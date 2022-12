💖 HeZliN💖: ഭാഗം 1

രചന: Jumaila Jumi

ഉമ്മാ ഞാൻ പോവാട്ടോ... നിക്കടി ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു.. എന്താ ഉമ്മ ഇപ്പോ തന്നെ നേരം വൈകി... ഈ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോ.. ന്റെ പൊന്ന് ഉമ്മി ഇങ്ങളെ ഈ ചായ കുടിച്ച് പോവുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പോയ സ്പീഡിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും.. എങ്ങോട്ടേലും പോകാനുണ്ടേൽ എല്ലാരും നേരത്തെ എണീറ്റ് റെഡി ആയി നിക്കൽ ആണ്...അല്ലാതെ കണ്ണിൽ കണ്ട പാടത്തും പറമ്പിലും പോയി മാനം നോക്കി നിക്കൽ അല്ല... ഞാൻ അവിടെയുള്ള കിളികളെയൊക്കെ കാണാൻ അല്ലെ ഉമ്മ പോകുന്നത്..അതിനെ മാനം നോക്കൽ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു വിശേഷിപ്പിക്കല്ലി.. പിന്നേ കിളികളെ നോക്കാൻ പോണ ഒരാള്...ഇജ്ജ് എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോണെ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്...

ഉമ്മ അത് പറഞ്ഞു എന്നെ നോക്കിയതും ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തു.. അവിടെ കളിക്കാൻ വരുന്ന ചെക്കൻമാരെ നോക്കാൻ അല്ലടി ഇജ്ജ് കാലത്തു എണീറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഓടിപാഞ്ഞു പോണത്.. ഉമ്മാ....അരുത് ഉമ്മ അരുത്...ഇത്രയും നീചമായ പ്രവർത്തികൾ ഉമ്മാന്റെ മകൾ ചെയ്യും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ... ഉണ്ട്..അതോണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്.. ഓ ബെസ്റ്റ്..ഉമ്മ ആണത്രേ ഉമ്മ..സ്വന്തം മകളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ അപവാദം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ് വരുന്നു..puppy shame.. നിന്ന് കിന്നരിക്കാതെ പോവാൻ നോക്കടി... എന്നും പറഞ്ഞു ഉമ്മ പോവാൻ നിന്നതും ഞാൻ ഉമ്മാന്റെ കൈ പിടിച്ചു...ഉമ്മ എന്താ എന്നാ അർത്ഥത്തിൽ എന്നെ ഒരു നോട്ടം... ഉമ്മ ഞാൻ എത്ര കാലം ആയി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒരു സ്‌കൂട്ടി വാങ്ങിതരാൻ പറയുന്നു... സ്‌കൂട്ടി അല്ലെ...ഇപ്പൊ വാങ്ങി താരാട്ടോ... അതും പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരി അകത്തോട്ട് പോയി...ഇതെന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മനം മാറ്റം എന്ന് ചിന്തിച്ചു നിക്കുമ്പോ ആണ് ഉമ്മ തിരിച്ചു വന്നത്..

ഇന്നാ പിടിച്ചോ അനക്ക് സ്‌കൂട്ടി വാങ്ങാൻ ഉള്ള പൈസ... എന്നും പറഞ്ഞു ഉമ്മ എന്റെ കയ്യിൽ തന്ന പൈസ ഞാൻ ഒന്ന് നിവർത്തി നോക്കി ...100 രൂപ...എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാനെ ഒന്ന് നോക്കി... നമ്മടെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഉള്ള ടോയ്‌സ് ഷോപ്പിൽ നിന്നും നല്ല രസം ഉള്ള സ്‌കൂട്ടി കിട്ടും..ന്റെ കുട്ടി പോയി അത് വാങ്ങിക്കോട്ട.. ഉമ്മാ...ഞാൻ ഇതല്ല പറഞ്ഞെ... Hezli...നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു ആയിരം തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈസൻസ് എടുക്കാതെ നിനക്ക് സ്‌കൂട്ടി വാങ്ങി തരില്ലാന്ന്...പിന്നേം പിന്നേം എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നെ... ഓ പിന്നെ..ഇപ്പൊ ഈ റോഡിലൂടെ പോണ എല്ലാരും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് ആണല്ലോ...ഇങ്ങളൊന്നു പോയാണി ഉമ്മ... മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം എനിക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല...എന്റെ മകൾ നീയാണ്...അപ്പൊ എനിക്ക് നിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ മതി...

അപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്‌കൂട്ടി വാങ്ങി തരില്ല അല്ലെ... അതെ.. ഓക്കേ..അപ്പൊ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇവിടെ ഒരു വിലയും ഇല്ല... ഞാൻ അന്റെ കാക്കൂനെ വിളിക്കണോ..അതോ ഇജ്ജ് പോകുന്നോ... വേണ്ട.. എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉമ്മാക്ക് നേരെ കൈ ഉയർത്തി പറഞ്ഞു.. വെറുതെ എന്തിനാ ഓന്റെ ഉറക്കം കളയുന്നേ ...ഓൻ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ..നമ്മള് പോവാണെ... എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി...അല്ല ഈ എന്നെ മനസ്സിലായോ...ഞാൻ Hezlin Mehak..ദേ ഇപ്പൊ പോയില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ..സൈനബ..നമ്മടെ സ്വന്തം സൈനുമി...പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബ്രോ കൂടി ഉണ്ട്...Haizan khasim...ഇതാണ് എന്റെ കുടുംബം...ഉപ്പ ഒരു 10 വർഷം മുന്നേ ഞങ്ങളെ വിട്ട് പോയി...പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കു രണ്ടു പേർക്കും എല്ലാം എന്റെ ബ്രോ ആണ്...മൂപ്പര് നമ്മടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ആണ്..ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് ആണ്...

സ്വന്തമായി ഒരു കമ്പനിയുള്ള ഞാൻ എന്തിന് വേറെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോബിനു പോകണം എന്ന് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും...actually ഈ ജോബ് എന്റെ മാത്രം ആവശ്യം ആണ്..ഉമ്മാക്കും ബ്രോനും ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ല ഞാൻ ഈ ജോബിനു പോണത്...എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ജോബിനു പോയി ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കി വിവാഹം ചെയ്യണം എന്നാണു എന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ആഗ്രഹം..MBA കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ്...എന്താവോ എന്തോ... ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോയും പിടിച്ചു ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന കമ്പനിയിലോട്ട് പോയി...ഓട്ടോയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ കമ്പനിയുടെ പേര് ഒന്ന് നോക്കി... "" BD Group Of Company"" എന്ന് നല്ല വെണ്ടക്ക അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്...എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഇത് കണ്ടാൽ ബീഡി വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പ് ആണെന്നേ വിചാരിക്കൂ...

അതിനു വേണം നമ്മടെ കമ്പനി.. ''Mehak Group Of Company" ആഹാ കേൾക്കാൻ തന്നെ എന്താ ഒരു അന്തസ്സ്...നമ്മള് ആ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി...അത്യാവശ്യം വലിയ കമ്പനി തന്നെ ആണ് അത്...അങ്ങനെ നമ്മള് ഐശ്വര്യ മായി വലതു കാൽ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറി...നേരെ പോയത് റീസെപ്ഷനിലോട്ട് ആണ്..ഇത്രേം കാലത്തിനിടക്ക് ആദ്യം ആയിട്ടാണ് ഒരു ബോയ്നെ റീസെപ്ഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്... Eschume... Yes.. ഈ ഇന്റർവ്യൂ എവിടെയാ നടക്കുന്നെ... ഏതാ പോസ്റ്റ്... Project head 2nd.ഫ്ലോറിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആണ്... ഓക്കേ... അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ എത്തി...എന്നെ കൂടാതെ വെറും 3 പേര് മാത്രം ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്...ആ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ വേറെ ഇന്റർവ്യൂ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു...അവിടെ ആണെകിലോ മത്തി പെറ്റ പോലെ ആളും ഉണ്ട്...ഞാൻ അവിടെയുള്ള ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്നു...

എന്റെ ഒപ്പം ഉള്ള 3പേരും ബോയ്സ് ആണ്...അവർ കൈ ഒക്കെ തിരുമ്മി ഇരിക്കാണ്...കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര tensed ആണെന്ന്...നമ്മക്ക് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം പണ്ടേ ഇല്ല...ഇത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന്..അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ 2 ബോയ്സും കൂടി അങ്ങോട്ട് വന്നു...ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൊത്തം 6 പേര് ആയി...ഞാൻ മാത്രം ആണ് ഒരു ഗേൾ...അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂന് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ ആളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ആണ് ...ക്രീം കളർ പാന്റും പിസ്ത കളർ ഷർട്ടും ,കയ്യിൽ ഒരു ഫയലും മറ്റേ കയ്യിൽ ഒരു ഫോണും ,ഒരു റൈബാനും വെച്ചോണ്ടു ഒരുത്തൻ കൂൾ ആയിട്ട് ക്യാബിനിലോട്ട് കയറി ചെന്നത്... ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ ഇന്റർവ്യൂന് പോയത് കണ്ടോ അയാള്...manners ഇല്ലാത്ത കൊരങ്ങൻ...തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ അല്ലെ വര..കാണിച്ചു തരാട്ടാ...manners എന്താന്ന് തന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം...കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും അയാള് ഇറങ്ങി പോയി...ഞാൻ പിന്നിലൂടെ പോയി അയാളെ വിളിച്ചു... Hello...ഇയാള് ഒന്നവിടെ നിന്നെ...

എന്ന് ഞാൻ വിരൽ ഞൊടിച്ചു പറഞ്ഞതും അങ്ങേരു തിരിഞ്ഞു നിന്ന് മുഖത്ത് നിന്നും ആ റൈബാൻ മാറ്റി...അത് കണ്ടതും ഞാൻ വന്ന കാര്യം മറന്ന് അങ്ങേരെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു... ഒരു സിനിമാ നടന്റെ സ്റ്റൈലും ലുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട്...കട്ട താടി ഇല്ലെങ്കിലും ഉള്ള താടി ട്രിം ചെയ്തു ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്...ഇത്തവണ എന്റെ നേരെ വിരൽ ഞൊടിച്ചപ്പോ ആണ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ അങ്ങേരുടെ ചന്തം നോക്കി നിക്കായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായത്...ഞാൻ വേഗം അങ്ങേരുടെ മുഖത്ത് നിന്നും കണ്ണെടുത്തു വേറെ എങ്ങോട്ടോ നോക്കി നിന്നു... ടോ താൻ എന്താ ആളെ വിളിച്ചിട്ട് പൊട്ടൻ കളിപ്പിക്കാണോ... എന്ന് അങ്ങേരു ചോദിച്ചപ്പോ ആണ് എനിക്ക് വന്ന കാര്യം ഓർമ വന്നത്...അപ്പൊ തന്നെ ഇത്തിരി കലിപ്പ് ഒക്കെ മുഖത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങേരെ നോക്കി... ഇതെവിടുത്തെ ഏർപ്പാടാ..

ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മണിക്കൂർ 1 ആയി...10 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന മീറ്റിങ് ദേ ഇപ്പൊ 11 മണി ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്...punctuality ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പനി...അതിനിടക്കാണ് ഇയാള് ഇയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വന്നിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റന്റ് ചെയ്തു പോയത്...ഇതെവിടുത്തെ മര്യാദയാ... ഹെലോ ...മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം...do you know who am i... ഓന്റെ കോപ്പിലെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്..ആ who am i കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ജാക്കി ജാന്റെ ഒരു ഫിലിം ആണ് ഓർമ വന്നത്... ഓ തന്റെ അകന്ന ബന്ധത്തിൽ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ആവും ഇതിന്റെ MD അല്ലെ...അതിന്റെ അഹങ്കാരം ആണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചതെങ്കിൽ ഭയങ്കര മോശം ആയി പോയി...നല്ല തടിയും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ...എന്താ ഞങ്ങളെ പോലെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യേ...atleast ഇന്റർവ്യൂന് കയറാൻ നിക്കുന്ന ആളോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കയറാൻ ഉള്ള manners എങ്കിലും കാണിക്കണമായിരുന്നു മിസ്റ്റർ... എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതും.. You... എന്നും പറഞ്ഞു എന്റെ നേരെ കൈ ചുരുട്ടി..

പെട്ടന്ന് എന്തോ ഓർത്ത പോലെ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ കടുപ്പിച്ചൊരു നോട്ടവും നോക്കി അങ്ങേരു പോയി... Manners ഇല്ലാത്ത ജന്തു... എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സീറ്റിൽ പോയി ഇരുന്നു...അപ്പോഴേക്കും ആദ്യത്തെ ആള് ഇന്റർവ്യൂന് കയറിയിരുന്നു...ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു ചുറ്റും നോക്കിയതും അവിടെയുള്ള എല്ലാരും എന്നെ ഒരു അത്ഭുത ജീവിയെ പോലെ നോക്കി നിക്കുന്നുണ്ട്...ഇനി ഡ്രെസ്സിൽ എന്തേലും അഭാഗത ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഫുൾ ആയിട്ടൊന്നു ചെക്ക് ചെയ്തു...ഹേയ് കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ...പിന്നെന്തിനാ ഇവര് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നെ...ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തു... താൻ എന്ത് പണിയാടോ കാണിച്ചെ... എന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചതും ഞാൻ എന്താ എന്ന രീതിയിൽ അവനെ നോക്കി... താൻ ഇപ്പൊ വല്യ ഡയലോഗ് ഒക്കെ അടിച്ചില്ലേ... അയാള് ആണ് ഈ കമ്പനിയുടെ MD ... എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതും സുഭാഷ്...തിരുപ്പതി ആയി മകനെ എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ താടക്ക് കയ്യും കൊടുത്തു ഇരുന്നു പോയി... തുടരും......