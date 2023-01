💖 HeZliN💖: ഭാഗം 21

രചന: Jumaila Jumi

കിട്ടി മോളെ കിട്ടി.. എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഓടിപ്പോയി അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു...എത്ര നേരം അങ്ങനെ നിന്നെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല... പെട്ടന്ന് അവളുടെ അടുത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു reaction ഞാനൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല...ഈ നിൽപ്പ് അത്ര പന്തിയല്ലെന്ന് തോന്നിയതും ഞാൻ അവളെ മെല്ലെ തട്ടി വിളിച്ചു.. Diii heslii... diii പെണ്ണേ.. അവൾ എന്നിൽ നിന്നും വിട്ട് മാറിയിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് ഓരോട്ടം.. നീ എന്റെ റൂമിലോട്ട് വാടാ ഞാൻ അവിടെയുണ്ടാകും... പോകുന്നതിനിടയിൽ അവൾ വിളിച്ചു കൂവി... ന്റെ റബ്ബേ ഇതിന് നാണം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തീരെ ഇല്ലേ..എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതിന്റെ ചമ്മൽ കാരണം എന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കാതെ തലയും താഴ്ത്തി നിക്കും..എന്നിട്ട് അവളുടെ താടി പിടിച്ച് ഉയർത്തിയിട്ട് അവളുടെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കണം..എന്നൊക്കെയായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത്.എല്ലാം പോയില്ലേ... പെട്ടന്നാണ് അവൾ സ്റ്റയറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്നെ നോക്കിയത്.. എന്തെ വരുന്നില്ലേ... ആ വരാണ്.. എന്നാ വാ..

ഞാൻ ചെയറിൽ ഇരുന്ന് ക്യാമറ അവളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് തന്നെ നോക്കി ഇരുന്നു...അവൾ എന്റെ ബാക്കിൽ ആയിട്ട് ചെയറിൽ കൈ വെച്ച് നിക്കാണ്.. വീഡിയോ പ്ലെ ആയതും ഞങ്ങൾ രണ്ടും അതിലോട്ട് തന്നെ കണ്ണും മിഴിച്ചു നോക്കി നിന്നു.. ഞാൻ എന്റെ സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്ത് എന്റെ ഇമെയിൽ പാസ്സ്‌വേർഡ് ടൈപ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വ്യക്തമായി അതിൽ കാണുന്നുണ്ട്..അത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞതും ഞാനും മിച്ചുവും പരസ്പരം നോക്കി.. ഇപ്പൊ മനസിലായില്ലേ നിന്റെ പാസ്‌വേഡ് അയാൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന്.. അയാൾക്ക് എന്താ എന്നോട് ഇത്രക്ക് വൈരാഗ്യം...ഞാനെന്താ അയാളെ ചെയ്തേ.. I think, ഒരു പക്ഷെ അയാളെ കൊണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യിക്കുന്നത് ആണെങ്കിലോ.. നീ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നേ.. എടി ഞാൻ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടന്നല്ലേ പറഞ്ഞൊള്ളു.. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ആരും ശത്രുക്കൾ ഇല്ലല്ലോ... പിന്നേ.. എല്ലാ ശത്രുക്കളും ഞാൻ നിങ്ങളെ ശത്രു ആണ്..അതോണ്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് കരുതി ഇരുന്നോ..എന്നും പറഞ്ഞു വരല്ലേ...

എന്നാലും.. നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു ശത്രു നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലോ.. എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല... എന്തായാലും നമുക്ക് അയാളെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു നോക്കാം..ഒന്നും കിട്ടാതെ ഇരിക്കില്ല... നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും നാളെ അവന്റെ ഓഫീസിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇത് നേരിട്ട് കൊടുക്കാം..അപ്പോഴത്തെ അവന്റെ ആ മുഖം എനിക്കൊന്ന് കാണണം.. ഹ്മ്.. പക പോക്കോ.. Just wait and see ഓക്കേ അങ്ങനെ ആണേൽ ഞാൻ നാളെ വരാം ഓക്കേ ഡാ.. ഇതേ സമയം അഹ്‌സാൻ അവന്റെ ലാപ്പിൽ എന്തോ നോക്കി ചിരിക്കായിരുന്നു.. പാവം ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് അവന്റെ ധാരണ... എന്നെ കാണാൻ എന്നും പറഞ്ഞുള്ള നിന്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവ് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ഡൌട്ട് അടിച്ചതാ...അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്ന്..രണ്ടും കൂടി cid കളിക്കാണല്ലേ..വരട്ടെ എവിടെ വരെ പോകും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോയി..അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോ ലിയ tv കാണായിരുന്നു...

എന്നെ കണ്ടതും അവിടെ നിന്നും എണീറ്റ് അടുക്കളയിലോട്ട് പോയി... അവളെ തല്ലി എന്നറിഞ്ഞത് തൊട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്..ഉമ്മയും അവളും എന്നോട് മിണ്ടാറില്ല...പക്ഷെ ഇന്ന് അവരെ കൊണ്ട് മിണ്ടിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം...ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് അവരല്ലേ ഒള്ളു.. ഞാൻ എണീറ്റ് അടുക്കളയിലോട്ട് പോയി..അവിടെ അവരെ കൂടാതെ വേറെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു.. ആ നീ എപ്പോഴാടാ വന്നേ.. ദേ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടൊള്ളൂ ഉപ്പ..ഉപ്പ എപ്പോഴാ വന്നേ.. ഞാൻ ഉച്ചക്ക് എത്തി...അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഞാൻ അസീസിനെ ഏല്പിച്ചു പോന്നു.. ഞങ്ങൾ മദ്രാസിൽ പുതിയൊരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്..അതിന് വേണ്ടി ഉപ്പ അങ്ങോട്ട് പോയതായിരുന്നു.. മറിയ ഇവൻക്ക് ചായ കൊടുക്ക്.. എടുത്ത് കുടിക്കാൻ ആരുടേയും സഹായം വേണ്ടല്ലോ.. ഇജ്ജെന്താടി അങ്ങനെ ഒക്കെ പറയുന്നെ.. അപ്പൊ ഉപ്പ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ..ഇപ്പൊ കുറച്ചായി ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാ..എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഉള്ളത് ഞാൻ തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കാറാ..

അതിന് മറുപടിയെന്നോണം ഉപ്പ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചായ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് എനിക്ക് തന്നു.. നീ വാ..എനിക്ക് കുറച്ചു സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ട്... ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് പുറത്ത് ഗാർഡനിലോട്ട് ആണ്..അവിടെ വുഡ് കൊണ്ട് ചെയറും ടേബിളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്..ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഇരുന്നു... വന്നപ്പോ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു..മറിയ എന്നോടെല്ലാം പറഞ്ഞു..ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൈ വീശി അടിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ.. ഉപ്പ...അപ്പോഴത്തെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റിപ്പോയി..അതിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങളും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താണോ.. ഒരിക്കലും അല്ല.. മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ ആരെയും വില ഇരുത്തരുത്..അത് മാത്രേ എനിക്ക് പറയാൻ ഒള്ളു..ഇനി ഇത് പോലെ തിരുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു തെറ്റ് എന്റെ മോൻക്ക് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല.. ഞാൻ അവളെ വീണ്ടും തിരികെ വിളിക്കണം എന്നതിനോട് ഉപ്പാക്കും യോജിപ്പ് ഉണ്ടോ.. അവൾ ഇനി വരില്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ..അപ്പൊ ഇനി നീ എന്നല്ല ഞാൻ പോയി വിളിച്ചാൽ പോലും അവൾ വരില്ല..തറവാടിയാ അവള്.. ഇനിയും ഇതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഒറ്റക്ക് ആവാൻ വയ്യ ഉപ്പ..

രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചു.. അയ്യേ..ഈ ഇബ്രാഹീം ഖാസിമിന്റെ മകൻ കരയെ..ആര് പറഞ്ഞു നിന്നെ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കാക്കി എന്ന്.. എല്ലാരും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്.. ഉപ്പ അവിടെ നിന്നും പോയതും പെട്ടന്ന് ആരോ എന്റെ വയറിൽ ചുറ്റി പിടിച്ചു.. സോറി ഇക്കൂ.. ഞാൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നിർത്തി..എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തി.. ന്റെ കുറുമ്പി എന്തിനാ എന്നോട് സോറി പറയുന്നേ.. ഞാനും ഉമ്മയും ഇക്കൂനെ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിച്ചല്ലേ... ഞാൻ അതൊന്നും കാര്യം ആക്കിയിട്ടില്ല..പിന്നെ ഇങ്ങള് രണ്ടാളും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നപ്പോ എന്തോ ഒരു വീർപ്പുമുട്ടൽ.. പറഞ്ഞു തീർന്നതും പെണ്ണ് വീണ്ടും എന്നെ കെട്ടിപ്പിച്ചു... അത് ശരി ആങ്ങളയും പെങ്ങളും കൂടി ഇവിടെ കണ്ണീർ പുഴ ഒഴുക്കോ.. ന്റെ ഉമ്മ ഇനിയെങ്കിലും ഈ എയർ ഒന്ന് വിട്ടൂടെ.. എന്നും ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉമ്മാനെ ഇക്കിളിയാക്കിയതും പുള്ളിക്കാരി നിന്ന് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി.. എടാ ഷാനോ..അടങ്ങി നിക്കടാ.. ഇല്ല..എന്നെ രണ്ട് ദിവസം കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചില്ലേ..അതിന് ഞാൻ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ... അള്ളോ ..സോറി സോറി..ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല.. ഹാ..അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ...

ഹോ ഇപ്പോഴാ ഒന്ന് ശ്വാസം വന്നേ.ഇനി രണ്ടാളും വാ..ചായ കുടിക്കാം..ഉപ്പ അവിടെ ഇങ്ങളെ കാത്ത് നിക്കാണ്.. അങ്ങനെ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ റൂമിലോട്ട് പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബെഡിൽ വന്ന് കിടന്നു.. ഇപ്പോഴാ ഒരു സമാധാനം ആയത്..രണ്ടാളും മിണ്ടിയില്ലേൽ ഇവിടെ നിക്കാൻ ഒരു intrest ഉണ്ടാവില്ല.. രാത്രി എല്ലാരും ഒപ്പം ആണ് ഫുഡ് കഴിക്കാറ്..ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കുറച്ച് കാൾ ഒക്കെ ചെയ്ത് റൂമിൽ എത്തി ലൈറ്റ് ഇട്ടതും ബെഡിൽ ഒരു സാധനം കിടക്കുന്നത് കണ്ടു.. Diiii ..പോയി നിന്റെ റൂമിൽ കിടക്കടി.. എനിക്കൊന്നും വയ്യ..ഞാനിന്ന് ഇവിടെയാണ്..നിനക്ക് വേണേൽ എന്റെ റൂമിൽ പൊയ്ക്കോ.. എന്നാ നീ ഇവിടെ കിടന്നോ..ഞാൻ നിന്റെ റൂമിൽ കിടന്നോളാം.. അയ്യോ പോവല്ലേ...ഞാനിന്ന് നിന്റെ കൂടെ കിടക്കാനാ വന്നേ...പ്ലീസ് ഇക്കൂ.. ഓക്കേ.ഓക്കേ..ഇനി ഇരുന്ന് മോങ്ങണ്ട..മര്യാദക്ക് കിടന്നോണം..മുമ്പത്തെ പോലെ വല്ല പണിയും ഉണ്ടേൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കണം ഞാൻ താഴെ കിടന്നോളാം..എന്റെ നടു എനിക്കിനിയും ആവശ്യം ഉണ്ടേ.. ഹീ അത് പിന്നെ അന്നൊരു ചെറിയൊരു കാലബദ്ധം .. ആ ചെറിയ കാലബദ്ധം ഇന്നും പറ്റോ.. ഹേയ്.. ഇല്ല..ബാ മ്മക്ക് കിടക്കാം..

എനിക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ല..ഒരു പണിയുണ്ട്.. എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളുടെ തോളിൽ ഉണ്ടായിരിന്ന ഷാൾ എടുത്തു... ഇജ്ജ് ഇത് എന്ത് കാണിക്കാൻ പോവാ.. എനിക്കിനിയും ജീവിക്കണം മോളെ.. ഞാൻ ആ ഷാൾ കൊണ്ട് അവളുടെ കാല് രണ്ടും പിടിച്ചു കെട്ടി.. കഷ്ടം ഉണ്ട് ഇക്കൂ.. ന്റെ മോള് തൽക്കാലം അങ് ഷമി.. ഹ്മ് ദുഷ്ടൻ..,ഇക്കോ.. പ്ലീസ്..ഒന്ന് അഴിച്ചു താ.. മിണ്ടാതെ കിടന്നുറങ്ങടീ.. അപ്പൊ തന്നെ അവൾ തല വഴി പുതപ്പിട്ടു..അത് കണ്ട് ഒരു ചെറു ചിരിയോടെ ഞാനും അവളുടെ അടുത്ത് പോയി കിടന്നു..കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അവളുടെ കാലിൽ നിന്നും കെട്ടഴിച്ചതും അവൾ എന്റെ മേലോട്ട് കൈയും കാലും ഇട്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്നു..ഞാൻ എന്റെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കിടന്നു.. പിറ്റേന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഓഫീസിലോട്ട് പോയി.. ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ മാറ്റിയൊരുങ്ങി ഇറങ്ങിയത് കണ്ട് ഉമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചു രാവിലെ തന്നെ ഇതെങ്ങോട്ടാ..

ഏതേലും പാടത്ത് പണി കിട്ടിയോ.. പാടത്ത് പണിയോ..ഇങ്ങളെന്താ ഉമ്മ ഈ പറയുന്നേ.. അല്ലടാ വല്ല കോലം ആയിട്ട് പണി കിട്ടിയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ.. ഓഹോ അങ്ങനെ..സൈനുമ്മി..വേണ്ട വേണ്ട..ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ തൽക്കാലം എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ തീരെ ടൈം ഇല്ല..പോയി വന്നിട്ട് തരാട്ടാ... ഇജ്ജെങ്ങോട്ടാ ഈ പോണെ.. അതൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയാം..അപ്പൊ പോവാണെ.. ആരുടെ ഒപ്പം ആണ് പോണെ.. ഓ..മിച്ചൂന്റെ ഒപ്പം..ഇനി എന്തേലും അറിയാൻ ഉണ്ടോ ഓ..മിച്ചൂന്റെ ഒപ്പം ആണല്ലേ.. അത് പറയുമ്പോ ഇങ്ങളെ ടോണിന് എന്താ ഒരു ചേഞ്ച്.. ഹേയ് ഒന്നുല്ല്യ.. ഹ്മ്.. വേണ്ട വേണ്ട.. അപ്പോഴേക്കും മിച്ചു വന്ന് ഹോൺ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.. അപ്പൊ ശരി ഉമ്മ..കാക്കോ പോയിട്ട് വരാം.. ആ.. അവന്റെ ഓഫീസിൽ എത്തി ഞാനും മിച്ചുവും വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി..അകത്തോട്ട് കയറിയതും എല്ലാരും എന്നെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്..ആൻ വേഗം എന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു.. അങ്ങേരെ നിർത്തി പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാവും ലെ..

അതിന് ഞാൻ അവൾക്കൊന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തു.. ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണെ..കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടാടി .. ആദ്യം ഞാൻ പോയ പോലെ തിരിച്ചു വരോ എന്ന് നോക്കട്ടെ..എന്നിട്ട് പോരെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും ഒക്കെ.. ഹീ.. അവളുടെ ഒരു വീഡിയോ.. എടി നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നെ...അവൻ നിന്നെ പിടിച്ചു തിന്നാൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല... പേടിയോ..എനിക്കോ..ഒരിക്കലും ഇല്ല..തലക്ക് വെളിവില്ലാത്ത സാധനം അല്ലെ..എന്നെ തലക്കടിച്ചു കൊന്നാൽ അങ്ങേർക്ക് കേസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ.. അതെന്താടി.. എടാ അങ്ങേർക്ക് പ്രാന്ത് അല്ലെ.. വോ അങ്ങനെ.. ആ..അങ്ങനെ തന്നെ..ഇവിടെ നിന്ന് കന്നരിക്കാതെ നടക്കാൻ നോക്ക്.. ഞങ്ങൾ അവന്റെ ക്യാമ്പിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയതും ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് നോക്കി.. തുറക്കടി നീ തുറക്ക്..നിന്നോടല്ലടി തുറക്കാൻ പറഞ്ഞെ.. എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ ഡോർ പകുതി തുറന്ന്. We may coming.. എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചതും Yes എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങേര് തല ഉയർത്തി ഡോറിന്റെ അടുത്തോട്ട് നോക്കി........ തുടരും..

