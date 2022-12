🔥My Dear Rowdy🔥: ഭാഗം 23

രചന: അർച്ചന

"""അത് പിന്നെ ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടോ... ഞാൻ ഇന്നലെ റെഡി അല്ലെ... """ ചെപ്പു ബ്രോ തുള്ളിചാടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഒന്ന് സൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തു വേഗം ജാനുന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.... ""ജാനൂസേ.... """ ""എന്താ മോളൂസേ...."" ഞാൻ വിളിച്ച അതേ ഈണത്തിൽ അവൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു ബെഡിൽ പോയി ഇരുന്നു...... """എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തോ... """ ""ആഹ്...."" ""നീ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായും വരില്ലേ....""" ""എന്റെ പൊന്ന് മാധു.... ഞാൻ ഉറപ്പായും വരും.... നിങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ ഒരു സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്.... ആ നിങ്ങളെ ഒക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്.... അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പായും വരും....""' അവൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇരുന്നു കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവളുടെ കയ്യിന്റെ മുകളിൽ കൈ വച്ചു..... """കല്ലു..... അവളോട് പറയണ്ടേ....""" പെട്ടന്ന് ജാനു അതും ചോദിച്ചു എഴുന്നേറ്റതും ഞാൻ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ വിരൽ വച്ചു"ശൂ""ന്ന് പറഞ്ഞു... അവൾ പിരികം പൊക്കി എന്താന്ന് ചോദിച്ചതും ഞാൻ അവളെ പിടിച്ചു ബെഡിൽ തന്നെ ഇരുത്തി....

"""""അവളെ ഇനി എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കും.... ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞതാ ആദിയോടും ചെപ്പുബ്രോനോടും.... പക്ഷെ.... ആഷി ഏട്ടൻ കല്ലുനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പോലും..... പിന്നെ അവൾ അവിടെ നിന്നില്ല.... എന്നോട് പോലും ഒന്നും മിണ്ടാതെ ആണ് പോയത്.... """""" _____________ [ആഷി] ഞാൻ അമ്മുനോട്‌ കല്ലുന്റെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും അറിയോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അവളുടെ റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആണ് ജാനുവും മാധുവും സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടത്.... മാധു പറയുന്നുത് കേട്ടതും ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്നില്ല.... ഞാൻ കാരണം ആണ് അവൾ എവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങിയത്... അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ....... നോ.... പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ വേഗം താഴേക്കു ഓടി.... എന്റെ ബൈക്ക് എടുത്തു പുറത്തേക്ക് പോയി.... അവളെ എങ്ങനെ എങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് തന്നെ മനസ് പറയുന്നുണ്ട്.... ഓരോ ആൾക്കൂട്ടം കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു... ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലത്തും അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും അവളെകുറിച്ച് ഒരു വിവരവും കിട്ടിയില്ല... അവസാനം നേരെ ബീച്ചിലേക്ക് വിട്ടു...

അവിടെയും അവളെ കാണാതെ ആയതും നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിരുന്നു.. ആ പൂഴി മണലിൽ മുട്ട് കുത്തി ഇരുന്നതും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പഴി പറഞ്ഞു.... അവളോട് എനിക്ക് പ്രണയം ഒന്നും ഇല്ല... പക്ഷെ ഞാൻ കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല.... അവൾക്ക് എന്റെ അമ്മുനേക്കാൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വയസല്ലേ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക.... അമ്മുന്റേം മാധുന്റേം ജാനുന്റേം ഒക്കെ സന്തോഷം ആണ് ഞാൻ കളഞ്ഞത്... എന്റെ അമ്മു ഇന്ന് ഇത്രത്തോളം സന്ദോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ മൂന്ന് പേരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ആണ്.. എന്നേം ആദിയെയും അവൾക്ക് പേടി ആയിരുന്നു... ഞങ്ങളോട് ഒന്ന് മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും അവൾ പേടിച്ചിരുന്നു.... എന്നാൽ മാധുവും ജാനുവും കല്ലുവും വന്നതിൽ പിന്നെ.... ഈ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മു ഞങ്ങളുമായി ഒരുപാട് അടുത്തിരുന്നു....

അതൊക്കെ ആലോചിച്ചു ആ മണൽപരപ്പിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ആണ് ആരോ തോളിൽ കൈ വച്ചത്... കല്ലു ആകണേ എന്ന് മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും മുന്നിൽ ഉള്ള ആളെ കണ്ട് എന്റെ കൈ ഞരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകാൻ തുടങ്ങി.... _____________ [ജാനു] """നീ ഇത് എന്തൊക്കെയാ കുരുട്ടേ പറയുന്നേ.... ആ റൂമിൽ ഉള്ള കല്ലുനെ കണ്ടു യാത്ര പറയുന്ന കാര്യം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്.... അതിന് നീ ഇപ്പോ എന്തിനാ അവൾ എവിടെയോ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്..... """" ഞാൻ മാധുനെ നോക്കി ചോദിച്ചതും """അത് ഞാൻ പറയാം "" എന്നും പറഞ്ഞു അമ്മു അങ്ങോട്ട് വന്നു... """നീ കല്ലുന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആഷി റൂമിന്റെ പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു.. ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറയുവോന്ന് പേടിച്ചു ടെൻഷൻ അടിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു...

"""" അമ്മു പറയുന്നത് കേട്ടതും ഞാൻ ""എന്നിട്ട് ആഷി ബ്രോ എവിടെ """ എന്ന് ചോദിച്ചു.... """നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ആണെന്ന് തോനുന്നു പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്... ചിലപ്പോൾ കല്ലുനെ അന്വേഷിച്ചു ആയിരിക്കും.... """ അവൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെയും ചുണ്ടിൽ ചെറിയ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു... ""ഡീ... എനിക്ക് കല്ലുനെ കാണണം... അവളോട് യാത്ര പറയണ്ടേ..""" """എങ്കിൽ വാ... ഇപ്പൊ ആഷി റൂമിൽ ഇല്ലല്ലോ.... അതുകൊണ്ട് വേഗം പോയി അവളെ കണ്ടിട്ട് വരാം.... """ അമ്മു അതും പറഞ്ഞു മുന്നിൽ നടന്നതും ഞാനും മാധുവും അവളെ ഫോളോ ചെയ്തു.... _____________ [കല്ലു] !!!!!ഞാൻ ഇപ്പൊ തുരുമ്പെടുത്ത് കൂട്ടിലിരിക്കണ തത്ത....!!!!!!! ദിത് ആണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ.....😖😖😖😖😖 എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട...😖😖😖എനിക്ക് മാധുന്റേം അമ്മുന്റേം ജാനുന്റേം കൂടെ നിന്നാൽ മതിയേ....😪😪😪😪😪😪 റൂം ഒക്കെ അടിപൊളി ആയിട്ട് എന്താ കാര്യം.... ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ.....☹️☹️☹️

അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചു കൂട്ടി ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആണ് ഡോർ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത്.... ആഷി എങ്ങാനും ആയിരിക്കുവോ എന്ന് പേടിച്ചു ഞാൻ വേഗം ബെഡിന്റെ അടിയിൽ പോയി ഒളിച്ചു.... """കല്ലൂ.... """ _____________ അമ്മു വിളിക്കുന്നത് കേട്ടതും കല്ലു ബെഡിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും തല പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് അവരെ നോക്കി ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.... """നീ എന്താടി ബെഡ് ഉണ്ടായിട്ടും താഴെ ഒക്കെ പോയി കിടക്കുന്നെ.... """ ജാനു ചോദിച്ചതും കല്ലു മെല്ലെ അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു നിന്നു... """ആഷി എങ്ങാനും ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതി ഒളിച്ചു നിന്നത് ആണ്.... """ എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ ബെഡിൽ ഇരുന്നു.... അപ്പോൾ തന്നെ ജാനുവും അമ്മുവും കൂടെ പോയി ബെഡിൽ ഇരുന്നതും മാധു അവിടെ ഒക്കെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി..... """കല്ലു.... """ മാധു കല്ലുന്റെ ഡ്രസിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ട് വിളിച്ചതും അവൾ എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു തിരിഞ്ഞു.... """ഞാനും കൂടെ ഇവിടെ നിന്നാലോ... നല്ല റൂം....😁😁"""

ഇളിച്ചു കൊണ്ട് മാധു പറയുന്നത് കേട്ടതും അമ്മുവും ജാനുവും കണ്ണും തള്ളി അവളെ നോക്കി... ""മിണ്ടാതെ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നുകൊള്ളുക... ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ എല്ലാം രണ്ടും കൂടെ ഫ്ലോപ്പ് ആക്കും... "" അമ്മു കലിപ്പ് ആയതും മാധു നല്ല കുട്ടി ആയി.... അങ്ങനെ കുറെ നേരം കല്ലുന്റെ കൂടെ കത്തി അടിച്ചു ഇരുന്നിട്ട് ആണ് അവർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്... ""അതേ... ഇനി ബോർ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോകാൾ ചെയ്യാംട്ടോ... "" പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാധു കല്ലുനെ നോക്കി പറയുമ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടും തമ്പ്സ്അപ്പ്‌ കാണിച്ചു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.... ജാനുനെ ചെപ്പുവും അമ്മുവും കൂടെ ആണ് റെയിൽവേസ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് ആക്കുന്നത്.... അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പോയതും മാധു നേരെ അമ്മുന്റെ റൂമിലേക്ക് പോകാൻ നിന്നതും അവളെയാരോ പിടിച്ചു വലിച്ചതും ഒരുമിച്ചു ആയിരുന്നു.... ______________ [ആദി] ഞാൻ റൂമിൽ വന്നു കിടന്നപ്പോൾ ആണ് ഫോൺ അടിക്കുന്നത് കേട്ടത്... നോക്കുമ്പോൾ പപ്പ ആണ്... """hello pappa.... how are you..""" ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചതും അപ്പുറത്ത്‌ നിന്നും ഹെലോ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ നാവ് കടിച്ചു... """മമ്മാ.... """

നാവ് കടിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചതും മമ്മ ഒന്ന് അമർത്തി മൂളി.... ""എന്താണ് മിസിസ് പ്രഭാകർന് ഇത്ര കനം...""" ""ഡാ.... ഡാ.... വേണ്ടട്ടോ... നിങ്ങൾ അവിടെ കുറെ പെൺപിള്ളേരെ കേറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു..."" മമ്മ കലിപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടതും ഞാൻ ആ ലിയയെയും ശിവയെയും നന്നായി ഒന്ന് സ്മരിച്ചു... അവരുടെ കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇൻട്രോഡ്യുസ് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതി ഇരുന്നത് ആണ് അപ്പോഴേക്കും തെണ്ടികൾ പപ്പയോടും മമ്മയോടും എല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു... """ഹെലോ ആദി... ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം താ.... ആഷിയെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല....അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ വിളിച്ചത്..... """" ""ഓഹ്.... അപ്പൊ മമ്മക്ക് അവനെ മാത്രം മതിയല്ലേ.... അവനെ വിളിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നെ വിളിക്കൂ അല്ലെ.... മനസിലായി....""" ""മോനെ ആദി.... സെന്റി മതിയാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ ടോപ്പികിലേക്ക് വാ..."" മമ്മ വിടുന്ന ലക്ഷണം ഇല്ല... എങ്ങനെ എങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച ഞാൻ ആരായി.... ആഹ് അത് തന്നെ...😌😌 """അത് മമ്മാ... കുറച്ചു സീരിയസ് മാറ്റർ ആണ്... നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ ഇവിടേക്ക് വരുന്നേ.... """ ""വൺ വീക്കിനുള്ളിൽ എത്തും... ""' ""ഹ്മ്മ്...""

""എന്നാലും അത് എന്താ മോനെ അത്രക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം..."" ""മമ്മാ.... ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാം പറയാം എന്ന്.... പിന്നേം പിന്നേം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കല്ലേ....""' ഞാൻ ചിണുങ്ങി കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും മമ്മ അവിടുന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്.. """ഓക്കേ ഓക്കേ... ഇനി ചോദിക്കുന്നില്ല... ഞാൻ വരുമ്പോൾ എന്റെ മരുമക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണോ...""" എന്ന് മമ്മ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടതും ഞാൻ ഞെട്ടി പണ്ടാരം അടങ്ങി... സന്തോഷം ആണോ അത്ഭുതം ആണോ ചമ്മൽ ആണോ ഒന്നും മനസിലാകാത്ത അവസ്ഥ.... ""പറയ്... എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണോ.. """ മമ്മ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടതും ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു... ""ഹ്മ്മ്... എന്തായാലും ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് രണ്ടു റിങ് വാങ്ങിക്കോ..."" ഞാൻ ഇളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും മമ്മ ഒന്ന് മൂളി... ""അപ്പൊ എന്റെ ചെപ്പുന് വേണ്ടേ... ""' മമ്മ ചെപ്പുന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ അവന്റെ കാര്യം എല്ലാം മമ്മക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു... അത് കേട്ടതും മമ്മ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി... ""പപ്പ എവിടെ.."" ""ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഉണ്ട്... എന്തായാലും വന്നിട്ട് കാര്യം എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം... പോരെ...""

""ഹ്മ്മ്..."" ഞാൻ മൂളികൊടുത്തു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ചെപ്പുന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി റൂമിന്റെ ഡോർ തുറന്നതും കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചു കൂട്ടി നടക്കുന്ന എന്റെ പെണ്ണിനെ ആണ്... അമ്മുവും ജാനുവും മുന്നിൽ പോകുന്നത് കണ്ടതും മാധു എന്റെ റൂമിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അവളെ കൈ പിടിച്ചു റൂമിലേക്ക് വലിച്ചു.... ______________ ഞാൻ നേരെ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ലാൻഡ് ആയതും അത് ആദിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി... ഇവന് റൊമാൻസോഫോബിയ കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട്... ഇനി ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും എന്റെ ദൈവമേ.. അവൻ എന്നെ ചുമരിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തിയതും ഞാൻ പേടിയോടെ അവനെ നോക്കി... കള്ളചിരിയോടെ എന്നെ നോക്കി എന്റെ അടുത്തേക്ക് അമർന്നു നിന്നതും ഞാൻ ഒന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചു പിടിച്ചതും അവൻ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി.. ഇവന്റെ ചിരി കാണുമ്പോൾ കെട്ടിപിടിച്ചു ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇവന് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്താൽ അത് ഉമ്മയിൽ മാത്രം നിൽക്കില്ല എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്തു നിന്നു 😜😜😜

അവൻ ചിരി നിർത്തി വീണ്ടും എന്റെ നേരെ മുഖം തിരിച്ചതും ഞാൻ ഒന്ന് പതറി... """എന്താടി... ഒരു കിസ്സ് തരാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ.... """ അവൻ ഒരു കണ്ണ് ഇറുക്കി എന്നോട് ചോദിച്ചതും ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി.... എന്നാൽ അത് മുഖത്തു കാട്ടാതെ കുറച്ചു ധൈര്യം സംഭരിച്ചു നിന്നതും അവൻ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് വീണു കിടന്ന മുടിയിഴകൾ ചെവിക്ക് പിന്നിലേക്ക് മാടി വച്ചു.... """"നേരത്തെ തരാത്തത് ഇപ്പൊ തന്നാലോ.... """ അവൻ കള്ള ചിരിയോടെ വീണ്ടും ചോദിച്ചതും ഞാൻ അവനെ ഒന്നും മനസിലാകാതെ നോക്കി... അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ആണെന്ന് തോനുന്നു അവൻ വീണ്ടും എന്റെ മുഖത്തേക് മുഖം അടുപ്പിച്ചു വന്നു... """deep kiss""" ചെവിയരുകിൽ വന്നു അവൻ പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഒന്ന് തരിച്ചു പോയി.. ഇനിയും ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ ശെരിയാകില്ല എന്ന് മനസിലായതും കിട്ടിയ ധൈര്യത്തിൽ അവനെ പിടിച്ചു പുറകിലേക്ക് തള്ളി പുറത്തേക്ക് ഓടി.........തുടരും......

