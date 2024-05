ആമ്പൽ: ഭാഗം 12

രചന: മയിൽപീലി

" ഇതൾ.... ഇതൾ ശേഖർ എല്ലാവരുടെയും നിള... " വിഹാൻ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു



" ആഹാ അടിപൊളി പേരാണല്ലോ എന്റെ അനിയത്തി കുട്ടിക്ക്... എടാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ട് conform ആയിട്ടില്ല ആയാൽ നിന്നോട് പറയാം.... " റോബിൻ ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു......



" എന്താടാ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി നീ " വിഹാൻ ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു....



" നീ പോടാ പുല്ലേ... ഞാൻ ആണ് നിന്റെ ഇച്ചായൻ... നീ അല്ല എന്റേത് കേട്ടല്ലോ.... അവന്റെ ഒരു.... " വിഹാന്റെ കവിളിൽ കുത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു

അതിന് വിഹാന്റെ ഒരു നോട്ടം മതിയായിരുന്നു റോബിന്റെ കൈ അയക്കാൻ....



" എടാ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആവല്ലേ തമാശ ആട അനിയാ തമാശ.... " റോബിൻ അതും പറഞ്ഞു വേഗം റൂമിലേക്ക് വലിഞ്ഞു ...

പ്രാതൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചു.... റോബിൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും... വിഹാൻ കോളേജിലേക്കും പുറപ്പെട്ടു......



_________________



" ഡാ അവർ എന്താ വരാതെ.... " ഗേറ്റിലേക്ക് നോക്കി കൊണ്ട് കിച്ചു പറഞ്ഞു അവന്റെ കണ്ണുകൾ മാളുവിനെ തേടുകയായിരുന്നു.....



" എടാ ഏട്ടാ നിനക്ക് കൂട്ടിന് ഏട്ടന്മാർ ഇല്ലേ എനിക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റക്കല്ലേ ഇവളുമാർ എന്താ വരാതെ..... ഇനി ഏട്ടൻ ഇന്നലെ ചൂടായത് കൊണ്ട് മാളു വരാതിരിക്കോ... " കൃതി സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു.....

" ഏയ് അവൾ വരാതിരിക്കില്ല.... ഇനി വരാതിരിക്കോ... " അവന്റെ അവനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു....



വിഹാൻ അപ്പോളും vallatha അസ്വസ്ഥതയിൽ ആയിരുന്നു....

" ശേ അവൾ എന്താ വരാതെ.... കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്... ഇവൾ എവടെ പോയി കിടക്ക..... (വിഹാന്റെ ആത്മ )



"എന്താടാ നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെ നിളയെ കാണാഞ്ഞിട്ടാണോ.... " ജിത്തു വിഹാൻ മാത്രം കേൾക്കാൻ പാകത്തിൽ പറഞ്ഞു....



"അതിന് നിളയെ കാണാഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ എന്താ ഇത്ര ടെൻഷൻ ഇന്നലെയും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു..... "

ജോൺ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു....

അവന്റെ ചോദ്യം അവർ എല്ലാവരും കേട്ടിരുന്നു....

അത്‌ കണ്ടപ്പോൾ വിഹാൻ ജിത്തുവിനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി.... അതിന് ജിത്തു ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു....

" എടാ എന്താടാ പറയടാ... ഇന്നലെ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതല്ലെടാ കോപ്പേ പറയടാ... " കിച്ചു കലിപ്പായി....



" എടാ എന്താന്ന് ചോദിച്ച അറിയില്ല..... "വിഹാൻ കൈ മലർത്തി



"ഏഹ്.... എന്ത്..."do you love her?"......"

ശ്യാം ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു



Love.... അറിയില്ല.... അവളെ കാണാൻ തോന്നും.... ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടു ഉള്ളു എങ്കിലും അറിയില്ല she is special.... അവളെ അടുത്ത കാണുമ്പോൾ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടാറുണ്ട് അവളുടെ വായാടിത്തരം ഒക്കെ ഇഷ്ട്ടാ എനിക്ക്.... അതിന് love എന്നാണോ അർത്ഥം....അങ്ങനെ എങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടം ആണ്.... ആര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും... എനിക്ക് വേണം അവളെ... തമാശ അല്ലേടാ... I am serious ❤..... " വിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് അത്ഭുതത്തോടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരും.....



ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഒരാൾ പിറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരാരും അറിഞ്ഞില്ല.....

_________________



ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയ ഉടനെ നിളയെ കാണാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം നോക്കുകയായിരുന്നു റോബിൻ.... ഡിസ്ചാർജ് ന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാണെന്ന വ്യാജേന അവന്റെ അവളെ കേബിനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി.....



"ഡോക്ടർ എപ്പോഴാ പോവാൻ പറ്റ.... " നിള സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു...



"ഉച്ചക്ക് പോകാം.... ഞാൻ എഴുതിയവ മെഡിസിൻ രണ്ട് മാസം കൃത്യമായി കഴിക്കണം..... " റോബിൻ നിർദ്ദേശിച്ചു...



"ശരി ഡോക്ടർ thank you..... ഞാൻ എന്നാൽ അങ്ങോട്ട്..... " നിള എഴുനേറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു

"അല്ലടോ നിക്ക് തന്റെ പേര് എന്താ.... " റോബിൻ ആകാംഷയോടെ ചോദിച്ചു....



"നിള... അല്ല sorry ഇതൾ ശേഖർ .... "



ആ പേര് കേട്ട് ഒരു നിമിഷം റോബിൻ സ്റ്റക്ക് ആയി... പെട്ടെന്ന് വിഹാന്റെ വാക്കുകൾ ആണ് ഉള്ളിൽ വന്നത്.....". ഇതൾ ശേഖർ എല്ലാവരുടെയും നിള..... "അവൻ ആകെ വിയർത്തു.....അവന്റെ പെട്ടെന്ന് ഉള്ള മാറ്റം കണ്ട് നിള ഒന്ന് പേടിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി.......



"ചെ... അത്‌ എന്റെ വിച്ചന്റെ പെണ്ണായിരുന്നോ.... കുറച്ചു നേരം ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ..... She വേണ്ടിയിരുന്നില്ല..... അമ്മയോട് പറഞ്ഞും പോയി.... എന്നേക്കാൾ മുന്നേ വിച്ചു അല്ലെ അവളെ കണ്ട് ഇഷ്ട്ടപെട്ടത്.... അവൾ അവന്റെ പെണ്ണാ.... എന്റെ അനിയത്തി...... മറ്റൊരു രീതിയിൽ അവളെ കാണാൻ പാടില്ല....." അവന്റെ ഉള്ളിലെ സങ്കടത്തെ കല്ലാക്കി കൊണ്ട് അവനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു...........തുടരും....

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...