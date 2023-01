🔥My Dear Rowdy🔥: ഭാഗം 39

രചന: അർച്ചന

അത് കണ്ടു ചിരി വന്നെങ്കിലും ആദി അത് കടിച് പിടിച്ചു നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് വിട്ടു... ഓഫീസിൽ എത്തിയതും ചെപ്പു ആദിനെ കാണാതെ വേഗം മുങ്ങി.. ആദി കാർ പാർക്ക്‌ ചെയ്ത് നേരെ അവന്റെ ക്യാബിൻ ലക്ഷ്യം ആക്കി നടന്നു.. സ്റ്റാഫ്സ് ഒക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്... അവൻ വേഗം ക്യാബിനിലേക്ക് കയറി.. അവൻ ചെപ്പുനെ വെയ്റ്റ് ചെയ്തു നിന്നതും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചെപ്പു ആദിന്റെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ആയി.... ""എവിടെ ആയിരുന്നു ഇത്രേം നേരം... "" ആദി കുറച്ചു ഗൗരവത്തിൽ ചോദിച്ചതും അവൻ ഒന്ന് പരുങ്ങി... """ഞാൻ ആഷിന്റെ ക്യാബിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു... """ ഇളിച്ചു കൊണ്ട് ചെപ്പു പറയുന്നത് കേട്ട് അവൻ ഒന്ന് തലയാട്ടി കാണിച്ചു മുന്നിൽ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ അവന് നേരെ ആക്കി കാണിച്ചു... അതിൽ ചെപ്പു പുതുതായി വന്ന സ്റ്റാഫ്സിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന cctv ഫുട്ടേജ് ആയിരുന്നു... അത് കണ്ടതും ചെപ്പു പുളിങ്ങ തിന്ന ഇളിയും ആയി ആദിന്റെ ഒപോസിറ്റ് ആയി ഇരുന്നു..

"""നല്ല കൊച്ചുങ്ങൾ ആടാ.... പുതിയ പിള്ളേർ ആയത് കൊണ്ട് നല്ല ബഹുമാനം ആയിരുന്നു... അതുകൊണ്ട് ചുറ്റിതിരിഞ്ഞു നടന്നതിനാൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണം... ഒരു ടീ പറഞ്ഞാലോ.. """ അതിന് ആദിന്റെ ഒരു കൂർപ്പിച്ചുള്ള നോട്ടം കണ്ടതും അവൻ പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പോകാതെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഇരുന്നു... _____________ [മാധു] ""ചെപ്പു ബ്രോ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഒരു രസുല്ല.. "" ""ആഹ്.. "" കല്ലു കൂടെ പറഞ്ഞതും അമ്മു അങ്ങോട്ട്‌ വന്നു... ""നിനക്ക് സ്കൂളിൽ ഒന്നും പോണ്ടേ.. "" കല്ലു അവളുടെ ചെവി പിടിച്ചു തിരിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചതും അവൾ തുള്ളിച്ചാടി കൊണ്ട് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.. ""നിങ്ങൾ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാ സ്കൂളിൽ പോകുന്നെ.. "" കൊഞ്ചി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾ കല്ലു ന്റെ പിടി വിട്ടു എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇരുന്നു.. ""മാധുസേ... "" അവൾ എന്നെ ഒരുമാതിരി ആക്കി കൊണ്ട് വിളിച്ചതും ഞാൻ ഒന്ന് തലചെരിച്ചു അവളെ നോക്കി പിരികം പൊന്തിച്ചു... ""നിനക്ക് എന്റെ ആദിനെ ഇഷ്ടം അല്ലേ.. "" അവൾ ചോദിച്ചതും ഞാൻ ഇരുന്ന് പരുങ്ങാൻ തുടങ്ങി.. """മ്മ്മ്...??"" കല്ലു കൂടെ എന്നെ വളഞ്ഞതും ഇനി രക്ഷ ഇല്ലെന്ന് ആയി.

. """വേഗം പറഞ്ഞോ.. എന്നിട്ട് വേണം എൻഗേജ്‌മെന്റ് നടത്താൻ... "" എന്ന് പറഞ്ഞു മമ്മ കൂടി അങ്ങോട്ട്‌ വന്നതും ഞാൻ വായും തുറന്നു മമ്മയെ നോക്കി... ""എൻഗേജ്‌മെന്റോ... "" കല്ലു കണ്ണും വിടർത്തി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് മമ്മ അതേ എന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടി അവളെ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്നു.... ""എന്തേ.. ഇഷ്ടം അല്ലേ.. "" മമ്മ വീണ്ടും ചോദിച്ചതും ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ എന്ന് അറിയാതെ നഖം കടിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ ഒക്കെ നോക്കി... """അവൾക്ക് ഇഷ്ടം ഒക്കെ തന്നെയാ.. ഇപ്പൊ നാണം വന്നതാ... """ എന്നും പറഞ്ഞു കല്ലു ഇളിച്ചു കൊടുത്തതും ഞാൻ ഒരു പുളിങ്ങ തിന്ന ഇളി ആക്കി... """എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻഗേജ്‌മെന്റ് നടത്താം അല്ലേ.... "" മമ്മ ചോദിച്ചതും അവര് രണ്ടും ഡബിൾ ഓക്കേ എന്നും പറഞ്ഞു അലറി.. ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയണ്ടേ എന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവരെ നോക്കിയതും രണ്ടും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി.. പിന്നെ അവിടെ അധികസമയം ചുറ്റിതിരിയാതെ റൂമിലേക്ക് ഓടി... ______________ [ആഷി] ഫോണും നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് കല്ലു വരുന്നത് കണ്ടത്...

അപ്പോൾ തന്നെ ഫോൺ എടുത്തു ബെഡിൽ ഇട്ടു ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കിടന്നു.. ഫോൺ എടുത്തു കളിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ കുരുട്ടിന് കലിപ്പ് ഇളകും. അവളുടെ കളി ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ശെരിക്കും ഹോംനേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നും...ഞാൻ എങ്ങാനും ഫോൺ എടുക്കുന്നത് കണ്ടാൽ കലിപ്പ് കയറി എന്റെ ഫോൺ എടുത്തു എറിഞ്ഞു ഉടക്കും എന്നാണ് ഓർഡർ.. എന്റെ ഫോൺ പോയാൽ ഞാൻ സഹിക്കൂല.... അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളെ അനുസരിക്കാതെ ഇപ്പൊ വേറെ വഴി ഇല്ല... അവൾ കയറി വന്നു എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്... """എന്താടി നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നെ "" ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചതും അവൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ കണ്ണും തള്ളി നിന്നു... """ഇയാൾ എന്നെ ഇന്നലെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നോ... """ ""ഞാ... ഞാനോ.. """ ഞാൻ വിക്കി വിക്കി ചോദിച്ചതും അവൾ അതേ എന്ന് തലയാട്ടി കൊണ്ട് സോഫയിൽ പോയി ഇരുന്നു... കുരിപ്പ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ കേട്ടിരുന്നോ... എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും ഇല്ലാതേ ഇപ്പൊ ഓവർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടു വെറുപ്പിക്കുകയാണ്..

ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയണ്ടേ എന്ന് ആലോചിച്ചു നിന്നതും അവൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ബെഡിൽ കയറി ഇരുന്നു... അത് കണ്ടതും ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കാൻ തുടങ്ങി.. ആദി എവിടെയാ കാമറ വച്ചത് എന്നാണ് നോക്കിയത്... ഇവൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇടക്ക് ഇടക്ക് എനിക്ക് കിസ്സ് തരുന്ന അസുഖവും ഉണ്ടല്ലോ... ""ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ. "" എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചതും ഞാൻ കുറച്ചു ആശ്വാസം കണ്ടെത്തി അവളെ നോക്കി ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.. എന്റെ ഇളി കണ്ടിട്ട് ആണെന്ന് തോനുന്നു അവൾ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കിയതും ഞാൻ കുറച്ചു ഗൗരവം ആക്കി... ""പറഞ്ഞു തരുവോ... "" കൊഞ്ചികൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരേ സമയം ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ വന്നു.... ""അതിനു അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥം ഒന്നുല്ല... നീ പോയി നിന്റെ പണി നോക്ക്... "" എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതും അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരാശ അവളുടെ മുഖത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു... """"സോറി കല്യാണി... നിന്നെ ഒരിക്കലും എന്റെ ലൈഫ് പാട്ണർ ആക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല... നിന്നെ എന്നല്ല ആരെയും... നീ ഒരുപാട് ആഗ്രഹവും കൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാം... പക്ഷെ.... """"

മനസ്സിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അവളെ നോക്കിയപ്പോൾ പെണ്ണ് സോഫയിൽ പോയി ഇരുന്നു ഫോണിൽ കുത്തി കളിക്കൽ ആണ്... ഞാൻ ഫോൺ എടുത്താൽ കുഴപ്പം... അവൾക്ക് ഏത് നേരവും അതിൽ തന്നെ നോക്കി ഇരിക്കാം... ബ്ലഡി ഫൂൾ... ______________ [ആദി] ""What the hell is going on here ..""" ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറച്ചു നിലക്കുന്ന സമയത്ത്‌ ആണ് നേത്ര കയറി വന്നത്... കമ്പനിയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആണ്... അവൾ എനിക്ക് നേരെ നീട്ടിയ ഫയൽ വാങ്ങി ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നോക്കിയതും അതിൽ ഉള്ളത് കണ്ടു എന്റെ ദേഷ്യം പലമടങ് ആയി വർധിച്ചു.. """Nethraa...What's going on here ..""" ഞാൻ ആ ഫയൽ ടേബിളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ശബ്ദത്തിൽ ചോദിച്ചതും അവൾ പേടിച്ചു വിറച്ചു എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്... """Five crores......നീയൊക്കെ ഇവിടെ എന്ത് മലമറിക്കുന്ന പണിയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്.... അഞ്ചു കോടിയാണ് നഷ്ടം വന്നത്.... എങ്ങനെ പോയി എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ....get out...""" ഞാൻ അലറിയതും അവൾ വേഗം ഇറങ്ങി പോയി... എന്റെ അതേ അവസ്ഥയിൽ ആണ് ചെപ്പുവും ഉള്ളത്.. """ടാ... ആദി.... """

അവൻ എന്റെ ഷോൾഡറിൽ കൈ വച്ചു വിളിച്ചതും ഞാൻ അത് തട്ടി മാറ്റി ചെയറിൽ ഇരുന്നു.. ഇന്ന് രാവിലെ പപ്പ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു... അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്.. പക്ഷെ ഇത്രേം വലിയൊരു ലോസ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല... ആരാ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ... ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഉറപ്പായും രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് കമ്പനി ഡൗൺ ആകും.... നെറ്റിയിൽ കൈ വച്ചു ഞാൻ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ചെപ്പു എന്റെ ഒപോസിറ്റ് വന്നിരുന്നത്.. അവൻ ഫയൽ ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കി പഠിക്കുന്നത് കണ്ടു.. """ഇത് ഇവിടെ ഉള്ള ആരോ ആണ്... നമ്മടെ കമ്പനിയിൽ ഉള്ള ആരോ നമ്മളെ തന്നെ ഒറ്റുന്നത് ആണ്... """ അവൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യവും ഞാൻ നേരത്തെ വിചാരിച്ചത് തന്നെയാണ്.... """പക്ഷെ ആര്.... എന്തിന്.... """ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചതും ഞാൻ നെറ്റി അമർത്തി തടവി... """കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും.... """ ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരുമാസം കൊണ്ട് കമ്പനിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീലിന്റെയും കോപ്പിയും എടുത്തു വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു... ചെപ്പു കാറിൽ ഇരുന്നു അതൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്....

ഓഫീസിൽ നടന്ന പല കാര്യങ്ങളും മനസിലേക്ക് റിവയിൻഡ് പോലെ വന്നതും ഞാൻ തലകുടഞ്ഞു കൊണ്ട് നേരെ നോക്കി കാർ ഓടിച്ചു... ______________ """മോനേ... ആരാടാ നിന്നെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചത്... പറയെടാ... """ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ദിൽജിത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ശ്രീദേവി കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... ""എനിക്ക് ഒന്നുല്ല അമ്മേ.. """ അവൻ ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തി കൊണ്ട് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു... ""അവൻ എവിടെ ഐദിൻ... "" """ജിത്തു...നീ ഇപ്പോഴും അവന്റെ കൂടെ ആണോ നടക്കുന്നെ... അവനും ആയുള്ള ഈ ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ.... """ ശ്രീദേവി ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചതും അവൻ അവരെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു.. """എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് തന്നെ അവൻ ആണ്.. അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ കിടന്നു ഞാൻ ചത്തേനെ.. ഇനി അവനെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്തത് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട... മനസിലായല്ലോ... """ വേദന സഹിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു പറഞ്ഞതും പിന്നെ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ അവര് റൂം വിട്ടു പുറത്തേക്ക് നടന്നു.. പുറത്തു തന്നെ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു... ഐദിൻ.... ഐദിൻ മെഹബൂബ്.... ശ്രീദേവി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവൻ അവരെ ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ദിൽജിത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി............തുടരും......

