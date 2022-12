💖 HeZliN💖: ഭാഗം 5

രചന: Jumaila Jumi

ചുണ്ടിൽ ഒരു നിഗൂഡ ചിരിയോടെ തന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ബെല്ലിൽ വിരൽ അമർത്തിയതും അവന്റെ PA അങ്ങോട്ട് വന്നു... എന്താ സർ... അവളോട് നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിലോട്ടു വരാൻ പറ... എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ കമ്പനിയുടെ ഫാക്ടറിയിലോട്ടു പോയി..ഇനി കളി അവിടെ... അങ്ങേരോട് നാല് വർത്താനം പറഞ്ഞതിന്റെ ആത്മ നിർവിതിയിൽ ചെയറിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടു ഫോണിൽ കളിക്കുമ്പോ ആണ് അങ്ങേരുടെ PA എന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നത്... മാഡം സർ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു... എങ്ങോട്ട്... ഫാക്ടറിയിലോട്ടു... അവിടെ എന്താ... അറിയില്ല..മാഡത്തിനെ വിളിച്ചു അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സർ ഫാക്ടറിയിലോട്ടു പോയി... ഇത് എനിക്കിട്ടുള്ള കാർക്കോടകന്റെ അടുത്ത പണിയാണ്...ഞാൻ വേഗം സമയം നോക്കി...5 മണി ആവാൻ ആയിട്ടുണ്ട്...ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ എനിക്ക് എന്തേലും പണി തരും...എന്നെ മനഃപൂർവ്വം നേരം വൈകിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള പണി ആണ്... മാഡം... നമുക്ക് വേഗം പോകാം..

ഇല്ലേൽ പിന്നെ അത് മതി അടുത്ത അംഗത്തിന്.. ചേട്ടൻ നടന്നോ ഞാൻ വരാം... അങ്ങനെ ഞാൻ അയാളുടെ പിന്നാലെ പോയി...സ്റ്റാഫുകൾ ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി നിക്കാണ്...ഓഫീസിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഫാക്ടറി ഉള്ളത്...കുറച്ചു നടക്കാനും ഉണ്ട്.. ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ... പോകുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു... പ്രതീഷ്... വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്... ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികളും...ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും... അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ... മോന് ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു ആണ്...മോള് ഒമ്പതിലും... ചേട്ടൻ ഇവിടെ കുറെ ആയോ ജോലിക്ക് വന്നിട്ട്... ഹാ 15 വർഷം ആയി...ഞാൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വരുമ്പോ സാറിന്റെ ഉപ്പ ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ MD...ഞാൻ സാറിന്റെ ഉപ്പാന്റെ PA ആയി വന്നതാ...പിന്നെ സാർ MD ആയപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു... ഓ അപ്പൊ സാറിനെ പറ്റി ചേട്ടൻക്ക് എല്ലാ കാര്യവും അറിയാല്ലേ... ഹാ.. എന്നാ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ...

എന്താ.. ഞാൻ വേഗം ചേട്ടന്റെ അടുത്തോട്ട് കുറേക്കൂടി നീങ്ങി നിന്നു... അതേയ് ഇങ്ങേരു എന്താ girlsനെ ഒന്നും ജോലിക്ക് വെക്കാത്തെ.. ആര് പറഞ്ഞു...അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഒക്കെയോ...പിന്നെ മാഡവും ഒരു പെണ്ണല്ലേ... അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്...എന്നേം കൂടി കൂട്ടീട്ട് ഇവിടെ ആകെ 5 girls ഒള്ളു...അതാ ചോദിച്ചേ.. മ് മ്... ഇത് തന്നെ സാറിന്റെ വാപ്പാന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാ നിങ്ങളെയൊക്കെ ജോലിക്ക് വെച്ചെ..അല്ലാതെ സാറിന് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ട് അല്ല... അതിന്റെ കാരണം ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചെ.. അത്... അവിടെ നിന്നൊണ്ട് നാട്ടു വർത്തമാനം പറയാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്ക്... അങ്ങേരുടെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ ആണ് ഞങ്ങൾ ഫാക്ടറിയിൽ എത്തിയ കാര്യം അറിഞ്ഞത്... മാഡം വാ...ഇനി സാറിന്റെ ബിപി വെറുതെ കൂട്ടണ്ട... ചേട്ടൻ എന്നെ മാഡം എന്നൊന്നും വിളിക്കേണ്ട... ഹേയ് അത് പറ്റില്ല...മാഡം എന്നെക്കാൾ ഉയർന്ന പോസ്റ്റിൽ അല്ലെ.. അതോണ്ട്...ചേട്ടൻ എന്നെ മാഡം എന്ന് വിളിക്കേണ്ട..

.മനസ്സിലായോ... മ്.. ഓക്കേ..എന്നാ വാ... അങ്ങനെ അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയതും കാർക്കോടകൻ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ഷെൽഫിന്റെ മുന്നിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിക്കുന്നു... സർ... അങ്ങേരു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പ്രതീഷേട്ടനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു...കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാരും പോയി...ഇപ്പൊ ഞാനും അങ്ങേരും മാത്രം ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്... പടച്ചോനെ ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞതിൽ എന്നെ തല്ലാൻ ആണോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വന്നേ...ആഹാ എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധകളം തന്നെ അരങ്ങേറും... ഇങ്ങനെ തുറുക്കനെ നോക്കി നിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് വാ... സർ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചെ... അപ്പൊ തനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലേ...പ്രൊജക്റ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോജക്ടിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തവും നോക്കുന്ന ആള് എന്നും കൂടി അർഥം ഉണ്ട്... So... So... ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്ടിന്റെയും സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടന്ന് തരണം... What.... എന്തെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇല്ലേ... ഇതൊന്നും എന്റെ ജോലി അല്ല...ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എന്താ സ്റ്റോക്ക് മാനേജർ ഒന്നും ഇല്ലേ...

ഇവിടെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാനാ തീരുമാനിക്കുന്നത്...അല്ലാതെ താൻ അല്ല... എന്ത് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടീല...ഇത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യില്ല.... എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു സൈഡിലോട്ട് നോക്കി കയ്യും കെട്ടി നിന്നു... താൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണോ... ആ അതെ... ഓഹോ...എന്നാ തന്നെക്കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടു തന്നെ ബാക്കി കാര്യം... എന്നും പറഞ്ഞു ആ കാർക്കോടകൻ എന്റെ അടുത്തോട്ട് നടന്ന് വരാണ്...ആദ്യം കുറച്ചു ധൈര്യത്തോടെ നിന്നെങ്കിലും അടുത്തോട്ട് വരും തോറും ധൈര്യം ഒക്കെ എങ്ങോട്ടോ പോയി...അങ്ങേര് വരുന്നതിനനുസരിച്ചു ഞാൻ പിറകോട്ടും പോവാൻ തുടങ്ങി...അവസാനം ചുമരിൽ തട്ടി നിന്നതും ഞാൻ അങ്ങേരെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു... എന്റെ രണ്ടു സൈഡിലും കൈ വെച്ച് എന്റെ മുഖത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് അങ്ങേരുടെ മുഖം കൊണ്ട് വന്നതും... ആ...ഞാൻ ചെയ്തോളാം.. എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങേരെ ഒരു തള്ള് അങ്ങ് തള്ളി...ബാലൻസ് ചെയ്തു നിന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങേരു വീഴാതെ അവിടെ തന്നെ നിക്കുന്നുണ്ട്...

എന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു ചിരിച്ചു... അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് താൻ പോയാൽ മതി...കുറച്ചു മുന്നേ എന്നോട് വല്യ ഡയലോഗ് ഒക്കെ അടിച്ചതല്ലേ...ഇനി ഡയലോഗ് അടിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം കേട്ടോ...അപ്പൊ താൻ തന്റെ പണി നോക്ക് ട്ടാ... എന്റെ കവിളിൽ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് അങ്ങേരു പോയി...ഞാൻ ആ ദേഷ്യത്തിന് അവിടെ അടുക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള ബോക്സിൽ ആഞ്ഞടിച്ചതും അത് മുഴുവൻ ദേ വരുന്നു എന്റെ മേലോട്ട്... എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം ആ കാലി ബോക്സിൽ കാണിക്കണ്ടായിരുന്നു...ആ പിന്നെ പോകുമ്പോ ആ തള്ളിയിട്ട ബോക്സ് അതുപോലെ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് പോയാ മതി... എന്നും പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ അങ്ങേരു പോയി. ങേ...തെണ്ടി..ചെറ്റ...കാർക്കോടകൻ...ശോ കാലി ബോക്സ് ആയിരുന്നോ...പണ്ടാരം... ഒരു വിധം ബോക്സ് ഒക്കെ ദേഹത്ത് നിന്നും മാറ്റി ഞാൻ എണീറ്റ് നിന്നു..ഇനി ഇത് അടുക്കി വെക്കണ്ടെ...ഹോ ഏത് നേരത്താണോ ഇങ്ങേരുടെ കമ്പനിയിലോട്ട് വരാൻ തോന്നിയെ... അങ്ങനെ ബോക്സ് എല്ലാം ഒരു വിധം അടുക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരെ ഷെൽഫിന്റെ മുന്നിലോട്ട് പോയിട്ട് അതും നോക്കി അങ്ങനെ നിന്നു..

.ഇതിന്റെ മുഴുവൻ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിലോട്ട് പോവൂല... ഞാൻ വേഗം ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആനിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോക്ക് മാനേജരുടെ നമ്പർ ചോദിച്ചു...അങ്ങേർക്ക് ഡെയിലി ഇതാണല്ലോ പണി... നിനക്ക് എന്തിനാ അയാളുടെ നമ്പർ.. പ്രൊജക്റ്റ് ഹെഡ് ആയി പോയില്ലേ മോളെ...അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് ഡീറ്റൈൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു... ഓ..ഞാൻ നമ്പർ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം... ഓക്കേ ഡി.. അങ്ങനെ നമ്പർ കിട്ടിയതും ഞാൻ അയാളോട് സ്റ്റോക്കിന്റെ എണ്ണവും ഡീറ്റൈൽസും എല്ലാം ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ച്...എന്നിട്ട് ആ പേപ്പറും നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു... ഹും.. എന്നോടൊ ബാലാ നിന്റെ കളി... ഞാൻ വേഗം അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി അങ്ങേരുടെ ക്യാബിനിലോട്ടു പോയി...അങ്ങേരും പ്രതീഷേട്ടനും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാരും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു...എന്നെ കണ്ടതും ആ കാർക്കോടകൻ നെറ്റ് ചുളിച്ചോണ്ടു നോക്കുന്നുണ്ട്... എന്താ..eny doubt... ഓ..അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലേ...ഞാൻ ഇതാ ഇത് തരാൻ വന്നതാ... എന്റെ കയ്യിലെ പേപ്പഴ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തതും അത് നോക്കിയിട്ട് വിശ്വാസം വരാതെ എന്നെയും ആ പേപ്പറിലോട്ടും മാറി മാറി നോക്കുന്നുണ്ട്...

ഇനി ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ സർ.. എന്നും പറഞ്ഞു തട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പുറത്തോട്ട് വന്ന എന്റെ മുടി അങ്ങേര് കാണേ ഞാൻ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ച്...ഇപ്പൊ അങ്ങേരുടെ മുഖം ഒന്ന് കാണണം... പാണ്ടി ലോറിയുടെ അടിയിൽ പെട്ട തവളയെ പോലെയുണ്ട്...ആഹാ അന്തസ്സ്...ഇപ്പൊ ഒരു മനസ്സുഖം ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്... ഞാൻ എന്റെ ക്യാബിനിൽ പോയി എന്റെ ബാഗും എടുത്തു പുറത്തോട്ട് വന്നു...അപ്പൊ പ്രതീഷേട്ടൻ ഉണ്ട് എന്നെ അന്തം വിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നു...ഞാൻ മൂപ്പരെ നോക്കി ഒരു സൈറ്റ് അടിച്ചു കാണിച്ചിട്ട് ചുമ്മാ എന്നും പറഞ്ഞു ആ കാർക്കോടകനെ ഒന്ന് പാളി നോക്കി ഞാൻ പോയി... Shitt...ഇവള് ഇത്ര പെട്ടന്ന് ഇത് തീർക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല...എന്നാലും എങ്ങനെ ഇത്...ഇനി അവള് അലിക്ക് വിളിച്ചു ചോദിച്ചോ...അവളല്ലേ സാധാനം...കുറുക്ക് വഴി കണ്ടു പിടിക്കാൻ അവളെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി ആരും ഒള്ളു...പക്ഷെ ഇന്ന് വന്ന അവൾക്ക് എങ്ങനെ അലിയുടെ നമ്പർ കിട്ടി...എന്തായാലും അവൻക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം..

ഹലോ അലി.... എന്താ സർ.. താൻ ഇന്ന് അവൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഡീറ്റൈൽസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നോ... ആർക്ക് സർ.. ടോ അവൾക്ക്...ആ ഹെസ്‌ലി... ഹാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു സർ... എന്തിന്... അല്ല അവര് പ്രൊജക്റ്റ് ഹെഡ് അല്ലെ...അപ്പൊ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഡീറ്റൈൽസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചിരുന്നു...അപ്പൊ കൊടുത്തതാ... ഓ.. Sir any problem... No... താൻ വെച്ചോ... അപ്പൊ ഊഹിച്ച പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ...ഇപ്പൊ പന്ത് അവളുടെ കോർട്ടിൽ ആണ്...വൈകാതെ എന്റെ കോർട്ടിലോട്ടു മാറ്റാം... സ്റ്റോപ്പിലോട്ടു നടന്നു പോകുമ്പോ മുഴുവൻ എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങേരുടെ ആ അവിഞ്ഞ മോന്ത ആയിരുന്നു...അത് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു രോമാഞ്ചിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്... ഹലോ സർ.. ആ എന്തായി കാര്യങ്ങൾ... സർ തന്ന ഫോട്ടോയിലെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്...പക്ഷെ അതിൽ ഒരാള് ഇപ്പൊ ജീവനോടെ ഇല്ല... ആര്...ഹൈസാൻ കരീം ആണോ... അല്ല...അവന്റെ വാപ്പ മൻസൂർ കരീം........... തുടരും..

