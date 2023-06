ആദികൈലാസ് : ഭാഗം 1

രചന: നേത്ര

നിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് പെണ്ണെ എന്നിലെ പ്രണയം യാത്ര ആരംഭിച്ചത്.....* നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വേദിയെ സാക്ഷ്യമാക്കി അവൻ അവൾക്ക് നേരെ ആ റിങ് നീട്ടി പിടിച്ചു......,.. അവളുടെ ചൊടികളിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോളും....... ചുറ്റും കൂടി നിന്നവർ എല്ലാം അവളോട് അത് വാങ്ങാൻ പറയുന്നുണ്ട്...... എങ്കിലും അവളുടെ മിഴികൾ അവൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ട് കുത്തി ഇരുന്നവന്റെ മിഴികളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു.......... കൈയിലെ ഗിറ്റാർ അവളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കൈകളിലായി നൽകി......... അവൾ അവനെ നോക്കി വീണ്ടും പുഞ്ചിരിച്ചു......... ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം തെളിയുന്ന ആ നുണകുഴികളോട് പോലും അവനു അസൂയ തോന്നി........... അവൾ അവനു നേരെ കൈ നീട്ടി...... അവൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ടു അവളുടെ മോതിരവിരലിൽ ആ റിങ് അണിയിച്ചു......

അവിടെ നിന്നും എഴുനേറ്റു നിന്നു ഗിറ്റാർ കൈയിൽ എടുത്തു..........അവളുടെ മിഴികളിൽ നോക്കി തന്നെ പാടാൻ തുടങ്ങി........... 🎶Tu yeh mujhko bata de Chahoon main ya na Apna tu dil ka pata de Chahoon main ya na....🎶 ആ പെൺകുട്ടിടെ കൈയിൽ നിന്നും അവളും ഗിറ്റാർ വാങ്ങി പാടാൻ തുടങ്ങി......... 🎶Tu yeh mujhko bata de Chahoon main ya na Apna tu dil ka pata de Chahoon main ya na 🎶 🎶ithna bata doon bujhko Chahat pe apni mujhko Yuh toh nahini ikht yaar Phir bhi ye socha dil ne Ab jo laga hoon milne Poochhun tujhe ek baar..... Oho...🎶 ആ സംഗിതത്തിൽ മതിമറന്നു അവിടെ ഉള്ള എല്ലാരും അവരുടെ പേരുകൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു............. അവരുടെ പാട്ടിൽ അവരും കൂടെ ആടി....... കൈകൾ കോർത്തു പിടിച്ചു അവർ ആ പാട്ടിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു.......... 🎶Mujhko na jithna mujhpe Uthna is dil ko tujhpe Hone laga aitbar...... Tanha tamhon mein apne Bunti hoon tere sapne Tujshe homujhko pyaae.... Oo... Puchungi tujkho kabhi na Chahoon main ya na Tere khabon mein ab jeena Chahoon main kya na.....🎶 അവസാന വരിയും പാടി തീർത്തു.......... അവിടെ ആകെ ആ പേരുകൾ നിറഞ്ഞു നിന്നു...........

കാണിക്കളെ വകഞ്ഞു മാറ്റി അവർ പുറത്തേക്ക് നടന്നു.......... "ഹേയ് പ്ലീസ് ബ്രോ കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞു പോകാം പ്ലീസ് പ്ലീസ്........." അവന്റെ കൈയിൽ തുങ്ങി നിന്നു കൊണ്ടു മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു....... അവന്റെ കണ്ണുകൾ അപ്പോളും അവളിൽ ആയിരുന്നു......... അവൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചു കൊണ്ടു അവനു സമ്മതം അറിയിച്ചു........ "ഹേയ് മതി മതി അവരുടെ ഒരു കണ്ണും കണ്ണും രണ്ടു പാവം സിംഗിൾ പാസാങ്കേ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം........" അത് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂടെ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നു....... അവർ നാലുപേരും ഒന്നു ചിരിച്ചു......... ഫുഡ്‌ കോർട്ടിൽ നിന്നും ഐസ് ക്രീം കഴിച്ചു അവർ പുറത്തേക്ക് നടന്നു.........

പെട്ടന്നണ് അവർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ബർബിന്റെ ഡ്രസ്സ്‌ അണിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നത്......... അവൾ അവർക്ക് നാലുപേർക്കും ഓരോ പേപ്പർ നീട്ടി......... **WHAT IS LOVE* പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് എഴുതാൻ ആ പെൺകുട്ടി അവരോട് ആവിശ്യപെട്ടു...... നാലുപേർക്കും അവൾ പെൻ നൽകി....... *അസുരനെ പോലും ദേവനാക്കി മാറ്റുന്ന മായാജാലമാണ് പ്രണയം * *നീയും ഞാനും എന്നതിൽ നിന്നും നമായി മാറുന്നതാണ് പ്രണയം..* *പ്രണയം എന്നും മൗനമാണ് കണ്ണുകൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ പുനർജനിക്കുന്ന മായാജാലം * * പ്രണയം...... ആയിരം വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വർണിച്ചാലും ഒരിക്കലും പൂർണമാകാൻ ആവാത്ത ഒന്നാണ് പ്രണയം........ എന്നെയും നിന്നെയും പോലെ........* അവർ നാലുപേരും ആ പേപ്പറിൽ എഴുതി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോക്സിൽ ഇട്ടു........... അവർ പുറത്തേക്ക് നടന്നു........

അതെ സമയം മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് പേപ്പർ നീട്ടി........ അവൻ അത് വായിച്ചു....... *WHAT IS LOVE* അവൻ അതിലേക്ക് എഴുതി ചേർത്തു..... *I don't know, What is love...... But എന്റെ പ്രണയം അത് അവൾക്കായി മാത്രമാണ്........* അവൻ അത്രയും എഴുതി ആ പേപ്പർ ബോക്സിൽ ഇട്ടു.......... അവൻ പുറത്തേക്ക് നടന്നു........ എവിടെയും റോസ് ഫ്ലവർസ്...... റെഡ് ബലൂൺസ്........ ആരൊക്കെയോ പരസ്പരം പ്രൊസ്പോസ് ചെയുന്നുണ്ട്........ അവളുടെ കണ്ണുകൾ അപ്പോളും കൈയിലെ റിങ്ങിൽ മാത്രമായിരുന്നു.......... *നിന്നിലൂടെയാണ് ഞാൻ എന്നെ പൂർണമായി അറിഞ്ഞത്........* അവളുടെ ഹൃദയം മൗനമായി മന്ത്രിച്ചു.............. അവൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ടു ഡ്രൈവിംഗ് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു......... ************ *5വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം * തുടരും......

