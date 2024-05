ആമ്പൽ: ഭാഗം 19

രചന: മയിൽപീലി

മുന്നത് നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ട് അവളുടെ കണ്ണ് മിഴിഞ്ഞു.........



" വി....വി..ച്ചേ...ട്ടാ..... " അവൾ വിക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.............



പക്ഷെ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ വെറും കോപം മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്........ അത്‌ കണ്ട് അവൾ ഉമിനീറിറക്കി കൊണ്ട് തലേന്ന് ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു......

" അത്‌.... വിച്ചേട്ടൻ..... ചോദിച്ചപ്പോ..... ഞാൻ... പറയാൻ .... നിന്നപ്പോ..... ചാർജ് കഴിഞ്ഞപ്പോ..... സ്വിച്ച്ഓഫ് ആയപ്പോ...... പിന്നെ രാവിലെ വിളിക്കാൻ മറന്നപ്പോ....... "

അവളുടെ സംസാരം വല്ലാത്ത ഒരു ടോണിലായിരുന്നു....... അവന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ അവൾ വിറച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു സംസാരിച്ചത്...... അത്‌ മനസ്സിലാക്കി എന്നോണം അവന് അവളുടെ ഇടുപ്പിൽ വച്ചിരുന്ന അവന്റെ കൈ അയച്ചു....... അവന് പൊട്ടി ചിരിച്ചു......



"എന്റെ കൊച്ചേ.... എന്തോന്നാ നീ പറയണേ......😂... "



അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് അവൾ ജാള്യത തോന്നി തല താഴ്ത്തി.....പിന്നെ എന്തോ ബോധത്തിൽ അവൾ ചാടി കയറി പറഞ്ഞു......

" ആഹാ.... ഇത് നല്ല കൂത്ത്..... എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ......പൊ....വിച്ചേട്ടാ......."

അവൾ കൊഞ്ഞനം കുത്തി കൊണ്ട് വിഹാനെ നോക്കി....

അവളുടെ കളികൾ ഒക്കെ ചെറു ചിരിയോടെ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു വിഹാൻ..... അവന് ഇതെല്ലാം അത്ഭുതമായിരുന്നു....... മനസ്സിൽ ഒട്ടും കളങ്കമില്ലാത്ത...... എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് സ്നേഹം ഉള്ള ഒരു കൊച്ചു കിലുക്കാംപെട്ടി.............



" എന്താ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നെ..... ആദ്യായിട്ട് കാണാ..... "

അവൾ നടുവിന് കൈ കൊടുത്ത് നെറ്റി ചുളിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.............



" എന്റെ കിലുക്കാംപെട്ടി....... Ok സമ്മതിച്ചു..... ഇന്നലെ ഫോണിന്റെ ചാർജ് കഴിഞ്ഞു...... ഇന്ന് ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ട് കൊച്ചു ഇവിടെ നിൽപ്പില്ലേ...... ഇനി പറ....... "

അവന് കള്ള ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു.......

അവന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഒന്ന് പതറിയെങ്കിലും.... പുറമെ കാണിക്കാതെ അവൾ അറിയാത്ത മട്ടിൽ ചോതിച്ചു.......



" എന്ത് പറയാനാ വിച്ചേട്ടാ..... എനിക്ക് ഓർമയില്ലല്ലോ....... " അവൾ അറിയാത്ത ഭാവം നടിച്ചു......



" ഓഹോ നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലലെ..... സാരമില്ല ഞാൻ ഓർമിപ്പിച്ചു തരാം...... ഇവിടെ വാടി........ "



അവന് അവളെ വലിച്ചു അമ്പല കുളത്തിന്റെ അടുത്ത കൊണ്ട് പോയി നെഞ്ചോട് അടുപ്പിച്ചു.....

" Do you love me....... "

അവളുടെ ചെവിയോരം വളരെ മൃദുലമായി അവൻ പറഞ്ഞു............



അവന്റെ നിശ്വാസം മുഖത്തു അടിച്ചപ്പോൾ അവളൊന്നും പൊള്ളി പിടഞ്ഞു കൊണ്ട് അവന്റെ ഷർട്ടിൽ പിടി മുറുക്കി...... ആദ്യമായി തന്നിൽ നിറയുന്ന പുതിയ വികാരം അവൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.........

അവന്റെ ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെ മറുപടി പറയണം എന്ന് അറിയാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നിള...............



"നിളെ.... പറ..... " അവന് പ്രതീക്ഷയോടെ ചോദിച്ചു...........



അവൾ അവളുടെ മേലുള്ള അവന്റെ പിടി അയച്ചു..........അവനിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു.... അവന്റെ മുഖത്തെ ചിരി മായുന്നത് അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു........ചുറ്റും ആരുമില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു

പിന്നീട് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞു കൊണ്ട് അവന്റെ കവിളിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തു.........

അവളുടെ പ്രവത്തിയിൽ കൈ കവിളിൽ പിടിച് അവന് വിശ്വാസം വരാതെ അവളെ നോക്കി...... അവൾ അവനെ നോക്കി ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.........



" വിച്ചേട്ടാ..... ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു..... എങ്ങനെ പറയണം എന്ന്

അറിയില്ല........... എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അച്ഛന് എതിർ നിൽക്കില്ല എന്നാ ഉറപ്പില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചേ........ "

അവൾ അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി........അവൻ ആദ്യത്തെ ഷോക്കിൽ നിന്നും മാറി അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു കുളപ്പടവിൽ ഇരുന്നു......

അവളുടെ മുഖം കൈ കുമ്പിളിൽ കോരി എടുത്തു..........



" എടി കിലുക്കാംപെട്ടി...... എനിക്ക് അറിയാം...... നീ ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട..... ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്നും....." അവന്റെ വാക്കുകൾ ഉറച്ചതായിരുന്നു...........

" അച്ചയാ എനിക്കെല്ലാം...... വിച്ചേട്ടാ..... അച്ഛനോട് സംസാരിക്കണം..... ഇപ്പോഴല്ല.... വൈകാതെ തന്നെ...... ഒന്നും തന്നെ ഇതി വരെ ഞാൻ മറച്ചു വച്ചിട്ടില്ല......."

അവൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷയോടെ അവനെ നോക്കി......

"നമുക്ക് വൈകാതെ പറയാടി പെണ്ണെ..... "

അവന് അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തു.........അവൾ അത്‌ കണ്ണടച്ച് കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു..........

" നിളെ...... "

പുറകിൽ നിന്ന് മാളുവിന്റെ വിളി കേട്ടപ്പോൾ.....അവൾ അവന്റെ മുഖത്തു നോക്കി പോവാണെന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടി......അവന് സമ്മതമെന്നോണം അവളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു............

മാളുവും നിളയും കൂടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോഴാണ് വിഹാൻ അവളെ പിന്നിൽ നിന്ന് വിളിച്ചത്..... അത്‌ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അവൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നു......



" മാളു നീ നടന്നോ..... "

" ഹും നടക്കട്ടെ.... നടക്കട്ടെ...... ഇണകുരുവികൾ അധികം കറങ്ങാതെ വീട്ടിൽ പോയിക്കോ............ "

മാളു നിളയെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു.....

"എന്താ വിച്ചേട്ടാ......" അവൾ അവനോട് ചോദിച്ചു.......

അതിന് മറുപടി ആയി അവൻ കഴുത്തിലെ മാല ഊരി അവൾക്ക് നൽകി.........

" പെണ്ണെ.... ഇതേ എന്റെ അമ്മ വേടിച്ചു തന്നതാ.... സൂക്ഷിച് വച്ചോ..... എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു താലി kettunna വരെ ഇതി നിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിക്കോ...... "

കഴുത്തിൽ മാല ഇട്ടു കൊടുത്തു കൊണ്ട് അവന് അവളുടെ കവിളിൽ തലോടി.....🥰........തുടരും....

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...