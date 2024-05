ആമ്പൽ: ഭാഗം 11

രചന: മയിൽപീലി

അവർ വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു....



അവിടെ എത്താനായപ്പോൾ ആണ് വിഹാന് കാൾ വന്നത്.....



" ആരാടാ.... " റോബിൻ ചോദിച്ചു....

"അപ്പയാടാ.... " അവന്റെ വേഗം കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു

"ആഹ് അപ്പേ പറയ്.... എന്താ... ആ ഇച്ചായനെ അവിടെ ആക്കിയേച്ചും വേഗം വരാം.... "

അവന്റെ കാൾ disconnect ചെയ്തു

" അതെ ഇച്ചായ... അപ്പക്ക് അത്യാവശ്യം എവിടെയോ പോവാണ് ഉണ്ട് അമ്മ അവിടെ ഒറ്റക്കാണോ എന്നോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു... ഞാൻ നിനക്ക് കാർ അയക്കാം.... "



വിഹാൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്തു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു....



" ആടാ... നീ എന്നെ ആക്കിയേച്ചും പൊക്കോ.... "

റോബിൻ അവന്റെ തോളിൽ തട്ടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.....



അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി വിഹാൻ വേഗം പോയി.... റോബിൻ casuality യിലേക്കും....



_________________



Casuality യിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മൂലക്ക് നിന്ന് കണ്ണീർ വാർക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ അവന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടു.... ഒരു നിമിഷം അവന്റെ അവനെ തന്നെ മറന്നു അവളെ നോക്കി നിന്നു... പെട്ടെന്ന് ബോധം വന്നതും വേഗം ICU വിൽ കേറി......

ICU വിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് നേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ നിള വേഗം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി

"അച്ഛന്.... എന്റെ അച്ഛന് എങ്ങനെയുണ്ട്.... " നിള ആവലാതിയോടെ ചോദിച്ചു...



" താനാണോ പേഷ്യെന്റിന്റെ കൂടെ വന്നത് മുതിർന്നവരായിട്ട് ആരും ഇല്ലേ കുട്ടി... " നേഴ്സ് ചുറ്റിലും തിരഞ്ഞു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു......

"ഇല്ല....ഞാ..ൻ മാ..ത്രേ... ഉ...ള്ളു.... എ... എന്താ....എ...ന്റെ അ...ച്ഛയ്..ക്ക്.... " അവൾക്ക് വാക്കുകൾ പലയിടത്തും മുറിഞ്ഞു പോയിരുന്നു



" കുട്ടി ഡോക്ടർ ന്റെ കാബിനിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു.... "

അവള അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോഴും അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അഗ്നി എരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു....



" കണ്ണാ അച്ഛന് മാത്രേ ഉള്ളു.... ഒന്നും വരുത്തല്ലേ.... എന്നും ഞാൻ നിന്റെ നടയിൽ വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ... എന്നെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ.... " അവൾ ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു......

Dr റോബിൻ എന്ന ബോർഡ്‌ വച്ച റൂമിലേക്ക് അവൾ കയറി....



"ഡോക്ടർ..."



അവളുടെ വിളി കേട്ടാണ് കസേരയിൽ ചാരി കണ്ണടച്ചു ഇരിന്നിരുന്ന റോബിൻ കണ്ണ് തുറന്നത്.....

പെട്ടെന്ന് അവളെ വീണ്ടും കണ്ടപ്പോൾ അവൻ നോക്കി നിന്നു പോയി...... പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു...

"ഹ വരൂ... " അവന്റെ പുഞ്ചിരിയോടെ അവളെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചു

" ഡോക്ടർ അച്ഛന്.... " അവൾ ചോദിച്ചു



" ഏയ് പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല .... now he is alright... Don't worry....... ഒരു ചെറിയ ബ്ലോക്ക്‌ ഉണ്ട് അത്‌ അത്ര സീരിയസ് അല്ല നമുക്ക് മെഡിസിൻ കഴിക്കാം.... ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കൂടെ ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാം.....പിന്നെ ഏതായാലും ഇന്നൊരു ദിവസം ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ.... Ok 😊 " റോബിൻ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാണെന്നാവണം പറഞ്ഞു...

"ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒന്നും കാണണം അച്ഛനെ... "



" Ok no problem... നഴ്സിനോട് പറഞ്ഞോളൂ... ഞാൻ പറഞിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി....

" അല്ല ഇയാളുടെ പേര്..... " അവൻ ചോദിച്ചു....



"എന്റെ പേര്.... ഇ.. "



" ഡോക്ടർ ഒരു എമർജൻസി.... " അവൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഒരു നേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് വന്നു



" Anyway പിന്നെ കാണാം... Nice to meet you ..... " റോബിൻ അതും പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് പോയി.....

അവളുടെ ചിന്ത ഇവിടെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല.... അവൾ ദൈവത്തോട് മനസ്സറിഞ്ഞു നന്ദി പറഞ്ഞു....

അവൾ ICU വിലേക്ക് നടന്നു....

കുറെ വയറുകൾക്ക് ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന അച്ഛനെ കണ്ട് അവളുടെ നെഞ്ചിൽ പിടഞ്ഞു.....കണ്ണ് നിറഞ്ഞെങ്കിലും അത്‌ വേഗം തുടച്ചു മാറ്റി കൊണ്ട് അവൾ അയാളുടെ അരികിൽ ഇരുന്നു.... അവളുടെ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞ മട്ടിൽ അയാൾ കണ്ണ് തുറന്ന്.....

" എന്താണ്.... ഇങ്ങനെ കിടന്ന മതിയോ.... വീട്ടിൽ പോണ്ടെ.... " അവൾ അയാളുടെ താടിയിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് കളിയാക്കി ചോദിച്ചു....

" ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ നല്ല സുഖം ഉണ്ട്.... ഇതാവുമ്പോ ഓഫീസിൽ പോണ്ട..😝.... " അയാൾ അവളെ കളിയാക്കി....

" അയ്യടാ മനമേ.... എന്താ ഉദ്ദേശം നടക്കില്ല.... Mr. ശേഖരൻ.... ആ കൊതി നടക്കില്ല കേട്ടോ.... എന്തായാലും കുറച്ചു ദിവസം ലീവ് എടുക്കാം.... പിന്നെ ഈ വക ഏർപ്പാട് ഒന്നും നടക്കില്ല കേട്ടോ.. " അവൾ ഭീഷണിയോടെ പറഞ്ഞു....

"കേട്ടെന്റെ നിള കുട്ടിയെ.... " അയാൾ അവളുടെ തലയിൽ തലോടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.....



_________________

റോബിൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അവനെ കാത്ത് അമ്മ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു....

" എന്താടാ നിന്റെ മുഖത്തു പതിവില്ലാതെ ഒരു സന്തോഷം...." അവർ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു



അതൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മ കുട്ടി.... ഉറപ്പായിട്ടില്ല..... അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.....



അവന്റെ അതും പറഞ്ഞു അവരുടെ കവിളിൽ പിച്ചി കൊണ്ട് കോവണി ഓടി കയറി....

അവൻ കേറുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് എന്തോ ആലോചിച്ച ചിരിച് നിൽക്കുന്ന വിഹാനെ കാണുന്നത്......

" എന്താടാ അനിയാ വല്ലാതെ ഒരു ചിരിയൊക്കെ.... നിന്റെ ആ കൊച്ചിനെ ആലോചിക്കുവാന്നോ.... " റോബിൻ അവന്റെ തോളിൽ കയ്യിട്ട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു...



അവന്റെ ഒരു പുഞ്ചിരി മാത്രം നൽകി....



എന്താടാ അതിന്റെ പേര് ചോദിക്കാൻ വിട്ടു പോയി.......

ഇതൾ.... ഇതൾ ശേഖർ .... എല്ലാവരുടെയും നിള ......തുടരും....

