🔥My Dear Rowdy🔥: ഭാഗം 38

രചന: അർച്ചന

മമ്മ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ആദി മമ്മയെ നോക്കി ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.... അതുപോലെ തന്നെ ചെപ്പുവും ഇളിച്ചതും പോയി ഡ്രെസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞു മമ്മ പുറത്തേക്ക് പോയി..... അപ്പൊ തന്നെ ആദിയും ചെപ്പുവും ഡ്രെസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു നല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലുക്കിൽ റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി നേരെ ആഷിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി... ------------------------------------------------------------- """ഡീ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു മുത്തേ.... ഉഫ്... എങ്ങനെയാ അതൊന്ന് പറയുക.... എന്തൊരു ഫീൽ ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയോ... """ രാവിലെ തന്നെ കേട്ട തെറിയുടെ ഹാങ്ങ്‌ഓവറിൽ നിൽക്കുന്ന അമ്മുനേം മാധുനേം കെട്ടിപിടിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ തുള്ളിച്ചടിയതും രണ്ടും കൂടെ കല്ലുനെ പിടിച്ചു നിർത്തിച്ചു... """ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതിനു ആണോ നീ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തുള്ളുന്നെ... """ മാധു ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൾ ചിരിയോടെ അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു കവിളിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു.. """"അയ്യേ... ചീ... നീ പല്ല് തേച്ചില്ലേ കുരിപ്പേ... """ മാധു അവളെ പിടിച്ചു തള്ളിയിട്ട് കവിൾ തുടച്ചു....

"""അതൊക്കെ നാളെ വേണമെങ്കിലും തേക്കാലോ... സ്വപ്നം അങ്ങനെ അല്ല... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു പോകും.. പക്ഷെ ഈ സ്വപ്നം എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും മറക്കില്ല മോളെ... """ """എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് പല്ല് തേച്ചിട്ട് വന്നാൽ പോരായിരുന്നോ... "" അമ്മു സംശയം ചോദിച്ചതും കല്ലു അവളെ നോക്കി ഒന്ന് പല്ല് കടിച്ചു.. """ഞാൻ ഇത്രേം നേരം കിടന്നു തുള്ളിയിട്ടും എന്ത് സ്വപ്നം ആണെന്ന് എന്താ ചോദിക്കാത്തെ... """ കല്ലു അമ്മുനേം മാധുനേം നോക്കി ചോദിച്ചത് കേട്ട് രണ്ടും ഇളിച്ചു കൊണ്ട് അവളെ നോക്കി.... """എന്നാ പറ... എന്ത് ഊള സ്വപ്നം ആണ് എന്റെ മോൾ കണ്ടത്... """ അമ്മു അവളെ താടി പിടിച്ചു കൊഞ്ചിക്കുന്നത് പോലെ ആക്കി ചോദിച്ചതും അവൾ അമ്മുന്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റി.... എന്നിട്ട് കുറച്ചു നീങ്ങി നിന്ന് നഖം കടിച് കൊണ്ട് നിലത്ത് കാൽ കൊണ്ട് കളം വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി... """ചീ നിർത്തേടി നിന്റെ പൊട്ടത്തരം... "" അമ്മുവും മാധുവും ഒരുമിച്ചു ആട്ടിയതും കല്ലു ഇളിച്ചു കൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി...

"""പൊട്ടത്തരം അല്ല..നാണം ആണ്..😌"" ""ഇതിനെയാണോ നാണം എന്ന് പറയുന്നേ..."" അമ്മു പല്ല് കടിച് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... """എന്തേ റിയലിസ്റ്റിക് ആയി തോന്നിയില്ലേ... ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മാത്രം കുഴപ്പം ആണ്... """ അവരെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് കല്ലു പറഞ്ഞതും മാധു അവളുടെ കഴുത്തിലെ കയ്യിട്ടു... """"ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ കുഴപ്പം തന്നെയാ... നാണവും മാനവും ഇല്ലാത്ത നീ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് കണ്ടു നിന്ന ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന് തന്നെയാ കുഴപ്പം..... """" എന്ന് പറഞ്ഞു ഇളിച്ചതും അമ്മു മാധുന് ഒരു ഹൈ ഫൈ കൊടുത്തു... അത് കണ്ടു കുശുമ്പ് വന്നു നിൽക്കുന്ന കല്ലുനെ കണ്ടതും അമ്മുവും മാധുവും അവളെ ഇക്കിളി ആക്കാൻ തുടങ്ങി.... അവസാനം മൂന്നും കൂടെ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു ഒരു വഴിക്ക് ആയി... """അല്ല.... നിന്റെ ആ നാണവും മാനവും ഇല്ലാത്ത സ്വപ്നം എന്താ... """ എന്ന് മാധു ചോദിച്ചതും കല്ലു ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.... ഇന്നലെ മാക്കാൻ എന്നോട് "i love you... will you marry me....my love "" എന്ന് പറഞ്ഞു..... """ഏഹ്....😱😱😲😳😳

""" രണ്ടും വായ തുറന്നു ചോദിച്ചതും അവൾ അതേന്ന് തലയാട്ടി കാണിച്ചു... """സ്വപ്നം അല്ലേ... "" നെഞ്ചത്ത് കൈ വച്ചു കൊണ്ട് മാധു ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടതും കല്ലു ചുണ്ട് ചുളുക്കി ""എനിക്കും അതൊരു ഡൌട്ട് ആണ്.. "" എന്ന് കല്ലു പറഞ്ഞതും അവര് രണ്ടാളും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി... ""നീ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.. "" അമ്മു കല്ലുന്റെ തോളിൽ കൈ വച്ചു ചോദിച്ചതും അവൾ ഒന്ന് തലകുടഞ്ഞു കൊണ്ട് സോഫയിൽ പോയി ഇരുന്നു... അവളുടെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ആയി ഇരുന്നു... ""ഇനി പറയ്.. എന്താ ഉണ്ടായത്... "" മാധു ചോദിച്ചു... """ഇന്നലെ മാക്കാന് ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ഞാൻ സോഫയിൽ പോയി കിടന്നു...പിന്നെ അവനോട് അന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു..."" ""എന്ന് പറഞ്ഞത്.. " എന്നും ചോദിച്ചു അമ്മു അവളുടെ മുന്നിൽ കയറി നിന്നതും മാധു അവളെ പിടിച്ചു വലിച്ചു അവളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരുത്തി ആഷി കല്ലുനോട്‌ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ അമ്മുന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.. """എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത്... """

ഒക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതും അമ്മു നല്ല ഇന്ട്രെസ്റ്റ് ഓടെ ചാടി കേറി ചോദിച്ചു.. """എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത് എന്ന് വച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി... അവൻ എന്നെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു... അത് കേട്ട് കിളിപോയി ഞാൻ തിരിച്ചു സോഫയിൽ കിടന്നു.... പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആണോ അതോ ശെരിക്കും ആ മാക്കാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറീല.... """" എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കല്ലു ചിണുങ്ങിയതും മാധുവും അമ്മുവും അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു... ""നീ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആഷി ഏട്ടൻ ശെരിക്കും നിന്നെ പ്രൊപോസ് ചെയ്തത് ആയിരിക്കും... """ (മാധു) """പക്ഷെ ആഷിക്ക് ഇവളെ കാണുന്നതേ കലി അല്ലേ... """ (അമ്മു) """അത് തന്നെയാ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കാൺഫ്യൂഷൻ ആയത്.. "" (കല്ലു ) ""നീ വിഷമിക്കണ്ട... അങ്ങനെ ആഷി ഏട്ടൻ നിന്നോട് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാരുടേം മുന്നിൽ വച്ചു ആളെ കൊണ്ട് നിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും... ഓക്കേ..."""

മാധു അവളുടെ കവിളിൽ തട്ടി പറഞ്ഞതും അമ്മുകൂടെ കൂടി ഡൺ പറഞ്ഞു.. """ഇനി മോൾ പോയി പല്ല്തേക്ക്.. "" എന്നും പറഞ്ഞു അവര് കല്ലുനെ ഉന്തി തള്ളി വിട്ടു... ______________ [ആഷി] രാവിലെ തന്നെ കാണിക്കണ്ടത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും കാണാത്ത കോലത്തിൽ കെട്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആദിനേം ചെപ്പുനേം കണ്ടുകൊണ്ട് ആണ്... അത് കണ്ടതും എന്റെരണ്ട് കണ്ണും പുറത്തേക്ക് തള്ളി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ.... കൊട്ടും സൂട്ടും ഒക്കെ ആയി നല്ല മൊഞ്ചന്മാർ ആയി എന്നെ നോക്കി ഇളിക്കുന്ന അവരെ കണ്ടതും കാണാൻ കൊഴപ്പം ഒന്നുല്ലാത്ത ലുക്കിൽ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയാൻ പോയാൽ തലയിൽ കയറി നിരങ്ങും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും രണ്ടിനേം നോക്കി ഇളിക്കാൻ തുടങ്ങി... ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോലും വന്നു... എന്നിട്ടും ഇവന്മാർ എന്താ റിയാക്ട് ചെയ്യാത്തത് എന്ന് കരുതി കണ്ണ് തുടച്ചു കൊണ്ട് അതേ ഇളിയോടെ അവരെ നോക്കിയതും കട്ട കലിപ്പിച്ചിൽ കയ്യും ചുരുട്ടി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആദിയെയും അവനെ ഇടക്ക് ഇടക്ക് നോക്കി കൊണ്ട് എന്നെ ഇല്ലാത്ത കലിപ്പിൽ നോക്കുന്ന ചെപ്പുനെയും ആണ് കണ്ടത്....

കൊടുങ്കാറ്റിന് മുന്നേ ഉള്ള ശാന്തത ആണോ അതേന്ന് വരെ തോന്നി പോയി.... അത് തോന്നൽ അല്ലെന്നും ശാന്തത ഒക്കെ പോയി കൊടുങ്കാറ്റു പോലെ രണ്ടും എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ബെഡിൽ കയറി കിടന്നു ഇറുക്കെ കെട്ടിപിടിച്ചപ്പോൾ ആണ് മനസിലായത്... """ഡാ... തെണ്ടികളെ എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നുണ്ട്.... """ """its.. ok... """ എന്നും പറഞ്ഞു രണ്ടും കൂടി വിരിഞ്ഞു ചുറ്റി പിടിച്ചു... ""ഇനി ഇളിച്ചാൽ ഈ ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കയ്യും കാലും ഒക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒടിയും... മനസിലായല്ലോ.... """ ആദി അതും പറഞ്ഞു വിട്ടു നിന്നതും ചെപ്പുവും കുറച്ചു മാറി നിന്നു... ഞാൻ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കേ പറഞ്ഞു അവരോട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു... അതോടെ രണ്ടും ഓരോ കിസ്സും തന്ന്.. അപ്പോഴാണ് കല്ലു എനിക്ക് വേണ്ട ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കൊണ്ട് വന്നത്... """എന്താണ് പെങ്ങളൂട്ടി ഇത്രേം കാര്യമായ ആലോചന... """ അതും പറഞ്ഞു ആദി അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പ്ലേറ്റ് വാങ്ങി അവളുടെ തലക്ക് ഒരു കൊട്ട് കൊടുത്തു... കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയതും അവൾ തലകുടഞ്ഞു ചുറ്റും നോക്കി.... എന്നിട്ട് ആദിയെ നോക്കി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു ചെപ്പുന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അവനേം വലിച്ചു ബാൽക്കണിയിലേക്ക് പോയി...

ഞാൻ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നതും ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് ആദി ചുമക്കുന്നത് കേട്ടു... അതൊരു ആക്കി ചുമ ആണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവനെ മൈൻഡ് ആക്കാതെ റൂഫും നോക്കി കിടന്നതും അവൻ വന്നു ബെഡിൽ ഇരുന്നു എന്നെ ബെഡിലേക്ക് ചാരി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഇരുത്തി.... ഭക്ഷണം അവൻ തന്നെയാണ് വാരി തന്നത്... """വേണ്ടാത്ത മോഹങ്ങൾ കൊടുത്തു വെറുതെ ആ പാവത്തിനെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേടാ.... """ ഭക്ഷണം തരുന്നതിനു ഇടയിൽ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ അവനെ നോക്കി... """"നീ കരുതുന്നത് പോലെ നിനക്ക് മാത്രം അല്ല അന്ന് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്... നിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് ആണ് നീ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതും അമ്മുനോട്‌ ഇപ്പോഴും ഒരു അകലം പാലിക്കുന്നതും... പക്ഷെ മറ്റൊരാളുടെ വാക്ക് കേട്ട് നീ കല്ലുനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണ്ട... അത് നീ ഒരിക്കലും പൂർണ മനസോടെ എടുത്ത തീരുമാനം അല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം... ഇപ്പൊ നീ അവളെ ഒരു ഹോംനേഴ്സ് ആയി മാത്രം കണ്ടാൽ മതി....

എന്നെങ്കിലും നിനക്ക് അവളോടുള്ള ഫീലിങ്‌സിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ അത് പോയി അവളോട് തന്നെ പറയ്... ഇപ്പൊ നീ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തെറ്റാണ്... അവളെ നീ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പോലും ഒരിക്കലും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നിനക്കും അവൾക്കും കഴിയില്ല... അതുകൊണ്ട് നീ മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ നിന്റെ മനസാക്ഷി പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നോക്ക്..."""" അത്രേം പറഞ്ഞു ആഷി പോയി കൈ കഴുകി വന്നു എന്നെ റെഡി ആക്കി തന്നതും ഞാൻ അവന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തു... """സോറി ടാ.. പെട്ടെന്ന് മമ്മയും പപ്പയും പറഞ്ഞപ്പോൾ.... എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താ വേണ്ടതെന്നു... വേറെ വഴി ഒന്നും കണ്ടില്ല... ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെയാ.... ഒരിക്കലും കല്യാണിയെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു... """ അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ വന്നു കെട്ടിപിടിച്ചു... ""ഇനി നീ ആയിട്ട് അവളോട് ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട... "" ""ഹ്മ്മ്..."" അതിനു ഞാൻ ഒന്ന് മൂലികൊടുത്തതും ബാൽകണിയിൽ നിന്ന് അവളും ചെപ്പുവും കൂടി ഇറങ്ങി വന്നു....

രണ്ടും ഒരേ വേവ് ലെങ്ത് ആയത് കൊണ്ട് അവരെ നോക്കാതെ ആദിനെ നോക്കി... """നീ എങ്ങനെയാ അറിഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്.....""" ആദിയോട് പതുക്കെ ചോദിച്ചതും അവൻ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കാണിച്ചു... ""കാര്യം പറയെടാ തെണ്ടി.. "" ഞാൻ അവനെ പിച്ചിയതും അവൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി ഇരുന്നു.. """എന്റെ അനിയത്തി കുട്ടി ആയിപ്പോയില്ലേ... അപ്പൊ അവളെ നോക്കേണ്ടത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ... """ എന്ന് ചെവിയിൽ പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവനെ പല്ല് കടിച് നോക്കി... ""എവിടെയാടാ തെണ്ടി ക്യാമറ... "" ""അത് മോൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ ശേഷം കണ്ടുപിടിച്ചോ... പിന്നെ എല്ലാം കാണുന്ന ഒരാൾ ആയത് കൊണ്ട് അവളുടെ കൺട്രോൾ പോകാതെ നോക്കേണ്ടത് നിന്റെ കൂടെ ഡ്യൂട്ടി ആണ്..""" എന്നും പറഞ്ഞു കവിളിൽ ഒരു തട്ടും തന്ന് കല്ലുനോട്‌ എന്തൊക്കെയോ കത്തി അടിക്കുന്ന ചെപ്പുനേം വലിച്ചു അവൻ ഓഫീസിലേക്ക് വിട്ടു... _____________ അങ്ങനെ ആദിയും ചെപ്പുവും കൂടെ ഓഫീസിലേക്ക് വിട്ടു... ആണ്ടിലും സംക്രാന്തിയിലും മാത്രം ആണ് അവൻ ഓഫീസ് കാണുക തന്നെ ചെയ്യൽ... ഒരു ദിവസം പോലും ഓഫീസ് ടൈം കഴിയുന്നത് വരെ ഓഫീസിൽ നിൽക്കാൻ അവന് പറ്റാറില്ല...

അതുകൊണ്ട് തന്നെ പപ്പയുടെ വക സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചീത്ത കേൾക്കൽ അവന് ഒരു ഹോബി പോലെ ആയിട്ട് ഉണ്ട്.. ഓഫീസിലേക്ക് ഉള്ള യാത്രയിൽ ഉടനീളം ആദി ആഷിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു.... ""ഡാ... നിന്നോട് എന്താ കല്ലു മാറ്റി നിർത്തി സ്പെഷ്യൽ ആയി പറഞ്ഞത്.."""" എന്ന് ചോദിച്ചതും അവൻ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.. ""അത് എന്റെ ഈ ലുക്കിൽ ഉള്ള അഞ്ചാറ് ഫോട്ടോ എടുപ്പിച്ചത് ആണ്.."" എന്നും പറഞ്ഞു ചെപ്പു ഫോൺ എടുത്തു അതിൽ ഉള്ള പിക്സ് അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു... """എങ്ങനെ ഉണ്ട്... "" ""കാക്ക കുളിച്ചാൽ കൊക്ക് ആകില്ല മോനൂസേ..."" ഗമയിൽ ഒരു കയ്യിൽ ഫോണും ആയി നല്ല അടിപൊളി പോസിൽ നിൽക്കുന്ന ചെപ്പുനെ കണ്ടതും അതുവരെ ഉണ്ടായ ടെൻഷൻ ഒക്കെ മറന്നു ആദി അതും പറഞ്ഞു ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി... """എന്താടാ കോപ്പേ... """ അവന്റെ ചിരി കണ്ടു കലി ഇളകിയ ചെപ്പു അവനെ പിടിച്ചു ഉലച്ചതും കാറിന്റെ ബാലൻസ് പോയി... അപ്പോൾ തന്നെ ആദി കൺട്രോൾ ചെയ്തതും രണ്ടും ചാവാതെ രക്ഷപെട്ടു... ആദി കലിപ്പിൽ ചെപ്പുനെ നോക്കിയതും അവൻ ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ന ഭാവത്തിൽ ഗ്ലാസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഇരുന്നു മൂളിപ്പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി... അത് കണ്ടു ചിരി വന്നെങ്കിലും ആദി അത് കടിച് പിടിച്ചു നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് വിട്ടു...........തുടരും......

