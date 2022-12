💟 സങ്കീർത്തനം 💟: ഭാഗം 9

രചന: കാർത്തിക

എന്നെ തന്നെ രൂക്ഷമായി നോക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ണുകളെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്, തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്താണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഇനി എന്നെ വഴക്ക് പറയുമോയെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞു. " ഉം......'' അയാളൊന്നമർത്തി മൂളി അതു കേട്ടതോടെ ഞാനവിടുന്ന് ഓടി, വാകമരചുവട്ടിലെത്തിയിട്ടാണ് പിന്നെ ശ്വാസം വിട്ടത്. ആരാണാവോ അത് വഴക്കു പറയാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം..... ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഹവർ റിനു മിസ്സിന്റെതായിരുന്നു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ നേരം "എനിക്ക് പകരായി നാളെ മുതൽ വേറൊരു സർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ എന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസാണ് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കണം" എന്നൊക്കെ ഉപദേശിച്ചിട്ടാണ് മിസ്സ് പോയത്. ബെല്ലടിച്ച് എല്ലാവരും പോകാനിറങ്ങുന്നതു വരെ പുതിയ സർ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ചർച്ച......

അന്നു രാത്രയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മ ഏതോ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് സൺഡെ പോകാമെന്ന് തീരുമാനമായി. അച്ചു കൂട്ടുകാരന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം ആണെന്നു പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു. കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരാത്തതു കൊണ്ട് ഞാൻ ബാൽക്കണിയിൽ ചെന്നിരുന്നു. അൽപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ വന്ന് അടുത്തിരുന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അച്ചു. "നിനക്ക് ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ലേ കൊച്ചെ " "ഞാൻ വെറുതെ ഉറക്കം വരാത്തതു കൊണ്ട് " "ഏട്ടൻ ഉറങ്ങിയോ " "ഉം" "അതെങ്ങനെ തനിക്കറിയാം ഏട്ടന്റെ അടുത്തുന്നാണോ താനിപ്പോൾ വന്നേ " "അതു പിന്നെ" "അച്ഛനെയും അമ്മേം പറ്റിക്കുന്ന പോലെ എന്നെ പറ്റിക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട, ഞാനെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് " ഞാൻ മൗനമായിരുന്നു " എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയിലെ പ്രശ്നം "

"ഏയ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല" "ജിത ചേച്ചിയാണോ കാരണം " പിന്നെ ഞാനൊന്നും മറച്ച് വച്ചില്ല എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു അഭിഏട്ടൻ എന്നോടു പറഞ്ഞതും വിമലിന് എന്നോടുള്ള സമീപനവും അഭിഏട്ടന്റെ റൂമിൽ കണ്ട കാര്യവും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. അച്ചുവിന് എന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കണം എന്നറിയില്ലായിരുന്നു. "നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നീ ചെന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്....." എന്നും പറഞ്ഞ് ആൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയി പിന്നേയും കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പോയത്. പിറ്റേന്ന് പതിവുപോലെ എഴുന്നേറ്റ് കിച്ചണിൽ അമ്മയെ സഹായിച്ചു പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റും കഴിച്ച് നേരേ കോളേജിലേക്ക്.

ബെല്ലടിക്കാൻ ഇനിയും സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബുക്കെടുത്ത് ബാക്കി വായിച്ചു തുടങ്ങി.. ക്ലാസിനുള്ളിലെ കലപില ശബ്ദം നിന്ന് ക്ലാസ് നിശബ്ദമായപ്പോഴാണ് ഞാൻ ബുക്കിൽ നിന്നും മുഖമുയർത്തിയത്. നോക്കുമ്പോൾ സർ ക്ലാസിൽ വന്നിട്ട് കുട്ടികളെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാണ് ഞാനും എഴുന്നേറ്റു. അപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ഇന്നല്ലെ പുതിയ സർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പുറകിലായിരുന്നതു കാരണം മുഖം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ സാറിനെ കണ്ടത് ഈശ്വരാ ഇയാളെയല്ലെ ഞാനിന്നലെ ലൈബ്രറിയിൽ വച്ച് ഇടിച്ചെ.... ഞാൻ പിറുപിറുത്തു. "ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ട്യൂട്ടർ ഞാനാണ് " Hi I am 💕"രുദ്ര സംഗീത്"💕 (He is the Real Hero in 💗സങ്കീർത്തനം💗).............. തുടരും..

