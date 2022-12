💖 HeZliN💖: ഭാഗം 3

രചന: Jumaila Jumi

പുലി മടയിലേക്ക് പൂച്ചക്കുട്ടിക്ക് സ്വാഗതം.... എന്ന് കേട്ടതും ഞാൻ ഫോൺ ചെവിയിൽ നിന്നും എടുത്തു അതിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലേയിലോട്ടു ഒന്ന് നോക്കി...എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫോൺ ചെവിയിൽ വെച്ചു... എന്താടി നിന്റെ നാവ് ഇറങ്ങി പോയോ...അതോ 4 പേരെ കണ്ടാ മാത്രം ആണോ നിന്റെ നാവിന് കിലോമീറ്ററിന്റെ നീളം ഉണ്ടാവുന്നെ... ഇത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആളെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ...ആ അവൻ തന്നെ BDCയുടെ MD... എന്റെ ഈ അപ്പോയിന്റിമെന്റ് ലെറ്റർ നിനക്കെതിരെയുള്ള എന്റെ ആദ്യത്തെ revenge ആണ്...so.. wish you very best miss hezlin mehak... ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഫോൺ കട്ട് ആയതും..ഫോണും കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഞാൻ സോഫയിലോട്ട് ഇരുന്നു... അവൻ രണ്ടും കല്പിച്ചാണ്...ഈ ജോബ് അവൻ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നത് അല്ല...എന്നോടുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രതികാരമാണ്...പക്ഷെ നിനക്ക് തെറ്റി മിസ്റ്റർ.... ഓ കോപ്പ്...പണ്ടാരത്തിന്റെ പേരും അറിയില്ലല്ലോ...ആ എന്തേലും ആവട്ടെ...എന്തായാലും താൻ അംഗത്തിന് ഒരുങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഇനി കാഴ്ച്ചകാരിയായി നിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ...we will meet ..soon... ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഗൂഗിൾ എടുത്ത് BDC യുടെ MD യെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കി...

Ahzan Khasim Ibrahim...പറ്റിയ പേരും...പേരിന്റെ നീളം പോലെ തന്നെ നാക്കിനും നീളം കൂടുതൽ ആണല്ലോ..മിസ്റ്റർ അഹ്‌സാനേ...പിക്ചർ അബി ബാക്കീ യുവർ ഓഫീസ്... അല്ല ഹെസ്‌ലി...എന്തായിരുന്നു ആ ലെറ്റർ... ഓ അതൊരു അപ്പോയിന്റിമെന്റ് ലെറ്റർ ആണുമ്മ... ങേ..ഏത് കമ്പനിയിലോട്ട്... ഞാൻ ഇന്നലെ പോയില്ലേ..അവിടേക്ക് തന്നെ... എന്ത്...അത് എങ്ങനെ ശരിയാവും... അതെന്താ ശരിയായാൽ... Techinically വെച്ച് നോക്കാണെൽ നിനക്ക് അവിടെ ജോബ് കിട്ടാൻ പാടില്ലല്ലോ... ആഹാ...സ്വന്തം മകൾക്ക് ജോബ് കിട്ടിയിട്ട് അതിൽ സന്തോഷിക്കാതെ പകരം പരിതപിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മ അത് ഇങ്ങള് മാത്രം ആയിരിക്കും...ഹും... എന്നും പറഞ്ഞു ആ ലെറ്ററും വീശിയിട്ടു ഞാൻ റൂമിലോട്ട് പോയി...വൈകുന്നേരം നമ്മടെ കുരിപ്പുകൾ വന്നതും ഞങ്ങളെ സ്ഥിരം place ആയ പടത്തോട്ട് വിട്ടു...അവിടെ എത്തി എനിക്ക് വന്ന അപ്പോയിന്റിമെന്റ് ലെറ്ററിനെ പറ്റി ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു...അവർ 3 പേരും ഒരു it കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്..

.എനിക്ക് ഈ it പണ്ടേ ഇഷ്ടം അല്ല... എന്നാലും എനിക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല... എന്ന് ദിയ പറഞ്ഞതും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണവും അത് ശരി വെക്കുന്ന തരത്തിൽ തലയാട്ടി... നിന്നോട് അയാള് ഇനി എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നെ എന്ന് ആർക്കറിയാം...ശോ ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ പേടിയാവുന്നു... എടി ഇബ്ലീസെ...നിന്നോടൊക്കെ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത്...എന്തേലും ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാനാ... ആ ബെസ്റ്റ്...പൊതുവെ ഐഡിയക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അന്റെ അടുത്തോട്ടല്ലേ വരാറു..ആ നീ തന്നെ ഇത് പറയണം... എന്റെ ഹെസ്‌ലി നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കൊന്നും വേണ്ട...ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാ നീ സത്യം പറയോ.. എന്താ... ആ ചെങ്ങായി കാണാൻ എങ്ങനെയാ... ആര്... എടി...അന്റെ കമ്പനിയിലെ ആ MD... ദേ ദിയ മിണ്ടാതെ പൊയ്ക്കോ...അങ്ങേര് എങ്ങനെ ആയാലും നിനക്ക് എന്താ... ചോദിക്കുന്നതിന് സമാധാനം പറയടി..ചൂലെ... ഭംഗിയുണ്ടോ...

എന്ന് അല്ലു ചോദിച്ചതും ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് നോക്കി... നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ...ഒന്ന് പോയെ... എടി പറയടി... എനിക്ക് അറിയില്ല...ഇനി കാണാൻ കൊള്ളാമെങ്കിലും ഞാൻ ഇല്ലാന്നെ പറയു... ഹാ അപ്പൊ ആള് ലുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്...നിന്നെ കാണാനും അത്യാവശ്യം ആന ചന്തം ഒക്കെ ഉണ്ട്... ദിയ അതും പറഞ്ഞു എന്റെ തോളിൽ കൂടി കയ്യിട്ടു... ആന ചന്തം അന്റെ കെട്ട്യോൻക്ക് ആണെടീ... എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കൈ എടുത്തു മാറ്റി.. എടി ഹെസ്‌ലി...ഇവള് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ...കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആണും പെണ്ണും കണ്ടു മുട്ടുമ്പോൾ തന്നെ മുട്ടൻ വഴക്ക് ആണേൽ...അവസാനം they are in love... പിന്നെ...ചേമ്പ് ആണ്...ഇങ്ങളോടൊക്കെ പറയാൻ വന്ന എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി...ഞാൻ പോവാ... പോവാൻ നിന്നതും മൂന്നും കൂടി എന്നെ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തി... അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ...ഈ അപ്പോയിന്റിമെന്റ് ലെറ്ററിന്റെ കാര്യം അന്റെ ബ്രോ അറിഞ്ഞോ... ഇല്ല..വന്നിട്ട് പറയണം...

അപ്പോഴാണ് ..hello അമ്മായീസ് .. എന്നൊരു കോറസ് കേട്ടത്..ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ പാടത്തു കളിക്കാൻ വന്ന ഒരു ടീം ആണ്...ഇവര് ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ ആണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യാറ്...കാരണം മറ്റൊന്നും അല്ല...ഈ ഗ്യാങിലെ 3 പേരുടെ പെങ്ങൾസ് ഞങ്ങടെ കൂടെ പഠിച്ചത് ആണ്...അവരുടെ ഒക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു 2 കുട്ടികളും ആയി..ഞങ്ങള് ഇപ്പോഴും കെട്ടാതെ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് അവർ ഞങ്ങൾക്കു ആ പേര് ഇട്ടത്... അമ്മായി നിന്റെ കെട്ട്യോള് ...ഒന്ന് മിണ്ടാതെ പോയെ ചെർക്കാ.. ആരാ പറയുന്നേ...നമ്മടെ സ്വന്തം ദിയ മോൾ...ഓൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ കലിയിളകും.. മൂക്കിൽ പല്ല് മുളക്കാൻ ആയില്ലേ...ഇവിടെ കിടന്ന് വായി നോക്കാതെ പോയി ആരേലും കെട്ടി സുഗായി ജീവിച്ചൂടെ... കുറെ കാലം ആയി മോനും ഇങ്ങനെ തേരാ പാരാ നടക്കല്ലേ...പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇനിയും കല്ലേറ് കിട്ടാതെ ആരേലും കെട്ടി സുഖായി ജീവിച്ചൂടെ... ഞാനും വിട്ട് കൊടുത്തില്ല...ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരേയൊരു പാര ഈ ടീം ആണ്... അങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞു അത് ഒരു അടിയിൽ അവസാനിക്കും എന്ന് തോന്നിയപ്പോ ബാക്കിയുള്ളവർ അവരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി..

.കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളും വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു... രാത്രി ഞാൻ ഹാളിൽ tv കാണായിരുന്നു...പെട്ടന്നാണ് കറന്റ് പോയത്... അള്ളോ ഉമ്മ കറന്റ് പോയി...ഇങ്ങള് എവിടെ... ഓ കിടന്ന് കാറണ്ട...ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്...ഇത്രേം വലുപ്പം ആയില്ലേ...എന്നിട്ടും ഇരുട്ട് കണ്ടാ കിടന്ന് കാറിക്കോളും.. അപ്പോഴാണ് എന്റെ മുന്നിലൂടെ എന്തോ ഒന്ന് പോയത്... ഉമ്മ ഇവിടെ ആരോ ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു.. അന്റെ പ്രേതം ആയിരിക്കും...ഇജ്ജ് ഒച്ച വെച്ച് അടുത്ത് നിന്നൊന്നും ആളെ കൂട്ടല്ലേ...ഞാൻ ഈ എമർജൻസി എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം... വീണ്ടും ആരോ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിയതും ഞാൻ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റിമോട്ട് എടുത്ത് ഒരു ഏറു വെച്ച് കൊടുത്തു... അള്ളോൻ്റുമ്മാ ന്റെ തല... യാ അള്ളാ ബ്രോന്റെ സൗണ്ട് പോലെ തോന്നുന്നല്ലോ... ഹെസ്‌ലി എന്താ അവിടെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടേ.. ഇങ്ങളൊന്ന് വേഗം വരോ.. ഞാൻ വേഗം ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എമർജൻസി വാങ്ങി പോയി നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത് നമ്മടെ ബ്രോനെ ആണ്..

ങേ ഇജ്ജ് ആയിരുന്നോ...ഞാൻ വിചാരിച്ചു... നീ പിന്നെ ആരാണെന്നാ വിചാരിച്ചെ... നോക്കി നിക്കാതെ ആ മെയിൻ സ്വിച്ച് പോയി ഓൺ ആക്കടി...ന്റെ തല പോയി.. അത് ശരി അപ്പൊ ഇജ്ജ് ആണല്ലേ കറന്റ് ഓഫ് ചെയ്തേ...അപ്പൊ ഒന്ന് കിട്ടി എന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല... കറന്റ് വന്നതും അവൻ എന്നെ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയിട്ട് അവിടെ പോയി ഇരുന്നു...പെട്ടന്ന് എന്തോ ആലോചിച്ച പോലെ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി... അല്ല നീ പിന്നെ ആരാണെന്ന് വെച്ചാ എന്നെ എറിഞ്ഞേ... അത് പിന്നെ..അത്...ഉണ്ടല്ലോ... നിന്ന് വിക്കാതെ കാര്യം പറയടി... ഞാൻ ആ കമ്പനിയിലെ MD ആളെ വിട്ട് എന്നെ തട്ടി കൊണ്ടുവാൻ വന്നത് ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചു... ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അവനും ഉമ്മയും ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്... ഇവള് ഇത് എന്തൊക്കെയാ ഉമ്മ പറയുന്നേ... എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല മോനെ...ഇന്ന് ആ അപ്പോയിന്റിമെന്റ് ലെറ്റർ വന്നതിന് ശേഷം ഇത് പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്... അപ്പോയിന്റിമെന്റ് ലെറ്ററോ ആർക്ക്... ആ .

ഇന്നലെ അവള് ഇന്റർവ്യൂന് പോയില്ലേ..ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇവൾക്ക് അപ്പോയിന്റിമെന്റ് ലെറ്റർ വന്നു... ങേ...ഇവളല്ലേ പറഞ്ഞെ ആ ജോബ് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല എന്ന്... ആ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല നീ അവളോട് തന്നെ ചോദിക്ക്...ഞാൻ അനക്ക് ചായ എടുക്കാം... ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും ആ ലെറ്ററും എടുത്തു വന്നിരുന്നു...എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് അവൻക്ക് കൊടുത്തു... ഇതെങ്ങനെ... എനിക്ക് അറിയില്ല...എനിക്ക് എന്തോ ചെറുതായിട്ടു പേടിയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്... എന്തിന്... എന്നോട് revenge ചെയ്യാൻ ആണെങ്കിലോ... അങ്ങനെ ഇന്ന് എനിക്ക് വന്ന ഫോണിനെ പറ്റി ഞാൻ അവൻക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു... അത് ശരി...അപ്പൊ അതിന്റെ reaction ആണല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്... ഹീ...ഇനി അയാള് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ആളെ വിട്ടത് ആണെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു... എന്റെ പൊന്ന് മോളെ..ഇതൊക്കെ നിന്റെ തോന്നൽ ആണ്...നാളെ തന്നെ അയാളോട് പോയി നീ ആള് അറിയാതെ ആണ് അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സോറി ഒക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക്... സോറിയോ... ഒരു സോറി അല്ലെ...പറഞ്ഞേക്ക്... ഓക്കേ... അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് ഞാൻ അപ്പോയിന്റിമെന്റ് ലെറ്ററും എന്റെ ബാഗും എടുത്ത് ഉമ്മാനോടും ബ്രോനോടും പറഞ്ഞു നമ്മള് നമ്മടെ ഗോദയിലോട്ട് പുറപ്പെട്ടു..ഇനി കളി അങ്ങ് BD കമ്പനിയിൽ........ തുടരും..

