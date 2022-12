💖 HeZliN💖: ഭാഗം 12

രചന: Jumaila Jumi

ഞാൻ അവിടെ നിന്നും നേരെ മീറ്റിങ് നടക്കുന്ന കോൺഫറൻസ് ഹാളിലേക്ക് പോയി..അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഞാനും ആ കാർക്കോടകനും പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് പേരും മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു..കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും എല്ലാവരും അവിടെ എത്തി...മീറ്റിങ് തുടങ്ങിയതും കാർക്കോടകൻ ഓരോന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി എനിക്കാണേൽ എവിടേലും മര്യാദക്ക് ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ അലർജി ആണ്...അങ്ങനെ എല്ലാരും എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതും ആ കാർക്കോടകൻ ഉണ്ട് എന്നെ പേര് വിളിക്കുന്നു... ഹെസ്‌ലിൻ... എസ് സർ... എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചതും അങ്ങേരു കണ്ണ് കോണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി...എനിക്കാണേൽ അതൊട്ടും മനസ്സിലാവുന്നും ഇല്ല..ഞാൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചതും..അങ്ങേരു നേരെ എന്റെ കയ്യിലെ ഫയലിലോട്ട് നോക്കി..കാര്യം മനസ്സിലായതും ഞാൻ വേഗം എണീറ്റിട്ട് മുന്നിൽ പോയി നിന്നു.. അവിടെ നിന്ന് എല്ലാരെയും നോക്കിയതും കയ്യും കാലും കിടന്ന് വിറക്കാൻ തുടങ്ങി..

ആ അലവലാതിയാണെങ്കിലോ എന്റെ ടെൻഷൻ കണ്ട് ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു നിക്കാണ്.. ഇതിനുള്ളത് നിനക്ക് ഞാൻ തരാടാ എന്ന് മുഖം കൊണ്ട് expression ഇട്ട് ചുമ്മാ ഡോറിന്റെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കി...അപ്പോഴുണ്ട് മിച്ചു ഡോർ പകുതി തുറന്നിട്ട് ഹാളിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് തലയിട്ട് നോക്കുന്നു..ഞാൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടതും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്ന് കണ്ണ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൈ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു all the best തന്നതും ഞാൻ അവനെ നോക്കിയൊന്ന് ചിരിച്ചു... ശേഷം അങ്ങേരെ നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് അങ്ങേര് മിച്ചുവിനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു...പെട്ടന്ന് മുഖം മാറ്റി എന്നെ നോക്കിയതും ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരുടെയും കണ്ണുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഉടക്കി...ഞാൻ വേഗം മുഖം വെട്ടിച്ചു പ്രൊജക്റ്റ് precent ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി... അങ്ങനെ ഒരു വിധം അത് കഴിഞ്ഞതും ഞാൻ ഒന്ന് നേരെ ശ്വാസം എടുത്തു...അവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഹോട്ടലിന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതും ആ കാർക്കോടകനുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു...

ഞാൻ അങ്ങേരെ നോക്കി ഒരു ലോഡ് പുച്ഛം അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു...ഞാൻ എറിഞ്ഞ പുച്ഛം കിന്റൽ കണക്കായി അങ്ങേര് എനിക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ തന്നു..അപ്പോഴാണ് മിച്ചു അങ്ങോട്ട് വന്നത്... നീയെങ്ങനെയാ പോകുന്നേ ഹെസ്‌ലി.. ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചു പൊക്കോളാം.. അത് വേണ്ട...നീ വാ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം... അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല..അവൾ എന്റെ കൂടെയല്ലേ വന്നേ...അപ്പൊ തിരിച്ചു കൊണ്ട് പോകാനും എനിക്കറിയാം... പെട്ടന്ന് അങ്ങേരു പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാനും മിച്ചുവും പരസ്പരം നോക്കി...അതുകണ്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങേര് പറഞ്ഞു.. രണ്ടാളും ഒരേ ഓഫീസിലോട്ട് അല്ലെ പോകുന്നേ..അതോണ്ട് പറഞ്ഞതാ... അങ്ങനെ ഇയാളുടെ ഓശാരം ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട..മിച്ചു നീ വണ്ടിയെടുക്ക്..ഞാൻ വരാം.. നിന്നോടല്ലടി എന്റെ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞെ..

എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങേര് അവിടെ കിടന്ന് ഒച്ച വെച്ചതും ഞാൻ അത് വല്യ കാര്യം ആക്കാതെ നിന്നു... ഹെലോ മിസ്റ്റർ...ഇയാള് പറയുമ്പോ കൂടെ വരാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോ കാമുകിയോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ..so എന്റെ പേർസണൽ കാര്യത്തിൽ തൽക്കാലം ഇയാള് ഇടപെടേണ്ട...ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ പോണം പോണ്ട എന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടം ആണ്..തൽക്കാലം എനിക്കിപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ താല്പര്യം ഇല്ല...മിച്ചു നീ വാ.. എന്നു പറഞ്ഞതും അവൻ എന്നെയും ആ കാർക്കോടകനെയും നോക്കി നിന്നു.. മിച്ചു നിന്നോട് വണ്ടി എടുക്കാനാ പറഞ്ഞെ...ഇനി നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെൽ ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോക്ക് പൊക്കോളാം.. ഹേയ് ഹെസ്‌ലി..അവിടെ നിക്ക്...ഞാൻ ആക്കി തരാം... അങ്ങനെ അവന്റെ ഒപ്പം അവന്റെ കാറിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി...ഞാൻ ബാക് ഡോർ തുറന്ന് കയറാൻ നിന്നതും അങ്ങേര് ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു...ഞാനപ്പൊ തന്നെ ബാക് ഡോർ അടച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കയറിയിരുന്നു..

വണ്ടി അങ്ങേരെ കടന്ന് പോയതും ഞാൻ അങ്ങേരെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് മിററിലോട്ട് നോക്കിയതും ആ കാർക്കോടകൻ അങ്ങേരുടെ ഫോൺ നിലത്തോട്ട് ഒരേറ്.. എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ അവൾ ഒരു മുൻപരിജയവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ കൂടെ കാറിൽ കയറി പോയെ..അഹങ്കാരം പിടിച്ച സാധനം..അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലാ അത്ഭുതം...ഈ മിച്ചു ഇതെന്ത് കണ്ടിട്ടാ അവളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നെ.. ഓ..ഷിറ്റ്..ഞാനെന്തിനാ അവളെ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ worried ആവുന്നെ...നാശം.. ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാവർക്കും അവളെ പറ്റി പറയാനേ നേരം ഒള്ളു...അവൾ പ്രൊജക്റ്റ് precent ചെയ്യാതെ അവിടെ കിടന്ന് നാണം കെടും എന്നാ വിചാരിച്ചെ..അതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് മുന്നേ ഒരു experience പോലും ഇല്ലാത്ത അവൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പണി കൊടുത്തത്...but അവിടെയും അവൾ ഷൈൻ ചെയ്തു...ഇത്കൊണ്ടൊന്നും ഈ ഐസാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുമെന്ന് നീ കരുതണ്ട ഹെസ്‌ലിൻ...ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിന്നെ എനിക്കൊന്ന് തോൽപിക്കണം...

മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി ഞാൻ ഓഫീസിലോട്ട് പോയി... പോകുന്ന വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല...എനിക്കെന്തോ മിച്ചുവിനെ കാണുമ്പോ എന്തൊക്കെയോ ഫീൽ ചെയ്യാണ്... ഇന്നത്തെ അവന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തിയും എന്നെ എത്രമാത്രം ഹെല്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കെ അറിയൂ...ഒരുപക്ഷെ അവൻ ഇല്ലായിരുന്നെകിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ആ കാർക്കോടകന്റെ മുന്നിൽ നാണം കെട്ടേനെ.. മിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല...അങ്ങേരുടെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു അണു പോലും ഇവന്റെ അടുത്തില്ല...ഏതൊരു പെണ്ണും ആഗ്രഹിക്കും ഇവനെ പോലെ ഒരാളെ ലൈഫ് ലോങ്ങ് കിട്ടാൻ... അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു ഇരിക്കുമ്പോ ആണ് അവൻ പെട്ടന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയത്..ഞാൻ എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചതും അവൻ എന്നോട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു.. വാ നമുക്ക് എന്തേലും കഴിച്ചിട്ട് പോകാം...നേരം ഇത്രേം ആയില്ലേ... അവൻ വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണോ എന്തോ അറിയില്ല ഞാൻ ഒരു പാവ കണക്കെ അവന്റെ കൂടെ പോയി...

അങ്ങനെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇരിക്കുമ്പോ ആണ് മിച്ചു എന്നെ തന്നെ നോക്കി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത്... എന്താ... തനിക്ക് എന്നോടെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ... എന്ത് പറയാൻ... എന്തേലും..എനിക്കെന്തോ തന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ തോന്നി... ഹേയ് ഒന്നും ഇല്ല ..അത് നിന്റെ തോന്നൽ മാത്രാ.. May be... അതൊക്കെ പോട്ടെ..നീയും ഐസാനും തമ്മിൽ ശരിക്കും എന്താ പ്രശ്നം... ഒരു misunderstanding ആണ്... കാര്യം എന്താ... അവൻ ചോദിച്ചതും ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു... എന്നാ ഇത് തനിക്ക് അവനോട് പറഞ്ഞൂടെ...അതോടെ രണ്ടാളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം തീരൂലെ... ഞാനിനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും അങ്ങേര് കേൾക്കൂല...പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞാലും അങ്ങേർക്ക് എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം ഒന്ന് മാറില്ല... അതെന്താ... അങ്ങേർക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നാൽ എന്തോ വല്യ മഹാ അപരാധം ചെയ്തവർ എന്നാ...പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോ തന്നെ അങ്ങേർക്ക് കലിയാ അത് അവനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല..സാഹചര്യം അവനെ അങ്ങനെയാക്കിയതാ... എന്ത് സാഹചര്യം...

അപ്പോഴേക്കും ഫുഡ് എത്തിയിരുന്നു...ഞങ്ങൾ അതെടുത്തു കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി... നീ പറ...അങ്ങേരുടെ ലൈഫിൽ എന്തേലും ട്രാജഡി...i mean ..ഏതേലും പെണ്ണ് തേച്ചിട്ട് പോവേ..അങ്ങനെ എന്തേലും... ഹേയ്... അവൻ ഇത് വരെ ഒരു പെണ്ണിനെ പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല... അപ്പൊ അങ്ങേരുടെ കല്യാണം... നിന്നോടാര ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെ.. ആരും പറഞ്ഞതല്ല...ഇന്നലെ ഓഫീസിൽ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിരുന്നു...അവര് രണ്ടു പേരും കൂടി ഭയങ്കര ചിരിയും കളിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു... ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ടുണ്ടെൽ അത് അവന്റെ ഒരേയൊരു പെങ്ങള് ആവും..അസ്‌ലിയ... അതാ അവളുടെ പേര്... ഓ..അല്ല നീ ഇപ്പോഴും അങ്ങേര് പെണ്ണുങ്ങളെ വെറുക്കാൻ ഉള്ള കാരണം പറഞ്ഞില്ല... അതിപ്പോ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല...വൈകാതെ ഞാൻ പറയാം... അങ്ങനെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു അവൻ എന്നെ ഓഫീസിൽ വിട്ടു...ഓഫീസിൽ എത്തി ഡോർ തുറന്ന് അകത്തോട്ട് കയറിയതും പ്രതീഷേട്ടൻ ഓടി കിതച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു... മോള് ഇതെവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു...

എന്താ പ്രതീഷേട്ടാ...നമ്മടെ ബോഡ് വന്നോ.. ആ സർ വന്നു ഇവിടെ എല്ലാരോടും കുറെ ചൂടായി...എന്തൊക്കെയോ പേപ്പേഴ്‌സ് എടുത്ത് വലിച്ചെറിയുന്നത് കണ്ടു..മോള് വന്നാൽ സാറിന്റെ ക്യാബിനിലോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്..എനിക്കെന്തോ പേടി തോന്നാ.. ഓഹോ...അപ്പൊ ഹോട്ടലിലെ ബാക്കി revenge ഇവിടെയാണല്ലേ നടന്നേ... എന്താ മോളെ.. ഹേയ് ഒന്നുല്ലാ..ചേട്ടൻ പൊക്കോ...ഞാൻ സാറിനെ കണ്ടോളാം.. ഞാനും വരാം നിന്റെ കൂടെ... അതിന്റെയൊന്നും ആവശ്യം ഇല്ല..നിങ്ങടെ സാറിനെ മെരുക്കാനുള്ള ഐഡിയ ഒക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്... എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങേരുടെ ക്യാബിനിലോട്ട് പോയി...പോവുമ്പോ എല്ലാരും എന്നെ സഹതാപത്തോടെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... May i coming.. എന്നും ചോദിച്ചോണ്ട് ഞാൻ അകത്തോട്ട് കയറിയതും അങ്ങേരു വന്നു എന്റെ കരണകുറ്റിക്ക് നോക്കി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചതും ഒപ്പം ആയിരുന്നു..കവിളത് കൈ വെച്ച് നിറക്കണ്ണാലെ ഞാൻ അങ്ങേരെ നോക്കിയതും അങ്ങേരുടെ കണ്ണ് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചുവന്ന് കലങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു........... തുടരും..

