പിലും ലിയ എന്ന് മാത്രം ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഹൃദയം നിന്നിൽ ഉള്ളിടത്തോളം നിനക്ക് അവനെ വെറുക്കാൻ ആകില്ല ലിയ.... * ആന്റണിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും വന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു അത്.... എന്നാല് ഇതേ സമയം Adam നേ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വട്ടവും വല്ലാതെ മിടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ പണിപ്പെട്ട് അടക്കി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ആയിരുന്നു അവള് ലിയ...

അവന്റെ മാത്രം ലിയ❣️ 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം.... ഇതിനിടയിൽ ലിയ തന്റെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി.... ഹൈ കോർട്ടിലെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഹൈ കോർട്ട് ജസ്റ്റീസ് ആയി ഇന്നു ആദ്യത്തെ കേസ് കേൾക്കുകയാണ്... "മാഡം ആദ്യത്തെ കേസ് വിളിക്കട്ടെ.... " " Yes " " PC 580/42 ജസ്റ്റിൻ വധകേസ്... പ്രതി ചെറിയവീട്ടിൽ റോസി.... " അത് കേട്ട് ലിയ പ്രതികൂട്ടിൽ നിൽകുന്നവളെ നോക്കി.... പന്ത്രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം പ്രായാധിക്യം വന്ന പോലെ റോസി അവശയായിരുന്നു.... അപ്പോഴാണ് മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന വക്കീൽ വാദം ആരംഭിച്ചത്.... " മൈ ലോർഡ് എന്റെ കക്ഷിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് കാഴ്ച വെക്കുകയും അത് ചോദ്യം ചെയ്ത കക്ഷിയുടെ ആങ്ങളയെ കൊന്ന വ്യക്തിയാണ്... ജസ്റ്റിൻ... സ്വയ രക്ഷക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ കക്ഷി ഇൗ കൊലപാതകം ചെയ്തത്.... ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലും സ്വയ രക്ഷക്ക് ആയത് കൊണ്ടും ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ അങ്ങയോട് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു .... " " വാദി ഭാഗം വക്കീലിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ " " No my lord " " അപ്പോ സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെയും സാക്ഷി മൊഴികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിക്ക് 5 വർഷം തടവും 1 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ഇൗ കോടതി വിധിക്കുന്നു.... " " Next case " 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

കോടതിയിലെ വിധികൾക്ക്‌ ശേഷം വീട്ടിലേയ്ക്ക് എത്തിയതാണ് ലിയ.... അകത്തേയ്ക്ക് കയറിയതും അവളുടെ കാലിൽ ഒരു 3 വയസ്സുകാരി വന്നു ചുറ്റി പിടിച്ചു.... " വലിയമ്മ..... എന്നെ രസിക്ക്‌... " " എന്താണ് കുഞ്ഞി... എന്തുപറ്റി " അപ്പോഴാണ് അതിനു പുറകെ വടിയും പിടിച്ച് വരുന്ന ടീന അവിടേക്ക് വന്നത്... " ഇച്ചേച്ചി... അവളെ ഇങ്ങ് വിട്ടെ.... നല്ല തല്ല് കൊള്ളണം ഇവൾക്ക് " " എന്താ ടീന എന്തിനാ കൊച്ചിനെ തല്ലുന്നത്... " " അവള് ആ പാവം പിടിച്ച ആൽവി മോനെ ഇടിച്ചിട്ട് വന്നു നിൽക.... " " ആണോ ഡീ കുഞ്ഞി " അതിനവൾ തന്റെ കുഞ്ഞ് പല്ലുകൾ കാട്ടി നല്ലൊരു ചിരി ചിരിച്ചു.... " വിട്ടേക്ക് പെണ്ണെ... നിന്റെ കെട്ടിയോൻ വന്നോ " " ഇല്ല ഇച്ചേച്ചി ചേട്ടായി നാളെ വരു " " മ്മ്‌ എല്ലാവരും എത്തിയോ " " ആ അകത്തുണ്ട് ഇച്ചേച്ചി വാ... " അകത്തേയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ആന്റണിയുടെ മകൾ ലയ ലിയയെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടുന്നുണ്ട്... സ്വഭാവത്തിൽ ലിയയുടെ തനി പകർപ്പാണ് അവള്.... ഇപ്പൊ 10 വയസ്സായി.... അപ്പോഴാണ് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് വരുന്ന ആൽവിനേ ലിയ കണ്ടത്.... അത് കണ്ട് അവൾക്ക് ചിരി വന്നു... ഇവരുടെ ഒക്കെ നിർബന്ധത്തിന് ആൽബിൻ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ ജീവിത സഖി ആക്കി അവളാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടി നോക്കിയ കൂടി കരയും അത് പോലെ ഒന്ന്... അതേ സ്വഭാവമാണ് അവന്റെ മകനും... ഇപ്പൊ 9 വയസ്സ്... " ആ നീ എത്തിയോ മാഡം... " " ആ ചേട്ടാ ഇപ്പോഴാ എത്തിയത്.... അല്ല ശ്രീമംഗലത്ത് ഉള്ളവരോന്നും എത്തിയില്ലെ... "

" യദുവും ഭാര്യയും വരും.... അപർണക്ക്‌ ഒൻപതാം മാസം അല്ലേ ഡീ രോഹിത് അവളുടെ കൂടെ നിൽക്കും... നല്ല complication ഉള്ളതല്ലേ... " " മ്മ്‌.... " അന്നത്തെ സംഭവത്തിന് ശേഷം ശ്രീമംഗലത്ത് ഉള്ള എല്ലാവരും അവളോട് വന്നു മാപ്പ് പറഞ്ഞു... അതിനാൽ അവരെല്ലാം ഇപ്പോ ലോഹ്യത്തിലാണ്... രോഹിതുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപർണ പറഞ്ഞു തീർത്തു... പക്ഷേ ചെയ്ത പാപ ഫലം എന്നോ മറ്റോ ഇളം തലമുറയിൽ അവിടെ ഇത് വരെ ഒരു കുഞ്ഞികാൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.... " നാളെ എത്ര മണിക്കാണ് കുർബാന " " 11 മണിക്ക് " " നീ ഉണ്ടാകില്ലേ " " ഉണ്ടാകും " " മമ്മാ.... " എന്ന് വിളിച്ച് കൊണ്ട് 2 പെൺകുട്ടികൾ അവൾക്ക് അരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തി... " ആഹ്‌ മമ്മയുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ എത്തിയല്ലോ.... " " ഞങ്ങൾ മമ്മയോട് പിണക്കമാണ് രാവിലെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ... " " സോറി പിള്ളേരെ.... " എന്നാല് ഇത് കണ്ട ആന്റണിക്ക് ഒരേ സമയം അവളെ പറ്റി അഭിമാനവും എന്ന അവളുടെ അവസ്ഥയിൽ വേദനയും തോന്നി.... വിവാഹത്തിന് എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടും അവള് സമ്മതിച്ചില്ല... ഇനി ഒരു പ്രണയത്തിനോ വിവാഹത്തിനോ ഒരുക്കമല്ല എന്ന് അവള് തീർത്തു പറഞ്ഞു.... ഒറ്റക്ക് ഒരു ജീവിതമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നാടാകെ വിറപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ആ സംഭവം നടക്കുന്നത്....

ഒന്ന് രണ്ട് നരാധിപന്മാർ വീട്ടിൽ ഉള്ള അമ്മയെയും അച്ഛനെയും കൊലപെടുത്തി അവിടുത്തെ 2 പെൺകുട്ടികളെയും ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന വാർത്ത മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞു... അവർക്ക് മറ്റാരും ഇല്ലായിരുന്നു.... അവർക്കായി അവള് കേസ് വാദിച്ചു... ആത്മധൈര്യം പകർന്നു കൂടെ കൂട്ടി.... സ്വന്തം മക്കളായി സ്നേഹിക്കുന്നു... " എന്താ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് " " ഒന്നും ഇല്ലടി... നാളെ പള്ളിയിൽ പോകണ്ടേ എന്ന് ഓർത്തതാണ്... അങ്ങനെ 13 വർഷമായി അല്ലേ ജോഷി പപ്പ പോയിട്ട്... " " ഇന്നലത്തെ പോലെ തോന്നുന്നു ചേട്ടാ " " മ്മ്‌ " നാളെ ജോഷിയുടെയും ഭാര്യയുടെയും പതിമൂന്നാം ചരമ വാർഷികമാണ്... അതിനായാണ് എല്ലാവരും എത്തി ചേർന്നിരികുന്നത്.... 11 മണിക്കുള്ള കുർബാനക്ക് ശേഷം ഒപ്പീസ്‌ ചൊല്ലാനായി അച്ഛനും അല്മായ സമൂഹവും കുഴിമാടത്തിലേക് നടന്നു.... പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും അവിടം വിട്ട് പോയി... ലിയയെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന മക്കളോട് ആന്റണി പൊക്കൊളാൻ പറഞ്ഞു.... എല്ലാവരും പോയതും അവള് ആ കുഴി മാടത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി.... അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി... പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതിനു മുന്നിൽ ഇരുന്ന ഒരു പത്തൊമ്പതുകാരിയെ അന്നേരം ആന്റണി ഓർത്തു.....

അതോടൊപ്പം ഇവളെ നേടാനായി അവരെ ഇല്ലാതാക്കിയ Adam നേ അവനോർത്തു.... അവൻ മുകളിലേക്ക് മിഴികൾ ഉയർത്തി... എന്താ Adam നീ ഇൗ പെണ്ണിന്റെ സത്യമായ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാതെ പോകാതിരുന്നത്.... നീ ചതിച്ചു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും നിന്നെ മറക്കാൻ ആകാതെ ഇന്നും ഉരുകി ജീവിക്കുന്ന ഇവളെ നീ എന്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല.... ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നീ ഇവളെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ... ഇന്നും നീ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു... ഇവൾക്ക് ഒപ്പം... ഇവളുടെ തോളോട് ചേർന്നു... അപ്പോഴും അവളുടെ ഹൃദയം ഉച്ചത്തിൽ മിടികുകയായിരുന്നു... ലിയ❤️ ലിയ❤️ ലിയ❤️ ( അവസാനിച്ചു ) ________ ഇതിലെ Adam നായകനോ വില്ലനോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം.... രോഹിതിനേ നായകൻ ആകുമോ എന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു... എനിക് നായകനോ വില്ലനോ ഇല്ല... എന്റെ ലിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ... 🌸 Filia 🌸

