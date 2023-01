🥀ആദി ന്റെ കലിപ്പൻ മാഷ്🥀: ഭാഗം 3

രചന: nisha nishuz

എന്താ മാഷെ എന്ന രീതിയിൽ പച്ച പാവം ഭാവം സെറ്റ് ചെയ്ത് അവൾ മാഷിനെ നോക്കി... ഇവിടെ വാ ന്നെ...നിന്റെ correlation ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ... പെട്ടു..മോളെ...ഇനി നിനക്ക് രക്ഷയില്ല...ഓടി ചെന്ന് കാലിൽ വീണു ഇനി ഇത് ആവർതികൂല ന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടി കരഞ്ഞലോ...സംഗതി എൽക്കോ...വേറെ അക്കൗണ്ടൻസിന്റെ മാഷ് ആണേൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചു മയക്കമായിരുന്നു..ഈ കലിപ്പൻ മാഷ് ന്റെ മുഖത്തു നോക്കി ചിരിക്കാൻ തന്നെ പേടിയാ.. ആലോചിച്ചു നിക്കാതെ ഇവിടെ വാ ടി... മാഷിന്റെ സൗണ്ട് കൊറച്ചു ഉച്ചത്തിൽ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാഫ് റൂമിലെ എല്ലാവരും കേട്ടു..കൂടാതെ മ്മളോട് ഇന്നലെ i love you പറഞ്ഞ ചെക്കനും...ആകെ നാണം കേട്ടല്ലോ...ഇന്നലെ രാവിലെ എന്തെല്ലാം ഷോ ആയിരുന്നു.. പ്രേമിക്കാൻ അല്ല ഞാൻ വരുന്നത്... പഠിക്കാൻ ആണ്...നിന്നെ പോലെ പ്രേമിച്ചു നടക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല ന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഷൈൻ ചെയ്തതൊക്കെ തകർന്നല്ലോ ദൈവമേ...ഞാൻ ടിസി യും വാങ്ങി ഇന്ന് തന്നെ വല്ല പ്രൈവറ്റ് കോളേജിലേക്കും പോകട്ടെ..

അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്... അവൾ i love you പറഞ്ഞ ചെക്കനെ ഇടം കണ്ണിട്ട് നോക്കി..ആ തെണ്ടി പൂര ചിരിയാണ്... Correlation എന്താണെന്ന് എഴുതി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും തട്ടാത്ത വിധത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു...ഇതാണോ correlation... അത് പിന്നെ...സർ... ഏത് പിന്നെ...എന്ത് ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടല്ലോ അതു പിന്നെ..നിനക്ക് എത്ര a plus ആ പത്തിൽ?? 9 aplus ഉം 1 A ഉം കൊട്ട കണക്കിന് a plus വാരി കൂട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം..തലയിൽ ഫുൾ കളിമണ്ണ് ആണല്ലോ.. സാമാന്യ ബോധമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയില്ലേ അത്...എന്താണ് ന്ന്..എവിടെ നോക്കി എന്ത് മന്ദപ്പിൽ ആണ് നി എഴുതിയെ .. സർ...ഞാൻ...സ്വയം എഴുതിയതാ... സ്വയം എഴുതിയത് ആണ് ന്നോ...നിനക്ക് അതിന് correlation ന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ന്ന് അറിയോ.. നി അതിന് ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ..എക്കണോമിക്സ് ലെ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ നി തന്നെ താനെ അങ് ഉണ്ടക്കാൻ തുടങ്ങിയോ..

എന്ന പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട ല്ലോ.. നിനക്ക് ക്ലാസ് ടൈമിൽ ഒക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ എത്ര ഫ്രണ്ട്‌സ് ഉണ്ട്..അവരോട് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചോ നി...ആ രമ്യ യോട് ചോദിചൂടായിരുന്നോ... രമ്യ..കോമ്മ്യ... ആ തെണ്ടി അപ്പോയെ പറഞ്ഞതാ അവളുടേത് തെറ്റ് ആണ് ന്ന്..കേട്ടില്ല ..കേട്ടില്ല. .എന്റെ വിശ്വാസം തെറ്റിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ ഇന്നലെ അധ്യമയി എന്നോട് സത്യം പറഞ്ഞതാ...ഞാൻ കേട്ടില്ല... ഇനി ഇപ്പൊ ഇന്ന് അങ്കിൾ ന്റെ മുന്നിൽ ഇതാവും ചർച്ചാ വിഷയം..നിങ്ങളുടെ മകൾ പഠിക്കുന്നില്ല..ഫുൾ കളിയാണ്... അതാണ് ഇതാണ് ന്നൊക്കെ അവൾ മനസിൽ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തി..ഇനി ആകെ ഒരു അടവ് ഉള്ളൂ മോളെ... മാഷെ.എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ correlation എന്താണ് ന്ന് അറിയില്ല.. എനിക്ക് മാത്രം സർ ഒന്നും കൂടി ക്ലാസ് എടുത്തു തന്നാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു... എങ്ങനെയോ അവൾ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു...എന്നിട്ട് ഇടം കണ്ണിട്ട് മാഷിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി..

ആ..രക്ഷപെട്ടു..ഈ അടവ് എൽക്കുന്നുണ്ട്...ഇതിൽ തന്നെ പിടിച്ചു തൂങ്ങിക്കോ. മാഷെ... നിങ്ങൾ എന്താണ് correlation എന്നുള്ളതിന്റെ നോട്ട് തരുക ആണേൽ ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിന് മുൻപ് 100 പ്രാവിശ്യം എഴുതി കാണിക്കാം... വേണ്ട..ഇപ്പൊ എനിക്ക് സമയമില്ല...ബെൽ അടിക്കാൻ ആയില്ലേ...ഇന്റർബെൽ നു പോയി koutsoyiannis ന്റെയും റിച്ചാർഡ് ന്റെയും hal. R variyan ന്റെയും സ്മിത്തിന്റെയൊക്കെ സ്റ്ററ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് എടുത്തു നോക്ക്.. അപ്പൊ കിട്ടും..അതിൽ നിന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് എഴുതി വാ.. ഹവു...ഭാഗ്യം..അവൾ മനസിൽ പറഞ്ഞു അല്ല എന്താ മാഷെ....ആരൊക്കെ...പേര് ആൽബട്ട് ഐസ്റ്റിനോ.. ശരിക്ക് മനസിലായില്ല... അല്ല...ചാള മേരി.. കലിപ്പ് കൊണ്ട് മാഷിന്റെ മുഖം ചുവന്ന് തുടുത്തു അത് പറഞ്ഞ് ഒരു പേപ്പറിൽ കൊറേപേര് എഴുതി തന്നു..ഇവരുടെ ബുക്ക്സ് എല്ലാം റെഫർ ചെയ്താൽ മതി.. ഒകെ മാഷെ thank you... ഒരു വെൽക്കം കൂടി പറഞ്ഞില്ല ചെങ്ങായി...അല്ലേലും ഞാൻ എന്തിനാ താങ്ക്സ് പറയുന്നേ...

എനിക്ക് എന്താ വട്ട് ആണോ..അയ്യളോടൊക്കെ താങ്ക്സ് പറയാൻ...ഭാഗ്യത്തിന് അയ്യാൾ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് പീരിയഡ് ആണ്..ഇന്നലെ ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതി മാഷ് ഇന്നലെ എടുത്തു തന്നത് പഠിച്ചിട്ടില്ല ..ഉച്ചക്ക് പഠിക്കാം...ന്ന് കരുതി അവൾ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതും അവളോട് i love you പറഞ്ഞ ചെക്കൻ അവളെയും കാത്തു പുറത്തു നിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... ഷോ...ആകെ നാണം കെട്ടു.. ഇവനെ കാണാത്ത പോലെ പോകാം... ഏയ്...പടിപ്പിസ്റ്റ് ജാഡക്കാരി.. അവൻ അത് വിളിച്ചതും അവൾ ഒരു നിമിഷം നിന്നു... നി എന്നെയാണോ വിളിച്ചത്... ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അവൾ ചോദിച്ചു.. ആ...നിന്നെ തന്നെയാ... എന്തായിരുന്നു നിന്റെ ജാഡ...അഹംകാരത്തിന് ഒരു കുറവും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ...ഇപ്പൊ മനസിലായി വെറും പട്ടി ഷോ ആയിരുന്നു ന്ന്..അപ്പൊ പോട്ടെ...തള്ളിസ്റ്റ് ജാഡ ക്കാരി... അവൻ മുടി നേരെയാക്കി കോളർ പൊക്കി ഹീറോ സ്റ്റൈൽ ഇൽ സ്ലോ മോഷനിൽ പോയപ്പോൾ ചമ്മി നാറി നിക്കാനെ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞോള്ളു ടി..എന്തായി എടീ..

എല്ലാം സോൾവ് ആയോ... പിന്നെ... നിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ...കാലേ വാരി നിലതടിക്കും...നിനക്ക് ഒന്ന് ദൈവത്തെ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ നി എഴുതിയത് തെറ്റ് ആണെന്ന്...ഞാൻ അത്രക്കും എഴുതി ണ്ടാക്കിയിട്ട്..നിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ...എനിക്ക് ദേഷ്യം നിക്കുന്നില്ല...പൊക്കോ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മിണ്ടരുത് നി...നിന്നോട് ഞാൻ പല തവണ പറഞ്ഞതാ... എന്റേത് തെറ്റ് ആണെന്ന്... അല്ല എന്താ നിന്റെ കയ്യിൽ .. ആ..അത് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ എഴുതി തന്നതാണ്.. correltion എന്താണ് എന്ന് ഈ ബുക്ക്സ് ഇൽ ഒക്കെ ഉണ്ടോലോ.. അത് ഇന്റർ ബെല്ലിന് പോയി റെഫർ ചെയ്യണം ട്ടോ നമ്മുക്ക്... അഹ്...നി ഇപ്പൊ വാ 2nd language ആണ്..ക്ലാസ് മാറണം.. ആ... അങ്ങനെ ഇന്റർബെൽ അടിച്ചപ്പോൾ 3 പേരും ലൈബ്രറി ലക്ഷ്യം വെച്ചു നടന്നു..ഈ വയായിൽ കൊള്ളത്തെ പേരൊക്കെ ഉള്ള ബുക് എവിടുന്ന് കണ്ടു പിടിക്കാൻ ആണേടി... ലൈബ്രറിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയതും പല പല വനിതാ ബുക്ക്സ് ഉം അവരെ കണ്ണിൽ പതിഞ്ഞു..പതിയെ കണ്ണുകളും കൈകളും അതിലേക്ക് നീണ്ടു...

നോക്കേടി...ഈ പെണ്ണിന്റെ സാരി കാണാൻ എന്തൊരു രസം ലെ... അയിന് മാത്രം രസം ഒന്നും ഇല്ല...ഓൾ ഒരു സാരി എടുത്താൽ ഓളെ പിന്നാലെ പുള്ളി പുലി കൂടി ഓളെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതി മറന്ന് വരും ന്ന്..അമ്മാതിരി ലുക്ക് ആണൊലോ...ഓരോരോ പരസ്യങ്ങളേ യ്... അത് നി പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഐഷു...രമ്യ ആ കമെന്റ് നോട് അനുകൂലമായി പറഞ്ഞു... ഡി...നോക്കേടി...ഈ പെണ്ണിന്റെ കമ്മൽ...എന്തൊരു നീട്ടം ഞാൻ ലുലു ഇൽ പോയപ്പോ അവിടെ കണ്ടീന് ഇത്... ഈ പെണ്ണിനെ നോക്ക് ഇജ് എന്തൊരു മെയ്ക്കപ്പ്...ഓളെ മാല മാത്രം ഉള്ളു രസം...ഓളെ ചുണ്ട് നോക്കാ ഇജ്...ചുവപ് പൈന്റിൽ മുക്കിയെടുത്ത മാരി... ഫുൾ പുട്ടി... ആദി കസലായിലും രമ്യയും ഐഷു വും അവളുടെ ഇരു സൈഡ് ലുമാണ്..3 പേരും തകൃതിയായി ചർച്ചയിലാണ്... എക്കണോമിക്സ് ന്റെ ബുക് റെഫർ ചെയ്യാൻ വന്നതാണെ... നോക്കേടി..ഈ ചെരുപ്പ് നു 299 ഒല്ലെടി.. എന്തൊരു രസം ലെ...ഓണ്ലൈനില് കിട്ടോ ആവോ ഇത്... ഒ പിന്നെ...

ഇത് ഞമ്മളെ ആ സബീർ കാക്ക ന്റെ പീഡിൽ ഉണ്ട്..അന്റെ ഒരു ഓണ്ലൈന് ഷോപ്പിങ് എന്താ ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച... ഈശ്വര...പെട്ട്... ഒച്ച കേട്ടിട്ട് കാലൻ തന്നെ... അതുപിന്നെ....ഞങ്ങൾ ന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ ഇരു സൈഡ് ലേക്കും നോക്കിയപ്പോൾ ഐഷു വിന്റെയും രമ്യയുടെയും സ്ഥലം കാലി ആയിരുന്നു.. ഈ തെണ്ടികൾ എന്നെ ട്രാപ്പിൽ ആക്കി രക്ഷപെട്ടല്ലോ...ഇനി എന്ത് ചെയ്യും.. എന്തയിരുന്നു പണി... ഞാൻ ബുക് റെഫർ ചെയ്യായിരുന്നു മാഷ്.. ഇതെന്താ... ഏത് ...ന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ അവളെ കയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് അമ്മിളി പറ്റിയത് മനസിലായത്...വനിത ബുക് ന്റെ കയ്യില്... ആ രണ്ടു കുരിപ്പുകളും സ്ഥലം കാലിയാക്കിയപ്പോൾ ആ ബുക്ക് ഉം കൂടി എടുത്തു പൊക്കൂടയിരുന്നോ ആ തെണ്ടിക്കൾക്ക്...എന്നെ എന്തിനാ എങ്ങനെ കൊല്ല കോല ചെയ്യുന്നത്...അവൾ ബുക് എടുത്തു ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ രാമനരായന എന്ന മട്ടിൽ ബുക്ക് വേഗം മേശയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു.. മാഷെ ഞങ്ങൾ ബുക്ക് നോക്കിയിരുന്നു.. ബട്ട് കിട്ടിയില്ല... കള്ളം പറയണ്ട എന്നോട്...നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്ന് കേറിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പത്രം വായിക്കുക ആയിരുന്നു...

മൂന്നുപേരും എക്കണോമിക്സ് ന്റെ ഷെൽഫ്‌ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല...കള്ളം പറയുന്നത് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ട്ടം ഇല്ലാത്ത കാര്യം ആണ്.. സോറി മാഷെ..ഇനി ഒരിക്കലും ആവർതികൂല...മാഷ് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ കുട്ടികളുടെ മുന്നിലിട്ട് ചീത്ത പറയരുത്.. വീട്ടിൽ നിന്നോ എന്നെ ഒറ്റക്ക് കിട്ടുമ്പോയെ എത്ര വേണേലും പറഞ്ഞോ...ഇപ്പൊ പറയല്ലേ..പ്ലീസ്...ഞാൻ നിങ്ങളെ കാലു പിടിക്കാം....പ്ലീസ്... അവളുടെ പാവം പോലുള്ള അഭിനയം കണ്ടിട്ട് മാഷിന് ആകെ ചിരി വന്നിരുന്നു മാഷ് എല്ലാം അടക്കി നിർത്തി കലിപ്പ് ഭാവം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു... ഉം..നടക്ക്... എവിടുക്ക്...പുറത്തു നിന്ന് ചീത്ത പറയാൻ ആണോ... അല്ല...എക്കണോമിക്സ് ഷെൽഫ് ലേക്ക് നടക്ക്... ഇതിൽ എവിടെയാ അത്... പിന്നെ എവിടെയാ നി നോക്കിയത്..കള്ളം പറയുന്നത് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ട്ടം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്..എനിക്ക് നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടു ഒന്നുമല്ല..എന്റെ കൈ അശുദ്ധമാവുമല്ലോ എന്നോർത്തിട്ടാണ്... അയ്യോ...ന്താ പ്പോ വാചകം അടി ന്നോ..ഇയ്യാളെ കൈ ഇപ്പൊ ഗംഗ നദിയിൽ മുക്കി എടുത്തു കൊണ്ട് വരുകയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ...ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി മുട്ടൻ തേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്...

ഇമ്മാതിരി മൂരാച്ചി സ്വഭാവം അല്ലെ...ആ പെണ്ണ് ഒക്കെ പെട്ടന്ന് എസ്ക്യാപ് ആയി കാണും... എന്ത് ആലോചിച്ചു നിക്കാ..ഇവിടെ വാ...ഇതിൽ നോക്ക്.... മാഷ് ഒരു ഷെൽഫ് ചൂണ്ടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. മാഷ് താഴത്തെ ഷെല്ഫിലും അവൾ മുകളിലത്തെ ഷെല്ഫിലും അരിച്ചു പൊറുക്കാൻ തുടങ്ങി.. ഇല്ലി എടുത്തു പിന്നിയിട്ട അവളുടെ മുടിയിഴകൾ മാഷിന്റെ മുഖത്തിലൂടെ ഉരസി കൊണ്ടിരുന്നു.. അവളുടെ മുടിയുടെ കാച്ചിയ എണ്ണയുടെ മണം മാഷിന്റെ നസികയിലേക് തുളച്ചു കയറി... എങ്ങനെ എങ്കിലും ബെൽ അടിച്ചമതിയായിരുന്നു എന്ന ആദിയുടെ മൗന പ്രാർത്ഥന ദൈവം കെട്ടപോലെ ബെൽ മുഴങ്ങി.... മാഷെ...ബെല്ലടിചു..അക്കൗണ്ടൻസി ആണ്..ഞാൻ പോവ ട്ടോ.. മാഷ് മറുത്തൊന്നും പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവൾ അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു... ക്ലാസിൽ ഓടി കിതച്ചു എത്തിയ പോൾ ആണ് അറിയുന്നത് ഇന്ന് അക്കൗട്ടാൻസി മാഷ് ലീവ് ആണെന്ന്...അതുമാത്രമല്ല ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം ക്ലാസ് ഇല്ല എന്നും..

ഏയ്..ജിങ്കജിങ്കാ..ജിങ്ക ജിങ്കാ ജിങ്കജിങ്കാ...ജയ്...ഒ ജിങ്കാ ജിങ്കാ ജിങ്കാ ജിങ്കാ ഹേയ്... അവൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തുള്ളി ചാടി.. അല്ലേലും ദൈവം വല്ല്യ സംഭവം ആണ് ട്ടോ..എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് എനിക്ക്...ഇന്ന് ഇനി അശോക് മാഷിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല..മൂപ്പരെ ക്ലാസ് ഉച്ചക്ക് ശേഷം ആണ്.. ടി..രമ്യ...അടി സക്കെ...സെറ്റ് അടി മോളുസെ... Silence.... മാഷ് കലിപ്പിൽ വന്ന് വാതിലിൽ രണ്ടു കൊട്ട്... ഇല്ല മോളെ...നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഉള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല...ദൈവമേ എന്നോട് ഈ ചതി വേണമായിരുന്നോ എന്തൊരു ബഹളം ആണിത്...താഴെ ഉള്ള സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത്.. ഇപ്പൊ ഏതാ പീരിയഡ്.. അക്കൗണ്ടൻസി.. സർ ഇല്ലേ... ഇല്ല... ഒ..എന്നാൽ മിണ്ടതിരിക്കു...ന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അശോക് മാഷ് പോയി... ഓഹ് മൈ ഗോഡ്...പാവം എന്റെ ദൈവം...വെറുതെ ഞാൻ ദൈവത്തെ തെറ്റു ധരിച്ചു... ന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചതും അശോക് മാഷ് എക്കണോമിക്സ് ന്റെ ബുക് ഉം പിടിച്ചു കലിപ്പിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറിയ നിമിഷം കൂടു കൂട്ടി അടയിരിക്കാൻ നിന്നിരുന്ന എന്റെ കിളികൾ എല്ലാം നാലു ഭാഗം പറന്നു പോയി...നാളെയും ഇമ്പോസിഷൻ ഉറപ്പാണ്...

ആകെ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളു തലവേദന... കിടന്നോ മോളെ..ഇതേ ഒള്ളു ഇപ്പൊ ഒരു വഴി... ഓഹ്...ഭയങ്കര തലവേദന.. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെറ്റി തടവി മാഷിനെ ഇടം കണ്ണിട്ട് നോക്കി മെല്ലെ ബെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞു... അനാമിക...എന്താ അവിടെ ഒരു ചുറ്റി കളി...നിങ്ങൾ ഗാംഗ് ആയി ബാക്കിൽ ചെന്നിരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും കാണൂല എന്നാണോ വിചാരം...ഇവിടെ വന്ന് നിന്നാൽ മതി...ക്ലാസ് ടോട്ടൽ ആയി കാണാം ട്ടോ... ആദിത്യാ... എന്താ കിടക്കുന്നെ...എന്തു പറ്റി.... മാഷിന്റെ അപ്രത്യക്ഷിതമായ ചോദ്യം കേട്ട് അവൾ ഞെട്ടി എഴുനേറ്റു..അപ്പോൾ തന്നെ മാഷിന് ഏകദേശ കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടിയിരുന്നു.. മാഷെ...ഭയങ്കര തലവേദന.. ഉം...ഇരിക്ക്...മാഷ് ഒന്ന് ആക്കി മൂളി.. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലസ് എടുക്കുന്നില്ല..ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടു ക്ലാസ് എടുത്തിലെ...അതിൻറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എഴുതി തരണം..ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ്.?.എടുക്കുന്നത് മനസിലാവുന്നുണ്ടോ...?സ്പീഡ് കൂടുതൽ ആണോ?ഇനി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുണ്ട്...

എന്തെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെ....? ആരും പേര്എഴുതണ്ട...ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തു എനിക്ക് എഴുതി താ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്... തല വേദനയും പനിയുമൊക്കെ ഉള്ളവരും ക്ലാസിനെ പറ്റി അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു... എന്നെ...തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്...എന്നെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചു ആണ്..ഞാൻ കള്ള തലവേദന ഉണ്ടാകുക ആണ് ന്ന് തോന്നി കാണും...കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ..ഏതായാലും പേരൊന്നും എഴുതണ്ട ല്ലോ...ഫുൾ കുറ്റംങ്ങൾ എഴുതണം.... എല്ലാവരും എഴുതുന്നത് പോലെ അവളും എഴുതി തുടങ്ങി... അങ്ങനെ ഒരു പത്തു മിനിറ്റ് നുള്ളിൽ മാഷ് എല്ലാവരുടെയും papers collect ചെയ്തു..എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ ഓരോ പേപ്പർ നും ഉള്ള മറുപടിയും പറഞ്ഞു... സ്പീഡ് കൂടുതൽ ആണല്ലേ...അത് നമ്മൾക്ക് ശരിയാക്കാം.. പിന്നെ എന്താ കൂടുതൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി...ന്നോ...ഒക്കെ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ട്ടോ.. ഓരോ പേപ്പറും അടുക്കി വെക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഒരു പേപ്പർ ലെ വാക്കുകൾ മാഷിന്റെ കണ്ണുകളെ ഉടക്കിയത്...

മാഷ് അത് എടുത്തു ഉറക്കെ വായിച്ചു... ''മാഷിന്റെ ക്ലാസ് സൂപ്പർ ആണ്..പിന്നെ ആ പൾസർ ബൈക്ക് ഒക്കെ മാറ്റി വല്ല ഡ്യൂക് ഉം ബുള്ളെറ്റുമൊക്കെ എടുക്കി മാഷെ...പിന്നെ മാഷിന് കട്ട താടി വെച്ചാൽ ഒടുക്കത്തെ ലൂക്ക് ആയിരിക്കും ട്ടോ..പക്ഷെ മാഷ് ന്റെ മുടി ഡൈ ചെയണം അതു സെറ്റ് ആയാൽ മാഷിനെ കാണാൻ ഒന്നും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും'' ആ പേപ്പറിന്റെ ഉത്തരവധിയെ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ മാഷ് പേപ്പറിൽ നിന്നും തലയുയർത്തി ക്ലസ്സിലെ ഓരോ കുട്ടികളെയും വീക്ഷിച്ചു നിന്നു.. ഐവ.. ന്റെമ്മോ..അങ്ങനെ വേണം...ആരാണാവോ ഇമ്മാതിരി ഒലിപ്പിക്കൽ ഒക്കെ ഒലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക...കേട്ടിട്ട് തന്നെ ചിരി നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല...ഞാൻ അങ്ങനെ ഒക്കെ എഴുതണം ന്ന് കരുത്തിയതാ പക്ഷെ ഇനി അത് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ തൂക്കി എടുത്തു വെളിയിൽ കളയും എന്ന് കരുതി എഴുത്തതിരുന്നതാ... ആദി ഐഷു വിനോടായി മെല്ലെ പറഞ്ഞു... പെട്ടന്ന് മാഷ് നു എന്തോ കണ്ണിൽ തടഞ്ഞ പോലെ ആ പേപ്പർ ടോട്ടലി ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചു നോക്കിയപോൾ പേജ് ന്റെ അടി വശത്തായി എഴുതിയ പേര് കണ്ടതും മാഷിന്റെ കലിപ്പൻ കണ്ണുകൾ ആദി യിലേക്ക് പാഞ്ഞു............🔥 തുടരും 🔥

