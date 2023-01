🔥My Dear Rowdy🔥: ഭാഗം 27

രചന: അർച്ചന

ചെപ്പു എവിടുന്നോ കിട്ടിയ ബുദ്ധിയിൽ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചതും അപ്പോഴാണ് മാസ്ക്മാൻമാർക്ക് തങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന ഓർമ വന്നത്.... അവർ അപ്പോൾ തന്നെ ഞെട്ടി പിടഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റു.... """അതേ... ഇയാൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് വരണം....."" തടിയൻ മാസ്ക്മാൻ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് മാധുനോട്‌ പറഞ്ഞതും അവൾ ""why not"" എന്നും പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റു... """എന്നേം കൂട്ടുവോ.... """ കല്ലു മാധുന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചതും അമ്മു കല്ലുന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഞാനും എന്ന് പറഞ്ഞു മാസ്ക്മാൻമാരെ നോക്കി ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.... """"അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും പോയാൽ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ആവൂലെ... ഞാനും കൂടെ വരും..... """" ചെപ്പു ചിണുങ്ങി കൊണ്ട് മാസ്ക്മാന്റെ ഷോൾഡറിൽ കയ്യിട്ട് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതും അയാൾ അവനെ പിടിച്ചു സോഫയിലേക്ക് തന്നെ തള്ളിയിട്ടു.... """"ഹെലോ....ഞങ്ങൾ അവളെ പിക്നിക്കിന് കൊണ്ട് പോവുകയൊന്നും അല്ല....കിഡ്നാപ് ആണ്... """" """what.... kidnapp..... """" (അമ്മു മാധു കല്ലു ചെപ്പു....)

അവരുടെ കൂട്ടത്തോടെ ഉള്ള ചോദ്യം കേട്ടതും കിഡ്നാപ്പേർസ് ടീം ഒന്ന് ഞെട്ടി.. """iam interested... """ കല്ലു ചാടി തുള്ളി പറഞ്ഞതും അവർ വായും തുറന്നു കല്ലുനെ നോക്കി.. """എന്നാ ഞാനും... """ ( മാധു ) ""ഞാനും ""(അമ്മു ) ""ഞാനും 😁"" (ചെപ്പു ) ""അതേ.... അതേ... നിങ്ങളെ ഒന്നും കൊണ്ട് പോകാൻ ഉള്ള ഓർഡർ ഇല്ല... ദേ ഈ പെണ്ണ് മാത്രം വന്നാൽ മതി... """ അയാൾ മാധുന്റെ നേരെ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞതും അവൾ ചുണ്ട് ചുള്ക്കി അവരെ നോക്കി.... """അല്ല.... ആരാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത സാധനത്തിനെ ഒക്കെ കിഡ്നാപ് ചെയ്യാൻ ഓർഡർ തന്നത്... "" മാധുനെ നോക്കി കളിയാക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും അവൾ ചെപ്പുനെ തുറിച്ചു നോക്കി...... """അതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയണ്ട... നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ നോക്ക്.. "" മാസ്ക്മാൻ സീരിയസ് ആയതും നമ്മളെ ടീംസ് പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി.... """എങ്കിൽ ഞാൻ പോയി കുറച്ചു വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാം.... അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ റെഡി ആയി നിൽക്ക്... """ മാധു മാസ്ക്മാനോട് പറഞ്ഞതും അവർ ഓക്കേ പറഞ്ഞു.... നല്ല പിള്ളേർ അല്ലെ... അതാ...😌😌😌 """എങ്കിൽ ഞനും വരുന്നു.... """ കല്ലുവും അവളുടെ പിറകെ പോയതും ചെപ്പുവും അമ്മുവും ഞങ്ങൾ അവളുടെ ഡ്രെസ് എടുത്തിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി... "

""എന്ത് നല്ല പിള്ളേർ അല്ലെ... """ """ആഹ്ന്ന്.... ആദ്യം ആയിട്ടാ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നമുക്ക് പോകാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ... """ """എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവളുടെ ആ അടി..... എന്റെ കിളികൾ ഒക്കെ ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല....""" മാധു വേസ് കൊണ്ട് എറിഞ്ഞ ആ മാസ്ക്മാൻ തല ഉഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും ബാക്കി ഉള്ളവർ ഒക്കെ ചിരിച്ചു..... """അല്ല... വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയവർ എവിടെ... ഇനി മുങ്ങിയോ.. "" """ഏയ്... അവര് അങ്ങനെ പോകുന്നവർ ഒന്നും അല്ല... """ ""ആഹ്... ദേ അവർ എത്തി..."" കിച്ചണിൽ നിന്നും വരുന്ന മാധുനേം കല്ലുനേം ചൂണ്ടി ഒരാൾ പറഞ്ഞതും ബാക്കി ഉള്ളവർ ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു അവളോട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു.... അതിനു മാധു ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു കല്ലുനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ തലയാട്ടി ചെപ്പുനേം അമ്മുനേം വിളിച്ചു...

. """"എന്നാൽ ശെരി മക്കൾസ്... ഞാൻ പോകുവാ.... """"" മാധു അവരോട് പറഞ്ഞതും അവർ ഒക്കെ തലയാട്ടി റ്റാറ്റാ പറഞ്ഞു.... """""അയ്യോ പോലീസ്...... """" മാധു പുറത്തേക്ക് ചൂണ്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും മാസ്ക് മാൻസ് ഒക്കെ പേടിച്ചു കൊണ്ട് മാധുന്റെ കയ്യിലെ പിടി വിട്ടു.... """""again attack.... """" ചെപ്പു ഓടി കൊണ്ട് മാസ്ക് മാൻസിൽ ഒരാളുടെ തലയിൽ ചൂൽ കൊണ്ട് തല്ലി... അമ്മു വേസ്റ്റ് ടിൻ എടുത്തു മറ്റൊരുതന്റെ തലയിൽ കൂടെ തട്ടി... അതോടെ ബാക്കി ഉള്ളവർ അവരെ നേരെ തിരിഞ്ഞു..... """"എന്താടാ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം..ഞങ്ങളെ എതിർക്കാൻ ആണ് ഉദ്ദേശം എങ്കിൽ വിവരം അറിയും...... """" ഒരു മാസ്ക്മാൻ അവരെ നേരെ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞതും നമ്മളെ ടീംസ് അവരെ നോക്കി ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു ചിരിച്ചു.. അത് കണ്ടതും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു മാസ്ക്മാൻസ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയതും മൂന്നും കൂടെ ചടപടെന്ന് പറഞ്ഞു താഴേക്ക് വീണു.... അത് കണ്ടതും ടീംസ് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കല്ലു അവളുടെ കൈയിൽ ഉള്ള ഓയിലിന്റെ കുപ്പി കാണിച്ചു കൊടുത്തു...

അപ്പോൾ തന്നെ മാധു മുളക് പൊടി എടുത്തു താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന എല്ലാത്തിന്റേം മോളിൽ മുളക് പോടി വിതറി..... അതോടെ അവർ അലറാൻ തുടങ്ങി... അമ്മുവും ചെപ്പുവും ഒരു കയറും എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നു... കല്ലുവും മാധുവും കൂടെ അവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് ആ അഞ്ചു പേരെയും കൂട്ടി ഒരു തൂണിൽ കെട്ടിയിട്ടു.... """"ഇനി പറയ് ആരാ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത്.... """ ചെപ്പു കലിപ്പ് ആയതും അവർ അവനെ നോക്കി... """"ദി... ദിൽ ജിത്ത് സർ... """ അതിൽ ഒരുത്തൻ വിക്കി വിക്കി പറയുന്നത് കേട്ടതും മാധു ഞെട്ടി.... അവളെപ്പോലെ തന്നെ അമ്മുവും കല്ലുവും പേടിച്ചതും ചെപ്പു അവരോട് കാര്യം ചോദിച്ചു..... അവർ എല്ലാം അവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു...... """"ഓഹ്.... അങ്ങനെ ആണ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ.... എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്ക്.... പോലീസ് വന്നിട്ട് മക്കളെ ഞങ്ങൾ യാത്ര അയക്കാം...."""" ചെപ്പു അവരെ പുച്ഛിച്ചു സോഫയിൽ പോയി ഇരുന്നു.....

"""നമ്മക്ക് ഓഗി കാണാം... """ കലിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചെപ്പുന്റെ അടുത്ത് പോയി കല്ലു പതിയെ പറഞ്ഞതും അവൻ അവളെ തുറിച്ചു നോക്കി.... അത് കണ്ടതും കല്ലു മിണ്ടാതെ ചുണ്ട് ചുള്ക്കി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി ഇരുന്നു.. """"ഓഗി ഒന്നും വേണ്ട.... തല്ക്കാലം നമുക്ക് ചോട്ടാബീൻ കാണാം... """ പെട്ടെന്ന് ചെപ്പു പറയുന്നത് കേട്ടതും ബാക്കി ഉള്ളവർ ഒക്കെ ഓക്കേ പറഞ്ഞു ചോട്ടാബീൻ കാണാൻ തുടങ്ങി... _______________ """"എസ്ക്യൂസ്‌മി..."""" ot യുടെ പുറത്ത് ഉള്ള ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആദിയെ ഡോക്ടർ തട്ടി വിളിച്ചതും അവൻ ഞെട്ടി പിടഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റു..... """ഡോക്ടർ.... ആഷി.... അവൻ.... """ ഡോക്ടറേ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആദി ആഷിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു.... ""നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റിന്റെ..... """ ""ബ്രദർ.... ആദവ്..."" ""ok..... come with my cabin """ ആദി ഡോക്ടറുടെ കൂടെ പോയി... "" സിറ്റ് """ മുന്നിലെ ചെയർ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതും അവൻ അവിടെ ഇരുന്നു..... """ഡോക്ടർ.... ആഷി.... """

"""പേടിക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ല.... തലയിൽ ചെറിയ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ട്.... അത് സ്റ്റിച് ചെയ്തു... പിന്നെ വലതു കാലിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്...തല അനങ്ങാതെ നോക്കണം....ഇപ്പൊ ഒബ്സെർവേഷനിൽ ആണ്...""""" """താങ്ക്സ് ഡോക്ടർ.... എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുവോ.... """ ""ഓക്കേ... വൺ ഹവർ കഴിഞ്ഞു കയറി കണ്ടോളു... ഇപ്പൊ മയക്കം ആണ്... """ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവനു ആശ്വാസം ആയി.... """ആഹ്... ആദവ്.... ഇതൊക്കെ ആദിഷിന്റേത് ആണ്.... """ അവന്റെ കഴുത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെയിനും മൊബൈൽ ഫോണും ആദിക്ക് കൊടുത്തു കൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു... അവൻ അതൊക്കെ വാങ്ങി... ഫോൺ ഓൺ ആക്കിയതും അതിലെ ഡ്രാഫ്റ്റ് മെസ്സേജ് കണ്ടതും അവൻ വേഗം അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റു..... """ഡോക്ടർ... ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരും.....അവനെ നോക്കണം.... """" അത്രേം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ കാർ എടുത്തു ബീച്ച് റോഡിലേക്ക് വിട്ടു..................തുടരും......

