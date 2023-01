🔥My Dear Rowdy🔥: ഭാഗം 37

രചന: അർച്ചന

അത് കണ്ടതും ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി നിന്ന എല്ലാരും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി... പ്യാവം ചെപ്പു...😂 അങ്ങനെ ഫുഡ് അടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കല്ലു ആഷിന്റെ ഫുഡും ആയി റൂമിലേക്ക് വിട്ടു.... റൂമിൽ എത്തിയ കല്ലു കാണുന്നത് നല്ല സുഖം ആയി ഉറങ്ങുന്ന അവളുടെ മാക്കാനെ ആണ്.... അത് കണ്ടു കുശുമ്പ് തോന്നി പെണ്ണ് ഫുഡ് ടേബിളിൽ വച്ചു അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി... ""ഡോ മാക്കാനേ... എഴുന്നേറ്റേ... """ അവൾ അതും പറഞ്ഞു ആഷിനെ കുലുക്കി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി... """എന്താടി..""" കണ്ണ് തുറന്നു ആഷി ചോദിച്ചതും അവൾ അവനെ പിടിച്ചു ബെഡിൽ ഇരുത്തി ഫുഡ് എടുത്തു കൊണ്ട് പോയി കൊടുത്തു... അത് കണ്ടു അവൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ വായ തുറന്നു ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു കല്ലു അന്തം വിട്ടു ഇരുന്നു... ""ഹോയ്.. "" അവൻ അവൾക്ക് നേരെ വിരൽ ഞൊടിച്ചതും അവൾ ഞെട്ടി കൊണ്ട് അവനെ നോക്കി ഭക്ഷണം അവന് വാരി കൊടുത്തു... ******** ""എനിക്ക് മതി.. "" ഞാൻ പറഞ്ഞതും അവൾ പിന്നേം പിന്നേം എന്നെ തീറ്റിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കേണ്...

അവസാനം ഗതികെട്ട് ഞാൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വച്ചു... """എനിക്ക് മതി... """ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വച്ചപ്പോൾ ആണ് അവൾക്ക് ബോധം വന്നത്... അപ്പോൾ തന്നെ തലയാട്ടി പാത്രവും എടുത്തു റൂമിൽ നിന്നും പോയി... അത് കണ്ടു ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഫോൺ എടുത്തു കളിച്ചതും അവൾ വേഗം റൂമിൽ കയറി വന്നു എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ചു വാങ്ങി... ""ഈ തലയിലെ കെട്ട് അഴിക്കുന്നത് വരെ എങ്കിലും ഫോണിന് റസ്റ്റ്‌ കൊടുക്ക്... "" അതും പറഞ്ഞു അവൾ തുറിച്ചു നോക്കി ഗുളിക എടുത്തു തന്നു.. അതും കഴിച്ചു എന്നെ ബെഡിൽ കിടത്തി അവൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ അവളെ നോക്കി പിരികം പൊക്കി... """അത്... ഞാൻ മാധുന്റേം അമ്മുന്റേം അടുത്തേക്ക് പോകട്ടെ... അല്ല... ഇവിടെ നിൽക്കണോ... """ എന്ന് എന്നെ നോക്കി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ അവളെ തന്നെ നോക്കി... """നീ പോകുമ്പോ ആ ചെപ്പുനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടേ.... """ എന്ന് പറഞ്ഞതും അവൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു...

"""ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നോളാം... ചെപ്പു ബ്രോന് നാളെ ആദി ഏട്ടന്റെ കൂടെ ഓഫീസിൽ പോകണം...""" """ഏഹ്.... ഓഫീസിലോ... ചെപ്പുവോ... ആദിന്റെ കൂടെയോ... """ ഞാൻ അതും പറഞ്ഞു ചിരിച്ചതും അവൾ ഇളിച്ചു കൊണ്ട് തലയാട്ടി കാണിച്ചു സോഫയിൽ പോയി കിടന്നു... നാളെ ആദിന്റെ കൂടെ ചെപ്പു പോയാൽ ഉള്ള അവസ്ഥയെകുറിച് ആലോചിച്ചതും അവനെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കണ്ണടച്ചു കിടന്നു... """ആഷി.. """ അവൾ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ തലചെരിച്ചു അവളെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ സോഫയിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്.. ""എന്താടി.. "" """അതില്ലേ... നേരെത്തെ ആഷി എന്തിനാ അമറിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചേ.. "" നഖം കടിച്ചു കൊണ്ട് കാര്യമായി ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടതും ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തു.. ""പറ... പ്ലീസ്... """ അവൾ കൊഞ്ചിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടതും ഞാൻ അവളെ തന്നെ നോക്കി..

"""te amo, te casarás conmigo mi amor""" എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞതും അവൾ ഒന്ന് കൂടെ കണ്ണ് വിടർത്തി എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു... ""തെറി വിളിച്ചത് ആണോ... "" മുഖം ചുളുക്കി കൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലെന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി.... '""പിന്നെ.... "" ആകാംക്ഷയോടെ അവൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടതും ഞാൻ ഒന്ന് തലയാട്ടി അവളോട് അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു.. അപ്പോൾ തന്നെ അവൾ ഓടി വന്നു എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇരുന്നു... ""I love you....Will you marry me my love.."" എന്ന് ഞാൻ പതിയെ പറഞ്ഞതും അവൾ ഓഹോ എന്ന് തലയാട്ടി ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റും പറഞ്ഞു പോയി സോഫയിൽ കിടന്നു.... അത് കണ്ട് ഞാൻ ഇവൾക്ക് എന്താ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഒരു ഭാവമാറ്റവും ഇല്ലാത്തത് എന്ന് കരുതി അവളെ നോക്കിയതും പെണ്ണ് ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ മൂടി പുതച് കിടന്നു... പിന്നെ ഞാൻ ആയിട്ട് അവളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ ലൈറ്റ് ഓഫ്‌ ആക്കി കിടന്നു.... ______________ """രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞ പിള്ളേർ ആണ്...

ഇപ്പൊ കിടന്നു ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടില്ലേ... മിക്കവാറും രണ്ടെണ്ണത്തിനേം ഞാൻ തൂക്കി വിൽക്കും... """ പപ്പ കലി തുള്ളി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് മമ്മ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കോഫിയും ആയി റൂമിലേക്ക് കയറി... ""എന്തിനാടി ഇളിക്കുന്നെ.. ഇന്ന് ഞാൻ ആ രണ്ടിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ആക്കും... """ പപ്പ രണ്ടും കല്പ്പിച്ചു അവരുടെ റൂമിലേക്ക് പോകാൻ നിന്നതും മമ്മ പിടിച്ചു വച്ചു... ""നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചാടിതുള്ളി പോയിട്ടും വല്യ കാര്യം ഒന്നുല്ല എന്ന് എന്നേക്കാൾ നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം... പിന്നേ എന്തിനാ ആ തലതിരിഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണത്തിനേം ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞു അയക്കുന്നെ..... ""'' """അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസിലാകില്ല...കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോ വേണേലും തകർന്നു പോകാം എന്ന നിലയിൽ ആണ്....ഒരു ദിവസം അവിടുന്ന് വിട്ടു നിന്നാൽ തന്നെ നഷ്ടങ്ങൾ കോടികൾ ആയിരിക്കും.... ശത്രുക്കളും കൂടി വരുന്നുണ്ട്....""" """പ്രഭേട്ടാ.... എന്താ ഈ പറയുന്നേ... """

""'"ഐശൂ... എനിക്ക് ഇന്ന് അത്യാവശ്യം ആയി ഒരു കോൺഫറൻസ് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ഉണ്ട്.... അതുകൊണ്ട് ആണ് അവരോട് അങ്ങോട്ട്‌ പോകാൻ പറയുന്നത്.... ആദിയോ ആഷിയോ അവിടെ ഉണ്ടായാൽ എനിക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ആണ്... ചെപ്പു ആദിന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആദിന്റെ ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയില്ല.... ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്.... """" നെറ്റിയിൽ വിരൽ ഉഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് ടെൻഷനോടെ സംസാരിക്കുന്ന പ്രഭയെ ഐഷു നോക്കി... കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ആണ് അവൾ അയാളുടെ ഇത്രേം ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞ മുഖം കാണുന്നത് തന്നെ... ""നിങ്ങൾ ഇത് കുടിക്ക്.... ആദിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം.... """ എന്നും പറഞ്ഞു ഐഷു ഒരു കപ്പ് കോഫി അയാൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു ആദിന്റെ റൂമിലേക്ക് വിട്ടു... ______________ """ഇത് ആരാ...കുറച്ചു ദിവസം ആയല്ലോ തുടങ്ങീട്ട്...... """ അമ്മു ഫോൺ എടുത്തു രാവിലെ തന്നെ കച്ചറ ആക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ആണ് മാധു എഴുന്നേറ്റത്... """എന്താ അമ്മൂസ്..... """

മാധു ഒന്ന് മൂരി നിവർന്നു കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അമ്മു അവളുടെ ഫോണും ആയി ബെഡിൽ പോയി അവൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു.. """രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആയി വിളിക്കുന്നു.... ഇന്നലെ നോക്കിയപ്പോൾ 15മിസ്കാൾ.. അൺനോൺ നമ്പർ ആയത് കൊണ്ട് ആണ് എടുത്തു നോക്കാഞ്ഞത്..""" മാധു അവൾ നീട്ടിയ ഫോൺ വാങ്ങി നമ്പർ നോക്കി.. """നീ ട്രൂകോളറിൽ നോക്ക്.. "" അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി... അതിൽ മോൺസ്റ്റർ എന്നാ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.... ""ഓഹോ... ഇനി വിളിച്ചാൽ നീ കാൾ എടുക്ക്... എന്നിട്ട് റോങ് നമ്പർ ആണെന്ന് പറ... പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ.. "" എന്ന് മാധു പറഞ്ഞു തീർന്നതും ആ ഫോണിലേക്ക് വീണ്ടും ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് കാൾ വന്നിരുന്നു... അത് കണ്ടതും അമ്മു ഫോൺ മാധുന് നേരെ നീട്ടി... """എനിക്ക് എന്തിനാ.... """ മാധു കൈ മലർത്തിയതും അമ്മു ഫോൺ മാധുന്റെ കയ്യിൽ വച്ചു കൊടുത്തു... ""തെണ്ടി... """ ""😁😁😁"" അവസാനം ഗതികേട് കൊണ്ട് മാധു കാൾ അറ്റന്റ് ചെയ്തു സ്പീക്കാറിൽ ഇട്ടു.... """""ഡാ... പന്ന...........*മോനേ..... നിന്റെ...........*"""'''' പത്തു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അവിടെ നടന്നത് ഒരു ഭരണിപ്പാട്ട് ആയിരുന്നു... രണ്ട് ചെവിയും പൊത്തിപിടിച്ചു അമ്മുവും മാധുവും ഒരു മൂലക്ക് പോയി ഇരുന്നു...

""""ഹലോ... ഹലോ... എവിടെ പോയി ഒളിച്ചു കിടക്കുവാടാ...****""""" അപ്പുറത്തെ ആള് കുറച്ചു കൂൾ ആയി എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ പമ്മി പമ്മി ഫോണിന്റെ അടുത്ത് എത്തി... """ഹെലോ... """ അവൻ വീണ്ടും ശബ്ധിച്ചതും രണ്ടും കൂടെ പേടിച്ചു പേടിച്ചു """ഹ... ഹലോ... "" ന്ന് പറഞ്ഞു.... അത് കേട്ടതും അപ്പുറത്തു നിന്ന് അനക്കം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല... """സോറി സർ... റോങ് നമ്പർ ആയിരുന്നു.. ഇനി വിളിക്കരുത് പ്ലീസ്.... തെറി കേൾക്കാൻ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല... """ എന്നും പറഞ്ഞു അമ്മു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു.... അപ്പോൾ തന്നെ മാധുവും അമ്മുവും പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഒന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ടു... """രാവിലെ തന്നെ വെറൈറ്റി തെറികൾ ആണ് കേട്ടത്.... ഇന്നത്തെ ദിവസം കട്ടപൊഹ... """ അമ്മു പറഞ്ഞതിന് ഒന്ന് തലയാട്ടി അവര് രണ്ടും കൂടെ താഴേക്ക് വിട്ടു... ______________ """ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ട്... """ ""ഹ്മ്മ്... ഓക്കേ.... ഇനി നീ അങ്ങോട്ട്‌ മാറ്... ഈ അനിയൻകുട്ടൻ റെഡി ആവട്ടെ....""" ചെപ്പു ആദിനെ തള്ളി മാറ്റി പറയുന്നത് കേട്ട് അവൻ സ്വയം ഒന്ന് തലക്കടിച്ചു ഓഫീസിലേക്ക് വേണ്ട ഫയൽസ് ഒക്കെ എടുത്തു റെഡി ആകുമ്പോൾ ആണ് ഡോറിൽ മുട്ടുന്നത് കേട്ടത്...

അപ്പോൾ തന്നെ ആദി പോയി ഡോർ തുറന്നു.. """എന്താ മമ്മാ... """ രണ്ട് കണ്ണും തള്ളി തന്നെ തന്നെ നോക്കുന്ന മമ്മയെ നോക്കി ആദി ചോദിച്ചതും മമ്മ അകത്തേക്ക് കയറി കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഫാഷൻ ഷോ കാണിക്കുന്ന ചെപ്പുനെ നോക്കി... ""അല്ല... മക്കൾ രണ്ടും എങ്ങോട്ടാ ഈ വേഷത്തിൽ... """ മമ്മ അതും പറഞ്ഞു അവരെ നോക്കി.. """ആന്റി.... നമ്മൾ ഓഫീസിലേക്ക് ആണ്.. ആദ്യം പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ കരുതിയത് ആണ്... പക്ഷെ ഈ തെണ്ടി എന്നെ ഉറങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ തൂക്കി എടുത്തു ബാത്ത്ടബ്ബിൽ ഇട്ടു..... "" ചെപ്പു മോങ്ങുന്നത് കണ്ടു മമ്മ അവനെ നോക്കി ദയനീയമായി ചിരിച്ചു ആദിനെ നോക്കി... ""ഈ വേഷത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം... "" ആദി സ്വയം ഒന്ന് നോക്കി കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി മമ്മയെ നോക്കി... ""മോൻ കോളേജിലേക്ക് ആണോ... "" """എന്താ മമ്മ ഈ പറയുന്നേ.. ഇന്നലെ അല്ലേ പപ്പ ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞത്... """ ""ടീഷർട്ട്... അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഷർട്ട്‌..... അടിപൊളി.....നിന്റെ പപ്പ ഒക്കെ ഈ കോലത്തിൽ ആണോടാ ഓഫീസിൽ പോകുന്നെ..."" മമ്മ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആദി മമ്മയെ നോക്കി ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.... അതുപോലെ തന്നെ ചെപ്പുവും ഇളിച്ചതും പോയി ഡ്രെസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞു മമ്മ പുറത്തേക്ക് പോയി...............തുടരും......

