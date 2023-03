🥀ആദി ന്റെ കലിപ്പൻ മാഷ്🥀: ഭാഗം 60

രചന: nisha nishuz

വീട്ടിൽ എത്തി വണ്ടി നിർത്തിയതും അവൾ ചാടിയിറങ്ങി... അനു കോലയായിൽ തന്നെ പത്രം നോക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്.... ആദിയെ കണ്ടതും നീതു ചേച്ചി വന്നു ന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അനു പത്രത്തിൽ നിന്ന് തലയുയർത്തി അവളെ ഓടി ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു... Happy new year.... SAme to you മൈ dear കോരങേ.... ആഹാ...ഇപ്പൊ നമ്മളെയൊന്നും വേണ്ട ലെ...മാഷ് കീയും കറക്കി അകത്തു കയറുന്നതിനിടയിൽ പറഞ്ഞു വേണ്ട ല്ലോ...ആരാ വേണം പറഞ്ഞേ..അനു സൈറ്റ് അടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... ആ...നടക്കട്ടെ...നടക്കട്ടെ...നിന്റെ സന്ദീപ് നെ ഞാനൊന്ന് കാണുന്നുണ്ട്..ന്ന് പറഞ്ഞു ചുണ്ടിൽ ഒരു ചിരി വരുത്തി അകത്തേക്ക് കയറി...എല്ലാവരും നല്ല ഒരുക്കത്തിലാണ് ... അവർ ഇരുവരും വന്നത് കണ്ടു 'അമ്മ ചായ യും കടിയും നിരത്തി വെചു...ചായ കുടിച്ച ശേഷം കുളി കഴിഞ്ഞു ഡ്രസ് മാറ്റി... അമ്മയും വല്ല്യമായൊക്കെ പലഹാരങ്ങൾ പാക്കറ്റിൽ ആകുന്ന തിരക്കിലാണ്.. മാഷ് ആണേൽ അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും ഓടി നടന്നു ആകെ തിരക്കിലാണ്...ഓടി പായാൻ ഒരാളല്ലേ... ഉള്ളു.

ആദിയും അനുവും make up ഇട്ട് പൊളിച്ചു മാറ്റുകയാണ്... ഡീ...ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയോ... എന്താ സംശയം...നമ്മൾ പൊളികൂലെ...നമ്മൾക്കിന്ന് വായ്നോക്കി മരിക്കണം... ഹാ...സെറ്റ്...ന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവർ പൂട്ടി വാരി പൊത്തി... അപ്പോയേക്കും സന്ദീപ് ഏട്ടൻ വിളിച്ചതും അവൾ റൂമിന് പുറത്തിറങ്ങി... മാഷ് ആണേൽ കുളിച്ചു റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച്ച ആദിയുടെ പൂട്ടി make up ആണ്... അല്ലെങ്കിലേ ഈ പരിപാടി യുടെ ടെൻഷനും ഇന്നലെ ശരിക്ക് ഉറക്കം ഇല്ലായ്മ ഉം കാരണം കലിപ്പിൽ ആയിരുന്ന മാഷ് ഇത് കണ്ടതും പെരുവിരൽ മുതലങ് അരിച്ചു കേറി... ആരെ കാണിക്കണനേടി നി ഈ make up മൊത്തം വാരി വലിച്ചിട്ടിലേക്കുന്നെ...ഇന്ന് നിന്റെ കല്യാണമോ മറ്റോ ആണോ... അതുപിന്നെ ഞാനും അനുവും കൂടി... കഴുകി കളെയെടി അത്...നിന്റെയൊരു make up... പെണുങ്ങൾ ക്ക് എപ്പോഴും തന്റെ natural beauty ആണ് നല്ലത്...ഇത് വെറുതെ മനുഷ്യനെ മേനകേടുത്താൻ ആയിട്ട്....

ന്ന് പറഞ്ഞു മാഷ് പല്ലിറുമ്പിൽ തോളിൽ കിടക്കുന്ന തോർത്തു കലിപ്പിൽ ബെഡിലേക്ക് എറിഞ്ഞു...ഇതൊക്കെ കണ്ടതും ആദിയുടെ കണ്ട്രോൾ മൊത്തം പോയിരുന്നു... അവൾ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് ഓടി....അവിടെയിരുന്നു വായ് പൊത്തി കരഞ്ഞപ്പോൾ മാഷ് ഡോറിൽ മുട്ടി... എവിടെയാ എന്റെ ഷർട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നെ.... തേച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി ..അതിനൊക്കെ നിന്റ്റ് അടുത്തു സമയം ഉണ്ടോ ലെ...നി make up ഇൽ ബിസി അല്ലെ....ലെ.. ഷർട്ട് തേച്ചു കബോർഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്... അവൾ കണ്ണു നീര് തുടച്ചു കൊണ്ട് ഒരു വിധം പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു... മാഷ് ക്യാബോർഡ് തുറന്നു ഷർട്ട് ഇട്ടപ്പോയേക്കും വല്യച്ഛൻ വന്നു വിളിച്ചു... മോനെ...നേരം വൈകുന്നേരം ആവുന്നതിന് മുന്ബെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം ട്ടോ...അതിന് അനുസരിച്ച് ഇറങ്ങണം നമ്മൾ... എന്ന ഇപ്പൊ ഇറങ്ങല്ലേ...നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും വരാൻ പറയി.അപ്പോയേക്കും ഞാൻ വണ്ടികാരെ ഒക്കെ റെഡി ആക്കട്ടെ ആദി... ആദി.. ന്ന് അനു വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ മുഖം കഴുകി വാതിൽ തുറന്നു...

അയ്യേ...എന്തൊരു കോലാമാടി നിന്റേത്...കണ്ണമാഷി ഒക്കെ പോയി ആകെ പറന്നിരിക്കുന്നതല്ലോ...make up ഒക്കെ പോയി...എന്താ പറ്റിയെ കരഞ്ഞപോലെ തോന്നുണ്ടല്ലോ...എന്താ കാര്യം... ഒന്നുല്ല നി വാ ന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ ടവൽ എടുത്തു കണ്ണ് മഷി ഒക്കെ തുടച്ചു കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഇറങ്ങി... മാഷ് എല്ലാവരെയും വണ്ടിയിൽ കയറ്റുന്ന തിരക്കിലാണ്... ആദിയും അനുവും എന്താ അവിടെ അന്ധം വിട്ട് നിക്കുന്നെ....വന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറിക്കെ ന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവരെ സുമോയിൽ കയറ്റി...അവൾ മാഷിനെ ഒട്ടും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ സുമോയുടെ പിറകിൽ കയറി ...ആദിയും അനുവും പരസ്പരം അഭിമുഖമായി ഇരുന്നു...വേറെ വണ്ടിയിലൊന്നും സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മാഷും അവരുടെ അടുത്തു കയറി ഇരുന്നു....അവൾ മാഷിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അനുവിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു... മാഷ് ഇടക്ക് അനുവിനോട് സംസാരിച്ചു കൗണ്ടർ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾ ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ മൗനം പാലിച്ചു ഇരുന്നു...

എന്റെ ആദിമോളെ...ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ലോ നി ഒരു പൗഡർ എങ്കിലും ഇട്ടോടയിരുന്നോ...ആ അനുവിനെ കണ്ടു പടിക്ക്...അവൾ നോക്ക്...അടിപൊളി ആയി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ന്ന് വല്ല്യമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദി മാഷിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി...മാഷ് ഒന്നും അറിയാത്തപോലെ ഫോണിൽ നോക്കി... ഉറക്കം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മാഷ് സുമോയുടെ സൈഡ് ലേക്കും അവൾ മാഷിന്റെ തോളിലേക്കും ചാഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നു... വീട് എത്തി ന്ന് പറഞ്ഞു ആരോ തട്ടി വിളിച്ചപോയാണ് ഇരുവരും ഉണർന്നത്... മാഷ് ആദ്യം ഇറങ്ങിയതും അവൾ മൈൻഡ് വെക്കാതെ മുഖോ വീർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അനുവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി.... ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവ് തന്നെയായിരുന്നു ഐഷുവിന്റെ വീട്...ഇരുസൈഡുകളിലും പൂച്ചട്ടികളും പൂക്കളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.. എല്ലാവരെയും സത്കരിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് മുടിയനും അമ്മയു. അച്ഛനുമൊക്കെ... ആദിയും അനുവും വീട് ആദ്യം കാണാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ വീടൊക്കെ ചുറ്റി കാണുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു...മാഷ് ഇടക്ക് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾ അത് കാര്യമാക്കിയില്ല... അപ്പോഴാണ് കുറച്ചു ചെക്കന്മാർ ആ വഴി വന്നത്...........🔥 തുടരും 🔥

