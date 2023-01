❣️താലി ❣️: ഭാഗം 42

രചന: ഇഷ്ഖിന്റെ കൂട്ടുകാരി

ഇന്ദ്രന്റെ കാലുകൾ തന്റെ നേരെ വരുന്നത് അറിഞ്ഞതും അവളുടെ ഉടൽ ഒന്നാകെ വിറക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു,,ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ വേഗത കൂടുന്നത് അവൾ അറിഞ്ഞു ഇന്ദ്രന്റെ സാമിപ്യം അവളെ വല്ലാതെ തളർത്തിയിരുന്നു, തല തയ്ത്തി അവൾ നിന്നു,,,, ഇന്ദ്രന്റെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി കാണുക ആയിരുന്നു അവളിലെ ഓരോ ചലനങ്ങളും അവളുടെ കണ്ണുകളിലെ പിടപ്പ് അവനെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു,,, തല തായ്ത്തി നിൽക്കുന്ന അവളുടെ തടിയിൽ പിടിച്ചു പൊന്തിച് നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചു,,, അവന്റെ കണ്ണിലെ പ്രണയക്കടലിൽ അവളുടെ കണ്ണുകൾ കുടുങ്ങി പിൻവലിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ആ കണ്ണുകളിൽ അവൾ ലയിച്ചു പോയി,,, "You are so beutiful,,,,,,,," എന്ന് അവൻ അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞതും അവളുടെ മുഖം നാണത്തൽ ചുവന്നു, അവൻ ഇടുപ്പിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവളെ തന്നിലേക്ക് ചേർത്തു,, അവൾ ഒരു പിടപ്പോടെ അവനെ നോക്കി എങ്കിലും അപ്പോയെക്കും വെള്ളത്തുള്ളികളാൽ നിറഞ്ഞ അവളുടെ അദരങ്ങളെ അവൻ സ്വന്തം ആക്കിയിരുന്നു,,,

ദീർഘ ചുംബനത്തിന് ശേഷം അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവളുടെ കഴുത്തിലെ വെള്ളത്തതുള്ളികളെ ചുംബിച്ചു,,, ഇന്ദ്രന്റെ ചുണ്ടുകൾ കഴുത്തിൽ നിന്ന് തായേക്ക് ചെന്നതും ഒരു ഏങ്ങലോടെ അവൾ അവനിൽ പിടി മുറുക്കി,,, "I want you gayu,,,,,,,,, 😍" എന്ന് പറഞ്ഞു അവളെ കൈകളിൽ കോരി എടുത്ത് അവൻ ബെഡിലേക്ക് കിടത്തി,നാണത്തൽ ഇന്ദ്രന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയാതെ അവൾ കണ്ണുകൾ ഇറുകെ അടച്ചു,,, അവനും അവളിലേക്ക് ചേർന്ന് അവളുടെ ഓരോ രോമ കൂപങ്ങളിലും അവന്റെ പ്രണയം ചാർത്തി,,, പ്രണയം വികാരത്തിന് വഴിമാറിയ നിമിഷത്തിൽ അവളിലെ സ്ത്രീയെ അവൻ സ്വന്തം ആക്കി,,, തന്റെ നെഞ്ചിൽ വാടിയ താമര തണ്ട് പോലെ കിടക്കുന്നവളുടെ നെറ്റിയിൽ മുത്തം ഇട്ട് അവളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചു രണ്ട് പേരും നിദ്രയെ പുൽകി,,, ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ ഇതേ സമയം ഉറക്കമില്ലാതെ രണ്ട് ദിക്കുകളിൽ ആയി തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുക ആയിരുന്നു,, അനുവും റിദയും,,,

അനുവിനു ആകെ ദേഷ്യവും കുറ്റബോധവും എല്ലാം ആയിരുന്നു ദേഷ്യം വന്നാൽ മുന്പും പിന്പും നോക്കാറില്ല,,, എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആദ്യം ആയിട്ട് ആണ്,,, കണ്ണ് അടക്കുമ്പോ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ വാശിയോടെ തുടച്ചു നീക്കുന്നവളുടെ മുഖം ആണ് കടന്നു വരുന്നത്,, അവൾ എന്താവും എന്നേ കുറിച് കരുതിയിട്ട് ഉണ്ടാവുക,, ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ മുതൽ ആക്കിയത് ആണെന്നോ,,,അതോ പകരം വീട്ടിയത് ആണെന്നോ,,, മഹർ ചാർത്തിയ പെണ്ണിനെ അല്ലാതെ ലിയു ആണേൽ ഞാൻ എന്ന ഒരാൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന ഭാവം പോലും കാണിക്കാതെയാ നടപ്പ്,,, എല്ലാം കൂടി ഓർത്തതും അവന് ആകെ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി,,, പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല വണ്ടി എടുത്ത് അവൻ പുറത്തേക്ക് പായിച്ചു എങ്ങോട്ട് എന്നില്ലാതെ,,,, റിദയുടെ അവസ്ഥയും അത് തന്നെ ആയിരുന്നു, അവളുടെ കണ്ണ്കൾ നിറഞ്ഞു ഒഴുകി കൊണ്ടേ ഇരുന്നു,,, തനിക്ക് ആദ്യമായി തോന്നിയ പ്രണയം തെറ്റ് ആയി പോയോ എന്ന് അവൾ ഓർത്തു,, ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തി അവൾ അനുവിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല,, താൻ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷൻ ആണെങ്കിലും,

തന്നോട് ഇത് വരെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലലോ എന്തിനു ഒരു നോട്ടം പോലും,, അപ്പൊ എന്നേ തളർത്താൻ വേണ്ടി ആവില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാ,,,, അവളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സംഘർഷം തന്നെ നടക്കുക ആയിരുന്നു, ഇനി ഒരിക്കലും അവന്ന് മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലില്ലന്ന ഒരു ഉറപ്പോടെ അവൾ കിടന്നു,,, ഒക്കെ ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ മായ്ച്ചു കളയാൻ അവൾ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി,,, എത്ര കിടന്നിട്ടും ഉറക്കം വരാതെ തിരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് വാതിൽ തുറക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയത്, വല്ല കള്ളൻ ആവും എന്ന തോന്നലിൽ അവൾ വേഗം പുതപ്പ് തല വഴി മൂടി അവൾ അനങ്ങാതെ കിടന്നു,,, പടച്ചോനെ കത്തോളണേ അലമാരയിൽ ഉള്ള ഇന്റെ കുപ്പി വളേം ആ ബുക്ക്‌ ഓക്കെ എടുത്ത് കള്ളൻ തൃപ്തി പെടണെ റബ്ബേ,വാതിൽ അടച്ചു കുറ്റിയിടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതും അവൾക്ക് ഉള്ള ധൈര്യം ഒക്കെ പോയി രുന്നു,,കള്ളൻ വാതിൽ കുറ്റി ഇടുന്ന കള്ളൻമാർ ഉണ്ടാവോ,, പടച്ചോനെ അപ്പൊ ഉദ്ദേശം പീഡനം തന്നെ,,, അവൾ വേഗം ഫോൺ എടുത്ത് ഉപ്പാനെ വിളിക്കാൻ നോക്കിയതും ഫോണിന്റെ ചാർജും കയിഞ്ഞു,,, അവൾക്ക് കയ്യും കാലും ഒക്കെ വിറക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു,,

റൂമിൽ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞതും അവളുടെ ഉള്ള ശ്വാസവും പോയി, ഒരു കാറ്റ് പോലെ എന്തോ തോന്നി കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ മുന്നിൽ പുതപ്പും പിടിച്ചു നിക്ക കലിപ്പൻ,, ഓഹ് അപ്പൊ ഇത് വരെ സ്വപ്നം ആയിരുന്നല്ലേ എന്ന് കരുതി അവൾ കണ്ണ് അടക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും,,, "എടി,,,,,,,,, എണീക്കെടി അവിടുന്ന്,,,," എന്ന് അനു അലറിയതും അവൾ സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ എണീറ്റു,, ആദ്യം ഞെട്ടൽ ആയിരുന്നു എങ്കിലും പിന്നീട് അത് ദേഷ്യം ആയി മാറി അവളിൽ,,, "എന്താ,,, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അവിടുന്ന് ഉപദ്രവിച്ചത് പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ടേക്കു വന്നേ,, അതോ എന്റെ ശരീരം കൂടി വേണോ,,,,," അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോയേക്കും അനുവിന്റെ കൈ അവളുടെ കവിളിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു,,, "നിർത്തെടി,, പുല്ലേ,,,,, ഇനി മേലിൽ ഇമ്മാതിരി വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ,, കൊന്ന് കളയും ഞാൻ,,," അനുവിന്റെ കലിപ്പ് കണ്ടു അവൾ ആകെ പേടിച്ചു പോയിരുന്നു, കണ്ണുകൾ ഒക്കെ ചുവന്നു മുഖം ഒക്കെ ചുവന്നു വിറക്കായിരുന്നു,,, അവളുടെ പേടിച്ച മുഖം കണ്ടതും അവൻ ഒന്ന് അടങ്ങി,,,, "നിന്റെ ശരീരം മോഹിച്ചു വരാൻ മാത്രം വൃത്തി കെട്ടവൻ അല്ലേടി ഞാൻ എനിക്കും ഉണ്ട് ഉമ്മയും പെങ്ങളും,,,"

"എന്നിട്ട് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് എന്തേയ് ഈ ഉമ്മയെയും പെങ്ങളെയും ഒന്നും ഓർത്തില്ല,,," ഇല്ലാത്ത ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കി ആണ് അവൾ അത് ചോദിച്ചത്, അത് കേട്ടതും അവൻ ഒന്ന് നിശബ്ധൻ ആയി,,, ആ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നത് കണ്ടതും അവൾക്ക് എന്തോ പോലെ തോന്നി,,, "അത് പറയാൻ തന്ന വന്നത്,,, സോറി,, അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ എന്ന് അറിയില്ല അത്രയും ആളുകക്കിടയിൽ വെച്ച് നീ എന്നേ ഒന്നും അല്ലാതെ ആക്കിയ ദേഷ്യത്തിൽ,, എങ്ങനെയോ പറ്റി പോയത് ആണ്,,, എന്റെ ഒരു സോറി നിനക്ക് സംഭവിച്ചതിന് ഒന്നും ആവില്ലെന്ന് അറിയാം,, മഹർ കെട്ടിയ പെണ്ണിൽ ആണ് തന്റെ അവകാശം എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല,, എന്താ എനിക്ക് പറ്റിയെ എന്ന്,,," അതും പറഞ്ഞു തലക്ക് കയ്യും വെച്ച് അനു കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു,, റിദ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാതെ നിന്നു,, ആ നിമിഷം അവനോട് ഉള്ള ദേഷ്യം ഒക്കെ എങ്ങോ മാഞ്ഞിരുന്നു,,അവൻ പറയുന്നത് എല്ലാം സത്യസന്ധം ആണെന്ന് അവൾക് മനസ്സിലായിരുന്നു,,,,, ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ഞാൻ ആയിട്ട് തന്നെ തിരുത്തി കൊള്ളം, അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ അവൾ അവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു,,,

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ രാവിലെ സൂര്യരശ്മികൾ കണ്ണിൽ പതിച്ചപ്പോ ആണ് ഗായു ഞെട്ടി ഉണർന്നത്,അവൾ ഇന്ദ്രന്റെ ഫോണിലേക്ക് നോക്കിയതും 7 മണി എന്ന് കണ്ടു അവൾ കൊട്ടി പിടഞ്ഞു എണീറ്റു,,, എന്നാൽ എണീറ്റ പോലെ തന്നെ അവൾ കിടന്നു,,,, എന്നിട്ട് ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഇന്ദ്രന്റെ കവിളിൽ ചുംബിച്ചു,, ഇന്നലെ നടന്നത് ഒക്കെ ഓർത്തതും,, അവളുടെ കവിളുകൾ ചുവന്നു തുടുത്തു,,, ഇന്ദ്രനെ ഉണർത്തതെ അവൾ പുതപ്പ് ചുറ്റി ഷെൽഫിൽ നിന്നും ഡ്രസ്സ്‌ എടുത്ത് ബാത്‌റൂമിലേക് ചെന്നു ഷവറിന് ചുവട്ടിൽ നില്കുമ്പോ ശരീരത്തിൽ പലയിടത്തായി നീറി എങ്കിലും ആ വേദനക്കും ഒരു സുഖം ഉണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി,,, വേഗം റെഡി ആയി അവൾ ഇന്ദ്രനെ ഒന്നു നോക്കി തായേക്ക് ചെന്നു എന്തോ അവന്റെ മുന്നിൽ പോകാൻ അവൾക് മടി തോന്നി,,

നേരം വൈകിയതിന് അമ്മ വല്ലതും ചോദിക്കുമോ എന്ന് കരുതിയിരുന്നു എങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല,,,, "മോളെ,,, നാളെ അല്ലെ നിനക്ക് ക്ലാസ്സ്‌ തുടങ്ങുന്നേ, മോൾക് കുറച്ചു ഡ്രെസ്സും ബാഗും ഓക്കെ വാങ്ങണ്ടേ,,," "അആഹ് അമ്മേ വേണം വൈകുന്നേരം ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് പോകാം,,," "സമയം 8 ആവാൻ ആയല്ലോ മോളെ മോൻ എണീറ്റില്ലാലോ,, അവന്ന് ലേറ്റ് ആവില്ലേ മോൾ പോയി വിളിച്ചേക്ക്,," അത് കേട്ടതും ആകെ ഒരു വെപ്രാളം അവളിൽ നിറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ എന്തോ പോലെ,,, പോകാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല,,, എണീറ്റു ബാത്‌റൂമിൽ ആയിരിക്കണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ അവൾ റൂമിലേക്ക് ചെന്നു,,, അവളുടെ പ്രാർത്ഥന പോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രൻ കുളിക്കായിരുന്നു, അത് കൊണ്ട് വേഗം റൂമിൽ കയറി അവന്ന് ഉള്ള ഡ്രസ്സ്‌ ഒക്കെ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ച് അവൾ തായേക്ക് വേഗം ഇറങ്ങി,,,,...【തുടരും】

